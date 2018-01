Naturalmente. Um a um, eles foram sendo citados. Sempre lembrados. Chamados. Não existe passado futuro nem fronteira pra canção e pro coração. É tudo agora e misturado. E eles foram chegando de todos os lados épocas lugares. Esquinas estradas escolas e bares. Girando na memória como discos abraços beijos e livros. Nunca partiram. Estão sempre comigo. John, Bob, Jimi e Zé. Raul, Tim, Zeca e Chico. Nomes de meninos arteiros artistas encrenqueiros poetas sonhadores. Eles me iluminaram o riso a ideia o pranto. Me ensinaram tanto pela vida inteira. A busca sincera eterna comigo. Quase gênios mutcholokos zombados venerados alternativos. Os caretas diziam que meus anjos tortos e lúcidos não tinham lá muito juízo. Ao ouvir isso, escolhi logo o meu destino: quero ser louco, livre, solidário e bicho-grilo. É dessa loucura diferente que eu preciso. Da sanidade transparente dessa gente: meus brous friends companheiros queridos. Meus iguais, meus amigos.

… … …

O SONHO

… … …

…

Antes de continuar a falar dos meus queridos artistas ins-pirados, quero deixar mais algumas palavras sobre o tema da semana passada: o congelamento de verbas da Cultura. Sabe por que os fascistas da internet espalham posts caluniosos dizendo que artistas (como eu) mamam no dinheiro público? Porque não suportam o crescimento de coletivos periféricos militantes e empoderados (só pra usar a expressão que os irrita). Pois o pobre, conhecedor de seus direitos e consciente de quem o explora, sai da zona de controle e se torna perigoso, reinvindicador. Por isso os fascistas não querem que o Estado cumpra com seu dever de educar e fomentar a cultura (não à toa, Temer extinguiu o MinC, assim que assumiu). Então, qualquer caso mínimo de verba mal aproveitada ou desviada, vira ‘regra geral’ e motivo para ‘campanha’ contra as leis de incentivo. Como se não fosse muito pior em outras pastas de orçamento bem maior (a Cultura tem menos de 1%). E até na iniciativa privada, como a conduta da Odebrecht nos mostra há décadas (segundo depoimento de seu próprio presidente). Pra terminar: se o que um artista quisesse mais nessa vida fosse dinheiro, ele não estaria fazendo arte. Arte, para nós, não é só trabalho, nem é apenas o exercício de um talento ou aprimoramento de vocação. É comprometimento. Social, humano. O que os fascistas da internet não suportam é perceber isso. Que nós estamos ca*gan*do pro dinheiro. Que nós queremos é mudar o mundo: acabar com injustiças e privilégios, dividir avanços, bens e riquezas (não só materiais) e melhorar o mundo para todos. A arte sempre foi e será assim. A beleza de realimentar de sonho o sonho que nunca tem fim. Não é para punir alguém. É para fazer o outro rir. Só uma alma de artista pra entender isso aí.

…

… … …

O SHOW DO ZÉ GERALDO

… … …

…

“Era ele que erguia casas

Onde antes só havia chão

Como um pássaro sem asas

Ele subia com as casas

Que lhe brotavam da mão”

Como o ‘Operário em Construção‘ do incrível poema do Vinícius, o personagem da canção do Zé Geraldo ergueu casas onde não ia morar, escolas onde seus filhos não podiam estudar e prédios que não podia sequer visitar. Na última estrofe, é consolado por Cristo, que se solidariza com ele ao dizer que criou o céu e o mar, fez montanhas e encheu rios, mas na maioria das casas também já não pode entrar. Mesmo um velho ateu de coração peludo como eu, mareja os olhos ao ouvir essa canção.

…

…

Poeta hippie, as músicas de Zé Geraldo são assim: diretas, sinceras e comoventes, como seu autor. A maior parte delas, qualquer aprendiz de violão consegue tocar com três acordes. Mas é nessa simplicidade que o canto pungente e verdadeiro de Zé habita, se fortalece e ganha relevância. Seus versos arrepiam porque brotam da vida real, das histórias sofridas de gente como a gente. Por isso, Zé é um artista amado pelo seu público fiel. Tem uma carreira de quase quarenta anos, tocando e cantando pelo Brasil, sem contar com divulgação da grande mídia. A respeito disso, ele cantou num rock, jocosamente, que não tem mais a ilusão de se apresentar no Gugu e no Faustão. Ouça:

…

…

Um amigo, ao ouvir a canção, lhe aconselhou: ‘não grava isso, senão eles nunca mais te chamam’. Ao que o Zé respondeu: ‘não amigo, me desculpe, mas é o contrário. E eu vou gravar justamente porque eles nunca me chamaram’.

Os que fazem da arte balcão de negócios, que se danem. O Zé vive de sua música e não precisa deles. Íntegro, seu pequeno sucesso tem muito mais valor do que o megassucesso dos artistas comerciais das tevês e rádios movidas a jabá. Zé Geraldo é um artista de verdade.

Entre as muitas poesias certeiras da noite, essa parceria com Zeca Baleiro foi outra que me arrepiou:

…

…

No show (sábado passado, no sesc Santana), Zé lembrou de Raul várias vezes. Cantou versões fodásticas de Dylan e Hendrix, além de contar histórias divertidas e de cantar uma canção do Tim Maia. Todos os citados por ele são grandes ídolos, reconhecidos por seu talento e temperamento difícil. Artistas de alma independente, comportamento livre e pensamento alternativo. Não são artistas que se vendem. Não é só uma questão de ser sempre do contra. Também é, mas não só… É que cada um deles sempre soube que há muitas injustiças e sacanagens no mundo. E um grande artista não pode dar mole, nem trair seu sonho. Pois sempre tem, mesmo que poucos, uns sonhadores loucos sonhando o mesmo sonho. E o amanhã, como sabemos, será dos loucos de hoje. Sonhemos!

…

…

PS >>> O Zé, indignado com essa vergonhosa reforma da Previdência que um governo não eleito tenta nos empurrar, divulgou em sua página uma canção-resposta a esse descaramento (vídeo acima). Sim, nenhum dos políticos que pretende aprová-la, defendeu tal proposta em sua campanha. O nome disso é estelionato eleitoral. Mas não ouço o bater das panelas. Ouço Zé Geraldo, quebrando o silêncio dos contentes. Valeu, Zé!

… … …

NORDESTE PSICODÉLICO

… … …

Na madrugada de sábado, saí do trabalho correndo e cheguei a tempo de assistir ao show organizado por Ortinho e Junio Barreto, cantores e compositores pernambucanos radicados em éssepê. Cheguei ao Cine Joia no momento em que Ortinho se apresentava, abrindo a noite, que ainda teve Isaar, China, Chico César e Cátia de França, além dos dois organizadores citados. Cada artista cantou duas ou três músicas do repertório maravilhoso selecionado por Ortinho e Junio. Canções como ‘Adeus, segunda-feira cinzenta’, ‘Cavalo-ferro’, ‘Ingazeiras’, ‘Anjo de Fogo’, Pavão Misterioso’ e outras (Chico ainda deu canja da sua poética obra-prima, ‘Béradêro’).

…

…

No final, com todos no palco alternando refrões de canções de ciranda, Cátia declamou alguns versos da sua ‘Kukukaya’. Que bacana ver um público jovem cantando e se divertindo ao som dessas pérolas dos anos 70, num momento em que rádio e tevê só divulgam um único gênero musical, em troca de jabá. Esse tipo de evento é muito importante para que novas gerações não percam o fio da meada cultural, dessa grande e diversificada canção brasileira. Não posso terminar sem elogiar as performances de palco de Ortinho e de China, duas figuras contagiantes. E, pra mim, o ponto alto da noite, foi quando China interpretou alucinadamente o forrock ‘Agalopado’, do genial Alceu Valença, cuja letra se referia, originalmente, à ditadura militar, mas que cai como uma luva nesses tempos de ‘regência doriana’: ‘entre feras, corujas e chacais, viro pedra no meio do caminho, viro rosa vereda de espinhos e incendeio esses tempos glaciais’. Descongela, Sturm!

…

Como não tenho a versão com o China cantando, posto aqui a gravação original do Alceu, de 1977, que é sensacional (e atual) também. Enquanto isso, vamos torcer pra sair logo o ‘Nordeste Psicodélico’ em cd e dvd.

… … …

A PEÇA RIBANCEIRA

… … …

…

No domingo, fui ao Teatro Eugênio Kusnet, o popular e histórico Teatro de Arena (das peças de Boal, Guarnieri e Vianinha), assistir à última apresentação de Ribanceira, que agora está em busca de local para iniciar nova temporada. Alô, administradores de espaços alternativos: entrem em contato, pois a peça é ótima e não pode ser interrompida. Ribanceira tem texto de Aramyz, direção de Maria Basilio e uma emocionante atuação do ator e poeta Antonio Ginco, que eu conheço dos grupos culturais da Vila Maria, desde os anos 70. A performance de Ginco é brilhante e eu já voto nele como um dos candidatos a melhor ator do ano. Cheio de recursos dramáticos, gestos e expressões emocionadas e precisas, Ginco atua num ritmo delirante. Nos faz rir, chorar e refletir sobre a situação do morador de rua Zé, sobrevivente de uma enchente que vitimou sua mulher e seus filhos. O espetáculo ainda conta com projeções e jogo de luz que dinamizam as cenas. ‘Ribanceira’ merece nova temporada. E, dessa vez, não perca!

… … …

SARAU DA MARIA

… … …

Sábado – 8 de abril – 19h30 … XXIII SARAU DA MARIA … Estarei lá, com meus amigos de vida e da comissão do sarau: Oswa, Cida, Selma, Verônica, Lalá, Marici, Helen, Deise, Zé e Fanca. Nesta edição, além do palco aberto, o sarau traz convidados muito especiais. O cantor e compositor pernambucano Ortinho (parceiro de Marcelo Jeneci e Arnaldo Antunes) e a dupla Karina Costa & Gabi Abreu, além da poeta e slammer Mayara Vaz e do poeta Willian Martins. Projeção de fotos da exposição ‘Rugas’, por Ana Paula Paiva e lançamento do livro ‘O rio de nossas dores’, de João Caetano do Nascimento. E mais a roda de violão que (quase) sempre acontece no final. Entrada R$8. No Clube Vila Maria, à rua Professora Maria José Barone Fernandes, 483. Na semana que vem eu conto como foi.

… … …

… … …

BOM FINDI A TODOS E

ATÉ A SEMANA QUE VEM!

… … …