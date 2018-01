Aqui tem os shows e cds incríveis e imperdíveis do Vitoru Kinjo e do Ricardo Vignini, aqui tem a expo das fotos do Tiago Queiroz, aqui tem o superencontro de voz, viola e poesia, em Paraopeba, Minas. Aqui tem Caiubi Autoral, tem Consuelo de Paula e o som da Blubell. Aqui tem meus relatos sobre os Inrollando Stones no Show da Maria e a minha participação no sarau das Utopias. Aqui tem os meus pitacos sobre o resultado do Prêmio da Música. Aqui tem fúria tem festas e saraus a dar com pau. Aqui tem o que interessa. Pros pés e pra cabeça. Vem nessa que é bom à beça.

… … …

PRÊMIO DA MÚSICA BRASILEIRA

… … …

Na noite passada (quarta-feira, dia 19), aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro a cerimônia de entrega do ‘Prêmio da Música Brasileira’. Em outro post (leia AQUI), já louvei a inclusão de vários artistas da cena alternativa entre os indicados e, hoje, teço alguns comentários rápidos sobre os premiados. Para acessar a relação dos vencedores em todas as categorias, clique AQUI.

…

Há um ano, neste blog, escrevi duas matérias enaltecendo o talento da cantora e compositora Carol Naine (leia AQUI e AQUI). Na noite passada ela participou do Prêmio da Música Brasileira, na principal categoria, melhor canção, com a sua ótima ‘DizPuta’. Concorria com Zeca Pagodinho e Tom Zé, que venceu, com “Descaração familiar”. Nenhum prêmio ofertado a Tom Zé jamais será injusto. Tom Zé é simplesmente adorável e genial (leia o que escrevi sobre ele AQUI). Parabéns à Carol por ter seu talento reconhecido (e ao Prêmio da Música, por reconhecê-lo). Fico feliz em ler reportagens sobre Carol Naine no Segundo Caderno, do jornal O Globo. Espero que, em breve, ela saia com destaque também no Caderno2 e na Ilustrada. Não sou de me gabar, não. Mas não se esqueça, leitor: sobre ela (e outros grandes artistas do circuito alternativo) você leu primeiro aqui, neste blog desconhecido (e muito foda) chamado Sarau, Luau e o Escambau.

…

Ainda sobre o Prêmio, é preciso elogiar sua ousadia na indicação de vários artistas da cena alternativa. Com relação à premiação, foi mais conservador. Os vencedores, em sua maioria, são consagrados medalhões (que fizeram por merecer, claro, ao longo de suas notáveis carreiras). Sem desmerecê-los, nem contestar o resultado (afinal, concurso é isso mesmo), gostaria de citar alguns artistas que, em minha opinião, mereceriam ter vencido: Carol Naine, uma artista que compõe saborosas canções com cara de clássicos da melhor mpb. Patrícia Bastos e seu lindo disco ‘Batombacaba’. As vozes maravilhosas do grupo Tao do Trio. João Fenix, esse jovem cantor absolutamente emocionante (Ellen Oléria também é demais!).

…

E parabéns ao PMB por ter peito de premiar alguns talentos quase desconhecidos: os ótimos Saulo Duarte e a Unidade, BaianaSystem (dois troféus), Rael, Craca e Dani Nega, além do maravilhoso álbum “Delírio de um romance a céu aberto”, do grande compositor pernambucano Zé Manoel. Entre os não indicados, senti falta de Blubell e seu excelente cd ‘Confissões de Camarim’. Creio que o cd (e o lindo show) de Blubell merecia ao menos uma indicação. E acho uma tremenda injustiça a cantora Céu sair da cerimônia sem levar pra casa o prêmio de melhor ‘alguma coisa’: melhor cantora, melhor álbum, melhor show ou, sei lá, melhor ‘entertainment’. Assisti ao show de Céu no sesc Santana em meados do ano passado. Ela é simplesmente o máximo (leia o que escrevi sobre ela AQUI ).

… … …

COMO FOI O

SHOW DA MARIA

… … …

Sábado teve Show da Maria. teve Fanca no agito da dança da cantoria. teve Toninho no slide na guitar. teve Ana fazendo niver. teve festa e fantasia. Teve amigo sumido que há tempos eu não via. teve Valdo Ozzi Cris Alê e Duran. teve quem tá sempre por lá. Ginco Rosária Baschera João Maçã. teve quase uns 200 presentes. o prazer de viver (des)embrulhado pra presente. teve grito contente e surpresas de monte. teve Beatles Stones Jovem Guarda e Raul. teve pop e rock, balada e blue. acho que nada faltou, meu brou. teve show de alegria. a gente fica cheio de dedos de medos e dúvidas, mas teima e organiza. no fim, é aquele cansaço de gozo, aquela leseira boa que toma conta do corpo depois da folia. Foi assim, gostosin gostosin, esse showzin da Maria.

Pra quem não foi ou pra quem quer rever, AQUI tem as fotos do evento pelas lentes do grande Roberto Candido. E AQUI tem outro lote de fotos dele (Roberto estava impossível!). E AQUI ainda tem as fotos do Cesar Franciolli (o popular Ozzi). Aos dois amigos, um grande abraço agradecido.

… … …

COMO FOI O

ENCONTRO DE UTOPIAS

… … …

Regina Tieko convidou, eu agradeci e fui lá. Mas eu tinha o Show da Maria no mesmo dia do Encontro das Utopias. Se os juntasse seria uma sinfonia de cantorias. Eu queria levar meus amigos e parceiros. Meus velhos e novos companheiros. Pra onde ando, gosto de levar meu bando. Queria ter ido com Helen, Giadas, Pérola e Ponciano. Valdo, Claire e até o meu parceiro Barroso, talvez. Mas dessa vez, cantei solo. Nem vi a Ana e a Ane lá (valeu, meninas, pelas fotos e doce presença não sabida). Com a lágrima suspensa e a voz embargada, cantei pra querida Janete minha música doída. E me refugiei na fina companhia de Regina, Duran e Silvia Maria. Não somos sós somos nós e nossos sonhos. Nossa identidade e a intensidade da nossa vibe nos descaminhos da vida. Poetas e amigos loucos no redemoinho dos dias. Nós e nossas utopias.

AQUI algumas fotos tiradas pela Regina Tieko. E AQUI, as fotos da minha amiga Ana Pinheiro. A elas, meus agradecimentos. No sarau estiveram, entre outros, Paulo Dantas, Thomas Incao, Renato Pessoa, Vieira Pato e, acreditem, a Bela e a Fera.

… … …

EXPOSIÇÃO DE FOTOS

DE TIAGO QUEIROZ

… … …

Exposição #éssepê [fotografias de Tiago Queiroz] … Com curadoria de Marcello Vitorino, o fotógrafo Tiago Queiroz, do Estadão, apresenta conjunto de onze imagens em preto e branco produzidas durante suas andanças pela cidade de SP, utilizando um aparelho celular. Até 3 de setembro, na Casavitorino, à rua dom Antonio de Melo, 114. A entrada é franca, mas as visitas precisam ser agendadas pelo e-mail casavitorinofoto@gmail.com

Tiago é jornalista formado pela PUC-SP, tem pós-graduação em Fotografia pelo SENAC-SP e trabalha desde 2002 no Estadão. O repórter fotográfico afirma que o diferencial da profissão hoje, quando todos podem fotografar, é estar atento a histórias que passam despercebidas no cotidiano. E finaliza: “Fotojornalismo não é apenas fazer uma fotografia bem feita. A imagem deve ter história, informação, não só plasticidade, mas conteúdo”.

A Casavitorino promove rodas de conversa, palestras, cursos, oficinas e leituras sobre fotografia, e tem biblioteca com aproximadamente 900 volumes sobre fotografia, arte, urbanismo e sociologia, disponíveis para consulta. Saiba mais no site.

… … …

VIOLEIRO RICARDO VIGNINI

LANÇA CD NO SESC POMPEIA

… … …

(00:00) – O Bonde dos Fontes

(03:24) – Trevo

(06:34) – Dr. Cateretê

(09:20) – Pé vermelho

(13:26) – Beijando o céu

(17:07) – BR 116

(21:57) – Indiana

(24:33) – Ventos de Novembro

(28:56) – Saúvas e Quenquéns

(31:45) – Se xaxando

(34:55) – Cedro

(37:10) – Lua da colheita

(41:12) – Cariri

…

Quinta-feira – 20 de julho – 21h … Lançamento do CD Rebento – Ricardo Vignini – no Sesc Pompeia … ‘Rebento’ tem 13 faixas instrumentais inéditas. Dez assinadas só por Ricardo e três em parceria. Como só encontrei a postagem do cd por inteiro, deixei a contagem dos minutos ao lado dos títulos para você poder localizar e ouvir facilmente as canções citadas no texto.

PARCERIAS >>> ‘Pé Vermelho’, com o gaitista Sergio Duarte, é um baião com sotaque de blues, realçado pelo pandeiro de Marcos Suzano; ‘Ventos de Novembro’ nasceu das jams com Ari Borger; ‘Lua da Colheita’ surgiu com Christiaan Oyens tocando violão slide weissenborn.

DIVERSIDADE >>> O cd vai da música de raiz ao rock progressivo, passando por ‘Beijando o Céu’, homenagem a Jimi Hendrix com guitarra de Lúcio Maia (Nação Zumbi) e ‘Dr Cateretê’, faixa que preserva o clima caipira, com Rafael Schimidt no violão e Marcelo Berzotti no baixo. ‘Indiana’ e ‘O Bonde dos Fontes’ têm influência de bluegrass.

O SHOW >>> Para o show de lançamento do cd, Ricardo Vignini é acompanhado por André Rass (percussão), Ricardo Carneiro (violão e guitarra), Sergio Duarte (gaita), Ari Borger (piano) e Bruno Serroni (violoncelo). ‘Rebento’ foi lançado pelo selo Folguedo e distribuído pela Tratore em formato digital e físico.

RICARDO VIGNINI >>> O violeiro Ricardo Vignini é referência na pesquisa e resgate de sonoridades, melodias e tradições musicais da cultura popular do sudeste. O artista já gravou cinco cds com a banda Matuto Moderno, tem um cd solo (Na Zoada do Arame, de 2010), participa dos principais eventos de viola no Brasil e integra o duo Moda de Rock (com o violeiro Zé Helder).

… …. …

O SHOW E O BELO CD

DE VITORU KINJO

… … …

Sábado – 22 de julho – 20h … Vitoru KINJO Quarteto – no Teatro da Rotina … Não deixe de ouvir este lindo cd repleto de brasilidades e belezas várias misturadas. Vitoru Kinjo é um cantor, compositor, pesquisador, artista visual e performer paulistano. Seu primeiro disco ‘Kinjo’, apresenta esse afetuoso abraço entre sons nipo-maranhenses e cirandas afro-asiáticas, além de ritmos como ijexá, choro, baião e rock. No show, Vitoru é acompanhado por Guilherme Kafé (violão e voz), Ivan Banho (percussão) e Fernando Seiji Sagawa (sopros), além de participações especiais. Entradas a R$40 e R$20. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Abaixo, Vitoru canta uma de suas canções, acompanhado apenas de percussão. E veja que bonito que é:

… … …

ENCONTRO DE VIOLEIROS

… … …

Na cidade mineira de Paraopeba, de 20 a 23 de julho, na Fazenda do Rasgão, acontece o 1º Encontro de Violeiros e Contadores de Causos, com a presença de Mandruvachá, Vicente Faul, Carreirinho da Viola, Gilberto & Juninho e muitos outros artistas.

.. … …

À JANETE

… … ..

De fins dos anos 1970 a meados dos anos 1980, minha amiga Janete Silva de Lira atuou como cantora no grupo musical Pau de Arara (do qual fiz parte), liderado pelo cantor e compositor baiano Edigar Mão Branca. Resistindo à ditadura, o grupo, de repertório fortemente político, se apresentou em praças, feiras de música, Sociedades Amigos de Bairro e colégios do Jardim Brasil, Vila Maria e Vila Guilherme, além de festivais e alguns shows pelo interior do Estado. À querida Janete, que nos deixou precocemente na semana passada, escrevi o pequeno texto abaixo. Obrigado por tudo, querida.

“Cavaleiro que passas, que vais pro sertão…”

Ela cantava lindamente essa canção.

Ontem perdi minha querida amiga Janete. Convivemos dia a dia durante uns cinco anos. Senão os mais felizes, na certa os mais divertidos e repletos de aprendizado de toda a minha vida. Éramos eu, ela, seus filhos e alguns amigos. Moradores flutuantes, iam e vinham. Éramos uma família acolhedora. Diziam que nossa casa era uma espécie de centro cultural, de mil e uma atividades e portas abertas em tempo integral. Era só chegar que sempre tinha uma ideia pra trocar, algum rango, uma birita, um som pra ouvir e um cantinho pra dormir. Éramos comunistas e vivíamos em comunidade. Ali, comecei a namorar a Marici. Ali cresci, aprendi a ser melhor, menos egoísta, mais livre e bem humorado, a relevar brigas bestas e coisas materiais e a dar importância ao que verdadeiramente importa: o ser humano. Nós trabalhávamos, cantávamos, cuidávamos das crianças, conhecíamos pessoas, amores, amigos e fazíamos tudo em grupo. Quando montamos uma banda, era Janete a nossa voz, nossa cantora. Ganhamos festivais, rimos, bebemos, brindamos. As crianças cresceram rapidamente. Lentamente, nos afastamos. Não sei ao certo como nem porquê, mas a magia foi minguando sem que a gente se desse conta (recentemente nos vimos e foi bom como antes – até cogitamos relembrar nossas histórias num almoço, que não deu tempo de marcar…). Atualmente, ela morava no Paraná. E foi lá que eu a vi pela primeira vez, em 1977. Ansiosa, os braços apoiados no portãozinho de madeira, enquanto nos aproximávamos, nós e nossas malas, caminhando pelo areião de Paranaguá. Janete sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Feliz com nossa chegada, triste por não poder partir com a gente. Intensa, já antevendo a dor da separação. Até que um dia ela se libertou de tudo e de todos e ousou ser quem ela queria ser. Se mudou para SP e fez com a própria mão seu destino. Estou aqui, lembrando dela e pensando nos seus filhos e irmãos, a quem tanto quero bem. Em nossas vivências… Em meio a essas lembranças bacanas, creio que sorrimos muito mais do que sofremos: fizemos coisas bem legais. Tanto as banais quanto as inesquecíveis. Enfim, acho até que, às vezes, fomos bastante felizes! E as crianças se tornaram pessoas tão boas… Sorria, Janete, querida. Ainda posso ouvir sua fala nordestina, sua risada escrachada, seu discurso indignado sem papas na língua. Sua verdade clara e cristalina, sua fome de vida. Enquanto eu viver, você também viverá um pouquinho aqui comigo, cantando aquela canção, eternamente dentro do meu coração.

“Cavaleiro que passas, que vais pro sertão…”

…

A família de Janete comunica aos amigos que a missa de sétimo dia será nesta sexta-feira, dia 21, às 19h30, na igreja da Candelária, na Vila Maria.

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

Até 30 de julho … Mostra ‘O Homem que caiu na Terra’ … Mostra celebra os trabalhos de David Bowie no cinema. São mais de vinte filmes com participação do ícone da cultura pop, além de debates e oficinas. Ingressos a R$4 e R$2. Na Caixa Cultural Rio de Janeiro, à av. Almirante Barroso, 25, no centro do Rio. Veja AQUI a programação completa.

… … …

Quinta-feira – 20 de julho – 18h … Nina Oliveira ao Vivo no ClapMe … O ClapMe é uma plataforma que transmite shows ao vivo. A grande cantora e compositora Nina Oliveira (de quem já falei muito bem AQUI) se apresentará por 40min, interagindo com os internautas. No clapme.com

… … …

Quinta-feira – 20 de julho – 18h … Abertura da Exposição Tide – Cota Zero … Com curadoria de Paulo Miyada, exposição traz pela primeira vez as colagens e projetos gráficos do início da carreira do artista plástico, designer e ilustrador Tide Hellmeister, obras nunca exibidas como conjunto. No Sesc Bom Retiro, à alameda Nothmann, 185.

… … …

Quinta-feira – 20 de julho – 21h … Jairo Pereira e Vinicius Chagas – no Jazz dos Fundos … Dois projetos autorais de jovens expoentes da cena musical contemporânea. Às 21h30, o cantor da banda Aláfia, Jairo Pereira, apresenta o espetáculo musical “Mutum”, que se propõe a falar de sexo sem romantizar nem problematizar. Jairo também lança o single “Química”, canção extraída do show. A seguir, às 23h, show do saxofonista e compositor, Vinicius Chagas com músicas de seu mais recente disco, “Moment Storm”. Os dois artistas se apresentam com banda. Ingressos a R$25 (antecipado) e R$35 (porta). Na rua cardeal Arcoverde, 742, em Pinheiros.

… … …

Quinta-feira – 20 de julho – das 20h às 3h … Docê Julino … Mais de seis horas de festa com vinho quente, correio elegante, barraca do beijo adocicado e som dançante com as bandas Solar, Concha, Chico Suman e Bárbara Bandeira, além dos djs Didico Crew (Agência Pindorama) e Perreka (Seletores Tropicais). No Jai Club, à rua Vergueiro, 2676, na Vila Mariana.

… … …

Quinta-feira – 20 de julho – 20h … Sucessos da Prainha Branca – no Rosa Preta … Projeto, idealizado pelo músico João Perreka, apresenta versões dançantes de músicas do início dos anos 2000, além de canções nacionais de reggae, rock e mpb já consideradas clássicas. Na rua Santo Antonio, 42, no centro de Guarulhos.

… … …

Quinta-feira – 20 de julho – 20h … Raquel Martins – no Teatro Municipal Café Pequeno – RJ … Cantora e compositora apresenta as canções de seu novo trabalho autoral “Percepções sonoro-poéticas”, ainda em fase de produção. Divide o palco com Marcio Castiga (contrabaixo) e Rodrigo Bucair (percussão). Na av. Ataulfo de Paiva, 269, no Leblon, Rio de Janeiro.

… … …

Quinta-feira – 20 de julho – 20h … Show Organicidade … Cantor e compositor Umanto apresenta dez canções de seu novo álbum. No Bistrô Esmeralda, à rua Esmeralda, 29, na Aclimação. Ingressos a R$15.

… … …

Quinta-feira – 20 de julho – 21h … Kali no Al Janiah … Parceria da Matraca Records com o Al Janiah, traz a banda amazônica ‘Kali’, composta por Kali Tourinho (voz), João Vedana (guitarra), Danilo Ross (piano e sintetizador), Paulo “Cascão” (baixo) e Felipe Oliveira (bateria). Na rua Rui Barbosa, 269, no Bixiga.

… … …

Quinta-feira – 20 de julho – 21h … Lançamento do CD Rebento – Ricardo Vignini – no Sesc Pompeia … Ver texto no destaque, antes do agendão.

… … …

Quinta-feira – 20 de julho – das 23 às 6h … Festa Dionisíaca no Terreiro Grego … Festa brinda à miscigenação de culturas e linguagens artísticas, promovendo a mistura de idéias étnicas, teatrais e sensoriais. Uma sátira às grandes festas a Dionísio do teatro e da mitologia grega. Com esquetes teatrais, performances e personagens. Mitologia dos orixás e sua musicalidade afro-brasileira. Liberdade de expressão, sem conotações religiosas. Ate 0h, entrada franca. Depois, R$15. Na Nossacasa Confraria das Ideias, à rua Mourato Coelho, 1032.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 13h … Labor Feminino: Pássaro Antiterror … Num centro comercial voltado ao trabalho de cunho masculino (ferramentas de produção e reforma ligadas à construção civil), coletivo faz duas performances com uso de materiais ‘de natureza masculina’ em apresentações que tenham a mulher como protagonista, propondo reflexões sobre a presença da mulher na sociedade, bem como do novo homem que surge dessas demandas. Projeto em parceria casadalapa e núcleozonaautônoma. No Sesc Florêncio De Abreu.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 17h … 1º Slam Fest #Esquina … Coletivo Esquina leva campeonato de poesia falada à Poços de Caldas. Com participação dos poetas slammers Lucas Afonso e Mariana Felix, dos músicos Guilherme Reche, Faustine Taga, Juliana Gandra e Leve, com esquete teatral de Selma Mistura, exposição de fotos de Flávio Danza, performance de Ernani Fernandes e Taty Siqueira e sorteio de brindes. Depois do slam vai ter sarau com microfone aberto no Pasquim Bar, às 20h. Na Praça Pedro Sanches, em Poços de Caldas.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 18h30 … Sexta Na Casa Fórum – Com Luiz Cláudio de Santos … O talentoso cantor e compositor Luiz Claudio de Santos apresenta músicas de seu cd e clássicos da mpb. Entrada R$10. Na rua Primeiro de Maio 57, em Santos.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 19h … Vinícius Dias Zurlo e as influências dos cancioneiros do Brasil … Vindo do interior de SP, músico mostra suas influências, de cancioneiros caipiras do interior do Brasil e do Nordeste, até a mpb e o pop: Gonzagão, ominguinhos, Almir Sater, Geraldo Azevedo, Xangai, Elomar, Alceu, Fagner, Milton, Flávio Venturini, Gonzaguinha e Vanessa da Mata. Couvert R$10. Na rua Oscar Freire, 2529, em frente ao Metrô Sumaré. No local, exposição “E$TOPIM”, de Renan Oliveira.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 19h … Consuelo de Paula – na Mora Mundo … Consuelo de Paula, cantora e compositora mineira (já gravada por Maria Bethânia) comemora seu aniversário e apresenta o belo show “Os Movimentos do Amor e da Luta”, que já assisti e recomendo (leia o que falei sobre ela AQUI). Com comidinhas, cerveja gelada e cachacinha da boa, na aconchegante Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391. Contribuição R$10.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 19h30 … Lançamento de ‘Desembestai’, de Dionisio Neto … Editora Benfazeja convida para o lançamento do primeiro volume das peças do dramaturgo. A entrada é franca e o livro estará à venda por R$40. No Espaço Parlapatões, à praça Roosevelt.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 19h30 … MPB na Padoka – Sebah de Assis … Padaria alternativa promove encontros e shows de rock e mpb na ZL. Sebah de Assis e o Som do Bando tocam canções de Xangai, Paulinho Pedra Azul, Almir Sater, Sá e Guarabira, Gil, Rolando Boldrin, Raul Seixas, Alceu e autorais. Na praça Valdemar Bassi, 78, no Jardim Brasília.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 19h30 … Sarau LiteraturaNossa mês de Julho … Sarau literário e cultural realizado no Jd Revista em Suzano SP- Brasil, pela Associação Cultural Literatura no Brasil recebe o escritor Makenzo Kobayashy, que lança o livro “Paraíso Volúpio”. Na Anat – Associação Nordestina do Alto Tietê, à rua Bandeirantes, 750, em Suzano.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 19h30 … Picanha de Chernobill – Centro Cultural Olido … Show gratuito da excelente banda formadsa por Matheus Mendes (voz e contra-baixo), Chico Rigo (segunda voz e guitarra) e Leonardo Ratão (bateria e percussão). Na avenida São João, 473.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 20h … SON Estrella Galicia – Isca de Polícia – no RJ … A banda criada em 1979 por Itamar Assumpção divulga seu primeiro cd autoral sem composições do grande Pretobrás. A Isca de Polícia é formada por Suzana Salles e Vange Milliet (vocais), Luiz Chagas e Jean Trad (guitarras), Paulo Lepetit (baixo) e Marco da Costa (bateria). No show, as novas parcerias com Tom Zé, Arnaldo Antunes, Zeca Baleiro, Ortinho, Alice Ruiz, Carlos Rennó, Pericles Cavalcanti e Arrigo Barnabé. No Teatro Ipanema, à rua Prudente de Morais, 824, no Rio de Janeiro. Entrada de R$20 a R$40.

… … …

Sexta-feira – 20h – Banda Black Box – Banda do guitarrista Edu Osmédio toca clássicos do rock. No Komb Bar ZL. Na praça Miguel Ramos de Moura, 175.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 20h … Projeto Acaso e Yasmin Olí – no Sarau às Sextas … “Musicália Urbana” é um projeto musical (https://goo.gl/AFoqUj) que traz artistas da cena independente brasileira em formato acústico. E é desse projeto que nasceu o “Sarau às Sextas com Musicália Urbana”, em parceria com o Terraço 775. Dois artistas se apresentam toda sexta-feira do mês de julho. Nesta edição, Projeto Acaso e Yasmin Olí. Couvert R$10. Na rua Domingos de Morais 775.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 20h … Especial Chico … Moacyr Santos (voz e violão) e Jorge Also (piano e violão), homenageiam o grande Chico Buarque de Hollanda apresentando canções como Choro Bandido, O Futebol, A Volta do Malandro e muitas outras. Entrada R$15. No Madá Produções, à rua Colonial das Missões, 360, em Itaquera.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – 21h … Thiago Romaro – no Teatro de Bolso do IV Mundo … Músico se apresenta acompanhado por Sami Orra, Luiz Cláudio e Helena Gomes, com participação de Malu e Laya. No Teatro De Bolso Do Iv Mundo, à praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana. Entrada R$20.

… … …

Sexta-feira (sábado e domingo) – 21 de julho – 21h … O Meu Lado Homem – um cabaré de escárnio … Espetáculo musical inspirado na obra obscena Cartas de um Sedutor, da premiada escritora Hilda Hist. Sápata Magáli (interpretada pelo ótimo Luís Mármora), personagem de sexo indefinido, é apresentadora de um cabaré mínimo. Acompanhada pelos músicos Lincoln Antonio (piano e violão) e Simone Julian (sopros), relembra fatos de sua vida, canta e permite à plateia um passeio pelo seu coração. A cada noite, um artista convidado será a inspiração dos sonhos de Sápata. Até 30 de julho, todas as sextas, sábados (21h) e domingos (19h). Ingressos a R$20 e R$10. No Teatro João Caetano, à rua Borges Lagoa, 650, perto do metrô Santa Cruz.

… … …

Sexta-feira – 21 de julho – das 22h às 5h … Premiera Freak com Bruno Souto (PE) e Bratislava … Artistas do selo e convidados lançam álbuns, eps, singles e clipes. Evento dá oportunidade a novas bandas. Nesta edição, Bruno Souto, cantor e compositor pernambucano, integrante e fundador da banda Volver, que lançou o cd “Forte”, e Bratislava, banda de rock alternativo que se apresentou no festival Lollapalooza e lançou o cd “Fogo”. Entrada R$15. No Z Palco, à av. Faria Lima, 724.

… … …

Sábado – 22 de julho – 16h … Show Assovio – Rodolfo Minari e Tato Moura … As canções de ‘Assovio’, primeiro cd do artista, são a base do show, entremeadas por poemas, histórias e improvisos. A variedade de ritmos e culturas são fruto das pesquisas e vivências do músico nas andanças pela América do Sul, especialmente entre índios e ribeirinhos na Amazônia acreana e arredores. Com Tato Moura na voz e violão. Entrada R$10. Na Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391.

… … …

Sábado – 22 de julho – 17h … Gira de Compositores – no quintal da Fábrica de Caleidoscópios … Kleber Albuquerque convida amigos músicos, cantores, instrumentistas e compositores para uma roda de música totalmente acústica e informal. Ingresso R$10 (músico participante não paga). Reservas pelo fabricadecaleidoscopios@gmail.com. No Quintal do Teatro Imaginário da Fábrica de Caleidoscópios, na Mooca (no cartaz, outras programações da casa).

Na semana passada, o Kleber participou do programa Sr. Brasil, apresentado pelo grande violeiro e ator Rolando Boldrin, na TV Cultura. O programa foi ao ar no domingo (dia 16) e a reprise na terça (dia 18). Ainda não está disponível no youtube. Mas assim que estiver, eu posto aqui. Aguardemos.

… … …

Sábado – 22 de julho – 17h … Palco Vivartte #05 + Exposições <3 … Quinta edição do evento tem exposição de fotografias e produtos artesanais + roda de conversa (às 17h) e apresentações artísticas (após 18h30). Exibição do documentário “Você Decidiu Ser Menina?”. No Espaço Vivartte Mello, à praça Vicente Celestino, 364. Entrada franca.

… … …

Sábado – 22 de julho – 18h … Lançamento Clipes-Canções Estrela Leminski e Téo Ruiz- 4# edição … Estrela e Téo se juntam a Diego Perin para pocket-show. Às 22h, exibição dos videoclipes das canções ‘Uso da Palavra’ e Hit Agressivo’. Depois, discotecagem de Luana Angreves. Entrada R$20. No Apartamento 80, no

Baixo Augusta.

… … …

Sábado – 22 de julho – 20h … Vitoru Kinjo Quarteto – no Teatro da Rotina … Ver matéria no destaque, acima do agendão. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912.

… … …

Sábado – 22 de julho – 20h30 … Chama Poética Palavra Caleidoscópio … Coletivo Chama Poética traz ao Quinto Pecado CaféBistrô, a apresentação “Palavra-Caleidoscópio”, um vitral de poesias e músicas de Gabriel de Almeida Prado. Com Gabriel e Liw Ferreira (músicos) e Fernanda de Almeida Prado e Alexandre Mello (declamadores). Na rua coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

… … …

Sábado – 22 de julho – 20h … Caiubi Autoral – Sábados Autorais … Apresentado pelo poeta Vlado Lima, o encontro do famoso clube de compositores agora é mensal. Vale rock, samba, blues, reggae, marchinha ou brega, mas tem que ser autoral. Lá, além de ouvir belas canções, você vai conhecer cantores e músicos, alinhavar parcerias e pensar novos projetos artísticos. Além de tomar umas geladas, claro. Os convidados da noite são: Fabio Lima (Semente Africana) & Caetano Gabriel, Guga Domênico e Victor Cali. E ainda tem o grupo Bumbo do Japi fazendo pocket-show de abertura. E o palco aberto pra quem chegar. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena. Entrada R$10.

… … …

Sábado – 22 de julho – 21h … Cabeças Enfumaçadas … Ótima banda formada por Daniela Neris (vocal, gaita e percussão) , Ivan Cabeça (violão) e Luis Dias na guitarra solo, toca o melhor do classic rock, Beatles, Creedence, Pink Floyd, Led Zeppelin, Bob Dylan, Jefferson Airplane, Raul Seixas, Zé Geraldo, Zé Ramalho, Elis Regina e outros mais. Na Santa Hamburgueria, à rua São Fernando, 751, em Barueri.

… … …

Sábado – 22 de julho – 21h30 … Blubell – Confissões de Camarim – part. esp: Chico Salem … A grande cantora e compositora Blubell (de quem já falei AQUI) apresenta as canções de seu quinto álbum “Confissões de Camarim”, num clima de cabaré bem humorado. Participação do cantor e compositor Chico Salem. Entrada R$55. No Tupi or not Tupi, à rua Fidalga, 360, na Vila Madalena.

… … …

Sábado – 22 de julho – das 23h às 5h … QBeleza Férias! Amor da cabeça aos pés … Festa celebra as brasilidades: Daniel Mã e banda tocam Novos Baianos, A Cor do Som, Caetano e Gil; Quarteto São Jorge traz sucessos e autorais. Ingressos a R$30 e R$50. No Centro Cultural Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119.

… … …

Domingo – 23 de julho – das 12h30 às 21h … Festa A Idade da Terra em Transe – 10 … O coletivo Jardim Psicodélico e o Videoclube Charada apresentam a grande festa mensal com atividades artísticas durante todo o domingo. Além do acervo de mais de 10 mil filmes, vão rolar shows com várias bandas e artistas de rock, mpb e soul. Nesta edição tem Bruno Reis, Valdete, Banda Outdoors, Os Longes e as Bandas Hitchcocks e A Inevitável Coisa, desses vídeos, abaixo:

Da exposição de artes, desenhos e afins, participam Mademoiselle Marchand, Fome Noise, Fabi Morelli, Frosa e Vander Bourbon. Em todos os eventos tem artes plásticas, feira de vinil, brechó, fanzines e performances, acompanhados por discotecagem que vai do ‘básico’ aos sons mais obscuros do ‘lado Z’. O pessoal está arrecadando cobertas e agasalhos para doar às famílias carentes da região de Sapopemba. Colabore. Na rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, Zona Leste. A cada edição da festa, essa turma da ZL produz um filme glauberiano para divulgar o evento. Vejam “El Padrito”:

… … …

Domingo – 23 de julho – das 15h às 19h … Ligia Regina & Convidados … A cantora Ligia Regina, que faz dupla com Eder Lima, apresenta mistura de show, festa julina musical e poética e sarau com microfone aberto para quem chegar. Na Casa de Cultura São Miguel, à rua Irineu Bonardi, 169, em São Miguel Paulista.

… … …

Domingo – 23 de julho – 15h … Matinê com Juli Manzi … Cantor e compositor Juli Manzi se apresenta e convida Malu Ma para show informal, em clima de domingão, com comidinhas e bebidinhas na esteira do quintal do condomínio. Participação do poeta Daniel Perroni Ratto. Colaboração R$20. No Condomínio Cultural, à rua Mundo Novo, 342.

… … …

Domingo – 23 de julho – das 15h às 23 … Mato Seco, Saulo Duarte e muito mais na Casa das Caldeiras … Djs, músicos, expositores, vídeo, foto, dança e comida numa festa das artes. Com dj Thiagão (Sexta Básica), O Grande Grupo Viajante, Mato Seco, Tereza Gama e os djs Formiga, Paulão e Kri. Saulo Duarte, que ganhou o Prêmio da Música Brasileira como melhor Grupo de Canção Popular (Saulo Duarte e a Unidade), se apresenta com Zé nigro, Victor Bluhm e Ed Trombone às 18h30. Na Casa das Caldeiras, à av. Francisco Matarazzo, 2000, na Barra Funda. Entrada franca entre 15h e 16h. Depois, ingressos a R$10 (antecipado) e R$15 (porta).

… … …

Domingo – 23 de julho – 16h30 … Slam da Ponta – no Sesc Parque Dom Pedro II … O Sesc Parque Dom Pedro II convidou o projeto Slam da Ponta para realizar uma batalha de poesias autorais. Quem conduz o evento é Lucas Afonso, Campeão do Slam Brasil 2015 e semifinalista da Copa do Mundo de Poesias 2016, na França. Na praça São Vito, s/nº, no Brás.

… … …

Domingo – 23 de julho – 16h30 … Marco Vilane … Show do cantor, compositor, poeta e contador de causos Marco Vilane. Artista mistura regiões e sotaques, para trazer as brasilidades que podem estar em qualquer um de nós. No Sesc Osasco, à av. Sport Club Corinthians Paulista, 1300.

… … …

Domingo – 23 de julho – 18h30 … Sarau Suburbano … Poeta e ativista cultural Alessandro Buzzo apresenta sarau com convidados e microfone aberto para música e poesia. Na Casa de Cultura Itaim Paulista, à rua Monte Camberela, 490.

… … …

Domingo – 23 de julho – 19h … Lançamento do clipe e pocket-show ‘Voz Negra’ … A cantora e compositora Luana Bayô lança seu primeiro videoclipe “Voz Negra”. Resultado de experiências com o Núcleo de Mulheres Negras, o vídeo traz a voz e a autoestima como principais elementos para combater o racismo, o machismo e o sexismo. Na Aparelha Luzia, à rua Apa, 78.

… … …

Segunda a Sexta-feira – 24 a 28 de julho – 17h … Justiça Restaurativa Comunitária … Inscrições abertas para os 5 dias do curso que pretende promover, a partir de troca de conhecimento, vivências, leituras de textos e discussões, reflexões sobre como cada um e todos nós reproduzimos violência e como podemos construir espaços capazes de romper com práticas punitivas e estigmatizadoras. Com Fernanda Laender e Alessandra Desigant. No valor estão inclusos os materiais pedagógicos e café reforçado na cozinha comunitária da casa. Na Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391.

… … …

Segunda-feira – 24 de julho – das 22h às 5h … Festa – Viajantes Transantes – Segundas Free … Essa é pra quem vaga por aí nas noites de segunda, sem ter onde ir. Festa para trocar ideias, tocar, declamar, transar pessoas e muita música boa pra dançar até o sol raiar: brasilidades e world music com o dj Brito Andrade. Entrada franca. Na NossaCasa Confraria das Idéias, à rua Mourato Coelho, 1032, na Vila Madalena.

… … …

Terça-feira – 25 de julho – 19h … Slam do Prego – Edição Extra – Praça do Terminal São João … O ‘Prego’ quer dizer ‘Poesia de Resistência de Guarulhos’. Nesta edição, além da batalha de poesias, haverá pocket-show acústico de Victor Cali. Sarau com palco aberto. Terminal São João, Estrada Guarulhos Nazaré, em Guarulhos.

… … …

Terça-feira – 25 de julho – 19h … Lançamento do Clipe ‘Pretas Panteras’, de Débora Garcia … Tanto o clipe quanto a música são uma reverência ao Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha e também ao Dia Nacional de Tereza Benguela, comemorados nesta data. Além da exibição, o evento contará com a participação do elenco do clipe, discotecagem e convidadas que debaterão a representação e a representatividade da mulher negra no rap e no audiovisual (leia mais no cartaz). Na Ação Educativa, à rua General Jardim, 660.

… … …

Terça-feira – 25 de julho – 19h30 … Claudio Willer no Sarau Gente de Palavra Paulistano … Sarau apresentado pelos poetas Rubens Jardim e Davi Kinski homenageia Claudio Willer. Cerca de 20 poetas farão leitura de seus poemas. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40, Vila Madalena. Abaixo, dois poemas do Willer:

…

DIÁRIO INACABADO

Às vezes nem fui eu o fotógrafo

daquele mundo que se abria em praias ao pôr do sol, oceanos à contraluz,

naturezas de braços abertos

(eu vi todos os rostos do mar)

(o que me dizia o perfil de árvores diante da água?)

fotografia, obra do acaso – sempre – a verdadeira fotografia

quando o belo é terrível

e as fotos nos atraem

por sua tristeza

os registros do que foi – do que fomos? – nunca mais poderei olhá-las sem um nó na garganta ou, se for falar, com a voz embargada

fotos que são notas da solidão, isso sim

o tempo – poderia ser em 1930

no país parado no tempo

(o tempo sempre é outro, sempre é um outro)

sempre

é

assim

e meu vínculo é com a palavra – só

…

MENSAGENS, 1: ENQUANTO RELEIO ALLEN GINSBERG

porque o mundo é mágico

eu escrevo instalado em um canto tranquilo da cidade

onde servem café

e sei-me parceiro das leis secretas que regem o real

você enxerga / eu enxergo à frente / atrás

o que foi e o que será

poesia é isto: saber olhar

atentamente, distraidamente

e contar

tudo o que ninguém precisa saber

… … …

Quarta-feira – Galpão do Folias: Estado De Emergência – Última semana Catarse … Campanha para evitar o fechamento do espaço. O Galpão, além de ser sede do grande grupo de teatro, acolhe discussões da militância da cultura de SP, abriga peças de outras companhias, debates e oficinas. Acesse AQUI e colabore para que ele siga resistindo.

… … …

Quarta-feira – dia 26 – 19h – Dia da Rebeldia Cubana … Artistas promovem atividades lembrando a revolução cubana. No programa, exibição do filme “Habanastation”, ato político e apresentação do grupo musical Mayombe. Couvert R$10. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269.

… … …

Quarta-feira – dia 26 – 19h – Sarau na Galeria – Aquecendo Vidas – 2ª Edição … O Sarau na Galeria é um projeto literário e musical realizado no centro da cidade de Suzano, todo segundo sábado do mês, desde março de 2013. Nesta edição especial, promove o segundo Sarau Solidário para arrecadar agasalhos para famílias carentes da região. Com microfone aberto. Na praça João Pessoa, esquina com rua Benjamim Constant, em Suzano.

… … …

Quarta-feira – dia 26 – 21h – Dobradinha Tupi – Daniella Alcarpe + Daniel Conti … Projeto traz sempre dois shows. A cantora Daniella Alcarpe apresenta canções de seus dois cds acompanhada pelo pianista André Repizo. O cantor, violonista, compositor e arranjador Daniel Conti interpreta músicas dos seu cd ‘Estadia’, Ingressos a R$35. No Tupi or not Tupi, à rua Fidalga, 360, na Vila Madalena.

… … …

BOM FINDI A TODOS E

ATÉ A SEMANA QUE VEM!

… … …