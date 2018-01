Em meio a fotos de mulheres tão maravilhosas e malhadas no carnaval bato o olho em uma foto rodando pelas redes. Nela, uma das modelos mais lindas e famosas dos anos 80, Cindy Crawford, 48, está em uma daquelas clássicas poses de modelo, com uma calcinha e sutiã incríveis, como nos velhos tempos. Mas não foi isso que chamou minha atenção. Cindy aparece com uma barriguinha flácida, digna de quem teve dois filhos. Pernas com celulite, dignas de quem tinha mais o que fazer além de correr atrás de uma perfeição que não existe, ainda mais depois de uma certa idade. Mas a foto de Cindy me parece ainda mais incrível por não ter sido retocada, ou seja, nada de photoshop por lá.

A foto foi publicada no twitter de uma apresentadora de TV inglesa, Charlene White, que reitera que o programa que trata imagens não foi usado em nenhuma parte do corpo de Cindy e completa: “Faça-lhe uma reverência”. (A foto deve fazer parte de um ensaio fotográfico na Revista Marie Claire britânica de abril). Pois aqui está a minha: Cindy está mais linda do que nunca, porque é uma mulher que se preocupa apenas em ser real.

Há um ano e meio um site desmascarou a armação pós-parto de uma das irmãs Kardashian na capa da revista OK! que, vamos combinar, não é conhecida pelo bom jornalismo (não sei qual das irmãs Kardashian é a da foto e confesso que estou com preguiça de procurar). Do lado esquerdo a foto real, do lado direito a foto na revista depois de um photoshop nada básico. (Montagem do site “The Huffington Post”).

Não há nada pior para uma mulher recém-parida do que ver essas fotos de celebridades que juram de pés juntos que saíram da maternidade com o corpo que estavam antes. É fisiologicamente e anatomicamente impossível. Seu útero ainda não voltou ao lugar, você tem 50% de sangue a mais do que uma pessoa normal por causa da gestação. Não adianta, não vem que não tem. Das duas uma: ou a foto foi super “photoshopada” ou a estrela em questão está amarrada em uma daquelas cintas malditas de pós-parto que não nos deixam respirar.

Mães do meu Brasil (e do mundo): é impossível que sete ou 17 ou vinte e 27 dias depois do parto o corpo não dê sinais de que passou por uma gravidez. E é bom que seja assim. O natural é que ele volte ao que era antes com o tempo. Ou não, em alguns casos. A barriga e o rosto ainda inchados mostram que uma coisa maravilhosa aconteceu por ali. E a preocupação dessa Kardashian (o que elas fazem além de se expor, aliás?) não é mostrar ao mundo como o filho é lindo, saudável ou perfeito. É mostrar ao mundo que: “Ó, eu sou diferente de você: Sou uma diva e o sinal da minha divindade é que estou tão/mais magra que antes da gravidez enquanto você tá aí gorda como uma porca!”

Por isso mamães normais, não acessem esses sites. Voltem a se preocupar com a boa forma aos poucos. E não joguem no Google: “Claudia Leite + gravidez + boa forma” ou “Angélica + terceiro filho + dieta”. Se a tentação em “fuçar” revistas de celebridade for maior que o sono que sentimos nessa época tente: Ivete Sangalo + gravidez + maternidade e vejam o “tamanho” que a rainha do Axé estava quando saiu da maternidade. É por isso que o povão adora a Ivete. Ela é gente como a gente.

Leia também: Parem de tocar Anitta nas festas de criança. Apenas parem

Leia mais: Eduque seu filho para que ele não seja o cafajeste do próximo carnaval



Siga o “Ser mãe é padecer na internet” no Facebook: https://www.facebook.com/padecernainternet

Também me siga no Twitter: https://twitter.com/RitaLisauskas e no Instagram http://instagram.com/ritalisauskas

Se quiser entrar em contato com o blog, escreva para ritalisauskas@gmail.com