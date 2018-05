Destaquei Dandara, Casa Amarela e o feirão do MST, mas tem mais um monte de shows, saraus e eventos superlegais pra você. Tem Anelis, Racionais e Sergio Vaz dando a letra do que está acontecendo. Tem Chico César, Casulo e Luiza Romão, cronistas do nosso tempo. Tem Flipoços, com muitos escritores, palestras e lançamentos. Tem a cantoria no Instituto Juca, com mil e um encantamentos. Tem Cooperifa, Duas Casas, Vlado Lima e Cabeças Enfumaçadas. E tem a sétima edição da Fanzinada. Haja tempo! E disposição… Confira: muitos eventos ainda vão entrar no agendão. Te vira, meu irmão. O destino está onde sempre esteve: nas tuas mãos.

… … …

SHOW DE DANDARA

NO TEATRO DA ROTINA

… … …

SÁBADO – 5 de maio – 17h e 21h … Os ingressos para o show (às 21h) da cantora Dandara (de quem já falei aqui) se esgotaram rapidamente. Por isso foi criada uma, sessão extra (às 17h). Corra para garantir um lugar (ingressos a R$40 e R$20, se é que que ainda há algum disponível). O Teatro da Rotina (à rua Augusta, 912) é um espaço pequeno, eu sei. Mas noto que o enorme talento de Dandara já está sendo reconhecido por um público cada vez maior. Que bom!

Artista de palco, performática e visceral, Dandara tem atuado ao longo da sua carreira com diversos artistas da música (Conrado Pera, Bruno Batista, Paulo Monarco), dança, teatro e artes visuais no Brasil e Europa. Seu álbum de estreia, “Dois Tempos de Um Lugar” (2016), em parceria com Paulo Monarco, teve turnês bem sucedidas, além de receber ótimas críticas da imprensa (foi eleito o ‘objeto artístico do ano’, por este blog).

Agora, a cantora inicia a turnê do álbum ‘Estrangeira’, gravado entre Zurique (onde mora) e São Paulo, produzido por Tó Brandileone e co-produzido por Paulo Monarco e Raul Misturada.

…

Por coincidência, neste feriado, assisti ao show com as canções do álbum ‘Dois Tempos de Um Lugar‘, realizado no auditório Ibirapuera (em 2017) e gravado pela tevê Cultura (projeto MiniDocs). Ainda não está disponível na net, mas eu aviso assim que estiver. É emocionante (mesmo!) e você não pode deixar de ver.

DANDARA >>> Esta grande cantora entoa aquelas lindas canções que ‘já não se faz mais’, sabe? Ou melhor, fazem, sim. Aquelas lindas canções que ‘já não ouvimos mais’. Porque não tocam em lugar nenhum. Não tocam no rádio nem na tevê. Porque a roubalheira do jabá ocupou o lugar da nossa grande canção, disseminado mediocridades pelos meios de comunicação. Mas aqui você ainda ouve e se emociona com ‘aquelas’ melodias sutis febris de acelerar o coração. Com ‘aquelas’ letras feitas de poesia, tesão e imaginação. Pra acender o sentimento, alertar o pensamento e acordar a razão. Obras de uns cabrabão como Conrado Pera, Achiles Neto, Bruno Batista, Zeca Baleiro e Paulo Monarco. Pérolas sonoras interpretadas cantadas e encantadas pela voz supravoz altavoz baitavoz belavoz alvavoz vivavoz de Dandara. Ela é ‘a cara’.

O ‘PRÊMIO’ >>> Após alguns meses da criação deste blog, inventei um tal de ‘Grande Prêmio Arnaldo Afonso’ (risos) para escolher o melhor objeto artístico de 2015 (veja aqui). Era só um mote bem-humorado pra elencar e elogiar grandes obras de artistas alternativos. O livro ‘A Puta’, de Marcia Barbieri, foi incontestavelmente eleito, por sua fúria, carga poética e linguagem (in)tensa, inquietante e inovadora. Na segunda edição do ‘Prêmio’, entre as belas obras que vi, li e ouvi, escolhi o cd “Dois Tempos de um Lugar“, de Dandara e Paulo Monarco, como o melhor objeto artístico de 2016. Um cd de temas e questionamentos hipercontemporâneos, mas com qualidade e densidade poética e musical típica dos melhores discos de mpb dos anos 70 (espalhei pelo post algumas canções dele). Enquanto aguardamos ansiosamente (risos) a ‘eleição do objeto artístico de 2017‘, leia o que escrevi sobre o talento de Dandara e Paulo Monarco. E sobre essa pequena obra-prima que eles criaram.

SOBRE O CD >>> O humano na fronteira entre os mais ousados sonhos e amassado sob o peso de suas tacanhas limitações. O mistério de nunca saber e sempre querer descobrir, relacionar, ligar, religar, imaginar coisas, mundos, possibilidades. Nossas crenças frágeis, nossa religiosidade insustentável, o animal racional lutando contra o acaso, avançando contra seu próprio atraso e não admitindo admitir sua falta de sentido. Sua contradição de ser pensante e vivo, fadado à morte e ao limbo. Um dia tudo será só pó estelar, de onde vim, vieste, viemos e para quê? Para passar, sem saber o porquê. Para viver, sentir, contemplar. Inventar e partir. Sem jamais aceitar que não deixaremos vestígio algum, além de rudimentares objetos, desenhos, vídeos e cds girando em naves vazias pelo cosmos. Um dos cds precisa ser este, de Dandara e Paulo Monarco, um arco amplo de nossas motivações iludidas. E lindas. As vozes, violões e canções que eu não ouvia desde os grandes discos dos anos 70. É música brasileira inteligente, adulta e triste. É música musical, autoral, melodiosa, raivosa e amorosa. Antes de tudo, talentosa. O ser humano é um conflitante e sensível animal. Tolo e apaixonante. Grandioso e admirável em sua pequenez e imperfeições. Tantos grandes livros já li sobre isso. Mas arrepia mais reaprender através de canções. Monarco e Dandara esculpiram na pedra bruta da dor de amar uma (des)encantada joia rara. ‘Dois tempos de um lugar’ é um temporal devastador. Atemporal, veio para sempre tocar. E nos tocar, retocar, ensinar. Tocar sem ter final. É o som da batida do coração (demasiado humano) ecoando no espaço sideral. All. All. All…

… … …

66º SARAU DA CASA AMARELA.

(E EU VOU IR!)

… … …

DOMINGO – 6 de maio – 15h … 66º Sarau da Casa Amarela … Um dos melhores saraus da cidade. Quem nunca foi, tem que ir. Organizado pelo poeta Akira Yamasaki (com apresentação dele, assessorado por Luka Magalhães e Escobar Franelas), o sarau, além do palco aberto para quem chegar, tem como convidados o cantor e compositor Pedro Lua (acompanhado por João Emilio e Luiz Carlos Afonso) e as poetas Chris Herrmann (Gota a Gota) e Zélia Guardiano (Agosto Era Mês Aziago), que lançam seus livros. Na Casa Amarela, à rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

Akira Yamasaki é o organizador do Sarau da Casa Amarela. Militante ativo e artista criativo, tem blog, livro, música e o escambau. No fim dos anos 70, ainda sob ditadura, ele já fazia parte do Movimento Popular de Arte (o famoso MPA), um grupo de jovens artistas loucos e sonhadores, comprometidos com a liberdade, que levavam sua palavra e seu som aos confins da periferia de São Miguel. Ele, mais o conhecido cantor e guitarrista Edvaldo Santana, Sacha Arcanjo, Raberuan (precocemente falecido e jamais esquecido), Zulu de Arrebatá, entre muitos outros. Hoje o MPA é memória e exemplo de luta. Seus integrantes estão por aí, em muitas frentes artísticas e nos movimentos sociais. E o Akira continua lá, em São Miguel, na Casa Amarela, criando, levando e trazendo poesia, fazendo arte e resistência cultural. A ele, minha reverência emocionada (domingo eu tô aí, meu cumpadi! Não vejo a hora de rever essa tchurma boa, ouvir seus poemas e canções. E me jogar no mar de abraços da Casa Amarela).

MPA, 40 ANOS >>> O Akira e o pessoal da Casa Amarela preparam um grande encontro, com shows e exposição, para celebrar os 40 anos do MPA. Foi criada uma página no Facebook para informar a todos sobre os preparativos desse festão que vai acontecer no final do ano. Claro que eu vou informar tudo aqui no blog. Fique ligado.

… … …

III FEIRA DO MST: 4 DIAS DE

ARTE, DEBATE E COMILANÇA

… … …

QUINTA-FEIRA a DOMINGO – 3 a 6 de maio … III Feira Nacional da Reforma Agrária … Como nas edições anteriores, o evento do MST tem barracas com produtos de todas as regiões do país (900 feirantes), espaço ‘Culinária da Terra‘, com pratos típicos, estande de livros, bazar, debates, seminários e apresentações culturais diversas (teatro, dança, contação de histórias, bonecos, sarau e slam), além de shows com Siba, Ana Cañas, Otto, Martinho da Vila e a bateria da Escola de Samba Paraíso da Tuiuti (veja a programação completa dos quatro dias de feira clicando no cartaz). No Parque da Água Branca, à avenida Francisco Matarazzo.

“Ó donos do agrobiz, ó reis do agronegócio

Ó produtores de alimento com veneno

Vocês que aumentam todo ano sua posse

E que poluem cada palmo de terreno

E que possuem cada qual um latifúndio

E que destratam e destroem o ambiente

De cada mente de vocês olhei no fundo

E vi o quanto cada um, no fundo, mente”

…

Esses versos da música ‘Reis do Agronegócio‘ (obra-prima de Chico César e Carlos Rennó), são uma crítica à bancada ruralista, que defende no parlamento o interesse dos grandes latifundiários monocultores. Segundo o IBGE, 70% dos alimentos essenciais que comemos vêm da agricultura familiar, ou seja, do trabalho dos pequenos produtores. Através do evento, o MST pretende mostrar que a democratização da terra dá certo e que é possível produzir alimentos saudáveis, respeitando a natureza e os trabalhadores. No evento, serão mais de 250 toneladas de alimentos saudáveis com a presença de mais de 800 assentados, dos 23 estados (mais o DF) onde há organização do Movimento.

“É um momento ímpar para dialogar com a sociedade, a partir do que produzimos e dos paradigmas que adotamos para a produção: a agrofloresta, a agroecologia, o orgânico. Oferecemos produtos saudáveis produzidos por mãos calejadas do Brasil inteiro, e uma culinária que vai do pato no tucupi ao arroz carreteiro. Ao mesmo tempo, é um espaço de debate político sobre qual uso queremos dar para os recursos naturais, que não é o uso que o capital dá hoje”, afirmou Gilmar Mauro, da direção nacional do Movimento. Abaixo, veja alguns destaques dos quatro dias de programação:

Para além de divergências e preconceitos ideológicos, a feira é mais um espaço democrático que oferece oportunidades de convivência com a diversidade. Vale a pena visitá-la, participar dos seminários, se informar e debater, além de comer bem (alimentos sem agrotóxicos nem fertilizantes) e se divertir com a extensa programação de atividades culturais. No vídeo abaixo, um pouco do que foi a edição do ano passado:

… … …

CABEÇAS ENFUMAÇADAS

NA CARAUARI

… … …

SÁBADO – 5 de maio – 20h … Cabeças Enfumaçadas – na Carauari… Excelente banda formada por Daniela Neris (vocal, gaita e percussão), Ivan Cabeça (violão) e Luis Dias (guitarra solo), faz show com o melhor do rock, psicodelia e mpb: Lennon, Dylan, The Animals, Janis, Raul, Zé Ramalho e outros. E é aniversário do Toninho, dono do bar (parabéns, amigo querido!). No mesmo local, à tarde, tem feijuca ao som do Leo Gorgatti. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

DANIELA NERIS >>> Vá à Carauari neste sábado ouvir a cantora dos Cabeças Enfumaçadas. Daniela canta rock, mas não grita. E arrepia. Sua voz, que parece mixada na altura exata, rasga as melodias e nos emociona sem que saiamos do show com os tímpanos estourados. Ela canta Janis Joplin como nunca vi ninguém cantar, além da própria Janis. Sua entrega é total e absoluta. É lindo vê-la e ouvi-la cantar: Daniela gosta muito do que faz e ama mergulhar no universo lisérgico da grande música popular (brasileira, inglesa e americana) composta nos anos 1960/70, além de ser uma figuraça superlegal. Basta ver um show pra ficar fã. Dani e Os Cabeça’sss… eu recomendo!

… … …

XIII FLIPOÇOS

… … …

ATÉ 6 DE MAIO … Flipoços 2018 … Em sua 13º edição o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços), realiza debates, palestras, shows e recebe editoras e escritores para rodas de conversa, oficinas e workshops. Saiba mais sobre a extensa programação acessando o site da Flipoços. Aqui, alguns destaques:

…

SEXTA-FEIRA – 4 de maio – 16h … As poetas Lâmia Brito, Ryane Leão, Luiza Romão e Letícia Brito participam da mesa “Entre cicatrizes e sangue: o que fica?”, no Encontro de Arte da Periferia.

…

SEXTA-FEIRA – 4 de maio – 21h … Show do rapper Dexter, lançando o disco “Flor de Lótus”. Na Arena Cultural. Entrada franca.

…

SÁBADO – 5 de maio – 18h30 … A escritora Etel Frota lança “O Herói Provisório”, em mesa de conversa mediada pelo escritor Tadeu Rodrigues. No Museu Biblioteca Nilza Megale.

… … …

MINHAS ANDANÇAS

PELOS SARAUS

… … …

SÁBADO – NO SOPA DE LETRINHAS >>> Foi bonita a festa, pá: numa noite só rolou o 16º niver do Sarau Sopa de Letrinhas, o niver do poeta Vlado Lima e o lançamento de ‘Sabe de nada, inocente!‘, seu terceiro livro de poemas. E ainda teve o pocket-show de Brau Mendonça, o bailão superlegal com a banda de O Zi Stafuzza e um montão de artistas que se apresentou no palco aberto. Entre eles: Claire, Ayrton Mugnaini, Tarica, Shirlene, Rica Soares, Celso de Alencar, Marcio Policastro, Fernando Vasqs, Kita & Helen Torres, Wolf do Vale, Tato Fischer e inclusive este (não muito) humilde poeta e músico menor que vos escreve (e mais a turma toda do Sarau da Maria, que rodeou o querido Vlado e sapecou-lhe um abraçaço!). Veja como foi pelas lentes iluminadas do fotógrafo oficial dos saraus, Roberto Candido (aqui).

SÁBADO – SABE DE NADA, INOCENTE! >>> O novo livro de poemas do Vlado Lima, lançado no Sopa, está à venda por R$35. Para quem não mora em SP, pré-venda (no cartão) clicando aqui ou direto com o autor (via depósito bancário) pelo vladolima@gmail.com

Aqui, um dos poemas do Sabe de nada, inocente!:

…

AH L’AMOUR

(Vlado Lima)

era pra ser um sonho de valsa no avesso do espelho

& virou frevo epilético no coração do abismo

era pra ser um musical de Busby Berkeley

& virou samba islandês com uma borboleta cega dançando no escuro

era pra ser uma caminhada idílica pelas Pontes de Madison

& virou bungee jumping nos escombros de Faluja

sob a mira de um franco-atirador

era pra ser um beijo de baixa caloria

& virou desentupimento de alma

com arrombação em 3D da carótida interna

era pra ser um sexo Ki-Suco sabor baunilha vegana

& virou coito de cometas na grelha de Hannibal Lecter

era pra ser um tapinha hippieranga num beck de cannabis com oregano

& virou dependência antropofágica

com probabilidade de mutação para uma overdose irreversível

era pra ser vertigem apenas vertigem

& virou taquicardia boca seca

nó nas tripas

e apneia na Fossa das Marianas

meu nome é Pepé Le Pew e digo

: o amorrr não é parra amadorres

… … …

DOMINGO – NO SARAU DO INSTITUTO JUCA >>> No final da tarde de domingo fui ao Instituto Juca de Cultura (o popular ‘IJC’) e presenciei um delicioso encontro de poetas, músicos e performers. A cantora e pesquisadora Kátya Teixeira (idealizadora do projeto ‘Dandô‘) apresentou seu novo single, a canção ‘Pega-Pega’, do cearense Paulo Gomes (com o tema incidental ‘Ser Criança’, de Darlan Marques). Da gravação, participaram o violeiro Ricardo Vignini e o ‘barbatuque’ André Venegas (percussão corporal e efeitos). A canção já está disponível em todas as plataformas digitais. E neste blog também:

Após o show de Kátya, o pessoal deu uma paradinha pra comer um caldinho de feijão-de-corda e uma canjica, preparados e gentilmente oferecidos pelo anfitrião Paulo Nunes, poeta que coordena a programação e administra o IJC (além da livraria, no anexo da casa). Depois da comilança (eu ainda tomei uma pinguinha mineira), a Katya deu início a um sarau, pois vários artistas estavam presentes. Entre eles, o grande compositor potiguar Hilton Acioly (parceiro de Vandré em ‘Ventania’, ‘O Plantador’ e ‘Companheira’, entre outras), autor de jingles conhecidos (inclusive o ‘Lula Lá’) e de músicas gravadas por Rolando Boldrin, Diana Pequeno e Trio Marayá (grupo do qual ele faz parte desde os anos 60). O cara não é fraco, não. Ouve só:

Além de Hilton, o evento contou a presença iluminada da grande Consuelo de Paula (convidada de Kátya) e de vários compositores que mostraram suas canções no sarau: Alisson Amador (parceiro de Paulo Nunes), Luciana Moura (que me emocionou cantando ‘No Tempo dos Quintais‘), Grazi Nervegna, Maria Leite, Anabel Andres e alguns outros talentos cujo nome não guardei (desculpem!). Saí de lá muito bem alimentado, levezinho de cachaça e com a alma repleta de lindezas musicais. Eita coisa boa!

… … …

SEGUNDA-FEIRA – EM CASA >>> Após duas noites de saraus superlegais, segundona foi o dia de ficar em casa e restaurar as energias. Enquanto a Mari fazia meu imposto de renda (renda? que renda?), eu compunha uma nova canção para o repertório da minha dupla com a grande cantora Helen Torres. Diferentemente das canções que componho para cantar ‘solo’, as músicas da dupla têm uma vibe (quase) romântica e são sempre bem-humoradas. Cada vez mais penso num disco da gente, com dez canções bem gravadinhas: ‘Os Grandes Sucessos de ‘Arnaldo & Helen’, com letreiro de neon e nossa foto sorridente, numa capa cheia de cores. E com a ‘Ópera’ logo na primeira faixa, claro. Ah… acho que vai ser um sucesso! E é coisa para esse ano, viu? Aguardem.

… … …

TERÇA-FEIRA – NO SARAU DA COOPERIFA >>> No último dia do feriadão, lá fomos nós em nossas camisetas do Sarau da Maria… Eu, Mari, Selma e Veronica, atravessamos a cidade para participar, pela primeira vez, do mais conhecido sarau paulistano, o da Cooperifa (no último Sarau da Maria recebemos Rose Dorea e Lu Sousa, nossas amigas e poetas de lá. Não fosse um compromisso já marcado, e o poeta Sergio Vaz também teria vindo à Vila Maria). Logo na chegada, já demos de cara com Tarica, Brau, Regina Célia e Rosângela (da Toca do Autor) chegando na mesma hora (eles emocionaram a todos cantando a canção para ‘Marielle’, entre outras). E era o exato momento em que o sarau começava. Após a feliz coincidência, cumprimentamos Rose, Lu, Sergio e o Zé Batidão, dono do bar que abre espaço ao movimento cultural. Daí em diante, foi um desfile de poetas de todas as idades (em sua maioria negros e moradores da região), com poemas de todo o tipo (políticos, românticos, sexuais, reivindicatórios). Um menino de 13 ou 14 anos leu seus comoventes versos feministas e foi superaplaudido. Conheci Maria Póvoas (que bateu boca com um ‘juiz’ num outro sarau, em defesa de Lula), Casulo (do Sarau Clamarte) e os jovens ativistas do grupo Falaê, além de avulsos atiradores de versos certeiros, tipo rap ou sincopada de samba. O ritmo do sarau impressiona. Ninguém enrola nem fica de lenga-lenga ao microfone. E o respeito aos declamadores é admirável: ‘o silêncio é uma prece’, é um dos lemas do sarau. Antes de irmos, nosso amigo Daniel nos levou para conhecer o quintal, na laje do bar, onde são exibidos filmes e acontecem os shows e churrascos do pessoal (e ainda tem um baita visual da região). Na volta para casa, felizes e emocionados, chegamos a uma conclusão: Cooperifa é outra coisa. É um baita sarau. É muito representativo de sua comunidade e muito enraizado nas lutas dos moradores. Não dá pra estar lá sem sentir a pele arrepiar e o olho marejar. Só podemos dar parabéns e cantar junto com eles: Uh, Cooperifa, Uh!

Além das fotos da Selma Bizon (no alto), registrando a nossa presença lá, deixo estes vídeos (acima e abaixo) que contam um pouco da história deles e de seus projetos paralelos em escolas e outros espaços. Criado no ano 2000 por iniciativa de Sergio Vaz, Pezão e outros agitadores culturais, o sarau da Cooperifa tem inúmeros batalhadores e colaboradores que seguem escrevendo sua história de resistência. Do novo livro de Sergio (Flores de Alvenaria), extraio um poema:

…

Na Fundação Casa…

– Quem gosta de poesia?

– Ninguém, senhor.

Aí recitei Negro Drama, dos Racionais.

– Senhor, isso é poesia?

– É.

– Então nóis gosta.

É isso. Todo mundo gosta de poesia. Só não sabe que gosta.

…

De uma entrevista de Sergio Vaz, também tirei a frase: “Nossa literatura não fala dos pobres, ela fala com os pobres. Ela não fala dos negros, ela fala com os negros. A literatura periférica praticamente elimina o atravessador. Agora, quem conta nossa literatura somos nós. Pode ter menos crase, menos ponto e vírgula, mas é a nossa literatura, é a literatura que nos representa”. O Sarau da Cooperifa acontece no Bar do Zé Batidão, à Rua Bartolomeu dos Santos, 797, todas as terças-feiras, às 19h. Vai lá ver (e ouvir, sentir, aprender e curtir).

E POR FALAR EM ‘RACIONAIS’ >>> Na tevê, um programa debatia as cotas para negros nas universidades. Em determinado momento, a coisa descamba para a perigosa questão do ‘como saber quem é negro e quem não é? Uns são mais escuros, outros menos. Como saber quem é negro, afinal?’. Claro que essa é a pergunta de quem quer confundir, de quem é contra as cotas. A melhor resposta que ouvi é a do rapper Mano Brown: “Como saber quem é negro? A polícia sempre sabe”.

… … …

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

MAIS UMA SEMANA SE PASSOU >>> No dia 14 de março (há sete semanas), a vereadora Marielle Franco (PSOL), de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Queremos a resposta: quem matou Marielle?

… … …

COMO FOI O SARAU

BRASILIDADES II

… … …

Aconteceu em São Vicente, no dia 22 de abril, a segunda edição do festival Brasilidades, com 100% de música autoral. O evento, sem fins lucrativos, foi criado para dar vazão à produção cultural independente da baixada santista. Teve show das bandas Detoni, Chico Osso, Grupo Noir, Quântika e Paulo Cézhar Luz, além de exposições, intervenções e performances. No vídeo acima, um pequeno registro. Parabéns aos organizadores.

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

QUINTA-FEIRA – 3 de maio – 19h … Anelis Assumpção … Terceira edição do “Música no Vão”, eventos gratuitos de bandas brasileiras no Vão Livre do MASP. A cantora e compositora Anelis Assumpção apresenta as canções de seu novo cd, Taurina.

… … …

QUINTA-FEIRA – 3 de maio – 19h … O escritor Andre Caramuru Aubert lança seu quinto romance, ‘Poesia chinesa’. Na Livraria da Vila, à rua Fradique Coutinho, 915.

… … …

QUINTA-FEIRA – 3 de maio – 19h30 … ‘João.Gabriel e a Jangada num Mar de Sonhos’ é um grupo formado para apresentar as composições do cantautor João.Gabriel (violão e voz). Com Karina Inoue (flauta transversal), Emanuel Hilgenberg (guitarra), Victor Kutlak (baixo) e Jonatas Francisco (bateria). No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

… … …

QUINTA-FEIRA – 3 de maio – 20h … Lançamento do livro ‘Raphael Rabello: O violão em erupção’, do jornalista e pesquisador musical Lucas Nobile (biógrafo de Dona Ivone Lara). No evento, bate-papo entre o autor, Zuza Homem de Mello (que prefaciou o livro) e Rogério Caetano, com mediação de Edson Natale. O exemplar estará à venda por R$64. No Itaú Cultural, à av. Paulista, 149.

… … …

QUINTA-FEIRA – 3 de maio – 21h … A cantora e compositora Olivia Gênesi apresenta em as canções de seu cd ‘Amor e Liberdade’. Ingressos R$20. No Bistrô Esmeralda, à rua Esmeralda, 29.

… … …

SEXTA-FEIRA – 4 de maio – 20h30 … Noite de chorinho com a cantora e flautista Paula Duarte e o violonista Rafa Nascimento. Ingressos a R$15. No Quinto Pecado Café Bistrô, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

… … …

SEXTA-FEIRA – 4 de maio – 21h … Banda ‘Suave Coisa Nenhuma’, com a cantora Giliane Meireles, apresenta blues, reggae e brasilidades. O show deve começar depois da meia-noite. Antes tem Happy Hour, com Daniel Lacerda. No Villa, à rua Joaquim Távora, 1415.

… … …

SEXTA-FEIRA – 4 de maio – 22h … Tarumã no Boutique Vintage … Famoso grupo apresenta as músicas de seus dois primeiros discos “Histórias de Cada Canto” e “Palavriá”, além de composições que farão parte do próximo cd, “3×4”. Ingressos a R$15. Na rua Padre Adelino, 949.

… … …

SÁBADO – 5 de maio – das 11h às 17h … 7 Anos da Fanzinada … Encontro de fanzineiros, editores e artistas, a Fanzinada é um evento itinerante nascido em Santo André que mistura publicações independentes, literatura e artes visuais em seus múltiplos suportes. Criado pela professora e multiartista Thina Curtis em 2011, o evento apresenta 45 expositores, feira de vinil, exibição de curtas, palestras e performances. Clique no cartaz para ler melhor a programação. Entrada franca. Na Casa da Palavra (em frente à praça do Carmo) e na Casa do Olhar, à rua Campos Sales, 410, no Centro de Santo André.

… … …

SÁBADO – 5 de maio – 20h … Cabeças Enfumaçadas – na Carauari… Excelente banda faz show com o melhor do rock, psicodelia e mpb: Lennon, Dylan, The Animals, Janis, Raul, Zé Ramalho e outros. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

… … …

SÁBADO – 5 de maio – 20h … A conceituada banda Caldonia apresenta seu repertório de rocks clássicos e sons autorais. No Bar do Anão, à rua Curuçá, 435, na Vila Maria.

… … …

SÁBADO – 5 de maio – 20h30 … Duas Casas no Quinto Pecado … Show do duo folk formado por Bezão (da banda Folk na Kombi) e a cantora Nô Stopa. Além das duas vozes e violões de aço, a dupla é acompanhada por Octávio Amado ao violino. Ingressos a R$15. Na rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

… … …

SÁBADO – 5 de maio – 21h … O cantor e compositor Fernando Cavallieri apresenta as canções de seu cd ‘Modernidade Líquida’. No Bar do Frango, à avenida São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

BAR DO FRANGO >>> O famoso e histórico bar de resistência cultural na ZL é assunto no programa ‘Sons do Brasil‘, de Serginho Sagitta, na rádio Usp. Vale a pena ouvir e conhecer um pouco a sua história de lutas e sonhos. No domingo, dia 6, às 14h, com reprise na quinta-feira, dia 10, às 23h55.

… … …

DOMINGO – 6 de maio – 15h … 66º Sarau da Casa Amarela … Organizado pelo poeta Akira Yamasaki, o sarau, além do palco aberto para quem chegar, tem como convidados o cantor e compositor Pedro Lua e as poetas Chris Herrmann e Zélia Guardiano. Na Casa Amarela, à rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

… … …

TERÇA-FEIRA – 8 de maio – 20h30 … AI-5 – A Peça: reconstituição da histórica cena acontecida em 13 de dezembro de 1968, quando 24 ministros se reuniram com o Presidente Artur da Costa e Silva e o vice-presidente Pedro Aleixo para deliberar sobre o Ato Institucional Nº5, que resultou na nefasta ditadura militar (1964-1985). Ingressos a R$30 e R$15. Também nos dias 15 e 22 de maio, no Casarão do Belvedere, à rua Pedroso, 283.

… … …

TODA TERÇA-FEIRA – 19h … O Sarau da Cooperifa acontece no Bar do Zé Batidão, à Rua Bartolomeu dos Santos, 797, no Jardim Guarujá.

… … …

ATÉ 5 DE MAIO … Envie Poemas de Amor & Sexo para Revista Gente de Palavra 64 … Para participar, envie apenas um poema de até 25 linhas com 35 toques. Saiba mais acessando a página.

… … …

ATE 6 DE MAIO … Flipoços 2018 … Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, o Flipoços, realiza debates, palestras e recebe editoras e escritores para rodas de conversa, oficinas e workshops. Saiba mais sobre a programação acessando o site da Flipoços.

… … …

ATÉ 31 DE MAIO … Exposição ‘Madeira Velha’… O artista sergipano Euflávio Gois Lima, ou Madeirart, participante de saraus e eventos artísticos, expõe seus trabalhos em madeira na Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima, na Rua Henrique Schaumann, 77, em Pinheiros. De segunda à sexta, das 10h às 19h. Sábados, das 9h às 16h e aos domingos das 10h às 14h.

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado (muitos eventos ainda vão entrar). Toda quinta-feira tem um post novo.

… … …