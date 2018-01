Se você não gosta muito de sexo, pode parar de ler. Já! Aqui o bicho pega a jiripoca pia a cama quebra a casa cai. Aqui tem piriri no pororó e tchururu no fiofó. Também não precisa ser um gato agoniado uivando de cio no telhado. Mas pra seguir lendo, recomendo: tem que gostar do talho do cabo do machado do bucho ralado do pilão batido de socar até o talo. Do esfrega-esfrega pega-pega tira-e-põe e coisa & tal. Do vuco-vuco lepo-lepo fuc-fuc e aiaiai. Se você tem nojinho de algum cheirinho, de suor ou de gozo, nem vem, não desce pro play. Fica aí. Mas se gostas do delírio, pode invadir e sentir a tua língua roçar a língua da Flá, do Xaxá, da Baby Lou e do Vlado Lima, poetas dos saraus e da folia. A palavra está viva a verve ativa pra matar a sede de poesia na saliva. Alegria, alegoria e som na caixa. Relaxa, senão não encaixa, que o buraco é mais em cima. E mais embaixo. E é de um lado e do outro. De quatro e também de oito. De bate-pronto. E o beijinho não é só no ombro.

Hoje este blog está tarado. Só pensa ‘naquilo‘. Muitas vezes escrevemos sobre sexo e somos chamados de pornográficos. Quando não xingados ou processados. Lembro de algumas inspiradas frases de Woody Allen a respeito disso: “Eu acho que o sexo é uma coisa muito bonita feita entre duas pessoas. Entre cinco, então, é uma coisa fantástica.” Ou ainda: “Não acho o sexo uma coisa suja, não. Só quando é bem feito.”

Dito isto, fico mais à vontade (ôps!) para postar meu singelo poema denominado “Buceta”, que declamei (com água na boca) durante uma edição especial do famoso Sarau Sopa de Letrinhas. Ouçam:

Já propus ao grande artista plástico Carlinhos Muller fazermos desse poema um simpático livrinho ilustrado por porradas (ôps!) de vaginas de formas e cores variadas. Enquanto a ‘nossa’ não se abre pra vida, recorro às vaginas alheias que viraram tema de poemas e rimas na boca e na pena de três dos maiores poetas brasileiros.

DRUMMOND

A língua lambe as pétalas vermelhas

da rosa pluriaberta; a língua lavra

certo oculto botão, e vai tecendo

lépidas variações de leves ritmos.

E lambe, lambilonga, lambilenta,

a licorina gruta cabeluda,

e, quanto mais lambente, mais ativa,

atinge o céu do céu, entre gemidos…

FERREIRA GULLAR

azul era o gato

azul

era o galo

azul

o cavalo

azul

teu cu

tua gengiva igual a tua bocetinha que parecia sorrir entre as folhas de

banana entre os cheiros de flor e bosta de porco aberta como

uma boca do corpo (não como a tua boca de palavras) como uma

entrada para…

MANUEL BANDEIRA

Depois de lhe beijar meticulosamente

o cu, que é uma pimenta, a boceta, que é um doce,

o moço exibe à moça a bagagem que trouxe:

culhões e membro, um membro enorme e tungescente.

Ela toma-o na boca e morde-o. Incontinente,

Não pode ele conter-se, e, de um jacto, esporrou-se.

Não desarmou porém. Antes, mais rijo, alteou-se

E fodeu-a. Ela geme, ela peida, ela sente…

…. …. …. ….. …. … …. ….. …. ….. …. …. …. ….. …. ….. …. …. …. ….. …. …..

Pra gente ver como nesse ‘campo’ todo julgamento é muito relativo e/ou precipitado: em 1866, a extasiada e provocante vagina pintada (ôps!) no quadro A Origem do Mundo, de Gustave Corbett não podia ser exibida em público. Em 1896, trinta anos depois, o inocente filme colado aí embaixo, “The Kiss”, de William Heise, foi censurado também. Vá entender o porquê. Por que será que a violência rola solta nos filmes da tv e ninguém nem liga se o filho assiste. Mas se tem cena de sexo sempre dá um rebu desgraçado. De onde vem tanto medo, culpa, complexo ou será só tara não assumida e escondida no armário?

…. …. …. … …. …. …. ….. …. ….. …. …. …. ….. …. ….. …. …. …. ….. …. …..

Após essa demorada introdução (ôps!), cito algumas vozes originais que tenho ouvido pelos saraus. Uma ótima poeta de temas eróticos é a Flá Perez, que recentemente lançou o ‘AntropoFlágica‘. Veja alguns de seus poemas:

Well Fucked

É muito bonita essa coisa de língua e dedo,

todo esse platonismo aflito,

auto satisfazendo o corpo

sem ter nenhuma vergonha ou medo.

Mas me desculpem as meninas

e os senhores que não tem pau:

ele é fundamental.

A Língua (de) que Falo

Nenhuma língua falada nesse mundo

fala a nossa,

e ainda assim

a lingua que entrou na minha boca

aquela tarde

não estava morta.

Mezinheira

Nada melhor nessa vida

pra acabar com a insônia

e a briga,

do que uma noite

bem dormida comida.

Preliminares

Minto

no sentimento,

mas

falo

da boca

pra dentro.

A mai(s)

O sêmem, as outras,

a falta de tato, os destratos:

há coisas que a gente só engole no amor.

Mas depois que tudo isso passar,

não pergunte porque a gente cospe,

me faça o favor!

Sobre seu novo livro, escrevi:

Que leitura prazerosa! Li de uma sentada só (ôps!), em casa, como quem goza. Depois fui relendo pelo caminho, no busão e no metrô, pra gozar mais um pouquinho. Já admirava o estilo Flá Perez de tiradas irônicas e cutucadas ácidas na falsa moral. Sempre saquei seu papel libertário, seu personagem ousado e provocativo, seus versos valorizando a independência e a não-submissão da mulher (e também do homem) nas relações. A não ser quando se quer brincar disso, claro… Essa brincadeira, também poética, tem nome: liberdade. Liberdade de ser, escrever e amar. Difícil destacar um poema, porque o livro tem unidade e ritmo. Mas esse aqui, brilhante, eu até decorei:

Autoral

É de outros, se coloco entre aspas.

Quando ponho entre as pernas

é só meu

e ninguém tasca.

Antes do próximo texto, uma canção que tem tudo a ver com nosso assunto: enquanto me debruçava (ôps!) sobre a obra de Documento Bocage e Arentino, me deparei com esse belo poema do inglês John Donne (século XV), chamado ‘Elegia’. Foi musicado por Péricles Cavalcanti e gravado por Caetano Veloso PDF em 1979. Um hino ao prazer e um elogio à mulher.

“Deixa que a minha mão errante adentre atrás, na frente, em cima, embaixo, entre”

Um excelente poeta que também está de livro novo é o Vlado Lima, com seu primoroso Como suportar jabs no baço e encarar nocautes (que comentarei num post futuro). De seu livro anterior Pop Para-choque, extraio esse tocante (ôps!) conto-poético sobre um certo cu que apareceu no meio do caminho. No meio do caminho tinha um cu.

BANDINI E A BOAZUDA

1ª PARTE (ALVO & MIRA)

aquilo era um cu

e que cu!

cu de potranca parideira preparada

cu de cachorra de baile

cu de quenga

112 cm de rabo empinado embalado em calça jeans

um Garrincha nos quadris

um tamborim no toc-toc dos tamancos

obelisco bom de beliscar

tronco de baobá

oba! Bandini em mim ulula

a câmera do metrô viu

quando ela saiu do ultimo vagão na estação Anhangabau

UUUUU!

a Sete de Abril se abriu num rio de baba

boys crentes camelôs: aleluia gostosa!

psiu! palmas pra que te quero

qué pipoca ou qué pô pica?

2ª PARTE (PERSEGUIÇÃO & FUGA)

entrou na Telefonica

comprou um cartão de 40 unidades

e ligou pra amiga da Vila Iório

(um cu assim

e Jesus tornaria ao mundo das carnes só pra uma

punhetinha básica)

(…)

desceu a Dom José

virou a direita na Barão

e seguiu até o Teatro Municipal

(um cu assim

e os nerds de Oklahoma City descobririam

a cura do câncer)

(…)

Cruzou o Viaduto do Chá

passou pela Praça Patriarca

e flertou com os manequins da Rua Direita

(um cu assim

e paz na terra aos homens de boa

vontade)

(…)

na Praça da Sé pegou um ônibus

encostou a cabeça na janela

e dormiu até a Cidade Patriarca

(…)

eu seguiria aquele cu até o sertão do Curdistão

Para ilustrar esse poema do Vlado, só mesmo a baixaria divertida das Velhas Virgens. Curtam a sutileza e o lirismo (só que não) da letra dessa canção ‘romântica’.

Finalizando a doce mistura de safadeza e literatura, apresento dois poetas que nem se conheciam pessoalmente e fizeram uma tabelinha muito interessante através do facebook. Beatriz Lourenço postava suas pérolas despudoradas na voz da Baby Lou, personagem danada de fogosa que criou. Ao lê-la, o Francisco Xavier entrou (ôps!) com o seu Tonhão, cabra macho, pero (às vezes) no mucho. Sem falar nos muitos outros criativos e variados escritos com que eles nos brindam individualmente (visitem o blog do Xaxá). Abaixo, um pouco do troca-troca (ôps!) poético deles.

Beatriz Lourenço (Baby Lou)

meu bem

confesso

minha língua

atrevida

frequenta lugares

tão impuros

nem os queira

imaginar

mas tão casta

se torna

quando digo

te amo

vai tomar

no cu

se não quiser

acreditar

Francisco Xavier (Tonhão)

Tenha pressa coração

Encontre o teu amor

Pois a vida é sonho

E a morte, despertador

Beatriz Lourenço (Baby Lou)

No dia da consciência negra

prepare a língua suada,

o couro molhado

e aquela linguiça

O fogo, a pimenta e o rabo

pode deixar que eu levo.

Francisco Xavier (Tonhão)

Depois de quase cometer um pintocídio

Pelo delegado, Baby Lou não foi presa.

Alegou que na cama, fiquei louco de amor

e a chave de coxa foi legítima defesa.

Beatriz Lourenço (Baby Lou)

o dia que te avistei

amor

adentrei tua porteira

com meus mocinhos todos

enrabichados

e ficaste tão vasto

que levei também

os meus bandidos

e todos os santinhos

do pau oco que encontrei

pelo caminho o dia que te avistei

amor

espichei tanto teu latifúndio

que o problema de moradia

acabou pra essa gente toda

de coração tão apertado baby Lou alongando

Francisco Xavier (Tonhão)

Para conquistar baby Lou

Aprendi a declamar poemas

Ela exigia que o fizesse

Com voz rouca

Olhar sensual

E pau duro

Daí a minha preferência

Por versos curtos

Censura

de cu

é rolha.

