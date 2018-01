Eu tenho uma inimiga. Nós brigamos o tempo todo, porque sinto que ela não me respeita. E ela briga comigo porque acha que pode me dominar. A ansiedade. Essa coisinha profundamente desagradável que atinge grande parte da população. Deixemos bem claro: não falo da ansiedade-doença, que é grave e tem tratamento indicado. Mas trouxe aqui para falar com vocês aquela ansiedadezinha chata, que atrapalha nossas relações.

É. Ela chega em situações das mais inoportunas: antes de uma reunião de trabalho tensa, perto de alguma viagem pela qual você nutre especiais expectativas ou quando você está tranquilamente esperando uma ligação (msg, WhatsApp) de alguém, digamos, especial.

Ela só atrapalha. Te faz encher o saco do seu namorado para vocês chegarem nos casamentos a tempo de ver a noiva entrar; não deixa você dar o tempo necessário para as coisas acontecerem naturalmente e, portanto, te faz atropelar diversas situações; te envenena e convence de que o mundo está em uma grande conspiração cabulosa contra você, quando, na verdade, você está apenas ansiosa e quer as coisas do seu jeito.

Pior combinação ainda é quando a ansiedade resolve convidar a melhor amiga dela para passar a noite: a insônia. São noites em claro só pensando na conta de celular, na máquina de lavar que tem de ser consertada, no chassi do seu carro, na matéria que tem de entregar e você não está satisfeita, no vestido que você pegou emprestado da Ju no ano passado e ainda não devolveu. Parece que, quando estão juntas – ansiedade e insônia -, até os problemas da infância resolvem te revisitar e dizer que você está atrasada, errada, preguiçosa e que não sabe fazer nada direito. Algumas pessoas – não sei como – afirmam que a ansiedade tem um ponto positivo: porque leva as pessoas a agirem. Entretanto, isso é uma grande armadilha, porque quem age sob ansiedade não está com a cabeça boa. Quem nunca, em um ataque de ansiedade, fez o tipo “mulher sai dirigindo raivosa em direção ao supermercado porque não conseguiu esperar o marido terminar de ver o jogo e ir ele mesmo”? Isso não é legal, mas é normal no lar de uma pessoa ansiosa.

Como combater esse mal? Tem mil e uma opções: mães são ótimas nessas horas, amigas, meditação, chá de camomila, terapias variadas. Tem uma receita infalível que vale para tudo: exercício físico aliado a uma boa alimentação – se bem que, se você se propõe a fazer isso e não consegue, é mais um motivo de ansiedade, então, esse tópico só indico para os que estão em fase de superação. Ah, e claro, tem sempre a opção de você se relacionar com pessoas menos ansiosas. Se você não for o louco da ansiedade, vai perceber que temos muito o que aprender com pessoas que sabem relaxar de verdade. Principalmente em situações que geram ansiedade. Em uma reunião de trabalho, no avião, na fila do Poupatempo. Estar perto de alguém calmo, para mim, é o melhor remédio. Ok, é irritante muitas vezes: você estar nervosona e a pessoa, do seu lado, impávida como se nada estivesse acontecendo. Mas é que, amigos, na maioria das vezes, nada está acontecendo mesmo. É só a nossa cabecinha ansiosa que está exagerando e transformando pequenos transtornos em grandes tragédias. Keep calm e viva a vida de modo mais leve.

Me acompanhe no Facebook: https://www.facebook.com/blogsemretoques

Me acompanhe no Twitter: @maneustein

Leia mais textos do Sem Retoques: http://blogs.estadao.com.br/sem-retoques/