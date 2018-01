Que tal levar seu filho para curtir um baile de carnaval onde o famoso “Alalaôôô” sai de cena e dá espaço ao “Ob-La-Di Ob-La-Dá” dos Beatles? O bailinho de carnaval do Teatro UMC, na zona oeste de São Paulo, vai deixar de lado os clássicos do rei momo para investir em um baile infantil com versões carnavalescas de alguns clássicos dos quatro rapazes de Liverpool. Hard Day´s Night, Get Back e All My Loving ganharam arranjos de carnaval e viraram marchinhas.

“Vai ser a primeira vez que apresentamos o show neste formato”, conta o músico Fábio Freire, idealizador do projeto. Os demais sucessos dos Beatles permanecem com os arranjos originais, mas serão apresentados aos pequenos entre muitas brincadeiras. Para apresentar o clássico “Help” para as crianças, os músicos contam a história de um menino que estuda para a prova de matemática a semana inteira e, quando chega na hora do teste, descobre que a prova era de geografia.

“É um som pra valer mesmo. Com guitarras altas e os arranjos bem parecidos com os originais. O diferencial é que nós inventamos brincadeiras e convidamos as crianças para subir no palco. O ator e músico Gabriel Manetti canta junto comigo e interage mais diretamente com as crianças”, conta Freire. A dupla ainda é acompanhada por Edu Puperi (guitarra, teclados e gaita), Humberto Vigler (bateria) e Johnny Frateschi (baixo). O show, que já foi apresentado em algumas unidades do Sesc, escolas e no próprio Teatro UMC, ganhou uma versão exclusiva para o carnaval.

Alguns instrumentos de brinquedo ficam no palco o tempo inteiro. Quando chega a vez de Black Bird, da dupla Lennon e McCartney, os pequenos são convidados a tocar com a banda. “As crianças enlouquecem no show, pulam, dançam, cantam. É uma coisa mágica”, garante o músico, que e promete que também não vão faltar confete e serpentina.

Beatles para Crianças. Sábado e domingo, dias 14 e 15 de fevereiro, às 16h.

Onde: Teatro UMC – Av. Imperatriz Leopoldina, 550

Bilheteria: (11) 2574-7749.

Classificação etária: Livre. Duração: 60 minutos.

Ingressos: Antecipados – R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 (meia) – na bilheteria – R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia).

Site de vendas: www.compreingressos.com



__________________________________________________________________________________________________________________

