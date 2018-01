Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Protestos, paralisações e manifestações pelo mundo e por todo o País marcaram a luta dos movimentos organizados. Mais que de homenagens, é sempre um dia de luta. E de luto. Transcrevo aqui dados de pesquisa realizada no final de 2015: no Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos e espancada a cada 24 segundos. Aumentou em 54% o número de mulheres negras assassinadas nos últimos 10 anos. E apesar das mulheres trabalharem 5 horas a mais por semana, recebem 25% a menos que os homens.

DISQUE DENÚNCIA >>> O número 180 da Central de Atendimento à Mulher recebe denúncias e orienta mulheres vítimas de violência. As ligações são gratuitas e o serviço funciona 24 horas.

SOBRE O DIA DA MULHER

O Brasil é o quinto país do mundo em violência contra a mulher. Nesse mundo vasto mundo, ‘perdemos’ só para quatro países. São os números que afirmam, não é minha opinião. Eu sou de esquerda e ouço dizer, frequentemente, que ‘vocês, da esquerda, ficam aí inventando esses negócios de direitos’ (não deixa de ser uma contradição, no mínimo semântica, a direita ser contra os direitos). Direito da mulher, direito do trabalhador, direito do negro, do gay, da criança. Direitos humanos, enfim. Os reacionários que me ‘acusam’ disso, se referem ao feminismo, ao feminicídio, ao racismo e à homofobia como ‘invenção de esquerdistas’. Para eles, fomos nós que criamos ‘esse negócio’ de Cultura do Estupro, de Lei Maria da Penha, ou ‘Vadia da Penha’, como eles gostam de dizer, com um sorriso cafajeste nos lábios. Como se antes da luta pelos direitos (que os movimentos sociais de esquerda encabeçam, sim, obviamente) houvesse um mundinho perfeito e colorido; como se desde a colonização, não fossem 500 anos de um imundo currículo de opressões, recheado de estupros e assassinatos (no mais das vezes, impunes; quando não, chancelados por bolorentas ‘leis’ patriarcais). Talvez por isso, nós, brasileiros, sejamos tão machistas e violentos. Herdamos e convivemos com essa realidade terrível desde que nascemos. E nos ensinam a aceitá-la com naturalidade. ‘Homem é assim mesmo’, ouvimos desde o berço. Se somos ‘isso’, se essa é nossa vergonha, precisamos admiti-la e mudar. E quem não concordar com esse raciocínio simples e elementar, sinto dizer, mas está do lado dos estupradores e da opressão silenciosa que cria meninos para serem garanhões e meninas para serem moças ‘direitas’ (olha aí de novo: se o termo ‘direita’ exprime uma suposta ‘qualidade’, a ‘esquerda’ deve ser um ‘demérito’, né?). Filósofos nos ensinam que a violência germina quando (e onde) a cultura se ausenta. E que ser culto é exercer e aprimorar a capacidade de compreensão. E que compreender é colocar-se no lugar do outro. Ponha-se no lugar de uma delas.

Ponha-se no lugar de uma dessas mulheres que apanhou, fugiu e escapou com vida; que chegou a uma delegacia, violentada, sangrando, com um olho roxo, cheia de dores, hematomas e ouviu o delegado perguntar:

O que você fez para ele te bater? Que roupa você estava usando? Porque você não gritou? Porque você estava andando na rua sozinha a essa hora? Você sempre sai? Você tinha bebido? Você deu mole, né?

E se você não tiver pra onde ir, o que vai acontecer quando voltar pra casa e reencontrar seu ‘marido’, o agressor? Vai apanhar de novo, até não resistir e morrer. Até virar mais um número engrossando as estatísticas. Números que não são opiniões de ‘esquerdistas nojentos e tendenciosos’ como eu. Números frios que nos delatam, a nós, sociedade brasileira machista e violenta. Temos que mudar isso. Já. Mudar desde a primeira infância, nas escolinhas, dentro de casa, dentro de cada um de nós, homens. Temos que formar jovens melhores e punir homens violentos, não acobertando seus crimes. Temos de criar leis que protejam nossas filhas, amigas, namoradas e mães. Temos de pedir perdão por esse histórico de crimes, por matá-las, espancá-las e amedrontá-las desde a pré-adolescência. Por cercear sua liberdade de ser, pensar, de ir, vir e estar, de se sentir à vontade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Temos de zelar por elas (como elas zelam por nós, desde sempre). Temos de ser homens de verdade, companheiros, pais, irmãos. Temos de merecer seu olhar, retribuir sua paixão, sua coragem de tentar conviver, sua ousadia de ser só ou acreditar, de criar um lar, de ter filhos e de sonhar com a possibilidade de um mundo melhor e igualitário, que respeite as diferenças. Isso tudo é o que elas nos ofertam mesmo quando dizem não, por ‘n’ motivos femininos. Elas são delas, senhoras de si. São nossas, quando querem. Nossas meninas e sobrinhas. Nossas mães, namoradas e filhas. Nossas mulheres amadas, nossas amigas queridas. O grande amor das nossas (secas ocas únicas) vidas.

SARAU DE SEXTO ANIVERSÁRIO

DA CASA AMARELA

… … …

Desde já, cumprimento a tchurma toda de São Miguel pelo aniversário (pretendo estar lá, neste domingo). Abaixo, falo do Sarau da Casa Amarela e emendo com um textinho que fiz contando sobre a admiração que tenho pelo poeta e pela grande figura humana que é o Akira Yamasaki.

Domingo – 12 de março – 15h … 53º Sarau da Casa Amarela … Organizado e apresentado pelo poeta Akira Yamasaki, com o auxílio luxuoso de Escobar Franelas e Luka Magalhães, um dos melhores saraus da cidade comemora seu sexto aniversário com convidados muito especiais: Paulo Miranda (músico), Rosa Rocha (poeta, compositora e cantora), Ivan Ferretti Machado (poeta, ator e autor de teatro), banda Cabras de Baquirivu (grupo formado por Francisco Xavier, Ronaldo Ferro, Francisco Américo e Valdomiro Ferreira), Carloz Torres (jornalista, fotógrafo e gestor da Editora Essencial) e mais o microfone aberto para quem chegar (eu vou!). Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

AKIRA YAMASAKI

O Akira Yamasaki é um baita poeta (veja o que já escrevi sobre ele AQUI). É um poeta ‘dos baitas’, como ele gosta de dizer a respeito dos outros bons poetas que convida para seu Sarau da Casa Amarela (se você nunca foi lá, vá! Cada edição apresenta, em média, 6 horas do melhor da música e da poesia alternativas da cidade, num clima de respeito e amizade que não existe em nenhum outro lugar). Sou seu fã desde que o conheci. De cara, da primeira hora. Gerrilheiro desarmado, combate com palavras lapidadas e polidas (são essas as suas ferramentas na construção das convivências). Figura rara, de iluminação própria e natural, que não quer brilhar mais do que ninguém, mas cuja força poética e humanista atrai a tudo e a todos, que giramos mais felizes ao seu redor. Parodiando o grande Adoniran, nós gostamos de ser ‘as mariposa em vorta de sua lâmpida’, Akira, meu querido cumpadi véio (certa vez, eu pedi a ele permissão pra chamá-lo de ‘amigo véio’, pois sentia que, em pouco tempo de amizade, eu já gostava tanto dele quanto de alguns poucos amigos que conheço há muitas décadas). Ele me emocionou ao escrever, em dois momentos distintos, poemas citando meu nome (um, misturando nossos nomes), além de um terceiro, maravilhoso, nomeando o Sarau da Maria (e vários artistas da nossa turma dos saraus). Recentemente, os republicou no facebook (ver abaixo). Eu, que estou em dívida com seu sarau (por vários motivos, faz um tempão que não apareço na Casa Amarela – mas nesse domingo eu vou!) posto aqui essas palavras tortas e marejadas, talvez apenas para atenuar meus descaminhos e a secura da distância, ou só para reafirmar o quanto o admiro e quero bem.

1.

arnaldo, véio

o amor é cego

o riso insulta

o ódio vaga

arnaldo, véio

a palavra muda

sob o céu surdo

ante o mar tanto

arnaldo, véio

o pano cai

o olho vaza

o tempo cala

Akira – 23/03/2015.

2.

tenho muitos irmãos por aí

minha mãe, a poesia

os pare às dezenas por dia

de nome arnaldo yamasaki

um deles é muito especial

poeta dos baitas, essencial

Akira Afonso – 16/02/2016.

3.

minha rua

moro na rua assis freitas

esquina com a adriane garcia

e paralela à joelma bittencourt

onde fica o colégio gilberto braz

e próxima às praças francisco xavier

lígia regina, angela vilma

e joão caetano do nascimento

tenho no centro da retina ferida

do meu olho esquerdo quase cego

uma bola azulada e desesperada

parecida com o céu da minha infância

quando anoitecia e eu não achava

o caminho de casa

malgrado o avanço das pesquisas

com as células tronco

nenhuma clínica oftalmológica

consegue descobrir a causa

da minha lesão

e por conta da minha cegueira

quando acordo todos os dias

ajoelho e imploro com fé:

minha santa bianca velloso

minha santa rogéria reis

cris de souza, minha santinha

valei-me minhas poetas santas

da minha escuridão salvai-me

moro na rua escobar franelas

no número edsinho tomaz de lima filho

na vila luka magalhães

no bairro rosinha moraes

na cidade rafael da silva carnevalli

do estado de sacha arcanjo

e posso ser encontrado ainda

na caixa postal do sarau da maria

e no cep éder lima

tenho uma flor silvestre

nas mãos deformadas

por calos de foices e enxadas

sou apenas um plebeu sujo

descalço e desajeitado

quebrando louças milenares

neste salão de nobres saberes

e pobres poderes

só tenho uma flor inculta

nas minhas mãos de borracheiro

e moro na rua josé pessoa

número selma bento baia

cep claudemir dark’ney santos

e sempre aperto a tecla sap para ver

se entendo alguma coisa

costumo banhar-me todas as tardes

no rio punky além da lenda

e na lagoa márcia barbieri

costumo dormir olhando as estrelas

um dia num banco do jardim de hideko

e noutro no colo doce e meigo

da praça queila rodrigues

só tenho uma flor iletrada

nas minhas mãos analfabetas

e procuro o incomum

nos lugares comuns

guiado pelo sistema gps carlos moreira

e pela estrela guia wander porto

moro num país enorme

banhado pelo oceano raberuan

moro num país infinito

de nome edvaldo santana

e qualquer morte é bentivinda

Akira – 23/06/2015

Além do sarau, dos poemas, letras de músicas e dos seus livros (‘Bentevi, Itaim’ e ‘Oliveiras Blues’), o Akira (acima na foto com sua Sueli) também tem um blog. Tirei de lá esse texto abaixo. Eis o modo poético e belo com que ele se apresenta:

“Meu nome é Akira Yamasaki e nesse espaço vou contar minhas histórias. Sou um poeta e agitador cultural nascido sob o signo maldito das insatisfações e das aflições inquietantes. Carrego eternamente nos olhos embotados a dubiedade do meu coração inconstante e fantasmas descontentes arrastam correntes no meu noturno destino. Meu outro signo é a paixão que torna-me fraco, generoso e temente por aqueles por quem sou apaixonado. Menino cheguei do interior do estado em 1964 na Curuçá – Itaim Paulista e desde então só tive dois endereços, a própria Curuçá e o Jardim das Oliveiras, onde moro desde 1975. As indagas culturais entraram na minha vida em 1977 devido ao envolvimento com artistas da região de São Miguel e a fundação do Movimento Popular de Arte – o MPA, quando um rangido profundo realinhou as placas geológicas dos oceanos do meu cérebro, o tsunami pegou no tranco e comecei a escrever poesia e teatro como louco e a promover indagas como destino. Nunca mais parei. Foi no MPA também que conheci Sueli Kimura, magra como um ramo espichado de sakura, japonesa de olhos indaquentos e inteligência incômoda, beleza oriental de traços suaves e intrigantes. Paixão fatal e casamento.”

SHOW DE CAROL NAINE

… … …

Carol Naine faz show no Teatro da Rotina, nesta sexta-feira. Sou seu fã desde a primeira audição casual, quando procurava por novidades legais pra postar no blog. Sobre ela, encantado, já escrevi aqui:

Carol é fina afinada e canta como quem fala. Não grita não precisa. E como opina. Feminina quase franja no cabelo e aquele jeito meio nara de gata que guarda um leão. Não se engane, cuidado com Carol Naine que ela morde. Pega, mata e come. Inspirada, bem-humorada, antenada com seu tempo, comenta sem forçar a mão. Há informalidade e classe na poesia mordaz com que revela o dia-a-dia, a tragicomédia dos homens, sua farsa e fome, seu circo e pão. Há toques daquele lirismo do jovem Chico em letras e harmonias, aqui. Há pitadas de graça das típicas piadas do eterno Noel, ali. E há uma consciência trágica que beira mestre Cartola, acolá. Carol nos conecta ao espírito semprevivo dos bambas, ao som que atravessa eras. Traz na pulsação da veia e na doçura da garganta a herança de um olhar particular de um jeito amoroso e sedutor que um certo Brasil já produziu. Como uma dança que resiste dentro de um corpo que nem sabe se ainda existe. Ou como uma alma que se remexe ao som de um ritmo que sequer conheceu mas jamais esquece. Não sei se me expresso bem. Há um grande prazer em ouvir e sentir identificação com essas canções, mas um sintoma de difusa ancestralidade me atinge e comove. Uma quase dor me invade. Algo coletivo e impreciso de que estava com saudade de andar perto e de me sentir parte. Se bem recordo, é de uma arte. Daquele objeto artístico de primeira, perfeito casamento da bela melodia com a poesia da letra: chamava-se canção brasileira. Ainda chama. Há chama. Há sol. Ouça a Carol.

Sexta-feira – 10 de março – 21h … Show da Carol Naine – Qualquer Pessoa Além de Nós … A cantora e compositora Carol Naine é uma das mais talentosas artistas da nova geração da mpb. ‘Qualquer pessoa além de nós’ é seu segundo cd. Não deixe de ir a esse show. Carol canta acompanhada pelos mesmos ótimos músicos que tocaram no disco: Alexandre Vianna (piano), Rafael Lourenço (bateria) e João Benjamin (baixo). Ingressos a R$40 e R$20, no Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912.

SHOW COM CONRADO PERA,

THIAGO K E FRANÇOIS MULEKA

… … …

Excelente trio de cantores e compositores faz rodada dupla de shows. Sábado, na Fábrica de Caleidoscópios (Mooca) e domingo no Mora Mundo (Barra Funda). Conrado, jovem revelação da mpb, acaba de lançar seu novo clipe (abaixo). Sobre ele, já comentei aqui:

…

Conrado Pera, jovem talentoso, águas de muitos mundos escorrendo pelas cordas de seu violão. Sua voz mistura sotaques e cria idiomas novos: é caipira com latino, sertanejo com urbano. Menino inquieto, andarilho, não sossega… Quer aprender e vai lá perto ver. Viaja, corre trecho, dorme ao relento, ouve os sons da natureza, trovões, cantos e gritos. De gente e de bicho. Nossa solidão e desamparo estão lá nos seus ritmos. Mas a procura da felicidade sobressai. Sua música é um afetuoso abraço na diversidade. Esse “Enlaçador de Mundos” se apresenta nesse findi em São Paulo. Vá conhecê-lo.

Sábado – 11 de março – 20h … São Paulo – Regra de Três, o show – François, Thiago e Conrado … Os ‘cantautores’ François Muleka (Florianópolis), Conrado Pera (Alto Paraíso de Goiás) e Thiago K (São Paulo) se encontram para o show “Regra de Três”, onde cantarão suas composições, intercalando momentos em grupo e solo. Veja vídeo (acima) com o novo clipe de Conrado Pera. No Teatro Imaginário da Fábrica de Caleidoscópios, na rua Chá de Frade, na Mooca. Lotação 40 apenas. Reserve ingresso pelo email fabricadecaleidoscopios@gmail.com

Domingo – 12 de março – 18h … Os três músicos voltam a se apresentar, desta vez na Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391. Entrada R$20.

BOA SEMANA A TODOS!

