Esse post de hoje deu trabalho pra chuchu mas eu tô todo i love you. Fiquei contente por falar de tanta gente interessante. Tem dica cabeça, densa, pra pensar na vida (até Freud, acredita?). Tem dica pro corpo, tem balé e dança de salão. Relaxa: tem aula na faixa! Tem teatro do monstro sagrado Plínio Marcos (lembro dele vendendo seus livros no centro de Sampa, quando eu trabalhava de boy: ‘Prometo morrer logo pra valorizar o autógrafo no livro!’, ele dizia). Tem Shakespeare na levada engraçada dos geniais Parlapatões. Tem Vozmecê, livro novo do poeta Daniel Perroni Ratto. Tem a voz (e a figura incrível) da Daniela Neris. Tem o sensacional projeto Belchior Sete Zero, do Ricardo Kelmer (o nosso querido Bel merece!). Tem um samba golaço de letra do Aloysio Letra. Tem o Willian Delarte falando de um desaparecido esquecido (um tal de Amarildo, lembra?). O poeta não esquece. Tem Dylan, xaxado, rock, rap. Tem Garoto, Aydar, Max e Adolar. Tem show de Blubell, Anna Bueno e Carol Naine. Tem tanta dica duca que eu temo que você passe o findi plugado lendo os poemas e ouvindo os sons aqui postados. O Ministério da Cultura adverte aos exagerados: Sarau, Luau e o Escambau é muito bão, mas deve ser apreciado com moderação. A todos, meus beijos e abraços!

SOBRE DANÇA E

CULTURA DE MASSAS

Como diz o meu admirável xará Antunes, ‘a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé’. Semana passada comentei que a cena atual da dança nacional vai muito além das consagradas (e ótimas) Deborah Colker, Corpo, Cisne Negro e SP Cia de Dança, sempre em cartaz nas capitais, com boa divulgação na mídia. Ou da presença eventual de cias estrangeiras, bem noticiada por sites e jornais. Claro que todas elas são merecedoras de destaque, elevam o nível de qualidade e impõem um rigor artístico que não pode ser ignorado por artistas, críticos e fãs da dança. Mas argumentei também que se faz necessário ampliar os espaços, divulgar os bons projetos de cias iniciantes e as obras ousadas das muitas cias experimentais, além de trabalhar na formação de público, para que a cena se fortaleça e crie um mercado profissional consistente. Comentei sobre a Anacã Cia de Dança, que recentemente, levou sua arte às escolas de primeiro grau, num interessante projeto de popularização da dança. Minha filha Carolina de Sá, bailarina da cia, se disse maravilhada com a recepção calorosa dos alunos e com a reação da garotada diante dos movimentos mais complexos da coreografia. Aplausos entusiasmados e felizes, em cena aberta, de um público jovem que nunca tinha assistido a um espetáculo de dança.

Este blogueiro sabe que, além do talento, a arte da dança exige superação física, dedicação extrema e esforço cotidiano. Ao contrário do que balbuciou aquele ‘infeliciano’ deputado, dançar é um trabalho, sim, e dos mais árduos. Além de ser arte, das mais belas e nobres. Merece mais público, mídia e mercado. E existe, sim, esse público muito interessado, que não frequenta teatros simplesmente porque lhe é negada a entrada ao universo libertador da cultura. Nós, artistas alternativos e dos saraus, somos semeadores de dúvidas, plantadores de reflexões e incentivadores do debate. A indústria cultural prefere repetir fórmulas manjadas e oferecer mais do mesmo para lucrar cada vez mais com a mesmice emburrecedora. Não é casual o fato de 75% das músicas executadas em 2015 serem de um único estilo. A indústria do entretenimento quer consumo, não seres pensantes. Quem pensa, pesa e duvida, pondera e se empodera, não se deixa manipular. Por isso este blog é ferrenho defensor da diversidade e da representatividade, em qualquer campo de atividade humana. Defendê-las, e lutar por elas, é exercer democracia e ampliar os direitos do cidadão. Isto não é blablablá político, é simplesmente uma verdade evidente que até mesmo os retrógrados se veem forçados, senão a admitir, ao menos, a não atacar.

Pois o que fica cada vez mais óbvio é que, se as pessoas tiverem acesso a um variado cardápio cultural, vão se deliciar e querer sempre mais: de balé, de cinema, de poesia, de teatro e de música clássica. E se lhes forem apresentadas boas condições de estudo, vão entender e ficar fãs de literatura, poesia concreta ou de música instrumental. Porque, ao contrário do que dizem os poderosos espertalhões que perpetuam seu poder explorando a miséria e a ignorância popular, o povo não é burro.

PLÍNIO MARCOS

E PARLAPATÕES

E por falar em artes a que o grande público não tem acesso, seguem duas superdicas de teatro:

O Teatro da Garagem apresenta uma nova montagem da peça Navalha na Carne, clássico do grande dramaturgo Plínio Marcos, com Anette Naiman interpretando a prostituta Neusa Sueli, Gustavo Canovas fazendo o cafetão Vado e Mauricio Bittencourt no papel do homossexual Veludo. Direção de Marcos Loureiro. Todas as quartas e quintas-feiras, às 21h, até 17 de novembro. Entrada R$40 (inteira). Como são apenas 30 lugares, reserve ingresso pelo site. A peça abre a ‘Ocupação Plínio Marcos’, no Teatro Garagem, espaço criado e coordenado pela atriz Anette Naiman, que ainda conta com uma exposição-instalação idealizada por Kiko Barros, filho do dramaturgo, e por Guto Lacaz. O Teatro da Garagem, além das peças, também está aberto para receber projetos de dança, música, cinema, artes plásticas, fotografia e diversas atividades artísticas. Rua Silveira Rodrigues, 331a, na Vila Romana.

Para comemorar 25 anos de grupo e 10 de Espaço Parlapatões a trupe realiza 25 apresentações de espetáculos de seu repertório. A Mostra Parlapatões 25 Anos traça um panorama das obras mais recentes do grupo e ainda em repertório. São 12 diferentes peças – das 59 criadas pelo grupo ao longo de duas décadas e meia – que irão somar no total 25 apresentações, incluindo dois cabarés, com números do grupo, especialmente criados para celebrar a data. O Espaço Parlapatões fica na Praça Franklin Roosevelt, 158. Obtenha mais informações sobre a Mostra Parlapatões 25 Anos no www.parlapatoes.com.br/blog

Dia 22 de Setembro (Quinta) – 21h – Espaço Parlapatões

PPP@WLLMSHKSPR.BR

A obra completa de William Shakespeare em 99 minutos, de Adam Long, tradução de Barbara Heliodora e direção de Emílio Di Biasi, grande sucesso do grupo. Ingressos: R$40 e R$20

Dia 23 de Setembro (Sexta) – 21h – Espaço Parlapatões

PREGO NA TESTA

O texto ácido de Eric Bogosian, com direção de Aimar Labaki, é um solo de Hugo Possolo, indicado ao Prêmio Shell de melhor ator em 2005. Ingressos: R$40 e R$20

Dia 24 de Setembro (Sábado) – 17h – Espaço Parlapatões

O BRICABRAQUE

Solo cômico para crianças de Raul Barretto, com texto e direção de Hugo Possolo, sobre um vendedor de bugigangas que se apaixona por uma pulga e vai trabalhar em um Circo. Ingressos: R$20 e R$10

22h – Espaço Parlapatões

RIDÍCULOS, AINDA E SEMPRE

Palhaços vivem no texto do dadaísta russo Daniil Kharms, adaptado por Antonio Abujamra, tradução Tatiana Belink e direção de Hugo Possolo, o lirismo da desconstrução claunesca. Ingressos: R$40 e R$20

0h – Espaço Parlapatões

CABARÉ PALHAÇADA GERAL

Criado especialmente para comemoração dos 25 anos dos Parlapatões traz números de palhaços do grupo e também artistas convidados. Ingressos: R$40 e R$20

Dia 25 de Setembro (Domingo) – 16h30 – Apresentação aberta – Praça Roosevelt – Grátis

OS MEQUETREFE

Recente montagem do grupo a partir da obra de Edward Lear, criador do non sense, de Hugo Possolo e direção de Alvaro Assad, mostra um o dia de quatro palhaços chamados Dias.

19h30 – Espaço Parlapatões – Encerramento

CABARÉ PARLAPATÕES EM QUADRINHOS

A partir de cenas da peça Parlapatões Revistam Angeli e com números criados a partir de outros cartunistas, com participação de artistas e desenhistas convidados, é um espetáculo de variedades concebido para encerrar a Mostra Parlapatões 25 Anos. Ingressos: R$40 e R$20

22h30 – Espaço Parlapatões – Palco externo – Grátis

Festa de encerramento.

BELCHIOR SETE ZERO

O escritor e humorista Ricardo Kelmer (que apresenta regularmente em SP o seu Sarau Bordel Poesia) criou o projeto ‘Belchior Sete Zero’, para celebrar os 70 anos do grande poeta, cantor e compositor cearense. Numa página do facebook, ele reúne e divulga diversas homenagens a esse que é um dos maiores artistas brasileiros. Em outubro, será lançado o livro ‘Para Belchior com Amor’, com textos literários de catorze autores cearenses inspirados em suas canções. Haverá debates, shows musicais e apresentações de teatro em bares, faculdades e espaços culturais. O centro das homenagens será em Fortaleza, mas haverá eventos também em Sobral, São Paulo e Rio de Janeiro. A agenda será sempre atualizada na página. Se você sabe de alguma homenagem a Belchior, pode divulgá-la lá. Se deseja participar do projeto, saiba mais e entre em contato AQUI.

Abaixo os escritores que participam dessa justa homenagem e a música na qual basearam seu texto.

01- Thiago Arrais (Alucinação)

02- Ana Karla Dubiela (A palo seco)

03- José Américo Bezerra Saraiva (Apenas um rapaz latino-americano)

04- Ricardo Guilherme (Como nossos pais)

05- Ethel de Paula (Conheço o meu lugar)

06- Cleudene Aragão (Coração selvagem)

07- Ricardo Kelmer (Divina comédia humana)

08- Raymundo Netto (Fotografia 3×4)

09- Joan Edesson de Oliveira (Galos, noites e quintais)

10- Gero Camilo (Na hora do almoço)

11- Carmélia Aragão (Paralelas)

12- Jeff Peixoto (Sujeito de sorte)

13- Xico Sá (Todo sujo de batom)

14- Roberto Maciel (Velha roupa colorida)

LETRA E DELARTE NO

ENCONTRO DE UTOPIAS

No final da tarde de sábado, estive no Centro Cultural Vergueiro e participei de um dos melhores saraus da cidade, o Encontro de Utopias, que é organizado e apresentado pela poeta e cantora Regina Tieko (de um grupo que ainda tem Cleusa Santo, Fábio Abramo e Renato Pessoa). Regina estará no Sarau da Maria, dia 8 de outubro, lançando a antologia ‘Ciranda Poética’, com os melhores poemas de escritores que costumam frequentar seu sarau. Na edição deste sábado, o talentoso Aloysio Letra declamou pungentes versos e cantou belas canções exaltando a negritude e combatendo injustiças e preconceitos. Abaixo, seu magnífico samba-enredo contando a história do negro Chaguinha.

Outro convidado foi o poeta Willian Delarte (foto acima). Autor dos livros ‘Sentimento do Fim do Mundo’ e ‘Cravos da Noite’, acaba de lançar ‘O Alien da Linha Azul’, livro de poemas engajados, alguns escritos em forma de grafites. Dele extraio as duas porradas abaixo:

?

?para onde vão

os pés de amarildo

quando o olho da noite não o vê?

?cadê os lábios,

cadê o queixo de amarildo?

?o joanete, aquele bico

de papagaio, a pinta

que só ela reconheceria

na calada do dia

na boca

no fumo

no beco da madrugada?

?o que fazem

os dedos de amarildo?

?serão setas? ?buracos negros?

?desenharão sóis na areia?

?serão ossinhos

ou palitos de dentes

na fuça de um cão?

?onde deita a retina da mulher

quando encontra nos olhos dos filhos

só a ausência do marido?

?cadê deus que não a escuta?

?o que será do crânio,

o que terá no peito de amarildo?

?três balas? ?dois sonhos?

?um vão?

SANTA CECÍLIA

você vai passar de carro

e pelo ar condicionado

não chegará

um átomo de odor da rua.

mesmo que um indigente

e louco

e perebento

estique o lençol mofado

que lhe cobre o machucado

(na certeza delirante

de que presta um importante

serviço ausente),

e macule o vidro da frente

com sangue coagulado

e verdeadas secreções

de pus com água-ardente,

você não lhe dará o agrado

e sua mão ficará esticada

até o próximo sinal fechado.

ainda que você se sinta mal

e busque no fundo da alma

uma explicação catártica

para o fato social

que você jamais se responsabilizará

ou encontre uma resposta mística

cármica ou econômica

que lhe convença de que cada um

tem o que busca, paga o que deve,

uma mão estará alçada,

o lençol, embolorado,

e um velho estará morrendo

como criança que já vai nascendo

louca,

indigente,

remelenta,

no corredor da Santa Casa

sem qualquer misericórdia.

DANIELA NERIS

NA CARAUARI

Ainda no sábado, fui ao sarau do Bar e Mercearia Carauari, na Vila Maria e tive o prazer de ouvir os Cabeças Enfumaçadas. Pelo nome, pensei se tratar de alguma banda de churrascaria, ou de roqueiros gaúchos, talvez (rs). Além de um ótimo e bem tocado repertório de pop-rock internacional e nacional, conheci uma excelente cantora chamada Daniela Neris. Ela estará participando do evento da Patuscada no próximo sábado (ler seção abaixo). Daniela canta rock, mas não grita. E arrepia. Sua voz, que parece mixada na altura exata, rasga as melodias e nos emociona sem que saiamos do show com os tímpanos estourados. Ela canta Janis Joplin como nunca vi ninguém cantar, além da própria Janis. Sua entrega é total e absoluta. É lindo vê-la e ouvi-la cantar: Daniela gosta muito do que faz e ama mergulhar no universo lisérgico da grande música popular composta nos anos 1960/70, além de ser uma figuraça superlegal. Não percam os próximos shows dos Cabeças Enfumaçadas: basta ver um pra ficar fã. Sintam um pouco do clima vendo as fotos do show (tiradas pelo grande amigo Roberto Candido, o fotógrafo dos saraus) e ouvindo essa mostra do som deles:

DESCONCERTOS DE POESIA

NA PATUSCADA

… … … … … …

Pra quem ainda não conhece, a Patuscada é o aconchegante bar e livraria onde a editora Patuá realiza lançamentos de livros e eventos diversos. A casa já se tornou um famoso ponto de encontro da cidade, atraindo escritores, músicos e uma turma antenada que está sempre por lá, brindando, debatendo e criando. Neste sábado, dia 24, a partir das 18h, o poeta Claudinei Vieira vai comandar mais um dos seus Desconcertos de Poesia. A deliciosa festa literária e musical começa com o tradicional sarau, que tem como convidados os escritores Daniel Perroni Ratto, Ingrid Morandian, Laura Navarro, Marcos Çavá, Caco Ishak, Greta Benitez e a excelente cantora Daniela Neris, com sua arrepiante voz rouca, tipo Janis Joplin (ler mais sobre ela, na seção acima).

O poeta Daniel Perroni Ratto estará lançando, recitando e autografando ‘VoZmecê‘, livro que já chega com selo de qualidade máxima, pois é prefaciado por nada menos que três grandes figuras da literatura brasileira contemporânea: Marcia Barbieri (Mosaico de Rancores; A Puta), Marcelo Adifa (Exílio; A Quem Se Fizer Estrela) e Rubens Jardim (Cantares da Paixão; 50 anos de Catequese Poética). Pra fechar o evento, ainda tem um show acústico com o músico Diogo Soares (da banda Los Porongas) cantando e fazendo um som com Daniel Groove, Kali e Daniel Medina. Sem falar das cervejinhas especiais e do clima superastral da casa. A Patuscada fica na Rua Luiz Murat, 40, e a entrada é franca. Do novo livro do Ratto, que estará à venda por R$38, extraio estes dois incríveis poemas abaixo:

TRÈS BIEN EN TU CUERPO NU

VoZmecê votre bouche il est ardiendo

de deseo to kiss the poetry ce corps

No recuerdo me ademas

responsable no terrible

Forquilha gene premissa

I don’t think that avec

C’est la vie Pourquoi gene

Savá dumont ne pas

En qualquer sociedad

averigua la amour

E não conjuro

Dignité esponja pâté

La universidad del corazón

me permite enxergar

los seios rijos

Hermanos Frequentes

Muchachos presenting

Calefações Move

Continuous fasting

Bêbado fico en la situación

Yo no voy hablar in

anything language

but hay de hacer

trocadilhos em all trilhos

Talk to me please

talco em mim

como nuvens que sublimam

Collection of the piedras flying

Noches de words revigorantes

i will go a veces para el sonhos

teus ojos brilhantes

deixam-me só em prantos

NAS POCILGAS EM QUE ESTIVE

QUANDO VACILEI COM VANCÊ

A paralisia do amor bandido

é como um corte

até o amanhecer no bar Caribe

É a estranheza harmônica

das vozes e das fossas

da alma humana

é o grito desesperador da guitarra

ao querer te amar, amor

Daniel Perroni Ratto, além de VoZmecê, lançou Urbanas Poesias (Ed. Fiúza, 2000), Marte mora em São Paulo (A Girafa, 2012), Marmotas, amores e dois drinks flamejantes (Ed. Patuá, 2014). É também jornalista, músico, pós-graduado em mídia, informação e cultura pela ECA/USP, cronista do UOL Música, e colaborador na editoria de música do portal Culture-se.com e do jornal Diário do Nordeste. Tem poemas em revistas literárias de todo Brasil e é curador de eventos literários, como a Quinta Poética, na Casa das Rosas.

AGENDÃO

… … … … … …

Devido a dificuldades variadas e incontornáveis, voltarei a postar apenas uma vez por semana, todas as quintas-feiras pela manhã. Juntei meus pitacos poético-culturais das quartas com o agendão das sextas. O post fica longo, mas não há outro jeito. Quando eu puder, retorno ao formato anterior, mais adequado. Dito isto, já temos aqui a ‘superagenda dos saraus’ para o seu findi, com fotos, cartazes, links e vídeos. Se aparecerem novidades na programação, eu insiro (na sexta) e aviso pelo facebook. Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas no link da Agenda da Periferia. Informe-se, atue e divirta-se!

Quinta-feira – 22 de setembro – 19h … ARIGATÔ HEEEY … O saxofonista Marcio Negri convida para show de jazz, cheio de novidades e ideias inspiradas no Japão. Dj na pista das 19hs até o último amigo. Drinques-cortesia e sakejelloshots. Couvert R$15. No ambiente da frente da Flame Boutique Sustentável, à rua dos Caetés, 75, nas Perdizes.

… … …





Quinta-feira – 22 de setembro – 19h … Quinta Justa: Primos Distantes And Tonico Reis … Novo projeto apresenta dois artistas que se destacam na cena independente paulistana, numa atmosfera intimista. Nesta primeira edição, Tonico Reis e Primos Distantes. Ingressos a R$15 e R$20, na rua Augusta, 339.

Quinta-feira – 22 de setembro – 21h … Visita com Mariana Aydar … Na edição de estreia do projeto, Mariana recebe seu parceiro Dani Black. Outra ‘visita’, é a da ótima cantora Isabela Moraes. Além do som ao vivo, acontece a gravação do Rádio Vozes, programa de Patricia Palumbo. No Centro Cultural Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119, na Vila Madalena. Ingressos a R$30, R$40 e R$60.

Sexta-feira – 23 de setembro – 17h … MaurusBlues & The East West Band na Expomusic 2016 … Grandes blueseiros destilando seu ‘electric blues’ no stand da Shure do Brasil. Pontualmente das 17h às 18h.

Sexta-feira – 23 de setembro – 20h … Max Gonzaga e Adolar Marin em Café das Nove … Os compositores Max Gonzaga e Adolar Marin, ligados ao conceituado Clube Caiubi, unem violões, vozes e repertórios no show Café das Nove. No repertório, além de canções dos cds Marginal e Fotografias, de Max, e Atemporal e Epílogo, de Adolar, mostrarão canções inéditas. Participação das cantoras Bianca Alves, Lara Teixeira e Thaís Souza. Ingressos a R$15. No Literacia, em São José dos Campos.

Sexta-feira – 23 de setembro – 20h … Rock Acústico … A ABS traz o músico Raphael Andhra interpretando o melhor do rock internacional e nacional. Entrada franca, na Alex’s Beers & Sausages, à rua das Gamboas, 28, na Vila Mazzei.

Sexta-feira – 23 de setembro – 20h … Baile / Aula de Dança De Salão (Entrada Franca) … Essa é pro pessoal que sempre quis, mas nunca tirou ‘aquela’ mina pra dançar: forró, sertanejo universitário, salsa, zouk, samba e tudo o mais num baile/aula inaugural ‘na faixa’. Na rua Araritaguaba, 1135, na Vila Maria, claro (sempre a Vila!).

Sexta-feira – 23 de setembro – 21h … Arrastão Cultural no Deco RockBar … Encontro entre bandas da cena paulistana e bandas de Guarulhos no evento ‘Arrastão Cultural Apresenta’. Nesta primeira edição, Mundo Alto e 5PRAStANtAS. Banda Waldete e João Perreka e os Alambiques serão os guarulhenses anfitriões da festa. Vai rolar também um Mural de Poesias. Blocos de papel serão distribuídos no evento para quem quiser escrever sua poesia e colar no mural. Entrada R$10. O Deco Rock Bar fica na rua Roberto Tadeu Fornasari, 18, em Guarulhos.

Sexta-feira e sábado – 23 e 24 de setembro – 21h … Shows – 100 Anos de Garoto – O Gênio das Cordas … Duas noites de shows em homenagem ao centenário de Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, autor de clássicos como ‘Gente Humilde’ e ‘Duas Contas’. O compositor e multi-instrumentista é considerado pioneiro da bossa nova, pai do violão moderno, revolucionário do choro e maior nome da literatura dos instrumentos de cordas do país. Com a participação de Guinga, Yamandu Costa, Paulo Bellinati, Henrique Cazes e Marcello Gonçalves, Moderna Tradição, Guilherme Held, Xênia França e Caixa Cubo Trio. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195, em Pinheiros. Ingressos a R$40, R$20 e R$12.

Sexta-feira – 23 de setembro – 23h … Xenhenhem no Bixiga: Xaxado Novo no Mundo Pensante … A banda resgata a formação tradicional do baião e propõe um passeio musical pelas diferentes culturas que formataram a música nordestina, como os povos ciganos e árabes. Composto por músicos pesquisadores das culturas tradicionais, o grupo agrega performances e intervenções às suas apresentações. A estética do cangaço, difundida por Luís Gonzaga, é trabalhada pelo bando, que leva aos palcos a presença dos caboclos, vaqueiros e cangaceiros, muito influentes na construção do imaginário popular. Entrada R$20 (até 0h) e R$25 (após 0h). No Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 825, na Bela Vista.

Sábado – 24 de setembro – 14h … (re)volta da CASA CLAM … Casa de cultura de Guarulhos reabre com um dia inteiro de atividades, incluindo microfone aberto. Exposição do Projeto Essência (André Prosperi e André Firmiano), shows com Warley Noua, As Despejadas, Molodoys, Arara Saudita, Concha e João Perreka e os Alambiques, discotecagem por Luja Mina, mais o Playlist PsiCodéliColaborativo. Barracas de comidas, bebidas, doces e frutas. Entrada R$10. A casa fica na avenida Rotary, 98, em Guarulhos.

Sábado – 24 de setembro – 14h … Motofomos Moto Clube 16 anos … Essa é pra quem curte motociclismo e rock and roll. Caldeirada e caldo de mandioca em comemoração ao 16º aniversário do Moto Fomos Moto Clube. Com as bandas Caldonia, Sem Destino, Só o Pó e Frankistein Jr, além de barracas de exposição. Entrada franca. Na Rua Praia da Boa Viagem, 47, no Tremembé, ZN.

Sábado – 24 de setembro – 16h … Blablablá na Casa Amarela … Roda bimestral de debates sobre arte, cultura, educação e sustentabilidade, convida Lucas Florêncio (UNIFESP) e Danilo Morcelli (EACH-USP) para a discussão do tema ‘Patrimônio Histórico: o quê? por quê? como? quando? onde?’. Além do Blablablá, há no local a mostra fotográfica ‘Diálogo: saraus’, de Joel Dias Filho (Guarulhos) e Amaury Rodrigues (Suzano). Na Casa Amarela – Espaço Cultural, à rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

Sábado – 24 de setembro – 17h … Sarau da Toca – Convida Alt Niss … Novo sarau quinzenal na Vila Maria. Microfone aberto, varal de poesia e o som da convidada especial, Alt Niss. Organizado e produzido por Toca do Digão (Michele e Digão) e Patrícia Adriana Poeta. Na rua Itaúna, 229B (atrás da Uninove), na Vila Maria.

Sábado – 24 de setembro – 17h … Eu, Tu, Eles, Nozes & Vozes 2016 – CEU Jaçanã … O Fórum de Cultura Cena Norte apresenta mais uma mostra com dança, música, poesia e teatro. Convidados: Eduardo Mafalda, Ohana Companhia, Vladinsk e Cordeirovich, Grupo Gira Sol e a Academia de Letras. Entrada franca, no Ceu jaçanã, à rua Francisca Espósito Tonetti, 105.

Sábado – 24 de setembro – 18h … Sarau Em Movimento … Novo sarau com microfone aberto, feirinha de livros, cds e artesanato no local. Convidados especiais: Banda Chêro da Poesia, Banda TelaBeat, Ligia Regina & Eder Lima, Cláudia Luz, Maysa Canobre, Mad Rodrigues, Inês Santos, Rosinha Morais, Flora Lima e a exposição de fotos de Roberto Candido, o fotógrafo oficial dos saraus. No Pontão de Cultura Giramundo – Centro Cultural Padre Manoel Paiva, à rua Jacob, 223, em Guarulhos.

Sábado – 24 de setembro – 19h … US Top na Carauari … Banda interpreta os grandes clássicos do rock. Entrada franca. No Carauari Bar e Mercearia, na praça Carauari, 8, na Vila Maria.

Sábado – 24 de setembro – 19h … Lançamento Oficial do CD “Inspir’Ação” – Anna Bueno … A ótima cantora lança seu cd de canções e poesias autorais. Anna diz que “não faz ‘música pra pular brasileira’, mas sim ‘música pra pensar brasileira’, pois a arte não pode ser mero entretenimento”. Anna canta e toca violão acompanhada por Mailcon Manara (bateria), Pablo Paternostro (percussão), Lana Ferreira (baixo) e Santiago Losch (flauta). Na Sala Olido, à av. São João, 473, com entrada franca.

Sábado – 24 de setembro – 19h … Jazza Roll toca Nirvana + Lançamento de Livro e Cerveja … No dia em que se comemora 25 anos de lançamento do disco Nevermind, o Jazza Roll toca o disco na íntegra em versões jazzy lisérgica instrumental e convida para o lançamento do livro ‘Na penumbra do rock – A imprensa e o espetáculo da morte de Kurt Cobain’, de Jéssica Fulganio. Durante o evento, haverá o pré-lançamento da futura cervejaria Maia & Saunders Cervejas Especiais, com degustação. No Centro Cultural Butantã, à av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

Sábado – 24 de setembro – 20h … Urbanus Rock no Pilequinhos … Rock and roll da pesada com a banda Urbanus Rock. Comemoração de aniversário, cervejas especiais e clima de festa no Pilequinhos Bar, na Vila Maria.Façam suas reservas, pois a casa costuma lotar: 11.2631-1614. Couvert R$10. Na praça Santo Eduardo, 125.

Sábado – 24 de setembro – 20h … Brejan … Mistura de brechó com jam session, proporciona encontros ímpares cercados de troca de experiências e fazeres. As diversas atividades acontecem simultaneamente:

-exposição audiovisual (vídeos, fotografia, instalações, pinturas, etc.)

-apresentações musicais

-música livre (jam session)

-microfone aberto

-varal de troca de fotografias e de poesias

-comidas + bebidas

No Espaço Cultural Opereta, à rua Doutor Emilio Ribas, 168, em Poá. Abaixo, o poeta Cleyton Mendes, a cantora Desa Pauline e Rodrigo Goes & Armatese, presenças confirmadas no sarau:

Sábado – 24 de setembro – 21h … Lançamento – cd da Blubell – Confissões de Camarim … A excelente cantora lança seu quinto disco, com dez faixas autorais e uma canção de Pélico (‘Pretexto’). No Auditório Ibirapuera, à av. Pedro Alvares Cabral, s/n, no Parque Ibirapuera. Saiba mais sobre Blubell AQUI . Abaixo, uma canção dela em parceria com o grande Zeca Baleiro, que canta no cd.

Sábado – 24 de setembro – 22h … Sebah de Assis – 50 anos … Músico completa meio século de vida com festa e cantoria. Show com o ‘Som do Bando’, formado por Sandro Prêmmero, Nando Taruga e André Georges. Participação do Grupo Tarumã, da cantora Crys Araujo e outros amigos convidados. A entrada é R$15, com direito a uma lata de cerveja ou refrigerante. Vão rolar petiscos, caldos e cachaças. No Espaço Xtremo, à av. Amador Bueno da Veiga, 751, na Penha.

Sábado – 24 de setembro – 23h … Palco Que Se Folk – Z Carniceria – Show: Experiência Dylan … O projeto Palco Que Se Folk apresenta bandas e artistas identificados com folk, bluegrass, country, indie e classic rock. A banda Experiência Dylan faz seu som sob projeções inspiradas na obra de Bob Dylan. Na discotecagem, violões, banjos e gaitas a serviço de uma boa pista de dança, com Raul Ramone (Que Se Folk, Clube dos 30) e Fão Siciliano (Clube dos Introvertidos, Que Se Folk). Ingressos a R$20 e R$30. Na av. Brigadeiro Faria Lima, 724, em Pinheiros (perto da estação do metrô).

‘Experiência Dylan‘ é um projeto de poesia e música baseado na obra de Bob Dylan. Participam, Charles Lima, Luiz Felipe Rezende, Fred Ribeiro, Oswaldo Almeida Jr. e Wallace Puosso, que nos diz: ‘Tudo começou com um projeto despretensioso de fazer releituras poéticas das faixas do álbum ‘Tempest’, no final de 2014, que gerou um pôster homônimo, que gerou a vontade de se fazer um som pra lançar essa publicação. E a coisa ficou séria. E hoje é isso. Mais que um sarau (bem mais), diferente de show, não é cover, é mais que releitura (ainda dentro do espectro poético, indissociável). É uma experiência.’

Domingo – 25 de setembro – 13h … Festa De 40 Anos Do Parque Do Carmo … Os movimentos culturais Ocuparte e Versos Controversos convidam para a comemoração de 40 anos de Parque do Carmo. Terá música, poesia, teatro e bolo. Os convidados são: Banda TelaBeat, Banda Projeto Nacional, Movimento Ocuparte, Versos Controversos, Leticia Pierre (com varal de poesias), Mike Azevedo (exposição de desenhos), Cia Arabic rock (dança do ventre) e a palhaça Chiquita Bacana (oficinas e brincadeiras).

Domingo – 25 de setembro – 14h … Sarau Perifatividade no Telecentro Sacomã … O coletivo Perifatividade vem ocupando o espaço desde janeiro, realizando saraus e reuniões, juntamente com o movimento de moradia Estrela Guia. Nesta edição o sarau terá lançamento de ‘Afronta Fronteiras’, novo livro de Lucas Bronzatto, além de uma super apresentação do Coletivo Homens de Saia, da zona leste. Na rua José Pereira Cruz, 81, no Parque Bristol.

Domingo – 25 de setembro – 13h … Sarauzinho Utopias … Sarauzinho tem contação de histórias, ciranda, brincadeiras, cantoria, quadrinhas e poemas. Nesta edição, Yara Camillo traz uma Oficina de Jogos Teatrais, Pepe Guimarães faz experiências sonoras e Tania Ricci fala de seu trabalho como ilustradora de livros infantis. Inscrições com Regina Tiejo, pelo in box do facebook.

Domingo – 25 de setembro – 15h … Shakyonte abraça o Mundo … Organizado pelo músico e poeta André Pinto (que me convidou e eu aceitei tocar duas de minhas canções) o sarau terá mini-palestras sobre tecnologia, educação, música, mídia e meditação com Sergio Azem, Rodrigo Dias Arnaut, Gleison Nascimento, Giovanna Graziosi Casimiro, Rafaela Cavalcante e Ariel Roemer, além de várias intervenções artísticas:

– Costa Àvila com seu quadros fantásticos

– Luciano Garcez e seu cistre medieval e trovadoresco, acompanhando Shakyonte

– Camila Sposito cantando e declamando músicas e poemas

– Alberto del Risco com suas montagens fantásticas (Instagram: albertuosss)

– Felipe Sesoko e seu repertório de Jazz

– Valdyce e sua poesias de “Flor & Ponte”

– Lincoln Pontes e seu repertório de música brasileira, erudita e popular

– Andrea Sousa com contação de histórias

– Sheyna Adamo Attar e seu canto

– Ananura e suas danças sagradas

– Rachel Vianna e seu Mokó

Na Livraria Nobel Mais Shopping Largo 13, à rua Amador Bueno, 229.

Domingo – 25 de setembro – 15h … Sarau da Paulista … Com o grande poeta e jornalista Rubens Jardim à frente, escritores e poetas de várias gerações saem às ruas para dar seu recado. Tudo dentro do princípio de que o ‘lugar do poeta é onde possa inquietar e o lugar do poema são todos os lugares’, lema da ‘Catequese Poética’, grupo liderado por Lindolf Bell nos anos 1960. Na Paulista, esquina com Peixoto Gomide, diante do prédio da Justiça Federal.

Domingo – 25 de setembro – 15h30 … Sarau MANAS E MONAS + Roda de Conversa … Em época de eleições e retrocessos, o Manas e Monas convida o Vote LGBT para conversar sobre como fazer a diferença nas políticas LGBT. Logo após, pocket-show de Gil Lopes (com músicas autorais e covers) e a presença de Thata Alves, lançando seu livro de poemas ‘Em Reticências’. Além disso, sarau com microfone aberto a participações. Fechando a noite, a jovem cantora e compositora carioca Carol Naine traz canções com reflexões contemporâneas, criativas e descontraídas. No Shuffle Bar, à rua Ana Cintra, 132, perto da estação Santa Cecilia do metrô.

Domingo – 25 de setembro – 17h … Slam das Minas SP … O slam tem o intuito de garantir uma vaga feminina para a batalha final do Slam BR, pois entende que esse ainda é um espaço de maioria masculina. A vencedora garante também um kit de livros. Lançamento do zine ‘Fôlego’, de Janaína Moitinho, pocket-show com Anna Bueno e seu cd Inspir’Ação, vendas de argolas e pulseiras com temática afro, por Nega Mônica. Entrada franca, na Casa Elefante, à rua Doutor Cesário Mota Júnior, 277, entre as estações República e Santa Cecília do metrô.

Domingo – 25 de setembro – 18h … Sarau Pretas Peri … Nesta edição, o rap do DiMandê e o lançamento do livro ‘Mania’ de Mariana Felix, além do microfone aberto. Na praça Vincente Reis, esquina com Manoel Alvares Pimentas, no Itaim Paulista.

Terça-feira – 27 de setembro – 19h30 … Greta Benitez no Sarau Gente de Palavra Paulistano … Rubens Jardim e Davi Kinski apresentam o sarau com homenagem à poeta Greta Benitez, lançamento da Revista Gente de Palavra 48 e microfone aberto. Entrada franca, na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40, na Vila Madalena.

Terça-feira – 27 de setembro – 21h … IndeSaints – Rock’n LOL – Projeto Circuito Musical … Banda formada por Juka (voz e guita), Goga (backing e guita), Campas (batera) e Sandro (backing e baixo), faz show de canções autorais e bem humoradas. Ingressos R$30 e R$20. No Ao Vivo Music, à rua Inhambú, 229, em Moema.

Quarta-feira – 28 de setembro – 16h … Sarau no Meio do Mundo convida Sarau Lado B … Exibição do

curta ‘Datilografia’, samba de roda com Grupo Kamauê, apresentação do espetáculo ‘Mefisto Injustiçado’, com o Bando Trapos, além de muita poesia. Entrada franca. Na biblioteca José Mauro de Vasconcelos, na

praça Comandante Eduardo de Oliveira, 100, parque Edu Chaves.

Quarta-feira – 28 de setembro – 19h30 … Inconsciente Literário – Freud leitor de Shakespeare … Projeto sobre psicanálise e literatura, recebe o psicanalista Christian Dunker (foto) para uma conversa sobre Freud como leitor de Shakespeare, com mediação e curadoria de Fernanda de Almeida Prado. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195.

EU E LEO MIDDEA

NO SONS DO BRASIL

Neste domingo, às 14h, tem Leo Middea e eu no programa SONS DO BRASIL nº 78, apresentado pelo produtor e radialista Serginho Sagitta. Além das músicas do novo cd do Leo, ‘A Dança do Mundo‘, a gente bate um papo sobre saraus e música independente. Na seção ‘Pitacos’, sugerimos canções de três grandes artistas: Carol Naine, Nina Oliveira (com Rodrigo Ciampi) e a Banda Flor de Aruanda. Ouça pela Rede USP de Rádio, 93,7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e pelo www.radio.usp.br para o mundo. Saiba mais AQUI.

