Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta,

As sensações renascem de si mesmas sem repouso,

Ôh espelhos, ôh Pireneus! Ôh caiçaras!

Si um deus morrer, irei no Piauí buscar outro!

Abraço no meu leito as milhores palavras,

E os suspiros que dou são violinos alheios;

Eu piso a terra como quem descobre a furto

Nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas seus próprios beijos!

Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta,

Mas um dia afinal eu toparei comigo…

Tenhamos paciência, andorinhas curtas,

Só o esquecimento é que condensa,

E então minha alma servirá de abrigo.

Abro o agendão dos saraus para o seu findi glorioso com o poema ‘Eu sou trezentos’, de Mário de Andrade (do livro Remate de Males, na grafia original, de 1929). Mas… que findi mutcholoko é esse, meus amigos? Eu queria ser 30, ser 300, pra não perder nenhum desses grandes eventos. Só no sábado, três grandes mestres: shows de Tavito, Edvaldo Santana e Kleber Albuquerque. Ah, moleque! E ainda poderia dar uma passada em Suzano pra ver os Cabras de Baquirivu no Sarau na Galeria. Ah, como eu queria! E ver e ouvir a voz e as interpretações emocionantes da Dandara no auditório do Ibira. Que fina iguaria! Ou me encantar com a bailarina Carolina de Sá e o Rafael Luz dançando com a Anacã, em Americana. Balé nacional, que bacana! Ou ouvir minhas musas Bruna Moraes e Carol Naine na Augusta, ou a Letícia D’Alma em Guarulhos, ou a Camila Brasil no ceu Tiquatira. Tem qualidade no interior, no centro e na periferia. Nego pira. Ou os poemas contra golpes e ditaduras na Casa das Rosas. ô vida dura! Mas quem sabe faz a hora. E a hora é sempre agora. O ontem já foi e o amanhã nunca que chega, minha nega. São muitos saraus, slams, encontros, lançamentos e exposições. São muitas emoções! Ó almas inquietas e insaciáveis… Procurai, procurai, que achareis. Pois aqui, bem sabes, tereis!

(O novo lay-out do site ainda apresenta falhas. Mas se você clicar sobre as palavras em azul, em negrito, em itálico ou sobre a maioria dos nomes de artistas, cds, livros e lugares, um link deve se abrir.)

… … … … … …

3 SUPERSHOWS

… … … … … …

Sábado – 13 de agosto – 21h … Show de Edvaldo Santana … O genial guitarrista e compositor Edvaldo Santana canta no Bar do Frango, Av. São Lucas, 479, no Parque São Lucas. Vá lá ouvir esse grande músico interpretar pérolas como essa aqui:

… … … … …

Sábado – 13 de agosto – 21h … Kleber Albuquerque no teatro Municipal de Santo André … Um dos melhores compositores da nova mpb, Kleber Albuquerque apresenta seu show “Psicoaudiocardiograma”, com repertório repleto de canções ‘cardíacas’, acompanhado por Rovilson Pascoal, André Bedurê e Gustavo Souza. No Teatro Municipal de Santo André. Nessa bela canção abaixo, ele faz dueto com Rubi:

… … … … …

Sábado – 13 de agosto – 21h … Tavito – Sobre o Rock Rural e outras modas … Grande artista mineiro, membro do Clube da Esquina e da lendária banda Som Imaginário, autor de Casa no Campo e Rua Ramalhete, Tavito faz show em homenagem ao rock rural e canta seus sucessos. No Brazileria.

… … … … … …

2 SARAUS MUITO LEGAIS

… … … … … …

Sábado – 13 de agosto – 19h … Sarau na Galeria – 35ª Edição … Nesta edição, o sarau traz os xotes, blues e rocks da banda Os Cabras de Baquirivu, composta por Ronaldo Ferro, Francisco Américo, José Carlos Guerreiro, Francisco Xavier e o grande cantor Pérola Negra (veja o clipe deles, abaixo). O escritor convidado, Claudinei Vieira, lançará seu livro ‘Yurei Caberê’ (editora Patuá). Exposição de fotografias de Cyro Sartori e de caricaturas de Pedro Galvão. Participação especial dos poetas e escritores da Casa Amarela Espaço Cultural, um dos melhores núcleos de literatura de São Paulo. Na EE Prof. Geraldo Justiniano de Rezende Silva, em Suzano.

Sarau na Galeria é um projeto iniciado em janeiro de 2013 pelo músico e ambientalista Edgar Mancilla. Sua ideia era juntar pessoas ligadas à música alternativa que não tinham espaço para se apresentar. Com a morte dele, em 2013, o projeto foi assumido por Raquel Pereira (foto acima) e outros colaboradores e continou agregando artistas ligados à poesia, artes plásticas e fotografia. Hoje, o evento (em parceria com a EE Prof. Geraldo Justiniano de Rezende Silva) reúne uma média de 100 pessoas de Suzano e região, em suas edições mensais. O coletivo Sarau na Galeria é formado por Raquel Pereira, Thábata Vécchio, Yago Luna, Victor Barros de Oliveira, Clara Pereira, Thiago Lima e Amaury Rodrigues.

Domingo – 14 de agosto – 15h … 47º Sarau da Casa Amarela … Um dos saraus mais legais da cidade tem como convidados o músico Tião Baia, a poeta Rosinha Morais e o lançamento do livro de Vandei Oliveira Zé, além do microfone aberto. Na Casa Amarela, em São Miguel Paulista.

… … … … … … …

UM POETA, UM POEMA:

ADRIANA BRUNSTEIN

… … … … … … …

Esta seção abre espaço aos muitos ótimos poetas que ouço por aí, pelos bares e saraus do movimento cultural. Ou os que conheço dos vários livros comprados, doados, roubados, recebidos, aparecidos (livro é um bicho vivo…). Leia alguns poemas da Adriana Brunstein (e vai atrás de outros):

…

tenho o nome de outro cara

tatuado no cóccix

caso você queira saber

antes de tirar a minha roupa

que as coisas pra mim

mesmo as que não se apagam

não duram muito tempo

…

a gente envelhece

dormindo às dez

acordando às seis

ameaçando pernilongos em voz alta

antes de errar o tapa

a gente envelhece

medindo a circunferência do braço

evitando usar regatas

se cadastrando em sites de receitas

e consultando horóscopos

a gente envelhece

dormindo de meias

falando pra manicure

no pé só um rosinha básico

a gente envelhece

cantarolando a música

de ao mestre com carinho

descobrindo na wikipedia

que o sidney poitier ainda tá vivo

a gente envelhece

recusando convites

lembrando que piquenique

era chamado de convescote

nos clássicos que ainda não lemos

a gente envelhece

gerundiando

esperando uma oferta incrível

da garota do telemarketing

…

então

quando eu te chamar

pelo nome errado

porque eu sou assim

– me confundo –

não fala nada

só me dá

alguns segundos

pra que tudo

volte

ao lugar

…

a primeira vez que a vi

ela sorria de um jeito

que caramba!

e ela perguntou

você tem horas?

eu respondi

todas

a partir de agora

…

Adriana Brunstein é uma roteirista e dramaturga brasileira. Cientista por formação, largou o trabalho com física quântica e genética para dedicar-se apenas à ficção. É roteirista de inúmeros curtas e do longa Liz Vamp. Sua primeira peça de teatro, Flores de Asfalto, estreou de 2008. Adriana também mantém o blog de ficção Pontada no Apêndice. Na área de HQ, ganhou o Troféu HQ Mix de 2009 como melhor roteirista pelo álbum Prontuário 666: Os Anos de Cárcere de Zé do Caixão, feito em parceria com Samuel Casal. Também foi contemplada no 13º Cultura Inglesa Festival pelo roteiro do curta-metragem Olhos de Fuligem. Publicou o romance Estado Fundamental.

… … … … … …

AGENDÃO

… … … … … …

Você já sabe, né? Toda manhã de sexta-feira, tem uma ‘superagenda’ aqui, com fotos, cartazes, links e vídeos. Na quarta-feira de manhã, continuam os posts com os meus pitacos sobre política cultural, música, poesia e o escambau. Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas no link da Agenda da Periferia. Informe-se, atue e divirta-se!

Sexta-feira – 12 de agosto – 19h … Show de Camila Brasil – CEU Tiquatira … Cantora e compositora paulistana Camila Brasil (guitarra), acompanhada por westerly (contrabaixo) e Mailcon Manara (bateria), faz show com canções do seu ep. Além de inéditas, como ‘Dia útil’ e o single ‘Retrato’, Camila distorce sua guitarra para ilustrar amores, crenças e fúrias. Participação especial de Jota.pê. Entrada Franca, no Ceu Tiquatira.

Sexta-feira – 12 de agosto – 20h … Sarau Clamarte – 3 anos de atividades … Sarau aniversaria e comemora com muitas atrações. Na música, Fino do Rap, Banda Ouro e Chá, Cocão, Galldino, Cauê Procópio, Tati Botelho, Banda Ao Redor e Zemarcio Kaipira urbano. Lançando livros, Sergio Vaz (Flores de alvenaria), Maria Vilani e Marcelino freire. E três exposições: peças da série Metal-Morfose do poeta Casulo, fotos da série Cão Cansado por OAgusto e telas de Shidom. E palco aberto. Rua Professor Otávio Guimarães, 393, Veleiros, SP.

Sexta-feira – 12 de agosto – 20h … Anacã Cia de Dança em Americana … Após passar por Santo André e Jacareí, chega a Americana o novo espetáculo EleEla. Com Carolina de Sá, Rafael Luz e elenco. Coreografia de Edy Wilson. No Teatro Municipal de Americana, entrada franca (retirar ingresso uma hora antes).

Pela manhã, às 11h, Workshop de Dança/Jazz com Edy Wilson. Grátis, no Ballet Art Sandra Godoy, no centro de Americana.

Sexta-feira – 12 de agosto – 21h … Show com o ‘Música Da Gema’ … Trio formado por Música Da Gema: Peri Oliveira (percussão), Carlão do Tempero (voz e percussão) e Luiz Cláudio de Santos (voz e violão), interpreta samba e mpb covers e autorais. No Baixada Carioca, em Santos.

Sexta-feira – 12 de agosto – 21h30 … Show de Marcio Policastro e Banda … Grande compositor, integrante do conceituado Clube Caiubi, lança seu cd Pequeno Estudo sobre o Karma. No Brazileria, na Lapa.

Sábado – 13 de agosto – das 13h às 21h … Charada Video Apresenta: A Idade da Terra em Transe 2 … Uma das últimas locadoras na ativa promove festa com extensa programação: feira de vinil, vhs, posters antigos, revistas e dvds, além de artesanato, antiguidades e exposição de artes plásticas. Leve seu vinil para trocar ou vender. Discotecagem soul-funk por conta de Edu Osmédio. E show com as bandas: CiriloAmém (que lança seu ep), Os Subetrrâneos, os Tulipas Negras, Os Espelhos e Os Velhos Lobos. No Vídeoclube Charada, em Sapopemba.

Sábado – 13 de agosto – 13h … Amparo Literário Sarau Simpósio … Sarau com a presença de Débora Garcia, Akins Kintê e do videomaker Clesio Santos JC (Poesia Marginal). Lançamento do livro ‘Antes de Evanescer’, de Escobar Franelas. Microfone aberto e entrada franca. Na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes.

Sábado – 13 de agosto – 14h … 47ª edição do sarau Poesia é da hora … Coletivo poético e ativista que organiza passeios culturais, saraus mensais e oficina de violão semanal para pessoas em situação de rua. Nesta edição, pocket-show com a rapper Brisa Flow. Microfone aberto para falar, cantar ou desabafar. Sorteios de livros e cds. Com filmagem do Nicanor Jacinto, da TV Art Multcultural. No Núcleo Boracea, Rua Norma Pieruccini Gianotti, 77, na Barra Funda, perto da Camisa Verde e Branco.

Sábado – 13 de agosto – 14h … Tributo a Frank Sinatra e jazz na rua no Armazém da Cidade (grátis) … Primeiro, o ‘Música ao ar livre’ (das 14h30 às 17h) com Leo Costa (violão) e Amina Mezzache (flauta) mostrando repertório instrumental eclético com influências regionais e jazzisticas: Milles Davis, Hermeto Pascoal, Guinga, Tom Jobim e autorais. Depois, o ‘Vozes no Armazém’ (das 17h às 19h30)

com David Kerr e Canastra Trio interpretando Sinatra e outros clássicos da canção americana, como Tony Bennett, Chet Baker e Nat King Cole. No Armazem da Cidade.

Sábado – 13 de agosto – 15h … Som & Poesia na Mercearia … Tradicional ponto de encontro de músicos que apresentam canções covers e autorais. Exposição de artesanato e microfone aberto aos poetas. Entrada franca. No Carauari Bar e Mercearia, na Vila Maria.

Sábado – 13 de agosto – 16h … Slam Sujeira + M.A.P | Resistência Artística Periférica … Abrindo o sarau, o Movimento Aliança da Praça – M.A.P, ocupa a pista. Depois, show de Luck Vas e banda (clipe acima) e lançamento do livro ‘Amador’, de Rafael Da Silva Carnevalli. Microfone aberto e batalha de poesia. O Slam Sujeira acontece todo 2º sábado do mês na pista de Skate de Poá, próximo à estação e é uma realização do Coletivo Consciência Periférica.

Sábado – 13 de agosto – 17h … Sarau Suprassensorial e Show do Banana Scrait … Os poetas Ricardo Kelmer e Wagner Merije comandam a leitura de textos e poesias. Lançamento do livro de contos In Fine, de Marcos Maia com ilustrações de Rogério Bessa e do romance Na última lona, de Reynaldo Bessa. Show com a banda Banana Scrait, formada por Andrea Agda (guitarra e voz), Daniel Arruda (sax e synths), Sandro Garcia (baixo) e Marcos Maia (bateria). Na Casa Elefante, no centro.

Sábado – 13 de agosto – 17h … Sensorial Discos apresenta Bruna Moraes e Carol Naine … Bruna (clipe acima) e Carol (clipe abaixo) têm belas vozes e muito talento. São duas das melhores cantoras e compositoras jovens brasileiras. Você não pode perder. É na Rua Augusta, 2389, nos Jardins.

… … … … …

Sábado – 13 de agosto – 18h … 90º Sarau Bodega do Brasil … Sarau com música, poesia e lançamento dos livros Amarguras de uma paixão, de Marah Mends, e Penetra-Fresta, de Bárbara Esmênia. Exibição do documentário Pé-de-parede, de Jesus Carlos e Benjamin Potet. No auditório da ong Ação Educativa.

Sábado – 13 de agosto – 18h … Sarau da Tereza … Além dos pocket-shows de Letícia D´Alma e Guilherme Papini, microfone aberto pra declamar, reclamar, ler, cantar e se expressar. Exibição do curta-metragem ‘Abuela Grillo’ e exposição das artes de Aline Fonseca. No Espaço Popular Tereza De Benguela.

Sábado – 13 de agosto – 18h30 … Papo e Prosa … Bate-papo entre escritores, poetas, artistas e leitores. Encontro de ideias, livros com sarau e contação de história. Quem quiser apresentar seu livro ou fazer performance, confirme pela internet. Na praça Roosevelt.

Sábado – 13 de agosto – 19h … Sarau Poesia sem Quartel … Poetas e escritores que cresceram sob a sombra do regime militar interpretam seus escritos de denúncia aos anos de chumbo. O encontro é também um espaço de resistência permanente para instaurar a rebeldia da palavra poética contra a violência institucional e da sociedade. Com a presença dos poetas Álvaro Alves de Faria, Celso de Alencar, Dalila Teles Veras, Hamilton Faria, José Carlos Brito, Luiz Roberto Guedes, Márcia Denser, Renata Pallottini, Roniwalter Jatobá e Rubens Jardim e Curadoria de Hamilton Faria e Luiz Roberto Guedes. Na Casa das Rosas.

Sábado – 13 de agosto – 19h … Lançamento dos livros de Glauco Mattoso e Gero Camilo … Dois grandes artistas lançam seus livros em evento comemorativo dos 5 anos da editora Edith. No Espaço Parlapatões, na praça Roosevelt.

Sábado – 13 de agosto – 19h … Aniversário da banda Mon Amour … Digna representante da MPBB (Música Popular Bem Brasileira), a Mon Amour faz aniversário e comemora com um show-tributo aos chamados artistas ‘bregas’: Odair José, Fernando Mendes, Amado Batista, entre outros. No Boteco Mandaki2.

Sábado – 13 de agosto – 20h30 … Lançamento – ‘A Loucura dos Outros’, de Nara Vidal … A Editora Reformatório convida para a festa de lançamento da coletânea de contos. Leitura de um dos contos, autógrafos e música ao vivo. No Estação 30 Bar e Restaurante, na esquina do Pontilhão em frente ao Posto, em Guarani.

Sábado e Domingo – 13 e 14 de agosto – das 10h às 18h … Celebração Cidade que Brinca – Circuito Lúdico do Glicério … O projeto tem como mote fazer junto com as crianças uma cidade mais acolhedora. Serão dois dias de atividades culturais variadas e das ações de grafite do Art in Home. Rua Anita Ferraz, no Glicério.

Domingo – 14 de agosto – 16h … Sarau Urutu 9º edição … O Sarau Urutu é um sarau de resistência realizado em rua homônima localizada à margem da linha safira da CPTM. Surge no momento em que os moradores – migrantes nordestinos que ocuparam aquelas terras e ergueram suas casas às próprias custas – recebem a notícia de desapropriação para a construção de uma nova estação de trem. O Sarau Urutu existe como forma de assembléia poética, trazendo reflexões de ordem pública ao cotidiano daquele beco periférico na cidade. Nesta edição, Oficina de Perna de pau, com Wemerson Nunes, espetáculo de teatro ‘Daqui a pouco o Peixe Pula’com o Coletivo Estopô Balaio, exibição de curta-metragem sobre crianças e adolescentes, intervenções poéticas e microfone aberto.

Domingo – 14 de agosto – 17h … Toda Forma de Amor – Show Jara / Teko Porã / Abacaxepa … Festa junta as três bandas e convidados especiais. No Jai Club, na rua Vergueiro. Entrada R$20.

Domingo – 14 de agosto – 19h … Dois Tempos de Um Lugar – Lançamento do cd … Dandara e Paulo Monarco fazem show de lançamento do disco produzido por Tó Brandileone e Swami Jr. No repertório, composições em parceria com Zeca Baleiro, Celso Viáfora e Suely Mesquita, entre outros artistas, e releituras de Mauricio Pereira e Tulio Borges.Com Dandara (voz) e Paulo Monarco (voz e guitarra). Ingressos: R$20 e R$10, no Auditório Ibirapuera.

Domingo – 14 de agosto – 19h … O Ano de Petit … Banda Tão São Quanto Francisco faz show-festa com abertura da banda Valdete. Na biblioteca Monteiro Lobato, em Guarulhos. Grátis.

Segunda-feira – 15 de agosto – 14h … Sarauzinho Utopias … Sarauzinho, brincadeiras e contação de histórias, com poesia e música para público infantil. Nessa edição, oficina ‘A Arte de Contar Histórias’, com Lilian Marchetti. Realização do Coletivo Encontro de Utopias. Na Casa de Apoio Maria Maria, no Canindé.

Segunda-feira – 15 de agosto – 20h … Cabaret Serralharia … VI ensaio aberto e quarto aniversário do grupo Aula de Trapézio. Na Serralheria.

Terça-feira – 16 de agosto – 19h … Relançamento do romance “Subsolo infinito”, de Nelson de Oliveira … Festa de aniversário do escritor Nelson de Oliveira, que autografa a edição comemorativa do romance ‘Subsolo infinito'(apenas cem exemplares). Na Patuscada.

… … … … … …

BOM FINDI, AMIGOS…

QUARTA-FEIRA QUE VEM

TEM MAIS. ATÉ LÁ!

… … … … … …