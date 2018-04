Ah, Tetê, grande Tetê! Ouça seu novo cd e veja o documentário sobre sua carreira. Por mim, não tinha teretetê. Hoje eu ficava só com Tetê, no maior auê, postando todas as suas canções. Mas eu sei e você sabe que há muitas vozes e sotaques na diversidade da cidade. E a redação desse blog é um grande salão com muito sarau, luau e o escambau desfilando pelo agendão. Tem Sander Mecca e Heartbreakers cantando Radiohead e tem o festival Brasilidades (da turma guerreira de Santos). Tem Vignini, Tuia e Tavito. Tem Blubell cantando Beatles, tem o sarau Feminino Infinito, o Senhoras Obscenas, o Cooperifa Especial, o Levante e o Gente de Palavra. Tem os shows ‘Cambada’ (com Carol Naine e tchurma legal) e ‘Alma Brasileira’ (com o grande violonista Newton Val). Tem os tambores e a voz de Fanta Konatê na Fundação Ema Klabin, tem Bláblablá com Lau Siqueira (na Casa Amarela) e festa do Peixe Barrigudo (em Guarulhos). E ainda tem o Prêmio Profissionais da Música (em Brasília). Pois é, amigos… Tá tudo ligado e lindo no agendão pra esse findi. Infinde-se nessas dicas e deleite-se delight-se delivery-se delivre-se. Delire-se!

TETÊ ESPÍNDOLA:

DOCUMENTÁRIO E CD

“Não sou daqui nem sou de lá

Sou sempre de outro lugar

Mas o que sou é onde estou agora

Na lágrima no riso que aflora

Não sou do rio nem sou do mar

Sou sempre de outro lugar

Mais interior por esse amor afora

No seu abraço de sabiá e amora”

QUINTA-FEIRA – 19 de abril – 19h … Exibição do Curta-Metragem ‘Tetê’ – com debate … Documentário sobre a carreira da cantora na 23ª edição do festival de cinema ‘É Tudo Verdade’. Dirigido por Clara Lazarim, ‘Tetê’ explora o universo da artista Tetê Espindola, investigando seu trabalho de pesquisa criativa – em especial a forte ligação com a natureza como tema e fonte de inspiração. O filme transita livremente por diferentes épocas – da projeção nacional pop ao experimentalismo – na tentativa de transcender o discurso histórico e trazer à tona a artista. No Sesc 24 de Maio, à rua 24 de Maio, 109. Entrada franca (chegue antes para retirar ingresso). Após a exibição, bate-papo com a cantora.

Sempre fui muito fã de Tetê, desde seus primeiros movimentos com os músicos que formavam uma espécie de grupo que eu e meu amigo Johnny (João Marques) chamávamos de ‘Pessoal do Pantanal’. Eu a acompanho desde os experimentalismos de ‘Tetê e o Lírio Selvagem’ e ‘Piraretã’ (que tem a linda ‘Vida Cigana‘) até o merecido sucesso nacional com ‘Escrito nas Estrelas‘. O disco ‘Pássaros na Garganta‘, meu preferido eternamente, tem canções (e letras) incríveis como ‘Cunhataiporã‘, ‘Amor e Guavira’, ‘Cuiabá‘, ‘Fio de Cabelo’, ‘Longos Prazeres de Amor’ e ‘Sertão’, entre várias pérolas. Sempre ouvi alguns conhecidos dizerem que sua voz era estridente demais. E sempre amei essa sua voz única, sua técnica e presença solar. E sempre admirei seu violão e sua craviola. Lembro de vê-la pela primeira vez num show à tarde, na Funarte. Ela entrou, sentou num banquinho, sorriu, cumprimentou o público e nem sequer fez um ‘rã-rã’ pra limpar a garganta: entrou direto com seu timbre límpido e certeiro lá nas altas estratosferas de uma nota superaguda. Em 2017, Tetê lançou um disco lindo, melodioso e poético chamado ‘Outro Lugar’. Eu o ouvi, encantado, numa outra tarde de domingo. Sobre ela e suas cantorias, escrevi essas coisas muito sentidas:

TETÊ >>> Uma grande artista atravessou meu domingo certa tarde nesta noutra e em todas as diversas imersões dimensões das tardes vividas lembradas sentidas na carneviva da pele arrepiada pela vida. a pele d’água cristalina suja de terra fértil solta salta grávida no ar. Noir, cor de fogo e morango. os bichos livres passeando passando nos olhos sua luz seu feitiço. voz de sábia de sabiá de cigarra arara araponga. chuá de cachoeira de rio de rir. Tetê que prazer te rever reouvir tão longe das ondas efêmeras do rádio tão dentro do eterno. teu ser tua arte você tão perto do meu coração da mente possante pensante que sente o sonho a beleza e os aconchega em seu som em seu sim. felicidade existe. está cá comigo. atravessou meu domingo. voou do além pra mim. voz que se levanta. pássaros na garganta. ouça a Tetê essa onça verde fruta peixe essa musa asa pássara graviola essa craviola bela como ela toca como canta. ah guavira, que saudade que eu tava desse teu sabor. me encantou cantou cantou. e ainda ecoa ressoa revoa de boa molhando boiando acima da páscoa da dor no centro no meio do mundo de tudo no sumo úmido do amor.

COMO FOI O

SARAU DA MARIA

XXIX SARAU DA MARIA >>> Sábado rolou mais uma edição superlegal do Sarau da Maria. O ponto alto da noite foi a apresentação de Fernando Cavallieri, que lançou seu cd “Modernidade Líquida”. Que lindas as suas melodias… Foram tão aplaudidas que o sarau quase vira um show só com ele (show que vai sair, assim que o Sarau acertar uma data com o Clube). Mas depois ainda vieram as ‘escritas’ e as levadas macias das canções de Rafa Alface. Vieram as poesias e as histórias de Lu Sousa e Rose Dorea, do Sarau da Cooperifa. E ainda mergulhamos nas águas de ‘Preamar‘, maré cheia de belos poemas de Rudá Ventura e curtimos a projeção de um curta-metragem do Grupo Transformar. No palco aberto, teve homenagem à Marielle e declamação dos poetas Jamir Nogueira, Lucas Scandura, Silvia Maria, Vasqs e Moises Donfleat. Na música, belas apresentações de O Zi Stafuzza & Cristina Pini, Vladinski & Cordeirovich, Deise Capelozza & João Emilio, Kita & Helen Torres e da Banda Gozi, com a participação de Speedy Victor, do grupo Zona Western. No final, o cantor Carlos Bacellar deu um show de interpretação e ainda botou todo mundo pra cantar sucessos de Antonio Marcos, ídolo da Jovem Guarda e seu amigo de adolescência na Zona Leste. Veja aqui as fotos coloridas de Roberto Candido e os incríveis retratos pb de Moacir Barbosa.

Finalizo a matéria sobre o Sarau da Maria, com um lance legal que o Fernando Cavallieri está fazendo. Quem comprar o disco físico de seu novo trabalho ‘Modernidade Líquida‘, ganha a senha para acessar na internet os seus quatro cds anteriores. É na base do pague um (R$25) e leve cinco. Os interessados, podem encomendar mandando mensagem inbox para sua página no facebook. Só pelo nome (alusão ao conceito do filósofo polonês Zygmunt Bauman sobre as relações voláteis no mundo atual) você já vê que o cd é um fino biscoito, como diria o Oswald de Andrade. E tem parcerias com Léo Nogueira (que escreveu sobre o cd em seu blog) e Marcio Policastro (ambos do Clube Caiubi), além de ‘Consumidor de Luares’, com letra do grande compositor e cineasta Sergio Ricardo.

SHOW DA ZIZI POSSI >>> No domingo fui ao Sesc Vila Mariana e consegui um ingressinho em cima da hora pra assistir ao showzaço da diva Zizi Possi (acima, um trecho do espetáculo, colhido no youtube). Acompanhada pelo violinista e guitarrista Vinícius Gomes e pelo pianista Daniel Grajew, Zizi desfilou afinação, técnica e emoção num repertório de altíssimo nível, com direito a ‘Se eu Quiser Falar com Deus’, de Gil, ‘Insensatez’, de Tom & Vinicius e ‘O que Será’, de Chico. Perto das músicas que são ‘executadas’ diariamente por nossa rádios e que a gente ouve até involuntariamente por aí, parecia um concerto de música clássica. Aos que criticam a mpb por ter se ‘elitizado’, afirmo: não foi ela quem se tornou esnobe, foi nossa música popular que despencou ladeira abaixo (vitimada pela praga dos ‘jabás’). Quanto ao show, quem viu, viu: o teatro estava lotado, as letras das canções eram verdadeiros textos poéticos e as melodias só faltavam nos fazer levitar. Zizi esteve simplesmente impecável. Foi de lavar a alma.

SANDER MECCA E HEARTBREAKERS

INTERPRETAM RADIOHEAD

SÁBADO – 21 de abril – 23h … Sander Mecca, Guga Stroeter e Orquestra HB interpretam ‘Radiohead Reload’ … Sander Mecca é um cantor e compositor paulistano apaixonado pela obra do Radiohead. Guga Stroeter é o band-líder da Orquestra Heartbreakers, que vem investindo em diversos repertórios desde sua criação em 1980. Sander e Guga criaram versões originais para as canções do grupo do cantor Thom Yorke (no repertório, “Creep”, “Paranoid Android” e “Fake Plastic Tree”, entre outras). A preocupação da dupla foi chegar a um resultado musical que possibilitasse a expressão de uma orquestra com trompetes, trombones e saxofones, sem perder a força, a pegada, a vitalidade e as características do rock’n’roll. O maestro Dino Barioni ficou responsável pelos arranjos. Curte aí dois baita sons dessa superbanda pra já ir entrando no clima:

Com Sander Mecca (vocais), Guga Stroeter (vibrafone e direção artística), Dino Barioni (guitarra, arranjos e direção musical), Pepe Cisneros (teclado), João Fideles (bateria), Noa Stroeter (baixo), Anderson Bicudo (trompete), Allan Abadia (trombone), Zafe Costa (sax barítono), Walmer Carvalho (sax tenor) e Raphael Ferreira (sax alto). Na abertura (22h), show com o saxofonista carioca AC Jazz e seu quarteto formado também por Léo Mitrulis (teclado), Glecio Nascimento (baixo elétrico) e Giba Favery (bateria). Ingressos a R$30 e R$40. No JazznosFundos, à rua Cardeal Arcoverde, 742.

FANTA KONATÊ NA

FUNDAÇÃO EMA KLABIN

SÁBADO – 21 de abril – 16h30 … Show de Fanta Konatê, cantora, bailarina e compositora da Guiné Conacri e filha do Mestre percussionista Famoudú Konatê, pertencente a uma das famílias mais representativas da arte tradicional Malinkê da região do Hamaná, onde surgiram o tambor Djembê e a música dos Griôs. Acompanhada pela Troupe Djembedon, Fanta combina a ancestralidade das aldeias Malinkês (na voz, na dança e nos tambores) com instrumentos ocidentais (guitarra, violão e sax) inovando em suas criações autorais.

O espetáculo apresenta as composições de seu novo disco. Com Koria Konatê (voz), Pablo Prearo (guitarra), Fabio Serra (percussão), Manu Batista (percussão) Barba Marques (percussão) e Luis Kinugawa (percussão e violão). “Presenciar um show de Fanta Konatê é realizar uma viagem cultural às raízes ancestrais do oeste africano e inserir-se numa sonoridade autêntica, vigorosa e dançante”. Na Fundação Ema Klabin, à rua Portugal, 43, no Jardim Europa. Entrada franca (170 vagas, por ordem de chegada).

PRÊMIO PROFISSIONAIS

DA MÚSICA, EM BRASÍLIA

PPM >>> Começou na segunda-feira (dia 16) e vai até sábado (dia 21), em Brasília, o Prêmio Profissionais da Música (PPM), com 11 shows, 15 palestras, 9 painéis e premiação em 53 categorias disputadas por quase mil concorrentes de todo o Brasil. O PPM foi criado e organizado pelo músico e produtor Gustavo Ribeiro de Vasconcellos. Nesta quarta edição, além de trazer quatro atrações internacionais (palestra com o produtor norte-americano Allen Johnston e shows com a norte-americana Layla Khepri, a uruguaia Alfonsina e o sul-africano Mphuzi Chauque), o evento homenageia o violonista e compositor Roberto Menescal, um dos ícones da bossanova, que dá palestra no dia 19, às 10h, no Shopping Pier 21. Os vencedores serão revelados no sábado, durante cerimônia no Clube Cota Mil. O processo de votação durou cerca de dois meses e considerou votos dos próprios inscritos, público e júri. Mais informações no site oficial do PPM. A programação de hoje a sábado (no Pier21, SCES tr.2, em Brasília) é a seguinte:

QUINTA-FEIRA – 19 de abril … Shows com Chico Lobo (19h) e com Kathia Pinheiro e convidados (20h). Entrada franca.

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 19h … Shows com Estela Ceregatti, Estrela Leminski, Téo Ruiz e Alfonsina. Entrada franca.

SÁBADO – 21 de abril … Shows com Mphuzi Chauque (12h) e com John Mueller & Sarau Afro-Açoriano, Craca & Dani Nega e Layla Khepri (19h).

FESTIVAL BRASILIDADES,

EM SÃO VICENTE

DOMINGO – 22 de abril – das 13h às 19h … Festival Brasilidades – 100% música autoral … Segunda edição do festival (sem fins lucrativos) criado para dar vazão à produção cultural independente da baixada santista. Com a presença das bandas Detoni, Chico Osso, Grupo Noir, Quântika e Paulo Cézhar Luz. Além dos shows, exposição com artesãos da baixada, intervenções com pintura ao vivo, monólogo com a atriz caiçara Diez Alves e performance do Circo Periférico. No Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, à rua Frei Gaspar, 280. Entrada franca.

FOCUS NO MÉXICO

E NA COSTA RICA

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 19h … Focus Cia de Dança – no México … Todos temos noção do quanto o mercado da dança é estreito e oferece parcas oportunidades aos artistas. E sabemos bem o quanto o heroísmo de nossos coreógrafos e bailarinos é decisivo para que tenhamos uma cena de qualidade em palcos nacionais. Por isso, não posso deixar de registrar quando uma companhia de dança brasileira bate recordes de público aqui no Brasil e ainda realiza uma turnê internacional: neste mês de abril, A Focus Cia. de Dança , do coreógrafo Alex Neoral, se apresentou na Costa Rica (dias 11 e 12) e no México (dias 14 e 20) com o premiado espetáculo ‘As Canções Que Você Dançou pra Mim’, inspirado na obra de Roberto Carlos e assistido por mais de 80 mil pessoas. Com direção e coreografia de Neoral, tem no elenco (além dele) os bailarinos Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Marcio Jahú, Marina Teixeira, Monise Marques e Roberta Bussoni. Motivado por esses grandes artistas brasileiros, escrevi:

Me emocionei com as fotos e vídeos da apresentação da Focus Cia. de Dança na Costa Rica e no México. Me arrepiei ao vê-los lá, entregando flores ao público e sendo aplaudidos com entusiasmo. Me comovi porque eles são os nossos meninos, né? Do Rio, de Sampa, de Minas. Saídos das lutas do dia a dia. Carolina, minha menina da Vila Maria, está lá com eles. São nossos filhos esses bailarinos aplaudidos, esses talentos reconhecidos. Esses artistas saídos das quebradas abandonadas deste Brasil sem destino (que poderia ser tão bonito). Não se trata de ser melhor que ninguém, nem de patriotada verde-amarela ou ufanismos oportunistas pra vender produtos. Aqui não é Galvão, não tem o rancor do futebol ou de qualquer competição. Meus olhos marejaram porque os nossos meninos e meninas deram um abraço afetuoso no mundo. E são nossos os seus braços. E são nossas as suas emoções. Suas lágrimas e suor, seus músculos cansados. E todos os seus sorrisos de prazer e satisfação. Somos nós lá também. E isso é lindo demais…

BLUBELL CANTA BEATLES

… … …

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 20h … Blubell canta Álbum Branco … Comemorando os 50 anos do lançamento do Álbum Branco, dos Beatles, a cantora, compositora (e beatlemaníaca) Blubell faz show em homenagem aos fab four. Com o trio Richard Ribeiro (bateria), Bruno Serroni (cello) e Zé Ruivo (teclados), ela relê canções como Blackbird, Revolution, While My Guitar Gently Weeps, Long Long Long (que ela gravou com o trio BlackTie) e Happiness is a Warm Gun. Ingressos a R$60. No Tupi or not Tupi, à rua Fidalga, 360. No final de 2016 estive no show de lançamento do cd, ‘Confissões de Camarim’ (aqui, o álbum completo). Veja o que já escrevi sobre ela. Uma apresentação de Blubell cantando Beatles não é coisa que se perca. Vai lá, meu filho, vai lá… Finalizo com um pequeno texto sobre seu cd:

Estou ouvindo sem parar o cd ‘Confissões de Camarim’, da Blubell (especialmente a música ‘Cosmos’) e gostaria de dizer mais algumas coisas sobre o jeito dela compor. As músicas soam familiares, parecem saídas de um passado que vivenciamos. Trazem um arrepio nostálgico, uma saudade que não sabemos de quê, uma quase sensação de felicidade. Nos remetem a um oásis em meio ao concreto, um recanto recém-descoberto onde a alegrias e afetos estão preservados. Lembranças de épocas que nem sequer conhecemos, mas nos sentimos parte. Somos levados até lá pelas mãos magas da arte, pela voz de Blubell. Ela retrabalha o encanto das grandes canções americanas, os mais melodiosos e melados boleros, os rocks mais incrustados em nossa musculatura de adolescentes, as baladas que aindam guardam os suspiros mais puros, os charlestons mais divertidos e impõe sua visão pós-moderna, sua cicatriz exposta, a óbvia dor de quem carrega o fardo da consciência contemporânea. Nada de cover nem de tradição. Os arranjos quebram tudo, desandam a levada, descompassam o ritmo da vida e alertam aos incautos: não há felicidade gratuita. Junte a isso a ironia das letras e a empostação madura da intérprete todo-poderosa e aí se pode concluir: ela diverte sem tapeação. O entretenimento que nos oferece não nos engana porque ela canta como quem proclama: se a vida é cruel, a arte é uma indispensável ilusão. Brinque, dance, se deleite como for. Aproveite enquanto der. Porque tudo vai passar.

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

No dia 14 de março, portanto, há cinco semanas, a vereadora Marielle Franco (PSOL), de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras (inclusive no Sarau da Maria, de sábado passado). Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. E queremos saber: quem matou Marielle?

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 19 de abril – 18h … Na reinauguração do pub Partisans, apresentação da Zona Western, banda que toca o ‘outlaw country’. O grupo é formado por Wagner Creoruska Junior (banjo), Ivan Valle (contrabaixo acústico) e Speedy Victor (vocal e violão). Na rua Cônego Eugênio Leite, 944.

QUINTA-FEIRA – 19 de abril – 19h … Exibição do Curta-Metragem ‘Tetê’ – com debate … Documentário de Clara Lazarim sobre a carreira de Tetê Espíndola é exibido na 23ª edição do festival de cinema ‘É Tudo Verdade’. No Sesc 24 de Maio, à rua 24 de Maio, 109. Entrada franca (chegue antes para retirar ingresso). Após a exibição, bate-papo com a cantora.

QUINTA-FEIRA – 19 de abril – 19h … No projeto ‘Blues na Boutique’, a banda Alex Dupas Blues Project apresenta seu mais recente cd, ‘Assalariado’, o ‘primeiro disco conceitual do blues brasileiro’. Ingressos a R$10. Na rua Padre Adelino, 949.

QUINTA-FEIRA – 19 de abril – 19h … Roda de conversa com Lau Siqueira – lançamento do livro … Edição especial do projeto Blablablá, da Casa Amarela, recebe o poeta Lau Siqueira que discorrerá sobre sua carreira literária, militância cultural e lançará o livro “A Memória é uma Espécie de Cravo Ferrando a Estranheza das Coisas“. Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

QUINTA-FEIRA – 19 de abril – 19h … Show ‘Alma Brasileira’ com o violonista Newton Val. Natural de Santos, já viajou tocando o seu violão pela França, Suíça e Espanha. Gravou o cd autoral lítero-musical “Retratos do Brasil” e atualmente prepara cd instrumental com os seus choros, baiões e frevos. Couvert R$10. No República Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

QUINTA-FEIRA – 19 de abril – 20h … Sarau Prosa, Poesia & outros Devaneios … A poeta e editora Germana Zanettini se apresenta com mais seis escritores: André Finhana, Isadora Liberato, Jr Bellé, Larissa Bottas, Paulo Carvalho e Vívian Mello. Além da declamação de poesias, tem venda de livros, artes, camisetas e som ambiente. Entrada franca. Na Laundry Deluxe, à rua da Consolação, 2937.

QUINTA-FEIRA – 19 de abril – 20h30 … Lançamento de cd no Sesc Campinas … Show de lançamento do álbum ‘Idas e Vindas’ com o duo formado por Rafael Thomaz (violão 6 Cordas – nylon) e Guilherme Lamas (violão 7 Cordas – aço). Na rua Dom José I, 270, em Campinas.

QUINTA-FEIRA – 19 de abril – 20h30 … Tavito, Tuia e Vignini … Os artistas e amigos Tuia (cantor e compositor e novo expoente da geração rock rural), Tavito (Som Imaginário, Clube da Esquina) e Ricardo Vignini (compositor violeiro que mistura música regional com rock), se unem num supershow com participação especial do tecladista Abrão Lincoln. Ingressos a R$60 e R$40 (lista: tuia.contato@gmail.com). No Tupi or not Tupi, à rua Fidalga, 360, na Vila Madalena.

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 19h … Slam da Norte … Nesta edição, além da batalha poética, lançamento do livro ‘Por Amar Outra Mulher RESISTO’, de Patricia Meira e exposição de grafite + Live Paint com Kuk (Bia Kuka). Na praça velha do Largo da Matriz, na Freguesia do Ó.

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 19h30 … Show da Banda Arruda, com Diego Tagliari na guitarra e vocais, Alex Lino no baixo e Marinho Narraça na bateria. No repertório, composições próprias e alguns covers. No República Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 19h30 … Cantor e compositor Luiz Gabriel Lopes faz show em formato voz e violão. No repertório, composições próprias, temas inéditos e releituras. Participação do compositor baiano Giovani Cidreira. No Teatro de Bolso do IV Mundo, à Praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana.

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 20h … Mais uma edição do evento “Ilustres Desconhecidos”, com os pocket-shows de Douglas Mam & Mariana Cetra. Discotecagem do dj André Girardi. Entrada R$12. No Presidenta – Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335.

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 20h … Gorgani Unplugged na Carauari … Formado por Fernanda GorGani (vocal) e Leo Gorgatti (craviola e vocal), o GorGani Unplugged é um duo acústico, com repertório de rock e pop nacional e internacional de todas as épocas. Na Praça Carauari, 8, na Vila Maria.

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 20h … Banda Terapia de Grupo (com Andre Tinti e Felipe Pellegrini) apresenta repertório de rock no Bar do Anão, à rua Curuçá, 435, na Vila Maria.

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 20h … Blubell canta Álbum Branco … Comemorando os 50 anos do lançamento do Álbum Branco, dos Beatles, a cantora, compositora (e beatlemaníaca) Blubell faz show em homenagem aos fab four. Com o trio Richard Ribeiro (bateria), Bruno Serroni (cello) e Zé Ruivo (teclados), ela relê canções como Blackbird, Revolution, While My Guitar Gently Weeps, Long Long Long (que ela gravou com o trio BlackTie) e Happiness is a Warm Gun. Ingressos a R$60. No Tupi or not Tupi, à rua Fidalga, 360.

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 21h … Seis Canta no Quinto Pecado Bistrô … Grupo Vocal faz apresentação a capela com ‘muita música brasileira e olhar crítico sobre conflitos urbanos e identidades’. Seis Canta é formado por Amanda Temponi, Aninha Ferrini, Everton Dantas, Paulla Zeferino, Raquel Bernardes e Wilson Alves. Ingressos a R$15. Na rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 21h … Déborah Castolline e Wellington Silva … O Duo formado por Déborah (voz) e Wellington (violão de 7 cordas) apresenta repertório cheio de Guingas, Gudins, Miltons, Chicos, Lobos e Jobins, além de passear pela música instrumental. Entrada R$10. No Bistrô Esmeralda, à rua Esmeralda, 29.

SEXTA-FEIRA a DOMINGO – 20 a 22 de abril … Interiores – Teatro … Dividida em quatro momentos, que correspondem a habitações diferentes, a peça trata das relações que se estabelecem em torno da venda desses imóveis, de seus espaços vazios e de suas ausências. Texto e direção de Lucas Mayor e Marcos Gomes. No elenco, Anette Naiman, Daniela Schitini, Marcos Gomes, Rebecca Leão, Rodrigo Sanches, Paulo Salvetti e Mário Bortolotto (voz em off). Sexta e sábado, às 21h, domingo, às 20h. No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384.

SEXTA-FEIRA – 20 de abril – 22h30 … Cantor e compositor Umanto faz show cantando sambas, acompanhado pela percussão de Tatiana Ubinha e pelo violão 7 cordas de Paulo Godoy. Entrada franca. No Bar Sem Saída, à rua Fidalga, 27.

SÁBADO – 21 de abril – 11h à 0h … Jornada Mistika V – A Quinta Essência … Quinta edição do evento, tem expositores, apresentações artísticas, palestras, atendimentos terapêuticos, oraculistas e bailado cigano com música ao vivo. Ingressos a R$15,00 ou R$10 (com doação de 1kg de alimento não perecível). No Clube Zodíaco, à rua Capricórnio, 125, em Santo André.

SÁBADO – 21 de abril – 15h30 … Primeira livro de poesia da paulistana Mariana Lancellotti, “Sobre amor, morte e moscas” apresenta textos curtos, no estilo haikai, falando sobre o processo alquímico de curar-se da dor de um amor não recíproco. Na capa, colagem de Sofia Lemos, no miolo, ilustrações de Isabella Rudge. Fotos de Carlos Franco e montagens de Lucas Moll. No Quinto Pecado, à rua Coronel Artur Godói, 12, em Vila Mariana.

SÁBADO – 21 de abril – 16h … Sarau Senhoras Obscenas … Coletivo de mulheres escritoras homenageia a poeta que as inspirou, Hilda Hilst, no dia do seu aniversário. Com palco aberto: escolha poemas de Hilda ou textos inspirados nela. ‘Senhoras Obscenas’ começou como um movimento de postagem de poemas de Hilda na internet (por Grazi Brum e Adriana Caló), virou sarau (físico), livro (com 60 autoras), programa de rádio e editora (comandada por Sandra Regina). No Espaço Vulva, à rua Guarujá, 292, perto do metrô Praça da Árvore.

SÁBADO – 21 de abril – 16h … O 20º Sarau Poético da Livraria Nobel – Largo 13, tem organização de Valdyce Ribeiro e colaboração de Marcelo Teles. Na rua Amador Bueno, 229.

SÁBADO – 21 de abril – 16h30 … Show de Fanta Konatê, cantora, bailarina e compositora da Guiné Conacri, pertencente a uma das famílias mais representativas da arte tradicional Malinkê do oeste africano. Na Fundação Ema Klabin, à rua Portugal, 43, no Jardim Europa. Entrada franca (170 vagas por ordem de chegada).

SÁBADO – 21 de abril – 17h … 52ª edição do Sarau Lapada Poética tem palco aberto e dois lançamentos de livros: “Deve ser isso”, de Michele Santos, e “Pedaços” de Janaína Moitinho. Entrada franca. No Acervo Agostinho dos Santos, à rua Professor Gieg, 15, em São Bernardo do Campo.

SÁBADO – 21 de abril – 17h30 … Sarau Encontro de Utopias … A 107ª edição do sarau tem palco aberto e os seguintes convidados: José Clemente (poeta, performer, contador de histórias, diretor de teatro e ator), Eli Moringa (músico) e Edson Tobinaga (violonista) que se apresenta com Tânia Clemente (cantora) e Alê Cueva (músico). Entrada franca. No CCSP, à rua Vergueiro, 1000.

SÁBADO – 21 de abril – 18h … Cabaret da Lilian … Festa com shows de Rafael Cirilo e Kátia Aqkino (voz e violão) e de bandas de rock, como a Black Box. E ainda tem a comemoração do niver de Tom Kbélo, do Jardim Psicodélico (parabéns, Tom!). No Menino Muquito Bar, à avenida Vila Ema, 5090, na ZL.

SÁBADO – 21 de abril – 18h … Sarau da Cooperifa e Lançamento do livro Flores de Alvenaria … O famoso sarau, que começou num bar de periferia e virou Movimento cultural, apresenta seus poetas. Neste encontro, o poeta Sérgio Vaz lança a segunda edição de seu livro ‘Flores de Alvenaria’. No Sesc 24 de Maio, à rua 24 de maio, 109.

SÁBADO – 21 de abril – 20h … Atrapasonhos – Histórias Indígenas …. Banda mistura ritmos tradicionais dos povos da América do Sul com levadas contemporâneas. Formada por Fabian Famin (voz, violão e contação de histórias), Thai Borges (percussão) e Matheus Rocha (violão). Couvert R$7. No CCB – Centro Cultural Butantã, à av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

SÁBADO – 21 de abril – 20h … Evento ‘Música, Diversão e Arte‘ traz exposição de Sergio Fabris e o saxofonista Anderson Quevedo com uma seleção de músicas ‘lounge’ perfeitas para dançar. No Bar e Restaurante 2Nd House, à rua Batataes, 132.

SÁBADO – 21 de abril – 21h … Santiago Dias … Poeta lança seu livro ‘Destino Cigano‘ com show poético musical ‘A Voz do Silêncio’. Participações de Lando Suarez (violonista), Mauri de Noronha (cantor e compositor), Jean Carlos (percussionista), Mariana Brandão (violoncelista) e Vidal França (cantor e compositor). Entrada franca. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479.

SÁBADO – 21 de abril – 21h … Juli Manzi canta Nei Lisboa … Última apresentação da temporada de shows em que Juli interpreta músicas de Nei. Com os guitarristas Tonho Penhasco e Moita Mattos. Ingressos a R$20. No Teatro de Bolso do Iv Mundo, à praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana.

SÁBADO – 21 de abril – 23h … Sander Mecca, Guga Stroeter e Orquestra HB interpretam ‘Radiohead Reload’ … O cantor Sander Mecca e a Orquestra Heartbreakers criaram versões originais para as canções do grupo do cantor Thom Yorke (no repertório, “Creep”, “Paranoid Android” e “Fake Plastic Tree”, entre outras). Na abertura (22h), show com o saxofonista carioca AC Jazz e seu quarteto. Ingressos a R$30 e R$40. No JazznosFundos, à rua Cardeal Arcoverde, 742.

DOMINGO – 22 de abril – das 10h às 20h … O Levante e Slam Função … Clique no cartaz e veja todas as atividades da programação do Levante. Uma delas é o Slam Função (às 17h), batalha de poesias autorais que dá vaga para a disputa que leva um representante brasileiro para a Copa do Mundo de Poesias na França. Na rua Suaçuapara, no Jardim Helena.

DOMINGO – 22 de abril – das 13h às 19h … Festival Brasilidades – 100% música autoral … Segunda edição do festival tem a presença das bandas Detoni, Chico Osso, Grupo Noir, Quântika e Paulo Cézhar Luz. Além dos shows, exposição com artesãos da baixada, intervenções com pintura ao vivo, monólogo com a atriz caiçara Diez Alves e performance do Circo Periférico. No Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, à rua Frei Gaspar, 280. Entrada franca.

DOMINGO – 22 de abril – 14h … Sons do Brasil … Programa de Serginho Sagitta na rádio Usp (FM 93,7) apresenta a cantora e compositora Beth Avelar que lança o seu cd “Pulsação” e fala sobre música independente. A jornalista e proprietária da “TZM Entretenimento”, Marione Tomazoni fala sobre assessoria de imprensa, elaboração de projetos culturais e Lei de Incentivo. Reapresentação na quinta-feira, dia 26, à meia-noite.

DOMINGO – 22 de abril – 14h … Domingueira de rock, cerveja e carne louca … Show da banda “Caio Durazzo Rock’N Roll Trio”, com o guitarrista Caio Durazzo, o baixista Carlos Costa e o baterista Franklin Paolillo. E ainda tem o niver de Kico Stone e Ana Paula Brandão. Entrada franca. Na varanda do Piloto Lavamoto a Vapor, à rua Guimarães Passos, 600.

DOMINGO – 22 de abril – 16h … Alceu Valença na ZL … Cantor e compositor pernambucano faz show grátis na rua Engenheiro Ardevan Machado, em Itaquera.

DOMINGO – 22 de abril – 16h … Sukata de Letras – com Mokó de Sukata e convidados … Performance poética com a banda Mokó de Sukata (e convidados) no lançamento do livro ‘Sukata de Letras’, no Sesc Osasco. Na av. Sport Club Corinthians Paulista, 1300, em Osasco.

DOMINGO – 22 de abril – 16h30 … Bem Dançante no Dia Nacional do Choro … Grupo de jovens músicos recebe Mestrinho e Nicolas Krassik para homenagear nomes como Pixinguinha, Garoto, Jacob do Bandolim e Dino 7 Cordas. O ‘Bem Dançante’ é formado por Gian Correa (violão de 7 cordas e direção), Henrique Araújo (cavaquinho), Fábio Peron (bandolim), Enrique Menezes (flauta) e Rafael Toledo (pandeiro). O show tem curadoria do jornalista Lucas Nobile. Ingressos a R$40 e R$20. Na Casa Natura Musical, à rua Artur de Azevedo, 2134, em Pinheiros.

DOMINGO – 22 de abril – 19h … A cantora e compositora baiana Luedji Luna apresenta as canções de seu cd ‘Um Corpo no Mundo’ no Auditório Ibirapuera, à Av. Pedro Alvares Cabral, s/n. Ingressos a R$30 e R$15.

SEGUNDA-FEIRA – 23 de abril – 19h … 7º Peixe Barrigudo Ao Vivo … O Peixe Barrigudo é um canal que divulga a cena autoral independente e cria projetos de interação entre os artistas que participam, aumentando sua rede de contatos e fomentando o início de novas atividades e parcerias. Esta edição especial do evento é uma homenagem à casa Master MC que abre seu espaço para a movimentação artística e cultural da cena independente, realizando shows, oficinas e debates. A casa Master Mc está se despedindo do atual local de residência, mas o projeto continua, garantem os seus organizadores, Lucas Euen e Tame Rasta. Na festa, palco aberto e pocket-shows de artistas ligados ao canal. Entrada R$10.

TERÇA-FEIRA – 24 de abril – 19h30 … Paula Valéria Andrade no Gente de Palavra Paulistano … 26ª edição do sarau apresentado pelos poetas Rubens Jardim e Davi Kinski homenageia a poeta e designer Paula Valeria Andrade que acaba de lançar seu livro ‘Amores, Líquidos e Cenas’. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40. No evento, presença de vários poetas declamando poemas do livro. Como esse:

AÉREA-VELOCIDADE

Tudo o que a gente pensa,

não dá pra escrever.

Tudo o que a gente escreve,

não dá pra falar.

É preciso escrever,

para se caber maior.

Mas é fundamental

Voar,

para pensar.

TERÇA-FEIRA – 24 de abril – 20h30 … AI-5 – A Peça: reconstituição da histórica cena acontecida em 13 de dezembro de 1968, quando 24 ministros se reuniram com o Presidente Artur da Costa e Silva e o vice-presidente Pedro Aleixo para deliberar sobre o Ato Institucional Nº5, que resultou na nefasta ditadura militar (1964-1985). Ingressos a R$30 e R$15. No Casarão do Belvedere, à rua Pedroso, 283.

… … …

QUARTA-FEIRA – 25 de abril – 19h … O Feminino Infinito … Sexta edição do superevento que mistura artes plásticas, teatro, poesia e música. Com curadoria de Paula Valeria Andrade e direção artística de Anette Naimann o sarau recebe a exposição de pinturas de Angela Fernandes e as poetas Cae Dias, Karin Krogh e Manu Marques. ‘A Confraria das Pequenas Mentiras’ apresenta a peça ‘Café Azedo’, de Paula Mandel, com direção de Einat Falbel e Giseli Ramos. Com as atrizes Angela Fernandes, Camila Leitte e Einat Falbel (foto abaixo, com sinopse da peça).

“Na trama, três mulheres observam o movimento em uma cafeteria refletindo sobre si mesmas e as pessoas que entram, saem ou ficam. A identidade de cada uma se revela aos poucos em fluxo de consciência. Sem jamais dialogar efetivamente, elas se comunicam no campo das identificações e projeções. A linguagem poética, quase onírica, nos defronta com nossas próprias histórias, escolhas e renúncias”. No Teatro da Garagem, à rua Silveira Rodrigues, 331a, na Vila Romana. Finalizo com um poema de Karin Krogh:

EM REFORMA

Deixo meus pés à porta

atentos ao sono perverso

da velhice

-só toca o solo

aquele que cospe na vidanos

braços amorfos

escorrem coágulos de

tinta louro escuro acinzentado,

prendo tudo com os dentes.

Os pés continuam à porta

esperam minha vulva

se tornar palatável

maquiada

cor-seca

na falta de fome

das minhas bocas

os lábios

pequenos-grandes-médios

desidratam.

Meus pés ainda à porta

os rins reclamam

não querem ser filtros;

se habituaram à sujeira.

A uretra se sente vazia

entre as flácidas pálpebras

avisto cataratas

o resto tem cheiro de rugas

e barulho dos meus pés

ao romper da porta.

TERÇA-FEIRA – 24 de abril – 21h … 45ª edição do projeto Terça Em Cena, apresenta três peças curtas (clique no cartaz para ler melhor). Ingressos a R$30 e R$15. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384.

QUARTA-FEIRA – 25 de abril – 21h … Show ‘Cambada’ …. Artistas como Blubell, Carol Naine, Chico Salem, Marcelo Segreto, Paula Mirhan, Paulo Neto, São Yantó, Verônica Ferriani e Zé Ed misturam canções de seus trabalhos solos com duetos e outros números coletivos criados para a ocasião. O show marca o lançamento da campanha de conscientização sobre a importância do ingresso pago para o fortalecimento do cenário musical, promovida por meio da hashtag #valemos. No Teatro Viradalata, à rua Apinajés, 1387, em Perdizes. Ingressos a R$40 e R$20.

QUARTA-FEIRA – 25 de abril – 21h … Puppi, no Teatro da Rotina … O italiano Federico Puppi tem buscado seu espaço na cena musical brasileira como compositor, músico e produtor, sempre acompanhado pelo violoncelo que toca com virtuosismo e emoção. Para esse show, Puppi convida Leandro Léo e Felipe Roseno. Na rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 e R$20.

ATÉ 31 DE MAIO … Exposição ‘Madeira Velha’… O artista sergipano Euflávio Gois Lima, ou Madeirart, participante de saraus e eventos artísticos, expõe seus trabalhos em madeira na Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima, na Rua Henrique Schaumann, 77, em Pinheiros. De segunda à sexta, das 10h às 19h. Sábados, das 9h às 16h e aos domingos das 10h às 14h.

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. Muitos eventos ainda vão entrar. E, na quinta-feira, sempre tem um post novo.

