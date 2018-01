Sarau a dar com pau, canais superlegais, coletivos ativos, teatros lotados e bandas às pampa comemorando aniversário. Insiste não desiste o movimento que o corte no orçamento não desmonta. Vontade crescente de gente louca e determinada seguindo em frente. Caminhando e cantando e botando seu bloco na rua. Criando música política carnaval e cultura. Compondo versos de luta na unha sem rancor. Nós e nossas bandeiras trincheiras de flor. Nossa arma é nossa arte nossa bala é nosso amor. Sim, a gente existe. Parabéns pra quem resiste.

… … …

UM ANO DE

PEIXE BARRIGUDO

… … …

Na próxima segunda-feira, dia 27 de novembro, às 21h, acontece a quinta edição do “Peixe Barrigudo – Ao Vivo”, comemorando o primeiro aniversário do canal criado e administrado por Joel Dias Filho e Victor Cali para produzir e divulgar artistas da cena autoral independente, contemplando toda forma de expressão: teatro, poesia, música, fotografia, artes plásticas e cinema. O evento começa com palco aberto (cinco minutos para cada inscrito) e continua com os pocket-shows de Nina Oliveira, Bia Ferreira, Jota Pê, Warley Noua, As Despejadas e Renato Pessoa, entre outros. Entrada R$5. Na Master MC, à rua dr Ramos de Azevedo, 30, em Guarulhos.

Em maio passado, fui a Guarulhos participar de um evento do Peixe Barrigudo. Presenciei uma mistura de sarau, show, festa e encontro político e cultural de resistência, com emocionantes pocket-shows de artistas que, em breve, o Brasil inteiro vai conhecer e amar, por se sentir representado em suas canções. Além do talento, a arte deles está em sintonia com os mais amplos e amorosos desejos de liberdade, respeito e justiça social, valores de que estamos muito necessitados. Emocionado, escrevi esse texto:

“Estado de Alerta… Atenção! Epidemia de boa música em Guarulhos… Surto de poesia… Detectados índices elevados de inteligência e sensibilidade… Alerta vermelho rosa roxo púrpura azul… Decretado Estado de Felicidade Pública!”

Será que é uma droga que botam na água que embota mágoa e brota flor? Que molda do barro da arte a parte melhor da criação do homem-mulher-cidadão? Será que tá no vento esse talento que se espalha por lá? Esse encanto tamanho tanto viajando pelos quatro cantos dessa feliz cidade? Será que ganhou asas e tá voando pelo ar esse vírus criador hipercontaminador esse pó que só de respirar já faz o respirante assoviar contente cantante no tom aspirante a cantor ator sorrir e se dar transcender contagiar toda gente num fluxo incessante de arte e amor? Será que tá na rua no bar essa bactéria inteligente que se instala na pele na mente desses adolescentes e eles saem sábios e indecentes desafiando os incautos derrubando os muros do atraso e afinando o coro indignado dos excluídos de sempre? Onde se cria esse inseto que transmite a antítese da mesmice o antídoto ao conformismo, em que o artista não é passageiro sem memória no bonde da história não é transeunte inocente pela praça efervescente não sobe no palco a passeio e liberta o anseio que sente porque sofre o bloqueio desde sempre e escolhe o lado certo liberto da arte de quem vem do escuro do fundo pisado do buraco negro absurdo do apartheid do sistema injusto do insulto da grande metrópole ao pobre. Arte que vem do sentimento comum é assim. Tem parte tem encaixe forma um todo. Uno. Em Guarulhos há isso tudo. Uma cena nascente um mundo novo gostoso tesudo prazeroso em gestação. A força a festa a indignação o barulho de quem se representa e não pede comiseração.

“Atenção… Estado de Alerta, atenção! A arte de Guarulhos desperta o cidadão. Perigo, perigo! Há um projeto de nação”.

… … …

SARAU DAS

MULHERES POETAS

… … …… … …

Sábado – 25 de novembro – 16h … Sarau das Mulheres Poetas … Há seis anos o poeta Rubens Jardim publica, no seu blog e no facebook, uma seleção de poetas mulheres com o título de “As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira”, que já atinge a marca de quase 400 poetas e mais de 1500 poemas. Agora, o poeta promove este primeiro sarau presencial, com 16 poetas e a atriz Marciah Liedke, que apresenta o monólogo ‘Sou ela ou serei eu?’. Entre as poetas estarão Natalia Barros, Luiza Silva Oliveira, Paula Valéria de Andrade, Lenita Estrela de Sá, Greta Benitez, Esther Alcântara, Carolina Montone, Beth Brait Alvim e Claire Feliz Regina. O evento será apresentado por Rubens e Claudio Laureatti, é gratuito e terá um momento de microfone aberto. No Auditório do IAMSPE, à av. Ibirapuera, 1215, 3º andar.

… … …

PRÊMIO GRÃO DE MÚSICA

… … …

Sábado – 25 de novembro – 19h … Cerimônia do Prêmio Grão de Música 2017 … Quarta edição do Prêmio (idealizado pela cantora e compositora Socorro Lira) contempla quinze canções de compositores e intérpretes de vários lugares do país, e oferece uma estatueta de bronze criada por Elifas Andreato. Na cerimônia, três artistas premiados se apresentam: Estela Ceregatti, Calé Alencar e Áurea Martins. No Centro Cultural Olido, à avenida São João, 473.

Eis a lista dos escolhidos: Almério (de quem já falei aqui), Ana Paula da Silva, Áurea Martins, Calé Alencar, Cida Moreira, Déa Trancoso, Estela Ceregatti, Fred Martins, Jânio Arapiranga, João Triska, Joesia Ramos, Márcia Siqueira, Mocinha de Passira, Paula Santoro e Wilma Araújo.

Na quarta-feira, dia 29, tem show de Socorro Lira no teatro da Rotina (leia mais no agendão).

… … …

MAIS SHOWS NO

TEATRO DA ROTINA

… … …

Segue a programação especial de aniversário do Teatro da Rotina (saiba mais detalhes sobre cada show clicando nos nomes dos artistas): nesta quinta-feira, dia 23, tem as bandas Bratislava e Oto Gris. Na sexta, dia 24, Guaiamum (Daniel Ribeiro) e a banda Naked Girls And Aeroplanes. No sábado, dia 25, é a vez de Bernardo do Espinhaço. No dia 29, quarta-feira, tem Socorro Lira (ver no agendão) e na quinta-feira (dia 30), Flavio Tris encerra os especiais de aniversário (na semana que vem eu falo mais sobre isso). Garanta seus ingressos antecipadamente ao preço promocional de R$20 (nesse link). Na rua Augusta, 912, sempre às 21h.

… … …

MINHAS ANDANÇAS

PELOS SARAUS

… … …

TOCA DO AUTOR >>> Na sexta-feira passada fui ao bar do Hotel Cambridge e participei do sarau Toca do Autor, que comemorou um ano de existência e de resistência, abrindo espaço aos músicos alternativos. Organizado pelo músico e compositor Alexandre Tarica, o sarau teve como ponto alto a apresentação da cantora Susie Mathias, acompanhada por Brau Mendonça (violão), Ayrton Mugnaini (baixo), Galba (rabeca) e Jaime Matos (percussão). Susie, sem ensaio nem nada, cantou, requebrou e encantou a todos: é uma artista completa. Entre os muitos participantes estavam Nando Távora, Giliane & Gusmão, Birodylan, Kita, Zanatta, Cássio Figueiredo, Volt e a ‘cantora lírica’ Helen Torres, que foi muito aplaudida após interpretar uma pequena ária, acompanhada por um certo blogueiro do Estadão (eu mesmo!). Selecionei alguns cliques mágicos efetuados pelo fotógrafo oficial dos saraus, Roberto Candido (veja mais da festa aqui).

…

SHOW DA MARIA >>> No sábado, na Vila Maria, um grande público prestigiou as apresentações de Deise Capelozza e Tião Baia (com suas respectivas bandas). Finalmente uma edição do Show da Maria teve lotação semelhante à do Sarau da Maria. Mesmo numa noite chuvosa, mais de 140 pessoas presenciaram os dois excelentes cantores.

DEISE CAPELOZZA apresentou belas canções de compositores da Vila Maria (Guerreiro, Duran, Cordeiro & Luiz) e algumas pérolas de Djavan, Milton, Caetano e Marlui Miranda (sua interpretação para ‘Pitanga’, de Marlui, foi um instante artístico de suprema beleza). Mesmo nos covers, ela e banda procuraram imprimir caligrafia própria, alterando andamentos e acrescentando temperos. Minha canção ‘A dor que nunca morre’ ficou tão melhor na voz de Deise, que me sinto quase que obrigado a lhe oferecer parceria. Ela criou uma música mais divertida, moderna e de levada bem mais contagiante do que aquela que eu compus (méritos para o ‘maestro’ João Emilio também, obviamente). Deise, em ascensão gradual e permanente, vem voando alto e vai chegar onde merece: no céu azul onde brilham as estrelas da canção brasileira.

TIÃO BAIA é cantor de timbre raro e interpretações delicadas e comoventes. Sempre nos prende a atenção, seja numa romântica canção dos Bee Gees ou nas pungentes criações de Raberuan, Sacha, Akira e outros talentosos compositores de São Miguel. Tião se apropria do que canta, como salientou o poeta Akira Yamasaki ao apresentá-lo. Acompanhado de um percussionista e três violonistas, mostrou repertório eclético e puxou o público para cantar com ele, em clima descontraído, como é de seu feitio. Ainda abriu espaço para o trabalho autoral de seus ótimos músicos, os compositores Ravi Landim e Paulo Miranda, além de chamar o cantor Beto Rio para um dueto. As turmas de São Miguel e Vila Maria têm compartilhado suas artes e criado festas muito bonitas de se ver. E viver. Esse Show da Maria foi mais uma delas.

Veja todas as fotos do evento pelas lentes coloridas de Roberto Candido e nas imagens em preto e branco de Moacir Barbosa (aos dois, este blogueiro e sarauzeiro agradece).

…

DESPEDIDA DO LÉO E DA KANA >>> No domingo, uma turma do Sarau da Maria (eu e Marici, com Selma Bizon e Veronica Lopes) marcou presença na despedida do casal Kana e Léo Nogueira, que viaja esta semana para morar no Japão. Letra e melodia se casaram quando a jovem cantora Kana veio estudar música no Brasil e encontrou o menino poeta Léo. Olhos nos olhos, cantoria na poesia, amor e arte de parte a parte. Agora, os dois partem para uma temporada na terra do sol nascente. As músicas e parcerias com o pessoal do Caiubi continuarão através da net. E lá vão eles, levando abraços e sorrisos nossos e dos amigos e parceiros Rica, Teju, Sander, Policastro e tantos outros… Boa viagem!

…

AMOR GERAL >>> Na terça-feira fui ao Teatro Porto Seguro assistir ao show da cantora e compositora carioca Fernanda Abreu, que apresentou canções de seu novo cd ‘Amor Geral’, além de vários sucessos. Fernanda convidou a Focus (companhia onde minha filha dança) para coreografar e participar de alguns números. Foi bonito de ver os bailarinos desenvolvendo os ousados movimentos amorosos que suas letras livres de preconceitos descreviam. Fernanda, além de fazer a defesa da diversidade (em todos os níveis) ainda desceu a lenha nos políticos que (des)governam o Rio. Eu cantei, dancei e esculhambei os larápios junto com ela. Saí de lá com a alma lavada.

… … …

ROUBARAM O VIOLÃO

DO BRAU MENDONÇA

… … …



O talentoso violonista e querido amigo Brau Mendonça, está inconsolável. Ele teve seu instrumento de trabalho roubado. Além do valor sentimental, pois o violão estava com ele há mais de 15 anos, é muito difícil comprar outro com a mesma qualidade. Seus amigos e admiradores, solidários, iniciaram uma campanha para arrecadar fundos e tentar adquirir outro violão semelhante. Clique no cartaz e veja como colaborar. O Brau merece.

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

Quinta-feira – 23 de novembro – 20h … Show de lançamento do disco Duas Casas … Os cantores e compositores Bezão (do Folk na Kombi) e Nô Stopa (filha de Zé Geraldo) uniram seus trabalhos para formar a dupla Duas Casas, que lança cd homônimo no Itau Cultural, com entrada franca. Av. Paulista, 149.

… … …

Quinta-feira – 23 de novembro – 21h … Trajetória Literária c/ João Anzanello Carrascoza … Projeto convida escritores nacionalmente conhecidos para contar sua história e bater papo sobre literatura. Nesta edição, João Carrascoza, escritor e professor da ECA-USP e da ESPM-SP. Entrada franca. No Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, em Suzano.

… … …

Quinta-feira – 23 de novembro – 21h … Espetáculo: Pele Negra, Máscaras Brancas – Cia Treme Terra … Espetáculo de dança negra baseado em estudos sobre as relações étnico-raciais no Brasil, a mitologia dos orixás e experiências pessoais relatadas pelos artistas do elenco. Direção geral de João Nascimento e Firmino Pitanga. No Sesc Bom Retiro, à alameda Nothmann, 185.

… … …

Quinta-feira – 23 de novembro – 21h … Encontro de Expressões … Sarau organizado pelo artista Cale Narman, com os convidados Marcelo Barum, Elis Pessotti e Marcos Munrimbau, além do palco aberto para todas as linguagens artísticas. No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

… … …

Quinta-feira – 23 de novembro – 21h … Palco Madalena 7ª Edição … Espaço com dois palcos dedicados a apresentações autorais de música e teatro. Com convidados e microfone aberto. Na rua Fradique Coutinho, 1332, na Vila Madalena.

… … …

Quinta-feira – 23 de novembro – 21h … Quinta Autoral: com Selma Fernands … Projeto abre espaço à música ao vivo, sempre às quintas. Nesta edição, a cantora Selma Fernands apresenta seu repertório eclético. No Stue, à rua Girassol, 320.

… … …

Quinta-feira – 23 de novembro – 21h … Bratislava + Oto Gris no Teatro da Rotina … A programação especial de aniversário do teatro da Rotina traz duas bandas: o rock alternativo da Bratislava e a prosa poético-musical da Oto Gris. Ingressos a R$20,00 (antecipados no link ) e R$40 (na porta). Na rua Augusta, 912.

… … …

Quinta-feira – 23 de novembro – 21h … Samba D’accord! – Elio Camalle … Cantor e compositor brasileiro radicado na França, Elio Camalle convida amigos da cena musical paulistana para celebrar um ano de seu projeto ‘Samba D’accord’. Com artistas do Clube Caiubi: Rica Soares, Sonekka, Gabriel de Almeida Prado e Marcio Policastro, entre outros. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585.

… … …

Sexta-feira – 24 de novembro – 18h … Festa Jardim Psicodélico #14 na OMB … Festa traz as bandas Capitão Bourbon e Nicolas Não Tem Banda, além da Feira de Vinil da Charada Discos, com seleção especial que vai do classic rock às brasilidades. Entrada R$7. Na Ordem dos Músicos do Brasil, à avenida Ipiranga, 318, bloco A – 6º andar.

… … …

Sexta-feira – 24 de novembro – 19h … Sarau das Águas … Comemorando 30 anos da ong Espaço e se colocando como um instrumento de celebração da diversidade e de resistência das periferias, sarau promove debates sobre questões políticas, culturais e socioambientais. Nesta edição, presença dos músicos Vidal França e Eufra Modesto. No Espaço Formação Assessoria e Documentação, à rua Cambuci do Vale, 109, na Cidade Dutra.

… … …

Sexta-feira – 24 de novembro – 19h … Extraordinárias: Mulheres que revolucionaram o Brasil … Lançamento do livro que apresenta perfil de mais de 40 mulheres de etnias, regiões e épocas variadas, que fazem parte da história do país mas raramente são lembradas. Presença das autoras Duda Porto de Souza e Aryane Cararo, além de bate-papo com duas das mulheres citadas: Marinalva Dantas e Sâmia Bomfim. Na Livraria da Vila, à rua Fradique Coutinho, 915, na Vila Madalena.

… … …

Sexta-feira – 24 de novembro – 19h … Choro Marginal – na Paulicéia Cultural … Apresentação do grupo Choro Marginal, formado por Jefferson Dias Rocha, Ivan Melillo, Juninho Alves e Beto Araujo. Na rua Arruda Alvim, 127.

… … …

Sexta-feira – 24 de novembro – 19h30 … Duo “voz e violoncelo” – Jéssica Areias e Érica Navarro … A cantora angolana Jéssica e a violoncelista brasileira Érica desenvolvem linguagem sonora muito particular compondo arranjos e interpretando músicas autorais e também clássicos como Nada será como antes, de Milton e Canto de Ossanha, de Baden e Vinícius, entre outras. Na Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391. Contribuição R$10.

… … …

Sexta-feira – 24 de novembro – 20h … Duo Certas Canções – no Quinto Pecado Café Bistrô … Duo formado pela cantora Amanda Temponi e pelo violonista Wellington Silva apresenta novos arranjos e interpretações para clássicos do cancioneiro popular brasileiro. Na rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

… … …

Sexta-feira – 24 de novembro – 20h … Johnny De Las e Victor Cali … Músicos Johnny de Las e Victor Cali apresentam repertório autoral acompanhados do baterista Alex Machado. Durante o show, live painting da artista plástica Carol Pimentel, além de exposição de suas obras. Ingresso R$5. No Teatro Padre Bento, à rua Francisco Foot, 3. em Guarulhos.

… … …

Sexta-feira – 24 de novembro – 20h30 … A Era do Rádio – Estreia … Com direção musical do maestro Eduardo Fernandes, o Coral da Unifesp remonta um de seus mais elogiados espetáculos: A Era do Rádio. No primeiro dia, Reynaldo Puebla, diretor cênico do grupo, lança o livro “O Canto em Cena: expressão cênica para canto coral”. Anote as datas: nos dias 24 e 25 de novembro (sexta e sábado), 1 e 2 de dezembro (sexta e sábado), 8 de dezembro (sexta) e 16 e 17 de dezembro (sábado e domingo). Às sextas, 20h30, aos sábados, 15h30 e no domingo às 17h. No Teatro Marcos Lindenberg, à rua Botucatu, 862, próximo ao metrô Santa Cruz. Entradas a R$20 e R$10.

… … …

Sexta-feira – 24 de novembro – 21h … The East West Band – no Black Sheep Social Club … Excelente banda de blues formada por MaurusBlues (gaita & voz), Fernando Hipólide (guitarra), Felipe Barba (baixo) e Eduardo Camargo (bateria & backing vocals), se apresenta na Vila Maria, à rua Diamantina, 146. Entrada franca.

… … …

Sexta-feira – 24 de novembro – das 23h às 4h … Forró na Gruta … A Gruta, que sempre recebe o chorinho do grupo Xoroxangô e o Samba da Gruta, realiza a quarta edição do seu forró, com o grupo Baião Lascado, que pesquisa e desenvolve repertório de forró, baião, xote, arrasta-pé, música instrumental brasileira e elementos da cultura popular. Entrada R$5. Na rua Major Quedinho, 112-A, no centro.

… … …

Sexta-feira – 24 de novembro – 23h59 … Oração Para um Pé de Chinelo … Texto do grande Plinio Marcos será apresentado por três sextas-feiras consecutivas, sempre à meia-noite. A montagem é da Cia Teatroendoscopia, com direção de Flávio Marin. No elenco, Thais Dias, Ícaro Rodrigues e Alexandre Santo. Ingressos a R$40 e R$20. Teatro dos Parlapatões, na Praça Roosevelt.

… … …

Sábado – 25 de novembro – das 13h às 22h … Festa Literária da Gente … Visando divulgar a produção artística da ZN, acontece a primeira edição do evento organizado em conjunto pela Biblioteca José Mauro de Vasconcelos, o Coletivo Casa no Meio do Mundo e o Sarau da Su. A Festa Literária homenageia os escritores negros Carolina Maria de Jesus e Machado de Assis e conta com dois saraus, atividades multimídia, mediação de leitura, dramatizações, performances, roda de conversa, mesa e estande com autores, exposição e doação de livros. Na Praça Cmte. Eduardo de Oliveira, 100, no Parque Edu Chaves.

… … …

Sábado – 25 de novembro – das 13h às 23h … Mora com Nóis! … Um dia de atividades em solidariedade à Casa Mora Mundo que teve equipamentos eletrônicos e instrumentos musicais roubados. Tem oficina, encontros, shows e roda de violeiros (ver cartaz). Evento visa levantar fundos para cobrir os prejuízos. Na rua Barra Funda, 391.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 14h … Sarau Projeto Multicor … Através de poesia, música, exposições, literatura e dança, sarau busca revelar artistas nas comunidades. Dede Brasil faz pocket-show autoral. Na Casa de Atividades, à av, Candea, 1717, em Guarulhos.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 14h … Sarau na Adelpha … Encontro de Utopias promove sarau na biblioteca. Nesta edição, com o espetáculo teatral Vida De Bicho (texto e direção de Cleusa Santo). E mais o palco aberto.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 15h … Último Samburbano do Ano … O Samburbano é um projeto de ocupação cultural que acontece todo último sábado do mês, há cerca de 3 anos, no Largo de Santa Cecília em Sao Paulo. A frente dele Paula Gomes Da Silva Paula Pretta e Roberta Oliveira & O Bando de Lá, juntam suas trajetórias para levar ao público sambas históricos e inéditos, num ambiente familiar e democrático.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 16h … Sarau das Mulheres Poetas … Há seis anos o poeta Rubens Jardim publica uma seleção de poetas mulheres com o título de “As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira”, que já atinge a marca de quase 400 poetas e mais de 1500 poemas. Agora, o poeta convida para este 1º Sarau, com a presença de 16 dessas poetas. Entre elas, Esther Alcântara (no vídeo acima). No Auditório do Iamspe, à av. Ibirapuera, 1215, 3º andar.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 17h … Som & Poesia na Mercearia … Sarau mensal convida um novo curador a cada edição. Neste sábado, o poeta Oswhaldo Rosa é quem organiza e apresenta a festa com palco aberto e convidados como o escritor e músico Tinho Ribeiro e o poeta Arnaldo Antonio Marques Filho, que lança o livro ‘Britadeira para Perfurar Areia Movediça’. E ainda tem bolo e parabéns pro niver da Marici, do Sarau da Maria. No Carauari, Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria. Entrada franca.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 18h … Sará O Quê? … Sarau caseiro com música, poesia e projeções, que propõe a apresentação de trabalhos consolidados e experimentações. Surgiu do encontro do cineasta Sérgio Roizenblit (Milagre de Santa Luzia) com a curadora e produtora Geórgia Gugliotta e os músicos Caito Marcondes, Dante Ozzetti e Patrícia Bastos. Nesta edição, Paulinho Bastos, com participações de Patrícia Bastos, Oneide Bastos, Alejandro Cadena e Silvia Nicolatto. Na rua Cristiano Viana, 1430.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 18h … Sarau Perifatividade no Círculo de Cultura … Sarau de música, opinião, leitura, educação popular e defesa dos direitos humanos. Com palco aberto (ver programação no cartaz). Na rua Dr. Benedito Tolosa, 729, no Pq. Bristol.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 19h … Cerimônia do Prêmio Grão de Música 2017 … Quarta edição do Prêmio (idealizado pela cantora e compositora Socorro Lira) contempla quinze canções de compositores e intérpretes de vários lugares do país. No Centro Cultural Olido, à avenida São João, 473.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 19h … Livros – Lançamentos … Dois lançamentos de livros de poemas na Patuscada: “Bambuzal”, de Rafael F. Carvalho e “Os dias são laranjas apodrecidas rolando a ladeira”, de Aldo Jr. Na rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 19h … 44º Sarau dos Conversadores … Nesta edição, Os Conversadores (Edson Tobinaga e Cacá Mendes) convidam a historiadora Stefani Costa, a cantora e compositora Anna Bueno e o instrumental Espiral Harmônica (formado por Eduardo Penha e Wilson Neves). E ainda tem microfone aberto e sorteio de livros e cds. Na Livraria da Vila, à alameda Lorena, 1731.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 20h … Teatro – Mulher … Grupo Ato Real Fora do tempo apresenta espetáculo que discute o casamento, a situação da mulher na sociedade e a correlação entre o feminino e o masculino. Após a peça, debate com o diretor de teatro Marcos Gomes. No dia 2 de dezembro, o debate será com os artistas e professores Ligia Regina e Eder Lima. Na Aldeia Satélite – Espaço Cultural, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 20h … Vermelho por dentro – lançamento … A escritora e artesã Lunna Guedes lança sua segunda novela. Publicada pela Scenarium livros artesanais, ‘Vermelho por dentro’ traz duas personagens femininas: ‘mãe e filha’ e seus dilemas de vida. Na Starbucks Brasil, à alameda Santos, 1054.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 20h … Cyber Aldeia – Cabras de Baquirivu … Banda formada por Ronaldo Ferro, Francisco Américo, Perola Negra, Xavier, Guerreiro e Sandra Gomes Leal apresenta canções autorais e sucessos da mpb. Na Casa de Cultura Antonio Marcos, em São Miguel Paulista.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 20h … Noite dos Tambores – 2017 … Evento é um encontro internacional de música que reúne uma amostragem significativa da diversidade rítmica/percussiva do Brasil e do mundo. Em sua 7ª edição (até 25 de novembro), a Noite dos Tambores aglutina pesquisadores, músicos e construtores de instrumentos com a intenção de apresentar uma mostra cultural diversa e significativa dirigida a educadores, terapeutas, músicos e público em geral. Colabore para pagar parte do projeto: 1º lote R$10 + taxa. 2º lote R$15 + taxa. Entrada R$15. No Sacolão das Artes, à rua Antônio Amaral Ferreira.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 20h … Som da Estrada … Excelente dupla formada pela cantora Giliane Meirelles e pelo violonista e compositor Valter Gusmão apresenta seu repertório de mpb e canções estradeiras. No Ecla, à rua Abolição, 244. Entrada R$10.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 20h … Carol Naine no SESI Sorocaba – participação Jotapê … Cantora e compositora indicada ao Prêmio de Música Brasileira em 2017, Carol Naine apresenta show no circuito sesi, acompanhada pelo trio Alexandre Vianna, João Benjamin e Rafael Lourenço. Com participação do cantor JotaPê. Entrada franca. à rua Duque de Caxias, 494, em Sorocaba.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 21h … Tiê Alves – Pré-lançamento do projeto ‘Tá Osso’ … Compositor Tiê Alves prepara novo cd e faz show no formato voz, violão e viola caipira, com participação das cantoras Daniella Alcarpe e Maria Leite. Ingressos a R$20. No bar Papila, à rua Fradique Coutinho, 1332, em Pinheiros.

… … …

Sábado – 25 de novembro – 22h … Raquel Martins – no Secretinho … Cantora e compositora se apresenta com Arthur Souza (baixo) e Lilo Cazarini (bateria). E comemora seu aniversário. Entrada R$10. Na rua Inácio Pereira da Rocha, 25, na Vila Madalena.

… … …

Sábado – 25 de novembro – das 22h às 4h … Confluência de Blocos … Todas as formas do samba paulista celebradas na festa “para o fortalecimento de uma identidade brasileira para as novas gerações”. Com os blocos Jegue Elétrico, Agora Vai e Cacique Jaraguá. No Traço de União, à rua Claudio Soares, 73.

… … …

Sábado e domingo – 25 e 26 de novembro … Residência para Atores – 6/SP … Residência para Atores é um ambiente de preparação e criação de personagens, voltado para atores que irão realizar trabalhos para cinema e tevê. Clique no cartaz e entre em contato para saber mais. No Teatro da Garagem, à rua Silveira Rodrigues, 331-A, na Vila Romana.

… … …

Domingo – 26 de novembro – 8h … Corrida Solidária … Primeira caminhada e corrida das Belas do Bem Correr. Leve 1 kg de alimento não perecível que será doado para a igreja São José. , “Caminhar faz bem, correr faz bem , fazer o bem também”, é o lema do grupo. Na praça Santa Luísa de Marillac, a praça do Guançã.

… … …

Domingo – 26 de novembro – 10h … Bazar do Abacaxepa … Ótima banda em processo de gravação de ep promove bazar para arrecadar dinheiro. Vai ter música, bebidinhas, comidinhas, roupas, sapatos, acessórios, cds e outras coisas mais, por ótimos preços. Na avenida Jandira, 1141, em Moema.

… … …

Domingo – 26 de novembro – 11h30 … Inauguração Do Sesc Birigui Com As Despejadas … Banda formada por Ariadne Matos (percussão), Bruna Black (percussão, voz e violão), Bruna Duarte (contrabaixo), Lidia Martiniano (percussão, voz e violão), Nataly Ferreira (percussão, voz e violão) e Vitória Silva (percussão e voz) faz show. No repertório, canções com críticas sociais e temas feministas. Entrada franca. Na rua Manoel Domingues Ventura, 121, em Birigui.

… … …

Domingo – 26 de novembro – das 13h às 22h … Festa A Idade da Terra em Transe 14 – A festa do Ano … O coletivo Jardim Psicodélico e o Videoclube Charada promovem mensalmente o evento, mistura de festa, show e encontros artísticos: tem feira de vídeos (com mais de 10 mil títulos), shows de bandas e artistas independentes de vários estilos (rock, mpb e soul), além de performances, exposição de artes (com Carlos Milker, Vander Bourbon, Marcello Dalla Dea e Mademoiselle Marchand), fanzines, brechó e discotecagem. Nesta edição, participam as bandas Imigrantes Italianos do séc. XXI (vídeo acima), Porno Massacre e A Inevitável Coisa. Na rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, em Sapopemba.

Fazendo jus ao nome cinematográfico da festa, os glauberianos organizadores do evento sempre produzem um divertido curta para contar o que vai rolar por lá. Este, estrelado por Tom Kbélo (do Jardim Psicodélico), se chama “O Elo Roubado de Amém Mau”.

… … …

Domingo – 26 de novembro – das 14h às 22h … Domingo no Parque #vemproBixiga VETAasTORRES … O Teatro Oficina Uzyna Uzona, apoiado por artistas, bandas, políticos, blocos e entidades diversas organiza ato público contra “a violência do capital especulativo e a decisão judicial favorável ao grupo Silvio Santos, que projeta a construção de torres de apartamentos no entorno do teatro”. Também vai ter um abraçaço no quarteirão. A concentração acontece no Viaduto Júlio de Mesquita Filho.

… … …

Domingo – 26 de novembro – 15h … Sarau Vozerio e Sambadas no Clariô … “Em meio a cortes na Cultura, retrocessos sociais, censura e abuso de poder, pequenos projetos resistem”. Assim se apresenta o Sarau Vozerio, com microfone aberto (a partir das 15h) e show da banda Sambadas (às 18h). No Espaço Clariô de Teatro, à rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra. Durante o evento, rola a feirinha com venda de comidas, livros, cadernos e bolsas a bons preços.

… … …

Domingo – 26 de novembro – 15h … 7ª edição Sarau Poesia de Esquina + Poetas do Tietê … Sarau acontece até 17h, com palco aberto e convidados como Edilene Santos e Daniel Alexandrino, além de Felipe Marinho lançando Zine Calypso. Depois, os Poetas do Tietê continuam a tarde poética. Na Oca, do Parque do Ibirapuera, à rua Itapacuraí.

… … …

Domingo – 26 de novembro – 15h … Sarau do Rico + Sarau Jazzhouse … Em sua 4ª edição, o Sarau do Rico e a Jazzhouse se unem para celebrar a música, o amor e a amizade. Com apresentação de Rico Ayade e diversos convidados (clique no cartaz). Entrada R$20 e R$10 (com 1 kg de alimento). Na rua Veríssimo Glória, 86, em Perdizes.

… … …

Domingo – 26 de novembro – 16h30 às 22h … Matinê com Vitoriano e Seu Conjunto + Daniel Medina … Vitoriano e Seu Conjunto trazem o show Nau dos Insensatos e Daniel Medina interpreta canções de seu álbum de estreia e músicas que o influenciaram. Contribuição sugerida R$25. No Condomínio Cultural, à rua Mundo Novo, 342.

… … …

Domingo – 26 de novembro – 17h às 23h … Festival Manas Na Rede … 25 de novembro é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher: ‘violência’ é qualquer conduta – ação ou omissão – de discriminação, agressão ou coerção, ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher e que cause dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político ou econômico ou perda patrimonial. Essa violência pode acontecer tanto em espaços públicos como privados.

Pra trazer força a essa luta, a Na Rede Produtora em parceria com Jai Club e coletivos de parceiras, juntam a mulherada numa só festa: Manas Na Rede. As atrações são Ekena, Bárbara Bandeira e Wabi Sabi. No Jai Club, à rua Vergueiro, 2676. Ingressos a partir de R$15.

… … …

Domingo – 26 de novembro – 18h … Cocão Avoz – Show … Rapper e poeta, Cocão Avoz faz parte do grupo de rap Versão Popular e do Sarau da Cooperifa. No show, músicas inéditas que farão parte de seu cd solo. Com dj Max, Joh Contensão e Henrique Damas no backing vocal. Na Casa Popular de Cultura de M’boi Mirim, à avenida Inácio Dias da Silva, s/n.

… … …

Domingo – 26 de novembro – 18h … Sarau no Bar do Frango … Tradicional ponto de encontro de músicos e poetas, o famoso Bar do Frango realiza sarau com palco aberto. Na avenida São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

… … …

Domingo – 26 de novembro – 19h … Lançamento do ‘espanca-estanca’ … A poeta Luz Ribeiro lança seu segundo livro de poesias, ‘estanca e espanca’. Membro do grupo de atores negros Legítima Defesa, Luz foi a primeira mulher campeã nacional de poesia, na Copa do Mundo de Poesia Oral, na França, em 2016. Na Aparelha Luzia, à rua Apa, 78.

… … …

Segunda-feira a quarta-feira – 27 a 29 de novembro … 1º Festival do Livro da E.E. Antônio Brasílio Menezes da Fonseca … Festival homenageia a escritora Carolina Maria de Jesus, com três dias de variada programação (clique no cartaz). Na av. Edmilson R. Marcelino, 1544, em Suzano.

… … …

Segunda-feira – 27 de novembro – 18h30 … Lançamento: “A Fuga”, com o escritor e ex-preso político André Borges … O autor foi preso, aos 25 anos, por assalto à mão armada. Na prisão, iniciou leitura incessante de livros, o que lhe deu embasamento cultural e o levou à conscientização política. André, um dos fundadores do PDT, é Vice-presidente do Instituto Palmares de Direitos Humanos (IPDH), ligado à questão racial. Na Tapera Taperá, à av. São Luiz, 187, 2º andar, loja 29, na Galeria Metrópole.

… … …

Segunda-feira – 27 de novembro – 19h … Lançamento do livro “A Elite do Atraso” … Jessé Souza convida para bate-papo sobre seu novo livro, “A Elite do Atraso”, com a presença do historiador Luiz Felipe de Alencastro. O evento ocorre no auditório superior do Tuca, na Rua Monte Alegre, 1024, em Perdizes.

… … …

Segunda-feira – 27 de novembro – 19h … A Noite pela Arte Livre – Segunda sem Rotina … Teatro da Rotina promove encontros e rodas de conversa entre artistas. Para debater sobre censura e liberdade (sob o tema ‘Os Limites da Arte’), os convidados são o escritor, roteirista e ator Lourenço Mutarelli, a atriz e diretora Renata Carvalho e o artista plástico Gustavo Von Há. E ainda tem música ao vivo, com Thiago Romaro e banda, e apresentação da atriz Paula Vilhena. Na rua Augusta, 912.

… … …

Segunda-feira – 27 de novembro – 19h30 … Música e celebração: lançamento do clipe “Capitão do mato” … A poeta Lilian Rocha e o músico José Carlos Rodrigues lançam videoclipe “Capitão do Mato”, canção com letra dela e melodia dele. Na ocasião, Lilian comemora posse na cadeira 49 da secção RS da Academia de Letras do Brasil, cuja patrona é Carolina Maria de Jesus. Na Aldeia, à rua Santana, 252, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

… … …

Segunda-feira – 27 de novembro – 20h … Alessandra Leão: Enfrente … Misturando música e artes plásticas, a cantora e percussionista pernambucana Alessandra Leão se apresenta com a instrumentista e cantora Lívia Mattos e os guitarristas Leo Mendes e Kiko Dinucci (que também fará intervenção gráfica). No Centro da Terra, à rua Piracuama, 19, em Perdizes.

… … …

Segunda-feira – 27 de novembro – 21h … 5º Peixe Barrigudo – Ao Vivo – Edição de Primeiro Aniversário … Com vários pocket-shows. Entrada R$5. Na Master MC, à rua dr Ramos de Azevedo, 30, em Guarulhos.

… … …

Terça-feira – 28 de novembro – 19h … Terça Autoral – 20ª Edição … Sarau organizado por Wolf do Vale e Fabricio Dias, tem palco aberto e pocket-show do cantor e compositor Beto Santos. Entrada franca. Na rua Hungria, 128, em Guarulhos.

… … …

Terça-feira – 28 de novembro – 20h … Brecht e Weill – por Suzana Salles e Lincoln Antonio – Concerto Cabaré … A cantora e o pianista apresentam canções de Bertolt Brecht e Kurt Weill originalmente feitas para espetáculos como A Ópera de Três Vinténs, Mahagonny e Happy End. Ingressos a R$40 e R$20 (em dinheiro). No Estúdio da Companhia do Latão, à rua Harmonia, 931.

… … …

Quarta-feira – 29 de novembro – 10h30 … Luz, Câmera, Canção! … Apresentação reúne trilhas e canções dos filmes mais famosos do cinema, adaptadas para canto coral. Também na quinta-feira (dia 30). Entrada franca. Na Etec de Artes, à avenida Cruzeiro do Sul, 2630.

… … …

Quarta-feira – 29 de novembro – 21h … Socorro Lira – no Teatro da Rotina … Cantora apresenta o repertório do ep ‘Seu Nome’, com poemas de Maria Firmina dos Reis. Participação de Álvaro Couto (acordeon) e Tati Fraga e Penélope Martins (poemas). Ingressos a R$40 e R$20. Na rua Augusta, 912. Sobre Firmina: ela foi a autora do primeiro livro publicado por uma escritora negra no país, o romance antiescravista ‘Úrsula’, que permaneceu por quase cem anos esquecido nos porões de uma biblioteca pública do Maranhão.

… … …

Quarta-feira – 29 de novembro – 21h30 … Anhangabahy no Centro Cultural Butantã … O CCB recebe a banda Anhangabahy, formada por Hévelin Gonçalves, Rui Condeixa Xavier e Wady Issa Fernandes, artistas de práticas múltiplas, no teatro, na literatura e na música, que se uniram para dar voz aos sambas de Condeixa. Ingresso na base do ‘pague quanto puder/quiser’. Na av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

… … …

Quartas e quintas-feiras – até 7 de dezembro – 21h … Ribanceira … A peça tem texto de Aramyz, direção de Maria Basilio e uma emocionante atuação do ator e poeta Antonio Ginco. “Ribanceira” é um texto inspirado na observação de uma realidade vivida por muitas famílias no Brasil e em outros países. Leva à cena o Zé, personagem sem sobrenome que representa os diversos sobreviventes de catástrofes, sejam as causadas por enchentes, pela falta de recursos financeiros ou pela impotência de quem vive nesse lado abandonado da humanidade, à margem das benesses do dinheiro e do poder. Ingressos a R$50 (inteira) e R$25 (meia). No Espaço Cia da Revista, à alameda Nothmann, 1135 (entre as estações de metrô Santa Cecília e Marechal Deodoro).

… … …

Até 30 de novembro – 12h … À mesa negra … “Inspirado no dia da Consciência Negra, em Carolina Maria de Jesus e na pouca divulgação da literatura negra, o evento “À mesa negra” é um convite à reflexão num banquete virtual diário na página Letras Catitas: todos os dias de novembro, ao meio dia, você pode se sentar à mesa-texto de um autor negro, nacional ou internacional, da poesia, prosa ou teatro”.

… … …

Até novembro … Derivas Abertas _ CCSP (Projeto Deslocamentos Sonoros) … O Coletivo Teatro Dodecafônico foi selecionado pelo 6º Edital de Projetos de Mediação em Arte e Cidadania Cultural do Centro Cultural São Paulo. Na primeira fase, de setembro a novembro, realiza ‘Derivas Abertas’ pelos espaços e acervos do CCSP. Depois, convida a todos para percorrer e conhecer seus corredores, rampas, discos, livros, documentos e etc, de maneira experimental e lúdica. Cada ‘deriva’ começa e se encerra no mesmo dia. O material descoberto e as experiências vividas irão compor uma série de audiotours. A próxima será no dia 25 de novembro. Na Rua Vergueiro, 1000. Inscreva-se pelo www.goo.gl/osdufD

… … …

Até 22 de dezembro … Exposição de Arquitetura – Observatório + Devires do Brasil … O Observatório e a Exposição Devires do Brasil são parte das atividades da 11a Bienal de Arquitetura de São Paulo, que tem várias outras expos e atividades em diversos outros locais. Na Praça das Artes, Av. São João, 281. Saiba mais no site.

… … …

Até 23 de dezembro – Exposição … A artista plástica Beatris Maurício Rocha expõe suas pinturas no Espaço Cultural Alberico Rodrigues, na praça Benedito Calixto, 159.

… … …

Até 30 de dezembro – das 10h às 20h … Robert Frank: Os americanos + Os livros e os filmes … A obra de Robert Frank, um dos nomes mais importantes da história da fotografia, será apresentada em duas exposições no IMS Paulista: “Os americanos” e “Os livros e os filmes”, com entrada franca. Em paralelo às exposições, o IMS promove retrospectiva de sua filmografia, exibindo 25 títulos, entre curtas, médias e longas-metragens. Na avenida Paulista, 2424.

… … …

Até 14 de fevereiro/2018 … Exposição – Histórias da sexualidade … Com mais de 300 obras e cerca de 130 artistas, tanto do acervo do MASP, quanto de coleções brasileiras e internacionais, incluindo desenhos, pinturas, esculturas, filmes, vídeos e fotografias, além de documentos e publicações, de arte pré-colombiana, asiática, africana, europeia, latino-americana, entre outras. A mostra divide-se em nove núcleos temáticos e ocupa três espaços do Museu: o primeiro andar (Corpos nus, Totemismos, Religiosidades, Performatividades de gênero, Jogos sexuais, Mercados sexuais, Linguagens e Voyeurismos), a galeria do primeiro subsolo (Políticas do corpo e ativismos) e a sala de vídeo (Voyeurismos). No Masp, à av. Paulista, 1578. Só para maiores de 18 anos (pode isso, Arnaldo?).

… … …

BOM FINDI A TODOS.

E lembre-se: o agendão é atualizado diariamente. Acompanhe.

… … …