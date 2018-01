Gosto de ler jornais. Sei que são todos parciais, uns mais, outros menos. Mesmo assim, aprendi a entendê-los com seus defeitos. E gosto de lê-los. Até trabalho em um. Não penso como meus patrões, mas bem aqui você está lendo este ótimo blog de esquerda que defende o respeito à diversidade e abre espaço aos artistas alternativos (perdão pela auto-citação e pela falta de modéstia bem-humoradas). O meu textão lá de baixo (O dinheiro, a cultura e o trabalho) ganhou densidade e intensidade após a leitura de uma coluna de jornal. Eu lia ‘O valor do pensar‘, texto do Fred Coelho, no Globo de 21 de junho. Tudo que eu estava escrevendo se clareou. Obrigado, Fred. Há alguns dias, em conversa com jovens jornalistas do portal do Estadão, eu comentava sobre meu hábito de continuar lendo os jornais impressos, mesmo acessando diariamente suas edições digitais na internet. Na net, muitas janelas e portas se abrem e desviam a atenção de um determinado foco inicial. Muito se ganha e perde, instantaneamente. Louvo a ideia de selecionar notícias e enviá-las ao celular do assinante. Mas, pra mim, nada ainda se compara à separação de acontecimentos e análises, por editorias e cadernos impressos. Sim, porque eu sou antigo, você pode argumentar. Ok, de fato, sou. Mas, aceite: eu também sou muito moderno e não tenho preconceito nem dificuldade alguma no uso das mídias digitais. Adoro e usufruo incessantemente, como todos, da interatividade, da portabilidade e, principalmente, de seu maravilhoso banco de dados. Afinal, tá (quase) tudo lá. É só saber pesquisar. E é aí que o bicho pega. No tal do ‘saber’. Ninguém nasce sabendo, né? Saber é uma conquista cotidiana, saber só vem com o tempo. Muitas vezes, nunca vem. Mas o soft do pensar, uma vez instalado, sempre alimentará de sadias dúvidas e ideias originais o seu assíduo usuário. Lamento que jovens leiam cada vez menos, ou leiam apenas coisas divertidas e rápidas, e não textos densos e difíceis. Sobre isso, o respeitável escritor israelense e prêmio Nobel Amós Oz declarou à Folha, de 26 de junho (e ao Globo do dia seguinte):

“O problema é que a política misturou-se às concepções da indústria do entretenimento. Há uma geração inteira de jovens, no mundo todo, que veem mais programas satíricos na tv do que o noticiário. E esse é o único contato deles com a política. Há uma infantilização da raça humana. Adultos sofrem lavagem cerebral da indústria cultural para virar criancinhas, porque as criancinhas são melhores consumidores”

Não sou nenhum Nobel, mas também já escrevi sobre essa infantilização AQUI. Ainda na Folha (em 25 de junho), li pesquisa do Datafolha e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre o conservadorismo do brasileiro e sua tendência a apoiar políticos autoritários. Sobre o tema, na Ilustríssima do mesmo dia, li a matéria com Timothy Snyder, historiador americano, que escreveu livro com ‘20 lições para evitar que o governo Trump se transforme num regime autoritário‘.

“Mudanças para regimes autoritários sempre dependeram do consenso da população civil. Não necessariamente do voto, mas de certos modos de cooperação. Indivíduos que escolhem não fazer nada também ajudam a instaurar um regime autoritário. Há profissionais que escolhem adaptar-se por sobrevivência e são igualmente cúmplices, como os médicos que fizeram parte do aparato do Holocausto. O que os indivíduos fazem no cotidiano pode parecer pequeno diante da História, mas não o é. Escolher agir segundo a ética de uma profissão pode impedir que um regime autoritário se imponha. As pessoas têm mais poder do que pensam.”

Após ler seu texto, pensei: porque as panelas de Perdizes e Pinheiros não batem em protesto a Temer? Porque, a verdade, é que elas nunca bateram contra a corrupção. Bateram contra o PT e sua (suposta e propalada) ideologia de esquerda. Por que grupos como o Brasil Livre não se indignam com a corrupção de Aécio e Temer? Porque eles são de direita e só se indignaram para tirar o PT da presidência (não que este não fizesse por merecer sua saída. Mas poderia ter sido uns meses antes, pelo voto, né?). Quem confirma essa impressão sobre isso que escrevo é o meu insuspeito e nada esquerdista xará Arnaldo Bloch, em sua coluna de 24 de junho, no Globo: ‘Cadê as panelas, cadê o povo nas ruas?‘.

“Como se explica, por exemplo, que se tenham enchido as avenidas das capitais às vésperas do impeachment de Dilma Rousseff, no maior protesto da História do país, e que, agora, as ruas estejam vazias de cidadãos indignados com o que se passa? … Qual a diferença entre quem foi às ruas exigir a deposição de Dilma e quem está em casa agora, sem dar um pio? … Ou será que, simplesmente, o povo está cansado de guerra… e agora aguarda que um novo salvador da pátria, ou um destruidor definitivo, um pastor, um monstro racista, militarista e homofóbico, um führer canarinho, se apresente às urnas?”

Quem cala, consente e legitima governos autoritários: são as conclusões tanto da pesquisa do americano quanto do artigo do jornalista brasileiro. Pra terminar, li a coluna de Sonia Racy, no Estadão de 26 de junho. O jornalista Gabriel Manzano entrevistou o professor Aldo Fornazieri sobre seu livro, onde políticos e acadêmicos dão parecer sobre a crise das esquerdas no Brasil. Diz que a esquerda não sabe ouvir e que os partidos políticos ainda estão estruturados verticalmente, enquanto a comunicação social se dá de forma cada vez mais horizontalizada, através das redes sociais. Diz que as ongs e outras entidades independentes monitoram os governos e suas políticas inócuas, e que eles não atendem (nem sequer entendem) a diversidade dos anseios populares em questões como meio ambiente, feminismo, racismo e outras. E concluo eu: como se posicionar diante de tamanha complexidade num momento em que mídias e imprensa estão cada vez mais infantilizadas (vide Amós Oz) e se tornam extensão da indústria do entretenimento, envolvidas, como seu público, pela futilidade da cultura das celebridades? Não casualmente, um playboy inculto como Trump é o presidente da maior potência mundial. Dá medo do que mais possa vir. Quem não pertence ao pequeno mundinho dourado dos privilegiados sabe: não há nada que não possa piorar um pouquinho mais.

O DINHEIRO,

A CULTURA

E O TRABALHO

Tenho abordado com relativa frequência a questão da bufunfa, do tutu, da grana. Logo eu que sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco,um comuna véio e ultrapassado que não se vende ao capital, um blogueiro indignado que não se conforma com artista conformado, com deslumbrado que veio lá de baixo e se rende ao vil metal.

No post passado, peguei emprestado textos de amigas das redes sociais pra mostrar a penúria do dia a dia dos artistas do Teatro Municipal do Rio. AQUI. Tem músico que virou motorista de táxi, tem bailarino fazendo trufa, tem cantora vendendo cosméticos. Nada contra o trabalho em si. Toda profissão é digna. Mas por que um país tão rico, como comprovamos pela dinheirama que rola solta entre políticos e empresários, paga tão mal aos que estudam? Por que o Estado paga tão pouco até mesmo aos professores? Por que humilhar, reprimir e até bater em quem orienta e forma a mente dos nossos filhos? Por que, leitor?

Eu respondo: porque os filhos mal-formados são os nossos, não os ‘deles’. Nós, assalariados, geramos e criamos os 90% de subempregados e incultos que vão trabalhar a vida inteira ganhando péssimos salários e produzindo a riqueza dos 10% de espertalhões. A inaceitável concentração de renda entre esses poucos privilegiados e o desumano descaso com a massa de trabalhadores crescem na mesma medida. Por que, leitor, eu e você, que fazemos parte dessa ampla maioria, permitimos esse acinte? Essa ofensa secular e cotidiana? Por que, leitor, em pleno ano de 2017, eu me vejo repetindo frases do discurso incisivo (e dito ‘anacrônico’) do Manifesto Comunista de fins do século XIX? Por que o governo Temer denomina (e a grande mídia dissemina) a atual Reforma da Previdência (e a Trabalhista) como sendo de ‘modernização’? Por que ‘moderna’, se ela, antiquada e quase pré-industrial, nos remete a espoliações superadas, a negociações salariais indignas e nos usurpa os direitos conquistados ao longo de duzentos anos de lutas trabalhistas e sindicais (a custa do sangue de trabalhadores como eu e você). Por que nos querem tirar a já ofensiva aposentadoria (pelo piso) aos 55 ou 60 anos, se ‘eles’ já usufruem de duas ou 3 aposentadorias ‘especiais’ (pelo teto) desde seus 50 anos? Por que essa balela de dizer que o país não tem dinheiro e que somos deficitários, se o dinheiro vaza pelo ralo a cada escândalo noticiado, se a riqueza sai do nosso suor para o bolso deles, via empresas, licitações fraudulentas e conchavos de políticos e empresários, do legislativo ao executivo (o judiciário não se permite ser julgado). Muito pelo contrário, não há déficit. Há riquezas mal administradas por pura e simples inversão de prioridades: não é para nós que eles governam.

A verdade é que nós simplesmente não somos os destinatários da riqueza que geramos. Nossa saúde, educação e cultura não é prioridade nos programas de investimentos desses governos. Até quando eu e você vamos aceitar calados? Até quando vamos trabalhar como escravos para essa corja de desocupados? Até quando vamos nos digladiar por migalhas enquanto sustentamos o luxo desses canalhas engravatados?

Ah… Acabo de me lembrar que este é um blog de saraus e que meu assunto aqui não é política. Então, jovem artista idealista, saiba: você que estudou, que se formou, que sonhou utilizar sua arte para melhorar o mundo, você está ‘no lugar errado’. Segundo o secretário Sturm, que foi gravado ofendendo o trabalho de artistas, ‘acabou a molecagem’. Um Secretário de Cultura dizer isso a jovens, pra mim, já é motivo de demissão. O deputado Marco Feliciano é outro que também ofendeu todos os artistas chamando-nos de ‘vagabundos’. Pra mim, motivo claro de cassação. No entanto, nem demitidos, nem cassados, nos xingam e permanecem impunes em seus cargos, recebendo o dinheiro que sai do nosso bolso, sob o respaldo da grande mídia que esconde em pequenos espaços as barbaridades que eles dizem e cometem. Atualmente, Sturm e Doria congelaram as verbas da Cultura de SP (a merreca de menos de meio por cento do orçamento total da cidade), sob o pretexto de reavaliar despesas diante da crise. Mas, a meu ver, é porque os trabalhadores das artes, em sua maioria, são de esquerda ou simplesmente de oposição a eles. Como sempre, pra não admitir a retaliação politica, inventam que nós, artistas, mamamos nas tetas da nação e aquela lenga-lenga de sempre. Até quando vamos permitir que esses empresários anti-povo digam tais absurdos sob as bênçãos da maioria da imprensa, que sequer noticia seus descalabros?

O Brasil que amamos tanto vive um momento muito delicado. Parece chavão esquerdista, mas não é: se não estivermos organizados, se não sairmos às ruas e lutarmos, o cenário de perdas de direitos que se desenha é é tenebroso. E não se trata de não ser pró-ativo ou de ser negativo, como nos acusam os chefetes de grandes empresas, quando lhes somos críticos. Nem é o caso de rezar e esperar, como creem os místicos. Muito menos de deixar pra lá, como apregoam os alienados. A luta é nosso único caminho. E é por isso que este é um blog combativo e libertário. A verdade, amigos, é que estamos fodidos. E pior, mal pagos (isso quando não nos oferecem a’oportunidade’ de trabalho voluntário, sem salário, como fez o prefeito de Guarulhos, na recente Virada Cultural de lá). Tá puxado!

Em minha juventude, todos os meus trabalhos culturais e políticos foram feitos apenas e tão somente pelo prazer de criar, participar e influir na transformação da sociedade. Sempre fui levado pela importância que via em declamar, cantar e atuar, movido por pura ideologia. Mesmo hoje, no Sarau da Maria (e neste blog) ainda é assim. Ao contrário de mim, um diletante, os jovens artistas que atuam nos movimentos culturais de periferia e nos saraus, residências e oficinas espalhados pela cidade, são ‘profissionais’ . Estudaram pra isso, são conhecedores da história e do oficio que exercem. Merecem e precisam ser pagos pelo que fazem. São trabalhadores. Ponto. Doria pode doar seu salário de prefeito e auferir lucros à sua imagem de político que não liga pra dinheiro. Quem se impressiona com essa atitude ‘bondosa’, talvez desconheça as maldades que ele promove: congelamento de verbas e desmonte de projetos culturais, por pura e simples perseguição política. Até quando você e eu vamos tolerar isso?