São dias e dias olhando o computador, consumindo ­– de forma fragmentada — as notícias, assistindo às viagens maravilhosas dos outros no Instagram e os amigos brigando por política no Facebook. O WhatsApp bomba com piadas e fotos dessa coisa enorme chamada realidade. Então, chegar em casa e descascar tomates, fazer uma sopa diferente ou se arriscar em uma receita mais ousada é algo que pode ser maravilhoso. Pelo menos, assim foi para mim. Começar a cozinhar — não por obrigação, também não querendo ser chef ou expert em nada, simplesmente testar receitas –, pode “salvar” a gente da dureza nada lúdica do dia-a-dia. Claro que eu falo dos que encaram isso como hobby. Sim, na era digital, nada como literalmente “colocar a mão na massa” e chorar cortando uma cebola. É muito diferente de dar um refresh para ver quantos likes teve a sua foto no Instagram, mas é de verdade. Cozinhar pode ser, sim, uma salvação das notícias terríveis, do baixo-astral, da agenda lotada do dia de amanhã, da pressão cotidiana.

Explico: aprendi que cozinhar exige certa dose de concentração senão a coisa desanda, a receita sai toda errada e, o que era para ser delicioso, fica com aquele arzinho de frustração. E é justamente essa concentração que tem o dom de nos tirar da realidade e conectar com “outro mundo”. Quando — depois de brigar no trânsito, ver as fotos dos refugiados na Síria, ouvir um monte de reclamações e ver gente discutindo por bobagem — sua grande ambição é, simplesmente, acertar na quantidade o ponto da massa… ah, isso é um passaporte para se fugir do estresse. Não precisa fazer social com ninguém, não precisa nem conversar. É você e você. E isso, às vezes, é muito bom. E tem também o aspecto da troca com o outro.