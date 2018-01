Em 2017, o Sarau da Maria e a Casa Amarela vão ter que suar se quiserem tirar do Sopa de Letrinhas o título de melhor sarau da cidade. Acontece uma mágica muito misteriosa ali. Talvez, pelo carisma e credibilidade artística do apresentador, ou de suas tiradas bem-humoradas. Talvez pelo clima intimista e aconchegante do bar do Julinho ou por sua simpatia ao nos receber. Talvez pela presença alegre de tantas turmas de amigos, que vão se entrelaçando e se desdobrando em novos e maiores grupos, sem ninguém sentir pressa de ir embora. Talvez porque tudo isso junto contribua para que músicos e poetas talentosos se sintam em casa, com seus egos desinflados, e se aproximem uns dos outros, desarmados e felizes. O fato é que o poeta Vlado Lima está de parabéns porque o Sopa é um baita sarau, divertido e repleto de atrações (no final ainda teve um arrasta-pé!). Acabo de computar todos os votos (só eu votei) e declaro o resultado: o Sopa de Letrinhas foi eleito o melhor sarau de 2016 (entre os que eu pude presenciar, claro. E não foram poucos).

Clique AQUI para xeretar quem deu pra quem (os presentes, gente!) e tudo o mais que rolou na festa, pelas lentes fiéis de Roberto Candido, o fotógrafo oficial dos saraus.

… … …





Sábado estive lá e o Vlado inovou mais uma vez, ao organizar um ‘poeta secreto’: amigos ocultos que se apresentariam no sarau e se presenteariam com livros e declamação de poemas que fizessem referência ao sorteado. A ideia era maluca mas acabou dando certo. O clima de festa e fim de ano contagiou a todos e fez muita gente se aglomerar contente no bar do Julinho. Eu recebi do Sergio Viralobos (um ótimo poeta que ainda não conhecia) um livro de poemas de Zoe de Camaris, acompanhado da declamação do poema ‘Subversiva’, do Ferreira Gullar, que o Sergio (e todo mundo) sabe que é o meu poeta preferido. Obrigado, Sergio. Meu amigo sorteado foi o próprio Vlado, a quem presenteei com uma antologia de hqs do genial e politicamente incorreto Robert Crumb (nada mais Vlado, pensei), além de ler um trecho do texto que lhe dediquei aqui neste blog. Ainda ganhei o cd do Cordeiro (ele e Vladi cantando no Cena Norte) e comprei o livro ‘Para Belchior com Amor’, do Ricardo Kelmer (com ele e vários contistas usando as músicas do bardo cearense como tema). Ouvi poetas e músicos incríveis, troquei umas ideias bem interessantes com vários amigos e saí de lá feliz da vida. Finalizo com uma canção bela e original apresentada pelo Diogo Soares, da banda Los Porongas. A sensacional ‘Rinocerontes‘:

OS SARAUS, NUM PROGRAMA DA TV CÂMARA >>> Antes do ínicio do Sopa, o jornalista Gilberto Nascimento, da TV Câmara, entrevistou a mim (como representante do Sarau da Maria) e ao Vlado (pelo Sopa), além de gravar a performance de vários artistas (Daniel Perroni, Rubens Jardim, Flá Perez, Sandra Regina). Ele nos contou que já havia conversado com o pessoal da Casa Amarela (que eu soube que fez um sarauzaço de seis horas no domingo) e do Cooperifa, dois dos mais respeitados saraus da cidade. Em breve postarei aqui o programa que o Giba está produzindo. A convite dele, já participei, com Edvaldo Santana, de um debate no ‘Diálogo-SP’ (veja AQUI). Ao Gilberto, jornalista sempre atento aos movimentos sociais, meu agradecimento pela oportunidade de expor a luta dos artistas que sobrevivem à margem da indústria cultural.

.

… … …

CORAL DA UNIFESP

CANTA LENINE

… … …

O grande compositor Álvaro Cueva, além de ser um dos principais nomes do Clube Caiubi, também participa do Coral da Unifesp, cujo belo trabalho fiquei conhecendo através dele. Em 2014, o coral encenou a Ópera Chica, um conjunto de ótimas canções compostas pelo Álvaro e parceiros, com inspiração nos espetáculos de cabaré e na Ópera do Malandro, do Chico Buarque. Em 2015, assisti maravilhado à bela montagem do Grande Circo Místico, com as incríveis canções originais do musical de Edu Lobo e Chico. Neste ano, sob o tema ‘Cinco olhares sobre Lenine‘, foram convidados cinco diretores, cada um criando a cenografia para três canções, sem saber o que os outros diretores fariam. O coral, criado em 1967, e há 25 anos sob a regência do maestro Eduardo Fernandes, já levou ao palco (além dos citados acima) a obra de compositores como Noel, Caymmi, Baden e Vinicius, bem como de um outro Chico, da peça ‘infantil’ Os Saltimbancos. Admirador do talento do grupo, gostaria de ter assistido a todas essas montagens. Mas a ideia de chamar os cinco diretores deu uma força cênica ímpar ao coral, que, somada a já conhecida qualidade vocal, fez de ‘Lenine’, o mais completo dentre todos os espetáculos que vi deles. Os diretores Luis Ferron, Maria Silvia do Nascimento, Marcelo Lazzaratto, Reynaldo Puebla e Rodrigo Spina estão de parabéns. Por duas vezes tentei levar o coral da Unifesp para uma apresentação no Sarau da Maria. Por ‘n’ motivos, ainda não rolou. Será que, na terceira, conseguirei? Senão, só me resta aguardar o final de 2017, para me deleitar com a nova montagem deles. Que surpresas, que belezas, que canções, que espetáculo fantástico criarão? Aguardarei, ansiosamente. Sou muito fã.

.

… … …

OSWHALDO ROSA

EM DOSE DUPLA

… … …

Quinta-feira – 15 de dezembro – 19h30 … Pré-lançamento dos livros de Oswhaldo Rosa – no Olaria Bar … O poeta Oswhaldo Rosa (autor de ‘Ácido Paulistânico’, ‘Amornauta’ e ‘O céu é vertical’), lança ‘dois livros em um’ nessa quinta-feira em São Paulo. O cara é figura importante e atuante na vida cultural da Zona Norte desde os anos 1970, seja escrevendo, dirigindo e encenando peças de teatro, ou participando do lendário ‘Grupão’ e da organização do Sarau da Maria (é dele o famoso verso ‘O céu só tem três Marias, meu coração tem infinitas, uma vila de Marias’). Também é letrista e parceiro nos cds de Susie Mathias (Canção das Moças) e de Paulo Barroso (As Marés).

Agora, a Universum Brasilis e o Olaria Bar convidam para uma dose dupla de Rosa: o pré-lançamento dos livros ‘A Bomba que Falta’ (contos) e ‘O Domador de Cometas’ (poesia), novos trabalhos dele. No evento, vai rolar um show lítero-musical com participação de grandes figuras dos saraus e da arte independente: Marcio Policastro, Paulo Barroso, Ibys Maceioh, Graziella Hessel, Daniel Ramos & Lu Triñanes, Luís Mea & Li Sousa, Waldevir Santana, Jairo Cecchin & Lia Cordoni, Susie Mathias & banda. O grande artista gráfico Elifas Andreato criou a capa de ‘A Bomba…’, enquanto Ítalo Butzke e Ébano da Silva Rosa (filho do poeta) criaram a de ‘O Domador…’. Os prefácios são de Wagner Miranda Lima e Carlos Rennó, com comentários de Nilvia Pantaleoni, que conhece o autor desde seus primeiros versos: “Ele passeia por São Paulo, qual um Alcântara Machado do século XXI, descobrindo nossas alegrias e nossas mazelas”. A noite de festa e poesia vai ser na rua Apeninos, 637, no Paraíso. Quem comprar um livro não paga a entrada (que é R$15).

Abaixo, um trecho do texto que escrevi pra ele recentemente neste blog (AQUI, leia na íntegra):

Eu sempre gostei de ter um amigo chamado Rosa. Enternece nossa dureza. Nome fêmeo poético nome belo de flor de literato fértil inventor de palavras criador de surpresa libertador de emoção. E enquanto eu era um jovem e não muito promissor ator, o Rosa já era poeta. Nas escolas e galpões nas urgentes reuniões adolescentes de nossos Grupões de salvar o mundo, o Rosa já causava poesia respirava paixão já sofria de vida. (…) E aqui está ele onde sempre esteve: na dimensão da utopia, na palavra arrepiada impregnada de poesia.

Pra terminar, um de seus poemas viscerais:

AOS NEFASTOS

eu não sou amigo de xenófobo

eu não sou amigo de pedófilo

eu não sou amigo de racista

eu não sou amigo de fascista

se você exalta a violência

se pratica a prepotência

ou propala intransigências

você não é meu amigo

se apregoa a intolerância

se tem ganas de homicídio

e cultiva a arrogância

e cultua o egoísmo

jamais seremos amigos

não será meu semelhante

nem será meu inimigo

fico atento a seus rompantes

misoginia ou misandria

a quem tem quero distância

sinceramente não creio

em geração espontânea

fanático, fundamentalista

não chamo de meu irmão

mas não os perco de vista

por autopreservação

e determino a sentença:

pedra? flecha? bala?

míssil atômico?

nada fere mais que a indiferença

… … …

O BELO CLIPE DE LIGIA

REGINA & EDER LIMA

… … …

O músico Eder Lima e a cantora Ligia Regina lançaram, no fim de novembro, o clipe da música ‘Pisagens’, que fará parte do cd que a dupla está gravando (colabore AQUI). Escobar Franelas fez o poema, Eder musicou e Ligia interpretou muito bem. O vídeo foi produzido pelo Coletivo ‘Lentes Periféricas‘. E ficou muito bonito. Vejam:

… … …

O NOVO CD DO GRANDE

ADONIRAN BARBOSA

… … …

‘Se Assoprar, Posso Acender de Novo’, nome do novo disco do grande Adoniran Barbosa, é uma fala clássica do compositor. O maior ícone do samba paulista cunhou essa frase na música “Já Fui Uma Brasa”, no final de sua carreira, quando a Jovem Guarda dominava o cenário musical nacional. E Adoniran estava certo: sua brasa foi assoprada em 2016, quando o produtor de cinema Cassio Pardini encontrou suas partituras inéditas e o produtor musical Lucas Mayer mergulhou em seu universo. Adoniran reacendeu num disco de sonoridade tão plural quanto o time escalado para interpretar as canções. Veja as faixas e os cantores que participam do cd/dvd:

1. O Rostinho De Maria – Fernanda Takai E Leo Cavalcanti

2. Ninguém Pode Negar – Eduardo Pitta

3. Só Vivo De Noite – Ana Julia E Kiko Zambianchi

4. O Sol E A Lua – Diogo Poças

5. O Barzinho – Liniker

6. Naquele Tempo – Versos Que Compomos Na Estrada

7. Passou – Ney Matogrosso

8. Até Amanhã – Criolo

9. Procissão De Amor – Guri De Assis Brasil E Gero Camilo

10. Foi Na Mosca – Simoninha E Fuzzy Sound System

11. Receita De Pizza – Maurício Pereira

12. Encalacrado – Marco Mattoli E Fabiana Cozza

13. O Mundo Vai Mal – Estevão Queiroga E Yassir Chediak

14. Messias – Lulinha Alencar, Gabriel Selvage E Nicolas Krassik

Ouçam aqui o belo cd completo. Vale muito a pena.

O lançamento do cd/dvd integra um projeto mais amplo que inclui um documentário e um longa-metragem de ficção sobre o artista. Há ainda planos de uma exposição do acervo particular da família de Adoniran. Todo esse processo pode ser acompanhado no portal www.adoniranbarbosa.com.br

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a ‘superagenda dos saraus’ para o seu findi, com fotos, cartazes, links e vídeos. Devido a grande quantidade de eventos, às vezes eu posto apenas o cartaz, sempre acompanhado de um link para mais informações. Leia também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

Quinta-feira – 15 de dezembro – 21h … Anacã Cia de Dança – ‘EleEla’ … A Anacã Cia de Dança apresenta o espetáculo EleEla (vídeo abaixo), com Carolina de Sá, Rafael Luz e elenco. Coreografia de Edy Wilson. Último dia, entrada franca. No Teatro São Pedro, à rua Albuquerque Lins, 207, na Barra Funda.

… … …



Quinta-feira – 15 de dezembro – 19h … Lançamento do livro ‘Vênus em Escorpião’, de Luiza Mendes Furia … Editora Patuá convida para o lançamento. A entrada é franca e o exemplar estará à venda por R$38. No Patuscada – Livraria, Bar e Café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

… … …

Quinta-feira – 15 de dezembro – 19h30 … Inconsciente Literário: Parcerias Contemporâneas … O Chama Poética, projeto criado para difundir a arte através da poesia, da literatura e da música, promove encontro e bate-papo com as psicanalistas Lêda Guimarães e Fernanda de Almeida Prado, que faz mediação e curadoria. Sob o tema Parcerias Contemporâneas, abre-se a questão: como homens e mulheres nadam e se afogam neste mar de amplas opções de gozo que obscurece a lógica do amor, definido por Lacan como ‘dar o que não se tem’. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195.

… … …

Quinta-feira – 15 de dezembro – 20h … Indy Naíse na Casa de Convergência … Cantora faz show com músicas próprias e também releituras de artistas independentes como Camila Trindade, Renato Pessoa e Thomas Bentancour, além da participação de Nina Oliveira e Jota.pê. No repertório, canções de amor e temas sociais. A Casa de Convergência é, de fato, uma casa. Reserve seu ingresso e receba o endereço por e-mail (é perto do metrô Vila Madalena). Entrada R$13 (antecipado) e R$15 (na hora).

… … …

Quinta-feira – 15 de dezembro – 20h30 … A Santa Joana dos Matadouros … Alunos da Escola Superior de Artes Célia Helena convidam para seu exercício cênico de interpretação em ‘A Santa Joana dos Matadouros’, de Bertolt Brecht. O assunto é a crise do capitalismo. No Laboratório de Artes 440, à av. São Gabriel, 440. Na sexta-feira, dia 16, mais duas sessões, às 19h e 21h. Entrada franca.

… … …

Quinta-feira – 15 de dezembro – 21h … Tarumã no Boutique Vintage … O Grupo Tarumã apresenta canções dos seus dois cds, ‘Histórias de cada canto’ (1993) e ‘Palavriá’ (2012), mesclando com novo repertório autoral e de outros compositores. Participação de Nô Stopa e Folk na Kombi. Couvert R$15. No Boutique Vintage Brechó e Bar, à rua Padre Adelino, 949, quase em frente ao sesc Belenzinho.

.

… … …



Quinta-feira – 15 de dezembro – 22h … Baile Afrofuturista … Stereotupi & Senzala Hi-Tech convidam para o bailão com Lews Barbosa, Mautari Beat Box e Roberta Estrela D’Alva. Na discotecagem, Eduardo Brechó (Aláfia). Entrada R$15 (lista) e R$20 (porta). No Jongo Reverendo, à rua dr. Inácio Pereira da Rocha, 170, na Vila Madalena.

… … …



Quinta-feira – 15 de dezembro – 23h … Motown Groove no Z … Banda homenageia Stevie Wonder, Marvin Gaye e Michael Jackson, além de incluir em seu repertório o que há de mais importante na música negra mundial. É formada por Anette Camargo (piano e voz), Libero Dietrich (guitarra), Débora Christian (baixo) e Pedro Alzaga (bateria). Ingressos a R$20 e R$10. Na Z Carniceria, à av. Faria Lima, 724.

… … …



Sexta-feira – 16 de dezembro – 18h … Sarau Encontro de Utopias – e viva as nossas ‘Cantorias’! … O Coletivo convida todos os cantantes, poetas e brincantes para o lançamento do cd ‘Cantorias’ – o primeiro produzido pelo Sarau Encontro de Utopias. Presença dos músicos Mauri de Noronha e Haroldo Oliveira, das bandas Vila Morena, Banhu Maria, Duo Macieira e Menina Terra. No evento, lançamento do livro “Olá , Pequeno Monstro do Dia”, do poeta Claudinei Vieira, além do microfone aberto. Na Biblioteca Municipal Alceu Amoroso Lima, à rua Henrique Schaumann, 777, em Pinheiros.

… … …

Sexta-feira – 16 de dezembro – 18h … Superjazz … Toda sexta-feira a banda leva jazz, soul, funk, disco, house, afro e bass ao hostel. E ainda tem a discotecagem de Dudão Melo de Azambuja. A entrada é R$10. Chegue cedo, pois só vai até 22h. No bar do WE Hostel, à rua Morgado de Mateus, 567.

… … …

Sexta-feira, sábado e domingo – 16, 17 e 18 de dezembro … Pra quem fica, Clown … A Escola de Teatro Macunaíma apresenta espetáculo dirigido por Glaucia Felipe e Sofia Vercelli Ignacio (assistente) e com 18 alunos/atores do Projeto Teatral 4. A proposta é a de brincar em grupo e fazer um mergulho na arte de ser palhaço. No Teatro Escola Macunaíma, à rua Adolfo Gordo, 238, em dois horários: às 19h e 21hs.

… … …



Sexta-feira – 16 de dezembro – 19h30 … Toninho Rodrigues e Vanderlei Moraes no Carauari … Dupla de músicos talentosos apresenta grandes clássicos do rock como você nunca ouviu. No Carauari, Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria. Entrada franca.

… … …

Sexta-feira – 16 de dezembro – 20h … Leo Middea no Oi Futuro Ipanema (RJ) … Após rodar por 8 cidades brasileiras lançando seu ótimo cd ‘A dança do mundo’ (ouça AQUI), o talentoso cantor e compositor carioca termina o ano com um grande show no Rio. No Teatro Oi Futuro Ipanema, à rua Visconde de Pirajá, 54, no Rio de Janeiro.

… … …

Sexta-feira – 16 de dezembro – 19h30 … Folk na Kombi – Festa da Firma – Teatro Viradalata/SP … Banda faz seu último show no ano, comemorando o sucesso alcançado em 2016. Na rua Apinajés, 1387, no Sumaré. Ingressos R$40 e R$20.

… … …

Sexta-feira – 16 de dezembro – 20h … Quarentão do Premmero e bota-fora de fim de ano … Músico Sandro Premmero faz niver e show com Leandro Delpech e Franklin Paollilo, tocando classic rock nacional e internacional, além de blues, jazz e rock nacional dos anos 70. No Santa Sede Rock Bar, à av. Dumont Villares, 2104, perto da estação Parada Inglesa do metrô.

… … …



Sexta-feira – 16 de dezembro – 20h30 … Sacha Arcanjo Apresenta: Sarau do Gonzagão … O cantor e compositor Sacha Arcanjo (de quem já falei AQUI) e seus convidados, apresentam o Sarau do Gonzagão, comemorando os 104 anos de nascimento do rei do baião Luiz Gonzaga. A música, a poesia e a irreverência de um dos maiores gênios nacionais, cantado, recitado e interpretado por artistas de várias gerações de São Miguel. Na Aldeia Satélite Espaço Cultural, à rua tenente Luiz Fernando Lobo, 118.

… … …

Sexta-feira – 16 de dezembro – 20h30 … Renata Pizi e Sonekka no Gambalaia … A cantora Renata Pizi e o compositor Sonekka (veja o que já falei do talento deles AQUI) voltam a apresentar o show “Os dois”, que reúne parcerias e composições de ambos. Com Paulo Ribeiro, ao violão, e Marinho Lemes, na bateria. No Gambalaia Espaço de Arte, à rua das Monções, 1018, em Santo André. Entrada R$20.

… … …

Sábado – 17 de dezembro – 15h … Filme ‘Começo da vida’ – presença do educador Severino Antônio … “O Começo da Vida”, longa-metragem da diretora Estela Renner, será exibido como parte da comemoração dos 12 anos do Chama Poética, projeto criado por Fernanda de Almeida Prado e que visa difundir e fomentar a arte. O longa é uma produção mundial que entrevista especialistas no trabalho com crianças. Ao final, o pedagogo, educador e poeta Severino Antonio (que participa do filme) expõe sua visão da pedagogia poética na educação. Na Casa das Rosas, à avenida Paulista, 37.

… … …

Sábado – 17 de dezembro – 16h … 37° Sarau Lapada Poética … Nesta edição, o sarau recebe Rafa Carvalho, lançando seu livro de poemas “auto-mar” (Patuá, 2016). Além de poemas sem títulos, o livro traz páginas em branco e sem numeração. “A ideia é que o leitor fique no livro como dentro do mar, flutuando, mergulhando, de forma contínua”, diz o escritor, que é um dos organizadores do Sarau da Dalva, em Campinas, além de ser músico. Microfone aberto e entrada franca. No Ferradura Bar, à rua prof. Gieg, 15, no centro de São Bernardo.

… … …



Sábado – 17 de dezembro – 16h20 … Ocupar Seu Coração e Derrubar o Sistema – Rolezinho Romântico … Após sofrerem ataques e ameaças de desestabilização por parte da Abin, da CIA e da KGB, poetas ligados ao grupo Black Bloc Romântico resistem bravamente e convidam para uma incitação ao amor, conclamando os apaixonados a levarem cartazes com frases românticas. A organização avisa: a PM que se prepare pra essa explosão de amor. No vão livre do Masp, em SP (no domingo, rola na praça Cinelândia, no Rio, também às 16h20).

… … …

Sábado – 17 de dezembro – 18h … Xoroxangô # Choro e Samba no Bixiga – Grátis … Edição extra da roda aberta que acontece às quintas-feiras, alternando o bar Xangô (esquina da General Jardim com Bento Freitas) e a Gruta (Rua Major Quedinho). Com Vitor Enoki (sax), Lincoln Pontes (bandolim), João Pellegrini (violão de 7), Zulu Reichenbach (cavaquinho) e Fernando Miranda (pandeiro). Entrada franca. No Barbosa, à rua Rui Barbosa, 559, no Bixiga.

… … …

Sábado – 17 de dezembro – 16h30 … Shakyonte e a poética de existir … Shakyonte é uma obra que visa despertar nos corações o Meio-Dia, símbolo espiritual da plenitude, e será explicada na palestra. Na biblioteca municipal Mario Farias, à avenida Bartolomeu de Gusmão, sem número, no posto 6, em Santos.

… … …

Sábado – 17 de dezembro – 19h … Festa poética – comemoração dos 12 anos do Chama Poética … O projeto Chama Poética comemora 12 anos de poesia com festa poético-musical. Participação de Gabriel de Almeida Prado, Liw Ferreira, Alexandre Mello, Carlos Galdino, Arnaldo Galban Rivero, Ozias Stafuzza, Neide Nell, Lula Barbosa, Angelo Augusto Milani, Tarcísio Bregalda, Severino Antônio, Élio Camalle, Abreu Paxe, Vlado Lima, Mariana Basílio, Luis Augusto Cassas, Cássio Junqueira, Carmen Queiróz e Fernanda de Almeida Prado, a organizadora

do evento. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37.

… … …

Sábado – 17 de dezembro – 19h … E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante no Breve … Após passar pelos principais palcos da cidade, o quarteto instrumental ‘E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante’ faz sua última apresentação do ano. No Breve, à rua Clélia, 470. Entrada R$15.

… … …

Sábado – 17 de dezembro – 19h … Acústico no Laje – Jota.Pê … O cantor e compositor Jota.Pê, que lançou seu primeiro álbum, “Crônicas de Um Sonhador”, apresenta seu repertório autoral. Couvert artístico R$8. Na Laje 795, à rua Pamplona, 795.

… … …

Sábado – 17 de dezembro – 19h … As Bahias e Cozinha Mineira convidam Alice Caymmi … A banda apresenta o espetáculo Etc & Tal, pautado no disco de estreia, “Mulher”, e em canções que serviram de inspiração para o grupo. A cantora Alice Caymmi é convidada. No Teatro Rival, à rua Álvaro Alvim, 33/37, na Cinelândia, no Rio de Janeiro.

… … …

Sábado e domingo – 17 e 18 de dezembro … Giras de dezembro no quintal … O cantor e compositor Kleber Albuquerque promove shows e rodas de violão no quintal do Teatro Imaginário da Fábrica de Caleidoscópios. Sábado tem show de Thiago K (20h), que lançou o cd ‘Em meio a tantas possibilidades de morte, me peguei pensando na vida’ (ouça AQUI, na íntegra), com participações de Bruno Batista, Isabela Moraes e do próprio Kleber. Domingo tem sarau para novos compositores (16h). Nos dois dias, acontece o bazar de Vivi Correa, com peças de design, cds e presentes. Reservas pelo e-mail fabricadecaleidoscopios@gmail.com

… … …

Sábado – 17 de dezembro – 21h … Anna Tréa #MeClareia SP – Brazileria … Cantora apresenta canções do seu cd Clareia. Na rua Clélia, 285. Ingressos a R$30, R$20 e R$15.

… … …

Sábado – 17 de dezembro – 21h … Kana & Ellen Arruda Quinteto … Cantora e compositora Kana Nogueira faz show que mescla música instrumental com mpb, jazz e forró. Com Kana (teclado), Ellen Arruda (guitarra), Rogerio Clementino (baixo), Pedro Teixeira (percussão) e Ian Arruda (trombone). No 2 Santo Bar, à rua São Vicente, 157, no Bixiga. Entrada R$20.

… … …

Sábado – 17 de dezembro – de 22h a 6h … Baile do Bixiga convida Liniker + 4 anos de Mundo Pensante … No bailão de fim de ano, Bixiga 70 convida Liniker. Ainda tem o aniversário de 4 anos do Mundo Pensante e a parceria com a festa de música brasileira Pilantragi, também residente no bairro. O evento terá 4 ambientes com música, cinema, feiras, comida, bar e exposições, entre outras atrações. Na Casa das Caldeiras, à avenida Francisco Matarazzo, 2000, na Água Branca. Ingressos a R$30, R$40 e R$50. Clique no link e veja a programação completa.

… … …

Sábado – 17 de dezembro – 22h … MaurusBlues & The East West Band no Boutique Vintage … Ótima banda formada por MaurusBlues (voz & gaita), Fernando Hipólide (guitarra), Felipe Barba (baixo) e Eduardo Camargo (bateria & backing vocals), percorre a carreira do grande gaitista Paul Butterfield, e toca sucessos como “Born in Chicago”, “All These Blues” e “Everything Is Gonna Be Alright”, e também músicas menos conhecidas, como “Lovin’ Cup” e “I Don’t Wanna Go”. Entrada R$15, no Boutique Vintage Brechó e Bar, à rua Padre Adelino, 949, em frente ao sesc Belenzinho.

… … …

Sábado – 17 de dezembro – 23h … Up the Irons no Deco rock bar em Guarulhos … As grande pedradas do Iron Maiden na pegada firme da banda cover. Entrada R$5. No Deco Rock Bar, à rua Roberto Tadeu Fornazari, 18 (antiga rua do Cano).

… … …

Domingo – 18 de dezembro – 14h … Afronta Fronteiras na Feira Libertária – Casa da Lagartixa Preta … Durante a feira, acontece o lançamento do livro “Afronta Fronteiras”, de Lucas Bronzatto, com sarau e microfone aberto. A Casa da Lagartixa Preta fica na rua dr. Alcides Queirós, 161, em Santo André. A entrada é franca.

… … …



Domingo – 18 de dezembro – 15h … Samba da Elis – Aniversário … No aniversário de um ano, Roda de Samba Aberta, das 15h às 17h (tragam seus instrumentos para tocar conosco) e depois Roda de Samba Mosaico, formada pelas várias musicistas que passaram pelo sarau nesse primeiro ano. Colabore com a campanha de arrecadação de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Na praça Elis Regina, esquina com rua Pereira do Lago, 100, no Butantã.

… … …



Domingo – 18 de dezembro – 16h30 … Lançamento – “Em conflito com a lei”, de Lucas Verzola … Na apresentação do livro, Luiz Alberto Mendes diz que ‘o autor consegue nos levar ao clima da Fundação Casa (que de ‘casa’ não tem nada) de forma quente e espessa como sangue, que parece escorrer das mãos que escrevem e choram por toda essa humanidade brutalmente arrancada, brandindo seu chicote de palavras’. Na rua Mourato Coelho, 585.

… … …



Domingo – 18 de dezembro – 18h … Bregapaloosa – com as bandas ‘Mon Amour’ e ‘Zé e os Bregabeats‘ … Bandas apresentam um tributo à chamada música brega. No Buteko Mandaki II, à av. Engenheiro Caetano Álvares, 800, na Casa Verde.

… … …



Domingo – 18 de dezembro – 18h … Mauri de Noronha e Chico Pedro … O poeta e compositor Mauri de Noronha (de quem já falei AQUI) faz show com o flautista Chico Pedro no Bar do Frango, à av. São Lucas, 479, no Parque São Lucas. Entrada franca.

… … …



Domingo – 18 de dezembro – 18h … 2ª Mostra de Música Autoral – Confaca … Um grupo de compositores de São Roque, Mairinque e região começou a trocar experiências musicais e assim surgiu a Confraria dos Autores de Canções – Confaca, idealizada por Edson D’aísa e João Bid, que se apresentam ao lado de Antonio Porto, Douglas Oliveira, Henrique But, Jairo Cechin, Laurent Tchen-fo, Lia Cordoni, Marcelo Ribeiro, Mário Barroso, Matheus Pezzotta, Sandra Godoy, Tavani e Vinicius Paes. Na Estação Ferroviária de Mayrink, com entrada gratuita.

… … …

Domingo – 18 de dezembro – 18h … Abacaxepa toca no Parlapatões … Banda que mistura sons autorais com Ray Charles, Secos & Molhados com Johnny Hooker, Los Hermanos com Baden Poweel e tudo fica bom. Seus shows são uma festa. Na praça Roosevelt, 158, entrada franca.

… … …

Segunda-feira – 19 de dezembro – 19h … Artista Secreto … Encontro de artistas onde o presente é fazer uma nova versão para a canção do amigo sorteado. Com Carbonica, Concha, Edson Teles, Gabriel Duarte, Güelfi, Papini, Bargas, Kleyton Mendes, Luneta Vinil, Mel Farago, Menestréis à Caterva, Nina Oliveira, Victor Cali, Warley Noua. Sarau, exposições e microfone aberto. No Ateliê Urbano, à rua Antonio Molina Garcia, 129, em Guarulhos.

… … …

Quarta-feira – 21 de dezembro – 20h … Eden apresenta “Peneira de Ilusão” no Horácio Café … No Projeto Música no Buteco, o cantor Eden mostrará as músicas de “Peneira de Ilusão” (seu ep recém-lançado), acompanhado por Filipe Junqueira na guitarra e Mujique no baixo. Entrada R$10 (ou R$30 de consumo mínimo). Na av. Horácio Lafer, 245.

… … …

Quarta-feira – 21 de dezembro – 20h … Urbanus – 15 Anos … Banda comemora seus 15 anos com muito rock. No Pilequinhos, à praça Santo Eduardo, 125, na Vila Maria. Couvert R$10.

… … …

SARAU, LUAU E O ESCAMBAU

JÁ FEZ UM ANO. PARABÉNS!

… … …

No dia 14 de dezembro de 2015, às 16h40, postei o texto ‘Manifesto Sarauzista‘, dando início a este blog que ontem completou um ano (eu adoro mimar essa criança). Parabéns pra mim, pros artistas e amigos. Obrigado aos que me aconselharam a criar o blog. Obrigado aos que acreditaram e me incentivaram. Obrigado aos que me abriram essa porta. Obrigado muito especial ao jornalista Roberto Gazzi, um amigo e grande profissional a quem serei eternamente grato. Obrigado a todos que divulgam e colaboram. O próximo objetivo é levar o blog para a rádio Estadão, em 2017. Espero ter me mantido fiel ao ‘Manifesto’ do primeiro post. Se eu sair da linha, podem me cobrar. Este blog também é de todos os artistas que nos brindam com seu talento, mesmo excluídos da grande mídia e sobrevivendo à margem da indústria cultural. Beijos e abraços comovidos e agradecidos.

… … … … … … …

BOM FINDI A TODOS E

ATÉ A SEMANA QUE VEM!

… … … … … … …