Uma cantora e compositora muito criativa veio morar em Sampa e faz show nessa sexta-feira. Quem for vê-la/ouvi-la vai se encantar com/por ela. Uma nova estrela brilha no céu cinza da Pauliceia: Carol Naine, prazer conhecê-la. Eu apostaria todas as minhas fichas nela e queria postar todas as letras e melodias dela: Virundum, Bailarina, Feito Maria, Canção Clichê… finas iguarias, delícias belas. Mas lambi o prato e rapei a panela! (Aviso: todas as palavras em negrito são LINKS para o leitor ouvir gravações ou ler outras páginas no facebook ou no youtube. Antes apareciam em azul. No novo projeto do site, aparecem em preto. Quase todos os nomes têm algum link, mesmo que não apareçam em negrito.) … … … … … … … CAROL NAINE: TRADIÇÃO E INOVAÇÃO … … … … … … … Carol é fina afinada e canta como quem fala. Não grita não precisa. E como opina. Feminina quase franja no cabelo e aquele jeito meio nara de gata que guarda um leão. Não se engane, cuidado com Carol Naine que ela morde. Pega, mata e come. Inspirada, bem-humorada, antenada com seu tempo, comenta sem forçar a mão. Há informalidade e classe na poesia mordaz com que revela o dia-a-dia, a tragicomédia dos homens, sua farsa e fome, seu circo e pão. Há toques daquele lirismo do jovem Chico em letras e harmonias, aqui. Há pitadas de graça das típicas piadas do eterno Noel, ali. E há uma consciência trágica que beira mestre Cartola, acolá. Carol nos conecta ao espírito semprevivo dos bambas, ao som que atravessa eras. Traz na pulsação da veia e na doçura da garganta a herança de um olhar particular de um jeito amoroso e sedutor que um certo Brasil já produziu. Como uma dança que resiste dentro de um corpo que nem sabe se ainda existe. Ou como uma alma que se remexe ao som de um ritmo que sequer conheceu mas jamais esquece. Não sei se me expresso bem. Há um grande prazer em ouvir e sentir identificação com essas canções, mas um sintoma de difusa ancestralidade me atinge e comove. Uma quase dor me invade. Algo coletivo e impreciso de que estava com saudade de andar perto e de me sentir parte. Se bem recordo, é de uma arte. Daquele objeto artístico de primeira, perfeito casamento da bela melodia com a poesia da letra: chamava-se canção brasileira. Ainda chama. Há chama. Há sol. Ouça a Carol.

‘Amanhã teremos uma nova geração

de versos que só os poetas mortos entenderão’.

Carol Naine é compositora carioca radicada em São Paulo. Sua música conta histórias, mas desconstrói os modelos e inverte a linguagem: faz o ouvinte se pôr no lugar do personagem que, num primeiro momento, lhe causou um riso fácil. Seu álbum tem produção musical do pianista e arranjador Ivo Senra e participação dos músicos Thiago Amud, Daniel Guedes, Pedro Franco, Guto Wirtti, Iura Ranevsky e Sergio Krakowsk. Como vocalista e pandeirista, Carol participou de grupos de samba no Rio. É integrante do projeto ‘Depois do Carnaval’ (que faz releituras de sambas antigos) e também fundadora do Musiquice, que cria canções para fotos no Instagram e para marcas de produtos.

A maluquice do ‘Musiquice’ surgiu como um exercício: Carol e a violonista Luciana Elaiuy comporiam uma música por dia a partir de uma imagem. As pessoas postariam suas fotos e elas criariam as canções. E não é que rolou? Vejam o vídeo abaixo e ouçam a bela bossa (Miolo Mole) que elas fizeram para uma boneca de pano.

É esta eclética artista que faz show em Sampa nesta sexta-feira, 15 de julho, às 20h no Mundo Art (R. Pamplona, 114). Entrada R$15 (confirme aqui) e R$20 (na porta). Saiba mais sobre ela clicando na palavra ‘entrevista‘ e em carolnaine.com.br

… … … … … … …

SERGINHO SAGITTA E O ‘SONS DO BRASIL’ … … … … … … …

Desde setembro de 2010, o produtor Serginho Sagitta tem um projeto bem legal (que virou programa na rádio USP em abril de 2015) chamado Sons do Brasil (todo domingo, às 14h na FM 93,7), onde apresenta os artistas independentes e seus trabalhos autorais. Segundo ele (e nós concordamos), há belíssimas canções ignoradas pela grande mídia e que, conseqüentemente, parecem estranhas à maioria do público não habituado à variedade da criação. A intenção é divulgar essa boa música que sobrevive à margem da indústria cultural e criar espaço para os novos talentos chegarem ao ouvinte que anseia por novidades. Aqui, num dos programas, ele entrevistou os músicos Adolar Marin e Ronaldo Estevam:

Alem das entrevistas, o ‘Sons do Brasil’ tem uma seção chamada ‘Pitacos’, onde o Serginho divulga cds de artistas alternativos. Essa seção também está inserida no noticioso ‘Via Sampa’, todas as quintas-feiras ao meio-dia. Neste dia 14, o ‘Pitaco Sons do Brasil’ tocará a música Iluminar, do cd Enlaçador de Mundos, da grande revelação da mpb, Conrado Pera (cartaz abaixo).

Em agosto eu estarei no ‘Sons do Brasil’ falando sobre minhas canções e poemas, meu trabalho aqui no blog, no Sarau da Maria e nas diversas trincheiras culturais. Até lá, talvez já tenha conseguido levar este blog de saraus para um programa na rádio Estadão (quem sabe, também na Eldorado). Se rolar, será um programa como o dele, um espaço livre para divulgar os grandes artistas independentes. E sem jabá, claro. Obrigado pelo exemplo, Serginho! Esse texto é pra você: Serginho Sagitta agita. É nóis na fita é voz importante da seara alternativa. Dá vez ao artista que cria divulga a luta da gente debate combate o jabá desce a lenha na política dos entraves propõe saídas une a classe procura a chave. E abre espaço pra quem sofre o boicote da dita mídia especializada acomodada vendida comprada. Tem um programa na rádio Usp onde discute a cultura e o capital o ‘x’ o quanto o cuspe o ponto central. Lá o couro come ele abre o microfone e deixa cantar deixa sangrar sem levar dindin nem ficar no blablablá. Serginho é independente é craque da equipe mas joga pro time é nosso igual. Cadeira cativa ou melhor, livre e ativa, na grande mesa virtual onde discursam e tomam iniciativa os inquietos artistas deste crescente sarau.

… … … … … … …

EPICONTRO SARAU E

UM SOBRADO ENCANTADO

NA VILA MARIANA

… … … … … … …

UM MÚSICO,

UMA MÚSICA

… … … … … … …

Nesta seção, sempre um som legal que ouço por aí, pelos saraus e escambaus das quebradas culturais. Ou pela net e youtube, ou num cd ganho, roubado, extraviado. Quem sabe, por um tremendo acaso, nas ondas improváveis do rádio (não jabalizado). Ouça essa canção e corra atrás das outras.

A talentosa Bia Ferreira faz letra e música, toca e canta. Tudo muito bem. Tem parcerias com Emicida e já abriu shows de Seu Jorge, Ana Carolina e Maria Gadú. Nesta produção do Peixe Barrigudo ela nos mostra ‘Levante a bandeira do amor’, gravada e editada pelo Joel Dias com direção dele e do Victor Cali.

… … … … … … … UM POETA, UM POEMA … … … … … … … Esta seção abre espaço aos muitos ótimos poetas que ouço por aí, pelos bares e saraus do movimento cultural. Ou os que conheço dos vários livros comprados, doados, roubados, recebidos, aparecidos (livro é um bicho vivo…). Aqui é jogo rápido, sem maiores comentários ou análises profundas, nem os elogios que cada um deles merece. Um poema (ou dois), uma pequena ficha do autor e alguns links para que você o conheça melhor. Hoje, Augusto Cerqueira e Cláudia Gonçalves. Ouça/leia esses e vá atrás de mais… … … … … … … … AUGUSTO CERQUEIRA Indeterminado … … … a menina do meu olho cresceu,

virou mulher e, hoje,

só enxerga o que quer … … … ô, vida pré datada

de contas à pagar…

não fosse o gozo,

não fosse o riso,

seria só prejuízo. … … … O Augusto declamou pela primeira vez no Sarau da Cooperifa em 2003. Desde então, já participou da Virada Cultural, da feira de livro de Buenos Aires (junto ao Sarau do Binho), lançou o livro de contos Na Década de Dez e o cd de poesia ‘Sarau d’o Augusto’. Em 2013, com o poeta e artista plástico ‘Casulo’, fundou o Projeto Clamarte (Cia. Literária dos Amantes da Arte), sarau de poesia que acontece toda segunda sexta-feira do mês dentro de uma casa/funilaria/ateliê. Aqui um vídeo baseado num texto dele.

… … … … … … …

CLÁUDIA GONÇALVES