Eu sempre falo aqui dos programas legais do Serginho Sagitta (Sons do Brasil, domingo, 14h, na rádio Usp-FM) e do Estação Popular (quarta, 19h, na rádio Linha Direta, na net), do Zulu de Arrebatá (com a colaboração do Escobar Franelas e sua agenda dos saraus). Mas agora os artistas alternativos e/ou independentes ganharam um supercanal de execução e divulgação de seu trabalho no rádio, na tevê e nas redes sociais. É o programa ‘Som a Pino‘, apresentado ao vivo pela Roberta Martinelli, de segunda à sexta-feira, das 12h às 13h, na rádio Eldorado (que já virou blog e também coluna no portal do Estadão). Parabéns à Roberta: seja no rádio, na tevê, no jornal ou na net, seu carisma, talento e alegria de ser transparecem, transbordam e nos encantam.

ROBERTA MARTINELLI

E O ‘SOM A PINO’

Roberta, no estúdio (Foto de Gabriela Biló)

… … …

Eu já gostava dela apresentando o ‘Cultura Livre‘, na tv Cultura, às quartas-feiras, 23h30 (com reprise, de segunda para terça, 0h30). Jovem supercomunicativa, com uma simpatia que contagia, Roberta é muito antenada com a produção musical atual e com a que fervilha em ebulição pelo underground, além de demonstrar bom conhecimento da história da música, como um todo, e da brasileira, em particular. Assim como seus programas no rádio e tv, sua coluna no Estadão, às quintas-feiras, também apresenta a defesa da diversidade como característica principal. Na semana passada, tive o prazer de ouvi-la entrevistar uma dupla de grandes cantoras: a Anelis Assumpção, talentosa filha do genial Itamar, a quem admiro muito (quis dizer que admiro muito a Anelis. O Itamar, eu venero!) e a Céu, de quem assisti um maravilhoso show no Sesc Santana e, ao final, em êxtase, escrevi um texto mega-apaixonado, que reescrevo toda semana e não publiquei ainda por medo de minhas exageradas declarações de amor (brincadeira!). Mas da semana que vem, não passa. Prometo-vos! Por ora, curtam essa celestial interpretação dela:

Voltando ao programa da Roberta e à entrevista: num determinado momento, Anelis comenta sobre a vida dura, os percalços e os poucos espaços reservados ao artista alternativo. Num emocionado e emocionante depoimento, ela diz que o artista ‘não é alternativo porque quer’. Que tem contas a pagar e deseja se apresentar em tudo que é lugar, pra poder aparecer, ganhar mais público e dinheiro. Discordar dela, quem há de? Assino embaixo da frase da Anelis, claro. Mas, vou dar mais alguns pitacos e re-bater naquela velha tecla em que este blog bate. A indústria do disco informou que, em 2015, 75% das músicas executadas no País foram de um único estilo (o sertanejo, no caso). Então, leitor, é só fazer a conta do espaço que sobra para os muitos outros estilos. Pouco, muito pouco. Infelizmente, enquanto a música brasileira estiver sendo tratada apenas como entretenimento e não também como um objeto cultural relevante, formador de opinião e forjador de tendências, o jabá e os interesses imediatistas da indústria cultural continuarão imperando e roubando espaço de muitos talentos, e os confinando a uma vida artística marginal. A tal ‘música brasileira’ é um símbolo, para o mundo, de nossa diversidade e riqueza cultural. Exprime, até mais que o futebol, nosso jeito único, amoroso e moderno de conviver e ver o mundo. E ela se mistura e se renova incessantemente, criando múltiplos sentidos e direções que não são divulgados pela grande mídia (por ‘n’ motivos), nem representadas proporcionalmente no rádio ou na tevê. Só acrescento ao pertinente discurso da Anelis, que, ser alternativo (para mim) implica também em ser honesto com sua arte e com quem vier a se identificar com ela. A grandeza disso, não se mede (necessariamente) em popularidade ou grana. É um perene compromisso com a integridade artística.

O belo cd ‘Anelis Assumpção e os amigos imaginários‘, não é produto descartável, nem tem prazo de validade. Há ali valores que não se desgastam. Há o frescor das ideias e o traço solto da originalidade, num belo pacote de versos embalados por melodias e batidas inusuais. Trabalhos ousados assim, contribuem para mudar as coisas. Programas como o da Roberta Martinelli, do Serginho Sagitta, do Zulu de Arrebatá; jovens artistas como Céu e Anelis, ou consagrados como Zeca Baleiro, Zélia Duncan e Tom Zé; e, modestamente, blogs como esse aqui, estão na luta para mudar as coisas, como cantou o grande e ‘sumido’ Belchior. Às vezes dá uma raiva danada e vontade de sumir. Mas, tamos aí (em toda a cidade pagando em suor a felicidade). E aqui.

Eu já tinha o hábito de consultar, mas, depois que criei este blog, passei a conferir e comparar a programação musical dos sescs e centros culturais, além de acessar os sites de alguns tradicionais points alternativos e ler o que nos indicam os guias do Estadão e da Folha para os finais de semana. Fiquei positivamente surpreso ao encontrar por lá vários artistas de que falo aqui. ‘Mudou Vila Isabel ou mudei eu?’, como indagou o grande João Bosco aí em cima. Além de Zeca Baleiro, Moska, Almir Sater, Cida Moreira ou Elza Soares, artistas famosos ou já reconhecidos que têm espaço garantido aqui, encontrei por lá uma meia-dúzia de 7 ou 8 que também estavam recomendados no meu agendão dos saraus: Folk na Kombi, Leo Middea, Xaxado Novo, Silvia Sant’anna, Ricardo Nash, Vó Tereza & Karla da Silva, Crespo & Daniella Alcarpe. Tanto eu quanto Vila Isabel, creio, dispensamos explicações. Apenas sorrimos e agradecemos. Gostei de ver!

Antes de partir pra outros temas, não posso deixar de citar o já tradicional programa ‘Manos e Minas‘, também da tv Cultura, que abre espaço para os poetas do rap e para os artistas do hip hop e do movimento negro, como Lucas Afonso e Emerson Alcalde (acima) e a Roberta Estrela D’Alva (abaixo), que além de cantora e compositora talentosa, é uma de suas apresentadoras.

EXPOSIÇÃO ‘MADEIRA VELHA’

DE EUFLÁVIO MADEIRART

Um belo dia, o sergipano Euflávio Gois Lima, metalúrgico aposentado, pegou um galho de pau-brasil que havia se quebrado durante uma forte ventania e o analisou cuidadosamente. Foi aí que pensou: ‘como é que posso jogar fora esse galho de pau-brasil, uma madeira que emprestou seu lindo nome para essa terra. Euflávio pegou uma serra, mediu e cortou um pedaço. Foi a uma papelaria, comprou um estilete e fez os primeiros talhos. Trabalhou durante uma semana nessa que foi sua primeira escultura. E nunca mais parou. Como ele mesmo diz, se transformou num ‘fazedor de esculturas’: ‘meus trabalhos são peças únicas, feitas com galhos. E como galhos não são iguais, as peças também não são. É uma arte em conjunto com a natureza, que me dá 50% do trabalho já pronto, porque eu uso os contornos dos galhos para fazer os movimentos da escultura’.

Euflávio Madeirart, como ele ficou conhecido, é participante ativo de saraus e eventos artísticos. Até o dia 28 de outubro, o artista está na zona leste com a exposição ‘Madeira Velha‘, das 9h às 18h, na Casa de Cultura São Miguel / Antonio Marcos, à rua Irineu Bonardi, 169. Euflávio também é ‘fazedor de poemas’. Sobre esse outro ofício, afirma: ‘as palavras passavam voando sobre a minha cabeça e eu só as laçava, como se laça um bezerro’. Visite seu blog e saiba mais sobre esse grande artista popular. Abaixo, em seu linguajar original, um dos poemas dele:

PEIXE SAGRADO

Fico pensando num mundo ideal.

Com pessoas sorrindo felizes.

Num mundo livre das guerras,

das pragas, dos agrotóxicos.

Num mundo repleto de vidas,

de cores, de flores, insetos,

passaros, anfíbios e reptes.

Num mundo de paz.

Pessoas sem pressa se abraçando,

falando todos a mesma lingua.

Não houvesse dinheiro,

nem rico, nem pobre,

não tivesse ambição e nem poder,

o ouro e a prata não tivesse valor,

que todos cuidasse de tudo,

os alimentos: folhas. flores e frutas.

O Peixe Sagrado.

Os Índios! há os Índios!

Fossem seres queridos

e amados por nos.

Os Mares, os Rios não tivesse

poluição.

Cada pessoa cuidasse de si

e do mundo, filhos e filhas,

de todos.

Que a morte fosse uma dadiva!

O amor. Há o amor!

fosse um grande bem!

Penso nessas coisas.

NOVO CLIPE DO

PAULO BARROSO

O Paulo Barroso é um grande compositor e cantor da Vila Maria. Se você não o conhece, precisa conhecer já (leia o que falei dele AQUI). Ele acaba de lançar o segundo videoclipe do seu cd duplo ‘As Marés’. Após uma divertida animação na canção Eu vi ela na viela, agora o artista aparece batendo papo com amigos numa mesa de bar, sob as lentes e a direção de Gustavo Pera. ‘Samboicote’, música de autoria do próprio Barroso, é interpretada por ele (também ao violão) e por José Carlos Cordeiro, tendo Gabriel Selvage no violão 7 cordas, Ricardo Carvalho no cavaquinho, Manu na percussão e Giva Mendonça nos saxes soprano, alto e tenor. Saiba como adquirir o cd e conheça toda a trajetória do Paulo Barroso em seu site oficial.

O CD DO EDVALDO SANTANA,

O LIVRO DO CLAUDINEI VIEIRA

E O BALÉ DA ANACÃ

Dando satisfação sobre três eventos que divulguei aqui: O Edvaldo lançou seu cd na Casa Amarela, o Claudinei continua sua série de lançamentos do livro ‘Olá, pequeno monstro do dia’ e a Anacã Cia de Dança já retornou ao Brasil após sua apresentação no festival de Almada, em Portugal. Aos artistas, meus parabéns!

O álbum do Edvaldo Santana, ‘Só vou chegar mais tarde’, já está disponível no iTunes, Google Play e Spotify. Para adquirir o cd, mande mensagem inbox para o facebook dele.

O poeta Claudinei Vieira lançou seu novo livro de poemas ‘Olá, pequeno monstro do dia’, pela editora Benfazeja. Os interessados, entrem em contato com o autor.

A Anacã Cia de Dança comemorou seu 4º aniversário apresentando o espetáculo ‘Principiar’, na 24ª edição do Festival de Dança de Almada, em Portugal.

AGENDÃO

Devido a dificuldades variadas e incontornáveis, voltei a postar apenas uma vez por semana, todas as quintas-feiras pela manhã. Juntei meus pitacos poético-culturais (das quartas) com o agendão (das sextas). O post fica longo, mas não há outro jeito. Quando eu puder, retorno ao formato anterior, menor e mais adequado. Dito isto, já temos aqui a ‘superagenda dos saraus’ para o seu findi, com fotos, cartazes, links e vídeos. Se aparecerem novidades na programação, eu insiro (na sexta) e aviso pelo facebook. Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas no link da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

Quinta-feira a sábado – 27 a 29 de outubro – 14h30 … Festival Música do Mundo 6ª edição … Com Sarau, Serenata no Cemitério, Workshops e artesanato. Shows no Parque da Mina, com Zeca Baleiro (dia 29), Orleans Street Jazz Band, Tributo aos anos 80, entre outros. Na rua João Tortes da Silva, 99, no bairro Ponte Alta, em Três Pontas, Minas Gerais. Ingressos à venda na Speciale, Empório Duarte e Infinity Tour e na Pré-Festa.

Quinta-feira – 27 de outubro – 18h30 … Bienal – Lançamento de “Arame Farpado” … Se você ainda não leu, te vira, vai atrás, mas leia. O maravilhoso livro de poemas de Lisa Alves será lançado na Bienal de Brasília. O nome da obra faz referência às barreiras materiais e imateriais: limites territoriais, fronteiras culturais, desigualdades e preconceitos. A III Bienal Brasil do Livro e da Leitura acontece na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Leia o que já falei sobre o livro AQUI. Abaixo, dois poemas dela:

[a rosa vermelha]

A Rosa Vermelha brota à margem do ruído proletário,

aguarda o húmus do tempo e o extermínio do verbo hipnótico,

execra foices, suásticas e progressos a qualquer cotação,

venera a dança sutil daqueles que meditam em movimento,

não embolsa votos, preces ou dízimo de domingo,

não dita cartilhas, manuais ou citações de conserva,

está nas veias, nas raízes, no escudo espinhoso,

é sem Estado, Pátria ou Partido.

A Rosa Vermelha não brota em vasos

industriais – adora canteiros, florestas,

água pura, solo fértil, liberdade e rituais da chuva.

Rosa Vermelha é o Mito

de toda Primavera.

[elementar]

Há três estações atrás topei

com uma cigana na Moldávia

e ela me jurou que os magnos

poemas são similares a uma

Puta ansiando o Príncipe Encantado.

Perguntei como uma Puta saberia

identificar essa Utopia

e a Cigana retrucou indócil:

“Exercício do método, minha criança!”

Quinta-feira – 27 de outubro – 19h … Poetas Ambulantes na Linha Coral … O coletivo Poetas Ambulantes acredita que a poesia pode estar em todos os lugares. Por isso, realiza intervenções poéticas, saraus e distribuição de poemas em ônibus, trens e metrô. O convidado especial Vandei Oliveira Zé (poeta, professor e articulador cultural), distribuirá seu livro ‘Falo’ a todos os passageiros que participarem declamando poesia. Na catraca da CPTM da estação Tatuapé, com saída para os vagões dos trens, sentido Luz, às 19h30.

Quinta-feira – 27 de outubro – 20h …Victão e Gui Zacura no Three Dogs Pub … Victão (Victor Barros de Oliveira / Carburador Fumegante) e Gui Zacura apresentam versões do rock and roll dos anos 1960 e 1970, em arranjos acústicos: voz, violão, gaita, bandolim e flauta. Tem Beatles, Dylan, Cream, Stones, Hendrix, Doors e também canções autorais do Gui. No Three Dogs Pub, à rua doutor Ricardo Vilela, 1388, em Mogi das Cruzes.

Quinta-feira – 27 de outubro – 20h … 65º British in Concert com Leone da Gaita Blues Trio … Com o intuito de divulgar os sons de qualidade que não têm acesso ao rádio, o British in Concert abre espaço para música de concerto, alternativa, instrumental e popular. Nesta edição, Leone da Gaita Trio Blues, com seu projeto que resgata a história do blues, de 1920 aos dias atuais, do Mississipi a Chicago. Com Rodrigo Rabello (voz, violão e guitarra), Leone da Gaita (gaita, violão e voz) e Anderson Die (baixolão e baixo elétrico). Entrada: 1k de alimento não perecível. No Boteco Helena, à rua Nove de Julho, 8673, em Suzano.

Quinta-feira – 27 de outubro – 20h … Chico – Espetáculo de Dança … Inspirado na obra de Chico Buarque e de poetas da geração do mimeógrafo, os problemas sociais do Brasil serão dançados ao som das músicas que os refletem. Com os bailarinos Angela Dizioli, Eduardo Rodrigues, Felp Lieberman, Lucas Almeida, Renata Vendramini e Thila Bartolomeu. Entrada franca. Na Ação Educativa, à rua General Jardim, 660.

Quinta-feira – 27 de outubro – 23h … Folk Na Kombi no Z … Referência do folk brasileiro contemporâneo, a banda já é conhecida por suas apresentações divertidas, dançantes e cativantes. Formada pelos músicos Bezão (voz, violão e percussão), Felipe Camara (voz, violão, banjo, guitarra e mala) e Jonavo (voz, violão, bandolim e guitarra), a banda ainda conta com Edu Malta (baixo e direção musical), Ivan Márcio (gaita), Alexandre Fontanetti (guitarra, violão e weissenborn) e Humberto Zigler (bateria e percussão). Na Z Carniceria, à av. Faria Lima 724. Ingressos a R$25 e R$12,50. Leia o que falei sobre eles AQUI.

Sexta-feira – 28 de outubro – 15h … Exercícios de Improviso – Poesia & Jazz – Estreia … A Poesia Maloqueirista (dentro do Projeto Veia e Ventania) convida para o seu mais novo happening líteromusical: o coletivo se reúne em clima descontraído para declamar poesia com o acompanhamento de um quarteto de jazz. Se você é artista da palavra ou do corpo, venha dançar, declamar, exercitar sua arte e trocar possibilidades. Com Aline Binns, Berimba de Jesus, Carol Araujo, Juliana Bernardo, Guilherme Salgado, Jonas Worcman, Luiza Borba, Pedro Tostes, Victor Rodrigues. E a banda Renato Alves Quarteto, é formada por Renato Alves, Adauto Dias (baixo), Joabe Reis (trombone) e Daniel de Paula (bateria). Lançamento de ‘Bicho’, novo livro artesanal de Aline Binns. Na biblioteca Alceu Amoroso Lima, à av. Henrique Schaumann, 777.

Sexta-feira – 28 de outubro – 19h … Festa-Sarau de Halloween no Patuscada … O famoso point de escritores e artistas convida para festa à fantasia com leitura de poemas, “baile perigótico”, tatuagens temáticas, filmes, bilhar, venda de livros e dark room ‘para os que são de dark room’. No Patuscada – Livraria, bar e café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena. Entrada franca (e a primeira cachacinha é cortesia da casa). Vejam que barato este vídeo com o poema ‘O Corvo’ interpretado pelos Simpsons.

Sexta-feira – 28 de outubro – 20h30 … Daniella Alcarpe e Tiê Alves no Bistrô Esmeralda … Os artistas celebram cinco anos de parceria no show “Amizade, felicidade”, apresentando canções de seus álbuns e de artistas que admiram como Caetano Veloso, Lenine, Carlos Careqa, Zeca Baleiro e outros. Ingressos a R$30 e R$15. Na rua Esmeralda, 29, na Aclimação.

Sexta-feira – 28 de outubro – 20h30 … Kleber Albuquerque e Rubi no show Contraveneno … O compositor e cantor paulista Kleber Albuquerque e o cantor brasiliense Rubi apresentam “Contraveneno”, com canções de alta densidade poética, e letras que dialogam de forma crítica com o momento político atual. Acompanhados pelo multi-instrumentista e produtor Rovilson Pascoal (violões, guitarra e ukulele) e pelo mestre Mário Manga, Kleber e Rubi revezam-se também em momentos solo, quando interpretam músicas de suas carreiras individuais. No Cine Praia Grande, em São Luís do Maranhão. Ingressos R$10 (o valor será doado ao Asilo de Mendicidade de São Luís).

Sexta a domingo – 28 a 30 de outubro – a partir de 22h … V Halloween dos escorpianos – eu ouço gente morta! … Com festa do Saci, concurso de fantasia e shows com ‘artistas mortos’: Syd Barret pelos Duendes Mentais, Beatles pelo EggMan e Motorhead pelo The Hammer. E mais: cinema na sexta-feira à meia-noite, pintura facial, performances tenebrosas e zumbis a solta, fogueira e lago. Ver os preços de kombi e camping no site. No Simplão de Tudo Oficial, em Paranapiacaba.

Sábado – 29 de outubro – 13h … Projeto Cultural Composição Urbana … Nesta edição, o Sarau Verso e Prosa tem como convidados: Tubarão do Lixo, Marah Mendes (livro Amarguras de uma paixão – parte 2), Almério Barbosa, Mano Merenda, Uni arte, mc ED$ e Projeto Batukai. Apresentação de Mano Lyee, com discotecagem de Black Nandão. Na rua Aquianés, 31, na comunidade São Remo.

Sábado/Domingo – 29/30 de outubro – 13h … Moto Fomos – Dia das Bruxas … Famoso clube de motoqueiros convida para sua festa de dia das bruxas. Além da apresentação de bandas, será servida uma caldeirada de peixe ‘dos diabos’. Na travessa Praia da Boa Viagem, 47, no Tremembé (altura do número 6.500 da Av. Sezefredo Fagundes).

Sábado/Domingo – 29/30 de outubro – 14h30 … Cine CDC – Debate … O Coletivo Democracia Corinthiana (de perfil supraclubístico) promove ações culturais em prol da democracia, justiça e pela universalização de direitos. Neste espaço, sempre um filme importante é exibido. Depois, há debate entre convidados e interessados. Não é cobrada entrada, mas contribuições para a manutenção do projeto são bem-vindas. Teatro Studio Heleny Guariba, à praça Franklin Roosevelt, 184.

Sábado – 29 de outubro – 15h … Lançamento do livro “De âmbar e trigo” … Novela da paulistana Nanete Neves, conta a história de uma filha de refugiados checos que se torna benzedeira famosa no Triângulo Mineiro, mas que, movida por certos acontecimentos, um dia passa a rever sua fé. Um passeio entre o fantástico e o lúdico, o urbano e o rural, a fé e a dúvida. Na Sensorial Discos, à rua Augusta, 2389.

Sábado – 29 de outubro – 15h … Lançamento na Alceu Amoroso Lima … Em mais um dos projetos organizados pelo coletivo Poetas do Tietê, os alunos do CEU Paz vão lançar seu livro de poemas. Na biblioteca Alceu Amoroso Lima, à av, Henrique Schaumann, 777, em Pinheiros.

Sábado – 29 de outubro – 15h … O Som Que Vem Do Norte – Los Porongas & Kali … A festa abre espaço para as bandas mais notórias daquela região. Para a primeira edição, Kali (de Rondônia) e Los Porongas (do Acre), duas das melhores do Norte brasileiro. E mais a bela exposição de fotos do Gabriel Bicho. Com discotecagem colaborativa. No Submundo 177, à rua Capitão Cavalcanti, 177, na Vila Mariana. Entrada R$15.

Sábado – 29 de outubro – 15h … Sarau na Adelpha … O coletivo Encontro de Utopias, dentro do Projeto Veia e Ventania, convida para o sarau. Nesta edição, pocket-show da compositora, cantora, musicista e pesquisadora Katya Teixeira; cena do espetáculo ‘Recomeçar’, de Cleusa Santo, com Rosa Barbosa e Mário Omura; performances de André Luiz Patrício e palco aberto. Na biblioteca Adelpha Figueiredo, à praça Ilo Ottani, 146, no Pari.

Sábado – 29 de outubro – 15h … Uma breve história da Ficção Cientifica … Neste curso, o professor e escritor de roteiro, Fábio Fernandes, oferece panorama da literatura de ficção científica, dos precursores à contemporaneidade, com um olhar adicional para a produção fora do eixo EUA-Europa (África e Brasil em particular). Curso com 6 aulas, sendo R$35 cada. No Instituto Sarath, à rua Humberto I, 183, na Vila Mariana.

Sábado – 29 de outubro – 16h … Sarau Poético Entre Livros … A Livraria Nobel e Valdyce Ribeiro convidam para o sarau no Dia Nacional do Livro. Palco aberto para declamação de poemas (autorais e/ou de outros poetas), contação de história, apresentação musical ou qualquer outra manifestação artística. Na Livraria Nobel Mais Shopping Largo 13, à rua Amador Bueno, 229, em Santo Amaro.

Sábado – 29 de outubro – 16h … Som & Poesia na Mercearia … Sarau superlegal com a presença de vários músicos e poetas da ZN: Célia Demézio (acima), Chero da Poesia, Simone Barbour com Sheilinha e João Emílio, Li & Mea, Ismael Birodylan (foto), Roger Cast, Filipe Luiz, Jaiminho e mais o palco aberto pra quem chegar. Exposição de fotos de Roberto Candido, o fotógrafo oficial dos saraus. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

Sábado – 29 de outubro – 17h … Sarau no Meio do Mundo convida M.A.P – Movimento Aliança da Praça … Nesta edição, o coletivo da zona leste, M.A.P, é convidado especial. Presença da Banda Zé Pereira e apresentação do grupo de teatro Buraco do Oráculo com o espetáculo ‘O Encantamento da Rabeca’. E mais o palco aberto. Na biblioteca pública José Mauro Vasconcelos, na praça Cmte. Eduardo de Oliveira, 100.

Sábado – 29 de outubro – 17h … Indy Naíse In Casa … Cantora e compositora baiana faz show intimista na ‘sala de casa’ (o endereço será divulgado somente aos primeiros 40 que reservarem), com participação de Renato Pessoa, Camila Trindade, Tchelo Gomez, Jota.pê, Yasmin Olí, Quixote e Rodrigo Ciampi.

Sábado – 29 de outubro – 19h … Desconcertos de Outubro … Conceituado sarau organizado pelo poeta Claudinei Vieira, agora acontece sempre na Patuscada – Livraria, Bar & Café, do editor Eduardo Lacerda. Com Andréa Del Fuego, Lubi Prates, Pedro Tostes, Mariana Basílio, Paulo César de Carvalho, Giselle Vianna e palco aberto. Na Rua Luis Murat, 40.

Sábado – 29 de outubro – 19h … 33ª Sarau dos Conversadores … Sarau com palco aberto e com Benedito Bergamo, Hamilton Faria, Nicanor Jacinto e os conversadores Edson Tobinaga e Cacá Mendes. Na Livraria da Vila, à Al. Lorena, 1731.

Sábado – 29 de outubro – 19h30 … Camila Brasil Na Ocupação Cultural Mateus Santos … A Ocupação Cultural Mateus Santos e @movimento Cultural de Ermelino Matarazzo apresentam show gratuito da cantora e compositora paulistana Camila Brasil, que sobe ao palco acompanhada dos músicos Westerly Telle (contrabaixo) e Mailcon Manara (bateria). Na avenida Paranaguá, 1633.

Sábado – 29 de outubro – 20h … Show Sander Mecca Não-Estrutural … Cantor paulistano revela sua verve eclética em interpretações para músicas inéditas de Zeca Baleiro, Vlado Lima, Léo Nogueira e outros grandes compositores alternativos da cena paulista, além de leituras muito próprias para rocks clássicos. Acompanhado por Douglas Froemming, na direção musical, violão e guitarra. Entrada R$20. Na Associação Cultural Cecília, à rua Vitorino Carmilo, 449, em Santa Cecília.

Sábado – 29 de outubro – 20h … ‘Luiz Cláudio Convida’ – Renê Ruas … O projeto do cantor e compositor Luiz Cláudio de Santos traz, sábado sim, sábado não, um artista para bate-papo informal sobre sua vida, seus gostos e influências. Conversa regada à boa música, claro. Nesta 6ª edição, o convidado é o escritor, compositor e músico Renê Ruas (acima, em foto de Isabel Nascimento). No Espaço CoriscoMix, à rua Espírito Santo, 87, no bairro do Campo Grande, em Santos. Entrada R$10.

Sábado – 29 de outubro – 20h … Sopa de Letrinhas Sarau & Baile do Morcego Brega … Sim, esse é um texto que se repete. Mas, o que fazer se é a mais pura verdade? O Sopa de Letrinhas, organizado e comandado pelo espirituoso (e baita poeta) Vlado Lima há 14 anos, é um dos saraus mais legais da cidade. Amizade e diversão, com qualidade poética e musical. Quer mais o que? Vai lá, meu filho, vai lá… Nesta edição, dois poetas homenageados: Lúcia Santos (de quem já falei AQUI) apresenta poemas do seu ótimo livro ‘Nu Frontal com Tarja’ e Sidney Ebony, lança o seu ‘A(r)mada Negra’. Na abertura, um pocket-show com a banda Universo Relativo. Rica Soares & Léo Nogueira fazem um tributo a Bob Dylan. E mais a presença de poetas e músicos convidados: Suzana Rosa, Victor Rodrigues, Li Souza, Renata Regina, Kana, Esther Alcântara, Marcelo Nocelli, Ju Moura, Mima Joplin e Vanessa Cursi. E ainda tem o Baile do Morcego Brega, com a Banda Mon Amour tocando os ‘clássicos’ de Reginaldo Rossi, Odair José, Amado Batista e outras grandes figuras do gênero. E mais o palco aberto, claro. No Garagem Vinil (também conhecido por Julinho Clube), à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena.

Sábado – 29 de outubro – 20h30 … Anna Bueno no Bistrô Esmeralda … A cantora e compositora Anna Bueno (que recentemente lançou seu ótimo cd autoral ‘Inspir’ação’), apresenta o show acústico e intimista “Tributo à Marina Lima”. Anna canta e toca violão, escaleta e flauta, acompanhada por Lana Ferreira, baixo e violão, e por Edi Velani nos teclados. Na rua Esmeralda, 29, na Aclimação. Entrada R$20 e R$10.

Sábado – 29 de outubro – 21h … Iron Maiden cover ao vivo … Supershow cover da grande banda, com entrada franca e bebidas a preços acessíveis. No Seu Pimenta Rock Bar, à rua Enéas de Barros, 1010, na Penha.

Sábado – 29 de outubro – 22h … Pequeno Estudo sobre o Karma … O cantor e compositor Marcio Policastro (sobre quem já escrevi AQUI) apresenta as canções do seu recente cd ‘Pequeno Estudo sobre o Karma’, acompanhado por Douglas Froemming (guitarra, cavaquinho e violão), Beatriz Lima (baixo e backing vocals) e Ulysses Sebastião (bateria e backing vocals). Marcio, um dos membros do Clube Caiubi de Compositores, tem parcerias com Carlos Careqa, Álvaro Cueva e Leo Nogueira, e já dividiu o palco com artistas como Élio Camalle, Tavito e Zé Rodrix. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$30 e R$20.

Sábado – 29 de outubro – 23h … Fuleragem toca Novos Baianos no Miscelânea Cultural … Banda Fuleragem interpreta o disco Acabou Chorare, de 1972, na íntegra, ao vivo e respeitando os arranjos originais. Nos intervalos, discotecagem 100% brasileira-dançante com dj Ale. A casa abre às 23h, o show começa 0h30. Entrada R$15 e R$20. No Miscelânea Cultural, à rua Cunha Gago, 678, em Pinheiros.

Domingo – 30 de outubro – 10h … Sarau Beco dos Poetas edição 73 … Nesta edição, o sarau matinal faz o lançamento de dois livros: as antologias “Enamorados” e “Namastê II”, de autores que já participaram do sarau. E mais o palco aberto. No CEU Caminho do Mar, à av. engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241, na Vila do Encontro.

Domingo – 30 de outubro – 13h … Sarau Pretas Peri – Edição especial de aniversário … Pretas Peri é o coletivo formado pelas poetas Jô Freitas, Juliana Jesus, Tayla Fernandes e Janaina Cintia. Elas organizam oficinas, debates, mostras artísticas e o Sarau Pretas Peri, que acontece todo último domingo do mês, no jardim Camargo Velho (Itaim Paulista – ZL), sempre com microfone aberto. Na praça da rua Manoel Alvares Pimentel. Confiram a superprogramação para esse domingão de aniversário:

14h – Oficina de composição de poemas curtos, com Brevescrita. Pintura e brincadeira para as crianças, com Princiane Lucio

16h – Banda Pensamentos Libertinos

17h – Apresentação da peça ‘Homens de saia’, do coletivo Bixo Solto

17h30 – Coletivo Acuenda, realizando o Cabaret D’água

18h – Abertura do sarau, com Oro dun aye – A palavra, o som e o mundo, de Luiz Carlos Garcia

(Microfone aberto)

Lançamento do livro ‘Mania’, de Mariana Felix

Intervenção, com Ashanti

Varal de Poesias

21h – Encerramento, com Clarianas.

O coletivo Pretas Peri nasceu em 2014, num terreno baldio onde a atriz e poeta Jô Freitas realizava uma ocupação artística, ao lado de grupos teatrais. Após alguns meses de atividades teatrais mensais, chegam as integrantes Juliana Jesus (dançarina e poeta), Janaina Cintia (pedagoga) e Tayla Fernandes (atriz e poeta), e se inicia uma luta, ao lado da comunidade, para transformar o terreno baldio em praça. Em novembro de 2015, através de muita cobrança junto à subprefeitura, a praça é construída. Desde então, o bairro tem apresentações artísticas constantes, com participação e apoio da comunidade e dos muitos artistas da região. Que belo exemplo, meninas. Parabéns ao coletivo Pretas Peri!

Domingo – 30 de outubro – 15h … Sarau da Paulista … Com o poeta e jornalista Rubens Jardim à frente, escritores de várias gerações saem às ruas para dar seu recado. Tudo dentro do princípio de que o ‘lugar do poeta é onde possa inquietar e o lugar do poema são todos os lugares’, lema da ‘Catequese Poética’, grupo liderado por Lindolf Bell nos anos 1960. O encontro (já conhecido como ‘Sarapau’) acontece na av. Paulista, esquina com Peixoto Gomide, diante do prédio da Justiça Federal. O grupo agora está com equipamento de som e agregou música e dança ao sarau.

Domingo – 30 de outubro – 17h … Chama Poética – Dia D – Carlos Drummond de Andrade … Chama Poética é o projeto criado por Fernanda de Almeida Prado em 2004, para difundir a arte através da poesia, da literatura e da música. Nesta edição, poemas selecionados de Carlos Drummond de Andrade. Com os artistas Gabriel de Almeida Prado, Alexandre Mello, Lucas Coimbra, Frederico Barbosa e Fernanda de Almeida Prado. Na Livraria Cultura – Teatro Eva Herz, à av. Paulista, 2073, no Conjunto Nacional.

Terça-feira – 1 de novembro – 19h … Lançamento do livro ‘Pétalas secretas’, poemas de Janet Zimmermann … A Editora Patuá convida para o evento (com sarau poético-musical) no Sesc Morada dos Baís – Av. Noroeste, 5.140 – Centro – Campo Grande/MS. A entrada é franca e o livro estará à venda por R$38. Os interessados (de qualquer cidade do país), que realizarem a compra antes do lançamento, receberão o exemplar autografado após o evento. Abaixo, dois poemas dela:

DE ROSAS

de repente

asas levemente

olorosas

surgem do nada

interrompem minha prosa

e infestam meu breve susto

de repente

elas, as pétalas pálidas

sobrevoam

meus cabelos ramados

de repente

sou seco arbusto

e elas, fantasmas

de rosas

SONHAR SONHO PERDIDO

À Manoel de Barros – Em memória

Tentar voltar

ao sonho de partida,

Resgatar

do interrompido dorido

a última palavra proferida

pelo poeta preferido,

Banhar-se

com a luz

daquele sorriso,

E regressar

ungida

com pós de pós

-vida

Quarta-feira – 2 de novembro – 13h … Apresentando: A Idade da Terra em Transe 3 – na Charada Vídeo … Uma das últimas locadoras na ativa, a Charada Vídeo se define como ‘resistente e persistente em sua luta diária contra a pirataria desleal e a massificação abrupta da internet’. Nesta festa à fantasia, rola também uma feira de vinil, vhs, posters antigos, revistas e dvds, e uma feira de roupas e objetos antigos, além de exposição de artes plásticas. Discotecagem soul-funk-garage e show ao vivo com as bandas Ciro Augusto #Barret, Capitão Bourbon, Os Longes, Dharma Samu e Flying Chair. Apresentação do mc Vander Bourbon. No Videoclube Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba. Entrada franca.

BOM FINDI A TODOS E

ATÉ A SEMANA QUE VEM!

… … … … … … …