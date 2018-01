Quando a empresária Joana Ciampolini, 33, levou o filho Pedro ao pronto-socorro do Hospital Santa Catarina no sábado, 14/05, não imaginava que o menino ficaria internado na UTI e muito menos que seria impedida de amamentar ou dar seu leite materno para alimentá-lo. Pedro tem um quadro de bronquiolite, inflamação nos bronquíolos causada na maioria das vezes pelo vírus sincicial respiratório que atinge principalmente os bebês menores de 2 anos. No pronto-socorro e com o peito cheio de leite, Joana avisou que o menino precisava mamar. Foi impedida inicialmente porque, segundo os médicos, havia risco de broncoaspiração.

Na manhã de domingo o pediatra da UTI do hospital avisou que o menino precisava ser alimentado e que prescreveria leite artificial. Joana disse não, queria ordenhar o leite materno do peito para oferecer ao filho. Foi aí que começou uma série de negativas que impediu Pedro, que só tinha contato com leite materno até então, recebesse o alimento vindo da mãe. “A maioria dos médicos que tratou o meu filho foi gentil, disse que sabia que o leite materno era melhor, mas afirmava não poder permitir que eu oferecesse por uma decisão administrativa”. A proibição ocorria, segundo a administração do hospital, porque a sala de ordenha foi fechada no início de 2015 junto com a maternidade do Santa Catarina. Desde então não há como manipular com segurança o leite materno que seria oferecido ao menino por sonda. “Eu disse a eles o quanto aquilo era absurdo. Se eles tem uma técnica em nutrição que mistura o leite artificial em água, por que seria mais arriscado oferecer o leite que sai pronto do meu peito?”, questiona.

Começou então uma queda de braço perdida por Joana há mais de uma semana. Ela afirma que além de não poder oferecer o leite materno ao filho, ninguém veio procurá-la ou orientá-la sobre a importância de ordenhar e estocar esse leite para que ela volte a amamentar assim que possível ou mesmo checar se havia risco de mastite, inflamação nas mamas que pode ocorrer quando os peitos estão cheios de leite e não são esvaziados. “Se eu não tivesse informação prévia minha amamentação poderia ter acabado aqui”, afirma, preocupando-se com o fato de a sua produção de leite ter baixado drasticamente já que passa o dia na UTI com o filho e não consegue ordenhar e estocar o leite materno dentro do hospital.

Segundo o médico Moisés Chencinski, membro do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, o leite materno é uma das principais armas para que Pedro se recupere da bronquiolite. “O leite materno não é apenas nutrição. Ele representa, junto com as vacinas, a mais importante defesa do organismo contra infecções digestivas e respiratórias. O leite materno tem anticorpos, imunoglobulinas, entre as quais a IgA, que interferem na ação de vários vírus, inclusive do vírus sincicial respiratório, responsável pela bronquiolite”, afirma. “A mãe deveria ser orientada para manter a coleta adequada, preservando a produção, até doando a bancos de leite, para que, assim que a criança esteja extubada e em condições, possa mamar diretamente do seio materno, não correndo riscos de dificultar a manutenção da amamentação”, completa.

Antonio, 1, filho da jornalista Letícia Fagundes, 33, também foi internado com bronquiolite quando tinha apenas 7 dias de vida. Ficou na UTI do Hospital Samaritano por 14 dias. “Não foi um balde de água fria. Foi um tsunami emocional. E uma das coisas que me deixava melhor era poder ordenhar e saber que ele, embora hospitalizado e dependente de alimentação por sonda, recebia meu leite. Em todo o período da UTI ele recebeu exclusivamente o meu leite”, conta. O quadro era grave mas Antonio reagiu muito bem, melhor do que o esperado. “Lembro muito da equipe médica e das enfermeiras sempre falando da importância do leite materno nessa melhora”, afirma.

Em nota, o Hospital Santa Catarina afirma que “a sala de ordenha, na qual serão realizados os procedimentos referentes à coleta de leite humano (LHO), já constava no plano diretor de investimento do hospital, e deve ser aberta nos próximos seis meses”. Para o pediatra Moisés Chencinski, uma eternidade. “Um mês é tempo suficiente para isso. Uma vez escolhido o local adequado, não haveria necessidade de tanto tempo para montar uma sala. Até porque o hospital já teve uma. E ‘know how’ eles devem ter”, conclui. “Mas a questão é: melhor ter uma sala bem montada do que não ter”, completa.

Segundo o Santa Catarina, “o prazo para implantação acontece porque – para os hospitais que se propõem a oferecer o espaço – é necessário atender exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Resolução RDC Nº de 171, de 4 de Setembro de 2006, onde constam as recomendações técnicas capazes de garantir a manutenção das características imunobiológicas e nutricionais dos produtos. O não atendimento dessas premissas, segundo a literatura científica, resulta em infecções associadas ao leite materno, em geral, relacionados ao processo (incluso bombas de sucção contaminadas e manipulação). A Instituição ressalta, no entanto, que todas as crianças que não estão em ventilação mecânica e sedação, mesmo dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, recebem amamentação natural. Por fim, o Hospital Santa Catarina reforça que preza pelo atendimento humanizado, pela segurança de seus procedimentos e de seus pacientes e que não descumpre qualquer norma vigente.”

