8 de julho – sexta-feira – 20h … ERLA: Os Beneditos … Eclética e animada, a banda toca sucessos de mpb, lambada, carimbó, brega, samba-rock, tropicalismo, música latina e batuque afro. Couvert R$ 10. No Erla.

9 de julho – sábado – 11h … Atlas fotográfico da cidade de São Paulo e seus arredores – exposição de Tuca Vieira … O projeto nasceu da inquietação do fotógrafo diante do gigantismo da metrópole. São 203 fotografias expostas na Casa da Imagem, de terça a domingo, das 9h às 17h, até 16 de outubro. Neste sábado, a abertura. Entrada franca, no Centro.

9 e 10 de julho – das 14h de sábado às 20h de domingo … 1ªFeira IMAGO – Expressão Visual … Do latim imago, imagem significa representação visual. Podem ser tanto projeções da mente como também adquiridas pelos sentidos. A primeira edição da feira propõe uma experiência visual através de publicações independentes, ilustrações, fotografias e tatuagens. Na expo, artistas como Iaco Viana, Zansky, Coletivo Pemba e KOT (os quatro autores das obras acima) e mais Vanessa Pens, Paola Alfamor, Suzan Eiko, Marina Nacamuli, Karina Toledo, entre outros. Além dos expositores, discotecagem com Wojtila e Low Moreyes. No Espaço Alguidá, entrada franca.

9 de julho – sábado – 18h … 89º Sarau Bodega do Brasil … Sarau de música e poesia, com microfone aberto. Lançamento do livro Penteando a Vida, da filósofa Maria Vilani e um espetáculo de humor com os escritores Varneci Nascimento e Costa Senna. No auditório da Ong Ação Educativa. Grátis.

9 de julho – sábado – 19h … Sarau na Galeria – 34ª edição … Sarau traz os

escritores Guilvan Miragaya (lançando Espinheiros) e Andreia Gonçalves (lançando A Viajante do Trem). Exposição de trabalhos do arte-educador Willian Ferro e som autoral por conta do grupo SKAP. Microfone aberto e entrada franca. Em Suzano.

9 de julho – sábado – 19h30 … Augusto Teixeira e Leonardo Costa … Show autoral de Augusto Teixeira (voz e violão) acompanhado por Leonardo Costa (violão). Serão apresentadas as canções que do cd Estação Felicidade, que está em fase de gravação (não deixe de ouvir a linda canção do vídeo acima. E leia mais sobre Augusto aqui). Couvert R$ 15. No aconchegante Quinto Pecado Doces Artesanais.

9 de julho – sábado – 20h … Sarau Arte Canal 09# … O sarau tem como convidados especiais o poeta João Caetano do Nascimento e o músico Meramolim. O jovem compositor Well mostrará seu trabalho baseado na mpb-tropicalista e no pop-rock. E ainda tem as apresentações de Ivan Neris, Claudemir Darkney Santos, Tarcísio Hayashi e do Grupo Ansur. A Entrada é gratuita e o bar é barato. Na Aldeia Satélite Espaço Cultural.

9 de julho – sábado – 20h … Lhamas na Carauari … Pra quem ainda não sabe, repito: o Lhamas do Tibet é uma das melhores bandas de rock que existem na cena underground da cidade. Além dos caras tocarem ‘muito’, têm um repertório de primeira: Stevie Wonder, Charles Mingus, Jeff Beck, Jimmi Hendrix, Focus, Zappa e som autoral. No Carauari Bar e Mercearia, na Vila Maria. Entrada franca.

9 de julho – sábado – 20h … Festa da Fogueira …Tradicional festa, com muita música, comidas e bebidas. No Bar Do Frango. Entrada franca.

10 de julho – domingo – 10h … Feira Cultural Setúbal … Feira com música, dança e contação de histórias, além das barracas de artesanato, comida e bebida. Participação do ótimo Duo Macieira (vídeo acima) e dos Poetas do Tietê. Neste domingo e também nos dias 17 e 24, na Praça Professor Julio Scantimburgo.

10 de julho – domingo – 13h … Sarau-Simpósio Amparo Literário … Com mediação de Rafael Arms, os escritores Daniel Lopes e Rogério França (Smoke One) debatem o tema Um diálogo sobre o Quarto Poder. Presenças de Tiago Bode, com seu livro Nu Paralelo, e de Francis Gomes, mestre cordelista discípulo de Patativa do Assaré. Na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes.

10 de julho – domingo – 13h … Samba Original convida CAPRÍ ... O projeto Roda de Samba recebe o cantor e compositor Caprí teve canções gravadas por Almir Guineto, Bezerra da Silva, Jovelina Pérola Negra, Arlindo Cruz e Sombrinha, Grupo Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho e outros. Convites antecipados à R$ 10. Na Estação Chopperia. .. O projeto Roda de Samba recebe o cantor e compositor Roberto Caprí , que vai cantar e contar suas histórias.teve canções gravadas por Almir Guineto, Bezerra da Silva, Jovelina Pérola Negra, Arlindo Cruz e Sombrinha, Grupo Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho e outros. Convites antecipados à R$ 10. Na

10 de julho – domingo – 15h … Sarau da Paulista … Poetas de várias gerações estarão na avenida lendo poemas: Beth Brait Alvim, Benedito Bergamo, Caminhão de Mudança, Celso de Alencar, Cesar Augusto de Carvalho, Claudinei Vieira, Claudio Laureatti, Daniela Neris, Daniel Perroni Ratto, Daniel Maranhão, Diogo Cardoso, Grazi Brum, Juliana Calderón, Júlio Bittar, LInda Toro, Mariana Teixeira, Natalia Barros, Paulo César de Carvalho, Rogério Brito Correia, Rogério dos Santos, Rubens Jardim e Well Souza. Na Avenida Paulista, 1682, diante do prédio da Justiça Federal. … Poetas de várias gerações estarão na avenida lendo poemas:. Na Avenida Paulista, 1682, diante do prédio da Justiça Federal.

10 de julho – domingo – 19h … Eliminatórias 2017 – Samba Enredo na Unidos de Vila Maria … Escola começa a escolher seu samba para o carnaval do ano que vem. O tema é Aparecida, A Rainha do Brasil – 300 anos de amor e fé no coração do povo brasileiro. Poetas e músicos ligados ao Sarau da Maria concorrem com o ‘samba nº 1 ‘. Os compositores Airton Carvalho (Tinho), Luis Mea, Márcio Butarello e o poeta Oswhaldo Rosa convidam os amigos para torcer, cantar e participar dessa festa. Na quadra da Unidos de Vila Maria.