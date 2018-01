Este blogueiro pintor agora tira o pó e reajeita seus livros, cds e vinis nas estantes abarrotadas. Enquanto a reforma em casa avança, a situação política no País retrocede. Já estou quase voltando das férias e os lindos dias de sol não me iludem: o clima parece cada vez mais sombrio. Autoridades que deveriam zelar pelo estado laico e pela liberdade dos indivíduos tomam medidas obscurantistas e insensatas. Será que é algo que colocaram na água? Nesta semana um juiz atendeu pedido de grupo religioso e cancelou as apresentações de uma peça no sesc Jundiaí, alegando ofensas a Jesus. Um outro, do DF, praticamente autorizou a chamada ‘cura gay’ (num momento em que milhões de pessoas em todo o País se sensibilizam com o drama de Ivana/Ivan na novela das 9). Some-se a isso o lamentável caso do juiz que libertou o assediador do ônibus e a suspensão da exposição do Santander Cultural sobre diversidade sexual. Agora, vem a declaração de um general (quase da reserva), numa reunião da maçonaria, afirmando que uma intervenção militar pode acontecer a qualquer momento. Pra piorar tudo, o comandante do Exército, ao invés de defender a democracia e punir o insuflador, afirma que o caso não é pra tanto… E enquanto Raquel Dodge assume o lugar de Janot dizendo simpaticamente a Temer que ‘o povo brasileiro não aceita corrupção’, aqueles mesmos grupos fervorosos e indignados que há pouco gritavam ‘fora corruptos’ (do governo anterior), parecem repentinamente tomados de elevadas doses de boa vontade para com os atuais governantes, sendo acometidos de um bem estar dócil e de uma pusilanimidade à toda prova. Não se indignam mais com provas de corrupção e não botam mais fé nem mesmo em gravações contra Temer. Enfim, está tudo bem como nunca antes neste País. Desde que entrem “sempre pela garagem”. O que importa é que “tem que manter isso, viu?”. Sim, há muito o que ‘Temer’: cenário sombrio e nebuloso. Poetas têm antenas sensíveis, captam o clima. Cato um vinil cheio de pó, pra limpar e ouvir. Um velho poeta de voz seca me diz que uma forte chuva vai cair. Xiii… Maju do céu! Queria que fosse apenas a previsão meteorológica estragando minhas férias. Infelizmente, não é.

OS FANÁTICOS DE DEUS AVANÇAM. E VOCÊ O QUE FAZ? >>> Ainda sobre o tema recomendo o ótimo texto do escritor Ricardo Kelmer (foto abaixo) em seu blog (leia lá, na íntegra). Destaquei alguns trechos:

“Fatos recentes nos mostram que o fanatismo religioso avança perigosamente no Brasil. O fechamento da exposição Queermuseu, em Porto Alegre, numa atitude covarde do Santander Cultural, foi um grave atentado contra a arte e a democracia. A insistência de psicólogos cristãos em querer curar homossexuais, como se homossexualidade fosse doença, desrespeita não apenas o Conselho Federal de Psicologia e a Organização Mundial de Saúde, como também a própria natureza humana. Pior é que a Justiça começa a dar mostras de estar contaminada por essa nova inquisição. Garantir a livre expressão sexual dos indivíduos é dever de uma sociedade democrática. Porém, a depender dos fanáticos cristãos, em breve chegará o dia em que todos que demonstrarem qualquer desvio da ‘normalidade abençoada’ serão forçados a passar por uma reorientação sexual, e sabe-se lá como isso será feito. Infelizmente, esse raivoso fanatismo, que cresce a cada dia, se alimenta da omissão dos que poderiam fazer algo e não fazem. Refiro-me aos religiosos moderados que se calam diante desses casos de intolerância e preconceito. Religiosos moderados são maioria na sociedade, mas a maior parte é conivente com as odiosas atitudes de seus irmãos de crença, pois acham que os ‘não-religiosos’ representam mais perigo que os que cometem exageros ’em nome de Deus’. Santa ingenuidade… Esquecem que se o fanatismo religioso chegar ao poder, não poupará os que não rezarem bem rezado por sua cartilha justiceira”.

PODERIA ESTAR NA

EXPO SANTANDER

Este poema de Vlado Lima (foto), ‘Comi Jesus na Páscoa’, poderia estar na polêmica Expo Santander (leia AQUI o que escrevi na semana passada). Os artistas dizem coisas muito importantes, mesmo quando aparentam estar apenas brincando. Estão muito além dos julgamentos morais e da pequena compreensão cultural de um grupo ou de uma época. Que esse poema singelo e, ao mesmo tempo tão profundo, sirva de reflexão para as pessoas que apoiam essas medidas de censura que grupos retrógrados, como o MBL, têm capitaneado. A liberdade vem em primeiro lugar, sempre. Ao parabenizar o Vlado pelo poema, eu disse a ele, brincando: ‘se você for preso só porque comeu Jesus (risos), lembre-se: terá toda a minha solidariedade. Estarei logo ali, na cela ao lado’. Devo confessar: eu também comi.

COMI JESUS NA PÁSCOA

(Vlado Lima)

meu jesus de chocolate ( ! )

2 quilos de cacau & açúcar

abençoando minha santa gula

a primeira mordida foi na cabeça

com coroa de espinhos e tudo

depois comi os pés

os braços

os peitinhos

as chagas

e até a cruz

comecei na sexta-feira da paixão

e no sábado de aleluia não tinha nem migalhas

do nazareno

domingo de páscoa veio a disenteria

uma cólica bíblica

um armagedom nos intestinos

primeiro foi Sodoma e Gomorra — pensei

agora meu cu

deus sempre foi um cara vingativo

BRUNO CAPINAN NA

SENSORIAL DISCOS

A Sensorial é uma loja de discos (vinis e cds) bem bacana localizada num estreito corredor da Rua Augusta, com um barzinho no fundo (foto). Não diria pequena, mas aconchegante, do tamanho certo. Artes nas paredes, birinights especiais e algumas luzes bem lights, que não iluminam demais. Um lugar pra ficar supertranqs, na paz. E é lá que tem rolado muito som bom de artistas novos e talentosos. Fique de olho na programação e cole nela.

Foi lá que tive o privilégio de assistir ao show do talentoso cantor e compositor Bruno Capinan, como se estivesse na sala de minha casa. Acompanhado pela guitarra de Saulo Duarte, Bruno cantou o belo repertório de seu cd ‘Divina Graça’, bateu papo, contou como nasceram algumas canções e ainda deixou registrado seu protesto contra a onda retrógrada, homofóbica e direitista que assola o País. Ao fim do show, o cantor disse que seu novo clipe, em fase de acabamento, terá cenas ‘quentes’. Ouça aqui duas lindas canções de amor que Bruno compôs e interpretou com doçura e tesão. São canções de amor, seu juiz. Amor.

MULHERES E TRABALHO

… … …

Há algumas semanas, quando eu publiquei um texto condenando o machismo e a cultura do estupro, o poeta William Martins dos Santos (foto), que conheci pelos saraus, me elogiou (obrigado!) e aludiu a um poema que ele mesmo fez a pedido de um coletivo feminista. Eu fiquei interessado em postar e ele permitiu, anexando as explicações que seguem:

“A Unisol é uma central que reúne, apóia e representa cooperativas e associações, também conhecidas como empreendimentos econômicos solidários, nos quais todos que trabalham são donos, a administração é feita de forma democrática e o resultado financeiro é dividido de forma justa. Um coletivo feminista participaria de um encontro de mulheres da Unisol SP para desenvolver uma reflexão sobre a mulher dentro do movimento Ecosol: sua liderança, engajamento, emancipação, empoderamento e afins. Considerando que elas já conheciam meu livro “Um verso na cabeça”, no qual constam textos voltados para a questão do feminismo e também criticando o machismo, elas acabaram me convidando para escrever um poema sobre o tema.”

A MULHER NA ECONOMIA SOLIDÁRIA

(William Martins)

Ecosol é a Economia

Solidária e mais humana

Pois há muito não se via

Tão perfeita e justa trama

Quando não se tem patrão

Há melhor distribuição

Do trabalho e da grana

E a Unisol, o que é então?

Central de Cooperativas

Que promove a integração

Vai atrás de alternativas

De uma nova sociedade

Onde a coletividade

É a linha evolutiva

Ser mulher na Ecosol

Ou Unisol, desconfio

É encontrar um cachecol

Para proteger do frio

Liderando o empreendimento

Garantindo seu sustento

Não importa o desafio

Pode ser na agricultura

De origem familiar

Onde em muita estrutura

Tem a mulher pra coordenar

Com sua alma camponesa

Faz chegar a nossa mesa

Um cardápio exemplar

Quando é cooperativa

Onde se faz reciclagem

A mulher é muito viva

Dedicada e tem coragem

Graças ao seu apetite

Todo mundo da equipe

Ganha boa porcentagem

Mas se for cooperativa

De perfil industrial

A mulher também ativa

Todo seu potencial

Quando está na liderança

O empreendimento alcança

Resultado excepcional

Seja branca ou quilombola

Ruiva, lésbica ou tupi

Ou a camponesa que mora

No sertão do Cariri

Nenhuma foge da raia

Pois tem no giro da saia

Seu jeito de resistir

TOCA DO AUTOR ESPECIAL

… … …

Quinta-feira – 21 de setembro – 21h … Toca do Autor – Especial … Sarau organizado pelo músico Alexandre Tarica (com apoio de Brau Mendonça e Regina Célia) realiza edição especial e convida três músicos de primeira para abrir o evento: a cantora Susie Mathias (acompanhada pelo grupo Cabedal Quarteto), o cantor e compositor Ruan Trajano (com as canções de seu ep) e o Cabedal Quarteto (mostrando seu trabalho próprio). Ao final dos pocket-shows, palco aberto. Os organizadores conclamam os artistas a se engajarem na campanha contra a privatização dos teatros municipais. No Teatro Décio de Almeida Prado, à rua Cojuba, 45, no Itaim Bibi. Entrada R$20.

SEMANAS DE DANÇA

… … …



Sexta-feira, sábado e domingo – 22, 23 e 24 de setembro … Semanas de Dança [Amor 77 & Estranho Lugar] … Dentro do projeto ‘Semanas de Dança’, o Grupo Divinadança apresenta um programa duplo reiterando sua proposta de oferecer ao público as diferentes estéticas que o grupo experimenta através de seus criadores. Assim, serão apresentadas as obras ‘Estranho Lugar’ (estreia), de Igor Vieira e ‘Amor 77’, totalmente revisitado, de Jaruam Miguez. Direção de Andrea Pivatto. Na sexta e no sábado, às 21h, no domingo, às 20h. Entrada franca. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000.

FEMININO NO INFINITO

… … …

Sábado – 23 de setembro – das 16h às 23h … O Feminino no Infinito – no Teatro Garagem … Com curadoria da poeta e multiartista Paula Valéria Andrade, o evento (mensal) convida um grupo de oito artistas mulheres de três áreas diferentes: exposição visual, sarau poético e musical e teatro e artes cênicas (ou circo). O evento acontece no Teatro Garagem, espaço alternativo dirigido pela atriz Anette Naiman, que atua na peça “O Bote da Loba”, também na programação (clique no cartaz para saber mais). Na rua Silveira Rodrigues, 331a, na Vila Romana. Ingressos a R$40 e R$20.

AGENDÃO

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

Quinta-feira a domingo – 21 a 24 de setembro – 13h … Dedo de Moça – Na linha amarela do metrô … Circuito Cultural Via 4 … O Grupo Dedo de Moça vai ao metrô e apresenta releituras para clássicos do samba e do choro numa formação inusitada e camerística, com violino, cello e os tradicionais cavaquinho, flauta e violão de 7 cordas. Dessa vez o grupo se apresenta em trio, com Ana Claudia (cavaquinho), Ana Eliza Colomar (cello, flauta), e Rosana Bergamasco (violão 7 cordas). Grátis. Veja a programação:

21 – quinta – estação Luz

22 – sexta – estação República

23 – sábado – estação Paulista

24 – domingo – estação Fradique Coutinho

Até 30 de dezembro – das 10h às 20h … Robert Frank: Os americanos + Os livros e os filmes … A obra de Robert Frank, um dos nomes mais importantes da história da fotografia, será apresentada em duas exposições no IMS Paulista: “Os americanos” e “Os livros e os filmes”, a partir de 20 de setembro, com entrada franca. Em paralelo às exposições, o IMS promove retrospectiva da filmografia de Frank, exibindo 25 títulos, entre curtas, médias e longas-metragens. Inclusive “Pull My Daisy”, filme inaugural de Frank, baseado em texto de Jack Kerouac. Nas quintas, até 22h. Na avenida Paulista, 2424.

Até 23 de setembro … III Felizs – Feira Literária da Zona Sul … Duas semanas de programação gratuita com conversas literárias, feira de livros, saraus, oficinas culturais, apresentações musicais e intervenções de teatro e circo, percorrendo unidades de CEU´s, Casas de Cultura, Escolas e Bibliotecas Públicas, espaços de cultura e educação popular da periferia, como o CIEJA Campo Limpo, Espaço CITA, Biblioteca Comunitária Brechoteca, Bloco do Beco, Sacolão das Artes, Espaço Cultural I Love Laje, Espaço Clariô de Teatro e o SESC Campo Limpo. Tudo para celebrar e valorizar a arte e cultura produzidas na região. Veja a programação completa no site www.felizs.com.br/programacao.

Até 27 de setembro … Expo Rios, Reflexos de Nós … Realizada pela Fundação SOS Mata Atlântica, a exposição ocupa o Conjunto Nacional com trabalhos de 22 artistas do Brasil e da AL sobre a relação dos moradores com o rios de suas cidades. Na av. Paulista, 2073.

Até 30 de setembro, no Metrô Faria Lima … Exposição ‘Rugas’ … A fotógrafa Ana Paula Paiva, que já expôs no Sarau da Maria, agora leva sua mostra fotográfica ‘Rugas’ para a linha amarela do metrô. Segundo ela, “Rugas” segue seu objetivo e viagem, sem roteiro e passagem de volta, para quem sabe olhar o envelhecer com leveza, seguir os processos de vida, repensar e celebrar.

Até 30 de setembro, em Campinas … Exposição ‘Singularidades’ – de Ana Francotti … Mostra é um desdobramento da ação “Faço o seu retrato (cego), se você fizer o meu” que a artista realizou nas ruas de SP, dando origem ao livro ‘Retratos’, compilação de 55 desenhos de seu rosto. Evento integra a programação paralela da Feira SUB 2017 e terá oficina com modelo vivo (dia 17, das 10h às 15h) e bate-papo de encerramento (dia 30, às 17h) com Nathanael Araujo e Ana Francotti. Na Torta, à rua duque de Caxias, 537, centro de Campinas. Entrada franca. A visitação exige agendamento: torta.contato@gmail.com

Quinta-feira – 21 de setembro – das 12h às 18h … Poetas Ambulantes na Consolação/Rebouças … Grupo que se apresenta em ônibus, trens e metrô vai fazer uma intervenção poética no Sesc 24 de Maio (12h a 14h) e depois segue para a rua da Consolação, em frente ao Mackenzie (na Parada Caio Prado – Sentido Bairro, às 16h), pra entrar nos ônibus com muita poesia. Na ocasião, lançamento do livro “Buraco”, da poeta Pam Araujo. Ela vai presentear e autografar os livros de todos os passageiros que declamarem com o grupo.

Quinta-feira – 21 de setembro – 16h … Lançamento online: novo single da banda Kanduras … Chega às plataformas digitais o single “Ciclanos, Fulanos, Seus Planos”, primeira música do ep Seus Planos, que sairá em outubro pela Cavaca Records.

Quinta-feira – 21 de setembro – 19h … Lançamento de ‘Olho d’água’, poesia juvenil, de Eulália M. Radtke … Com ilustrações de Juan Marchesi, o exemplar estará à venda por R$45. A entrada é franca. Na Patuscada – Livraria, Bar e Café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

Quinta-feira – 21 de setembro – 19h … Xaxado Novo na Casa Barbosa … Xote, baião, rastapé e xaxado, ‘para o povo xamegar e se acabar de dançar na nossa salinha de reboco’. A banda é formada por Bruno Duarte (davul, surdo e voz), Marcus Simon (percussão e voz), Felipe Gomide (rabeca, voz e cordel) e David Freitas (violão e voz). Nos intervalos, discotecagem 100% vinil de Marina Lopes. Na rua Rui Barbosa, 559.

Quinta-feira – 21 de setembro – 19h … Lançamento Diário de Classe, de Antonio Arnoni Prado … o autor autografa e conversa sobre o livro e a conjuntura nacional com a escritora e crítica literária Vilma Arêas. Na Tapera Taperá, à av. São Luiz, 187, 2º andar, loja 29, na Galeria Metropole.

Quinta-feira – 21 de setembro – 19h … Sarau do Vinil – 6 anos … Sarau promove literatura, música e artes em geral desde 2011 na periferia da ZS. Vai rolar a jam coletiva de vinil, microfone aberto para declamações, exposição de fotos, por Tally Salva, lançamento de livro Sete Pecados Tropicais, de Cicero Nepomuceno e discotecagem. No Area51bar, à av. Yervant, 1439.

Quinta-feira – 21 de setembro – 20h … Carina Assencio & MusicMan Jazz … Banda formada por Vinicius Gomes (piano), Sandro Premmero (baixo) e Cassiano MusicMan (bateria) acompanham a cantora Carina no show ‘Standards’. No Drosophyla Bar, à rua Nestor Pestana, 163. Couvert R$20.

Quinta-feira – 21 de setembro – 21h … Encontro de Expressões … Sarau organizado pelo artista Cale Narman, com microfone aberto. No Espaço MpbBlues, no Grão Espresso Voluntários , à av. Voluntários da Pátria, 3558.

Quinta-feira – 21 de setembro – 21h … Toca do Autor – Especial … À rua Cojuba, 45, no Itaim Bibi. Entrada R$20 (ver matéria no alto).

Quinta-feira – 21 de setembro – das 21h às 3h … Difusão# 10 – Corcel e Duas Casas … Noite de música folk com a banda Corcel e a dupla Duas Casas (Bezão e Nô Stopa). Na discotecagem, Rapha Silva. Entrada vip até 22h (após, R$20 e R$10). No Jai Club, à rua Vergueiro, 2676.

Quinta-feira – 21 de setembro – 21h … Kali – no Teatro da Rotina … Cantora da região amazônica mistura e recompõe ritmos latinos e africanos, aliando a linguagem jazz ao pop contemporâneo. No repertório do show, as músicas de seu novo trabalho, “Coisas da sua Cabeça”. Na rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 e R$20.

Quinta-feira – 21 de setembro – 22h … Raquel Martins no Secretinho (aquele da Inácio) … Show de pré-lançamento do novo cd da cantora + sons brasucas pra dançar, com Gê Ruiz (baixo) e Fernando Garcia (bateria). O evento tem senha de acesso (entre na página e descubra). No Secretinho, à rua Inácio Pereira da Rocha, 25, na Vila Madalena. Entrada R$20.

Sexta-feira – 22 de setembro – 14h30 … Derivas Abertas _ CCSP (Projeto Deslocamentos Sonoros) … O Coletivo Teatro Dodecafônico foi selecionado pelo 6º Edital de Projetos de Mediação em Arte e Cidadania Cultural do Centro Cultural São Paulo. Na primeira fase, de setembro a novembro, realiza ‘Derivas Abertas’ pelos espaços e acervos do CCSP. Depois, convida a todos para percorrer e conhecer seus corredores, rampas, discos, livros, documentos e etc, de maneira experimental e lúdica. Cada ‘deriva’ começa e se encerra no mesmo dia, mas em horários e dias variados (consulte a programação). Na Rua Vergueiro, 1000.

Sexta-feira – 22 de setembro – 19h … Sarau Lítero-Cultural Poemas á Flor da Pele … Movimento artístico agrega artistas de diversas áreas em saraus e recitais organizados em SP por Doroty Dimolitsas. Mais informações no cartaz. Auditório do Centro Integralidade – Iamspe, à av. Ibirapuera, 1215, no 3º andar.

Sexta-feira – 22 de setembro – 19h … Sarau da Libertinagem: Deflorando a Primavera … A Revista Libertinagem (dos editores Fêre Rocha, Genio Nascimento e Edson Valente) convida para um sarau erótico com palco aberto e muitos convidados: Sandra Regina, Claudinei Vieira, Natasha Félix, Ana Rusche, Germano Quaresma, Lilian Sais, Sarau Erótico Yopará e Eliana Toscano, entre outros. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

Sexta-feira – 22 de setembro – 20h … Papo Paulista … Grupo criado em 1998 é um dos mais tradicionais no cenário brasileiro. Nesse novo show, choros autorais e de compositores paulistas. No sesc Ipiranga, à rua Bom Pastor, 822.

Sexta-feira – 22 de setembro – 20h … Giras de Primavera no Teatro de Contêiner … Proposta do anfitrião Stereotupi é reunir artistas que cantem para orixás, entidades, encantados e toda sorte de metafísica, ‘ritualizando o cotidiano na selva da cidade de concreto armado’. Na Cia Mungunzá de Teatro, à rua dos Gusmões, 43.

Sexta-feira – 22 de setembro – 20h … Ekena e Paulo Fernandez Trio na Sensorial Discos … Num espaço superagradável, com comidinhas boas e cervejas artesanais, a loja de discos tem realizado regularmente shows com excelentes artistas (ver matéria no alto). Ekena é uma cantora araraquarense de voz e repertório poderosos. ‘Nó’, seu primeiro disco de estúdio, já esta disponível em todas plataformas digitais. A Sensorial fica na rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da Av. Paulista). Entrada R$12.

Sexta-feira – 22 de setembro – 20h30 … Daniel Medina – Lançamento “Evoé!” – Em Fortaleza … O cantor e compositor Daniel Medina faz show de lançamento de seu primeiro disco, “Evoé!”, gravado em SP com produção de Saulo Duarte e Igor Caracas e participações de Marcelo Jeneci, Juruviara e Gero Camilo. No Theatro José de Alencar, na praça José de Alencar, em Fortaleza.

Sexta-feira, sábado e domingo – 22, 23 e 24 de setembro … Semanas de Dança [Amor 77 & Estranho Lugar] … Apresentação do Grupo Divinadança (ver matéria no alto). Entrada franca. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000.

Sexta-feira – 22 de setembro – 21h … Daniel Conti – Estadia … Show do cantor, compositor e violonista no Bistrô Esmeralda, à rua Esmeralda, 29. Ingressos a R$30 e R$15.

Sexta-feira – 22 de setembro – 22h30 … Marcio Policastro – Pequeno Estudo Sobre o Karma … Cantor e compositor ligado ao clube Caiubi apresenta as canções de seu cd e parcerias com Zeca Baleiro, Carlos Careqa, Gilvandro Filho e Henry Durante, acompanhado por Douglas Froemming (guitarra), André Bedurê (baixo) e Emílio Martins (bateria). Participação especial de Daniella Alcarpe, Sander Mecca, Ravena Olinda e a cellista Mariana Brandão. Couvert R$10. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269.

Sexta-feira – 22 de setembro – 23h … Fruuto: Coco de Oyá/ Chico César / Mestre Nico/Lenis Rino/DjTudo … A Fruuto, em sua festa mensal no Centro Cultural Rio Verde, promove encontro repleto de brasilidades. Participação de Chico César. Ingressos de R$15 a R$30. Na rua Belmiro Braga, 119.

Sábado – 23 de setembro – das 13h às 21h … Festa ‘A Idade da Terra em Transe 12’ … Festa promovida pelo coletivo Jardim Psicodelico e pela Vídeoclube Charada oferece um dia de atividades com shows, exposições, fanzines e feira de vinil com mais de 10 mil títulos. Nesta edição, apresentações das bandas Giuliano del Sole, Yannick Hara, Sisters MindTrap, Santo Veneno Rock e Os Estilhaços. Na sede da Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, no Bairro do Sapopemba.

O TEASER >>> Fazendo jus ao nome cinematográfico da festa, os glauberianos organizadores do evento sempre produzem um divertido teaser ao estilo cinemanovista pra nos contar tudo o que vai rolar por lá. Este se chama ‘Canto da Resistência’, tem direção geral de Edu Osmedio e conta com mais um brilhante desempenho do músico e ator Rafael Cirillo, com Juh Vênus e Thiago Yanez nos papeis principais. No roteiro, cenas de tortura e questionamentos sobre liberdade, nos remetem aos tempos da ditadura e fazem a crítica do nebuloso momento da vida política nacional. A trilha é fodástica e vai de Chico Buarque censurado e roqueiro (Julinho da Adelaide) ao ‘É proibido, proibir’, do Caetano. Mais uma ‘megaprodução’ dos ‘milionários’ estúdios do Jardim Psicodélico.

Sábado – 23 de setembro – das 14h às 22h … Playing For Change Day São Paulo – VemSer pela Música … Em evento gratuito, um dia de shows, performances, discotecagem, cultura e paz. Com vários artistas: Sapiranga, Daniel Conti, Brisa Flow, SandyAle, Ekena, djs Rafha e Andrew, Mariana Carvalho, Jair Ruiz e outros. À rua Taquari, 549, na Móoca.

Sábado – 23 de setembro – 14h … Sarau Poetas do Tietê na Álvares de Azevedo … O coletivo de poetas que organiza o Poesia na Faixa, o Sarau Asas Abertas (presídios e Fundação CASA), o Ocupaz (Brasilândia) e saraus para a população em situação de rua, promove também eventos poéticos e musicais nas bibliotecas. Neste, presença da cantora Marcy Santtos e do Grupo VOPO. Na Biblioteca Pública Municipal Álvares de Azevedo, à praça Joaquim José da Nova, s/n, na Vila Maria.

Sábado – 23 de setembro – 14h … Lançamento do livro: Que amores de sons! … A escritora, blogueira e contadora de histórias Penélope Martins lança livro infantil pela Editora do Brasil. Na Livraria NoveSete, à rua França Pinto, 97.

Sábado – 23 de setembro – das 14h às 21h … A Porta Maldita – Rock Brisa … Coletivo abre espaço para bandas alternativas. Nesta edição, Applegate, Molodoys e Monstro Extraordinário. Com exposições, jam sessions e bar. Na praça General Oliveira Álvares, em Pinheiros.

Sábado – 23 de setembro – 14h … Lançamento do livro ‘O Rio de Todas as Nossa Dores’ – João Caetano … O escritor e poeta de São Miguel Paulista, João Caetano do Nascimento, ligado ao MPA e à Casa Amarela, lança romance no Casarão da Mariquinha, à rua Alfredo Cardoso, em Mogi das Cruzes.

Sábado – 23 de setembro – 14h30 … Show dos Ervas Daninhas … Banda de PANC-rock formada por músicos oriundos dos movimentos de agroecologia e horticultura urbana, como o Muda Mooca. Com os jornalistas Tiago Queiroz e Paula Moura, Os Ervas Daninhas apresentam suas canções ambientalistas na Galeria do Rock, à rua 24 de Maio (com entrada também pela av. São João, 439). Entrada franca.

Sábado – 23 de setembro – das 16h às 23h … O Feminino no Infinito – no Teatro Garagem … Com exposição visual, sarau poético e musical e teatro (ver matéria no alto). Na rua Silveira Rodrigues, 331a, na Vila Romana. Ingresso a R$40 e R$20.

Sábado – 23 de setembro – 18h … Lançamento Oficial do cd ‘Vida’ … Vinão alobrasil lança cd com músicas que falam do cotidiano nas periferias da capital paulista. Festa com vários pocket-shows, discotecagem e exposição de fotos.Entrada franca. Na Matilha Cultural, à rua Rêgo Freitas, 542.

Sábado – 23 de setembro – das 18h às 23h … Tesourada Sonora – Batuque de Lara, Obinrin Trio e Sambadas … Primeira edição do festival que busca a representatividade das mulheres lésbicas e bissexuais na mpb. Com exposições e três shows: Sambadas (19h), Obinrin Trio (20h) e Batuque de Lara (21h). Entrada R$15. No Baderna, à rua Oscar Freire, 2529.

Sábado – 23 de setembro – 19h … Blablablá Literatura – Márcia Barbieri e o livro A Puta … A grande escritora Marcia Barbieri, autora de ‘Mosaico de Rancores’ e que acaba de lançar ‘O Enterro do Lobo Branco’, é a convidade do Blablablá, roda de debates promovida pelo coletivo Casa Amarela. Marcia ouvirá apreciações sobre seu livro mais polêmico, ‘A Puta’, assim como lerá trechos e debaterá com o público aspectos relevantes de seu texto avassalador. Com mediação de Escobar Franelas e produção de Akira Yamasaki, Sueli Kimura e Luka magalhães. Entrada franca. Na Casa Amarela – Espaço Cultural, à rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

Sábado – 23 de setembro – 20h … Sarau no sebo … O Sebo Praia dos Livros retoma suas atividades culturais, promovendo o sarau em parceria com a Gravadora Cacimba Discos. Pocket-show do cantor e compositor Sapiranga. Sempre aos sábados, com palco Aberto. Transmissão ao vivo, via internet. Na avenida Bernardino de Campos, 331, no Paraíso.

Sábado – 23 de setembro – 20h … Fim de semana no Quintal – Kleber Albuquerque … O cantor e compositor tem promovido rodas de violão, shows intimistas e encontros artísticos no famoso quintal da Fábrica de Caleidoscópios. No sábado, ele apresenta algumas novas canções. No domingo tem papo com bordado (leia mais no cartaz). Entrada R$15. Na rua Chá de Frade, 25, na Mooca.

Sábado – 23 de setembro – 21h … Mutum no Sesc Ipiranga … Mutum é um show que une música e poesia, em cerca de 25 poemas, musicados e recitados. Com direção artística de Jairo Pereira e direção musical do baixista Gabriel Catanzaro. Na rua Bom Pastor, 822.

Sábado – 23 de setembro – das 22h às 6h … Festa Fios de Choro … Grupo de chorinho prepara cd e faz show-festa para financiar o projeto. Couvert R$10. Na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112-A.

Sábado – 23 de setembro – das 23h às 3h … Conrado Pera na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge – GO … Cantor e compositor premiado em diversos festivais pelo Brasil, Conrado mistura forró, baião, xote, coco e ciranda entre outros ritmos. O videoclipe da sua música “Vem Plantar Tudo de Novo”, de seu primeiro cd, alcançou mais de 140 mil visualizações no youtube. O artista grava seu segundo álbum com produção musical de Paulo Monarco e Raul Misturada e com participações da cantora moçambicana Lena Bahule e de Chico César. O show é em Alto Paraíso, Goiás.

Sábado – 23 de setembro – 23h … Grupo Noir – no Buraco’s … Banda da cantora e compositora Célia Demezio se apresenta no Buraco’s Espaço de Resistência Cultural, à rua Marques de Herval, 11, em Santos.

Domingo – 24 de setembro – das 11h às 18h … Bazar da Resistência – O Jaraguá é Guarani … Bazar organizado por mulheres indígenas, afroindígenas e anarquistas para arrecadar fundos para os parentes guaranis em luta pelo direito ao território (Tekoha) do Jaraguá e contra a anulação da demarcação pelo Ministério da Justiça. Com roupas, bolsas, sapatos e acessórios a preços acessíveis. Na Marias da Consolação, à rua Consolação, 1918.

Domingo – 24 de setembro – 13h … Sarau Poesia de Esquina Especial (Racha Coração + Slam do Corre) … Nesta edição, com os convidados Andrio Candido, lançando o livro ‘Dente de Leão’ e a poeta Nathielly (Flor de Aço). Com batalha de poesia. O sarau acontece atrás da Oca, no Parque do Ibirapuera.

Domingo – 24 de setembro – das 13h às 22h … Bota Fora do Corisco Mix … Após 14 anos de festas e eventos culturais, a casa comandada por Sandra de Magalhães, infelizmente, fecha suas portas. Na despedida, presença de muitos músicos e intérpretes de Santos e região (clique no cartaz). Com churras, brejas, encontros, amigos, ótima música e muito papo. Na rua Espírito Santo, 87, em Santos.

Domingo – 24 de setembro – 13h … Vernissage Nenê Surreal, Lilian Rocha e Despejadas … O Projeto Afroativismo Digital e os Poetas do Tietê promovem evento de lançamento da Antologia Poética ‘Elas’, com 31 poetas e distribuição gratuita de exemplares. Presenças da poeta Lilian Rocha, da artista plástica Nene Surreal e show da banda As Despejadas. Na Sala Vitrine, da Galeria Olido, à av. São João, 473. Com transmissão pela web rádio afroativismodigital.org.

Domingo – 24 de setembro – das 14h às 22h … Festival CRIA … Quinta edição do festival de artes integradas que visa estimular a relação entre diferentes setores da economia criativa de SP. Esse dia de shows, feira gastronômica, mercado de arte e moda organizado pela Freak e Casa das Caldeiras, é parte do projeto Tododomingo Musical (clique no cartaz para ler melhor a programação). Na Casa das Caldeiras, à avenida Francisco Matarazzo, 2000, na Água Branca.

Domingo – 24 de setembro – 14h … Amazônia Livre! – Clarimbó e O Campo e a Cidade na Paulista … Duas bandas que compartilham identidades, equipamentos e sonhos: “Antônio Novaes e o Clarimbó” e “O Campo e a Cidade”, se juntam para cantar ‘a favor de uma política pública responsável pela preservação da vida na região amazônica e contra as recentes medidas que desrespeitam os recursos naturais, culturais e humanos da nossa terra’. Na av. Paulista.

Domingo – 24 de setembro – das 16h às 22h … Sarau Pretas Peri – 3 anos … Terceiro aniversário do sarau organizado por Jô Freitas, Juliana Jesus e Janaina Cíntia, três mulheres negras e artistas da ZL, com foco na cultura periférica e no empoderamento da mulher. Vão rolar intervenções e performances misturando dança, música, poesia, hip hop e rap. Clique no cartaz para ler melhor a programação. Na travessa da rua Vicente Reis com a Manoel Álvares Pimentel Jardim Miriam/Camargo velho.

Domingo – 24 de setembro – 16h … Izzy Gordon “Voz e Violão” … Cantora, com 20 anos de carreira, apresenta show intimista de jazz, bossa e mpb. No show, canções de seu mais recente ep, ‘Luz’, além de uma releitura de ‘Idéias Erradas’, canção da tia Dolores Duran. Na Casa de Cultura São Miguel, à rua Irineu Bonardi, 169, em São Miguel Paulista.

Domingo – 24 de setembro – das 16h às 22h … Cancioneria de Primavera … Projeto que visa divulgar os grandes talentos da nova mpb abre sua temporada de primavera. Pélico e Juliano Gauche recebem Bruno Capinan e JosyAra. No violão, Kaneo Ramos. Ingressos a R$ 22 (antecipado) e R$25 (porta). No Pátio Cultural, à rua Havaí, 431.

Segunda-feira – 25 de setembro – 19h … Cindy – na Mário … Cindy Spencer, que se autointitula “A Nova Mulher”, apresenta outras possibilidades de vivenciar o ser humano, para além das noções de homem e mulher. Um outro gênero, sem tantas predefinições e tabus. A peça é livremente inspirada em personagens de Caio Fernando Abreu, Gore Vidal, Oscar Wilde e Pedro Almodóvar, nos autorretratos Andy Warhol montado de drag queen e em textos de Elisabeth Bishop, Gertrud Stein e Marguerite Yourcenar. Com Gabriel Miziara. Entrada franca. Na Biblioteca Mário de Andrade, à rua da Consolação, 94.

Terça-feira – 26 de setembro – 20h … Tupi é Workshop com Paulo Padilha … Curso de samba, forró e marchinha com o músico Paulo Padilha. São 4 aulas baseadas na história e nos clássicos da canção brasileira, com voz e percussão, para diletantes e músicos. No Tupi or not Tupi, à rua Fidalga, 360, na Vila Madalena.

Terça-feira – 26 de setembro – 20h30 … Show Pixinguinha 120 anos: com Nailor Proveta e Cristovão Bastos … Homenagem ao compositor, instrumentista e arranjador, ícone da música brasileira e que teve a data de seu aniversário transformada em Dia Nacional do Choro. O saxofonista e clarinetista Nailor e o pianista Cristóvão fazem show com o cantor Renato Braz. Ingressos a R$20 e R$10. No IMS Paulista, à avenida Paulista, 2424/2440.

Terça-feira – 26 de setembro – 21h … Esquina Paulistana: pop paulistano no Sesc 24 de maio … Sob o comando do músico paulistano Mauricio Pereira, o projeto Esquina Paulistana tem 4 shows com mestres que se juntam para cantar e conversar sobre a cena musical paulistana: Clemente, Paulo Miklos, Suzana Salles, Thaide, Tulipa Ruiz e o próprio Mauricio, serão acompanhados por músicos de várias gerações. Também na quarta, dia 27 às 12h e na quinta, dia 28, às 12h e 21h. No Sesc 24 de Maio, à rua 24 de Maio, 109. Ingressos a R$40, R$20 e R$12.

Terça-feira – 26 de setembro – 21h … Jefferson Rodrigues quinteto no Boutique Vintage … Famoso saxofonista faz show instrumental acompanhado pelo seu quinteto. Entrada: R$10 (vip até 20h). No Boutique Vintage Brechó e Bar, à rua padre Adelino, 949, quase em frente ao sesc Belenzinho.

Quarta-feira – 27 de setembro – 20h … Menor Slam do Mundo – 6a. edição … O menor slam do mundo é uma batalha com poemas próprios de até 10 segundos. Os ‘campeinhos’ (mini-campeões) ganham uma pilha de livros pra compartilhar. No Estúdio Lâmina, à avenida São João, 108.

Quarta-feira – 27 de setembro – 20h … Abertura – Ocupação Inezita Barroso … Projeto que abre espaço a mulheres fundamentais da cultura brasileira conta a história da artista por meio de gravações, livros, fotos, vídeos e objetos pessoais, entre outros materiais. Até 5 de novembro, de terça à sexta, das 9h às 20h. Sábado, domingo e feriados, das 11h às 20h. Entrada franca. No Itaú Cultural, à avenida Paulista, 149.

Quarta-feira – 27 de setembro – 21h … Olivia Gênesi – show de lançamento do cd ‘Amor e Liberdade’ … Projeto Talento MPB traz Olivia (voz e piano) acompanhada por Fernando Garcia (bateria,), André Sangiovanni (baixo) e Wagner Santos Silva (guitarra) e as participações de Diego Sales (gaita) e Hugo Hori (flauta). Ingressos a R$30. No Bar Brahma, à avenida São João, 677.

Quarta-feira – 27 de setembro – 21h … Blubell & Black Tie – participação de Carlos Careqa … Show do excelente cd homônimo (ouça acima, na íntegra) vencedor do Prêmio da Música Brasileira. Última apresentação da temporada no bar tem como convidado o cantor e compositor Carlos Careqa. Ingressos a R$35. No Tupi or not Tupi, à rua Fidalga, 360, na Vila Madalena.

Quarta-feira – 27 de setembro – 21h … Gringa Music apresenta Fareta Sidibé da Guiné Conakry … Palco onde se apresenta a música de qualidade dos imigrantes residentes em SP mostra artistas da Guiné Conakry, num espetáculo de poesia, contos, danças e ritmos típicos e contemporâneos. Couvert R$10. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269.

Quarta-feira – 27 de setembro – 21h30 … Anhangabahy no Centro Cultural Butantã … O CCB recebe, às quartas-feiras, até 29 de novembro, a banda Anhangabahy, formada por Hévelin Gonçalves, Rui Condeixa Xavier e Wady Issa Fernandes, artistas de práticas múltiplas, no teatro, na literatura e na música, que se uniram para dar voz aos sambas de Condeixa. Ingresso na base do ‘pague quanto puder/quiser’. Na av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

Quinta-feira – 28 de setembro – 21h … Hilda Maria – Feita de Rendas – no Teatro da Rotina … Cantora e compositora santista mostra as canções de seu primeiro disco, “Feita de Rendas”. Com o pianista Luciano Ruas. Ingressos a R$40 e R$20. Na rua Augusta, 912.

BOM FINDI A TODOS

(e anote na agenda: dia 7 de outubro, tem Sarau da Maria, com feirinha de artesanato e artes plásticas)

