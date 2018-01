Algumas matérias sobre cds, livros e lançamentos de vídeos com músicas superlegais vão esperar mais um pouco. Estão na geladeira, em solidariedade ao movimento dos artistas da cidade. Este blog não pode ficar indiferente ao congelamento de verbas municipais (já aprovadas pela Câmara, com as quais os profissionais da Cultura contam para trabalhar em 2017). Segunda-feira, pretendo dar apoio à manifestação convocada por eles: ‘descongela, Sturm’. No mais, o blog chama para os ótimos shows de Edvaldo Santana e Carol Naine, o lançamento dos livros de Marcia Barbieri e Cris de Souza, a festa do pessoal do Videoclube Charada e mais um monte de bons programas na superagenda dos saraus. Pra começar, um resumo rápido do que vi nesse findi:

PELOS SARAUS

BANDA SUINDARA >>> Sábado estive no Teatro Imaginário da Fábrica de Caleidoscópios, um espaço encantador que o cantor e compositor Kleber Albuquerque e a designer Vivi Correa abriram para divulgar artistas alternativos. Um quintal com duas árvores frondosas no centro, decorado com meias luzes, objetos inusitados e muitos tons de cores e formas ao redor, fazendo do ambiente uma pintura expressionista, um onírico passeio visual. O show ficou por conta da banda Suindara Rock Sertão (fotos), formada pela excelente cantora Gi Meirelles (talvez a voz mais impressionantemente bela e afinada do circuito de saraus), pelo talentoso cantor e compositor Valter Gusmão, pelo flautista e violoncelista Rico e pela percussionista Zana Candido. As canções são bonitas e as letras, de temática rural e naturalista, são muito poéticas. Os arranjos e as harmonizações são agradáveis e dão suporte ao talento de Gi, o que, ao fim das contas, cria um clima de envolvimento que nos emociona e arrepia em vários momentos. Se você não conhece, procure. A banda Suindara merece ser mais conhecida.

TOCA DO AUTOR >>> Na terça, folguei no trampo e fui ao sarau Toca do Autor, organizado pelo músico Alexandre Tarica, no delicioso ambiente do bar do Cambridge hotel. A noite teve como destaques as cantoras Luciana D’Avila (timbre suave e canções melodiosas – na foto 2, comigo e Jaime Matos) e Gi Vincenzi (potência vocal e pegada roqueira), além do duo Som da Estrada, que é o nome que Gi Meireles e Valter Gusmão assumem quando não estão acompanhados pelos outros integrantes da banda Suindara (ver matéria anterior). Como no quintal do Kleber, eles foram superaplaudidos. Brau Mendonça, no violão, e Galba, na rabeca e violão, esbanjaram talento e técnica (foto 1) em alguns números instrumentais autorais (Galba fará show-sarau e festa de aniversário no sábado, no Bar 2Santo, no Bexiga. Veja AQUI). O cantor e compositor Tato Fischer (ex-Secos & Molhados) e o acordeonista Leo Rugero também brilharam, além de outros bons artistas (eu, inclusive!). Roberto Candido, o fotógrafo dos saraus, esteve nos dois eventos e fotografou tudo. Veja AQUI as fotos do Quintal e AQUI as fotos da Toca.

DESCONGELA, STURM!

Eu não queria falar novamente de política. Nem é minha praia. Mas, mesmo que eu não desça ao mar, as ondas insistem em bater na minha cara. Os que se dizem apolíticos ou neutros que me perdoem, mas uma tomada de posição se faz obrigatória ao cidadão comprometido com a democracia e a diversidade. Sinto que, cada vez mais, essa atual polarização política expressa um confronto ideológico bem definido, mais conhecido como ‘luta de classes’. Em meu post anterior, ao me pronunciar contra o congelamento de verbas municipais da Cultura (verbas já liberadas pela Câmara no ano passado), fui alvo de alguns xingamentos e mensagens caluniosas do tipo: “e aí, artista, já recebeu seu milhão?… seu dinheirão?… e aí, vagabundo, já botou a mão na bufunfa?”… e coisas assim. Tive vontade de retrucar às insinuações maldosas e responder aos difamadores com argumentos, mas uns poucos e inconsequentes vermes fascistas, provocadores profissionais de internet, não merecem resposta educada. Se qualquer dos covardes que se escondem atrás daqueles perfis falsos me falasse isso pessoalmente, eu sentava a mão na cara, sem dó. Desabafo feito (desculpe leitor, não tenho sangue de barata), volto à questão que nos importa, lembrando que o próprio Google estuda ferramentas para rastrear os sites que criam notícias ‘fakes’ (para impedir sua circulação e punir criminalmente seus autores). A net está infestada de postagens ridiculamente mentirosas que visam a desmoralização de artistas, políticos e líderes de movimentos populares que apoiem qualquer programa, lei ou projeto de inclusão de populações discriminadas ou pobres (até Chico Buarque foi vítima). No campo da cultura, tenho visto, nesses 4 anos de Sarau da Maria (mesmo sem sermos contemplados com verba alguma), o benefício que os Editais, Proacs, Vais e Lei Rouanet têm feito. Cada programa patrocinado, além de movimentar a chamada pequena economia, dando emprego a artistas e estimulando o comércio local, proporciona aos moradores lazer e acesso à cultura, bem como inclui em suas oficinas de literatura, teatro, música e artes plásticas milhares de crianças que moram em periferias abandonadas, antes sujeitas apenas e tão somente à influência do crime organizado. Se considerarmos que a verba municipal para a Cultura é menos que 1% do orçamento, a conclusão elementar é a de que, apesar de insuficiente, taí um dinheirinho público muito bem investido. Mesmo os desvios e corrupções, presentes em qualquer atividade tanto na esfera pública quanto privada (como temos acompanhado na mídia), são muito maiores em outras áreas menos ou nada criticadas. Os que se opõem radicalmente às verbas culturais são reacionários e direitistas excludentes que não querem ver os movimentos culturais e seus projetos de inclusão se desenvolverem nas periferias. E sabe por que, leitor? Porque em sua imensa maioria, os coletivos de artistas se apoiam ideologicamente em conceitos como liberdade do cidadão e igualdade de direitos, respeito à diversidade e inclusão social e econômica de todos, o que é um discurso tradicional do ideário esquerdista (mas, antes de tudo, humanista, coisa que eles jamais compreenderão). Isso, como eu disse no começo, é ou não é luta de classes? Mais exemplos disso são a falta de diálogo com os movimentos organizados e as atitudes de políticos, como Doria e seu secretário Sturm, em questões como o isolamento e controle do crescimento dos blocos de carnaval, o confinamento e enxugamento da Virada, a perseguição e criminalização de pichadores e o congelamento de verbas já aprovadas. Elegermos políticos que pensam e agem assim é um grave retrocesso no processo de conquista de cidadania pela população das periferias e uma pedra dura no meio do caminho na luta por respeito à diversidade encampada por diversos grupos discriminados. O momento desfavorável requer unidade e resistência. Gritei muito esse bordão, sob a ditadura. São as idas e vindas da história. Se o avanço sempre é lento, que dirá quando nos deparamos com um período de evidente e lamentável atraso. Mas vai passar.

Finalizando, não é sem razão que coletivos de artistas (reunidos na Frente Única – Descongela Cultura Já) marcaram protesto contra o congelamento das verbas e o desmonte dos programas Vocacional e PIÁ (cujo término desemprega mais de 20 equipes espalhadas e articuladas, que dariam sequência a trabalhos continuados com cerca de 20.000 jovens e crianças pela cidade). O ato público será nesta segunda-feira, dia 27 de março (dia Internacional do Teatro, do Circo e do Grafite), às 15h, nas escadarias do Theatro Municipal, na praça Ramos de Azevedo.

EDVALDO SANTANA

NO CCSP

SÁBADO – 25 de março – 18h … Lançamento do cd “Só Vou Chegar Mais Tarde” – Edvaldo Santana

O grande compositor e cantor Edvaldo Santana lança seu oitavo álbum solo “Só vou chegar mais tarde” em show no Centro Cultural São Paulo (estação Vergueiro do metrô), acompanhado por Ricardo Garcia (percussão), Reinaldo Chulapa (baixo), Luiz Waack (guitarra), Leandro Paccagnella (bateria), Daniel Szafran (teclados), Luiz Claudio Faria (trompete), Eliezer Tristão (trombone e tuba), Ubaldo Versolato (sax) e Sérgio Duarte (gaita). Ingressos a R$20 e R$10. Na rua Vergueiro, 1000.

Dos seus cds, o da música ‘Lobo Solitário‘ era o meu preferido. Mas o ‘Só Vou Chegar Mais Tarde’ acaba de roubar essa primazia. Que discaço ele fez dessa vez. Queria comentar uma a uma todas as músicas, os assuntos, a poesia, as levadas variadas. Queria dizer que as quatro primeiras faixas já me nocautearam. Queria falar que já ouvi o cd trocentas vezes. Que ‘Ando Livre’ é linda, que ‘Dom’ é uma homenagem muito merecida, que ‘Gelo no Joelho’ é divertida, que ‘Canção’ é uma obra-prima, um esporro criativo, que o ‘Retorno do Cangaço’ é foda, que ‘Fazendo pra Aprender’ e ‘Predicado’ são comoventemente líricas. Mas queria falar tudo isso com imagens bonitas e convincentes, que fizessem jus à beleza das canções e ao talento dele. Mas não deu. Me emocionei, misturei as estações e escrevi um texto doido que publiquei AQUI. Só quem já ouviu o cd pode entender. Ouça!

O LIVRO DA

MARCIA BARBIERI

SÁBADO – 25 de março – 19h … Lançamento – ‘O enterro do lobo branco’, romance de Marcia Barbieri

Uma das melhores escritoras do País, Marcia Barbieri, autografa seu novo livro ‘O Enterro do Lobo Branco’ (leia AQUI o que escrevi sobre seu livro anterior, ‘A Puta’). A entrada para o evento é gratuita e o exemplar estará à venda por R$38. No posfácio, Fernando Rocha escreve: ‘Marcia desconserta as palavras e entorta nossas sensações, num livro para ser sentido, não apenas lido’. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

Trecho de ‘O Enterro do Lobo Branco’:

‘Haverá um tempo em que os homens fingindo epilepsias desmaiarão sob os saiotes das fêmeas desmontarão com delicadeza os ossos de suas faces quebrarão em silêncio seus joelhos esfolados escalarão seus pelos pubianos não ignorarão a vontade do clitóris subirão as línguas em direção a suas bocas e enojados de discursos fajutos cuspirão verdades em seus lábios quase sagrados e depois de mortos nunca mais enterrarão as vozes histéricas de suas mulheres estas sem remorsos pisarão de leve em suas covas rasas’

Marcia Barbieri é paulista, mestranda em Filosofia e formada em Letras. Além de ter seus textos em antologias e diversas revistas literárias, publicou os livros de contos Anéis de Saturno e As Mãos Mirradas de Deus e os romances Mosaico de Rancores e A Puta.

A FESTA ‘IDADE DA

TERRA EM TRANSE – 6’

SÁBADO – 25 de março – das 14h às 22h … A Idade da Terra em Transe 6 – Videoclube Charada – Charada Discos

Videoclube Charada apresenta a sexta edição da festa bimestral ‘A Idade da Terra em Transe’, onde ‘as artes conversam, se misturam e proliferam’ (assista ao divertido vídeo acima). Como os organizadores do evento dizem, o local ‘resiste e persiste em sua luta diária contra a pirataria desleal e a massificação abrupta da internet’, com 10 mil títulos de filmes, a maior parte, do circuito alternativo, como as bandas que irão tocar: Outdoors, Falsos Conejos, Backstabbers, Nalesso Dandy, Capitão Bourbon e A Inevitável Coisa. E ainda rola exposição de fotos, oficina de desenho, grafitti e cajon, discotecagem com garage, fuzz, brasilidades, blues, soul e psicodelia. Entrada franca. Na rua José Antonio Fontes, 62, no Sapopemba, ZL.

O SHOW DA

CAROL NAINE

QUARTA-FEIRA – 29 de março – 21h … Especial ‘Vozes dELAS’ – com Carol Naine

…

A cantora e compositora carioca, radicada em SP, faz show acompanhada pelo trio formado por Alexandre Vianna (piano), Rafael Lourenço (bateria) e João Benjamin (baixo). Carol Naine (sobre quem já escrevi AQUI) mostra as canções de seu recém-lançado cd “Qualquer Pessoa Além de Nós”. No JazzB, à rua General Jardim, 43.

AGENDÃO

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos, cartazes, links e vídeos (clique nos nomes em negrito para saber mais). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

Até 29 de abril … O vento que varre a Casa … Trabalho articulado de poesia, música e artes visuais: um livro não-convencional da poeta Marcia Matos, baseado em histórias reais, com as quais ela cria esta intervenção urbana sobre o tema do suicídio. O projeto, aprovado na Rouanet, ainda está sem patrocínio. Esta primeira etapa acontece de forma independente e busca parceria de pessoas e entidades envolvidas com a causa da prevenção do suicídio. No Tendal da Lapa, à rua Constança, 72 (ou rua Guiacurus, 1100).

Quinta-feira – 23 de março – 17h30 … Poetas Ambulantes na Estrada de Itapecerica … Inspirando-se nos vendedores ambulantes que circulam dentro dos coletivos oferecendo suas mercadorias, os Poetas Ambulantes oferecem aos passageiros poesia falada e escrita, em troca de atenção, emoção e interação. A cada mês, um itinerário diferente, percorrendo diversas linhas de ônibus, trens e metrô, declamando e entregando poemas de sua autoria ou escritos por autores consagrados. O encontro será às 17h30 na catraca do Terminal João Dias. A saída, às 18h, sentido Estrada de Itapecerica.

Quinta-feira – 23 de março – 20h … ZONA Lê Mulheres … Sarau em que qualquer pessoa pode falar, desde que textos escritos por mulheres. Quaisquer mulheres. Nesta edição, a multiartista Maria Giulia Pinheiro recebe Janaína Moitinho, Liana Ferraz, Majda Asad, Michele Santos, Sandyalê, Eveline Sinhá e Vanessa Bumagny. Lançamento de “O Buraco”, de Pam Araújo. Com microfone aberto, comidinhas e bebidinhas. Organizado por ‘Companhia e Fúria’ e ‘Loki Bicho’, na rua Chácara do Carvalho, 109.

Quinta-feira – 23 de março – 21h … Monza e Cupin no B Music Bar … “Hoje foi um dia fantástico” é o primeiro cd da banda Monza, formada por Fábio Leão, Felipe Misale, Francisco Fernandes e Luca Galego. A banda Cupin é formada por André Bruni, Antonio Carvalho, Gustavo Prandini, Marina Serva, Paulo Suriani e Pedro Luce. Apresenta um repertório de pop dançante, misturando rock com bossa nova, disco music com João Donato e atabaque com sintetizadores. Na rua dos Pinheiros, 518. Entrada R$20.

Sexta-feira – 24 de março – 18h … Lançamento do Livro “Genara” – de Grazi Brum … Grazi é uma das idealizadoras do coletivo, sarau e do livro-antologia ‘Senhoras Obscenas’. Este é seu primeiro trabalho solo. Na Patuscada Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40.

Sexta-feira – 24 de março – 18h … Acústico no Laje – Jota.Pê … Show do cantor e compositor que lançou recentemente “Crônicas de Um Sonhador”, seu primeiro cd. Jota.Pê tem parcerias com vários artistas da cena independente brasileira, além de composições gravadas por outros músicos. Couvert artístico R$10. No Laje 795, à rua Pamplona, 795.

Sexta-feira – 24 de março – 19h e 21h30 … AI-5, a peça – Temporada 2017

A peça, de Paulo Maeda, é uma reconstituição cênica da reunião do Conselho de Segurança Nacional para a implantação do Ato Institucional Nº 5, que endureceu a ditadura militar no Brasil. As palavras ditas naquela ocasião são assustadoramente semelhantes com as que temos ouvido nos dias de hoje. No Casarão do Belvedere, à rua Pedroso 267/283 (perto do metrô São Joaquim), todas as sextas-feiras, até 28 de abril, com sessões duplas (19h e 21h30). Ingressos a R$30 e R$15.

Sexta-feira – 24 de março – 20h … Wellington Silva – no CEU Caminho do Mar … O grande violonista (7 cordas) Wellington Silva (membro do grupo Chorando em Ré Menor) traz arranjos e interpretações originais para clássicos da música brasileira, bem como temas atuais ou menos conhecidos do grande público, seja do cancioneiro popular ou da música instrumental. No ceu Caminho do Mar, à avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241. Entrada franca.

Sexta-feira – 24 de março – 20h … Show: Mel Farago, Matheus Pamplona e Verônica Valêncio … Os cantores e atores Mel Farago e Matheus Pamplona se juntam à cantora e compositora Verônica Valêncio, responsável por trilhas sonoras de espetáculos premiados, em show com pegada teatral. No Teatro da Biblioteca Monteiro Lobato, em Guarulhos. Entrada R$10.

Sexta-feira – 24 de março – 20h … Daniel Medina e Diogo Soares apresentam: Paroara … Os compositores Diogo (da banda Los Porongas) e Daniel se reúnem no show “Paroara”, com composições próprias, parcerias, além de canções que permeiam o universo afetivo dos dois. Couvert R$10. No Quinto Pecado Café & Bistrot, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

Sexta-feira e sábado – 24 e 25 de março – … 5 Olhares Sobre Lenine … O Coral Unifesp retorna com mais duas apresentações de “5 Olhares Sobre Lenine”. A ideia de chamar cinco diretores deu uma força cênica ímpar ao coral, que, somada à já conhecida qualidade vocal, fez deste o melhor e mais completo trabalho do grupo. Nesta sexta-feira (dia 24), às 20h30 e sábado (dia 25) às 15h30. No Teatro Marcos Lindenberg, à rua Botucatu, 862, na Vila Clementino (perto do metrô Santa Cruz). Ingressos a R$20 e R$10.

Sexta-feira – 24 de março – 22h … Show – Douglas Mam & Famigerados + Vitreaux + Arthur Matos … Três estilos de rock se juntam: Douglas é cantor, compositor e poeta, tendo passado pelas bandas Os Babilaques, Dondoka Junkie e Os Pilotos. A banda Vitreaux já lançou ep e dois singles. Arthur Matos é um cantor e compositor revelação que vem de Sergipe mostrar suas músicas no sul. Ingressos a R$10, R$15 e R$20. No Centro Cultural Zapata, à rua Riachuelo, 328, perto da estação

Anhangabaú do metrô.

Sexta-feira – 24 de março – 23h … Premiera Freak – com Meio Fio e Singapura … O show-festa, promovido pelo selo Freak, abre oportunidade para novas bandas mostrarem trabalhos. Nesta edição, Meio Fio (trio de freak jazz experimental) lança seu primeiro álbum e Singapura (banda com influências de surf-music adaptadas à realidade urbana), seu primeiro ep. Entrada R$15. No Z Carniceria, à av. Faria Lima, 724.

Sábado e domingo – 25 e 26 de março – 10h às 19h … Aniversário do CCJ Ruth Cardoso – 11 Anos … Dois dias de diversão no aniversário do Centro Cultural da juventude. Destaque para o show de encerramento com a banda Funk como Le Gusta. Na programação, aula aberta de samba rock (com Ricardo Lisak), oficina de confecção de ioiô, oficina de malabares, espetáculo circense “O Mundo dos Irmãos Beckers”, contação de histórias “Passarinho Contou” (com Thayame Porto e Bruno Terra) e a peça “O Sítio dos Objetos”, entre atividades de dança, poesia e grafite. Na avenida dep. Emílio Carlos, 3641, na Vila Nova Cachoeirinha.

Sábado – 25 de março – 13h … Slam da Ponta – Edição Especial no Parque Raul Seixas … O Slam da Ponta, batalha de poesias autorais que acontece toda primeira sexta-feira de cada mês no Instituto Reação Arte e Cultura, na Cohab José Bonifácio, realiza edições extras para aumentar as possibilidades dos poetas da região participarem do Slam Brasil, que dá vaga para a Copa do Mundo de Poesias, na França. Além da batalha, duas artistas convidadas: a cantora e compositora Vitoria Vanique e a poeta e slammer Patricia Meira. Na rua Murmúrios da Tarde, 211, em Itaquera.

Sábado – 25 de março – 13h … KMM Vinhos – Nos Embalos de Sábado à Tarde – Bee Gees … Degustação de vinhos ao som dos sucessos da banda australiana Bee Gees, com o cantor Marco Farias. São 4 classes de ingresso: a R$15, R$32, R$39 e R$55. Na rua Medeiros de Albuquerque, 23.

Sábado – 25 de março – 13h30 … Café Ilustrado … Tarde de autógrafos com Thina Curtis e Fabi Menassi, as ganhadoras do 33°Angelo Agostini na categoria Fanzine de Quadrinhos. Bate-papo sobre arte, educação, fanzines e quadrinhos. Entrada franca, na rua Willian Speers, 45, em Paranapiacaba.

Sábado – 25 de março – 14h … Sarau Pensamento – Respira e Vem … Sarau chega à sua 48ª edição com um pocket-show de Bola Lk, que lança o cd “Vencer no Jogo”. Du MC lança o livro “Pensar e Viajar”. Com o DJ Roger nos toca discos, entre as poesias, e Du Mc e Mano Ril no comando dos microfones. Varal de Fotoesias. A TVT estará presente para a gravação do programa “Olhar TV”.No Terminal Municipal de Embu Guaçu.

Sábado – 25 de março – 16h … Som & Poesia na Mercearia … Primeiro sarau do ano, com a presença de vários artistas como as artesãs Tania Araujo e Elaine Castagnoli, os poetas Vlado Lima, Jaiminho, Filipe Luiz e Silvia Maria, além dos músicos Giba Ribeiro, Aécio Oliveira, Birodylan, Rogerio Castagnoli e da banda Chêro da Poesia (foto). E mais o palco aberto pra quem chegar. Entrada franca. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

Sábado – 25 de março – 16h … Blablablá na Casa Amarela … Roda de conversa cujo tema será “Editoras Independentes? Como, quando e quanto?”, com os convidados Carloz Torres (Editora Essencial), Vieira Vivo e Claúdia Brino (Artesanal Livros). Mediação de Escobar Franelas. Na Casa Amarela – Espaço Cultural, à rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

Sábado – 25 de março – 16h30 … Caipirinhas e Caipirinhos – Meu Pequeno Coração Caipira … Espetáculo infantil celebra a cultura tradicional caipira, através de canções, causos, modinhas, adivinhas, simpatias e trava línguas. No repertório, canções divertidas como “Mr. Eco” (Alvarenga e Ranchinho), “Tatu Na Toca’ (Pirapó e Cambará), “Romance Das Caveiras” (Jararaca e Ratinho), “O Casamento do Barnabé” (Barnabé) e “Rosa” (domínio público), além de composições próprias do grupo. Com Giba Pedroza (narração, vocal e performances), Paulo Bira (violão, vocal e viola), André Bedurê (violão, baixo e voz), Suzana Salles (voz e performances) e Simone Julian (flautas, sax, efeitos sonoros e voz). Participação especila do violeiro Paulo Freire. Na Fundação Ema Klabin, à rua Portugal, 43, no Jardim Europa.

Sábado – 25 de março – 18h … Nina Oliveira e Gabriel Perí – no SalaB Guarulhos … Show ‘Céu Zói’ traz os dois grandes artistas, num encontro musical que mistura música nordestina e afro-brasileira. Ingressos a R$15 e R$10. Na avenida Comendador Wilson Talarico, 149, em Guarulhos.

Sábado – 25 de março – 18h … Violada na Mora Mundo … Fábio Miranda será o anfitrião deste projeto na aconchegante casa Mora Mundo. A ‘Violada’ é um circuito autoral da viola caipira, em que violeiros e violeiras apresentam ao público suas composições cantadas e instrumentais. Neste sábado quem abre a porteira é a violeira Adriana Farias. Entrada R$10, na rua Barra Funda, 391.

Sábado – 25 de março – 19h … 36º. Sarau dos Conversadores … O sarau, que acontece no último sábado do mês, traz a cantora e compositora Luciana D’Ávila (que, no domingo, estará também no Sarau das Mulheres), o compositor, gamer, skatista, e grafiteiro, Oca Henrique e o violonista Lucas Gabriel. Na literatura, o músico e poeta Tiago Bode recita seus poemas e o poeta Heleno Álvares (em vídeo) divulga seu livro “Labirinto”. Palco aberto e sorteios de livros e cds. Abrindo e fechando o evento, Os Conversadores (Edson Tobinaga e Cacá Mendes) apresentam sua música e poesia. Na Livraria da Vila, à alameda Lorena, 1731. Entrada franca.

Sábado e domingo – 25 e 26 de março – 19h … O Perrengue da Lona Preta – no Engenho Teatral … Jogo de palhaços/bufões que não têm o menor interesse em que se estabilize o regime existente e o cenário do mundo dominante (impostos pela verdade oficial). Rabiola e Chico Remela reconstroem, de forma divertida, os símbolos pretensamente eternos da ordem vigente. Com Joel e Sergio Carozzi. No Engenho Teatral, à rua Monte Serrat, perto da estação Carrão do metrô. Até 26 de março.

Sábado – 25 de março – 19h30 … Sarau do Ó – 15ª edição … Microfone aberto para poetas, músicos, atores, performers e contadores de histórias. Entrada franca. Na Casa de Cultura Municipal da Freguesia do Ó – Salvador Ligabue, no Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó.

Sábado – 25 de março – 19h30 … Sarau do Grajaú … Sarau revela histórias de resistência e abre o microfone para a comunidade. Com a presença do escritor Diones C. Reis lançando seu livro “Poemas na Garagem”. Na rua Antônio Comenale, 166.

Sábado – 25 de março – 21h … Show Juliana Perdigão e os Kurva … Cantora apresenta músicas de seu segundo disco, ‘Ó’, acompanhada pelos Kurva, banda formada por Chicão (piano e teclados), Moita (guitarra e baixo), João Antunes (baixo, guitarra e violão) e Pedro Gongom (bateria e percussão). No Sesc Consolação, à rua Doutor Vila Nova, 245.

Sábado – 25 de março – 22h … Festa do Bordel – Edição de Aniversário … Organizado e apresentado pelo escritor e humorista Ricardo Kelmer, o Sarau Bordel Poesia comemora três anos com festa na boate Domminatrix Augusta. Com arte erótica, show burlesco e sorteio de brindes variados. Na rua Fernando de Albuquerque, 171.

Domingo – 26 de março – 14h … Festinha de Aniversário: 13 Anos da Lagartixa Preta … Coletivo Ativismo ABC comemora 13 anos de ‘amor e resistência’. Na programação, pintura artística de parede, mesa coletiva de comida (leve comidas e bebidas vegetarianas ou veganas), shows de Aline Machadao e Brisa Flow. Na rua Alcides de Queiros, 161, no bairro Casa Branca.

Domingo – 26 de março – 14h … Lançamento do livro “Na frente da loucomotiva”, de Cris de Souza … A poeta Cris de Souza (foto abaixo)lança livro pela Editora Penalux, em Vila Velha. No prefácio, o poeta Escobar Franelas afirma: “Loucos motivam, loucos movem o mundo. Cris, a loucomotiva, pode estar à frente, ou vir à frente, ao seu encontro. Deixe-se atropelar por seus vagões”. Na orelha, é a poeta Adriane Garcia quem diz: “Cris é a notívaga que ouve o constante apito da estação. A loucomotiva transformando o som ordinário do trem (descarrilhado, como somos todos?) em poemas. Enlouquecer para não enlouquecer”.

“ELÉTRICA”

(Cris de Souza)

Estou meio

Louca

Estou meio

Emotiva

Estou toda

Loucomotiva

Domingo – 26 de março – 15h … Mulheres – no Sarau da Paulista … No mês de março o Sarau da Paulista convida as mulheres poetas a invadir o centro financeiro da Pauliceia Desvairada e recitarem seus poemas. Neste mês o Sarau é inteiramente delas. Os poetas homens também podem participar, desde que leiam poemas de poetas mulheres. Na Paulista, esquina com Peixoto Gomide.

Domingo – 26 de março – 16h … Sarau Pretas Peri – Edição Mulher … Coletivo organiza sarau para a arte periférica e pelo empoderamento das mulheres negras. Suas atividades se concentram no Jd. Camargo Velho (extremo leste de São Paulo) com atividades como dança afro-brasileira e debates que abordem a identidade negra. Na rua Manoel Alvares Pimentel.

Domingo – 26 de março – 16h … Sarau do Vale – Edição Especial – Homenagem à Luta Diária da Mulher … Nesta edição, atenção focada na luta e na resistência que as mulheres excercem para se impor e se identificar em uma sociedade extremamente machista. Convidados: Aline Poeta, Roska Stifler, Mano Aranha, Lu Cavalcante (Dança e Ativismo da Dança do Ventre) e Duguetto Li. Palestra com Zulu Lean: ‘Introdução sobre a Zulu Nation no Mundo e no Brasil’. E mais o microfone aberto. Na rua Wladmir Cardoso, 4, no Jardim Vale do Sol.

Domingo – 26 de março – 16h30 … Show e Pré lançamento do CD Estrada Afora – Jackson Ricarte … Projeto Domingo Autoral convida o violeiro para apresentar seu primeiro cd. O álbum reúne composições de sua autoria e de compositores parceiros. República Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

Segunda-feira – 27 de março – 18h … Jornada pela Democracia – Em defesa da aposentadoria … Encontro reúne movimentos sociais, juristas, intelectuais, artistas, lideranças, professores, estudantes, ativistas e todos os interessados em debater o tema da previdência. E a Lei da Terceirização tem que entrar na pauta também. No Teatro Tucarena, à rua Monte Alegre, 1024.

Segunda-feira – 27 de março – 19h30 … SARAU Suburbano Convicto … Palco aberto e lançamento do livro Paraíso Volúpio do escritor Makenzo Kobayashi. Na Livraria Suburbano Convicto, à rua Treze de Maio, 70, na Bela Vista.

Quarta-feira – 29 de março – 20h … Poesia com Pecado … Evento de conversa e leitura de poesia e prosa que ocorre uma vez por mês no Quinto Pecado Café & Bistrot, com curadoria dos poetas Francesca Cricelli e Vitor Miranda. Nesta edição, os convidados são Grazi Brum, Paula Cohen e Plínio Camillo. Na rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

A coluna de hoje é dedicada ao talento do genial Chuck Berry.

