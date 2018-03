Outro dia, andando pelo bairro, passei na frente de um restaurante. Lá estava sentada uma moça, tomando sua taça de vinho com uma amiga e com dois cachorros lindos. Um senhor passou com o cão dele e os esbeltos animais latiram, avançaram e o senhor ­- que levou um baita susto – olhou feio e saiu andando. A “fofa” riu, de forma irônica, toda vaidosa com seus lindos cachorros, e chamou ele de velho. Essa foi apenas uma das cenas que podemos testemunhar no dia a dia, por aí.

Isso me levou à reflexão: em que momento essa pessoa se sentiu poderosa a ponto de agredir aquele senhor? Como ela se sente dona de um espaço que não é dela? Onde nasceu essa apropriação? Afinal, ninguém é melhor do que ninguém, disso já sabemos. Não tem dinheiro, Bordeaux, poder ou Golden Retriever que a diferencie daquele senhor. Ela não pode – e não deve – deixar seus cães se esfregando nas pessoas e avançando nos outros cachorros que passam na rua. Muito menos tirar um sarro de uma pessoa de idade.

Pensei que talvez esse seja um comportamento transposto da internet: uma pessoa que acredita que a vida é seu Instagram. Ou seja, que pode fazer o que quiser com o cachorro, o restaurante, o condomínio, o quarteirão. Ela não percebe que existe algo maior do que ela, maior do que suas vontades. E que, “essa coisa” maior, normalmente, envolve as vontades e “não vontades” dos outros também.

É claro que a falta de civilidade não é uma criação das redes sociais, mas é impossível não observar, ali, um reforço desse comportamento. Ora, o mundo real não é sua timeline. Pode ser doentia a necessidade que as pessoas têm de expor sua vida, opiniões, etc. Se isso ficar restrito ao Facebook, tudo bem. Acompanha quem quer, segue quem quer. O problema é quando essa sensação de dono do mundo extrapola a telinha do computador e a pessoa acha que ser autoritário é “se colocar”. Sinto muito, mas não é. Nada justifica humilhar alguém. Não dá para objetivizar as pessoas.

Se olharmos as redes sociais com um olhar crítico, chega a ser engraçado o número de pessoas que se sentem injustiçadas. É um tal de “pago meus impostos”, de “trabalho muito” ou “tenho filhos para criar”… A lista de necessidades não acaba. O que os moradores desse grande “Egoístão” não sabem é que todo mundo tem as mesmas necessidades. Que a dor deles não é maior que a dos outros. Nem a alegria. No frigir dos ovos, todos temos medos parecidos e desejos parecidos. Cada um com a sua religião, suas possibilidades e idiossincrasias. O jeito é não se acostumar. Nunca.

Me acompanhe no Facebook: https://www.facebook.com/blogsemretoques

Me acompanhe no Twitter: @maneustein

Leia mais textos do Sem Retoques: http://emais.estadao.com.br/blogs/sem-retoques/