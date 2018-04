Você conhece o Pedro Lua? Hoje tem show com as melhores canções desse grande artista da Vila Maria. Não perca essa. O cara é pedra rara e preciosa. Além de ser uma figuraça, faz um som ‘do além’, como ele gosta de dizer. No sábado, a meninada do Abacaxepa lança o primeiro ep autoral. Claro que vai ser uma festa (como todas as performances do grupo sempre são). E o Sarau da Maria realiza sua vigésima nona edição. Não é pouca coisa não… A gente segue na luta. E por favor em labuta, desde já aviso: pela primeira vez o agendão sai com poucos eventos, devido a problemas de tempo do blogueiro (sorry, amigos). Mas todos os shows e saraus legais vão ser inseridos ao menos um dia antes (o agendão é diariamente atualizado, você sabe). Quem conferir, vai curtir!

… … …

XXIX EDIÇÃO DO

SARAU DA MARIA

… … …

SÁBADO – 14 de abril – 19h30 … XXIX edição do Sarau da Maria … Com palco aberto e os convidados Fernando Cavallieri (lançando seu cd “Modernidade Líquida”), as ‘escritas’ de Rafa Alface, as poetas Lu Sousa e Rose Dorea (do Sarau da Cooperifa), o poeta Rudá Ventura (lançando o livro “PreAmar”) e a projeção de curtas do Grupo Transformar. No Clube Vila Maria, à rua Professora Maria José Barone Fernandes, 483. Entrada R$8. Na semana que vem eu conto como foi. Por ora, ouça um poema de Rudá e uma canção de Cavallieri (parceria com Marcio Policastro):

… … …

OS REGGAES & BLUES DO

TALENTOSO PEDRO LUA

… … …

QUINTA-FEIRA – 12 de abril – 20h30 … Show ‘Mote Pedro Lua’ … #issoéoquemove é o projeto cultural, musical e autoral idealizado e organizado pelo multiartista José Carlos Cordeiro, também conhecido por J. Cordeirovich, da dupla com Vladinsky (além deles dois, o grupo que move essa ideia é formado por Dan Grasso, Luiz Carlos Afonso e Glen Martins). Nesta terceira edição, #issoéoquemove homenageia e relembra a obra do guitarrista e compositor Pedro Lua, autor de baladas, blues, reggaes e outras levadas encantadas. O Pedro participa deste show acústico cantando algumas canções com seus amigos e parceiros.

No momento, Pedro Lua está impossibilitado de tocar sua guitar daquele jeito que só ele faz. Por isso (e pelo prazer de cantar suas músicas) seus amigos e admiradores organizaram o show. Pedrão (como também é chamado) é reverenciado por todos os músicos que o conheceram. Além de tocar guitarra base e fazer o solo simultaneamente, o cara compôs canções superlegais. Foi dos primeiros a lançar disco independente nos anos 1980 (que chegou a tocar no rádio) e participou de alguns programas de tevê da época, como o Fábrica do Som, apresentado pelo Tadeu Jungle. Veja:

Depois, o Pedro foi ficando na dele, fazendo shows em bares e saraus com sua banda Os Infatigáveis (sempre com o fiel escudeiro João Emílio no baixo). Não há muitos registros com boa qualidade sonora na internet, mas ouça mesmo assim: você precisa conhecer esse grande artista. Veja a fera em ação (a gravação apresenta problemas) na inspirada Love Hollywoodiano (numa das melhores edições do Show da Maria).

Com seus amigos e parceiros, ouça a bela e misteriosa Babulina (uma canção praieira, à la Dorival Caymmi) na voz de José Carlos Guerreiro e a delicada Balada57 cantada por José Carlos Cordeiro. O talento de Pedro Lua é pedra rara. Vá ao show conhecê-lo e ouvir suas canções. ‘Eu já falei que não vou’ é a minha favorita. Ouve só que ‘pedrada’ que é:

O show tem participação de Vladinsky & Cordeirovich, Deise Capelozza & João Emílio e José Carlos Guerreiro & Luiz Carlos Afonso (que também criou o cartaz, em parceria com o designer Glen Martins, aproveitando a capa original do compacto lançado nos anos 80). No Espaço Som, à rua Teodoro Sampaio, 512, em Pinheiros. Entrada franca.

… … …

ABACAXEPA LANÇA EP

… … …

SÁBADO – 14 de abril – 21h … A banda paulista Abacaxepa faz show de lançamento do seu primeiro ep, com quatro canções, sendo três inéditas, consolidando o momento da criação de conteúdo autoral da banda. Na Unibes Cultural, à rua Oscar Freire, 2500. Ingressos a R$30 e R$40.

Antes do show de lançamento, às 19 horas, a banda participa de bate-papo sobre o trabalho no saguão do local. O evento faz parte das atividades do projeto mensal Lance Novo, que mostra ao público novas bandas e tendências da música contemporânea – com curadoria de Rodolfo Lacerda e Samuel Samuca (da banda Samuca e a Selva).

Abacaxepa é uma banda com traços tropicalistas na performance e na sonoridade. Iniciou no ano de 2017 a jornada do trabalho autoral, lançando dois singles: “Pimenta” e “O dia que Maria levantou”. Com pegada teatral, a banda valoriza a cultura brasileira e tem em seu discurso, a desconstrução da normatividade no comportamento e na estética. As influências musicais vão do sudeste ao nordeste, do urbano ao rural, do rock ao samba.

Abacaxepa é formada por Bruna Alimonda (vocal), Carol Cavesso (vocal), Rodrigo Mancusi (vocal), Fernando Sheila (baixo), Juliano Veríssimo (bateria), Ivan Santarém (guitarra) e Vinícius Furquim (teclado e vocal).

… … …

O SHOWZAÇO DO

TONI GARRIDO

… … …

Sábado fui ao Sesc 24 de Maio e saí de lá extasiado após assistir ao belo show de Toni Garrido, ‘Noites de Orfeu‘, com canções de Tom, Vinicius, Baden e alguns clássicos da bossanova ligados ao filme ‘Orfeu’ (dirigido por Cacá Diegues e protagonizado por Toni em 1999) e ao espetáculo original ‘Orfeu da Conceição’, escrito por Vinicius nos anos 1950. Toni, mais conhecido pelos reggaes da banda Cidade Negra, mostrou virtuosismo e carisma, cantando, contando histórias e divertindo o público. Além de se dar muito bem nos balançados afrossambas e sambas-jazz (o que eu já esperava), o cantor me emocionou ao interpretar com encantadora sutileza os clássicos ‘Eu Sei Que Vou Te Amar’, ‘Lígia’ e ‘Primavera’. Foram três momentos de arrepiar, alternando timbres e volumes, buscando a intensidade exata de cada palavra e dos mil e um sentimentos que brotam das letras e acordes daqueles compositores geniais.

Não bastasse a beleza incomparável das canções (que representam o melhor do Brasil há décadas, mundo afora), ainda fomos brindados com o auxílio luxuoso das cordas melodiosas do quarteto regido pelo maestro Adriano Machado. Some-se o talento e a desenvoltura de Toni, as músicas lindas do nosso melhor cancioneiro e a ‘cama macia’ proporcionada pelo quarteto, e pronto: o show já seria digno de elogios. Mas a noite ainda teve o brilhantismo de instrumentistas como Marcel Powell, ao violão (faz jus ao sobrenome), de Ronaldinho Silva, na bateria (simplesmente demolidor), de Osmar Milito, ao piano (e relembrando ‘causos’) e Zé Luiz Maia, no baixo. Um timaço de craques à altura desse repertório gigante. Em alguns momentos, meus olhos marejaram. Claro. Era muita lindeza junta (ah, essas canções de amor demais!).

Fique ligado: o espetáculo ‘Noites de Orfeu‘ começou a ser apresentado em meados de 2017 e ainda vai percorrer muitas cidades. Não deixe de ver.

… … …

‘FOCUS’ NO MÉXICO

E NA COSTA RICA

… … …

Todos temos noção do quanto o mercado da dança é estreito e oferece parcas oportunidades aos artistas. E sabemos bem o quanto o heroísmo de nossos coreógrafos e bailarinos é decisivo para que tenhamos uma cena de qualidade em palcos nacionais. Por isso, não posso deixar de registrar quando uma companhia de dança brasileira bate recordes de público aqui no Brasil e ainda realiza uma turnê internacional: neste mês de abril, A Focus Cia. de Dança , do coreógrafo Alex Neoral, se apresenta na Costa Rica (dias 11 e 12) e no México (dias 14 e 20) com o premiado espetáculo ‘As Canções Que Você Dançou pra Mim’, inspirado na obra de Roberto Carlos e assistido por mais de 80 mil pessoas. Com direção e coreografia de Neoral, tem no elenco (além dele) os bailarinos Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Marcio Jahú, Marina Teixeira, Monise Marques e Roberta Bussoni. Parabéns a esses grandes artistas brasileiros.

Dirigida por Alex Neoral, a Focus foi fundada em 2000, no Rio, e hoje é um dos mais atuantes grupos de dança do Brasil, possuindo no repertório coreografias como Ímpar, 3 Pontos, Dente de Leite e Saudade de Mim (sobre a obra de Chico Buarque e Portinari). A companhia já se apresentou em 32 cidades francesas, inclusive na Bienal da Dança de Lyon. Seu itinerário internacional inclui destinos como NY e Washington (EUA), Porto (Portugal), Torino (Itália), Stuttgart (Alemanha) e Panamá. No Brasil, já levou espetáculos para mais 80 cidades.

… … …

O GRANDE VIOLEIRO

ÍNDIO CACHOEIRA

… … …

Faleceu no último dia 4 de abril, em Alfenas, MG, o grande violeiro e compositor Índio Cachoeira (José Pereira de Souza). Paulista de Junqueirópolis, divisa com MS, Índio largou seu emprego de motorista de ônibus pela música, já que vinha conquistando uma legião de fãs com seus discos produzidos pelo também violeiro Ricardo Vignini. Legítimo virtuose na viola caipira, começou aos 17 anos, tocando nas rádios de sua região. Além de exímio instrumentista e compositor, Índio Cachoeira se destacou como luthier. Formou sua primeira dupla com Tião do Gado (hoje Carreiro, da dupla Carreiro e Carreirinho).

Em 1995 tornou-se o Pajé, da dupla Cacique e Pajé, onde atuou por cinco anos e gravou cds. Pelo selo Folguedo lançou três cds solo instrumentais e um dvd, além do ‘Viola Caipira Duas Gerações’ (Prêmio da Música Brasileira da Funarte) com Ricardo Vignini (Matuto Moderno e Moda de Rock). Juntos realizaram dezenas de apresentações pelo País e até na França. Índio Cachoeira retornou em 2017 ao formato tradicional de dupla caipira com Santarém. No mesmo ano, lançaram o cd “Ponteando Tradições”, com produção de Vignini, disco que foi vencedor do prêmio ProAC de Culturas Tradicionais em 2016.

Finalizo esta pequena homenagem com trechos do texto escrito pelo Vignini sobre sua convivência com Índio:

“Logo na primeira seção de estúdio, vi que estava diante de um gênio. O maior violeiro que eu já tinha visto. Me empenhei em registrar sua obra e a mostrar para o maior número de pessoas. Fiquei puto de ver um cara com aquele talento trabalhando de motorista. Em 15 anos gravei cinco cds e um dvd dele. Fizemos centenas de shows pelo Brasil. Hoje, já tem bastante material de pesquisa sobre ele: sua obra fica! Aprendi muita coisa de viola com Índio. Meu mestre, ainda bem que eu o conheci! Como disse o músico Paulo Freire: bóra tocar viola pensando nele”.

… … …

TIÊ ALVES EM CAMPANHA

PARA FINANCIAR CD

… … …

TÁ OSSO >>> O cantor e compositor paulistano Tiê Alves está em campanha de arrecadação de fundos para a realização de seu segundo cd, o ‘Tá Osso’. O projeto inclui gravação, mixagem, masterização e prensagem. Em 2014, o artista lançou seu primeiro álbum, O Rio e a Lua. Desde então, segue realizando shows em espaços como Teatro Itália, Ao Vivo Music, Centro Cultural Rio Verde, Livraria Cultura, Bar Brahma, Bistrô Esmeralda, Tanger Sessions, Museu de Arte Sacra e até fora do País, como no Ritzy (Londres) e no Club de Vila Real (Portugal).Lágrima de Amor, uma das canções desse disco, foi premiada no 44º Festival Nacional da Canção, o FENAC, na voz da cantora Daniella Alcarpe (que fará participação especial no novo disco). ‘Tá Osso’ terá produção musical do guitarrista e arranjador Luiz Cláudio Sousa. Entre aqui, saiba mais e colabore. Até o dia 14.

… … …

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

No dia 14 de março, portanto, há quase um mês, a vereadora Marielle Franco (PSOL), de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Quatro semanas se passaram e este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Queremos respostas: quem matou Marielle?

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

ATÉ 31 DE MAIO … Exposição ‘Madeira Velha’… O artista sergipano Euflávio Gois Lima, ou Madeirart, participante de saraus e eventos artísticos, expõe seus trabalhos em madeira na Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima, na Rua Henrique Schaumann, 77, em Pinheiros. De segunda à sexta, das 10h às 19h. Sábados, das 9h às 16h e aos domingos das 10h às 14h.

… … …

QUINTA-FEIRA – 12 de abril – 14h30 … Poetas Ambulantes na Linha Vermelha … Coletivo realiza intervenções poéticas com saraus e distribuição de poemas em ônibus, trens e metrô. O poeta Beto Bellinati estará lançando seu livro “Iceberg” e vai entregar um exemplar autografado a todos que participarem. O encontro é na catraca do metrô Barra Funda.

… … …

QUINTA-FEIRA – 12 a 21 de abril – O Coletivo Teatro Dodecafônico finaliza o projeto Deslocamento Sonoros no Centro Cultural São Paulo realizando quatro audiotours abertos ao público (experiências lúdicas para percorrer o Centro Cultural). Increva-se. Nesta quinta, Audiotur Biblioteca para Caminhar (15h) e Audiotur Arquitetura Feminista (16h). No CCSP. Saiba mais aqui.

… … …

QUINTA-FEIRA – 12 de abril – 18h … Início do projeto Acarajazz, reservando uma quinta-feira para promover o melhor do jazz autoral de essepê. Nesta edição, com o OtisTrio4. No Subte Vegan, à rua Dom José de Barros, 301.

… … …

QUINTA-FEIRA – 12 de abril – 19h … A festa Quintas Elétricas e Delirantes do Refresco Lisérgico Autoral, traz a banda Capitão Bourbon lançando o cd Terra em Transe. Discotecagem de Ju Juliete e Tom Kbélo. E ainda tem a feira de vinis do acervo da Charada Discos. No Menino Muquito Bar, à avenida Vila Ema, 5090.

… … …

QUINTA-FEIRA – 12 de abril – 19h … Sarau SubVersos – Poesia e Música … Sarau com poesia, música e literatura. Com a banda Douglas Mam & os Famigerados e mais os poetas Celso de Alencar, Luís Perdiz e Mariana Portela. Palco aberto e balcão de venda dos livros de autores da Editora Algaroba. Entrada R$10. Na Sensorial Cervejas, Cafés & Discos, à rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da Av. Paulista).

… … …

QUINTA-FEIRA – 12 de abril – 19h … Encontro de Expressões … Sarau organizado pelo artista Cale Narman tem palco aberto e convidados. A poeta Flá Perez declama e canta suas poesias. Participação de Cicinho Bonneges, do Grupo Conversando Sobre Música, do duo instrumental Toninho Rodrigues & Vanderlei Moraes e do projeto Etnic Lounge Dance (Cale, Elis Pessoti e Rodrigo Abelha). No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

… … …

QUINTA-FEIRA – 12 de abril – 20h … Zé de Riba … Músico faz show de pré-lançamento do cd ‘Jogo do Jogo Jogado’, com banda. No evento, exibição do curta-metragem ‘O Cão é Suave’. Na rua 9 de Julho, 398, em Suzano.

… … …

QUINTA-FEIRA – 12 de abril – 20h30 … Show ‘Mote Pedro Lua’ … #issoéoquemove é o projeto cultural, musical e autoral idealizado e organizado pelo multiartista José Carlos Cordeiro. Nesta terceira edição, homenageia e relembra a obra do guitarrista e compositor Pedro Lua, que participa do show cantando algumas canções com seus amigos e parceiros. No Espaço Som, à rua Teodoro Sampaio, 512, em Pinheiros.

… … …

QUINTA-FEIRA – 12 de abril – 21h … Flor na Casa Gramo …. Cantora e compositora, Flor apresenta seu novo show acompanhada por Guilherme Kafé, Ariel Coelho, Paola Gibram e Tomás Bastos. Entrada R$15. Na rua Bento de Abreu, 223, na Lapa.

… … …

QUINTA-FEIRA – 12 de abril – 21h … Fernando Grecco no Teatro da Rotina … Cantor e compositor apresenta show baseado no ep “Repente da Palavra”. Além de composições próprias, algumas releituras entremeadas por frases de filósofos. Com Marcelo Lemos (guitarras), Igor Pimenta (baixo), Pedro Henning (bateria/percussão). Na rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado).

… … …

QUINTA-FEIRA – 12 de abril – 21h30 … Badi Assad … A notável cantora e violonista faz show e pré-lançamento de seu primeiro livro ‘Volta ao Mundo em 80 Artistas’, que traz 80 crônicas sobre artistas da música que marcaram e influenciaram sua vida e trajetória profissional. Ingressos de R$30 a R$70 (tem opções com desconto para quem comprar o livro antecipadamente). No Jazz nos Fundos (CCMI), a rua Cardeal Arcoverde, 742, em Pinheiros.

… … …

SEXTA-FEIRA – 13 de abril – 19h30 … “O Desmonte do Monte” na 17a. Mostra do Filme … Documentário aborda a história do Morro do Castelo, conhecido como “Colina Sagrada”, escolhido pelos colonizadores portugueses para ser o local das primeiras moradias e fundação da cidade do Rio de Janeiro. Entrada franca. Direção e roteiro de Sinai Sganzerla. Narração de Helena Ignez, Negro Leo e Marcos Alvisi. No CCBB, à rua Álvares Penteado, 112.

… … …

SEXTA-FEIRA – 13 de abril – 19h30 … Lucas e Lorena Convida … Dupla comanda evento de música autoral, alguns covers e muitos convidados. No República Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233, no Tatuapé (perto do metrô).

… … …

SEXTA-FEIRA – 13 de abril – 20h … Sarau Peito … Segunda edição do sarau, sem microfone e sem inscrição, na base do ‘cada um fala quando sente vontade’. Leve livros de seus autores preferidos. O escritor Marcelo Antunes estará lançando o ‘SP: sem patuá’. A Casa Elefante tem brechó, vinil, cerveja e exposição. Na rua Cesário Mota Junior, 277, sobreloja.

… … …

SEXTA-FEIRA – 13 de abril – 20h … Giba Ribeiro apresenta o melhor da mpb. No repertório, Cartola, Lenine, Raul, Legião, Djavan, Caetano, Chico, Gil, Barão, Ira, Tim Maia, Marisa Monte, Jeneci, Nando Reis, Maria Gadú, Zé Ramalho e muitos outros. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8.

… … …

SÁBADO – 14 de abril – 19h30 … XXIX edição do Sarau da Maria. Com palco aberto e os convidados Fernando Cavallieri (lançando seu cd “Modernidade Líquida”), as ‘escritas’ de Rafa Alface, as poetas Lu Sousa e Rose Dorea (do Sarau da Cooperifa), o poeta Rudá Ventura (lançando o livro “PreAmar”) e a projeção de curtas do Grupo Transformar. No Clube Vila Maria, à rua Professora Maria Jose Barone Fernandes, 483. Entrada R$8.

… … …

SÁBADO – 14 de abril – 21h … Festa na Casa do Mancha com lançamento do ep de estreia da Early Morning Sky, “If I See You Again”, entre outras atrações (clique no cartaz). Ingressos a R$20. Na rua Felipe de Alcaçova, quase esquina com a Fradique.

… … …

SÁBADO – 14 de abril – 21h … Raquel Martins e Olivia Genesi – Rocks & Brasucas Autorais … As compositoras, cantoras e instrumentistas se juntam para tocar e misturar repertório. Ambas lançaram recentemente cds autorais: “Percepções Sonoro Poéticas” (de Raquel) e “Amor e liberdade” (de Olivia). Entrada R$20. No Presidenta – Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335.

… … …

DOMINGO – 15 de abril – 11h … Apresentação do trio formado por Marília Calderón (acordeon, violão e voz), Maria Fernanda (violino, bandolim, rabeca e voz) e Marta Najjar (saxofone, percussão e voz). Na Biblioteca Monteiro Lobato, à rua General Jardim, 485. Entrada franca.

Na QUARTA-FEIRA, dia 18, elas repetem a dose na Biblioteca Roberto Santos, às 14h30 (veja a agenda completa clicando no cartaz).

… … …

TERÇA-FEIRA – 17 de abril – 20h30 … AI-5 – A Peça: reconstituição da histórica cena acontecida em 13 de dezembro de 1968, quando 24 ministros se reuniram com o Presidente Artur da Costa e Silva e o vice-presidente Pedro Aleixo para deliberar sobre o Ato Institucional Nº5, que resultou na nefasta ditadura militar (1964-1985). Ingressos a R$30 e R$15. Todas as terças-feiras de abril. No Casarão do Belvedere, à rua Pedroso, 283.

… … …

QUARTA-FEIRA – 18 de abril – 19h30 … Lá na Laje – com Lâmia Brito e Giovanna Lima … O Sesc Pompeia inicia seu clube do livro trazendo ao público artistas da cena independente que iniciaram sua escrita fora das páginas do livro impresso. Para conversar sobre o tema “Literatura nos muros da cidade: obra permanente e a céu aberto”, as convidadas são Lâmia Brito e Giovanna Lima. Mediação de Jéssica Balbino. Entrada franca. Nas Lajes de Leitura da Biblioteca. À rua Clélia, 93.

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. Muitos eventos legais ainda não entraram por falta de tempo do blogueiro, envolto em questões pessoais inadiáveis. Mas vão entrar. Aguardem. Na quinta-feira sempre tem um post novo.

… … …