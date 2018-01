“Meia-noite: Choro vindo do quarto das crianças. Ainda com a roupa de cama suja, desviei para lá e então ouvi outro choro ressurgindo do banheiro.Pensei em beber um vinho. Lembrei que sou uma mãe responsável, e não uma piranha de boteco. ” Jones, Bridget.

Vi as primeiras fotos do novo filme de Bridget Jones, baseado no último livro de Helen Fielding, “Louca pelo garoto”. A nova película que conta com Renée Zellweger, Colin Firth e Patrick Dempsey, de Grey´s Anatomy, deve estrear só no meio do ano que vem. Ano passado eu li o livro e simplesmente adorei.

Já sabia que muitos fãs da personagem estavam descontentes com a sequência da história (atenção, spoiler). Bridget viúva de Mark Darcy – mas decidi descobrir como Bridget está “lidando” com a vida sem o marido. Ela agora é mãe de dois – Billy e Mabel – e está (bem) acima do peso depois de tudo o que passou.

Bridget nem sempre consegue servir um jantar saudável para as crianças, atrasa-se na hora de ir buscá-los na escola e com sua sinceridade incontrolável debocha das mães perfeitas com doutorado e carrões gigantes e das mães naturebas com suas bicicletas. Ela tenta emagrecer, ser um bom exemplo, chegar na hora. Ama os filhos profundamente e sofre por tudo o que podia ter vivido com Mark se ele não tivesse morrido. Bridget ainda faz listas hilárias de coisas que pretende mudar em sim mesma, só que agora suas promessas para o futuro estão repletas de itens relacionados às crianças, como ler os livros da moda sobre a educação dos filhos (“Crianças francesas não fazem manha”) e tenta todos os dias ser, olha só, melhor que a babá que cuida deles.

Mães de verdade sempre me fascinaram. E embora Bridget seja uma personagem da ficção acaba sendo mais real que àquelas que juram de pé junto que saíram 15 kg mais magras da maternidade, que a vida sexual com o marido ficou mil vezes melhor com o nascimento dos filhos e que o rebento é um “santo” que “não dá trabalho nenhum!”.

“Não existe nada mais legal que uma amiga que insiste que os filhos dela se comportam pior que os seus”. Jones, Bridget

E não é verdade? Mães que classificam seus filhos como “terríveis” (mesmo sem serem) e que admitem ter perdido as estribeiras de vez em quando me interessam. Bridget já se trancou no banheiro e colocou uma toalha em cima do rosto para abafar o grito de “calem a boca!”. Sim, crianças podem ser irritantes e tiram a gente do sério. Ela também acha em um minuto que é uma mãe perfeita e no seguinte que é “uma droga de mãe horrível”. Não pode sair porque não tem com quem deixar Billy e Mabel. E depois de um dia de fúria vai olhar os filhos dormirem e pensar que eles são as coisas mais importantes da vida.

Bridget ficou viúva porque coisas horríveis acontecem também com pessoas boas, chegou aos 81kg porque às vezes a gente se descuida por uma série de motivos e tenta melhorar todos os dias. Eu me esforço ao máximo mas às vezes não consigo dar conta de tudo, erro para caramba (sempre tentando acertar) e sei pedir desculpas quando acho que estraguei tudo. Esses dias pedi perdão para o Samuca por não ter podido dar a atenção que achava que ele merecia. Ele disse: “Tudo bem, mamãe. A gente é amigo!”.