Em uma entrevista antiga para coluna Direto da Fonte, a atriz Leandra Leal afirmou que um dos grandes tabus da nossa sociedade é a velhice. Mesmo dizendo que sua profissão é generosa com a idade, é um tema que pouco se questiona de uma maneira geral. Uma das últimas novelas que passaram no horário nobre, por exemplo, teve como protagonista uma menina de 18 anos, criada na televisão e que se tornou a nova namoradinha do Brasil, passando a estampar capas das principais revistas femininas do País. O culto da juventude não é algo novo, mas, pergunto a vocês, tem piorado?

Se vocês repararem, em quase todas as entrevistas com mulheres celebridades (nacionais ou internacionais ) sempre aparece a pergunta “como é envelhecer para você?” ou “qual é o segredo para se envelhecer tão bem?”. Em uma rápida pesquisa pela internet, pode-se encontrar um material bem repetitivo. Em uma dessas conversas, a atriz francesa Catherine Deneuve respondeu que “é uma maneira diferente de olhar para as coisas que não para você mesma”. Penélope Cruz, aos 35 — sim, pessoas, aos 35 — foi indagada pela revista Cosmopolitan se estava preocupada com a velhice. A diva italiana Sophia Loren afirmou que “foi um drama se manter bela”. E Jane Fonda, atriz americana, deu um show, quando veio ao Brasil, para lançar seu livro O Melhor Momento, sobre longevidade. Nele, Fonda afirma que, durante a juventude, foi educada a acreditar que seria amada por sua aparência.

Sabemos que essa questão não é posta aos homens. Eu, pelo menos, nunca li uma entrevista com o Robert Redford ou o Clint Eastwood sendo questionados sobre “como é enfrentar a velhice” ou se “o cinema é mais generoso com homens mais novos” ou, ainda, “se o George Clooney teve medo de envelhecer sozinho”. Será que, de fato, a preocupação com velhice/estética para as mulheres nasce desse olhar excesivo para si mesma, como disse Deneuve?

O que é “estar bem para a sua idade”? É fazer plástica? É não fazer plástica? É querer ser uma senhora elegante? É nunca querer ser chamada de senhora? É “estar de acordo com a idade” ou é justamente nunca querer ter de “estar de acordo” com nada? Por onde passam essas questões que pouco têm relação com a saúde e muito com uma necessidade eterna de ser objeto de desejo, imposta pela nossa sociedade? Por que os anos passam e as mulheres continuam escondendo sua idade publicamente?

Certa vez, em um curso de espanhol, conheci uma chinesa. Quando tivemos de escrever nosso primeiro texto no idioma de Cervantes, ela fez uma redação afirmando que não entendia como, no mundo ocidental, os idosos eram abandonados. Explicou que, no Oriente, quando alguém envelhece, se torna, automaticamente, mais sábio e mais sagrado. A sociedade respeita e admira. Por isso, quando vejo todos os tapetes vermelhos do mundo, lembro-me daquela chinesinha e da lição com a qual ela nos presenteou.

Para finalizar, deixo aqui um carinhoso salve para Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg, que deram um beijaço, quebrando paradigmas, no primeiro capítulo de Babilônia, ontem.

