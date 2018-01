Por causa do feriado no meio da semana (que deu uma esvaziada na rede), achei por bem repetir algumas dicas (ducas!) do post de quarta-feira. E acrescentei muitos eventos legais, claro: shows, feiras, palestras, exposições… Aqui você sempre acha onde se perder. E a gente se encontra no rolê. Mão-na-mão, pé-no-chão, amizade, violão, poesia, cantoria e prazer. De repente, não mais que de repente, tudo pode acontecer.

(O novo lay-out do site apresenta pequenas falhas. Mas se você clicar sobre as palavras em azul e em itálico, um link deve se abrir.)

… … … … … …

SEGUNDA AUTORAL

DO CLUBE CAIUBI

… … … … … …

Segunda-feira – 12 de setembro – 20h … Segunda Autoral – O Encontro de Compositores do Clube Caiubi … Festa musical (agora mensal) que há 14 anos abre espaço aos novos compositores. Vale rock, samba, forró, frevo, blues, reggae, marchinha, brega, mas tem que ser autoral. Lá, além de ouvir belas canções, você vai conhecer cantoras, músicos, alinhavar parcerias e pensar novos projetos artísticos. E tomar umas geladas, claro. Além do palco aberto, os convidados da noite são: Daniela Alcarpe & Ruan Trajano, Márcio Policastro, Felipe El e Isabela Moraes. O Grupo Tarumã faz o pocket-show de abertura. Entrada R$5. No Julinho Clube, em Pinheiros. Abaixo, alguns grandes artistas que estarão lá:

… … … … … …

SEMINÁRIO SOBRE

CRÍTICA MUSICAL

… … … … … …

Aê, cantores, músicos e bandas que mandam seus cds e releases para as redações dos jornalões. O jornal O Estado de S. Paulo e o Itaú Cultural promovem o seminário ‘Crítica e Autocrítica – Os Novos Dilemas da Crítica Musical’, na Sala Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149). Jornalistas da área musical vão debater os caminhos que a crítica percorre na imprensa e na internet. O evento tem entrada gratuita.

Na sexta-feira, dia 9, às 18h (os ingressos devem ser retirados às 17h), se reúnem na primeira mesa Pedro Antunes (Estadão), Ivan Finotti (Folha de S. Paulo) e Bernardo Araújo (O Globo), profissionais que fazem crítica regularmente nos três maiores jornais do País. A conversa será mediada por Julio Maria, crítico do Estadão.

Em seguida, na mesma noite, Renato Vieira (Estadão) bate um papo com Ricardo Alexandre e Mauro Ferreira, do portal G1, sobre o tema ‘Quem merece a crítica?’.

No sábado, dia 10, João Paulo Carvalho, do Estadão, media o debate entre Claudia Assef (site Music non Stop) e Sérgio Martins (Veja), para discutir a reinvenção da crítica na web.

Logo após, Carlos Calado (Folha) e Julio Maria conversam sobre a cobertura de música no papel e nos blogs.

… … … … … …

SITE DO POETA

ADEMIR ASSUNÇÃO

… … … … … …

O site Zona Branca é uma exposição permanente (e mutante) do poeta, jornalista e letrista Ademir Assunção. Criado pela dupla Arthur Konrath (programação) e Guilherme Pereira (design), traz mais de 80 poemas (uma amostra de todos os seus livros), trechos do anti-romance Adorável Criatura Frankenstein, duas narrativas curtas de A Máquina Peluda, uma entrevista com Paulo Leminski (do livro Faróis no Caos), todas as faixas dos seus dois cds para ouvir (Rebelião na Zona Fantasma e Viralatas de Córdoba), resenhas críticas sobre seus livros, vídeos de suas parcerias com outros compositores (como Edvaldo Santana, Itamar Assumpção e Jordana de Souza), fotos de vários períodos da sua trajetória artística, e entrevistas concedidas a jornalistas de diversos veículos, com as ideias e referências que motivam seu trabalho com a linguagem. Clica AQUI que você já sai lá.

… … … … … …

ESPECIAL: FEIRA DE ARTE CAETÉ

… … … … … …

Sábado e domingo – 10 e 11 de setembro – das 12h às 20h … O coletivo Caeté, formado pelos artistas Luciano Ogura, Lucia Moretzsohn e Alessandra Bufe, realiza a primeira feira de arte, com a presença de 17 artistas selecionados. Com uma curadoria voltada para a qualidade plástica dos trabalhos, a ideia é oferecer um ambiente propício para aproximação entre artistas, apreciadores e consumidores de arte. Esse primeiro evento será realizado em um amplo estúdio, o Empório Fotográfico, e lá os artistas participantes apresentarão trabalhos especialmente selecionados. Os visitantes terão a possibilidade de conhecer pessoalmente os artistas, seus conceitos e motivações, em um local de fácil acesso. O evento vai contar ainda com espaço gastronômico e música.

Artistas participantes: Alexandre Malosti, Ana Calzavara, Angela Leite, Caio Junqueira Franco, Carlos Borsa, Debora Censi, Guilherme Kramer, Gustavo Luiz Salvatore, Julia Goeldi, Marcello Vitorino, Masahiko Kato, Miguel Anselmo, Rogério Lupo, Sheila Oliveira, Simone Fonseca, Valdinei Calvento, Yara Fukimoto.

Espaço Gastronômico

Cozinha Efêmera – Silvia Corbucci

Rua José Bento, 384, no Cambuci, em São Paulo

… … … … … …

AGENDÃO

… … … … … …

Você já sabe, né? Toda manhã de sexta-feira, tem uma ‘superagenda’ aqui, com fotos, cartazes, links e vídeos. Na quarta-feira de manhã, continuam os posts com os meus pitacos sobre política cultural, música, poesia e o escambau. Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas no link da Agenda da Periferia. Informe-se, atue e divirta-se!

… … …

Sexta-feira – 9 de setembro – 19h … Serginho – Acústico … Músico toca clássicos do reggae, rock e mpb, em formato acústico. Entrada franca. No Carauari Bar e Mercearia, na Vila Maria.

… … …

Sexta-feira – 9 de setembro – 20h … Nina Oliveira e Gabriel Duarte / Mel Farago … Os cantores e compositores Nina e Gabriel trazem o show ‘Céu Zói’. Abrindo a noite, a cantora e atriz Mel Farago faz show acústico. Entrada R$10, na biblioteca Monteiro Lobato, em Guarulhos.

… … …

Sexta-feira – 9 de setembro – 20h … Teko Porã + Atrapasonhos – ECLA … A Teko Porã é uma anarco-simpática banda que circula pelos metrôs da capital, tocando dentro dos vagões e nos corredores das estações. Sua música é uma mistura de mpb, música cigana, irlandesa e medieval. A banda Atrapasonho foi formada em 2015 em São Paulo pelo argentino Fabian Famin e pelo brasiliense Diego Cosamores. Traz os ritmos tradicionais dos povos nativos sul-americanos, mesclando com timbre contemporâneo. No Ecla.

… … …

Sexta-feira – 9 de setembro – 21h … Zé de Riba … O grande cantor e compositor se apresenta acompanhado do músico Memeu Cabral. Com quase 3 décadas de estrada, Zé de Riba tem canções gravadas por Simone, Zeca Baleiro e pela banda holandesa Electro Coco. Seu primeiro cd, Reprocesso, contou com a participação da banda Nação Zumbi, de André Abujamra e de Bocato. Entrada R$10, Sailors Pub, em Mogi das Cruzes.

… … …

Sexta-feira – 9 de setembro – 21h … Café das 9 … Os excelentes músicos, cantores e compositores Max Gonzaga & Adolar Marin, ligados ao conceituado Clube Caiubi de Compositores, fazem show com participação da cantora Patrícia Nabeiro. No repertório, além de canções dos CDs Marginal (2005) e Fotografias (2012), de Max, e Atemporal (2006) e Epílogo (2013), de Adolar, mostrarão canções inéditas em duos e solos. No Gambalaia, em Santo André. Entrada R$20.

… … …

Sexta-feira – 9 de setembro – 21h … Noite Inflamável … O Carbonica faz parceria com o movimento Acenavive SP e traz a banda Vento Motivo de SP. De Guarulhos, Enig & Mareantes Sônicos. Abertura com a banda Mirant. E ainda tem exposição das fotos do Projeto Essência, que vem registrando literalmente a essência de artistas da região, como Warley Noua, As Despejadas, Edgar Pererê, Melissa Farago, Joao Ferreira PerrecaSktone e Dias Papini. No Deco Rock Bar.

… … …

Sexta-feira – 9 de setembro – 22h … Mangará no Al Janiah … Mangará vem do tupi: é um grande coração que tudo abarca e, nesse barco, vai levando um punhado de cada canto da nossa canção. O trio formado por Marina Tavares (voz), Leo Costa (violão) e João Vaz (percuteria) toca samba, boi, frevo, carimbó, samba de roda, coco, ijexá, lándo. No repertório, Caetano Veloso, Luiz Gonzaga, Ruy Maurity, Itamar Assumpção, Kiko Dinucci, Tite Curet Alonso e Masilva, além de composições autorais. Entrada R$10, no Al Janiah, à rua Álvaro de Carvalho, 190, no centro.

… … …

Sábado – 10 de setembro – 13h … V Sarau Simpósio de Artes Integradas – Amparo Literário … Sarau Amparo Literário especial FLICT II (Festa Literária da Cidade Tiradentes), com Cacá Lopes, Sacolinha, Nivaldo Brito Dos Santos, Daniel Carvalho, Carlos Galdino, Francis Gomes, Nildo Cordel, Alba Atróz, Rafael Arms, Onézio Cruz, Urbanista Concreto Germano, William Cezar Kaioua, Aguinaldo Rosa e o microfone aberto para quem chegar. Na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes.

… … …

Sábado – 10 de setembro – 14h … 49ª edição Sarau Poesia é da hora – Chá do Padre … Nesta edição o sarau será realizado no Chá do Padre, espaço de reinserção social, proteção e acolhida da população de rua do centro da cidade de São Paulo. Diariamente são atendidas 350 pessoas no local. Neste sábado, haverá o lançamento do livro ‘Ex-excluído’ de Germano Gonçalves (o ‘Urbanista Concreto’) e apresentação musical com a banda Sobrevivente 01. Na Rua Riachuelo, 268, centro.

… … …

Sábado – 10 de setembro – 14h … Escadaria do Jazz … Sonzera rolando a tarde toda. Sem falar nas comidinhas e bebidinhas. Às 16h30, Trio Encardido, com clássicos do blues e improvisações. Às 18h30, o grupo Pé na Cozinha. Na Pça Dom Orione.

… … …

Sábado – 10 de setembro – 15h … Dicionário da Vida – Escrevendo no (im)possível … Se você fosse um verbete de dicionário, como se definiria? E se criasse e recriasse a vida a partir de palavras realmente sentidas? Quantas palavras vivas cabem no seu destino? Esse é o mote da aula inaugural do curso. No Instituto Sarath, pertinho do metrô Ana Rosa. Mais informações pelo fone 11-96585-4265.

… … …

Sábado – 10 de setembro – das 16h às 21h … Talibã Rock – II Edição … Evento promove o intercâmbio musical entre as cidades de Teresina, União, Campo Maior e Fortaleza. No Mercado da Vermelha, em Teresina. Show com as bandas:

Corpus Conti (União-PI)

Cianeto HC (The-PI)

Cidade Estéril (The-PI)

Zona Nobre do Fundo do Poço (Fortaleza-CE)

Old School Kids (The-PI)

Banda V10 (Campo Maior)

Valciãn Calixto (The-PI)

… … …

Sábado – 10 de setembro – 17h … Sarau Encontro de Utopias no Centro Cultural da Juventude … Lançamento do livro Ciranda Poética no CCJ. Com a presença de Banhu Maria, Lira Urbana, Vila Morena, Cleusa Santo e Ivo Jacinto. No CCJ.

… … …

Sábado – 10 de setembro – 18h … Espaço Popular Tereza de Benguela convida as Despejadas e Pedra Roxa … Cantos, danças, comidinhas e bebidinhas a preços populares. Despejadas e Pedra Roxa são os convidados especiais. O Tereza de Benguela é um espaço independente e auto-gestionado onde ocorrem diversas atividades, como saraus, grupos de estudo, formações, cineclubes e cursos. Em Guarulhos.

… … …

Sábado – 10 de setembro – 18h30 … Sarau na Galeria – edição de aniversário … Três anos de arte independente em Suzano: música, poesia e muito amor compartilhado. Festa de aniversário com a presença de:

Vandei de Oliveira (Seu Zé) lançando o livro ‘Falo’

Mariana Felix lançando o livro ‘Mania’

Filhos de Ururaí (Lucas Afonso, Andrio Cândido e Rafael Carnevalli)

Jae Alves mandando um live painting

Os parceiros do Equilíbrio Coletivo

Núcleo Anamátomos somando na artes cênicas

Exposiçäo do fotógrafo Caio Henrique

Gui Zacura na música

TelaBeat na música

Entrada franca e microfone aberto. Na Escola Estadual Professor Geraldo Justiniano De Rezende Silva, em Suzano.

… … …

Sábado – 10 de setembro – 19h … Epicontro II – Leitura dramática do monólogo ‘Vocalise’ … A segunda edição terá Luciano Garcez apresentando o drama lírico intitulado ‘Vocalises ou Despetalar-se’, um monólogo inspirado no célebre personagem de Shakespeare, Ofélia, cuja releitura coloca este arquétipo de mulher no contexto contemporâneo. Participarão também do sarau Donny Correa, poeta e cineasta, e Carlos Pessoa Rosa, médico e escritor. No Instituto Sarath, na Vila Mariana.

… … …

Sábado – 10 de setembro – 17h … Sarau na Toca … Levem seus instrumentos, poesias, contos e causos. Sarau com microfone aberto, barzinho legal e até um fliperama. Tem cartão fidelidade ao sarau, que dá direito a cerveja por conta da casa. Organizado e produzido por Toca do Digão (Michele e Digão) e Patrícia Adriana Poeta. Todos os sábados, às 17h, na rua Itaúna, 229B (atrás da Uninove), na Vila Maria.

… … …

Sábado – 10 de setembro – 20h … Sarau Clamarte … Com a presença de Célio Sales, voz e violão, Daniel Brito lançando livro (A Ler Vazios), exposição de artes, troca de livros e microfone aberto. Na rua Professor Otávio Guimarães, 393, Veleiros.

… … …

Sábado – 10 de setembro – 20h … Arte Canal São Miguel Guerreiro … No mês de aniversário de São Miguel o sarau faz o lançamento do livro ‘Fantasmas, Demônios e Lendários’, de Claudemir Santos e traz o espetáculo ‘Fantasmas de São Miguel’, Rodolfo Santana, Tarcísio Hayashi e o Claudemir. Ainda tem a mpb de Sacha Arcanjo, o rap do Autocontrole e as artes visuais de Marcos Pereira. E mais: Grupo Teatral Ansur – Ato Real Fora do tempo – Alucinógeno Dramático. Com palco aberto e entrada franca, na Aldeia Satélite Espaço Cultural.

… … …

Sábado – 10 de setembro – 21h … Mari Ananias e Lu Bernardo … Cantadora, poetisa e pesquisadora de literatura e cultura popular, Mari Ananias apresenta seu show ‘Flores de Quimera’, com a participação da flautista Luana Bernardo. O repertório traz canções de Elomar, Sivuca, João Bá, além de outras belas surpresas. Entrada franca, no Bar do Frango, Parque São Lucas.

… … …

Sábado – 10 de setembro – 22h … Leo Middea no Serralheria – Lançamento do disco … O talentoso cantor e compositor carioca lança o cd ‘Dança Do Mundo‘. Show com banda e participação especial de Paulo Novaes e da grande compositora e cantora Carol Naine. (de quem já falei AQUI). Na abertura, a banda Lisbela. Entrada R$15 (lista) e R$20 (porta). Na Serralheria, na Lapa (Lapa de Sampa, ok?).

… … …

Domingo – 11 de setembro – das 12h às 22h … Vitrola MIX: Feira de Vinil na Vila Madalena … Aê, expositores, colecionadores, djs, garimpeiros de raridades, curiosos e novos amantes do vinil: eis aqui um grande evento para compra e venda de discos, com música e gastronomia. Nas discotecagens, o dj Dudão Melo, apresentador do JazzMastres (Alpha FM), o dj Kim Cotrim (Samba do Sol), um dos idealizadores da Feira e o DJ Zambol (Encontro das Tribos 105 FM). Os interessados em expor ainda podem entrar em contato pelo email feiravitrolamix@gmail.com

Na rua Mourato Coelho, 972 – Vila Madalena. Entrada franca.

… … …

Domingo – 11 de setembro – 13h30 … FuNk Na Cabeça com Funkfize … ‘Funkfize’ é o nome do quinteto instrumental cuja música se apropria de levadas de baixo e bateria marcantes, como nos grooves do som de James Brown, mesclando a improvisação do jazz com elementos do rock e hip hop. Entrada R$5. No Hostel Alice, na Vila Madalena.

.

… … …

Domingo – 11 de setembro – 14h … UM MUNDO UM POVO … Evento destinado a ajudar refugiados nigerianos. Primeiro, um papo sobre a situação dos refugiados, com algumas curiosidades e dados estatísticos, além dos próprios nigerianos contando suas experiências. A partir das 16h, rola o som com o Coletivo Carta na Manga, Acmesam Gp, Murilo C. Martins e Gui Zacura. Venda de produtos artesanais com a renda revertida aos refugiados. No Complexo, em Mogi das Cruzes.

… … …

Domingo – 11 de setembro – 14h … Mercado UBU – 3º Edição … O Coletivo UBU apresenta a terceira edição do evento que pretende criar espaços lúdicos para artesãos, artistas, estilistas e/ou pessoas que estão experimentando e criando projetos e produtos novos e artesanais, e que esses espaços gerem cada vez mais e maiores trocas. Entrada franca, no PAUX Design Contemporâneo – Av. Comendador José da Silva Martha, 8-08, Jd. Estoril Bauru/SP.

… … …

Domingo – 11 de setembro – 14h … 2ª Oficina livre – Versos Controversos (Poesia Marginal) … Bate-papo com o poeta Mateus Muradás sobre poesia marginal, no espaço cultural Casa de Vidro, no Parque do Carmo. A oficina é aberta a todos, não precisa ter conhecimentos em poesia. Projeto do Coletivo Versos Controversos.

… … …

Domingo – 11 de setembro – das 15h às 21h … 48º Sarau da Casa Amarela … Um dos melhores saraus da cidade, traz convidados muito especiais: Enide Santos (poeta), Guilvan Miragaya (lançando seu livro Espinheiros), Armamentes (lançando cd Indecifráveis Trilhas) e a abertura da exposição ‘diálogos saraus’ com Joel Dias Filho e Amaury Rodrigues. E microfone aberto. Sob o comando do poeta Akira Yamazaki, na Casa Amarela, rua Julião Pereira Machado, 07, em São Miguel Paulista.

… … …

Domingo – 11 de setembro – das 16h às 21h … Sarau Urutu 10ª Edição … Sarau realizado em rua homônima à margem da linha safira da CPTM, surgiu no momento em que os moradores – migrantes nordestinos que ocuparam aquelas terras e ergueram suas casas às próprias custas – recebem a notícia de desapropriação para a construção de uma nova estação de trem. O Sarau Urutu existe como forma de assembléia poética, trazendo reflexões ao cotidiano daquele beco periférico. Nesta edição tem oficina de danças urbanas, com Edi Oliveira. Tem intervenção de danças urbanas ‘Dança Por Correio’, com o Grupo Zumb.boys. Tem o Cine Urutu, com o documentario ‘Nos tempos da São Bento’. E o microfone aberto.

… … …

Domingo – 11 de setembro – 19h … Forró do Bambu … A banda Xaxado Novo, formada pelos músicos e pesquisadores Davi Freitas (voz e violão), Felipe Gomide (rabeca e voz), Marcus Simon (percussão e voz) e Bruno Duarte (zabumba e voz), resgata a formação tradicional do baião para homenagear grandes mestres da cultura popular brasileira. Nesse show, músicas autorais do recém-lançado álbum ‘Sertão Cigano’, além de clássicos de Luiz Gonzaga, Marinês, João do Vale, Dominguinhos, entre outros. No Bambu Bar – Rua Purpurina, 272, Vila Madalena.

.

… … … … … … …

EU, SERGINHO SAGITTA

E O SONS DO BRASIL

… … … … … … …

Antes do fim, como diria o grande Bel, aproveito pra dizer que, no dia 12/9, estarei gravando o programa Sons do Brasil, da rádio USP FM, a convite do radialista e produtor musical Serginho Sagitta (de quem já escrevi AQUI). Falarei sobre a produção musical independente, o nefasto jabá e a arte que sobrevive à margem da indústria cultural. Quando for ao ar, eu posto o link aqui. Os programas apresentados pelo Serginho defendem a diversidade musical e abrem espaço aos artistas alternativos. Ele é um dos poucos herois da nossa mídia que denunciam o esquema corrupto do jabá e o balcão de negócios por trás da cultura do entretenimento emburrecedor. Abaixo, um dos seus programas mais recentes.

.

… … … … … …

BOM FINDI, AMIGOS…

QUARTA-FEIRA QUE VEM

TEM MAIS. ATÉ LÁ!

… … … … … …