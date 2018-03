Findi da Virada e eu todo atrapalhado virado no trabalho. Na dura labuta de blog e jornal. Na doce mistura de sarau e cultura. Me virei pra saber se cantou se dançou minha gente bronzeada pela rua. Mais democrática e organizada, a Virada descentralizada chegou bem na quebrada. Diversão e arte para qualquer parte. Festa e protesto que ninguém é besta e nem é de ferro. Deixo aqui meus pitacos e uns vídeos legais. No mais, tem nova seção de poesia tem a magia do mundo reunida no Playing for Change pela diversidade da vida. E uma agenda cheia de possíveis encantos encontros e noitadas por virar. Deixe-se levar se livrar se lavar e vai lá!

VIRADA CULTURAL

Quem não foi, perdeu. Eu perdi. Estava de plantão na redação, trabalhando pesado no fim de semana da Virada Cultural. Portanto, este blogueiro, artista e diagramador (xingado de vagabundo e ladrão de dinheiro público por aquele deputado antipovo, para o qual desejo a cassação), não pôde curtir os muitos e diversificados programas artísticos oferecidos à população. A partir do que li na imprensa e nas redes sociais e do que ouvi de amigos e artistas que participaram dela (e dos que não participaram também), deixo aqui algumas curtas considerações. A descentralização dos palcos (cerca de 100 espalhados pela cidade), além de ser mais democrática, distribuiu melhor o público, facilitando aos moradores dos bairros mais distantes o acesso aos shows e eventos. Também por isso, o centrão recebeu menos gente do que em outras edições, o que proporcionou mais conforto, espaço e visibilidade para assistir aos shows e maior mobilidade aos que desejaram transitar de um palco a outro, usufruindo dos vários shows. A Virada teve aproximadamente 700 atrações, do Brasil e de mais 10 países: festas de rua, brincadeiras e oficinas com atividades para crianças, performances de artistas circenses, dança e teatro (espetáculos que foram incluídos na ‘happy hour’ de sexta-feira, a novidade desta edição), atividades nos parques, bibliotecas, sescs e em 10 CEUs, apresentação de 24 coletivos de saraus, além de inúmeros shows com artistas anônimos e famosos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, foi a Virada mais pacífica de todas, com 19 ocorrências policiais e seis detidos (4 adultos e 2 menores). Pesquisa da SP Turismo aponta que o paulistano gostou mais da Virada deste ano, dando-lhe nota maior que a do ano passado (de 8,2 para 8,4). O Sarau da Maria, do qual sou um dos organizadores, se inscreveu pela segunda vez. Eu também, como cantor e poeta, pela terceira vez. Não fomos contemplados. Mas, caso estivesse de folga, eu poderia ter cantado ou declamado em algum dos 24 coletivos que abriram espaço a todo e qualquer tipo de artista que se inscrevesse. Alguns amigos (artistas e organizadores de saraus que nunca participaram), falam em panelinhas e reclamam da presença dos medalhões. Não me alinho com eles. O público merece ver seus grandes ídolos, de graça. Atraído por eles, acaba conhecendo também os artistas jovens e os alternativos da programação. Por mais que possam existir ‘esquemas’ ou que a organização necessite de ajustes, reconheço que a Virada realiza, ano após ano, um louvável e grandioso trabalho de inclusão social através da cultura e de valorização da diversidade. Tarefa que, aliás, é obrigação dos órgãos públicos. Ela é, sim, um evento representativo do amplo leque cultural do Brasil e de Sampa. Para 2017, qualquer que seja o prefeito eleito, sua missão é preservar, aperfeiçoar e ampliar a Virada. Salve ela! Pra concordar comigo, creio que basta apenas assistir a algum desses vídeos curtos que deixo aqui. São fragmentos dos muitos momentos legais da festa, mostrando a integração feliz entre artistas e público. Se você perdeu ou quer rever, curta aí essa nossa virada virtual:

… … … … … … … … PLAYNG FOR CHANGE … … … … … … … …

Stand by Me, né?) em que artistas de várias regiões do planeta nos divertem ao cantar, dançar e tocar um trecho de uma mesma canção, unidos por uma causa nobre. Playing for Change é um projeto multimídia criado com o objetivo de unir músicos do mundo inteiro em prol de mudanças globais. Integra o projeto a Playing for Change Foundation, uma organização não-governamental que tem construído escolas de música em comunidades carentes. Para colaborar com o projeto, acesse o Aqui, veja a relação das várias músicas já gravadas. E ouça mais essas duas: E por falar em diversidade, colo aqui mais dois daqueles vídeos bacanas (você já deve ter visto o do, né?) em que artistas de várias regiões do planeta nos divertem ao cantar, dançar e tocar um trecho de uma mesma canção, unidos por uma causa nobre.é um projeto multimídia criado com o objetivo de unir músicos do mundo inteiro em prol de mudanças globais. Integra o projeto a, uma organização não-governamental que tem construído escolas de música em comunidades carentes. Para colaborar com o projeto, acesse o site e veja todas as informações. Curta a página deles no facebook e fique ligado nas músicas que constantemente são postadas por lá., veja a relação das várias músicas já gravadas. E ouça mais essas duas:

UM POETA,

UM POEMA

Inauguro esta seção para abrir espaço aos muitos ótimos poetas que ouço por aí, pelos bares e saraus do movimento cultural. Ou os que conheço dos vários livros comprados, doados, roubados, recebidos, aparecidos (livro é um bicho vivo…). Alguns desse poetas eu nunca vi pessoalmente, mas acompanho seus versos, deleitado, via facebook. Aqui é jogo rápido, sem maiores comentários ou análises profundas, nem os elogios que cada um deles merece. Segue o poema, uma pequena ficha do autor e o link para que você o conheça melhor. Pra estreia, um baita timaço com Lourença Lou, Marcelo Adifa, Joelma Bittencourt, Cris de Souza e José Couto. Claro que um poema só não basta. Mas curte aí e vai atrás:

… … … … … … … … LOURENÇA LOU Coisas de Lou XXXI Achávamos que era amor. A vontade de um entrava na vontade do outro. Tanto que doía. E nos perdíamos. Sem saber onde nem quando nem por quê. Não buscávamos saber. Éramos lagos separados pelos ressentimentos. Entre um e outro escorriam palavras e olhares e ódios. Dia sim no outro também. E os filhos boiavam no turvo destas águas. Não percebíamos. Achávamos que era amor. Apesar do amante. Apesar da amante. Apesar do secreto de cada um. E jogávamos as soluções para o dia seguinte. Sem investimentos. Como se amanhãs fossem feitos de milagres. Nenhum dos dois cedia. Achávamos que não perdíamos. Os filhos perdiam. E se perdiam. Atavam e desatavam seus laços. E seguíamos assim. Cada um passageiro de si. E todos nos cobrindo de nós. sobrevivente escrevia

para me conhecer

:era passageira de mim hoje

sou passagem escrevo

para dar vida

aos silêncios que engoli. Lourença Lou é de Belo Horizonte, formada em Letras. Acaba de lançar Equilibrista, livro que pode ser adquirido na loja virtual da editora Penalux. A renda é revertida para o Projeto Mano Down. … … … … … … … … MARCELO ADIFA Quando estiver preparado Exila-se longe do corpo

a alma que busca consolo

fugindo das dores, saltando

por sobre o abismo de cores

que o devolvem ao passado Exila-se, não somente da cidade

e do povo que o fizeram homem

mas das sombras que o perseguem

e assaltam sua memória,

ferindo-o mais que a própria morte Exila-se

e quando estiver pronto

voltará a vestir suas roupas

será chamado pelo nome

com que foi registrado, morará entre os seus

novamente terá voz, será corpo

que se move à sua vontade Marcelo Adifa é de Sorocaba. Este poema faz parte do livro Exílio, lançado pela Editora Penalux em janeiro de 2015. Poeta e romancista, também é letrista e músico. … … … … … … … … JOELMA BITTENCOURT Inutensílio Poema

não é problema poema no mundo

há de fartura o problema

é a falta da outra coisa que no poema

se procura. Joelma Bittencourt é paraense, formada em Letras. Possui textos publicados em redes sociais, blogs coletivos e antologias. … … … … … … … … CRIS DE SOUZA Pretexto Basta uma lua

E vira uivo

O verso Basta um vinho

E vira verso

A uva Basta um verso

E vira vasto

O resto Cris de Souza é de Vila Velha, ES. Nada mais sei dela. Leio regularmente os ótimos poemas que publica no Facebook. E recomendo. … … … … … … … … JOSÉ COUTO Autorretrato Comecei a

desenxergar-me.

Face ao espelho

Vislumbro o tempo

já desfocado

de mim. Um profundo assombro

sutis desertos

águas turvas

o desejo e o perfil de ser.

Amalgamam-se na imagem

que não se reflete. Ampliam-se os horizontes,

os sentimentos.

Quase translúcido

toco com as pontas dos dedos

o poema. E, como um milagre,

a linguagem começa a multiplicar-se. José Couto é professor. Publicou A Impermanência Da Escrita, pela Editora Alcance, além de participar de antologias de poesias, crônicas e contos. Escreve sobre poesia no jornal O Alvoradense.

Sábado – 4 de junho – 13h30 … Sarau Ocupaz com Oliveira … O grupo Oliveira (13h30) e sarau (14h). … O grupo Poetas do Tietê realiza a quarta edição do sarau no CEU do Jardim Paraná. Na programação, cortejo poético pelas ruas do bairro (12h30), bate-papo com o poeta(13h30) e sarau (14h).

Sábado – 4 de junho – 19h30 … Sarau A Plenos Pulmões … O sarau tem como característica o incentivo à literatura (falada e escrita). A cada mês um escritor apresenta sua obra no evento. Nesta edição, Pés no Chão. Com palco aberto. Na Casa das Rosas. … O sarau tem como característica o incentivo à literatura (falada e escrita). A cada mês um escritor apresenta sua obra no evento. Nesta edição, Marco Pezão lança seu. Com palco aberto. Na

Sábado – 4 de junho – 20h … Banda Mahatrio apresenta o Show Jazz Rock Fusion … Banda apresenta um repertório instrumental com músicas autorais e releituras de grandes mestres como Jeff Beck, Larry Corryel, Jimmy Hendrix, Stanley Clark, entre outros. Na Cachaçaria e cervejaria Adri & Anão, na Vila Maria. Grátis. … Banda apresenta um repertório instrumental com músicas autorais e releituras de grandes mestres como Jeff Beck, Larry Corryel, Jimmy Hendrix, Stanley Clark, entre outros. Na, na Vila Maria. Grátis.

Sábado – 4 de junho – 20h30 … AbacaxEpa toca no Amado do Dito … Jovem banda apresenta show divertido e dançante, com interpretações teatrais. Entrada R$ 25,00. O … Jovemapresenta show divertido e dançante, com interpretações teatrais. Entrada R$ 25,00. O bar fica em Pinheiros.

Sábado – 4 de junho – 21h30 … CECIRO CORDEIRO – Show de Lançamento do CD … Show Jardim das Oliveiras, com músicas inéditas do cantor e compositor pernambucano … Show, com músicas inéditas do cantor e compositor pernambucano Ceciro Cordeiro , músico atuante nos movimentos de saraus da zona leste. Em São Miguel.

Sábado – 4 de junho – 21h30 … Cantoria Brasileira … Três talentosos compositores e cantadores da alma brasileira se juntam num mesmo show: Zulu de Arrebatá, Jocélio Amaro e Paulinho Jequié se apresentam no Três talentosos compositores e cantadores da alma brasileira se juntam num mesmo show:se apresentam no Erla , Bairro do Bexiga. Couvert, R$10.

Terça e Quarta-feira – 7 e 8 de junho – 21h … Os Mamutes – uma fratura exposta … Alunos da Escola Superior de Artes Célia Helena, apresentam uma releitura de Os Mamutes, de Beatriz Morelli, a peça apresenta questionamentos sobre uma sociedade doente. Entrada gratuita (retirar os ingressos na bilheteria com 1h de antecedência). No Teatro Décio de Almeida Prado, no Itaim Bibi. … Alunos da, apresentam uma releitura de, de Jô Bilac . Com direção dea peça apresenta questionamentos sobre uma sociedade doente. Entrada gratuita (retirar os ingressos na bilheteria com 1h de antecedência). No, no Itaim Bibi.