Feriado com tempo mais frio em São Paulo às vezes deixa os pais em pânico. Se vai ser difícil colocar as crianças para brincar na rua, alguns espetáculos podem ser uma ótima pedida para pais e mães que querem se divertir com as crias. Eu sou daquelas que vivem de olho nas estreias e quanto mais sinto que posso me divertir junto, mais me empolgo pela programação. E achei três espetáculos bem legais para curtir com nossos pequenos neste feriadão do Dia do Trabalhador.

Os Beatles estão de volta!

Eu assisti com meu filho ao espetáculo “Beatles para crianças” durante o carnaval e adorei. A banda liderada pelo músico Flávio Freire apresenta os clássicos do quarteto de Liverpool para os pequenos de uma forma que os pais beatlemaníacos (ou não) também se divirtam. O que mais vi foram marmanjos com camisetas dos Beatles com crianças dançando enlouquecidamente Ob-la-di Ob-la-da – na época tocada com um arranjo de marchinha de carnaval. A festa de momo passou, mas o show resistiu. A banda gosta de contar histórias antes de algumas músicas. Os primeiros acordes de “Help!” vêm sempre precedidos de um “causo” sobre alguém que se meteu em confusão e gritou a frase icônica.

Quando: 1 de maio, sexta, às 16 e 18h30hs

Onde: Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina, 550

Bilheteria: 011 2574-7749 ou no www.compreingressos.com.br

Alice no País das Maravilhas

Alice no País das Maravilhas é uma obra que já foi amplamente adaptada para o cinema, tv e teatro, contando inclusive com montagens clássicas na nossa memória afetiva como a animação produzida por Walt Disney em 1951 e o longa-metragem de Tim Burton de 2010. Mas, para nossos filhos, esse pode ser um primeiro contato com o clássico e, por isso, o musical que estreia no Teatro Bradesco promete vários efeitos especiais como levitação, ilusionismo, projeções em 4D e telões de led. O elenco é composto por mais de 30 artistas que cantam e dançam em cinco diferentes cenários, alternando o uso de mais de 100 figurinos.

A direção geral e musical é do italiano Billy Bond que preparou 32 canções inéditas para o espetáculo. A temporada é de apenas um mês aqui em São Paulo.

Quando: Estreia 2 de maio, sábado, às 16 e 19hs

Onde: Teatro Bradesco. Av. Turiassu, 2100, 3º piso, Bourbon Shopping.

Ingressos: www.teatrobradesco.com.br

Os Três Porquinhos

Os Três Porquinhos reestreiam na montagem da Cia Plat du Jour, que se consagrou por adaptar grandes contos da cultura mundial. A peça é feita para crianças de até cinco anos. Na peça, os açougueiros Pipo e Pepe vendem carne de óculos, bicicleta, martelo e de banana – menos carne de verdade. Um dia eles se deparam com um grande desafio: conseguir carne de porco para atender ao pedido de um cliente. A partir daí, um dos açougueiros se veste de lobo para entrar na história dos Três Porquinhos e conquistar a tão almejada carne.

Quando: Reestreia em 2 de maio, sábado, às 17h30hs

Onde: Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722 – Santo Amaro, São Paulo – SP, Informações: 011 5693-4000

Ingressos: www.ingressorapido.com.br

