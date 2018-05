O surto de bronquiolite tem chamado a atenção dos médicos esse ano. Os sintomas da doença, que acomete principalmente crianças dos 6 meses aos 3 anos, são muito parecidos com os de uma gripe: tosse seca, coriza, falta de ar e febre. Mas a bronquiolite é muito mais grave e se não for corretamente diagnosticada e bem tratada pode levar a internação em UTI em aproximadamente 50% dos casos. Conversei sobre o assunto com a médica Talita Rizzini, chefe da pediatria do Hospital Leforte, e com a jornalista do canal do You Tube “Mãe de primeira viagem”, Sílvia Faro. Discutimos ainda sobre a vacinação contra a gripe na rede pública e particular e sobre a polêmica de visitar ou não os recém-nascidos na maternidade.