6/4 … quarta … 20h … Espetáculo EleEla … Segundo trabalho da Anacã Cia de Dança, o espetáculo tem foco no jazz e direção do coreógrafo Edy Wilson. No Teatro Municipal Brás Cubas, em Santos. Depois a turnê passará por mais nove cidades do interior paulista. Grátis.

6/4 … quarta … 22h … Show: Billie Holiday, por Karine Aguiar … O All of Jazz recebe a cantora amazonense para um show em dois sets de 50 minutos. No repertório, ‘Strange Fruit‘, ‘The Man I Love‘ e as mais emblemáticas canções da grande lady do blues. Na Vila Olímpia.

8/4 … sexta … 19h … Lançamento do livro | “Mãe, emoções e confissões”, de Eliane Y. Sarcinella … Compartilhando suas experiências com humor, a autora relata alegrias e apreensões de exercer a maternidade com responsabilidade e amor. Se a leitura é obrigatória para mães e filhas, os homens também se emocionarão ao conhecer a alma feminina exposta sem censura. Na Novelaria, em Pinheiros

8/4 … sexta … 20h … Lançamento do clipe “Caminhãode Lixo” do Cabras de Baquirivu … Show da banda Cabras de Baquirivu (com Xaxá, Kinho, Guerreiro, Ferro e convidados), seguido de lançamento do clipe da música ‘Caminhão de Lixo’. Na Casa de Farinha.