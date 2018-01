Toda mulher é um pouco contraditória. Há quem critique algo a vida inteira e depois faça, no melhor estilo “caiu na testa”. Também existem aquelas que mudam conforme os namorados. Fase hippie, fase musical, fase boa moça. No meu caso, há duas mulheres dentro de mim muito insistentes. Tento dar conta delas, dizer para ficarem quietinhas, mas estão ali e, de vez em quando, aparecem nas horas mais erradas. Trata-se da minha “perigosa perua” e da minha “poderosa cabecinha”. São duas mulheres completamente opostas que moram aqui dentro e que tenho de controlar diariamente — para evitar um colapso. Como elas brigam muito, às vezes uma aparece onde deveria estar a outra. Em dias de programas culturais, por exemplo, a poderosa cabecinha acorda animada, quer visitar museus, conhecer os artistas, falar de coisas sérias. Mas a perigosa perua aparece do nada e, em meio às obras de arte, pensa na lojinha do museu, no presentinho que tem de comprar para uma amiga, papo leve de sábado.

Durante as viagens é um inferno. No meio da ópera, minha “radical chic” não presta atenção aos atos, à música ou ao cenário, mas em trocar a blusinha que comprou à tarde e em passar no freeshop na volta da viagem etc. A perigosa perua quer olhar sites de roupas com desconto no meio do horário de trabalho. Ela quer perder uma manhã inteira na loja de sapatos. Toda vez que eu falo “ei, psiu, fica quietinha que agora não é hora de você aparecer”, aí é que ela vem mesmo. Já a metidinha a cult que existe dentro de mim é… mais teimosa ainda. Fica ranzinza nos blocos de carnaval, tem horror de shopping center cheio, não suporta passar um fim de semana com pessoas que não leem jornal.

O conflito se repete nas situações de convívio social. Se estou bem naquela rodinha de namoradas dos amigos homens ou amigas das amigas – pessoas com as quais não tenho muita afinidade -, é hora de a perigosa perua sair e falar das liquidações, da nova dieta detox, da separação do Cauã Reymond, do vestido da Fernanda Lima. Mas, o que acontece? A cabecinha é mais forte e teimosa. Resolve dar as caras, ser irônica e falar que, segundo pesquisas recentes, os tempos mudaram e um terço das mulheres não gosta mais de comprar. Quer discutir a anexação da Crimeia pela Rússia, falar sobre o último livro do Mia Couto, conflitos religiosos, discutir o parto natural. A cabecinha tem de enfrentar aquele olhar de “gente, por que ela está trazendo esse assunto baixo-astral?”.

O contrário também acontece. Quando estou em um público informado, sério e, muitas vezes, arrogante, minha peruinha não se aguenta e quer sair. Fica sem paciência para o papo de Foucault, a discussão sobre a imprensa golpista, a mudança das narrativas contemporâneas, ser contra ou a favor das biografias não autorizadas. E, sem vergonha nenhuma na cara, começa a discorrer, destemida, sobre os últimos lançamentos de cores de esmaltes, os capítulos da série Girls, Beyoncé e seu novo corte de cabelo.

O que fazer com essas duas mulheres? Com o tempo, aprendi que tenho de aceitá-las, porque são elas que fazem da personalidade feminina tão complexa. Ora, talvez eu queira, durante uma semana, tomar suco verde e, depois, superincoerente, comer pastel e tomar cerveja. Nada disso me faz menos ou mais feminina. Nem menos ou mais inteligente. O jeito é saber conviver com elas, trabalhar a atitude “do contra” — para não ser chata e para curtir, de fato, o que cada uma delas tem para oferecer.

