Os conselhos que os médicos dão de evitar sair com o recém-nascido de casa nos primeiros meses, antes das primeiras vacinas, não são à toa. A Dra. Talita Rizzini, chefe de pediatria do Hospital Leforte, explica que o sistema imunológico dos bebês é frágil e que aquelas crianças que estão em aleitamento materno se encontram mais protegidas pelos anticorpos da mãe do que aqueles bebês que não mamam mais no peito. Já a jornalista do canal do You Tube “Mãe de primeira viagem”, Sílvia Faro, contou pra gente quais são os sintomas que ela considera mais preocupantes e que fazem com que ela leve a filha, Liz, ao pronto-socorro infantil.