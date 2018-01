Eu adoro assistir a espetáculos e ouvir músicas que fizeram parte da minha infância junto com meu filho. Em um mundo invadido por atividades infantis que nada têm a ver com criança, confesso que não consegui segurar a emoção ao saber que ia estrear em São Paulo “Os Saltimbancos”, peça de Chico Buarque baseada na obra de Sérgio Bardotti e Luiz Enriquez. A primeira pergunta que fiz à assessoria do espetáculo que divulga informações à imprensa foi “quem vai fazer a gata?”. Nunca me esqueci da gata de Lucinha Lins na montagem para o cinema nos anos 80, batizada de “Os Saltimbancos Trapalhões”.

Nessa montagem, dirigida por Cacá Mourthé, a gata é vivida pela atriz Carol Futuro, a galinha por Bianca Byington (que estreou no teatro justamente com essa peça em 1978), o jumento por Maurício Tizumba e o cachorro por José Mauro Brant.

A primeira encenação de “Os Saltimbancos” foi em 1977, no Caneção, Rio de Janeiro. O musical é inspirado no conto dos irmãos Grimm “Os músicos de Bremen”, onde quatro animais diferentes buscam escapar da opressão de seus donos. A galinha, a gata, o jumento e o cão representam, poeticamente, o sonho comum de todo o ser humano: a liberdade. Nas mãos de Chico Buarque “Os Saltimbancos” ganhou músicas icônicas com um grande viés político no auge da ditadura. Que delícia deve ter sido cantar nos palcos “Nós, gatos, já nascemos pobres, porém, já nascemos livres!” no auge da ditadura militar.



A montagem no teatro NET começa neste sábado, 11 de abril, e vai até o dia 3 de maio.

Os Saltimbancos

Theatro NET São Paulo – Shopping Vila Olímpia, 5.o andar – Rua Olimpíadas, 360

Tel: 4003-1212

Sábado 17h30 e Domingo 16h30

Duração: 50 minutos

Vendas: www.ingressorapido.com.br

Assista aqui ao famoso clipe da Gata, com Carol Futuro.

Assista aqui ao clipe da Galinha, com Bianca Byington.

___________________________________________________________________________

Leia mais: Parem de tocar Anitta nas festas de criança. Apenas parem

Curta o “Ser mãe é padecer na internet” no Facebook:https://www.facebook.com/padecernainternet

Siga Rita Lisauskas no Twitter: https://twitter.com/RitaLisauskas

No Instagram: http://instagram.com/ritalisauskas