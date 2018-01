Ainda estou cantarolando feliz pra caramba dançando pulando que nem criança dando cambalhotas no samba gargalhando na corda bamba e girandoidando na ciranda até a alma ficar tonta pronta de satisfação e alegria pela oitava maravilha que me aconteceu num sábado lunático entre os dias de breu num instante mágico de luz e energia que o Sarau da Maria me deu. E que a vida só nos dá quando estamos lá (somente com a mente lá e em mais nenhum outro lugar) com toda a vontade de estar. Com toda a verdade que há na intensidade extrema da emoção. Neste post tem fotos rostos sons imagens e letras de montão. E tem antes de tudo e no meio e depois de cada assunto e dentro batendo junto no (im)pulso acelerado do novo na vertigem no sonho de uma inédita canção esse ancião desajuizado este meu velho e encantado coração feliz de aprendiz de arnaldo.

SARAU DA MARIA

Qualquer empreitada a que nos propomos carrega consigo uma dose imponderável de imprevistos. Organizar eventos é desenvolver a capacidade de antever e driblar as dificuldades que surgirão. O Sarau da Maria de sábado passado teve tudo pra dar errado. Chegou mesmo a flertar com o fiasco. Mas ouvi, de bocas insuspeitas, que esse foi um dos saraus mais legais que elas já presenciaram. O coletivo flutuante de oito/onze pessoas que o organiza superou com garra os problemas. Parabéns a todos esses meus amigos ‘véios’ e queridos por levarem adiante, há mais de quatro anos, um projeto coletivo tão bonito e importante para a comunidade, por proporcionar opção de lazer e cultura a quem o assiste e por abrir espaço aos artistas que nele se apresentam.

Mais um fato que ratifica a relevância dos saraus é notar o número cada vez maior de artistas do circuito alternativo se apresentando nos sescs, centros culturais e programações oficiais (tipo Virada Cultural), além de festivais e eventos promovidos por empresas. Sem falar na via inversa: vários artistas com nome consolidado no mercado da música, mas comprometidos ou simpatizantes das causas dos movimentos populares, se apresentam ou aparecem de surpresa dando apoio aos saraus: Zeca Baleiro, Chico César, Edvaldo Santana, Kleber Albuquerque, Tavito, Jeneci e Ortinho estão entre esses. A ilusão glamourosa do artista encastelado no Olimpo ou posando sorridente na Ilha de Caras não tem nada a ver com a gente, não… Artista de verdade é o que vai aonde o povo está. Vai porque gosta.

E o sarau rolou legal, alternando jovens e veteranos, palco aberto e convidados, músicos e poetas, iniciantes e tarimbados de todos os estilos. Teve a poesia comprometida com a minha e a tua vida de Mayara Vaz, que abriu espaço ao Daniel Carvalho, ambos campeões de slams e declamadores de alto nível. Teve o poeta William Martins lançando seu livro “Um verso na cabeça”, o João Caetano do Nascimento, com seu livro “O rio de todas as nossas dores”, e teve a jovem dupla Karina Costa e Gabi Abreu fazendo bela vocalização em seu som autoral. E ainda teve a presença muito especial de Ortinho, cantor performático e grande compositor, participante da cena inicial do mangue beat, em Recife, e agora radicado em éssepê. Ortinho, parceiro de Jeneci, Arnaldo Antunes e Chico Science, apresentou três ou quatro canções de seu repertório de pedradas certeiras. E fechou com “A Casa é Sua“, para a alegria da galera. Foi uma honra recebê-lo.

E ainda teve o palco aberto com Vladinsky e Cordeirovich, com Deise e João Emilio, com Marcinha e a banda Sinergia, com os poetas Cá Berto, Rosinha, Lu Sousa, Paulo Gabeira, Chico de Osasco e Silvia Maria. Teve Milton Luna e sua divertida e poética performance de palhaço. Teve vários que não citei (porque não lembrei) e teve uma música linda do Giadas na impecável apresentação da banda Chero da Poesia. E teve a emocionante expo-projeção de fotos ‘Rugas’, de Ana Paula Paiva, fotógrafa do jornal Valor, que exibiu sua visão solidária e fraternal a respeito de nossa amedrontada e preconceituosa relação com o envelhecimento e suas consequências. Ana dedicou a exposição à sua mãe, que lhe inspirou, e à Selma Bizon, do Sarau da Maria, que a convidou e a incentivou nesse belo projeto, agora disponível para apresentação em outros saraus e afins. Vale a pena ver de novo, sim!

AQUI você acompanha como foi a festa através das imagens p&b de Moacir Barbosa. E AQUI, pelas lentes coloridas de Roberto Candido. Espalhei algumas fotos deles pelo post e aproveito para agradecer a amizade, o talento e a colaboração dos dois. Não é todo sarau que tem uma dupla de craques do clique registrando todos os lances do jogo. Que privilégio, hein, Maria?

SARAU DA CASA AMARELA

Mais uma vez ‘de plantão’ no jornal, não pude ir ao Sarau da Casa Amarela, no domingo. Muitos amigos e artistas ligados a ele estiveram presentes no Sarau da Maria, prestigiando o João Caetano do Nascimento, no lançamento do seu livro. A eles (Ligia, Eder, Quinho, Rosinha, Zulu e outros amigos) agradeço e mando um abraço grande, extensivo ao Akira Yamasaki, ao Escobar Franelas e ao Luka Magalhães, organizadores do delicioso sarau de São Miguel. Já que não pude ir, roubei algumas fotos da página do Luka pra que a gente veja como é que foi (e o álbum completo tá AQUI).

Aqui, uma bela canção da dupla Vladinsky e Cordeirovich (convidados especiais do sarau), acompanhados pela percussão e vocais do Tião Baia:

ISCA DE POLÍCIA

Isca de Polícia – lançamento CD – ISCA vol. 1 … A Banda Isca de Polícia foi criada por Itamar Assumpção em 1980 para acompanhá-lo em seus shows e discos. A linguagem musical da banda continuou em evolução mesmo após a morte de Itamar e surgiu, então, a ideia de produzir um material inédito. Para isto foram convocados antigos e novos parceiros, admiradores confessos dos trabalhos de Itamar e da banda. Zélia Duncan, Arnaldo Antunes, Arrigo Barnabé, Tom Zé, Chico César, Péricles Cavalcanti, Alice Ruiz, Zeca Baleiro, Ortinho e outros, colaboraram com letras, músicas e parcerias com os membros da Isca. Tais contribuições resultaram em 2 cds, volume 1 e volume 2. Esse show marca o lançamento do volume 1 dessa produção. No dia 15, sábado (às 21h) e no dia 16 de abril, domingo (às 19h), no Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93.

Nos últimos anos, com tantos (necessários e merecidos) shows e projetos relembrando e reverenciando o grande Itamar Assumpção, o público da Isca de Polícia tem aumentado consideravelmente entre os jovens, maravilhados com a descoberta do som do Pretobras e sua banda. É para esse público novo que o trabalho da Isca aponta. Para o futuro. Lá, onde sempre estará o som surpreendente desse talento ímpar chamado Itamar.

Pretendo ir ao sesc nesse findi pra poder falar mais do show e do cd na semana que vem. Por ora, deixo aqui a apresentação da banda no programa Cultura Livre, da superantenada Roberta Martinelli.

Sobre o cd da Isca, leia esse texto inspirado do Julio Maria, meu colega de Estadão. Faltou dizer que essa superbanda é formada por Suzana Salles e Vange Milliet (vocais), Paulo Lepetit (baixo), Luiz Chagas (guitarra), Marco da Costa (bateria) e Jean Trad (guitarra). É um timaço… e eu vou lá pra ver!

NOVA CANÇÃO

DA INDY NAÍSE

Indy Naíse – Lançamento Digital: single “Goteira” … Ótima cantora baiana radicada em SP, Indy Naíse apresentou sua nova canção, Goteira, de autoria de Renato Pessoa, acompanhada por João Paulo Vaz (baixo), Michele Pasini e Flavio Santiago Vezzaro (vibratone, conga e djambê) e Marquinhos Silvino (talking drum, uduh, caxixis, agogô e cowbell). Já disponível em todas as plataformas digitais.

CLIPE NOVO

DO VIEGAS

Quinta-feira – 13 de março – 19h … Lançamento do Clipe “A Porrada Come “ … O cantor e compositor Marcos Viegas (de quem já falei AQUI) apresenta o clipe de sua nova música, produzido pela Brabo Films. Já a produção musical de ‘A Porrada Come’ contou com a parceria de Nixon Silva. Além da exibição do clipe, Viegas fará show com participações especiais de Peter Young Lion, Otrazidéia, Msário e Rincon Sapiência. Ingresso antecipado a R$10, com direito a concorrer a uma camiseta e cd, que serão sorteados durante o show. Na Chopperia Espetinho Do Juiz, à av. Antonio Estevão de Carvalho, 2100, metrô Patriarca. Na semana que vem eu posto o clipe novo. Pra quem ainda não conhece o Viegas, deixo aqui o clipe de ‘Gueto’:

SALVE A CASA CLAM

… … …

Espaço cultural em Guarulhos, com seis anos de atividade, passa por dificuldades financeiras. Entre no site, conheça a Casa Clam e colabore como puder pelo https://www.catarse.me/salve_a_casa_clam_0d61:

Jovens artistas estão com vários projetos para a casa: ‘Oficina de Canto’ com Gabriel Peri, ‘Oficina de Fotografia’ com Joanah Dark e Camila Rhodes, ‘Oficina de Horta’ com Yan Fernando, ‘Oficinas’ com Renato Pessoa (Roda de coco, Roda de Canto, Oficina de desenho, Oficina de Pintura Corporal), ‘Oficina de Introdução ao Audiovisual’ com Alex Demian, ‘Oficina de Ableton’ com Kaca Vesgo, Exposição da Acsah Lírio, além de núcleos de arte, música, artes visuais, teatro e dança. A Casa Clam fica na av. Rotary, 98, em Guarulhos.

OFICINA DE PUBLICAÇÃO

E EDIÇÃO DE LIVROS

O escritor, editor e técnico gráfico Marcelo Nocelli ministra curso aos que desejam publicar um livro, iniciar uma pequena editora ou selo editorial, editar ou conhecer melhor o mercado editorial e gráfico. Aqui, alguns tópicos das atividades:

– Os critérios para o envio de originais (pelo autor) e para a seleção de originais (pelas editoras).

– É preciso registar uma obra? Como fazer?

– Auto-publicação, publicação independente e as diferentes formas de publicação

– Como criar uma editora e/ou um selo editorial independente

– As relações editoras/autores e as diferentes formas de contratos de cessão de direitos

– O processo de edição: preparação, revisão, diagramação, capa, impressão

– A escolha do material gráfico e os diferentes processos de impressão e acabamento

– Os custos de edição e publicação de um livro

– O mercado editorial e a distribuição e venda de um livro

– Visita à gráfica para acompanhar na prática todo o processo de fabricação de um livro.

O curso acontece nos dias 25, 26 e 27 de abril (terça, quarta e quinta-feiras), das 19h às 22h, na Livraria Nobel – Espaço Novo Mundo, à av. Salgado Filho, 1.453, (próximo ao Bosque Maia) em Guarulhos. Investimento: R$200. Vagas limitadas. Inscrições no local ou pelo e-mail: marketing@espaconovomundo.com.br

OFICINA DE

LETRA DE MÚSICA

Quinta-feira – 13 de abril – 20h … A criação poética na Música Popular Brasileira … A Oficina, conduzida pelo cantor e compositor Sandro Dornelles, é dirigida aos interessados em letras de músicas, seja como letrista ou como apreciador, aproximando-os dos mecanismos de criação literária na mpb através de estudos do panorama histórico, compreensão dos movimentos culturais e peculiaridades da prática literária. Todas as quintas-feiras, durante quatro semanas: dias 13, 20 e 27 de abril e 04 de maio, das 20h às 22h. Incrição R$100. Na Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391.

Aqui uma bela canção de Sandro Dornelles em parceria com Thiago K, Empoeirado, nas vozes de Renato Braz e Thiago.

AGENDÃO

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos, cartazes, links e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

Quinta-feira – 13 de abril … Lançamento do Vídeo ‘Fisiologia’ – Max Gonzaga … Max Gonzaga convida a todos para visualizarem, curtirem e compartilharem o seu novo vídeo com a música Fisiologia – do álbum homônimo que ele está lançando aos poucos. Nesta canção, Max fala de forma direta sobre o cotidiano, despertando a atenção para cenas e problemas que, pela rotina, acabam se banalizando aos olhos da sociedade. Max também se apresenta no sábado, dia 15 de abril, às 21h, no Caiubi Autoral, encontro mensal do famoso clube de compositores.

Até 29 de abril … O vento que varre a Casa … Trabalho articulado de poesia, música e artes visuais: um livro não-convencional da poeta Marcia Matos, baseado em histórias reais, com as quais ela cria esta intervenção urbana sobre o tema do suicídio. O projeto, aprovado pela Lei Rouanet, ainda está sem patrocínio. Esta primeira etapa da exposição acontece de forma independente e busca parceria de pessoas e entidades envolvidas com a causa da prevenção do suicídio. No Tendal da Lapa, à rua Constança, 72 (ou rua Guiacurus, 1100).

Quinta-feira – 13 de abril – 19h … Consuelo de Paula – O Tempo E O Branco – no RJ … Show traz as canções do cd ‘O Tempo e o Branco’, inspirado no universo poético de Cecília Meireles e composto quase todo em parceria com Rubens Nogueira. Consuelo é acompanhada por Guilherme Ribeiro (acordeom) e João Paulo Amaral. No Espaço Cultural do BNDES, à av. República do Chile, 100, no Rio de Janeiro.

Quinta-feira – 13 de abril – 19h … 3ª Jam Rock – ACRG … A Associação Cultural Rock Guarulhos convida para a terceira edição do encontro. Leve seu instrumento e participe, além de curtir muito rock’n’roll. Entrada R$5. No estacionamento 203 PARK, à rua Diogo de Farias, 203, em Guarulhos.

Quinta-feira – 13 de abril – 19h … Lançamento do Documentário – “Eu Sou a Próxima” … Filme da Coletiva Luana Barbosa denuncia o pouco caso do Estado para com a comunidade lésbica. Contém relatos de agressões e mortes de mulheres lésbicas, principalmente negras (como Luana Barbosa, que dá o nome à Coletiva). No documentário, cada mulher do grupo conta um caso de morte como se fosse a própria vitima, denunciando a falta de políticas públicas para a proteção de lésbicas: “nós morremos por irresponsabilidade do Estado”. Entrada: um quilo de alimento não perecível. À rua General Jardim, 660, na Vila Buarque.

Quinta-feira – 13 de abril – 20h … Serginho – acústico … Na véspera do feriado, um som acústico maneiro: o eclético Serginho traz o melhor do reggae, do rock, do blues e da mpb. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

Quinta-feira – 13 de abril – 21h … Sarau Encontro de Expressões … Sarau novo na ZN: música, poesia, teatro, dança, interpretações, autorais e improviso. Palco aberto para quem chegar. Espaço para fotografia, curtas, origamis e pinturas. No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

Quinta-feira – 13 de abril – 21h … Carbônica – no Boutique Vintage … Banda revisita o seu repertório elétrico e faz show com versões intimistas. No repertório, músicas de todos os eps e algumas inéditas. Entrada R$10. Na rua Padre Adelino, 949 (quase em frente ao sesc Belenzinho).

Quinta-feira – 13 de abril – 21h30 … Casamento de Música & Poesia Africana … Canto, violão e palavra declamada no projeto “Casamento da poesia angolana e musica congolesa”, com o poeta e declamador angolano Ermildo Panzo e o cantor congolês e santomense Yannick Delass. Os duetos e performances apresentam temáticas de ancestralidades africana. No ECLA – Espaço Cultural Latino Americano, à rua Abolição, 244, no Bixiga.

Sexta-feira – 14 de abril – das 14h às 22h … Páscoa para todos – arrecadação de ovos para crianças e idosos … Evento musical eclético traz bandas de rock, mpb, samba e pop, visando arrecadar ovos de Páscoa para distribuir em orfanatos e asilos. De meia em meia hora um grupo se apresenta. Às 14h, Zé Marcio Kaipira Urbano faz seu show de viola sertaneja autoral e, às 21h, bandas cover de Pink Floyd encerram a festa. O ingresso é um ovo de páscoa (de aproximadamente 200g). Na Arena Cervejar, à rua Mourato Coelho, 972, na Vila Madalena.

Sexta-feira – 14 de abril – 17h … Música no foyer – Seis Canta … ‘Identidades’ é o novo projeto do Seis Canta. Nele, o grupo pretende abrir e intensificar o debate sobre tolerância e respeito à diversidade de gênero, sexualidade, raça, credo e classe social. Entrada franca. No Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer, à av. Pedro Alvares Cabral, s/n, Portão 2, no Parque Ibirapuera.

Sexta-feira – 14 de abril – 19h e 21h30 … AI-5, a peça – Temporada 2017 … A peça, de Paulo Maeda, é uma reconstituição cênica da reunião do Conselho de Segurança Nacional para a implantação do Ato Institucional Nº 5, que endureceu a ditadura militar no Brasil. As palavras ditas naquela ocasião são assustadoramente semelhantes com as que temos ouvido nos dias de hoje. No Casarão do Belvedere, à rua Pedroso 267/283 (perto do metrô São Joaquim), todas as sextas-feiras, até 28 de abril, com sessões duplas (19h e 21h30). Ingressos a R$30 e R$15.

Sexta-feira – 14 de abril – 20h … Sarau Clamarte … Edição de abril promove o lançamento do livro ‘Muzimba – Na Humildade, Sem Maldade’, de Akins Kintê, e traz o violeiro Betto Ponciano com seu som que vai do folk ao caipira. Ainda tem a exposição Metal-Morfose, com esculturas de animais com sucatas de carros. E o palco aberto pra quem chegar. Na rua prof. José Otávio Guimarães, 393, no Jardim dos Lagos.

Sexta-feira – 14 de abril – 20h … Batalha da ZIL – Trapaça RAP – Pocket Show … Toda sexta tem batalha de mc’s na Cohab 2. Nessa edição, com pocket show do grupo Trapaça Rap, composto por Yan e DJ Radhar. Entrada franca, na praça Brasil.

Sexta-feira – 14 de abril – 20h … Gabriel Peri e Nina Oliveira – no CEU Caminhos do Mar … Na abertura, pocket-show da cantora e compositora paulista, com canções autorais sobre questões existenciais, sociais, raciais e de gênero. Em seguida, Gabriel Peri e banda (Augusto Cepillo, Livio Lima e Caique Rudá) apresentam “Terra”, com temas que vão de romances a histórias de orixás. Na av. engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241. Entrada franca.

Salada do Nelson >>> No sábado (dia 15 de abril, às 18h), Gabriel Peri e Nina Oliveira apresentam Céu Zói, projeto onde a dupla apresenta influências da música nordestina e afro-brasileira. No Teatro Nelson Rodrigues, à rua Coqueiros, 74, em Guarulhos.

Sexta-feira – 14 de abril – 21h … Jairo Pereira e Cia Alpiste de Gente apresentam “Mutum” … O espetáculo tem como foco o afeto e fala da possibilidade do “amor universal”. O artista multimídia Jairo Pereira recita as poesias autorais que apresenta em seu canal Alpiste de Gente, na internet. Mutum é um quinteto, formado por integrantes da banda Aláfia. Com os músicos Gabriel Catanzaro (baixo), Fabio Leandro (teclado), Lucas Cirillo (gaita) e Pedro Bandera (percussão). No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912.

Sexta-feira – 14 de abril – 22h … Arrastão Cultural – Zumbi e o Folclore / As Despejadas / BandJénte / Yannick … Nesta quarta edição do ‘Arrastão’, as bandas guarulhenses ‘As Despejadas’ (de quem já falei AQUI) e ‘Band’Jénte’, recebem a big band instrumental ‘Zumbi e o Folclore’ e o rapper ‘Yannick Hara’. Entrada R$10. No Deco Rockbar, à rua Roberto Tadeu Fornasari, 18 (Antiga rua do Cano), em Guarulhos.

Sábado – 15 de abril – das 16h às 23h … A Idade da Terra em Transe 7 – Videoclube Charada Charada Discos … Um evento musical com esse nome cinematográfico só pode ser glauberianamente louco e visionário. O Jardim Psicodélico e o Videoclube Charada (veja AQUI um vídeo legal sobre eles) têm produzido essas festas e encontros que atravessam o dia, com shows de artistas independentes, performances, discotecagem, exposição de arte, feira de vídeos, vinis, cartazes e pôsteres, além de comidinhas, bebidinhas e um brechó. Nesta edição, vai rolar um baita som com as bandas Molodoys, Os Longes, Os Subterrâneos e Os Estilhaços. Na rua José Antonio Fontes, 62, no bairro do Sapopemba, na Zona Leste. Veja que legal esse filme deles:

A cada edição da festa, a produtora de eventos ‘Jardim Psicodélico’ realiza um filme-teaser muito louco, cheio de citações musicais e literárias superantenadas. Deste, “A Peleja de João do Berro contra seus Demônios”, participam alguns dos músicos e amigos dessa tchurma de valentes (ligada ao Videoclube Charada, do Gilberto Petruche), que há décadas promove atividades culturais na ZL: Buga, Juh, Bourbon, Kbélo, Cirilo e Osmédio. A trilha sonora mistura saborosamente de Cartola a Pink Floyd, de Elvis a Tom Zé, de Ronie Von a The Doors. A festa comemora os 50 anos do Tropicalismo, da psicodelia e do verão do amor. É isso aí, pessoal. A paz, o amor e a amizade precisam ser muito bem comemorados, sim. Como diz um amigo meu: ‘Parabéns aos envolvidos’.

Sábado – 15 de abril – 17h30 … Encontro de Utopias – Ed. Abril/2017 … Um dos saraus mais legais da cidade, com gravação das performances dos artistas e posterior postagem na internet. O sarau é apresentado por Regina Tieko e organizado por ela, Renato Pessoa, Cleusa Santo e Fábio Abramo. Nessa edição, presença da banda Dona Crô (que mistura ritmos nordestinos para criar seu som dançante), do violonista e compositor Ruan Trajano (que lança seu primeiro ep Jardins e Concretos), do grupo OsRetirante (projeto de resgate cultural, histórico e social das lutas do povo nordestino) e do poeta André Couri (lançamento do livro “Um ponto … entre dois”). E o palco aberto, claro. No CCSP – Literatura e Bibliotecas, à av. Vergueiro, 1000.

Sábado – 15 de abril – 20h … Noite Brasil 70 – Diogo Soares/TJ/Bira+DJ Tropical … Diogo Soares apresenta as canções de seu primeiro disco solo e revisita os mestres, acompanhado de Thiago Maziero e Bira Lourenço. O repertório vai da Tropicália de Caetano, Tom Zé, Gil e Gal, ao Clube da Esquina de Milton e Lô, passando pelo samba rock de Jorge Ben até desembocar no soul de Tim Maia. Em Porto Velho.

Sábado – 15 de abril – 21h … Joana Reais e Leo Costa – no Brazileria … Joana é uma cantora, performer e pesquisadora portuguesa radicada em SP, onde conheceu Leo, violonista e compositor brasileiro. Juntos, celebram a paixão que têm pela música: ela traz “a Lisboa” na bagagem, ele mescla o violão brasileiro com o jazz e o erudito. Ingressos a R$15 e R$20. Na rua Clélia, 285, na Pompeia.

Sábado – 15 de abril – 21h … Caiubi Autoral … O famoso clube de compositores agora realiza mensalmente os seus encontros. Nesta edição, o pocket-show de abertura fica a cargo de Max Gonzaga, que acaba de lançar, pela internet, mais uma canção de seu cd (ler notícia na abertura do agendão). Os demais convidados são Rafa da Rabeca, Tito Pinheiro e Yasmin Oli. E o palco é aberto para quem chegar. Mas só vale canção autoral. Entrada R$5. Na Garagem Vinil do Julinho Clube, à rua Mourato Coelho 585, na Vila Madalena.

Sábado – 15 de abril – 21h30 … Do Amor (RJ) no Sesc Pompeia – Lançamento do disco ‘Fodido Demais’ … A banda carioca ‘Do Amor’ é formada por Gabriel Bubu (guitarra e voz), Gustavo Benjão (guitarra e voz), Ricardo Dias Gomes (baixo e voz) e Marcelo Callado (bateria e voz). Na Choperia do Sesc Pompéia, à rua Clélia, 93.

Sábado – 15 de abril – 22h … Iara Rennó – solo … A cantora e compositora faz um passeio pelos seus discos Arco & Flecha, Iara, Macunaíma Ópera Tupi e por antigas parcerias e músicas inéditas, num show dinâmico e eletrizante. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912.

Sábado – 15 de abril – 22h … FEST Underground … Três bandas independentes (A Graxa, Darko e Orkam) fazem a festa da rapaziada nesse novo espaço que se abre para a música alternativa. Abertura com Renan Bitencourt. Entrada R$15. No Underground Club, à av, Santos Dumont, 626.

Sábado – 15 de abril – 23h … Sarau do Charles – 2º de 2017 … Sarau com música, dança, circo e poesia, que acontece desde 1996, sob o comando do palhaço Charles. No Gam Yoga, à rua Fradique Coutinho, 1004, na Vila Madalena.

Sábado – 15 de abril – 23h … Estreia do Up the Irons … Banda cover do Iron Maiden faz um tributo de duas horas com todos os clássicos da “Donzela de Ferro”. Entrada de R$10 a R$30. No Stage Bar, à rua Brigadeiro Galvão, 871, na Barra Funda.

A banda Up the Irons também se apresenta no domingo, no festival do Santo Rock Bar (das 16h às 23h), na rua das Bandeiras 421, em Santo André.

Domingo – 16 de abril – 14h … Domingo no Parque de outono … Ocupação cultural reivindica revitalização do Parque do Bosque em São Sebastião e alerta para o risco do fechamento da Horta Comunitária Girassol, iniciativa de moradores locais, que garante o abastecimento de alimentos a creches e contribui para preservação de nascentes. Entre os artistas estão o Dj Nicko, Carol Carneiro (música regional), Kelton Gomes (pop rock) e a banda Toro (rock), além dos poetas Lisa Alves, Edvair Ribeiro e Devana Babu e da Companhia Teatral Três Amiguinhos. Será exibido o curta-metragem “Ao redor da mesa”, de Maurício Almeida e haverá uma roda de conversa com educadores da rede pública (Rumos da Educação). Ainda tem o bazar da Casa Frida, a feira de trocas e, para as crianças, pintura de rosto e pula-pula. No Parque Ambiental do Bosque, em São Sebastião, Distrito Federal.

Domingo – 16 de abril – 14h … Sarau da Praça – 4 anos de Resistência … Movimento Aliança da Praça convida para festa de aniversário, com lançamento das camisetas do sarau e a presença dos artistas EngrenagemUrbana, Anna Bueno (cd Inspir’Ação), Letícia Nuvem (exposição) e o lançamento do livro Cosmos no Casulo, de Leticia Pierre. Microfone aberto, entrada franca e arrecadação de roupas de frio. Na praça padre Aleixo Monteiro Mafra (Praça do Forró), 1, na Vila Jacuí.

Domingo – 16 de abril – 15h … Santa Ceita … Um domingão de Páscoa super-rock’n’roll, com bandas de éssepê e Rio juntas: Choque do Magriça (RJ), Deck Rock (SP), Concha (SP), Memora (RJ) e Amsterdam (RJ). Ingressos R15 (ou R$10 + 1kg de alimento não perecível).

Domingo – 16 de abril – 17h … Festa Realce – 4ª edição – Especial Gilberto Gil … O dj residente Fred Lima recebe Rodrigo Bento e Theo Werneck para saudar a grande obra do mestre Gilberto Gil. Projeções do VJ Foga, dando aquele ‘realce’ na pista. Na Casa Barbosa, à rua Rui Barbosa, 559, no Bexiga.

Domingo – 16 de abril – 17h … Kiko Dinucci – Cortes Curtos – no CCSP … Show para apresentar as músicas do novo disco ‘Cortes Curtos’ (ouça AQUI, na íntegra), que tem participação das cantoras Juçara Marçal, Tulipa Ruiz, Suzana Salles e Ná Ozzetti. Com Kiko Dinucci (guitarra e voz), Sergio MAchado (bateria e sampler) e Marcelo Cabral (baixo e sintetizador). Na Sala Adoniran Barbosa do Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000. Ingressos a R$25.

Domingo – 16 de abril – 18h … Clarianas E Lenna Bahule (CLARILENNAS) … O que une Clarianas e Lenna Bahule é a busca pela ancestralidade através dos cantos femininos. Lenna Bahule traz em seu repertório a pesquisa da música vocal africana e de brincadeiras sonoras e percussivas que dialogam com a pesquisa presente em Clarianas. Com Lenna Bahule, Naruna Costa, Naloana Lima, Martinha Soares (vozes e percussão), João Taubkin (baixo), Gabriel Draetta (bateria, percussão, mbira e timbila), Jackie Cunha (percussão), Giovanino Di Ganzá (violão e viola) e Carla Raiza (violino). No sesc Consolação, à rua doutor Vila Nova, 245.

Terça-feira – 18 de abril – 19h30 … Clube da Leitura … Em mais uma edição do projeto, o UNISAL recebe os escritores Lucas Verzola e Luiz Alberto Mendes, para o bate-papo sobre a literatura como ferramenta socioeducativa. A participação é gratuita e as vagas são limitadas. Inscrições: unisal.br/clubedaleitura. O cantor e compositor Victor Cali faz um pocket-show de abertura. O UNISAL – Santa Teresinha fica na rua Augusto Tolle , 575.

Quarta-feira – 19 de abril – 19h … Lançamento do audiolivro “Negra Nua Crua” … Para valorizar a oralidade e a palavra falada, a grande poeta e slammer Mel Duarte lança o audiolivro “Negra Nua Crua”. As faixas do audiolivro tem narração da própria autora, para aproximar o ouvinte da essência dos poemas contidos no álbum. Na Blooks Livraria, no Shopping Frei Caneca.

Quarta-feira – 19 de abril – 20h … Residência São João – na Associação Cecília … Apresentação da residência sonora SOMSOCOSMOS, que será realizada entre 2 e 12 de junho na Residência São João, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ. A residência proporciona estruturas para criação sonora e musical, compartilhamento de conhecimentos e aproximações entre músicos. A idéia é que os residentes tenham tempo para se concentrar em projetos autorais. Há oferecimento de bolsas. Mais informações em https://www.residenciasaojoao.com/participe. Inscrições de 5 a 28 de abril. A apresentação acontece na Associação Cecília, à rua Vitorino Carmilo, 449, em Santa Cecília. Shows das bandas Gruta, Rumbo Reverso, Valério e 2 vozes para o futuro.

Quarta-feira – 19 de abril – 20h … Mauricio Pereira #praondequeeutavaindo … Show intimista traz versões delicadas de músicas dos discos “Pra Marte” e “Pra Onde Que Eu Tava Indo”, de Mauricio Pereira, que se apresenta acompanhado pelo guitarrista Tonho Penhasco. No repertório, Truques com Facas, Fugitivos, Criancice, Pra Onde Que Eu Tava Indo e a belíssima canção Trovoa, além de algumas inéditas. Entrada R$15. Na Sensorial Cervejas, Cafés & Discos, à rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da Av. Paulista).

NIVER DO ZECA BALEIRO

Na terça, 11 de abril, fez aniversário o grande Zeca Baleiro (de quem já falei AQUI). Não bastasse o talento musical e poético, o cara (que não conheço pessoalmente, mas acompanho de perto) é super gente-fina e figura atuante e solidária no movimento dos alternativos e independentes. É um cantor bem-sucedido que conserva o espírito livre e rebelde, mostrando que é sempre possível fazer sucesso sem vender a alma à indústria. Parabéns ao Zeca pelo niver e pelo exemplo de integridade artística. Para saudar seu niver, escolhi uma canção que poucos conhecem, feita por ele em homenagem ao notável Michael Jackson (que ainda estava vivo). É um poema lindo e comovente lacrimejando sobre uma música dolorosa e delicada. Quem ama Michael (como eu) mareja os olhos ao ouvir essa pequena mostra de sensibilidade e inteligência. Que beleza, Zeca. Múltiplos parabéns pra você!

BOM FINDI A TODOS E

ATÉ A SEMANA QUE VEM!

