Aê, amigos… mais um findi chegando e este blogueiro se desmembrando em dois em três em zilhões pra estar presente em todas as quebradas e rincões. Tem noites africanas e poetas matinais, tem Duo Macieira, bandas instrumentais e quartetos vocais. Tem Anacã e a semana de dança, da mulher negra latina caribenha. A semana sonora das cantoras canoras. Tem o sarau virtual da hora (agora real) das senhoras obscenas. As cenas de cinema de Guarulhos. Tem barulho de rock de rap, teatro, feira de arte impressa e outros baratos. Tem festival com o Adolar, teretetê, tem blablablá, karaokê e o que mais você pensar. E sem querer criar desavença, pra não fazer concorrência e tirar audiência da nossa galera, eu nem vou dizer que o grande Alceu Valença faz show grátis no domingo lá no Ibirapuera. O que eu falo é que esse cara é fera! Exemplo de sucesso de público e crítica, sem perder a integridade artística. Viva tu, viva eu, os saraus, o Alceu e todo artista popular que nunca se vendeu.

(O novo lay-out do site ainda apresenta alguns problemas. Mas se você clicar sobre as palavras em azul, em negrito, em itálico ou sobre a maioria dos nomes de artistas, cds, livros e lugares, um link deve se abrir.)

… … … … … …

AGENDÃO

… … … … … …

Você já sabe, né? Toda manhã de sexta-feira, tem uma ‘superagenda’ aqui, com fotos, cartazes, links e vídeos. Na quarta-feira de manhã, continuam os posts com os meus pitacos sobre política cultural, música, poesia e o escambau. Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas no link da Agenda da Periferia. Informe-se, atue e divirta-se!

SEXTA – 29/julho – 18h … Projeto acústico Baushin … O melhor da música brasileira com Lucas Bueno , Gustavo Scaranello , Gabriel Scaranello (e convidados especiais). Entrada R$5 (e brejinhas a preços bem acessíveis). No aconchegante casarão do Instituto Sarath, na Vila Mariana.

SEXTA – 29/julho – 19h … Sexta Selo Bichano Records: El Toro Fuerte + Fábio de Carvalho … Banda mineira (tendo a frente Fabio Carvalho) apresenta pela primeira vez em SP seu manifesto ‘de como fazer as coisas de forma sincera’, que é o disco ‘Um Tempo Lindo Pra Estar Vivo‘. Na Associação Cultural Cecília , entrada R$10.

SEXTA – 29/julho – 19h … Macieira Duo … A excelente dupla faz happy hour com canja do grupo vocal Lira Urbana. No Quintal da tia, na Vila Romana. Entrada franca.

SEXTA – 29/julho – 19h30 … Rock & blues com ‘Ratos do Blues’ & amigos … Banda (com convidados) toca o melhor do blues, folk e classic rock. No Uccigastrobar.

SEXTA – 29/julho – 19h30 … Show de Marcy Santos … Cantora e compositora toca clássicos do rock e da mpb, além de músicas autorais. No Brahmania, na Lapa.

SÁBADO – 30/julho – das 10h às 19h … Armazém do Campo – Inauguração … Produtores de pequenas indústrias orgânicas e agroecológicas inauguram loja de produtos naturais a preços acessíveis. Atividades culturais e gastronômicas durante todo o dia. Na Alameda Eduardo Prado, 499, Campos Elíseos.

SÁBADO – 30/julho – 14h … Sarau do Urbanista Concreto … Sarau apresentado pelo escritor e poeta Germano Gonçalves para incentivar a literatura marginal periférica por meio de recital poético, leitura de textos, frases e estilo livre. Na biblioteca do ceu São Rafael.

SÁBADO – 30/julho – das 14h às 22h … Feira de Arte Impressa – Entrada Franca … A Fatiado Discos e Cervejas Especiais abre seu espaço ao projeto Zine Die que traz artistas e coletivos para uma grande Feira com trabalhos a preços bem acessíveis. Com a Alcateia Estúdio Criativo, AForca, Betume, Edições Aéreas, Escape HQ, Edições Ideal, Iaco Viana, Orchid Inc, Vadia Project, PEMBA, Ybirá • cosmo-ética natural. Na parte gastronômica, burger na brasa e chopes artesanais. Na discotecagem, Tato Caniggia. Na Fatiado.

SÁBADO – 30/julho – 15h … 2º Encontro Aberto … Oficina teatral gratuita baseada nos textos que fazem parte da pesquisa do grupo ANSUR para a montagem do espetáculo ‘Medo de Mulher’. Na Aldeia Satélite – Espaço Cultural, em São Miguel.

SÁBADO – 30/julho – 15h … 3ª Quebrada Instrumental … Três bandas convidadas pra fazer um som: às 15h, TelaBeat, às 16h, Sapo Kambo e às 17h, Quebrada. Na Casa de Cultura Raul Seixas, em Itaquera.

SÁBADO – 30/julho – 16h … Blablablá na Casa Amarela – Saúde: um bem cultural … Debate bimestral tem como convidadas Andréa Ferraz Campos (naturóloga), Sueli Kimura (educadora) e Selma Bento Baia (conselheira de saúde). Sob a mediação (e as provocações) de Escobar Franelas. Na Casa Amarela, em São Miguel.

SÁBADO – 30/julho – 16h … Karaokê na Carauari … Em frente a uma praça arborizada, karaokê ao ar livre e comes & bebes deliciosos. Para curtir, descontrair e, quem sabe, revelar uma vocação oculta. Entrada franca. No Carauari Bar e Mercearia, na Vila Maria.

SÁBADO e DOMINGO – 30 e 31/julho … Chocolate e música na ‘Vila Butantam‘ … Fim de semana com chocolates, doces, guloseimas, cervejas, drinks e música ao vivo: no sábado, Caixa Cubo (16h) e Carô Oliveira (19h). No domingo, Monty (14h) e Martini Blues (18h). Além do coletivo Colorindo a Vila Butantan. Na Vila Butantan, perto do metrô Butantã.

SÁBADO – 30/julho – 18h … Sarau Senhoras Obscenas … O projeto divulga e resgata a escrita de autoria feminina. O nome Senhoras Obscenas faz referência a um livro chamado A Obscena Senhora D da escritora Hilda Hilst. O sarau reúne pela primeira vez em espaço físico a poesia das mulheres que estão participando do canal e da página. Na Patuscada – Livraria, bar & café.

SÁBADO – 30/julho – 18h … 2ª Mostra de Curtas Guarulhenses – Cineclube Incinerante … Reunião da produção local realizada em 2016. Serão exibidos 12 curtas-metragens, de vários gêneros (ficção, documentário, musical e animação). Após a exibição, batepapo com os diretores. No final, show com as bandas Vitrola Mágica, Pedra Roxa e Lopes/Loureiro. Entada franca, no Bangnet. Abaixo, os curtas e seus realizadores:

• A Criatura (Nova)

• Da Violência que Desejamos (Coletivo 308)

• Entre Máscaras (Cia Bueiro Aberto)

• Era Uma Vez no Sítio (Projeto Comcom Pimentas e Coletivo Kinoférico)

• Gato Preto (Barreto Filmes)

• In Carcere At Vinculis (Barreto Filmes)

• Oito ou Oitenta – Sobrevivência (H80 Produções)

• Lugar Seguro (Cine Musical)

• Minhas Composições (Cia Bueiro Aberto)

• O Princípio do Corote (João Perreka e os Alambiques)

• Repulsa (Polissemia)

• Tempos de Guerra (Polissemia)

SÁBADO – 30/julho – 19h … Sarau dos Conversadores – 30ª Edição … Sempre no último sábado de cada mês, incentivando uma arte sem espaço na mídia tradicional. Para abrir e fechar o evento, Os Conversadores, com Edson Tobinaga e Cacá Mendes apresentando sua música e poesia falada. Na literatura, a escritora Keila Pavani, lança seu livro, ‘Veio D’água’ (Chiado Editora – 2016) e mais a presença da poeta e também fonoaudióloga Silvia Maria Ribeiro. Na música, os cantores e compositores Reynaldo Bessa e Dougas Malharo. No cinema, trailer do documentário ‘Passaporte para Osasco’ (Brasil, 2016), de Rui de Souza, com a presença do cineasta falando sobre o filme. Com palco aberto e sorteio de livros e cds. Entrada franca, na Livraria da Vila.

SÁBADO – 30/julho – 20h … Urbanus Rock no Pilequinhos … Banda interpreta clássicos do rock e sucessos da música pop. No Pilequinhos bar, na Vila Maria.

SÁBADO – 30/julho – 20h … #Souldorock … Sander Mecca e Douglas Froemming trazem a alma do rock em show intimista. Couvert R$15, no Brazileria.

SÁBADO – 30/julho – 20h … Conrado Pera em Sorocaba – Enlaçador de Mundos … Show com as canções do primeiro cd do cantor e compositor Conrado Pera, com participação especial de Ricardo Herz e Janaína Pereira (Bicho de Pé). No Sesc Sorocaba. Grátis (retirar ingresso uma hora antes).

SÁBADO – 30/julho – 20h … Anacã Cia de Dança em Santo André … Apresentação do novo espetáculo EleEla, com Carolina de Sá, Rafael Luz e grande elenco. Coreografia de Edy Wilson. No Teatro Antônio Houaiss, em Santo André. Também no domingo, dia 31 de julho, às 18h. Grátis (retirar ingresso uma hora antes).

SÁBADO – 30/julho – 21h … Noites Africanas – CCB … O Centro Cultural Butantã, em parceria com o projeto Noites Africanas, convida para a festa com a trupe Togolesa Atopani e o rapper guinense Fyl Cap. E mais: djs residentes e muito zouk, quizombas, sembas, afro house, coupé de cale, kuduro, funamá, coladeira e afro beats pra todo mundo bailar à vontade. Das 22h às 23h, oficina de dança afro, grátis.Entrada R$10 (após a meia-noite, R$15). Na Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1880, no Butantã.

SÁBADO – 30/julho – 23h … Velhas Virgens – Show Garçons do Inferno – Pimenta Doce Umuarama/PR … Mais um show da tour de 30 anos dessa banda superdivertida e politicamente incorreta. Eles prometem tomar todas em Umuarama. No Pimenta Doce Acústico, no Paraná.

DOMINGO – 31/julho – 10h … Sarau Matinal Beco dos Poetas … Música, poesia e performances na 70ª edição do sarau. Microfone aberto. No ceu Caminho do Mar.

DOMINGO – 31/julho – 13h … Sarau Verso & Prosa … Apresentação de Mano Lyee, com os poetas Ana Paula e Carlos Silveira (Poesia Urbana) e os músicos Clovis Ribeiro (mpb) e Zart (hip hop), mais a discotecagem de Black Nandão. Na rua Aquianes, no Jdim do Éden.

DOMINGO – 31/julho – 14h … Poesia Na Faixa Minhocão again, de novo, o retorno … Poesia na Faixa é o Sarau Ambulante dos Poetas do Tietê. Todo mês eles declamam e distribuem gratuitamente poesia nas faixas de pedestres e pelas ruas da cidade. É só ter um poema na cabeça e um megafone na mão. No Minhocão.

DOMINGO – 31/julho – 15h … Adolar Marin no Festival de Inverno de Paranapiacaba … O cantor e compositor é uma das atrações do festival, com seu show ‘Reza Brava’, tendo Sander Mecca como convidado e acompanhado pelos músicos Marcos Klis (contrabaixo acústico), Leandro Neri Marques (piano) e Emilio Martins na percuteria. Em Paranapiacaba.

DOMINGO – 31/julho – 15h … Sarau Secreto – no Mundo Art … A Jazz House faz uma edição aberta de seu Sarau Secreto, com direito a música, literatura e artes plásticas. Artistas que participarem pagam apenas o que consumirem. Público paga R$5 (listado no Facebook) e R$10 (na porta). Com microfone aberto. No Mundo Art.

DOMINGO – 31/julho – 19h … Sarau no Bar do Frango … Todo último domingo do mês, com microfone aberto e entrada Franca. No Bar do Frango.

SEGUNDA-FEIRA – 1/agosto – 20h … Dança à Deriva – 4ª Mostra Latino-americana de Dança Contemporânea … Semana de eventos com espetáculos, debates, lançamento de livros, exibição de vídeos e a participação de 19 coletivos de nove países. Consulte a programação completa no https://dancaaderiva.wordpress.com/

Na Galeria Olido. Av. São João, 473, República, 3331-8399, de 1 a 7/8, diversos horários.Grátis.

SEGUNDA-FEIRA – 1/agosto – 22h … A Quatro vozes em Trio no programa TODO SEU … Tendo o excelente músico Brau Mendonça ao violão, o grupo vocal de mpb, formado por Doralice, Jurema e Jussara Otaviano, estará no programa Todo Seu, de Ronnie Von, na TV Gazeta.

TERÇA-FEIRA – 2/agosto – 20h30 … Ricardo Nash e banda … O ator, violonista e compositor está em turnê promovendo seu álbum ‘Santo Menino Vagabundo‘, acompanhado por Elcio Robbi (baixo elétrico e contra-baixo acústico), Jorge Peña (percussão e sonoplastias) e Léo Costa (Sax e flauta). Na Associação Cultural Cecília.

… … … … … …

FESTIVAL SONORA SP

… … … … … …

Sonora SP – Ciclo Internacional de Compositoras … O maior festival internacional de compositoras do mundo visa colocar em evidência a criação musical feminina. Estreando em 2016, será realizado em 6 países e em mais de 20 cidades. Confira a programação para essa quarta e quinta-feiras, com horários e endereços:

SEXTA – 29/julho

19h30 … Debate: As mulheres no mercado de música eletrônica no Brasil

Mediação: Claudia Assef. Com Rafaela Andrade, Cashu e Laura Diaz

Local: Espaço Revista CULT – Aspicuelta, 99 – Vl. Madalena

Gratuito

21h30 … Show 1: Ana Larousse

23h … Show 2: Larissa Baq

Local: Mundo Art – R. Pamplona, 114

Preço: R$15 e R$30

SÁBADO – 30/julho

14h … Oficina – Beat Making com Rafaela Andrade • BadSista

Local: Serralheria – Guaicurus, 857 – Lapa

Gratuito – inscrição pelo email prod.sonorasampa@gmail.com

15 vagas

Show 1: DoryDeOliveira

Show 2: Orquídeas Do Brasil

Show 3: Rafaela Andrade • BadSista

Local: Serralheria – Guaicurus, 857 – Lapa

Preço: R$20 e R$40

… … … … … …

FESTIVAL DA MULHER NEGRA,

LATINO-AMERICANA E CARIBENHA

… … … … … …

Festival da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha … De 25 a 30/07, uma semana de atividades sobre a luta e a produção intelectual e artística de mulheres negras. Veja aqui programação desta quarta e quinta-feiras:

SEXTA – 29/julho

14h … Oficina: Sagrado Feminino – Vijaia Prem

17h … Histórias da Ilha – Suzana Vieira, coletivo Negrxs, Dandara Gomes – GAPP, Dina Alvez – Luta Antimanicomial

18:30 … Performance artística – Malu Avelar

19h … Roda de Conversa: Feminismo Negro – Djamila Ribeiro, Raquel do Sarau Elo da Corrente e Bergman de Paula

21h … Sarau Pretas Peri

SÁBADO – 30/julho

10h … Feira de Afroempreendedoras

10h … Contação de Histórias – Luana Maria

12h … Desfile de Moda – Designer Maria do Carmo- “Estética da Mulher Negra”

14h … Roda de Conversa: Experiência das Mulheres Negras na Contemporaneidade – Jussara Martins e Maria Sylvia

18h … Sarau no Meio do Mundo e Sarau das Prê

Biblioteca José Mauro de Vasconcelos

Endereço: Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 100 – Parque Edu Chaves

… … … … … …

A CASA CLAM

… … … … … …

A (re)volta da Casa Clam … A Casa Clam (em Guarulhos) é um espaço de desenvolvimento artístico, de portas abertas, onde acontecem inúmeros shows, exposições, intervenções, projeções cinematográficas, performances artísticas, ensaios fotográficos, dança e etc. Com o passar do tempo, vem apresentando rachaduras, buracos e marcas nas paredes. Precisa de uma reforma.

A Casa pede ajuda dos amigos artistas pra começar a dar esse tapa geral e fazer uma (re)volta. Então, caso você tenha sobras de reforma, pintura, materiais de construção, sementes para a horta, vasos de plantas, ferramentas que já não usa ou materiais que podem ser reutilizados, colabore com eles. Doe, se doe, se dê.

Paul McCartney: “no fim, o amor que você doa é o amor que você recebe.”

… … … … … …

BOM FINDI, AMIGOS…

QUARTA-FEIRA QUE VEM

TEM MAIS. ATÉ LÁ!

… … … … … …