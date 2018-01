Sábado passado teve aquela magia. de novo. teve outro encontro de amigos e artistas. teve sarau na Casa Amarela. e teve ela. seu sorriso sua voz maravilhosa: teve Deise Capelozza. e João Emilio ao violão. teve canção de Sacha & Raberuan. teve Edvaldo cantando acompanhado pelos fãs. teve Arnaldo dançando e Selma na web cam. teve os poemas comoventes do Akira San. teve Marilia Kubota poeta das baitas. teve poesia encenada nas vozes de Luka, Rosinha e de toda a moçada. teve Roberto Candido na frente da câmera. teve Baia com Miranda. e o Zé Vicente, finalmente, declamando. teve Eder & Ligia. e as sobrancelhas do poema da Silvia. teve o canto do Santo. teve Pérola, Inês, Carloz & Liz. teve a verve de Mario Neves emocionando e emocionado, claro. teve Zé Pessoa e Milton Luna, Escobar e Euflávio. teve versos de Veronica na voz de Helen. que ainda arrasou numa ária de ópera. se passaram horas. e eu nem percebi como foi que acabou que fizemos a foto e saímos dali. Casa Amarela tão bela: levei ela comigo aqui.

(AQUI mais fotos do sarau, pela Liz Rabello, e AQUI pela Ligia Regina)

ALDEIA SATÉLITE ESPAÇO CULTURAL >>> Saindo da Casa Amarela (eu, Silvio Kono, Zé Vicente e as meninas da Maria e do grupo Auá) ainda demos uma passada no Sarau Arte Canal. Deu tempo de ouvir o Sacha Arcanjo cantar Luiz Melodia, ver um pouquinho da Lucélia com o Wagninho e de abraçar e parabenizar o Claudemir Santos e o Ivan Neris: adorei conhecer esse espaço que promove tantos eventos culturais legais. Quero voltar com mais tempo. Veja AQUI mais fotos do evento.

SARAU NA CARAUARI

Sábado – 19 de agosto – das 17h às 22h … Som & Poesia na Mercearia … Mais um sarau no delicioso bar da Andrea e do Toninho, na praça Carauari. Organizado por Cida Sarraf, o evento conta com palco aberto e convidados. Na parte literária, Mariana Félix e Lucas Verzola lançam seus livros, a poeta Silvia Maria declama, e as editoras Reformatório e Pasavento, do editor Marcelo Nocelli, expõem seus títulos.

Na parte musical, presença do vocal cheio de bossa das meninas do Grupo Auá (com Tião Baia), da dupla de ‘cantores líricos’ Arnaldo Afonso (eu!) & Helen Torres, do músico Birodylan (com Aécio, Thatha Luz e Mu) e da grande cantora Deise Capelozza, acompanhada pelo violão preciso de João Emílio (na abertura do sarau). A banda Luneta Vinil (no vídeo acima) faz o show de encerramento. Entrada franca. Na praça Carauari, 8, na Vila Maria.

ANOTA AÍ >>> A banda Luneta Vinil estará também no Show da Maria do dia 2 de setembro, dividindo a noite com a dupla Vladinsky e Cordeirovich, que lançou recentemente o cd ‘Instante’ . Enquanto o show não chega, ouça aqui o disco deles, na íntegra:

EM MEMÓRIA DE DANIEL

Sábado – 19 de agosto – das 18h a 0h … Umbigos 8 anos – Daniel Marques da Silva – Sundjata … Na semana passada escrevi AQUI sobre a grande dor da perda do jovem e talentoso poeta e ativista Daniel. O sarau ‘O que Dizem os Umbigos’ foi fundado por ele (e Samara Silva de Oliveira) no dia 15 de agosto de 2009. Seus companheiros de sarau ainda não sabem se continuarão sem ele, mas querem comemorar os 8 anos e homenagear o amigo e artista fundador. Sundjata é o seu nome africano. Nesse sarau, os ‘umbigos’ inauguram a Biblioteca Comunitária Daniel Marques – Sundjata, com os livros que eram dele. Daniel participou de muitos grupos e coletivos, mas nem todos puderam ser contatados. O sarau esclarece que, mesmo fora do cartaz de divulgação do evento, todos estão convidados a participar, todas as homenagens são bem-vindas. Haverá uma pasta com muitas poesias do Dani para os interessados em recitar. No Kilombo Kebrada, à rua Manoel Corrêa Penteado, 68, no Jardim Helena.

Veja, abaixo, outro evento que lembrará o artista:

Quarta-feira – 23 de agosto – 19h … Budega da Terê: Sarau Quariterê em homenagem a Daniel Marques … Sarau com palco aberto, organizado pelo Espaço Popular Tereza de Benguela, convoca amigos e artistas para homenagear Daniel Marques. Na rua soldado Antônio Agostinho Martins, 329, em Guarulhos.

‘HUMANOS’, O DOCUMENTÁRIO

Pelos saraus, ouço muitos debates e palestras esbarrarem na questão da função do artista e da produção de cultura em nossa sociedade injusta e cada vez mais desigual. Vejo que os coletivos artísticos, militantes e não-alienados, não fogem ao posicionamento político, além de engrossar as fileiras de movimentos que reinvindiquem mudanças econômicas para a melhoria das condições de vida dos moradores das periferias (onde esses artistas atuam). Costumo dizer aqui, em meio aos meus pitacos políticos, que sou um comuna véio, anacrônico, um pensador solitário, não filiado a partido, um ser ultrapassado que ainda acredita em coisas nas quais a ‘modernidade’ não vê mais sentido. Essa autogozação não é demonstração de desespero frente ao vitorioso mundo consumista e individualista que não entende, não concorda ou nem sequer ouve a romântica cantilena das minhas utopias coletivas, tão fora de moda. É apenas minha aceitação (in)tranquila de uma derrota temporária. Por quanto tempo ainda pode se sustentar este róseo pesadelo, este pesado e luxuoso edifício erguido sobre areia, esta mentira dourada edificada sobre a ilusão de um enriquecimento individual que jamais vai acontecer, pois o ‘tudo ter’ é só para uns poucos. Antes de ser apenas mais uma de minhas ‘equivocadas’ opiniões, essa é ‘a lei’ do sistema. Quantos miseráveis são necessários para que uma família classe média vá regularmente ao dentista? É o tal do ‘Mateus, primeiro os teus’. É assim que nosso mundo (não) funciona. Portanto, vejo que não há saída, para os milhões de pobres, fora dos projetos de distribuição de renda. Defender essa visão é ser de esquerda.

Embora não nos importemos (como deveríamos) com a dor alheia, creio que uma filosofia humanista não precise ser adaptada aos muitos defeitos humanos. Infelizmente, a solidariedade com os mais necessitados (não só materialmente) e outros valores e princípios relativos à igualdade de direitos e oportunidades, não ‘nascem’ com a gente. Ao contrário, são um aprendizado árduo (muitos se recusam a aprender). Mas não é por sermos egoístas, mesquinhos, gananciosos, corruptíveis, falíveis e cheios de mil outros defeitos, que não podemos organizar melhor a dinâmica social, a divisão do trabalho, das riquezas produzidas e distribuí-las de forma mais equânime e minimamente justa. Não aceito e jamais aceitarei que alguns tenham tudo e milhões não tenham nada. Não é apenas mais um blablablá dos mil e um discursos ideológicos de ‘pré-candidatos’ ou do fla-flu das redes sociais. Estou falando da vida de seres humanos, gente de verdade, que passa fome, sofre com doenças e não tem como mudar sua vida. No Brasil e no exterior. Lutar por um mundo mais justo, antes de ser uma atitude política, é um gesto de amor. Não sou comunista porque odeio os ricos ou os pequeno-burgueses. Sou comunista porque não me sinto melhor ou mais merecedor de conforto e oportunidades de felicidade que os outros, que não almoçam nem jantam, que não têm um bom trabalho, nem como alimentar ou educar seus filhos. Por que permitimos que ‘os outros’ passem por isso? Uma esmolinha todo mundo dá, de coração. Afinal, ser um bom cristão não é comunismo, né? Mas apoiar a distribuição de renda e políticas públicas de inclusão parece ser coisa do ‘demo vermelho encapetado’.

Temos que amar as pessoas e nos colocarmos em seu lugar. Poderia ser você aquele boia-fria, aquele sem-teto, aquele sem-terra, aquela criança na rua, aquela mulher dando de mamar sob o viaduto, aquele velho trabalhador cansado que não pode se aposentar. Como ser indiferente a tanta dor e privação de direitos básicos? Se sabemos que há tanta riqueza desperdiçada no mundo. Tanta comida jogada no lixo diariamente. Por que não resolvemos o problema da fome? Da moradia? Dos imigrantes? Por que não os acolhemos? Não falo apenas da (in)ação dos (des)governos. Falo de nós, cidadãos. Nós temos que agir. Os governos desejam manter as coisas como estão e nunca vão resolver nada. Só querem favorecer e agradar a elite econômica e receber seu aval para permanecer no poder usufruindo das mordomias que nós permitimos que eles usufruam. Enquanto o sistema desumano condena milhões ao abandono e ao sofrimento. Querer mudar isso, alterar essa (des)ordem cotidiana é ser de esquerda, humanista e plural. Ser de esquerda, socialista ou comunista não é esse terrível e medonho palavrão disseminado há tempos pelas mídias que se aliam ao poder. Não é algo que você não possa pronunciar ou que se envergonhe de dizer que é. Se você quer mais igualdade e direitos para todos, você está no caminho do comunismo. Ser comunista é pensar nisso, se incomodar com isso e querer resolver isso. Não estou discutindo questões genéricas, nem falando de despótas e seus maus governos. Estou falando de homens e seus corações e mentes. Fechar os olhos à fome e à miséria da maioria dos habitantes do planeta é dizer ‘sim’ à barbárie de um sistema discriminatório e assassino. Veja esse filme (‘Humanos‘, acima) e ouça os depoimentos desses habitantes da Terra. Se os seus olhos marejarem é porque você concorda com a indignação deles. E não aceita para ninguém as privações que eles têm passado. ‘Eles’ não são extra-terrestres. Eles são como nós. Somos ‘nós’. Não é possível que você não esteja disposto a lutar por ‘eles’. Acho que você é comunista também. Ou não? O que você é, então?

Encerro com esse belos versos que o grande Caetano Veloso escreveu na canção ‘Um Comunista’, dedicada ao guerrilheiro Carlos Marighela, assassinado em 1969, por combater a ditadura militar. Ao Caetano, que aniversariou na semana passada, este blog dá parabéns. Eu amo ‘esse cara’:

“Vida sem utopia

não entendo que exista.

Assim fala um comunista”

“TERRA EM TRANSE”: ROCK

PSICODÉLICO, CD E FESTA

Sexta-feira – 18 de agosto – das 23h30 às 5h … Festa Jardim Psicodélico #8 … Nova edição da festa tem lançamento do cd ‘Terra em Transe’, da banda Capitão Bourbon, além de shows de Os Longes e Os Subterrâneos. Discotecagem repleta de lados ‘b’ e feira dos vídeos e vinis do acervo da Charada Discos, que vão do classic rock às brasilidades. Entrada R$15. Na Casa Matahari Mariposa, à rua Silva Bueno, 729, no Ipiranga.

A Capitão Bourbon é formada por Vander Bourbon (voz/guitarra), Eduardo Osmédio (baixo), Fábio Batista (bateria) e Ciro Mad (teclado). Segundo a banda, o disco “Terra em Transe” é uma homenagem ao cineasta Glauber Rocha: “um álbum conceitual, carregado de sonoridades psicodélicas, passando pelo blues e rock, com 13 faixas que divagam sobre escolhas e liberdades, atitudes tão presentes na obra do cineasta”.

QUINTAL DO KLEBER,

TODA SEXTA E SÁBADO

Sábado – 19 de agosto – das 17h às 23h … Inauguração do Café do Quintal do Teatro Imaginário da Fábrica de Caleidoscópios … O cantor e compositor Kleber Albuquerque realizava, eventualmente, rodas de violão e shows num aprazível quintal na Mooca. Agora, além de música e poesia, o espaço oferece, às sextas e sábados, petiscos e comidinhas vegetarianas caseiras feitas pela mãe do cantor. Na festa inaugural, poemas do livro ‘O Guardador de Rebanhos’. Na rua Chá de Frade, 25 (para mais informações, clique no cartaz).

INAUGURAÇÃO DO

SESC 24 DE MAIO

Sábado e domingo – 19 e 20 de agosto – das 10h às 22h – Sesc 24 de Maio … Finalmente neste findi, o centrão da cidade ganha mais um espaço de convivência e os artistas comemoram mais uma grade no circuito de apresentações. Os sescs, apesar das diversas críticas que recebem (principalmente com relação à desproporção entre a isenção de impostos e a contrapartida ofertada), têm se mostrado muito importantes para o movimento cultural (e alternativo), já que o poder público cada vez menos cumpre seu dever de fomentar, criar e divulgar atividades de lazer, formação e informação artísticas e culturais. A nova unidade sesc, na rua 24 de maio, inaugura com uma série de shows, peças, atividades para crianças, oficinas, exposições, aulas abertas, espetáculos de dança, intervenções circenses e vivências esportivas com atletas, entre muitas outras opções gratuitas: do teatro de Nelson Rodrigues e Fernanda Montenegro à música de Martinho da Vila e Rashid, do Balé da Cidade à palestra da escritora Conceição Evaristo; de coletivos de poesia e slams à medalhistas olímpicos e paralímpicos; dos Parlapatões e artistas de circo à cursos, debates e atividades recreativas. Esperando a continuidade disso tudo, este blog saúda e dá as boas-vindas ao novo sesc. Veja AQUI a programação completa.

GILBERTO GIL, ONLINE >>> Em 17 de agosto, dois dias antes de abrir suas portas à população, o Sesc 24 de Maio poderá ser conhecido pela internet. O grande compositor e cantor baiano canta algumas canções ao violão e apresenta a nova unidade, exclusivamente pela web. Acompanhe a transmissão ao vivo a partir das 17h, pela página facebook.com/sescsp

AGENDÃO

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

De 1 a 31 de agosto, no Metrô Paulista. De 1 a 30 de setembro, no Metrô Faria Lima… Exposição ‘Rugas’ … A fotógrafa Ana Paula Paiva, que já expôs no Sarau da Maria, agora leva sua mostra fotográfica ‘Rugas’ para a linha amarela do metrô. Segundo ela, “Rugas” segue seu objetivo e viagem, sem roteiro e passagem de volta, para quem sabe olhar o envelhecer com leveza, seguir os processos de vida, repensar e celebrar.

Até 3 de setembro … Exposição #éssepê [fotografias de Tiago Queiroz] … Com curadoria de Marcello Vitorino, o fotógrafo Tiago Queiroz, do Estadão, apresenta conjunto de onze imagens em preto e branco produzidas durante suas andanças pela cidade de SP, utilizando um aparelho celular. Na Casavitorino, à rua dom Antonio de Melo, 114. A entrada é franca, mas as visitas precisam ser agendadas pelo e-mail casavitorinofoto@gmail.com

Agosto – 18h30 … Êxtase (e outras peças) de Walcyr Carrasco – Leitura dramática … Companhia Satélite faz leitura dramática da peça do dramaturgo. Com Dionisio Neto, Gustavo Haddad, Tuna Dwek e Jade Diniz (clique no cartaz para ler melhor toda a programação). As leituras, em tom minimalista, sem trilha sonora, privilegiam o texto e a composição das personagens. Na Livraria Martins Fontes, à av. Paulista, 509.

Quinta-feira – 17 de agosto – das 18h às 22h … Sarau Papo de Mina no Centro Cultural Butantã … Sarau da ZN leva ao Butantã as lutas e vivências femininas, promovendo debates e apresentações artísticas. Com a militante feminista Mari Ribeiro, a rapper Majda, a banda Mona e Outros Mares, a mpb de Eloísa Fernandes e a atriz colombiana Sabine Adriana Rojas Suarez. No CCB, à rua Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

Quinta-feira – 17 de agosto – das 18h às 22h … Rockambole on STAGE … Três bandas se apresentam na ‘copa’ musical: Concha, Arara e Saudita Solar. Teatro Adamastor, à av. Monteiro Lobato, 734, em Guarulhos.

Quinta-feira – 17 de agosto – das 19h às 22h … Os Dias Lindos – Carlos Moreira … O título vem de uma crônica de Drummond, publicada no Estadão no dia em que Carlos Moreira foi a Santos e realizou algumas das fotos da mostra. Santos e Guarujá, nas décadas de 1970 e 1980, eram cidades ainda bucólicas e poéticas. Curadoria de Rosely Nakagawa. Após a abertura, de terça a sexta, das 11h às 19h; sábados e feriados, das 11h às 17h. Entrada franca. Até 16 de setembro. Na Utópica, à rua Rodésia, 26, na Vila Madalena.

Quinta-feira – 17 de agosto – 19h30 … Presepada#2 … Projeto convida artistas para bate-papo sobre o fazer cultural. Nesta edição, os cantores e compositores Luiz Cláudio de Santos e Elenira Ribeiro. Entrada franca. Na Unifesp Baixada Santista, na rua Silva Jardim, 136, em Santos.

Quinta-feira – 17 de agosto – das 20h às 23h … Estreia – Palco Madalena música&cena … Quinzenalmente, às quintas-feiras, compositores e atores terão até 15 minutos de palco para cantar e tocar sua música ou representar a sua cena. O foco é em trabalhos autorais para os músicos, mas, no caso dos atores, os textos podem ser adaptações de clássicos da dramaturgia. Entrada R$10. Além do palco aberto, com convidados (ver cartaz). Na rua Fradique Coutinho, 1332.

Quinta-feira – 17 de agosto – 20h … ArtLab – Violão – Aula Aberta … 4 meses de curso ao preço de R$80 mensais. Apenas 20 vagas com início ainda em agosto. No curso, o músico Airton Júnior trabalhará as técnicas do violão popular. Nesta quinta, aula aberta. Para se inscrever, confirme presença no evento e mande mensagem pelo whatsapp.

Quinta-feira – 17 de agosto – 20h … Show Barbara Rodrix e Breno Ruiz … Barbara traz as canções de seu cd “Eu Mesmo”, acompanhada pelo piano de Breno. Ingressos a R$20. No Brazileria, à rua Clélia, 285.

Quinta-feira – 17 de agosto – 21h … Raquel Martins – na Sensorial Discos … Cantora e compositora apresenta as canções de seu cd (em fase de produção) e outras já lançadas. O repertório ainda inclui releituras de Tom, João Donato, Baden, Benjor e Tim Maia. Com Ge Ruiz (contrabaixo) e Fernando Garcia (bateria). Na rua Augusta, 2389. Entrada R$10. No local, bar com cervejas artesanais.

Quinta-feira – 17 de agosto – 21h … Umanto traz sua Organicidade ao Baderna … Cantor e compositor apresenta as dez músicas do cd Organicidade, além de várias surpresas musicais. Na Rua Oscar Freire, 2529. Couvert R$15.

Quinta-feira – 17 de agosto – 21h … Seis Canta – no Bistrô Esmeralda … Grupo ‘Seis Canta’ apresenta o show ‘Híbrido’, mesclando as canções habituais de seu repertório com novidades. Ingressos a R$10. Na rua Esmeralda, 29.

Quinta-feira – 17 de agosto – 21h … Banda da Portaria canta O Amor em Tempos Sombrios … Banda foi formada para musicar os textos do livro “Poemas de amor deixados na portaria” de Vitor Miranda. Além do poeta, a banda é formada por João Mantovani (voz e violão), Arthur Lobo (voz e guitarra), Danilo Trevisan (violino e violão), Binho Siqueira (percussão e voz) e Henrique Stella (baixo e violão). No show, participação da cantora Daniela Vieira e dos poetas Francesca Cricelli e Samuel Luis Borges. Ingressos a R$20 e R$25. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912.

Quinta-feira – 17 de agosto – 21h30 … Mihay convida Anelis Assumpção … O ator, cantor e compositor carioca Mihay apresenta as canções de seu cd ‘Gravador e Amor’ acompanhado por Robson Riva (bateria), Guila (baixo) e Juliano Buarque (guitarra e efeitos). Anelis mostra as músicas de seus discos. Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22.

Quinta-feira – 17 de agosto – 21h30 … Temporada Blues com: The East West Band … Série de apresentações de blues, sempre às quintas-feiras, tem início com a The East West Band. No repertório, músicas autorais e releituras de grandes clássicos. Entrada R$10. Na Boutique Vintage Brechó e Bar, à rua Padre Adelino, 949, quase em frente ao sesc Belenzinho.

Quinta-feira – 17 de agosto – 21h30 … Paulo Miklos na Casa Natura Musical … Ex-titã apresenta as canções de seu álbum solo “A Gente Mora no Agora”, além de releituras de canções de Noel Rosa, Adoniran Barbosa, Chet Baker e alguns sucessos dos Titãs. Na rua Artur de Azevedo, 2134.

Quinta-feira – 17 de agosto – das 22h às 3h … Especial Beatles e Hendrix na Vila Mariana … Show especial com as grandes canções dos Beatles e o som de Jimi Hendrix, pelas bandas EggMan e Eletric Hendrix Tribute. Entrada franca. No Jai Club, à rua Vergueiro, 2676, na Vila Mariana.

Sexta-feira – 18 de agosto – 18h … Tássia Reis no Cultural … Muito reggae, rap e hip hop no show em que a cantora e compositora apresenta seu segundo cd ‘Outra Esfera’. Na Casa de Cultura Itaim Paulista, à rua Monte Camberela, 490.

Sexta-feira – 18 de agosto – 18h30 … Luiz Claudio de Santos – na Casa Fórum … A bela voz, o violão e o repertório eclético do cantor e compositor Luiz Claudio de Santos. Couvert artístico R$10. Reserve sua mesa pelo whats ou no inbox..

Sexta-feira – 18 de agosto – 19h … DaviDariloco no Centro Cutural Olido … Primeira banda feminina de reggae nacional lança o single Luanda, com participação do grupo Odisséia das Flores, formado por Jô Maloupas, Chai e Letícia. Na avenida São João, 473.

Sexta-feira – 18 de agosto – 19h30 … O Sarau: Descobrindo o Poeta de Cada Um … Microfone aberto para toda e qualquer manifestação artística: dança, música, contação de histórias e poesia versada. Cesto de poemas para quem quiser selecionar e declamar. O importante é perceber o valor que cada sílaba ou gesto carrega e finalmente ir descobrindo, pouco a pouco, o valor da descoberta do poeta dentro de cada um. No Instituto Sarath, à rua Humberto I, 183.

Sexta-feira – 18 de agosto – 19h30 … Lançamento do livro ‘Primevo’ – poemas de Samara Porto … No evento, sarau com leitura e apresentação do músico Mauro Vieira, interpretando poemas e canções de Primevo, sob direção de Maristela Téo. A entrada é gratuita e o exemplar estará à venda por R$30. No Moscatel Doceria & Bar do Açúcar, à rua Treze de Maio, 655, na Bela Vista.

Sexta-feira – 18 de agosto – 20h … Leo Middea em São Paulo – Voz e Violão … Cantor e compositor carioca mostra as canções dos seus cds “A Dança do Mundo” e “Dois”. Pocket-show de abertura por Gabriel Peri. Participações especiais de Nina Oliveira e Paulo Novaes. Na Mansão Café com Leite, à rua Fradique Coutinho, 1884.

Sexta-feira – 18 de agosto – 20h … Anna Bueno lança o videoclipe oficial da música “Tempo” … Talentosa cantora e compositora lança clipe. Inscrevam-se no canal do youtube para assistir: http://www.youtube.com/canalannabueno

Sexta-feira – 18 de agosto – 20h … Zumdois No Teatro Da Rotina … Paulo Padilha e Suzana Salles apresentam canções deles, parcerias de ambos, músicas de Luiz Tatit, Arrigo Barnabé, Irving Berlin, Cátia de França e mais algumas novidades, terminando em clima de carnaval. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912

Sexta-feira – 18 de agosto – 20h … Cantoria com amigos … Um encontro de cantoria entre os amigos Ismael Birodylan, Aécio Oliveira, Thátha Luz e Som da Estrada (Giliane Meireles e Valter Gusmão). E mais os amigos que sempre chegam e completam a noite com mais cantorias. No bar do Anão, à rua Curuçá, 435.

Sexta-feira – 18 de agosto – 20h … Os Cabeça´sss em tributo a Raul Seixas … Banda formada por Daniela Neris, Luis Dias e Ivan Cabeça interpreta as canções do Maluco Beleza. No Santa Sede Rock Bar, à av. Luiz Dumont Villares, 2104.

Sexta-feira – 18 de agosto – 20h … Estônia Apresenta Jorge Vargas … Cantor, compositor e instrumentista de Porto Alegre apresenta seu show ‘O Cantador de Histórias’, com a participação de Júlia Reis ao violino. Couvert R$15. Na av. São Luís, 282.

Sexta-feira – 18 de agosto – 20h … Mostra Jovem Aldeia Teatral #01 … A Aldeia Satélite Espaço Cultural e a Ong Jovens do Brasil, em parceria com a Fundação Itaú Social, realizam o projeto ‘Jovem Aldeia Teatral’, onde cursos de teatro gratuitos são oferecidos aos jovens de São Miguel, desde a criação de texto até a encenação dos personagens. Os grupos apresentarão os resultados nos dias 18, 25 e 26 (sempre às 20h). A entrada é franca. Na rua tenente Luiz Fernando Lobo, 118.

Sexta-feira – 18 de agosto – 21h … Bar Brahma apresenta Sander Mecca … Show mescla canções autorais e grandes clássicos. Sander iniciou a divulgação do seu projeto solo, fazendo apresentações diárias nos metrôs de SP e agora leva o conceito de #arteemqualquerparte para a esquina mais famosa de SP, acompanhado por Douglas Froemming (produção musical, violão e guitarra) e Rogério Almeida (percussão). Na avenida São João, 677. Ingresso R$20.

Sexta-feira – 18 de agosto – 22h … CiriloAmém no Boutique Vintage … Banda se originou da reunião de amigos músicos, na ZL, com repertório autoral e influência de música urbana. Formada por Rafael Cirilo (violão, voz), Katia Aqkino (voz), Sergio Basseti (baixo), Telo Ferreira (bateria) e Filipe Cirilo (guitarra). Entrada R$10. Na Boutique Vintage Brechó e Bar, à rua Padre Adelino, 949, perto do sesc Belenzinho.

Sexta-feira – 18 de agosto – das 22h30 às 6h … XXXbórnia – edição tttigres tttristes … Festão com 3 pistas, 2 palcos e 4 bandas: Mel Azul, Cora (PR), BRVNKS (GO) e The Moondogs. Na Trackers, à rua dom José de Barros, 337. Entrada franca para os 100 primeiros e R$30 para os outros (é preciso colocar o nome na lista: xxxbornia@gmail.com).

Sexta-feira – 18 de agosto – 19h … Uma viagem pela Literatura Brasileira … Roda de Leitura, para jovens e adultos, com a orientadora Olívia Martins. No cartaz, saiba mais sobre a programação cultural da Casa da Palavra. Na praça do Carmo, 171, em Santo André.

Sábado – 19 de agosto – 12h … Conselhos Para Quem Escreve – Jô Freitas e Paulo Ferraz … A ideia é conversar sobre o processo criativo de cada poeta, dicas para escrever melhor, trabalhos em andamento e assuntos que as pessoas convidadas possuem em comum. Em local a confirmar. Na programação da série, ‘Escrever a partir da experiência, a partir do desconhecido’, com Aline Valek e Drielle Alarcon, no dia 26 de agosto. As entrevistas são conduzidas pela escritora Ana Rüsche, com transmissão on-line e ao vivo. Vitória Lima faz as transcrições dos debates, com trechos publicados na SP Review em breve.

Sábado – 19 de agosto – 12h … Sarau Urbanista Concreto … Sarau organizado pelo poeta Germano Gonçalves. Com sorteio de livros, palco aberto e convidados: as escritoras Maria Estela Ximenes e Kathya Scarzullio, e o rap do Pleno Conhecimento. Na Casa de Cultura Municipal São Rafael, à rua Quaresma Delgado, 354.

Sábado – 19 de agosto – 14h … Poesia Experimental e Multimídia … O artista, pesquisador e professor, Juli Manzi, ministra workshop com retrospectiva histórica da poesia experimental em suas variadas formas, abordando o modo como ela faz uso dos recursos tecnológicos e suas respectivas linguagens para a elaboração de processos criativos de significação. No Condomínio Cultural, à rua Mundo Novo, 342.

Sábado – 19 de agosto – das 14h às 22h … A Porta Maldita … Coletivo promove shows para a divulgação de artistas independentes de SP, no interior e na capital. Nesta edição, com as bandas Amarelo Manga, Oto Gris e Murilo Sá. Na praça general Oliveira Álvares, em Pinheiros.

Sábado – 19 de agosto – das 14h às 22h … 14ª Feira Libertária … Produtos artesanais, naturais, veganos ou orgânicos a preços populares. Autogestão (inexistência de relação empregador/empregado nas etapas finais da produção), apoio mútuo, diversidade, agroecologia e anarquia. Além dos expositores, música com Giliane Meireles e Rosana Camilo, oficina de fotografia meditativa com Camila Visentainer e roda de conversa “Maternidade e Espaços Políticos”, com Fhoutine Marie e mães convidadas. Na rua Alcides de Queirós, 161, em Santo André.

Sábado – 19 de agosto – das 16h às 22h … 45º Sarau Lapada Poética … Coletivo Tantas Letras recebe a escritora portuguesa Dalila Teles Veras, para um bate-papo sobre sua trajetória, com leitura de poemas. Microfone aberto para quem chegar. No Ferradura Bar, à rua prof. Gieg, 15, em São Bernardo do Campo.

Sábado – 19 de agosto – das 16h30 às 22h … Thiago K e Isabela Moraes … Artistas fazem show intimista e autoral, misturando Sampa com Pernambuco, guitarra com poesia de cordel, influências e referências literárias e musicais. O show começa às 19h30. Ingressos a R$20. Na Casa de Piah, no Ipiranga.

Sábado – 19 de agosto – das 16h30 às 22h … Sarau do Peixe – Edição Agosto … Participação dos artistas Warley Noua, Nina Oliveira, Rodrigo Ciampi e Renato Pessoa. E microfone aberto pra quem quiser recitar, cantar, desabafar ou fazer uma declaração de amor. Na Casa Balaio, à rua Adobe, 47, no Jardim Romano.

Sábado – 19 de agosto – das 17h às 23h … Supernova Series convidam 11H2 … Projeto apresenta uma programação artística em prol da igualdade de gênero e contempla os quatro elementos da cultura hip hop. O nome é homenagem à cidade sede do evento: 11 = prefixo de São Paulo e H2 = Hip Hop. No parque temporário Supernova, à av. Mercúrio, s/n, no Parque Dom Pedro.

Sábado – 19 de agosto – das 17h às 23h … Muambei 1 ano … Festa para “exaltar o poder da mulher preta e periférica que empreende, faz o corre, tá na luta”. Com as djs Beebru, Mari Boaventura e Lys Ventura, com Carol Afreekana e a mc Deusa Poetisa. Nsa Aparelha Luzia, à rua Apa, 78.

Sábado – 19 de agosto – das 17h às 23h … Sarau Encontro de Utopias … Sarau organizado por Regina Tieko e Renato Pessoa promove o lançamento do lívro/cd de Akira Yamasaki, “Oliveira Blues” e traz a intervenção dramática “Casa Amarela em Cena”, montada por Escobar Franelas e grupo, a partir de personagens do livro. E ainda tem a música de Luiz Alfredo Xavier. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000.

Sábado – 19 de agosto – 18h … A Guerra Acabou (1966), de Alain Resnais, com Mauro Rovai … A série de encontros ‘Cinemas de Esquerda’ convida, mensalmente, um artista, pensador, ativista ou professor que mantenha relação de admiração com o cinema, para sugerir, assistir e conversar sobre algum filme. Nesta edição, Mauro Rovai, escritor e professor de sociologia da Unifesp. No condomínio Edificio Residence Mont Hermon, à rua Fernando de Albuquerque, 86. Entrada R$10.

Sábado – 19 de agosto – 18h30 … 7 anos da TVartmult Cultural … A TV comemora niver com programação especial: Sarau Poesia é da Hora, com Nicanor Jacinto e Marah Mends, festa e pocket-show com Vidal França e convidados. Entrada a R$25,00 (incluido o buffet). No Cama & Café São Paulo, à rua Roberto Simonsen, 79.

Parabéns ao pessoal e, principalmente, ao Nicanor Jacinto (foto). Afinal, ao longo de 7 anos, foram mais de 1.400 vídeos publicados com artistas, poetas, compositores, cantores e manifestações sociais nas praças públicas, bares, avenidas, metrô, praias, barzinhos, sescs e muitos saraus. Para conferir, as pessoas podem visitar o canal do youtube e o site www.tvartmultcultural.com.br

Sábado – 19 de agosto – 18h30 … X Sarau do Caixote … Sarau organizado pela poeta Aline Bei e pelo coletivo OitavaArte tem palco aberto e vários convidados. Entre eles, o músico Pélico e o poeta Pedro Alberto Ribeiro, lançando “Naufragar Jamais”. Na sobreloja da Inbox Cultural, à rua Teodoro Sampaio, 2355.

Sábado – 19 de agosto – 18h30 … Dia da Saudade – Toca Raul … Organizado pelo músico Sebah de Assis, o show dá início às festividades pelo dia Raul Seixas, com a banda cover revelação ‘Cachorro Urubu’, de Guarulhos. Na Padoka, à praça Valdemar Bassi, 78, no Jardim Brasília.

Sábado – 19 de agosto – 19h … SALA – sons acústicos latino-americanos … A proposta do projeto é que o público possa se concentrar nas apresentações como se estivessem nas salas de suas casas escutando as canções de amigos pela primeira vez. Nesta edição, apresentação do cantor e compositor Tiê Alves. Na Editora Hedra, à rua Fradique Coutinho, 1139, na Vila Madalena.

Sábado – 19 de agosto – 20h … Augusto Teixeira e Leo Costa no Quinto Pecado Café Bistrô … Show com canções autorais e alguns clássicos da mpb. Couvert R$15. Na rua Coronel Artur Godói, 12, na Vila Mariana.

Sábado – 19 de agosto – 20h … O Médico e O Monstro – Temporada 01 … O Alucinógeno Dramático Teatro & Pesquisa encerra a primeira temporada do espetáculo baseado na obra de Roberto Louis Stevenson, com tradução e roteiro de Claudemir Santos. Na Aldeia Satélite Espaço Cultural , à rua tenente Luís Fernando Lobo, 118, em São Miguel. Entrada franca. Depois da peça, exibição de videoclipes e bar aberto até 23h30.

Sábado – 19 de agosto – 20h … Forró Dona Crô – no Ecla … Tocando música armorial, rastapé, xaxado, baião, coco de amarração, galopes e emboladas, a banda se apresenta com Juninho (voz e triângulo), Chico Bahia (violino), Johnatan Pereira (escaleta, violão e voz), Rommel Monteiro (zabumba, vibrafones, violão e voz), Iuri Galatti (violão e voz) e Morena (pandeiro e voz). Na rua Abolição, 244, no Bixiga.

Sábado – 19 de agosto – 21h … Sábados Autorais do Clube Caiubi … Organizado e apresentado pelo poeta Vlado Lima, o sarau do famoso clube de compositores tem palco aberto para músicos e poetas, além de alguns convidados: Duo Bambaré, Bia Ferreira e a Banda Moral & Bons Costumes, que faz o pocket-show de abertura. A cantora portuguesa Joana Reais, acompanhada pelo violonista Leo Costa, apresenta canções do show Al Mar. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena. Entrada R$10 (quem antecipar seu nome na lista, paga só R$5).

Sábado – 19 de agosto – 21h … Clube da Esquina … Os músicos Sandro Premmero e Carlos Moura apresentam as canções do famoso ‘clube’ dos mineiros Milton, Lô, Beto & cia. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479, no parque São Lucas.

Sábado – 19 de agosto – 21h … Festa ‘Puta’ – com Mulamba – em SC … Sexteto formado por Amanda Pacífico (voz), Cacau de Sá (voz), Caro Pisco (bateria), Fer Koppe (cello), Naíra Debértolis (baixo) e Nat Fragoso (guitarra), se apresenta na Casa de Noca com sua linguagem poética e performances irreverentes. E ainda tem bazar, brechó e tatoo. Entrada R15 (até 0h) e R$20 (depois). Na aveniuda das Rendeiras, 1176, em Florianópolis.

Sábado – 19 de agosto – 22h30 … Janayna Pereira – Part. Vanessa Bumagny … A cantora e compositora Janayna Pereira canta suas composições e faz releituras de Gonzaguinha, Gonzagão, Dominguinhos, Marinês, Hermelinda e trio Mossoró. Participação da cantora Vanessa Bumagny, parceira de Chico César e Zeca Baleiro. No Canto da Ema, à av. brigadeiro Faria Lima, 364, em Pinheiros.

Sábado – 19 de agosto – 23h … Anelis Assumpção e os Amigos Imaginários – no Mundo Pensante … Anelis traz as canções de seu segundo disco, que lhe valeu o prêmio de melhor intérprete de 2014 pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). Entrada a R$15, R$20 e R$25. Na rua Treze de Maio, 830, no Bixiga.

Domingo – 20 de agosto – 10h … IV Feira Literária Beco dos Poetas – Aniversário do Beco … Em comemoração ao aniversário de 7 anos do Sarau Matinal Beco dos Poetas e aos 10 anos da editora Beco dos Poetas, acontece a quarta Feira Literária, com autores independentes, poetas e artistas em geral. Entre em contato para expor seus trabalhos (gratuitamente). Leve seus poemas num pen drive e se inscreva na antologia Beco dos Poetas e Convidados Vol II. A participação também é gratuita e as inscrições são apenas no dia da feira.

Domingo – 20 de agosto – das 14h às 20h … Sarau da Praça + Slam do Corre … Sarau promovido pelo MAP (Movimento Aliança da Praça) tem pocket-show de Welld (WM), lançamento do livro ‘Dente de Leão’, de Andrio Candido e apresentação da peça ‘Um em cada três’, pela Cia Cínicos Cênicos. E ainda tem a batalha de freestyle Combat, o espaço criança (desenhar e pintar), o Varal Poético, com Lucas Novaes (poesia) e Nicole (desenho), a presença do Brechó Renderize e o Slam do Corre, claro, com batalha de poesias de 10 segundos valendo vaga na final BR. Na praça padre Aleixo Monteiro Mafra (Praça do Forró).

Domingo – 20 de agosto – 17h … Projeto Multicor 2° Edição … O Projeto Multicor abre espaço para artistas artistas, cantores, contadores de história e escritores. Palco aberto e convidados (clique no cartaz). No Bar Café & Conversa, à rua Galileia, 325, na Casa Verde.

Domingo – 20 de agosto – 17h … Ecletismo – Orlando Alvorada … Compositor, intérprete e agente cultural da ‘música de raiz’, Orlando é uma das figuras mais populares e talentosas no cenário sertanejo. Show com os convidados Cido Ferreira, Zenon e Oli Silva, Naldo do Acordeom e Johnny De Las, entre outros. Entrada R$10. Na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, à rua João Gonçalves, 439, em Guarulhos.

Domingo – 20 de agosto – 18h … Iara Rennó – Sesc Consolação … Cantora, instrumentista e compositora apresenta as músicas dos seus álbuns gêmeos, ‘Arco’ e ‘Flecha’. Na rua doutor Vila Nova, 245.

Domingo – 20 de agosto – 19h … Show de Guilherme Moscardini no Itaú Cultural … Cantor e compositor apresenta as canções de seu cd ‘Coisa Boa A Gente Espalha’ além de músicas de Chico Buarque, Nelson Angelo e João Nogueira. Participação de Zé Luiz Mazziotti e Barbara Rodrix. Entrada franca. Na av. Paulista, 149.

Domingo – 20 de agosto – 20h … Daíra canta Belchior – show surpresa – no RJ … Cantora, que prepara cd com músicas do compositor cearense, faz show surpresa em Santa Tereza, no Rio. Couvert R$15. O endereço será divulgado na página do evento, no sábado.

Segunda-feira – 21 de agosto – 12h … Passeata Raul Seixas … Fãs de Raul promovem anualmente o encontro para celebrar sua obra no ‘Dia para sempre Raulzito’, que faz parte do calendário oficial da cidade. Concentração a partir do meio-dia em frente ao Theatro Municipal com saída às 18h rumo à praça da Sé. Eu estarei por lá, claro. Acima e abaixo, vídeos de duas músicas que eu já me esgoelei de tanto cantar. Toca Raul!

Terça-feira – 22 de agosto – 19h … Jantar dos Refugiados – toda terça – na Fatiado … O jantar é uma parceria da Fatiado Discos e Cervejas Especiais com a Ocupação Leila Khaled que abriga refugiados sírios e palestinos no bairro do Glicério, visando integração social e seu ingresso no mercado de trabalho. A loja de discos e o som funcionam normalmente. Na av. professor Alfonso Bovero, 382.

Terça-feira – 22 de agosto – 19h … Terça Autoral – 13° edição … Sarau organizado pelo compositor e produtor cultural Wolf do Vale abre espaço para a música autoral. Pocket-show de Nego Chris. Entrada franca. No Nana’s chin Delivery, à rua Hungria, 128, em Guarulhos.

Quarta-feira – 23 de agosto – 18h30 … Lançamento do Livro “Habitando o Tempo – Clandestinidade, Sequestro e Exílio” … A militante política e guerrilheira Marília Guimarães tinha 22 anos e estava com seus dois filhos quando sequestrou um avião em janeiro de 1970. A autora revive os anos de agonia que passou sob a ditadura militar, vivenciando fugas, perdas, angústias e medo, o que culminou no sequestro do avião e nos 10 anos de exílio em Cuba. Na Livraria Martins Fontes, à av. Paulista, 509.

Quarta-feira – 23 de agosto – 19h … Budega da Terê: Sarau Quariterê em homenagem a Daniel Marques (ver matéria no começo do post). Na rua soldado Antônio Agostinho Martins, 329, em Guarulhos.

Quarta-feira – 23 de agosto – 19h30 … Slam do GRITO de Agosto … Nesta edição, tem Tatiana Nascimento dos Santos, com “Lundu” e Daisy Serena com “Tautologias”. Tem a performance poético-musical da Tati em parceria com Dani Vieira e o lançamento do fanzine “Fumaça”, do João Pedro Innecco. E tem a batalha de poesias, claro. Sarau organizado pela Janaína Moitinho com o Lucas Bronzatto, o Everton Batista e o André Pereira. No Nosso Bar – Trecão Lanches e Aperitivo, rua Nova Louzã, 66, no Ipiranga.

