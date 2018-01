Sábado tem Show da Maria com o escrete da Vila: tem som do João do G e do Kita. Tem a Deise e a Helen na fita: sinta o Chêro da Poesia. Sábado bacana: tem o Quinho o Renan e os baita músicos do Lhamas. Tem show tem gol de placa de um mestre da composição: tem o Sonekka necas de anão gigante da canção. Tem a alma luminosa de uma grande artista: tem o carisma de Renata Pizi. Sábado não tem perhaps nem crise. Cola lá pra ser feliz. E na agenda tem sarau a dar com pau: festa forró teatro lançamento de clipe de livro. Tem movimento vivo. Tem sempre um louco motivo pra encontro e ferveção: êta trem bão!

RENATA PIZI

Renata Pizi é uma cantora muito especial. Quem a viu uma única vez, sabe a que me refiro. Ela tem aquele algo mais que só as estrelas têm. Emociona. A conheci em meio à turma de compositores do Clube Caiubi. Cantora da noite e de saraus, vencedora de festivais, intérprete contagiante, dona de uma voz que arrepia, Renata Pizi já tem um grande número de fãs. No momento, ela prepara o primeiro cd e vislumbra novos horizontes para a carreira. Ela vai longe, eu sei, tu sabes, ela sabe também. É essa grande cantora que se apresenta neste sábado no Show da Maria, que é um desdobramento do Sarau da Maria. Nos saraus, o palco é aberto pra quem chegar. No show, são convidadas duas atrações que já tenham um trabalho artístico bem consolidado. Como é o caso da Renata. Ouçam essas duas belas gravações dela.

Pra grande cantora Renata Pizi, que estará sábado no Show da Maria, escrevi:

Renata veste a voz da branquela da nega da japa. Ela se despe se entrega se lança. Renata não descansa. Se mata a cada canção cantada. Desata a sorrir a chorar despetalar a emoção e renasce re-nata do fundo da mata misteriosa da nata da criação. Da ação bipolar de cantar tanto o amor quanto a dor de se dar, dar à luz, fazer jus à musa rigorosa. Vigorosa, Renata não se nega à lida luta pulsa vai além excede. Renata não tem metade quase e nem meio dom. É oito ou oitenta como naquela sua bela interpretação. Porque a emoção não se divide nem mede, é inteira. Porque a paixão só é se for intensa. Seu recanto é na canção. Recanta reinventa se apropria da melodia sai do chão. No salto no alto do palco no céu da ilusão de ser artista, essa bonita devoção. Renata se joga no reggae descamba no samba debulha no blues sua voz sua a tez sua os poros cora a pele sua os pelos molha os olhos arrepia a audição. Renata não adentra o ventre da música pra fazer figuração. Gera som. Bate a mão bate o ritmo no pé mulher que sim quando quer quando não solta os ais seus bemóis sonha sóis na escuridão. Soa nas alturas, nas dobraduras do voo, pinta iluminuras na pronúncia dura e costura as rachaduras do coração. Sua temperatura é de febre de fome de risco e de te(n)são. Renata pode rock pode pop e mpb. Renata é hot é muito ela muitas elas multi-ser. Sua obra se desdobra. Sua nota sobra. Ela é toda. Ela é foda. Ela bota pra ferver.

SONEKKA

O Sonekka é um dos compositores-fundadores do famoso Clube Caiubi. Só isso já é garantia de qualidade, né? Mas, além disso, tem parcerias com grandes feras como Zé Rodrix e Paulinho Tapajós e foi gravado pelos astros Sá & Guarabira e Luiza Possi, além de muitos outros artistas independentes. Seu parceiro mais assíduo é o grande letrista Zé Edu Camargo. Já lançou três cds: Incríveis Amores, Agridoce e Cisma. Nesse link, uma entrevista que ele deu ao pessoal do Sarau da Maria. Abaixo, assistam ao papo com o músico Adolar Marin, no ótimo programa ‘Na Minha Casa‘, e conheçam um pouco de suas músicas, ideias e história (na sequência, o cd Agridoce, inteiro!).

Ao Sonekka, que também estará nesse sábado no Show da Maria, escrevi:

O Sonekka é um compositor popular. Nem vem com essa de chamar de alternativo. Se por um certo crivo meio assim de viés veio a ser – e às vezes é, não é bem porque ele queira. Um bom compositor não é o tarado obcecado pela obra-prima: cria o clima, prepara a cama e a convida. A musa vem… Não precisa ser o professor Pardal dos acordes-aranha, o histérico arquiteto de harmonias inusitadas, o chef da fórmula estranha e gourmetizada que não desce quente nem gelada ao paladar dos normais. Sonekka sabe dosar os sais: buscar (novas abordagens) sem rebuscar (simplicidades). Compõe canções bonitas com refrão pra se cantar no chuveiro e assoviar no busão. Pra sussurrar com carinho no ouvidinho do seu amor. Pra se berrar de desespero no desmantelo da dor. Do time de craques que fundaram o Clube Caiubi, talvez seja aquele com quem eu menos papeei ou bebi. O Sonekka é meu quase desconhecido, ídolo que admiro escondido, que assimilo distraído ao ouvi-lo por aí. Na net e no Julinho, ou na voz de seus tantos parceiros cantores e amigos. Das coisas que disse, me espanta (e encanta) a lucidez cruel com que explana sobre o mistério artístico, o fazer criativo e o mercado competitivo. Me surpreende um fenômeno complexo ser tão bem esclarecido. O caboclo, digo, esse músico intuitivo já conhece os atalhos e abre os caminhos. Prolífico e eficaz, tem pérolas no currículo: Inveja, Logo Eu, Cisco no Olho. É profissa: varia estilo temática batida. Lúdico, parodia. Lúcido, critica. Antenado, seu apelido o desmerece: esse Sonekka é Mestre.

CABRAS DE BAQUIRIVU

O Cabras de Baquirivú é um grupo musical formado a partir do encontro de amigos e artistas em torno do Sarau da Casa Amarela, de São Miguel Paulista. Além de desenvolverem um interessante projeto em que musicavam poemas capturados na internet, esses arretados Cabras (Ronaldo Ferro, Francisco Xavier, Francisco Américo) também interpretam canções próprias e de músicos amigos, como Caminhão de Lixo, do José Carlos Guerreiro, que gerou esse clipe muito legal produzido pelo Lentes Periféricas (coletivo que reúne pessoas interessadas em usar a linguagem audiovisual como instrumento de arte e crítica). Confiram:

AGENDA DA SEMANA

14 de abril – quinta – 19h30 … Concerto & Coaching … Os músicos Ciro Pinheiro e Edu Gomes desenvolvem projeto musical para trazer relaxamento, autoacolhimento e interiorização. Vagas limitadas, inscrições pelo e-mail cursos@5elem.com.br

14 de abril – quinta – 19h30 … Show de Lançamento da Coletanêa Eu, Tu, Eles, Nozes & Vozes 2015 … O fórum de cultura Cena Norte, em parceria com a Fábrica de Cultura Jaçanã, apresenta show com artistas ligados à cultura da ZN: Calango Soul, Eles & Anna Sátt, Reinaldo & Jefferson e Vladinsk & Cordeirovich.

14 de abril – quinta – 21h … Luiz Cláudio de Santos na quinta do Chili Peppers … O excelente cantor e compositor apresenta seu show de MPB (música para botequim). Em Santos.

15 de abril – sexta – 19h … Mou , Nelsinho e Macarrão … O trio toca e canta músicas autorais e releituras de rock e MPB. Entrada franca. No Carauari, na Vila Maria.

15 de abril – sexta – 19h30 … Sarau LiteraturaNossa – Abril de 2016 … Sarau literário organizado mensalmente pela Associação Cultural Literatura no Brasil. Oficina de turbantes com a atriz Débora Marçal, lançamento do livro Humanidade, do escritor Raimundo Alves, lançamento do projeto Calendários Poéticos. Em Suzano.

15 de abril – sexta – 20h … Biro Dylan entre amigos … Noite de MPB, blues e rock com Biro, Simone Barbour, Sheilinha, Jane do Bandolim e outros. No Lê Rock Bar, na Vila Maria.

15 de abril – sexta – 22h … MaurusBlues & The East West Band + DJ Makako Rentato no Boutique Vintage … Quatro amigos com uma vasta experiência musical que se uniram para homenagear um dos maiores gaitistas de Chicago: Paul Butterfield. Ao lado do Sesc Belenzinho.

16 de abril – sábado – 14h … Abril na Afonso Schmidt … Os Poetas do Tietê estão de volta à biblioteca com o Programa Veia e Ventania, realizando oficina de criação literária.

16 de abril – sábado – 14h … Nasce um novo Sarau : Sábado de Poesia com Beco dos Poetas … O Grupo Editorial Beco dos Poetas e Escritores Ltda promove evento gratuito com espaço verde, internet aberta e toda a infraestutura dos grandes parques da cidade. Venha com a família e traga seus amigos.

16 de abril – sábado – 15h … Botecada do Arranca … O grupo teatral Núcleo Arranca convida para a comemoração de dois anos da sede. O evento tem o intuito de arrecadar fundos para manter o espaço e produzir um novo espetáculo. A festa terá dj, performances, exposição e shows de Mel Farago e Nina Oliveira. Em Guarulhos.

16 de abril – sábado – 18h30 … Alquimia Sonora no Campo Limpo … O rapper Viegas, acompanhado do D’ Quebrada Rap e Jeferson Jé Versátil Mathias, se apresenta na Casa de Cultura do Campo Limpo. Grátis.

16 de abril – sábado – 20h … XI Show da Maria – Renata Pizi, Sonekka & Banda e Artistas da Praça … Os Artistas da Praça fazem show de abertura às 21h. Às 22h, Renata Pizi, Sonekka e Banda Auê encerram a noite. Entrada R$15 (a renda é dividida entre os músicos). Na Vila Maria.



16 de abril – sábado – 20h … Sarau Arte Canal Universo Shakespeare … Música, teatro, poesia, dança, exposição e filmes em uma noite dedicada ao bardo. Na Aldeia Satélite, em São Miguel.

16 de abril – sábado – 21h … Grupo Sendero … O som das quenas, zamponhas, charango e toda a energia dos povos latinos. No Bar do Frango, Parque São Lucas.

16 de abril – sábado – 23h … Sarau do Charles … Encontro multicultural, interativo e democrático integrando diversas linguagens e classes sociais. Edição comemorativa dos 20 anos do sarau. No Espaço Gam Yoga, rua Fradique Coutinho, 1004.

17 de abril – domingo – 14h … Quitutes Da Casa Amarela – Sabores da Bahia … Cardápio regional, trazendo o tradicional caruru, vatapá e uma deliciosa moqueca de peixe. O evento tem como objetivo angariar fundos para a manutenção do espaço onde se realiza o sarau da Casa Amarela.

17 de abril – domingo – 16h … Apresentação ‘Quem vem lá na Estrada da Borboleta Azul’ … Espetáculo infantil no Teatro Santos Dumont, em São Caetano do Sul. Única apresentação.

17 de abril – domingo – 18h … Show: Bruno Brasil e Fernando Diniz … Para comemorar 10 anos da parceria musical, dupla faz show com canções autorais (algumas inéditas). Renda revertida para produção do EP. Em Pinheiros.

17 de abril – domingo – 19h … Baile em Brasa! – Xaxado Novo e João de Barro no Traço de União … Duas bandas residentes – Xaxado Novo e Grupo João de Barro – alternam samba e forró, xaxado e gafieira. Na pista, um set list do jornalista Lucas Nobile (autor da biografia de D. Ivone Lara) com músicas garimpadas em discos brasileiros de 10 polegadas dos anos 1950 e 1960. Em Pinheiros.

17 de abril – domingo – 19h … Jeca’s Blues No Santa Sede … Power trio formado por Dari Luzio (guitarra e voz), Vicente Amorim Filho (bateria) e Felipe Pellegrini (baixo e gaita) traz versões de clássicos do blues e rock, além de músicas autorais. Em Santana.

19 de abril – terça – 19h … Lançamento de ‘O amor segundo Buenos Aires’ … A Editora Intrínseca e a Livraria Cultura convidam para o lançamento do romance do jornalista Fernando Scheller. Na Av. Paulista, Conjunto Nacional.

19 de abril – terça – 19h30 … Slam do Grito – Lançamento Marginais Plácidos … Livro contém os ‘gritos’ de 24 poetas, finalistas de todas as edições de slam de 2015. No evento, haverá um slam comemorativo. Na Casa de Cultura Chico Science.

NA SEMANA QUE VEM TEM MAIS.

INTÉ!

