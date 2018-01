Semana de feriado prolongado e muita gente vai se acabar do jeito que tem de ser: vai sair, beber, se aventurar, sumir, viajar, se jogar se perder e achar por aí sem nem ligar pro blablablá das redes sociais. Desopilar é preciso! Pra quem fica em nossa velha e querida éssepê, este blog oferece muitas dicas de shows, saraus e lançamento de livros. Deixei para a semana que vem o meu post noticiando (e comentando) o movimento de grandes artistas nacionais em defesa das liberdades democráticas e contra a censura às artes (o cancelamento da expo do Queermuseu e as acusações caluniosas de pedofilia inventadas por grupos fascistas sobre uma performance de nu artístico no MAM). Após a infeliz (e retrógrada) declaração pública dos dois prefeitos das maiores cidades do país (associando a expo à pedofilia e zoofilia), leio que os artistas decidiram entrar na Justiça contra eles. Fernanda Montenegro gravou um importante depoimento (que posto na semana que vem). Caetano Veloso (que criticou o MBL: “só gente idiota acredita que aquilo é pra valer”) participa do vídeo (abaixo) que ainda tem nomes como o curador da expo, Gaudêncio Fidélis, a artista plástica Adriana Varejão, a cantora Marisa Monte e os atores Mateus Solano e Leticia Sabatella, entre outros. Espero não atrapalhar o feriadão de quem está na praia buscando um pouco de distração e relax, mas não posso deixar passar batido esse acontecimento, nem me calar diante da onda conservadora e hipócrita. Eis aqui o vídeo: parabenizo aos artistas que não taparam seus olhos e tomaram essa atitude digna de verdadeiros representantes da cultura (e de seu povo). Em prol da liberdade que foi pisoteada.

E FOI ASSIM MAIS

UM SARAU DA MARIA

Sábado passado rolou mais uma emocionante edição do Sarau da Maria, com dez artistas expondo suas criações na feirinha de artes e artesanato, que o sarau promove anualmente sob o lema ‘compre de quem faz’. Teve a presença do grande escultor Euflavio Goes, o Madeirart, apresentando seus lindos trabalhos em madeira e declamando alguns poemas de seu livro ‘Cobra no Bico’. Teve a movimentada apresentação do poeta Claudio Laureatti (do Sarau na Paulista), chamando outros poetas para uma quase cantoria de versos declamados em jogral. Teve as belas canções e o som superlegal de Sandra Gomes Leal (da Casa Amarela) com os Cabras de Baquirivu (Ronaldo Ferro, Xavier e Quinho – na matéria sobre a poeta Lourença Lou, abaixo, tem um vídeo deles). Sem falar na luminosa voz de outro ‘Cabra’, o grande Pérola Negra. Teve um bate-papo com o promotor cultural Gilberto Petruche, dono da Charada Discos e Vídeos, de Sapopemba, contando como a loja se tornou um ponto de encontro de músicos, cinéfilos e performers da ZL. Com ele, vieram a cantora Katia Aqkino, acompanhada dos vocais e das cordas de Rafael Cirilo e Sergio Basseti (os três fazem parte da banda CiriloAmém – ouça o cd deles, acima), que apresentaram um repertório autoral de levadas roqueiras, letras lisérgicas e vocais contagiantes (no sábado, eles estarão no Clube Caiubi). No bis, ainda fizeram um maravilhoso Itamar, fechando com chave de ouro. Claro que foram os mais aplaudidos da noite, com méritos. Outro momento de arrepio e emoção foi quando a artista plástica Vilma Kano (ver vídeo sobre ela, abaixo), que realiza um trabalho de apoio aos pacientes em tratamento de câncer de mama no SUS, contou sobre sua experiência pessoal na luta contra a doença (e os preconceitos e crendices que a cercam). À Vilma, todo o nosso carinho e admiração por sua atuação solidária e seu exemplo. Por fim, o poeta Filipe Luiz declamou os imagéticos poemas de seu livro ’60 Curras Inevitáveis’, com as ruas da Vila Maria passeando pelos versos. E ainda teve o palco aberto, com vários poetas e músicos, e até homenagem com direito a parabéns e bolo. E quem foi embora cedo, fique sabendo que ‘perdeu’: no final, rolou uma interminável cantoria festiva coletiva com Eder Lima e Ligia Regina puxando sambas de Caymmi, Baden, João Bosco, Adoniram e outras pérolas do cancioneiro nacional. Eu, que não fujo da folia, fiquei por lá (cantando, sambando e zoando) até o arroz secar…

Clique (nos nomes) e confira as fotos coloridas de Roberto Candido e as p&b de Moacir Barbosa. Algumas eu já ‘roubei’ e espalhei por aqui. E coloque na sua agenda: dia 18 de novembro tem Show da Maria, com Deise Capelozza (mais João Emilio e banda) e Tião Baia (mais Selma Baia e banda). Em dezembro, o Maria recebe os amigos de outros saraus para uma festinha de confraternização e despedida de ano. Fique ligado e venha brindar com a gente também.

O TAROT

‘O Tarot‘ é uma banda superinteressante que transita por diversas expressões culturais e alia elementos teatrais à sua eclética musicalidade. O quinteto tem nas letras de Caio Chaim e Lucas Gemelli o ponto de partida para o desenvolvimento de suas músicas.

A banda é formada por Caio Chaim (voz, teclado, percussões), Lucas Gemelli (acordeon, guitarra e bandolim), Vinicius Pires (guitarra), Victor Neves (baixo) e Tavares (bateria). Criado em 2014, em Brasília, O Tarot lançou o ep ‘Zero’ em novembro de 2016, produzido, mixado e masterizado por Ricardo Ponte. Ouça:

A banda divulgou recentemente um clipe unindo música, teatro e dança. Dirigido por João Caffarelli e pelo vocalista e letrista Caio Chaim, “Meridiana” é o primeiro capítulo de uma história que será continuada em lançamentos futuros. Aqui, alguns versos da inspirada letra da música:

MERIDIANA

(Lucas Gemelli – Vinicius Pires)

Qual é a linha

Que definiu limites

Entre o feliz e os tristes?

Quem desenhou?

Qual é a linha,

Quase que invisível,

Entre o que é impossível

E o que era?

Qual linha guia o corte

Entre o suor e a sorte?

Quais cortes vão cicatrizar,

Quais não.

Maldade e inocência,

Números de audiência

E a quantidade que presta atenção

Nas cartas do tarô

Nas contas de xangô

Atração e repulsão pautam a coreografia dos bailarinos Vitor Hamamoto (Tribo Companhia de Dança) e Ana Júlia Paiva (Foco Cia de Dança) que protagonizam as cenas do belo clipe. Visite a página da banda e fique ligado na agenda deles.

VERSOS QUE COMPOMOS NA ESTRADA

Conheci a banda ‘Versos Que Compomos na Estrada‘ no final do ano passado ao ouvir o cd de inéditas de Adoniran Barbosa, lançado pela Rádio Eldorado. No projeto, que reuniu vários artistas, me chamou a atenção a interpretação delicada do duo para a canção ‘Naquele Tempo’. Ouça:

De sonoridade predominantemente folk, a banda (na verdade, uma dupla) se diz influenciada por Humberto Teixeira, Bob Dylan, Atahualpa Yupanqui e Gilberto Gil. Formada por Lívia Humaire e Markus Thomas, suas composições são bem casadas misturas de poesia e melodia. Aqui, seu novo lançamento, ‘Cais’:

Após lançar seu primeiro disco em 2014, a dupla projetou uma tríade de compactos iniciada com ‘Desate’ (2016). ‘Cais’, produzido por Lucas Mayer, é o segundo deles. ‘Versos Que Compomos na Estrada’ já fez shows nas principais capitais brasileiras, além de ter tocado em Portugal, Alemanha e França (visite a página da banda). Finalizo com outra canção bem legal (a minha preferida):

POESIA NO BAR DO LÊ

14 de outubro – Sábado – 20h … Lançamento do Livro do Poeta Arnaldo Antonio … ‘Britadeira Para Perfurar Areia Movediça’ é o livro de poemas que o meu xará Arnaldo Antonio, grande figura da vida cultural e da boemia da Vila Maria, lança pela Editora Sopa de Letrinhas. Vai ter show de Dico Santana cantando clássicos do rock e da mpb. No lendário point de roqueiros da ZN, o Lê Rock Bar, à rua Chico Pontes, 1791. Entrada franca. Abaixo, um poema dele. Esses Arnaldos…

NOVO LIVRO

DE LOURENÇA LOU

… … …

A grande poeta mineira Lourença Lou, de quem sou muito fã, lançará brevemente ‘Pontiaguda’, seu novo livro. Enquanto ele não sai, vários admiradores, amigos e escritores, capitaneados por José Couto (sobre ele, leia lançamento no agendão), estão postando vídeos com declamações de seus poemas no youtube e numa página do facebook (veja mais AQUI ). Publico dois dos vídeos, uma canção dos Cabras de Baquirivu e este poemaço que está no livro:

SOB O CÉU DE NIMBUS

às vezes meu tempo fecha

perco-me em sensibilidades

tudo me atinge

tudo me fere

tudo me cala

nua

entrego-me às precipitações

enquanto me agarro

à promessa

que eu mesma me faço:

no dia em que a palavra

apagar os relâmpagos

costurarei os pulsos

outra vez serei salvação.

AGENDÃO

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

Outubro … Mês da Cultura Independente no CCSP … Criado originalmente no Centro Cultural da Juventude (CCJ), o Mês da Cultura Independente (MCI), é um festival que promove um mês de eventos com muita música, cinema, literatura, debates e festas em diversos locais da cidade. Além da presença de artistas já conhecidos e de alguns nomes internacionais, estão abertas as inscrições para a participação de coletivos no ‘SP NA RUA’, que acontece no dia 28. Todas as atrações são gratuitas. Veja a programação completa no site do CCSP.

Até novembro … Derivas Abertas _ CCSP (Projeto Deslocamentos Sonoros) … O Coletivo Teatro Dodecafônico foi selecionado pelo 6º Edital de Projetos de Mediação em Arte e Cidadania Cultural do Centro Cultural São Paulo. Na primeira fase, de setembro a novembro, realiza ‘Derivas Abertas’ pelos espaços e acervos do CCSP. Depois, convida a todos para percorrer e conhecer seus corredores, rampas, discos, livros, documentos e etc, de maneira experimental e lúdica. Cada ‘deriva’ começa e se encerra no mesmo dia. Inscreva-se: as próximas serão dias 13, 18 e 26 de outubro. Na Rua Vergueiro, 1000.

Até 5 de novembro … Ocupação Inezita Barroso … Projeto que abre espaço a mulheres fundamentais da cultura brasileira conta a história da artista por meio de gravações, livros, fotos, vídeos e objetos pessoais, entre outros materiais. De terça à sexta, das 9h às 20h. Sábado, domingo e feriados, das 11h às 20h. Entrada franca. No Itaú Cultural, à avenida Paulista, 149.

Até 30 de dezembro – das 10h às 20h … Robert Frank: Os americanos + Os livros e os filmes … A obra de Robert Frank, um dos nomes mais importantes da história da fotografia, será apresentada em duas exposições no IMS Paulista: “Os americanos” e “Os livros e os filmes”, com entrada franca. Em paralelo às exposições, o IMS promove retrospectiva da filmografia de Frank, exibindo 25 títulos, entre curtas, médias e longas-metragens. Inclusive “Pull My Daisy”, seu filme inaugural, baseado em texto de Jack Kerouac. Na avenida Paulista, 2424.

De 12 a 15 de outubro – quinta-feira a domingo – das 10h às 14h … 3ª Bienal Internacional de Cultura Psicodélica … Evento com atividades artísticas variadas, ‘busca criar um ambiente em que obras de arte encontrem música e cirandas de conhecimento’. Até dia 15 de outubro. Na Estação Cultura de Campinas, à praça marechal Floriano Peixoto, s/nº – no centro de Campinas. Clique no cartaz para ler melhor a programação. No dia 13 de outubro, às 17h30, tem apresentação da banda Os Subterrâneos:

12 de outubro – quinta-feira – das 10h às 14h … Festival Jazz House #2 na Paulista aberta … Coletivo que produz e divulga artistas leva quatro projetos musicais para fazer a festa no feriadão da Paulista: Thiago Che Romaro (10h), a cantora Iá (11h), Bendito (12h) e a banda Kanduras (13h). As apresentações acontecem na esquina com a rua Augusta, na calçada do Conjunto Nacional.

12 de outubro – quinta-feira – das 14h às 20h … Final Slam Pense Já … Sarau organizado por Cleyton Mendes e Carol Oliveira acontece todo primeiro sábado do mês no Espaço Cultural Opereta, em Poá. Nesta edição (adiada por causa das chuvas) tem Carú Bonifácio, Origens e Mariana Félix lançando seu livro de poemas ‘Vício’. E mais o palco aberto e a batalha de poesias, claro. Na rua doutor Emílio Ribas, 168.

12 de outubro – quinta-feira – das 16h às 20h … Tarde de Rock & Blues com Anti Duo no BodeQuim … Anti-duo é a banda formada pelos músicos André Tinti e Raphael Andhra, que interpretam grandes clássicos da música brasileira e internacional. Na avenida Água Fria, 1381.

12 de outubro – quinta-feira – 16h … Clube do Choro homenageia Luizinho 7 Cordas … Evento homenageia o grande instrumentista que se recupera de cirurgia e está com limitações para tocar e trabalhar. Estarão à venda camisetas do Clube do Choro SP e cds de vários músicos e artistas que doaram seus discos: toda a verba arrecadada será revertida ao Luizinho. Na Cinemateca Brasileira, largo senador Raul Cardoso, 207, na Vila Clementino.

12 de outubro – quinta-feira – 21h … Seis Canta no Teatro da Rotina – Show Híbrido … O grupo paulistano Seis Canta é formado por Amanda G. Temponi Silva, Aninha Ferrini, Everton Dantas, Paulla Zeferino, Raquel Bernardes e Wilson Alves. Neste espetáculo, mistura o repertório de “Meio-fio – Repensando os limites na metrópole” e “Identidades”, seus dois shows anteriores. Na rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 e R$20.

12 de outubro – quinta-feira – 21h … Renato Anesi – 5as da Boa Música … Músico incorpora influências,? misturando o “chorar” no blues, no jazz, no flamenco e no tango.? No repertório, Pixinguinha, George Gershwin, Astor Piazzola, Scott Joplin, Paco de Lucia, Jacob do Bandolim e Ernesto Nazareth., alé, de composições inéditas. Show ‘Todo Mundo Chora’, no Teatro Décio de Almeida Prado, à rua Cojuba, 45B, no Itaim Bibi.

12 de outubro – quinta-feira – 21h30 … Brazileria apresenta Anhangabahy … Banda apresenta seu repertório de sambas urbanos que falam da história da cidade e dos dramas dos paulistanos. Na rua Clélia, 285.

12 de outubro – quinta-feira – 23h30 … Carlos de Lucca Blues Trio: o retorno … Trio faz apresentação especial retomando sua clássica formação com Carlos de Lucca (guitarra e voz), Andrei Ivanovic (baixo) e Fabio Pin (bateria). No repertório, rock, blues e jazz. Entrada R$20 consumíveis. Na rua Augusta, 576.

13 de outubro – sexta-feira – 18h30 … Luiz Claudio e Pardal na Casa Fórum … Músicos apresentam clássicos da mpb e também música autoral. Na rua Primeiro de Maio, 57, em Santos.

13 de outubro – sexta-feira – 19h … Alm@custica … Músicos Tinho Ribeiro e Edu Vergel apresentam releituras de Caetano, Melodia, Lenine, Belchior, Geraldo Azevedo, Xangai, Alceu e muitos outros grandes compositores da mpb. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8.

13 de outubro – sexta-feira – 19h … Show Selma Fernands e Jessé Santo – Velho Moço … Parceria estreia o projeto “Velho Moço” e prepara o lançamento do disco de Selma. Na Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391.

13 de outubro – sexta-feira – 20h … Sexta na Battataria – em Campinas … Duo de músicos formado por Guilherme Lamas (7 cordas de aço) e Matheus Kleber (sanfona) apresenta repertório com clássicos de Pixinguinha, Jacob, Radamés, além de autorais. Na rua doutor Sampaio Peixoto, 297, Cambuí, em Campinas.

13 de outubro – sexta-feira – 20h … Sarau Clamarte de Outubro … Sarau com palco aberto e convidados (clique no cartaz). Clamarte é abreviatura de Cia. Literária dos Amantes da Arte. Na rua professor Otávio Guimarães, 393, no Jardim dos Lagos (perto da represa de Guarapiranga).

13 de outubro – sexta-feira – 20h … Kiko Dinucci no Quarto Mundo … Músico apresenta, com voz e violão, canções que passeiam pelos 17 discos dos quais participou. No Teatro de Bolso do IV Mundo, à praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana.

13 de outubro – sexta-feira – 23h … Laya no Al Janiah … Cantora que junta suas raízes nordestinas com rock’n’roll, tropicalismo e psicodelia, Laya faz show do seu primeiro disco solo com Mauricio Tagliari, Igor Caracas e Guilherme Kafé no espaço cultural comandado por refugiados palestinos. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269, na Bela Vista. Couvert R$15.

14 de outubro – sábado – 14h … Babel … Projeto musical trilingue e multicultural, Babel é um canto à diversidade do continente americano. Com Dami Baz (voz), Danilo Moura (voz e violão) e Fabio Miranda (guitarra caipira e voz). No Instituto Cervantes, à av. Paulista, 2439.

14 de outubro – sábado – 14h … Sarau na Adelpha … Nesta edição, o sarau organizado pelo coletivo Encontro de Utopias conta com a presença do músico, escritor, apresentador e humorista Ayrton Mugnaini (do Língua de Trapo, da Rádio Matraca, do Clube Caiubi) que vai mostrar algumas de suas composições e também fazer um som com a banda Vila Morena. Palco aberto. Na biblioteca Adelpha Figueiredo, à praça Ilo Ottani, 146.

14 de outubro – sábado – das 17 às 22h … Roda De Congo – Grupo Gabiroba – na Mora Mundo … O Gabiroba traz na bagagem as cores de São Benedito, os versos simples e melodiosos, o ritmo cadenciado dos tambores, as casacas e as toadas de congo do Espírito Santo. O anfitrião Jonathan Silva abre os trabalhos. Leve a criançada e entre na roda. Entrada franca. Na rua Barra Funda, 391.

14 de outubro – sábado – 17h30 … Nina Oliveira e Beto Larubia – na Sensorial Discos … Loja de discos abre espaço para a música autoral e apresenta os pocket-shows de Nina e Beto. A Casa tem cervejas artesanais e petiscos deliciosos. Entrada R$12. Na Sensorial Cervejas, Cafés & Discos, à rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da av. Paulista).

14 e 15 de outubro – sábado e domingo – 17h30 … Luiz Gabriel Lopes + Aline Frazão + Ruspô … O mineiro Luiz e a angolana Aline (no sábado) e a banda Ruspô (no domingo) fazem shows gratuitos no Espaço Cultural Porto Seguro, à alameda barão de Piracicaba, 610, nos Campos Elíseos. Discotecagem do duo DiMangaba (com reggae, funk americano e música brasileira).

As apresentações acontecem dentro da feira de experiências gráficas Tinta Fresca 2017. Em sua segunda edição, o evento conta com oficinas de diferentes técnicas relacionadas ao universo das publicações, como tipografia, corte e dobra, carimbos, xilogravura, gravura em metal, encadernação, serigrafia e estêncil; uma feira com livros, zines, pôsteres e gravuras, além de shows e discotecagem.

14 de outubro – sábado – 18h … Sarau no Sebo – dia das crianças … Sarau organizado pelo cantor e compositor Sapiranga, com palco aberto, acontece na Sebo Praia dos Livros, à avenida Bernardino de Campos, 331, no Paraíso.

14 de outubro – sábado – 18h … IV Epicontro – Do clímax ao anticlímax … O Sarau & debate Epicontro chega à quarta edição discutindo os dilemas na criação literária. Aula aberta do professor Pedro Marques Neto sobre as características do texto teatral e suas interfaces com outros gêneros, experimento proposto pelo escritor Laercio Silva. O pesquisador Lucius de Mello fala sobre o mito na literatura de Milton Hatoum e seus precursores. Além dos três citados, presença dos poetas Claudio Willer, Marcelo Ariel e Dionisio Neto. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37.

14 de outubro – sábado – 19h … Sarau na Galeria – Edição 49ª … O Sarau na Galeria é um projeto literário e musical realizado no centro de Suzano, todo segundo sábado do mês, desde março de 2013. Organizado por Raquel Pereira e equipe, tem palco aberto e convidados, como o poeta Akira Yamasaki, entre outros (clique no cartaz).

14 de outubro – sábado – 19h … Sarau do Vale edição de Outubro … Sarau com palco aberto e convidados. Poetas: Andrio Candido, Augusto Cerqueira, Jonatha Thrash e Daniel Gtr. Músicos: Infante Rap, Faca Amolada e Jhou Bastos. No Bar do Zé Costa, à rua Wladmir Cardoso, 4, próximo ao antigo ponto final das lotações Recanto Verde Sol / Term. São Mateus 3069-10.

14 de outubro – sábado – 19h e 21h … Há Mulheres – em São Vicente … Cia Naturalis leva espetáculo ao litoral a convite da Cia Teatro Vinho & Alma. Serão duas apresentações. Na avenida Luis Horneaux de Moura, 507, sala 1, em São Vicente. Entrada R$10.

Luísa Maita – Fio da Memória Publicado por Luísa Maita em Domingo, 25 de setembro de 2016

14 de outubro – sábado – 20h … Luísa Maita na Casa do Mancha … Cantora se apresenta ao lado de Zé Nigro, Érico Theobaldo e Rafa Barreto. Ingressos a R$25. Na rua Felipe de Alcaçova, s/n, em Pinheiros.

14 de outubro – sábado – 20h … Sábado Autoral – O Encontro Musical do Clube Caiubi … O famoso clube de Compositores realiza mensalmente seu encontro. Nesta edição, pocket-show de abertura com a ótima banda CiriloAmém (leia mais sobre eles na matéria sobre o Sarau da Maria, no alto). Sarau com palco aberto e convidados muito especiais: a cantora Hilda Maria, o músico guarulhense Guilherme Papini e o cantor e performer Fernandes Moreira, da banda Mon Amour. Entrada R$10. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena.

14 de outubro – sábado – 20h … Lançamento do Livro do Poeta Arnaldo Antonio … ‘Britadeira Para Perfurar Areia Movediça’ é o livro de poemas que Arnaldo Antonio lança pela Editora Sopa de Letrinhas, com show de Dico Santana. No Lê Rock Bar, à rua Chico Pontes, 1791. Entrada franca.

14 de outubro – sábado – 21h … Lançamento CD “Branca” … Cantora Branca Lescher lança cd em Santos acompanhada por Paulo Pascali Jr, Fernando De Marco, Marcelo Beba Zanettini e Fabio Bergamini. No Teatro Guarany, à praça dos Andradas, em Santos.

14 de outubro – sábado – das 22h às 4h … Festchynha Matraca convida Vitoru Kinjo + Gabi Silveira … Festa com shows (Gabriela Silveira, às 22h e Vitoru Kinjo, à meia-noite) e discotecagens de Moita Mattos, Dudu Tsuda (indie pop japonês – lado b), Guilherme Kafé (forró) e Yousef Saif (música árabe). Entrada R$15. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269.

De 15 a 21 de outubro – domingo a sábado … “O soneto de Pandora” no site da Editora Penalux … O poeta José Couto (citado na matéria sobre Lourença Lou, no alto) lançará seu novo livro em 7 de novembro, às 16h30, na 63º Feira de Livros de Porto Alegre. Antes, porém, a editora disponibiliza sua venda pelo site. E, como numa espécie de ‘esquenta’, seus amigos e admiradores estão postando vídeos de seus poemas ou com textos que lhe prestam homenagem (clique no link). Abaixo, um poema do livro:

O ARGONAUTA

Porque a manhã

nítida e inexata

vazou seus vapores

de cheiro do acaso

em tua púbis

Porque essa tarde

infinitamente flutuante

de transbordamentos essenciais

captou a leveza fugaz

dos personagens de Chagall

em teus olhos

Porque no fim dessa noite

o dilúvio de silêncios

impregnou tua pele de uma sede

imperceptível e desproporcional

Porque desejei com o peito em palpitações

e a sensação de mar em repuxo

tragando-me

Soprar em teu sexo um rugido

urro silvo ou berro: salva-me

antes de submergir

15 de outubro – domingo – 14h … Sarau da Praça + Grande Final do Racha CorAção … MAP (Movimento Aliança da Praça) promove sarau e a grande final do Slam Racha CorAção. Com palco aberto, espaço para exposições e os convidados Fabio Brazza, Victor Rodrigues (lançando o livro ‘Deuses Fazendo Bolo’) e Carol Hirayama (varal poético). Na praça padre Aleixo Monteiro Mafra (praça do Forró).

15 de outubro – domingo – das 16h às 22h … Slam das Minas – no Mundo Pensante … Slam visa garantir vaga feminina no campeonato nacional. Todas as poetas que ganharam uma edição vão batalhar em três rodadas eliminatórias: Jade Quebra, Jéssica Campos, Kimani, Tawane Theodoro, Deusa Poetisa, Ingrid Martins, Mana Bolívia, Ádrian Neves, Ryane Leão, Victória Sales, Thata Alves e Mariana Félix. As poetas que passaram pelo Slam em 2017 vão expor seus livros. Apresentação de dança com o Núcleo Pele. Show da cantora Anna Tréa. Entrada franca. Na rua Treze de Maio, 830.

15 de outubro – domingo – das 16h às 22h … Samuca do outro lado da selva … Cantor da banda ‘Samuca e a a Selva’ faz show intimista e apresenta canções inéditas. Entradas de R$15 a R$25 (porta). No Pátio Cultural, à rua Havaí, 431, no Sumaré.

15 de outubro – domingo – 18h … Refúgio – Pink Floyd Tribute … Músicos de várias bandas se reúnem para reproduzir as canções do álbum ‘The Dark Side of The Moon’, na íntegra, além de outros sucessos. Com Grilo (vocal e violão), Edu Shultz (guitarra e vocal), Edson Shultz (baixo), Carlos Beetz (teclados), Victor do Carmo (sax e vocal), Gabriel Costi (guitarra e vocal) e Nei Xavier (bateria). No Refúgio Music Bar, à av. General Edgard Facó, 1279.

15 de outubro – domingo – 20h … Focus Cia de Dança em Macaé … Após ministrar oficina gratuita (na sexta-feira) e apresentar a coreografia "Outro Lugar" no calçadão da av. Rui Barbosa (no sábado), a Focus traz ao Teatro Municipal de Macaé o espetáculo 'As canções que você dançou pra mim', de Alex Neoral. Haverá bate-papo com o público depois da apresentação.

15 de outubro – domingo – 20h … Focus Cia de Dança em Macaé … Após ministrar oficina gratuita (na sexta-feira) e apresentar a coreografia “Outro Lugar” no calçadão da av. Rui Barbosa (no sábado), a Focus traz ao Teatro Municipal de Macaé o espetáculo ‘As canções que você dançou pra mim’, de Alex Neoral. Haverá bate-papo com o público depois da apresentação.

16 de outubro – segunda-feira – 18h … Verdades Tropicais e Delírios Utópicos com Caetano e Claudio … Passados 50 anos da Tropicália, Caetano Veloso e Claudio Prado se juntam no lançamento da nova sede da Mídia Ninja em SP, na Casa do Baixo Augusta. Encontro, que faz parte da segunda edição das Segundas Ativistas, marca o relançamento do livro Verdade Tropical, de Caetano, e o debate “Verdades Tropicais, Delírios Utópicos”, com participação dele e de Claudio, com mediação de Antônia Pellegrino e Thalma de Freitas. Entrada franca, mediante senha. Na rua Rego Freitas, 553 (entrada pela rua da Consolação). Mais informações: midianinja@gmail.com

17 de outubro – terça-feira – 17h30 … Sarau da Vergueiro – 6ª edição … Sarau promovido pelos artistas Vieira Pato e Cacá Mendes abre espaço para a música autoral. No Bar e Restaurante Limoeiro, à rua Vergueiro, 883, quase em frente à estação Vergueiro do metrô.

17 de outubro – terça-feira – 19h … Terça Autoral – 17ª edição … Sarau organizado pelo compositor Wolf do Vale abre espaço para a música autoral. Nesta edição, pocket-show da compositora e instrumentista Dedé Brasil. Na rua Hungria, 128, em Guarulhos.

17 de outubro – terça-feira – 19h30 … Especial Chiquinha Gonzaga em Americana … Universo sonoro da musicista é retratado em show com Adriana Laranjeira e um grupo musical constituído predominantemente por mulheres. No Centro de Cultura e Lazer, à av. Brasil Sul, 1293, Parque Residencial Nardini. Entrada franca.

17 e 18 de outubro – terça e quarta-feira – 20h30 … Repertório Clariô – Urubu Come Carniça e Voa … Grupo de teatro (e música, que engloba o grupo Clarianas) reapresenta seu repertório (também nos dias 24 e 25). No Espaço Clariô, à rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra.

18 de outubro – quarta-feira – 18h … Desconcertos de Poesia – Outubro … Sarau criado e apresentado pelo poeta Claudinei Vieira tem palco aberto e convidados: Pedro Blanco, Priscilla Amaral (palhaça Scarlett) e Miúdos de Passarin (dupla do poeta Ni Brisant com o músico Dom Orione). Lançamento dos livros ‘Lavras ao vento, pá’, de César Augusto de Carvalho, ‘Viva a Vaca’, de Marcelo da Silva Antunes e ‘Tril´orgia’, de Cibely Zenari. E ainda tem o bazar organizado pelo Coletivo Arte Permanente. Na Patuscada Livraria, Bar, Café, à rua Luis Murat, 40, na Vila Madalena.

18 de outubro – quarta-feira – 19h … Sarau Palavra Subterrânea: Edição 2 … Com palco aberto e convidados (clique no cartaz) acontece a segunda edição do sarau. Curadoria dos poetas Daniel Perroni Ratto e Pedro Tostes. Na Sensorial Discos, à rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da av. Paulista).

18 de outubro – quarta-feira – 20h … Momentum Autoral – 1ª Edição [entrada franca] … Novo sarau conclama artistas a entrar em contato e participar para fortalecer o cenário autoral. Nesta primeira edição, presença do cantor e compositor Ismael Birodylan. No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

Quartas-feiras – até 29 de novembro – 21h30 … Anhangabahy no Centro Cultural Butantã … O CCB recebe, às quartas-feiras, a banda Anhangabahy, formada por Hévelin Gonçalves, Rui Condeixa Xavier e Wady Issa Fernandes, artistas de práticas múltiplas, no teatro, na literatura e na música, que se uniram para dar voz aos sambas de Condeixa. Ingresso na base do ‘pague quanto puder/quiser’. Na av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

AGENDÃO >>> O agendão é constantemente atualizado. Consulte-o sempre. Quinta-feira tem novo post.

BOM FINDI A TODOS

