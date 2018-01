O pequeno Daniel, de quatro anos, se livrou há pouco das fraldas. Filho de mãe brasileira e de pai americano ele nasceu em Nova York e o frio que faz por lá foi um dos motivos que desanimaram Manoela Maia McGovern a desfraldar o filho antes: “O inverno rigoroso não permitia que eu deixasse o Daniel brincando só de shorts e sem a fralda. Foi quando decidi esperar pelo verão. Ele teria três anos e meio e eu achava que seria uma boa idade para desfraldar”, lembra. Manoela engravidou de novo nesse período de tentativa de desfralde. O sono do início da gestação somado aos primeiros “acidentes” sem fralda fizeram com que ela desistisse do processo: “Estava cansada com a nova gravidez e não tinha energia para ficar limpando o chão e trocando as roupas dele toda hora.”

A pressão da família americana de Daniel logo começou, mas Manoela não deu atenção. “Ouvi de várias pessoas que já estava tarde”, lembra. “Mas eu sabia que a hora certa ia chegar. Meu filho não ia ficar grande usando fraldas”. A hora realmente chegou com a entrada de Daniel na escolinha, que nos Estados Unidos ocorre por volta dos quatro anos. “A diretora da escola me disse que ele estava pronto e realmente estava. Talvez quem não estivesse era eu”, constata.

O pediatra Marcelo Reibscheid diz geralmente os meninos demoram mais que as meninas para se livrarem das fraldas: “Eles têm três porções de uretra, e o controle do xixi demora um pouco mais”, afirma. Dr. Marcelo orienta mães e pais a começarem o processo apenas quando tiverem certeza que os filhos estão prontos porque uma vez iniciado, não se deve recuar: “Quando decidir começar não se deve colocar a fralda nem quando for sair de carro, nem quando a criança vai a uma festa ou ao cinema, senão confundimos a cabecinha dela”. A exceção, é claro, é para a fralda noturna.

Fernanda Hanashiro é mãe de Felipe de dois anos e oito meses. Ela tentou tirar a fralda do menino no auge do verão. “Li bastante sobre o tema e sabia que tinha que avaliar se ele estava preparado antes de começar”, conta. “Apesar de achar que ele não se encaixava no perfil de uma criança pronta, decidi arriscar”, conta. Depois de alguns dias sendo colocado no penico e mesmo gostando das cuecas do Buzz Lightyear que ele mesmo pediu para vestir, Felipe começou a chorar, porque não conseguia fazer cocô. Fralda recolocada, ele se acalmou e fez cocô imediatamente. “Ele não estava pronto”, concluiu Fernanda. Mesmo sendo pressionada pelo pediatra, pela família e pelas outras mães da escolinha do menino que, segundo Fernanda, “se espantam por ele ainda estar de fralda”, ela decidiu não se importar. “O tempo é do Felipe e vou respeitar”, afirma. A escola onde ele estuda concorda com Fernanda e elas decidiram, em conjunto, que vão reiniciar processo juntas, quando acharem que o menino estiver realmente pronto.

O pediatra Marcelo Reibscheid concorda: “Quem comanda o show é a criança”. E não há segredo, segundo ele, para descobrir quando eles estão realmente preparados. “Geralmente eles falam que querem fazer xixi . A fralda vai estar seca e dá tempo de levá-los ao banheiro”. Nesse meio tempo é possível ensinar, mas sem pressão. Levar crianças de fralda ao banheiro junto com crianças que já usam o penico é um bom estímulo, segundo ele. Manoela conta com isso quando chegar a hora do recém-nascido Benjamin largar as fraldas. “Ele vai ver o Daniel e seguir o exemplo”, acredita.