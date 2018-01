Semana passada, procurei uma das maiores e mais bem equipadas academias de Belém, com mais de uma década de funcionamento.

Fui lá, conversei com a avaliadora, expus a situação, conversamos sobre as possíveis atividades e agendamos aulas experimentais pra ver se ele se adaptava.

Segunda, ele estava lá, na aula de natação. Como já sabe nadar, pulou na piscina e ficou lá brincando. Ora fazia o que o professor mandava, ora o que ele queria. Pergunto como foi a aula, a professora fala que ele já sabe nadar e aconselha a turma Kids – de toca vermelha. Converso com a avaliadora que estava por lá e ela sugere um horário mais cedo onde havia poucos alunos.

Terça, aula de cama elástica. Brincadeira que ele adora. Pula, se diverte, ora faz o que a professora manda, ora brinca do jeito que acha melhor. Perguntei como foi a aula – tudo bem.

Quarta, natação de novo. Organizamos a agenda e lá estamos no horário que a professora recomendou. Neste dia o responsável pela matrícula diz que tem que fechar hoje o pacote pra garantir a “promoção”. Combino com ele que faria a matrícula no dia seguinte.

Quinta, lá vamos nós, cama elástica de novo. Deixo o Lucas na aula e vou fazer a matrícula.

Contrato preenchido, pago à vista 6 meses de aula pra garantir o preço. Aí, quando estou acabando se assinar a ultima via do contrato, entra um senhor que, até aquele dia, nunca havia ao menos visto na academia, se identifica com o gerente e pede que eu não matricule o Lucas ainda.

Sem entender, questionei o porquê e ele me respondeu que eu só deveria efetuar a matrícula depois que ele ouvisse o feedback dos professores. Falei pra ele que o meu filho tinha gostado das aulas e que, nas duas modalidades que escolhemos em conjunto com a avaliadora, foi satisfatório pra ele. O gerente insistiu que eu não poderia fazer a matrícula do meu filho sem ele escutar os professores.

Resumo da história – discussão pra lá, discussão pra cá, escreveram CANCELADO no contrato, estornaram o pagamento, me deram o canhoto, o gerente saiu, subiu a escada e problema resolvido pra eles. Fiquei eu com com um canhoto de pagamento e um de estorno com exatos 20 minutos de diferença. Foi o tempo que meu filho foi aluno da academia.

Sem acreditar, fui até o ginásio onde meu filho ainda terminava a aula. É difícil descrever em palavras, mas havia anos que eu não chorava e lá, olhando pro Lucas sentado esperado a vez dele pular na cama elástica, eu chorei.

Para um pai, não interessa qual a “explicação” técnica, financeira, pedagógica, esportiva ou seja lá qual seja para meu filho não poder ser matriculado sem o consentimento do gerente, mas sei que se fosse o meu outro filho, “normal”, o gerente não teria entrado naquela sala pra evitar que eu fizesse a matrícula. Isto aconteceu por meu filho é autista. Simples assim.

Depois de toda uma expectativa, criada pelo Lucas, em ir pra academia, ainda estou pensando em como vou explicar pra ele porque, a partir de amanha, ele não pode mais ir pra lá.

Agora estou eu aqui, mais uma vez, nesses quase 9 anos de convivência diária com o preconceito e as barreiras impostas, ainda escutando que “não temos preconceito. Temos muitos alunos autistas!”

É a nossa missão. Lá vamos nós mais uma vez pra MP, advogado, justiça, o que quer que seja, apenas pra garantir que para uma criança fazer ginastica não seja necessária a “autorização” do gerente.

O blog contactou o pai, André Uliana, que confirmou o conteúdo do post. Ele acabara de deixar o Ministério Público e está escolhendo um advogado para o representar.

Segundo o advogado Gonzalo Lopez, pai de um menino com Síndrome de Down e especialista em direitos da pessoa com deficiência o que a academia fez é inaceitável: “É absurdo, inconstitucional e ilegal. De encher os olhos de água”, afirmou.

“É uma postura discriminatória e os pais devem exigir indenização. Há a obrigação de aceitação de matrícula, pois é direito deles. Importante ressaltar que, a partir de janeiro de 2016, com a vigência da Lei 13.146/15, a Lei Brasileira de Inclusão, essa posturá será criminosa com previsão de reclusão entre 1 e 3 anos mais multa”.

A academia foi contactada pelo blog. A advogada do estabelecimento, Daniele Ribeiro, afirmou que o ocorrido vai ser apurado e a academia deve se manifestar na próxima segunda-feira, dia 05. A pedido do pai, o nome da academia não será divulgado.

Leia mais: Amigos não contam cromossomos

Leia também: Parem de tocar Anitta em festas de criança. Apenas parem