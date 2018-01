A programação nesse findi está pra lá de especial (mesmo!). Eu até pensei em destacar uns três ou quatro eventos e tirá-los da muvuca do agendão. Mas são tantas opções legais que acabei deixando na ordem cronológica pra você pesquisar um a um e poder se programar melhor. Olha só: tem o niver da Casa Mora Mundo, tem balé, teatro e curso, tem audição de dança, lançamento de cds e livros, tem shows incríveis, festas, filmes, tributo ao Bel, encontrão, debate, bazar e slams, tem a Virada Clandestina de Guarulhos, a Semana Caiçara de São Vicente, o sarau da Casa Amarela, o Amparo Literário, o do Clube Caiubi, o da Galeria, o Aleatória Sertônica (que tá demais!). E mais um monte que estou esquecendo. Haja tempo! E disposição. Como diria meu jovem amigo Thiago Jardim: ‘te vira, meu neto’. Porque o destino está onde sempre esteve. Nas tuas mãos.

EDVALDO, EDER & LIGIA

NO SHOW DA MARIA

É muito legal fazer parte do coletivo que organiza o Sarau da Maria. Há quatro anos temos a felicidade de abrir espaço para a manifestação de músicos, poetas e performers. Curtir suas criações e as parcerias que surgem, acompanhar seu crescimento artístico e sua inserção no movimento cultural da cidade. Oferecer ao público e aos amigos a oportunidade de um entretenimento que não seja raso, como o das tevês e sua programação viciada, rendida e vendida ao jabá. Como é bom ver, em nossos saraus, as pessoas representadas nos versos de nossos poetas, se identificando com as canções de nossos compositores. Essa arte que não toca no rádio, mas toca no coração. Além da satisfação que o Sarau da Maria nos proporciona ao cumprir esse papel, faltava um espaço maior para que os artistas com trabalho mais consistente e profissional se apresentassem. Por isso criamos o Show da Maria, com renda revertida totalmente aos artistas. Ainda não chegamos ao formato ideal. Ainda não temos um som de qualidade. Ainda não conseguimos encher a casa. Ainda não encontramos patrocínio. E ainda erramos muito na organização. Muitas coisas ainda nos entristecem. Mas, na hora do show, é uma sensação indescritível de prazer que nos invade. Olhar as pessoas felizes, os artistas dando seu recado… A comunhão. Isso é o que vale. No sábado passado, Ligia Regina & Eder Lima fizeram um show maravilhoso, cheio de inventividade e detalhes surpreendentes (dança, ventilador, troca de roupa, poema). E levaram uma banda superafiada. Foram muito aplaudidos e abraçados. Eder & Ligia lançaram recentemente o clipe ‘Pisagens‘ e estão preparando cd. Aguardemos. Depois, Edvaldo Santana (acompanhado pelo percussionista Ricardo Lopes) cantou suas poéticas canções e contou as muitas histórias do MPA, dos amigos de São Miguel e de suas andanças por esses brasis, esbanjando talento e carisma. Edvaldo é um grande artista e seu novo cd (Só Vou Chegar Mais Tarde) deveria estar tocando sem parar nas emissoras de rádio, não fossem elas balcão de negócios a serviço dos jabazeiros de sempre. Por isso, espaços alternativos como o Show da Maria, a Casa Amarela, o Clube Caiubi, o Noites Autorais e similares são fundamentais. É lá que o público se encontra com o verdadeiro artista. E é lá que a voz do artista parece sair da boca do público. Não há jabá que pague (nem apague) isso. É nóis!

Veja como foram os shows nas fotos pb de Moacir Barbosa e nas coloridas de Roberto Candido. Aos dois, um abração. Valeu, amigos!

VIRADAS (À DIREITA)

… … …

Meu assunto aqui é sarau, arte alternativa e a produção cultural de quem resiste à margem da indústria. Claro que eu preferia só divulgar e comentar shows e lançamentos de livros e cds, mas não posso ficar indiferente às questões políticas que estreitam nosso campo de ação e nublam nosso futuro. Exemplo 1: a Virada Cultural foi criada para ocupar espaços públicos com arte e cultura, principalmente na degradada região central da cidade. ‘Ocupar’ no sentido de se apropriar, de ser uma demonstração de saúde social em resposta à violência urbana, uma forma de dizer que a cidade é nossa (não de políticos e/ou bandidos), que não está abandonada nem é território hostil onde não se possa passear com a família. Por isso a Virada acontecia prioritariamente no ‘centrão’ e por isso ela ‘virava’ a madrugada. Virava. O atual prefeito (e seu secretário), ao querer diminuir os ‘acidentes’ e ‘transtornos’, não só tiraram a Virada do centrão (praticamente), como descaracterizaram seu próprio nome, sua razão de ser. Sem shows de madrugada, não será mais uma ‘virada’. Exemplo 2: o governador de SP demitiu os músicos profissionais de uma orquestra e contratou bolsistas em seu lugar (demitiu não: ‘remanejou’, ‘contingenciou’ ou algum ‘palavrão’ parecido). Sua assessoria se gabou de economizar três milhões. A lógica desses políticos é: se não houver evento, não tem acidente e também não tem custo. Dois gênios, não? Exemplo 3: o prefeito de Guarulhos é a terceira ‘mente privilegiada’ da lista. Conseguiu organizar a ‘sua’ Virada sem pagar os artistas. Como ninguém pensou nisso antes? O prefeito de éssepê doa seu salário, pois diz que não precisa dele (nisso, eu acredito). O que ele quer transmitir com atitudes como essa? Será que quer que a gente siga seu exemplo e trabalhe de graça (como quer o prefeito de Guarulhos)? Eu preferia que os prefeitos vivessem apenas do salário que nós pagamos a eles. E que nos pagassem pelo nosso trabalho. Leio que, num futuro muito próximo, não vai haver emprego para a maioria das pessoas, e que elas receberão salários mesmo sem trabalhar (vejam só que absurdo!). Comento sobre um texto ficcional, mas certos políticos e empresários (ou ‘gestores’) já devem estar muito preocupados com isso.



ÀS RUAS, DE NOVO.

SEMPRE!

Eu que vivi minha adolescência sob o silêncio opressor dos anos de chumbo, recentemente escrevi AQUI sobre a alegria de presenciar ruas e praças ocupadas. Não me ative a razões colorações partidos. Me referi aos blocos carnavalescos e aos jovens paulistanos de hoje, incansáveis foliões, tão opostamente diferentes da visão taciturna que faziam de nós. Nem aventei fazer considerações mais profundas sobre o aproveitamento político de movimentos ditos apolíticos. Sabemos que todos os atos são políticos. E sempre serão utilizados com oportunismo por grupos nada apolíticos e muito interessados na manutenção de poder e privilégios. Faz parte do mecanismo do jogo. É como a regra do impedimento, no futebol. O movimento é coletivo o fluxo contínuo o bloco coeso. Se não for, perde-se espaço, tempo e o revés é certo. Portanto, além de fut, é preciso entender de política para não servir à causas alheias ou amargar derrotas previsíveis. Leia, converse, posicione-se, vá as ruas, organize-se. Se movimente em bloco, seja ele esportivo, político ou carnavalesco (vide Sampaio, bote seu bloco na rua).

Digo isso após matutar sobre a repressão sofrida pelos movimentos que protestaram contra a Reforma da Previdência, no último dia 28. Em pesquisa do Datafolha, 71% dos brasileiros afirmaram ser contrários a essa ‘modernização’. É uma tremenda ‘lavada’. No entanto, as pessoas que saíram as ruas para reiterar o óbvio, foram reprimidas pelo ‘estado policial’ a nível federal, estadual e municipal. Doria foi contra nós (até nos chamou de vagabundos). Alckmin foi contra nós. Temer foi contra nós. As catracas do metrô não foram liberadas, a Globo não incentivou a população a ir às ruas ‘exercer cidadania’, nem nenhum policial, pago pra nos proteger (vide Titãs) quis tirar selfie com qualquer manifestante. Ao contrário, bateram, perseguiram, prenderam, reprimiram. Eu temi pelo pior (por acaso ou sorte, ninguém morreu). O nosso crime? Ser contra as medidas que um governo tampão, pra não dizer golpista, pretende impor à nação. Se não nos ouve nem nas questões em que há indiscutível maioria (71%), que democracia representativa é essa, que não nos representa?

No fundo, o velho grupo de executivos arrivistas, oligarcas fétidos e políticos oportunistas se aproveita da falência dos Estados e órgãos públicos (estrago feito por eles mesmos), pra nos receitar o remédio que nos limita os horizontes, adoece nossas perspectivas e nos mata lentamente: trabalhar duro, dia a dia, sem aposentadoria, férias, sindicatos, nem direitos trabalhistas. Seremos meros e pacatos contribuintes, pagadores de impostos que jamais receberão as garantias profissionais e contrapartidas sociais, previstas em lei. Traduzindo: trabalhador só dá prejuízo, dizem os rentistas, enquanto contabilizam lucros cada vez maiores. Só nos resta ocupar as ruas, de novo e sempre, e exigir ‘diretas, já’. Novamente.

Para ilustrar (ou iluminar) os textos sobre Virada e Previdência, usei quadrinhos dos geniais escritores e ilustradores Luiz Gê e André Dahmer, artistas que muito admiro (clique nas imagens para ler melhor).

EM GUARULHOS, A VIRADA

LEGAL É A ‘CLANDESTINA’

… … …

Um talentoso e atuante grupo de artistas de Guarulhos (leia o que falei deles AQUI) lançou manifesto de repúdio à Virada Cultural promovida pela prefeitura de lá (que recentemente havia anunciado o fim de projetos nas periferias). O prefeito, alegando falta de recursos, ‘convidou’ os artistas a se apresentarem no evento como voluntários, gratuitamente. Por isso, cantores, bandas, soundsystems, mcs, grupos de teatro e dança, artistas plásticos, modistas, cineastas e grafiteiros se uniram para realizar a ‘Virada Clandestina‘, nos dias 13 e 14 de maio, das 14h do sábado às 6h do domingo, no Bosque do Inocoop. Abaixo, cartaz, link e trechos do Manifesto:

…

Sábado – 13 de maio … Virada Clandestina – Guarulhos – 2017 … “O prefeito de Guarulhos, após anunciar a extinção da Secretaria de Cultura e de vários projetos nas periferias, decidiu organizar a primeira Virada Cultural da cidade, convidando os artistas locais a participarem de forma voluntária, oferecendo a duvidosa ‘oportunidade’ de ter sua imagem usada de forma irrestrita (pela prefeitura) em toda as mídias. A prefeitura espera que trabalhemos em troca de ‘reconhecimento’, enquanto precariza a cultura local e nos força a trabalhar de graça para ter espaço. Em repúdio ao retrocesso implantado por uma prefeitura que não respeita e nem fomenta a arte independente, os artistas guarulhenses assinaram essa carta contra a ‘Virada Cultural 2017’ e, além disso, se organizaram para a realização de uma ‘Virada Clandestina na Periferia’ para deixar bem claro que não vão aceitar esse tipo de política e que não vão aceitar esse desrespeito à cultura local. No dia 13 de maio, não vá aos eventos da prefeitura, não vá à ‘Virada’ oficial. Vá à ‘Virada Clandestina’ e fortaleça a cultura local.”

Vdk

As Despejadas

Amere Lion

Filipe Fritos e os Monstros Siderais

Gabriel Peri

Gustrago

Mel Farago

Bonsusound

O Invasor

Imortais

Yannick Hara

Topsyturvy

Mc Delaroy

TFlow

Warley Noua

Arara Saudita

Resilientes

Tão são quanto Francisco

Solar

Saracura Malandragi

Jessica Rosa

Vale das preta

Valério

Solar

(E muitos artistas ainda estão confirmando presença. Prestigie!)

EU, EM SANTOS, NO

‘LUIZ CLÁUDIO CONVIDA’

… … …

No próximo sábado, 13 de maio, às 20h, estarei batendo um papo com o talentoso cantor e compositor santista Luiz Claudio de Santos. Ele, que sempre prestigiou os shows e saraus da Vila Maria, tem um projeto mensal chamado ‘Luiz Cláudio Convida‘, onde recebe um artista ou produtor cultural para um bate-papo informal, sobre a arte e os (des)caminhos da vida, regado a música autoral e clássicos da nossa música (além de umas cervejinhas, claro). Nesta 10ª edição, o convidado sou eu, o que muito me orgulha (obrigado, Luiz!). Claro que eu não vou lá só pra falar de meus poemas e canções. O Sarau da Maria e as lutas culturais e políticas da turma de amigos da Vila Maria estarão na pauta, como sempre. Na semana que vem eu conto como foi. É no Espaço CoriscoMix, à rua Espírito Santo, 87, no bairro do Campo Grande, em Santos. Entrada R$10.

AGENDÃO

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

Quinta-feira – 11 de maio – das 9h às 10h30 … Curso de Yoga … Yoga significa juntar, unir, integrar ou ainda ‘a interrupção das agitações da mente’. A instrutora Martinha Soares convida a sentir isso tudo na prática. Vista roupas leves e leve toalha de banho para por no chão e praticar. Entrada franca. No Espaço Clariô, à rua Santa Luzia, em Taboão da Serra.

Quinta-feira – 11 de maio – 10h … Trio2Um – no Programa Tribo Urbana … O Trio2Um, formado por Airton Júnior (violão/baixo), Marcelo Rozario (flauta transversal), Thiago Moura (violão/cavaco) e Michele Pasini (percussão), que tem como objetivo a pesquisa e difusão da miscigenação cultural através da música, se apresenta no programa Tribo Urbana, na Rádio Conectados, à rua Clóvis Bueno de Azevedo, 159, Ipiranga

Quinta-feira – 11 de maio – 20h … Divina é 10 … Companhia Divinadança, dirigida por Andrea Pivatto, comemora dez anos de atividade reunindo algumas de suas coreografias, entre elas, ‘Todas as cartas de amor são ridículas’ (de James Nunes) e ‘Porto inSeguro’ (de Andrea). No evento, exposição do artista Cassiano Araújo, performances de bailarinos que passaram pela companhia e vídeo-depoimentos. Ingressos R$30 e R$15. No Teatro Sérgio Cardoso, à rua Rui Barbosa, 153.

Quinta-feira – 11 de maio – 20h … Encontro de Expressões … Sarau com palco aberto e convidados. Nesta edição, Eufra Modesto, Paulo D’Auria e os Poetas do Tietê, Jamir Nogueira, Hajla Sandra, Marcelo Desidério, Aguinaldo Teixeira, Cicío Bonneges, Andrei Romaneky, Marcelo Barum, Sandro Premmero, Aline Lopes de Souza, Marcelo Nocelli e muitos outros. Na rua Voluntários da Pátria, 3558.

Quinta-feira – 11 de maio – 20h … Lançamento do disco ‘Em Movimento’ – Vanessa Moreno … Ótima cantora lança seu primeiro cd solo, ‘Em Movimento’, acompanhada dos mesmos músicos do disco: Fábio Leal (guitarra), Wagner Vasconcelos (bateria) e Fi Maróstica (contrabaixo e arranjos). Participações de Olivio Souza Filho (acordeom), Alexandre Ribeiro (clarinete), Cássio Ferreira (sax soprano) e do Quarteto Iapó. No Itaú Cultural, à av. Paulista, 149.

Quinta-feira – 11 de maio – 20h … Chama Poética – Encontro Brasil/Portugal … Coletivo Chama Poética recebe poetas e músicos na Casa de Portugal para recital lítero-musical organizado por Fernanda de Almeida Prado e Luís Serguilha. Além deles dois, participações de E. de Melo e Castro, Lélia Romero, Rubens Jardim, Hamilton Faria, Luis Roberto Guedes, Alexandre Mello, Paulo César de Carvalho, Luis Augusto Cassas, Vanderley Mendonça, Ana Flávia Almeida, Esther Alcântara, Mauricio Salles Vasconcelos, Claire Feliz Regina, Ana Clara Fischer e Paula Valéria Andrade. Na av. Liberdade, 602.

Quinta-feira – 11 de maio – 20h … Antiprisma, Arthur Matos e Falso Coral @casinha … Três artistas com belos trabalhos. O cantor e compositor sergipano Arthur Matos apresenta as canções do seu quarto disco “Homeless Bird”. Antiprisma é uma dupla formada por Elisa Moreira e Victor José, com som essencialmente acústico. O Falso Coral coloca a viola caipira como instrumento principal de sua sonoridade. Entrada R$25. Na Casa do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova, s/n, em Pinheiros.

Sexta-feira – 19 de maio – 14h … Lançamento online – Tchelo Gomez … Músico lança seu primeiro ep, com 5 faixas autorais, em todas as plataformas digitais. (A data original era 12 de maio, mas foi adiada por motivos técnicos. Anote: será no dia 19)

Sexta-feira – 12 de maio – 15h … Sarau Poesia é da hora (maio 2017) 58ª edição … Coletivo poético e ativista, há mais de cinco anos organiza saraus mensais para e com pessoas em situação de rua em centros de acolhida. Lançamento do livro “Esta é minha história”, do autor pernambucano José Pessoa, morador da ZL. Pocket-show com Mc Helder (Rap e embolada). No Centro de Acolhida São Mateus, à av. Matei Bei, 1409, em São Mateus.

Sexta-feira – 12 de maio – das 15h às 22h … Audição – Cia Tentáculo Jovem … Cia de dança seleciona homens entre 15 e 22 anos, que dancem clássico, contemporâneo e tenham disponibilidade para trabalhar a partir das 15h, diariamente. Inscrições pelo email: contato@tentaculodanca.com.br

Sexta-feira – 12 de maio – 19h … Di Mandê e Banda – na Aparelha Luzia … Grupo de rap traz a influência musical africana e sua diáspora, como o jazz , o blues e o funk norte americano, o reggae jamaicano, e os ritmos que se desenvolveram no Brasil, como o jongo, o maracatu, o repente e o samba. Entrada gratuita com contribuição espontânea. Na Aparelha Luzia, à rua Apa, 78.

Sexta-feira – 12 de maio – 19h … Slam da Norte – Edição de Maio … O Slam da Norte surgiu para trazer à ZN o movimento slammer que já existe em outras regiões. Além da batalha de poesias, o sarau tem pocket-show do Grupo de Dança Identidade em Movimento e lançamento dos livros “Favela” e “Isabela”, de Alexandre Peppe. Na Casa Cultural Hip Hop Jaçanã, à av. Maria Amália, 4180.

Sexta-feira – 12 de maio – das 19h às 23h30 … Aleatoria Sertônica #2 … Evento superlegal com exibição do documentário ‘Orí’, que conta a história de Beatriz Nascimento, sergipana, negra e peça fundamental no estudo do papel do negro no Brasil. A seguir, programação de superssons autorais: Lau e Eu, SandyAlê (com as músicas do cd ‘Um no Enxame’) e dj Oriundo. No Pátio Cultural, à rua Havaí, 431, no Sumaré. Ouça:

Sexta-feira – 12 de maio – 20h … Cuervitos Forever acústico … Há três anos tocando juntos, Mayra (guitarra e voz) e Marcelo (cajon, violão e voz) interpretam Creedence, Rolling Stones, Beatles, Janis Joplin, The Who, Crosby Still Nash & Young, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Santana, Jefferson Airplane, ELP, Steppenwolf e The Doors, entre outros. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

Sexta-feira – 12 de maio – 21h … Música – Sará o Quê? … Sarau caseiro com curadoria de Geórgia Gugliotta, Gini Lee, Caito Marcondes, Dante Ozzetti e Patricia Bastos. Nesta edição, presença do mestre Sapopemba, com Walldo Lima no acordeom, Guegué Medeiros na percussão e Bernadete França nos vocais. Com mais de 50 anos de aprendizagem, pesquisa e engajamento nas tradições musicais da religiosidade afrobrasileira, Sapopemba traz as canções e ritmos que permeiam sua memória afetiva. Na abertura do evento, mais um episódio de ‘O Milagre de Santa Luzia’, do cineasta Sergio Roizenblit. Leve comidinhas & bebidinhas para compartilhar, além de algum dinheiro para contribuir com os músicos, pois a casa não usa cartões. Na rua Cristiano Viana, 1430, em Pinheiros.

Sexta-feira – 12 de maio – 21h … A Poesia não Salva, a Poesia Valsa – Show – Lançamento do livro … O compositor e escritor, Reynaldo Bessa, faz show para lançar ‘Beijo de Língua’, seu livro de poemas pela editora Patuá. O autor, vencedor do prêmio Jabuti-2009 com o livro ‘Outros barulhos’, interpreta canções de seus cinco cds, como ‘De dentro pra Flora’ (vencedora de vários festivais) e ‘Por Amor’ (vídeo abaixo – parceria com Zé Rodrix e gravada pelo grupo Ira!), além das parcerias com Ademir Assunção, Alice Ruiz, Fabrício Carpinejar, Eduardo Lacerda, Paulo César de Carvalho e outros. Em meio às canções, haverá leitura de poemas de de Bessa e de outros poetas convidados. Na Brazileria, à rua Clélia, 285.

Sexta-feira – 12 de maio – 21h … Folk na Kombi – no Teatro da Rotina … Referência do folk brasileiro, a banda mescla instrumentos como violão, guitarra, baixo e bateria com bandolim, banjo e gaita, para criar sonoridade própria. Formada por Bezão, Jonavo e Felipe Camara, suas apresentações são divertidas, dançantes e cativantes. Neste show, músicas do dvd “Um filme de música” e do recente trabalho gravado ao vivo no Auditório Ibirapuera (com participação Zé Geraldo e Teatro Mágico) que será lançado ainda este ano. Na rua Augusta, 912, com ingressos a R$40 e R$20.

Sexta-feira – 12 de maio – 21h … Joana Reais e Leo Costa … Joana é uma cantora, performer e pesquisadora portuguesa radicada em SP, onde conheceu Leo, violonista e compositor brasileiro. Juntos, celebram a paixão que têm pela música: ela traz “a Lisboa” na bagagem, ele mescla o violão brasileiro com o jazz e o erudito. Ingressos R$30. No Bistrô Esmeralda, à rua Esmeralda, 29.

Sexta-feira – 12 de maio – 22h … Arizona no Casa Amarela … Ricardo Di Roberto, mais conhecido como Japinha, é o baterista do CPM-22. Na banda Arizona (seu projeto paralelo), Japinha toca guitarra, violão e assume os vocais principais, interpretando clássicos do rock e composições inéditas. Na Casa Amarela Pub, à rua dr. Mariano J. M. Ferraz, 96, em Osasco.

Sexta-feira – 12 de maio – 22h … Congo Ancestral – IV Edição … Congo Ancestral é um evento criado para divulgar a arte e a cultura dos africanos em SP, e promover a diversidade e as raízes africanas, através de música ao vivo, com performances, dança, poesia e histórias da independência dos países africanos. Nessa edição, homenagem ao ‘Panafricanismo’, com Yannick Delass & banda, mais o poeta e declamador Ermi Panzo. Participação do ilustrador Shambuyi Weto e do convidado especial, o palestino Yousef Saif. Entrada R$10. No restaurante Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269.

Sábado – 13 de maio – 10h … Workshop de Dança Afro-brasileira: A Mitologia dos Orixás … A Cia Cambona é um grupo de jovens dançarinos e músicos, atuantes e pesquisadores das manifestações populares brasileiras, sobretudo as danças e ritmos afrobrasileiros. Nesta oficina, a Cia trabalha os mitos dos Orixás, através de todos os aspectos que o compõem: movimentação corporal, toques específicos e cantos de sabedoria popular, desvendando sua essência. Informe-se sobre as condições de pagamento. No Espaço Vajra, à rua Pelotas, 302f.

Sábado – 13 de maio – 13h … Sambas & Vinhos de Longa Guarda … Cem anos de samba e cinco mil anos de vinho serão comemorados e bebemorados ao som de Ary Barroso, Cartola, Nelson Cavaquinho, Dorival Caymi, Noel Rosa, Chico, Assis Valente, Ataulfo Alves, Zé Keti, Dona Ivone Lara e Pixinguinha, entre outros. Com a voz e o cavaquinho de Reinaldo Moura (‘Batuque do Samba’), acompanhado de músicos da sua banda. Samba do bom com degustação de vinhos estrangeiros e brasileiros a preços variados (ingressos a R$15, R$35, R$39 e R$59). Na KMM Vinhos, à rua Medeiros de Albuquerque, 23.

Sábado – 13 de maio – das 13h às 17h … XI Sarau Simpósio de Artes Integradas – Amparo Literário … Sarau com palco aberto e convidados. Nesta edição, presença da grafiteira Patrícia Valentim, da arte-educadora Thina Curtis, da origamista Elielza Wicca, do cantor e compositor D’arc Maia e dos poetas Francis Gomes, Todyone, Victor Rodrigues e Fuzzil. E ainda, com dois grandes escritores lançando seus romances: ‘O Rio de Todas as Nossas Dores’ (por João Caetano do Nascimento) e ‘O Enterro do Lobo Branco’ (por Marcia Barbieri). Na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, à rua Henriqueta Noguez Brieba, 281.

Sábado – 13 de maio – das 13h às 18h … I Bazar Apostrophe’ … Feira com artigos artesanais, comidinhas & bebidinhas e música. Compre direto de quem produz e incentive o pequeno produtor. Barracas de bolsas, artefatos domésticos, decoração, quadros, brinquedos, bordados, crochês, camisetas, roupas, joias, doces, salgados, temperos, comidas veganas e cervejas artesanais. Na rua Coronel Ortiz, 290, em Santo André.

Sábado – 13 de maio – das 13h às 20h … 1º ano da Mora Mundo … A Casa Mora Mundo, administrada por Alessandra Desigant, Fernanda Laender e Paula Reis, é um ‘lugar compartilhado que busca criar relações horizontais, livre das opressões do Estado e do mercado, onde não cabem expressões racistas, machistas, sexistas, homofóbicas ou transfóbicas’. Em seu primeiro aniversário, oferece programação especial abordando o ‘mito da democracia racial brasileira e toda segregação que há embutida nele’. Dia de festa e também de luta. Na programação:

14h – Cia. de Moçambique de São Benedito de São Paulo

15h – Edson Fontes – Amarildo Pereira – Eufra Modesto

17h – Associação Cultural de Capuêra Angola Paraguassú – ACCAAP – Mestre Jaime de Mar Grande

18h – Samba Paraguassú na Linha do Mar

19h – Gabiroba – Roda de Congo

Na Casa, serviço de bar com comidinhas, cervejas artesanais, música e espaço pra curtir. Na rua Barra Funda, 391.

Sábado – 13 de maio – das 13h às 22h … A Idade da Terra em Transe 8 Videoclube Charada Charada Discos … O coletivo Jardim Psicodélico e o Vídeoclube Charada promovem mensalmente ‘A Idade da Terra em Transe’, festa onde as artes se encontram e proliferam: com mais de 10 mil títulos de filmes, bandas da cena alternativa e artistas independentes de vários estilos (rock, mpb e soul), além de performances, artes plásticas, fanzines, brechó e discotecagem com trilha sonora que vai do ‘básico’ aos sons mais ‘lado Z’. Nesta oitava edição, estarão participando as bandas: Renato Pop, Romeu Rodrigues Moura, Exilium, O Grande Ogro, Estrebujante, Banda 3Z, Jonnata Doll & Os Garotos Solventes e o Santo Veneno Rock. Na rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, em Sapopemba. Curta esse curta:

Fazendo jus ao nome cinematográfico da festa, os glauberianos organizadores do evento sempre produzem um superdivertido teaser-cinemanovo pra nos contar tudo o que vai rolar por lá. Este se chama ‘As Damas de Ferro’ e conta com o brilhante desempenho de Rafael Cirillo, Bourbon, Kbélo e toda tchurma (créditos no fim do ‘curta’). Mais uma megaprodução dos estúdios do ‘Jardim Psicodélico’.

Sábado – 13 de maio – 14h … Poder Negro … Tendo como princípio a consciência negra e a crescente necessidade de lutar por emancipação, o Coletivo Negrume convida para um papo sobre a constituição de diferentes poderes negros, que agindo articulados podem combater o racismo, o capitalismo e a supremacia branca. Convidados: Elaine Mineiro, Alaru, Jesus dos Santos, Hebe Valle e Yaya Thainá. No Ceu Lajeado, à rua Manuel da Mota Coutinho, 293.

Sábado – 13 de maio – 14h … Sarau na Álvares de Azevedo … Mais uma iniciativa dos Poetas do Tietê, dentro do programa Veia e Ventania – Literatura Periférica nas Bibliotecas. Na Praça Joaquim José da Nova, s/n, na Vila Maria.

Sábado e domingo – 13 e 14 de maio – 14h30 … Balaio Colorido de Histórias … A Cia. Duo Encantado conta histórias de heranças indígena e africana, a partir de objetos contidos num balaio. Cantigas tradicionais da infância, trilhas e pontuações sonoras misturam as tramas ao fazer artesanal, poético e coletivo. Com narração de Rosita Flores/Débora Kikuti, sonoplastia e percussão de Giba Santana e acompanhamento do violonista Sidnei Marangoni. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000.

Sábado – 13 de maio – das 15h às 22h … A Porta Maldita – As Mina tem vez, as Mina tem voz … Exposições, performances e quatro shows com mulheres incríveis a partir das 18h. Mas às 15h já tem palco aberto e bar com bebidas e comidas. Na praça General Oliveira Álvares, na Vila Madalena. As bandas:

Obinrin Trio: O trio trabalha as raízes da mpb com gingado feminino e envolvendo causas sociais em suas composições autorais.

Ema Stoned: O trio instrumental formado apenas por meninas em 2011 traz no seu som experimentalismo e psicodelia.

Blubell: Com pitadas de humor e amor em composições que vão do pop ao jazz, Blubell é um dos nomes mais relevantes da cena atual.

As Despejadas: Banda feminina de mpb alternativa que busca, através da arte, denunciar as injustiças sociais e promover a luta por empoderamento e resistência.

Exposições com Rafaela Kodama, Tina Sallowicz, Gabriela Birolini, Mariana Cornetta, Jaylicore, Belle Morte T-Shirts e Ladies Of Hell Town (Roller Derby). Performances e intervenções com Vivian Duque Chá, Olivia Lagua, Clara Rocca, Beatriz Torres, Ana Malta e Caroline Gobatto. E mais Yasmin Milan com sua pintura facial.

Sábado – 13 de maio – 16h … Teatro: Inquietações sob censura … Curso de montagem da turma do Curso de Teatro da Cia Naturalis. Peça é inspirada na vida e na obra do grande dramaturgo Plínio Marcos. No Teatro Studio Heleny Guariba, na praça Roosevelt, 184. Entrada R$20.

Sábado – 13 de maio – 16h … Lançamento de Espasmos na Rotina – poemas de Rosana Banharoli … A poeta e promotora de eventos culturais Rosana Banharoli (que até recentemente estava à frente da Casa da Palavra, em Santo André) lança seu livro de poemas pela Patuá. Além da sessão de autógrafos (o exemplar estará à venda por R$38), haverá dois pocket-shows. Às 17h, Giselle Maria & Gabriel Cose apresentam jazz e mpb, e às 18h, Marcio Stachowski e Ricardo Escudeiro interpretam clássicos do rock. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

Sábado – 13 de maio – 18h30 … 98º Sarau Bodega do Brasil … Sarau organizado pelo poeta e cordelista Costa Senna, com microfone aberto e uma homegaem especial ao cantor e compositor Belchior. Chegue cedo para se inscrever. Na Ação Educativa, à rua General Jardim, 660.

Sábado – 13 de maio – 19h … Sarau na Galeria – 42ª Edição … Nesta edição, lançamento do livro ‘Paraíso Volúpio’ de Makenzo Kobayashi, exposição por Moisés Cruz, banda Ato Final, Conexão Literária e performance da atriz Nádia Bittencourt. E microfone aberto para quem chegar. Na escola Justiniano, à rua Basílio Valente de Aguiar, 19, no centro de Suzano.

Sábado – 13 de maio – 19h … Acústico no Laje – Indy Naíse … Revelação da nova mpb, Indy é uma cantora baiana, radicada em SP, que planeja lançar seu primeiro disco ainda este ano. A mulher, a periferia e o negro, são os temas que resumem não só sua música, mas também a realidade do Brasil. Entrada R$10. No Laje 795, à rua Pamplona, 795.

Sábado – 13 de maio – 20h … Luciana d’Avila e Léo Rugero – Falando de amor ao seu lado … Cantora e compositora mineira, uma das ganhadoras do Prêmio Ary Barroso de Música (2011), Luciana d’Avila apresenta músicas de seus cds, ‘Falando de Amor’ e ‘Ao seu lado’, acompanhada pelo acordeon de Léo Rugero. Couvert R$10. No Espaço Excalibur, à rua São Mateus, 265, em Juiz de Fora, MG.

Sábado – 13 de maio – 20h30 … Sarau Arte Canal … Após reforma, o novo e reformulado espaço da Aldeia Satélite abre suas portas ao público. Lançamento do livro ‘O rio de todas as nossas dores’ (João Caetano do Nascimento) e do dvd ‘…Medo de Mulher’ (Grupo Teatral Ansur). Sacha Arcanjo, Tarcísio Hayashi e Claudemir Darkney fazem tributo a Belchior, Almir Guineto e Jerry Adriani. E ainda tem a performance da atriz Deise Leite, do grupo Alucinógeno Dramático Teatro & Pesquisa. Na rua Tenente Luis Fernando Lobo, 118, em São Miguel.

Sábado – 13 de maio – 21h … Caiubi Autoral … Mais uma edição do sarau mensal realizado pela turma do famoso Clube de Compositores. Com pocket-show de Douglas Malharo, palco aberto e apresentações dos artistas convidados: Crys Araújo, Ana Clara Fischer & Tato Fischer, Álvaro Cueva & Marcio Policastro e Renato Pessoa. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena.

Sábado – 13 de maio – 21h … Freud a Deriva apresenta, Alucinação … Trio faz tributo a Belchior interpretando as músicas do histórico disco ‘Alucinação’, além de canções autorais. Com Rene de França (voz, guitarra e beat eletrônico), Marcelo Mazzucatto (voz e contrabaixo) e Zé Terra (voz, viola brasileira, weissborn e gaita). No Teatro Imaginário da Fábrica de Caleidoscópios, à rua Chá de Frade, 25, na Mooca.

Domingo – 14 de maio – 15h … 55º Sarau da Casa Amarela … Um dos melhores saraus da cidade. Quem nunca foi, tem que ir. Organizado pelo poeta Akira Yamasaki (com apresentação de Luka Magalhães e Escobar Franelas), o sarau, além do palco aberto para quem chegar, tem como convidados: Rodrigo Leste (ator, poeta e produtor cultural), Francis Gomes (poeta, lançando o livro “Um ser tão enigmático”), Marcia Barbieri (escritora, lançando o romance “O enterro do lobo branco”) e Ravi de Souza Landim (poeta e compositor, lançando o cd “Das andanças e seus retalhos”). E ainda tem a exposição de Carloz Torres, ‘Pequenos mundos e planetas poesias’. Na Casa Amarela, à rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

De 14 a 20 de maio … I Semana da Cultura Caiçara de São Vicente … A ‘Semana’ promove programação em torno da cultura caiçara, desde suas origens e tradições às experimentações da arte contemporânea. Neste domingo, às 17h, no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, se dá a abertura Oficial, com homenagem a José Miguel Wisnik e às famílias de pescadores tradicionais de São Vicente. Às 17h30, abertura da exposição fotográfica “Café com Peixe”, de Christina Amorim.Às 18h, lançamento do livro “Mar Selvagem – Vicente de Carvalho Revisitado”. Às 19h, Sarau Caiçara, com artistas de diversas linguagens celebrando e debatendo a cultura caiçara. No dia 17 (quarta-feira), apresentações musicais com Rogério Baraquet, contação de histórias caiçaras com Gigi Fernandes e oficinas de música contemporânea caiçara nas escolas municipais da Área Continental. Em São Vicente.

Domingo – 14 de maio – 18h30 … Domingo na Black: Rogério Baraquet + The Classics … Músico apresenta canções autorais e um tributo aos anos 80. Lançamento da campanha de crowdfunding para o show oficial do cd “Consequências”. Na abertura, show de Paulo Cézhar Luz. Na Black Jaw Choperia, à av. Francisco Glicério, 206. Entrada R$15.

Segunda-feira – 15 de maio – 19h … 16° Encontrão zona Leste … Forum de Cultura da Zona Leste convoca artistas e interessados em discutir os caminhos da cultura na cidade (clique no cartaz). Com espaco para as criancas (Ciranda), para que as mães possam participar. Na Okupação Cultural Coragem, à rua Vicente Avelar, 53, na Cohab II, em Itaquera.

Segunda-feira – 15 de maio – 20h … Teatro – O Casamento Suspeitoso … Cia Naturalis encena texto de Ariano Suassuna. Clique no cartaz para mais informações. Entrada R$20. Teatro Studio Heleny Guariba, à praça Franklin Roosevelt, 184.

Terça-feira – 16 de maio – 19h … Sarau da Vergueiro … Organizado e apresentado pelo cantor e compositor Vieira Pato, a estreia do sarau terá, entre outras atrações, a participação de Cleusa Santo, Cacá Mendes, Regina Tieko, Nego Blues e da cantora mirim Sara Helen. No Bar e Restaurante Limoeiro, na rua Vergueiro, 883.

Quarta-feira – 17 de maio – 19h30 … Lançamento do livro – Nu Frontal com Tarja … A poeta e letrista Lucia Santos lança seu belo livro de poemas ‘Nu Frontal com Tarja’ (que já comentei AQUI), em São Luís do Maranhão, sua terra natal. No evento, participação de músicos, parceiros e poetas lendo (e cantando) os poemas do livro: Lio Ribeiro, Fernando Abreu, Tássia Campos, Renata Figueiredo, Rosa Ewerton Jara e Gisele Vasconcelos, entre outros. N’A Casa, à Travessa do Pimenta, 46, Olho d’Água. Em São Luís do Maranhão.

Quarta-feira – 17 de maio – 19h30 … Banda Macieira nas Quartas de samba e choro do CCB … O Duo Macieira apresenta canções autorais (compostas por Fagner Karu) interpretadas pela cantora Lorena Galati, agora com banda: Lorena (voz), Fagner (violão), Bruno Torrano (baixo), Vinicius Gomes (piano) e Fe Matheus (bateria). Também no repertório, sambas mesclados com baião, soul e bossa nova. No Centro Cultural Butantã, à av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

BOM FINDI A TODOS E

ATÉ A SEMANA QUE VEM!

