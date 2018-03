Aê, pessoal… Chegou chegando enfim mais um findi pra gente findar a dor afundar o pé na jaca chutar o pau da barraca e se acabar de amor. Diria assim o Tiaguinho Jardim, meu querido amigo filho de outro querido amigo (amizade é trem sem fim): ‘Você güeeenta?’. Vai atrás se for capaz: tem música, teatro, dança, exposição, festa, festival, cinema, feira, poema e o espírito roquenrrol do grande Raul Seixas soltando o verbo na avenida. Vai lá tinindo e trincando caminhando e cantando vai com tudo vai em todas e te vira. Confira:

FESTA DO SARAU BORDEL POESIA

Sábado – 20 de agosto – 22h … Festa do Bordel … Um dos saraus mais legais da cidade celebra a arte com erotismo e alegria: o Bordel Poesia estreia no formato festa com muitas atrações:

LITERATURA – Sandra Regina, Pedro Tostes, Flá Perez, Ricardo Kelmer, Renata Regina, Daniel Perroni Ratto, Marcos Maia e outros autores estarão presentes autografando seus livros. Pela casa, espalhados em folhas de papel, textos eróticos da literatura e música brasileiras

FOTOGRAFIA – Exposição do fotógrafo Miguel Rozsas e a modelo Natalia Fênix

DANÇA DO VENTRE – Priscila Marques

BURLESCO – Núbia del Fuego

CENAS BDSM – Lust (na masmorra)

VÍDEOS – No telão, clipes e cenas de filmes

MÚSICA – Blues, rock, soul, mpb, cabaret-retrô

VISUAL SENSUAL – Capriche no visual sensual e ganhe brindes

RECEPÇÃO DO BORDEL: Carolina D’Ambrosio

Dessa vez não haverá palco para apresentações, pois não é sarau, é festa. Entrada R$20 (com visual sensual R$10), no bar Dominatrix, na Bela Vista.

QUEM FAZ A FESTA DO BORDEL:

Ricardo Kelmer – Escritor e roteirista (de quem já comentei AQUI). Autor dos livros O Irresistível Charme da Insanidade (romance) e Indecências para o Fim de Tarde (contos eróticos).

Fellipe Defall – Ator e cantor, iniciou a carreira artística aos 8 anos em um coral na cidade de São Paulo e aos 9 apresentou sua primeira peça teatral. Formou-se em Moda e estudou Psicologia. É aluno de Publicidade e Propaganda.

Na produção: Shirlene Holanda e Marcinha Fernandes

UM POETA, UM POEMA:

Esta seção abre espaço aos muitos ótimos poetas que ouço por aí, pelos bares e saraus do movimento cultural. Ou os que conheço da net ou dos vários livros comprados, doados, roubados, recebidos, aparecidos (livro é um bicho vivo…). Hoje, me utilizo descaradamente do blog do grande poeta e amigo Rubens Jardim, que realiza um belo trabalho de divulgação da poesia feminina chamado As Mulheres Poetas. De sua série, pego emprestado os poemas da Tereza Du’zai (valeu, Rubão!).

Fatal

Eis meus mortos, acuados sob o mármore frio,

ocultos em suas cavernas púrpuras.

Inúteis.

Sem esperanças, sem milagres;

fulminados, aniquilados;

vestidos para a eternidade.

Vencidos.

Não mais o sol os aquecerá, não mais a chuva os banhará;

nenhuma honra os envaidecerá, nenhuma glória os ressuscitará.

Suas sentenças foram cumpridas.

O amor não os salvou.

Volúpia

Todas nós, mulheres do mundo,

somos Virgens Marias,

parimos virgens e continuamos virgens;

todas nós, mulheres do mundo,

temos um José ausente, insuficiente;

todas nós, mulheres do mundo,

queremos um anjo Gabriel

que nos visite ao anoitecer,

todas nós, mulheres do mundo,

temos um amante invisível,

que nos acende,

nos santifica e nos penetra com seu fogo sagrado;

todas nós, mulheres do mundo,

somos o nosso próprio milagre,

o nosso próprio deus,

o nosso próprio diabo.

Todas nós, mulheres do mundo,

somos mães, irmãs e filhas de nós mesmas.

Redenção

Morrer sem perdão, sem arrependimentos;

sem ódios, paixões ou pretensões;

morrer em qualquer idade, em qualquer cidade;

adormecer à beira de qualquer estrada,

indiferente ao desconforto e à violência,

confundindo lobos com cães de guarda,

insensível ao egoísmo e ao preconceito;

abraçar a paz num pesadelo,

descer ao mais profundo abismo

a fim de se encontrar.

Tereza Du’zai, poeta catarinense, natural de Itajaí, é também contista, cronista e professora de Língua Portuguesa e Literatura. Seus poemas têm sido publicados em revistas, blogs e jornais brasileiros.

AGENDÃO

Você já sabe, né? Toda manhã de sexta-feira, tem uma ‘superagenda’ aqui, com fotos, cartazes, links e vídeos. Na quarta-feira de manhã, continuam os posts com os meus pitacos sobre política cultural, música, poesia e o escambau. Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas no link da Agenda da Periferia. Informe-se, atue e divirta-se!

Sexta-feira – 19 de agosto – 18h … Sarau Ilú Obá … Sarau de cultura e arte negra. Participação de Milena Sampaio e Mel Duarte, com microfone aberto. Na Galeria Olido.

Sexta-feira – 19 de agosto – 19h … Raros, Vintages & Inéditos … Exposição dos trabalhos de 32 fotógrafos brasileiros, de várias regiões do país, resgatando a história da fotografia brasileira nas últimas cinco décadas. São fotografias de Ana Lucia Mariz, Antonio Saggese, Artur Lescher, Cesar Barreto, Claudio Machado, Daniel Renault, Dimitri Lee, Eduardo Castanho, Eustáquio Neves, Fausto Chermont, Fred Jordão, Gentil Barreira, Guilherme Maranhão, Hilton Ribeiro, Kenji Ota, Luiz Carlos Felizardo, Marcelo Lerner, Mônica Zarattini, Nair Benedicto, Neide Jallageas, Patrícia Yamamoto, Paulo Angerami, Penna Prearo, Ricardo De Vicq, Roberto Linsker, Roger Sassaki, Rogério Assis, Rogério Reis, Rosa Gauditano, Silvio Dworecki, Vania Toledo, Zé de Boni. Curadoria de Fausto Chermont, do Foco Crítico, programa semanal sobre fotografia apresentado (com Guilherme Maranhão) na plataforma Periscope, às 22h das segundas-feiras.http://periscope.tv/foco_critico

Além da exposição, há palestras, mesa redonda e visitas guiadas. Irina Neblina e Mark James serão os responsáveis pelo som. Na Galeria Virgilio, em Pinheiros.

Sexta-feira – 19 de agosto – 19h … Julyana Gonçalves no Bar & Mercearia Carauari … A bela voz de Julyana, num show intimista, só com voz e violão. Covers de mpb e pop, além de convidados especiais mandando seus sons autorais. Entrada franca, na Vila Maria.

Sexta-feira – 19 de agosto – 19h30 … Sarau LiteraturaNossa Agosto 2016 … Sarau recebe a banda suzanense de rock Ato Final, a sessão de autógrafos do livro ‘Espinheiros’, de Guilvan Miragaya. Traga seu poema e doe um agasalho para a campanha ‘O calor das palavras’. Sorteio de livros e camisetas. Na Comunidade Kolping do Jardim Revista, em Suzano.

Sexta-feira – 19 de agosto – 19h30 … Fernandes no 2santo bar às 21h … O líder da Banda Mon Amour interpreta canções dos seus três discos solo: Modernas, Sobre Outras Coisas e Paralelo, além de covers de Gilberto Gil, Zeca Baleiro e Mutantes, entre outros. Abertura com Nina Villanueva às 20h. Entrada R$10. No Bexiga.

Sexta-feira – 19 de agosto – 20h … Noite de Samba com Jota.pê e Nina Oliveira … Os dois ótimos cantores prometem repertório dançante e cheio de clássicos pra galera cantar junto. Samba das antigas com participação especial de Dan Santos e Lino Batera. Entrada R$15, no Bar do Julinho, em Pinheiros.

Sexta-feira – 19 de agosto – 21h … Lucas Golinelli + Banda – Bar Padre Celestino … No antigo lar do Sarau Noites Autorais, Lucas chega com banda, som alternativo, som autoral, repertório de rock e pop nacional. Entrada R$5, em Guarulhos.

Sexta-feira – 19 de agosto – 21h … Os Dois: Renata Pizi e Sonekka … A grande cantora Renata Pizi e o compositor Sonekka (de quem já comentei AQUI) voltam a apresentar o show ‘Os dois’, cantando suas parcerias, acompanhados de Paulo Ribeiro (violão) e Bruno (Percuteria). No Brazileria.

Sábado – 20 de agosto – das 12h às 19h … Grazz = Jazz no gramado … Atrações gastronômicas e musicais, além de intervenções artísticas variadas, flash tattoo e jogo de Tarot. Música com os djs Bruno E. (Superjazz), Dudão Melo (Jazzmasters + Superjazz), Luanda Baldijao (Buraco Quente + Balaio do Mundo), Tim Adams (Sunday Session), Xan Lucato (Grazz), com Mr. Rabbit na programação e Marcio Negri no sax (Superjazz). É a estreia da festa na Praça Waldir de Azevedo.

Sábado – 20 de agosto – 13h30 … Outras Vozes em Voz Alta … Lançamento do livro ‘Outras Vozes’, de Plínio Camillo, coletânea de contos sobre o negro escravizado no Brasil. Sarau com leitura dramática. Investimento: R$45. Na Casa da Palavra Mário Quintana, em Santo André.

Sábado – 20 de agosto – 14h … Sarau Urbanista Concreto … O escritor e artista plástico Hugo Paz lança ‘Retrato de um cotidiano adormecido’ e expõe seus quadros. Sarau apresentado pelo escritor e poeta Germano Gonçalves, com a música de Gabriel Dicelli e textos de Tiago Cordeiro, além do sorteio de livros. Na Força Cultural, no Parque São Rafael.

Sábado – 20 de agosto – das 15h às 22h … Festerê de 1 ano do Acolá Diversão e Arte – Você me tirou do meu Centro. Acordei na Zona Norte! … A exposição comemora um ano do Acolá Diversão e Arte e propõe discussão sobre território, limites, deslocamentos e ocupações dentro de SP. O tema partiu do grafite da artista ‘Siss’ (foto acima). A convocatória se estendeu a artistas visuais, de vídeo, novas mídias, música (duos, trios e djs) e performance, residentes na ZN de SP. Os selecionados foram Cau K. Silva, Dafne Setton, Duo XVIII, Gislaine Costa, Jhose Cordeirovich, Larissa Carozzi, Matheus Mendonça, Mariane Custodio, Mercia Morais e ZNLovers Crew. Vão rolar comes, bebes e muitas surpresas. Entrada franca, na rua Cataguases, 48, no Jardim São Paulo.

O Acolá Diversão e Arte é um espaço cultural independente, sediado numa casa grande com varandas.

Dirigido pelas artistas multimidia Simone Jablkowicz e Aieda Freitas, tem como foco principal o intercâmbio entre arte, artistas, sociedade e meio. Conta com os seguintes eixos de trabalho:

– AcoLAR – Programa de Residência Artística

– Cursos e Oficinas Culturais

– Exposições e apresentações artísticas

– AcoLAB – MediaLab

Sábado – 20 de agosto – 15h … Shakyonte com Angélica Romero, intervenções artísticas e mini-palestras … A violonista Angélica Romero musica poemas (com André Pinto). Intervenções artísticas de Jotace Rhazec, Luciano Garcez (cistre medieval), Bernardo Pereira, Gabriela Joy e Alberto del Risco (fotografia), Anette Naiman (ex-atriz da Globo e fundadora do Teatro Garagem), Daniel Silvério (violão), Raphael Freschi e Luiz César Coletto Pedro, Felipe Pirri (poesia), Costa Àvila e Leandro Machado (artes plásticas), Francielle Biglia (declamações) e Andrea Sousa (do grupo ‘Línguas Encantadas e Encantantes’). Em meio às atrações, mini-palestras de variados temas. Ao final, o poeta André Pinto apresenta o vídeo ‘Divagações em Meditação’. Na Livraria Nobel Mais Shopping Largo 13.

Sábado – 20 de agosto – das 17h às 22h … Augusta City Limits @augusta 339 … Festival busca promover as bandas independentes da cena underground paulistana sem segmentar nem limitar estilos. Com as bandas The Molodoys, Voliere, Belga Bordo, Civil Mouse, Os Intocaveis e The MidLouds. Entrada R$20.

Sábado – 20 de agosto – 17h … Desconcertos de Agosto … Sarau organizado pelo poeta Claudinei Vieira terá a presença de Isabela Penov, Yara Camillo, Juliana Bernardo, Ricardo Escudeiro e Simone Teodoro, que lança pela Patuá o seu ‘Movimento em Falso’. Na Patuscada, na Vila Madalena.

Sábado – 20 de agosto – 17h … Autoria – A Hora e a Vez do Compositor … Evento do ‘Projeto Autoria’ com destaque para obras inéditas de artistas da Baixada Santista como Bruno Conde, Luiz Cláudio de Santos, Paulo Cézhar Luz, Rogério Baraquet, Walter Jr, Célia Demézio, Danilo Nunes, Gessé Froes, Bell Mainardi e Lee Eliseu. Entrada R$10. No Corisco Mix, em Santos.

Sábado – 20 de agosto – 17h … Camila Brasil no Cerveja Azul … A ótima cantora e compositora paulistana, Camila Brasil apresenta-se num show intimista com canções inéditas e releituras de Céu e Marisa Monte e Fiona Apple. Entrada R$20 e R$30. Na Mooca.

Sábado – 20 de agosto – 18h … Sarau Encontro de Utopias … Um dos melhores saraus de SP, com microfone aberto e gravação da apresentação disponibilizada na internet. O Batuta Duo (Rodrigo Procnov e Gerson Silva Jr), apresenta seu cd ‘Ostinato Nordestino’. O poeta, cordelista e cantador Costa Senna lança o livro “60 vezes Eu”. No CCSP.

Sábado – 20 de agosto – 20h … Sarau Arte Canal #10 … Além dos artistas da casa (Grupo Teatral Ansur, Grupo Ato Real Fora do Tempo e Alucinógeno Dramático Teatro & Pesquisa), o sarau tem como convidados: Flor Di Castro (performance, instalações, vídeo instalações e pintura), Jovilson Cândido e Ester Monteiro (música), Raquel Pereira (música). Com Ivan Neris, Darkney e Tarcísio Hayashi na apresentação e organização. Entrada franca, na Aldeia Satélite, em São Miguel.

Sábado – 20 de agosto – 20h … Suindara Rock Sertão no ECLA … Banda volta ao espaço onde estreou há quatro anos. A Suindara, que costuma se apresentar pelas ruas e praças, conta e canta histórias do sertão em forma de música folclórica. Participação de músicos e cantadores, num clima de festa e reencontros. Apoio, R$10. No Bexiga.

Sábado – 20 de agosto – 20h … Etta … O músico apresenta repertório autoral, voz e violão. Convidados: Banda Ciranda em ação e Mou Vidinha. Na A Produtora Café.

Sábado – 20 de agosto – 20h30 … SEGREDO – Show e peripécias cênicas … O multiartista Thomaz Gomide, participante ativo dos saraus da Cia Amadododito, promete revelar um grande segredo. Só quem for saberá. Músicas, poesias, danças e artimanhas, com Gabriel Fabbri ao piano e a canja do professor Roberto Seresteiro. Entrada R$25, na Amadododito Fábrica de Arte.

Sábado e domingo – 20 e 21 de agosto – às 21h e às 18h … Ellen Oléria no SESC Vila Mariana em SP … A grande cantora lança seu disco #Afrofuturista acompanhada por Flávio Silva (teclados), Davi Gomes (bateria), Ed Menezes (baixo), Valentino Menezes (percussões). Entrada R$25, na Vila Mariana.

Sábado – 20 de agosto – 21h … Kana e Ellen Arruda quinteto … Show novo de Kana Nogueira (ao piano) com o Ellen Arruda Quinteto. No repertório, além de mpb, jazz e instrumental, novas canções de Kana com Kleber Albuquerque, Marcio Policastro e Léo Nogueira. No 2 santo Bar, no Bexiga.

Sábado – 20 de agosto – 21h … Estréia oficial Fernet Matutino … Nova banda roqueira, Fernet Matutino, formada por Nasa (guitarra e vocais), Pier (guitarra), Chess (baixo) e Marquinhos Zero Onze (bateria), faz sua primeira apresentação naquele que é o maior point de roqueiros da Vila Maria, o LêRock Bar. Entrada franca.

Sábado – 20 de agosto – 23h … Lançamento do Sertão Cigano – Xaxado Novo … Lançamento do primeiro cd da excelente banda Xaxado Novo, formada por Davi Freitas (voz, violão), Felipe Gomide (rabeca, coro), Bruno Duarte (zabumba, surdo e coro) e Marcus Simon (percussões e coro). O show tem participação de Gabriel Levy (Mawaca, Mutrib) e Mario Aphonso III (Orkestra Bandida, Arabesque, Mutrib), das dançarinas Ana de Mag e Karla Jacobina e discotecagem do incrível DJ Tudo. Abertura com os tambores sagrados do Maracatú Bloco De Pedra. Ingresso antecipado R$20, na porta R$25 e R$30. No Centro Cultural Rio Verde.

Domingo – 21 de agosto – das 10h às 17h … Feira Dora – 1ª Edição … Feira criada para unir produtoras e fortalecer a rede de mulheres que criam e comercializam. Compre diretamente de quem produz: comidas, roupas, acessórios, artesanatos variados, brinquedos, enfeites, bottons, cangas, plantas e etc. No Hernandez Park.

Domingo – 21 de agosto – 12h … Passeata 2016 – Raul Seixas Rock … Desde 2007, todo maluco-beleza que se preze participa da passeata pra lembrar e homenagear o grande Raulzito. Se der, estarei lá também. Toca Rauuuuuul! O pessoal vai se encontrar em frente ao Teatro Municipal, na praça Ramos de Azevedo.

Domingo – 21 de agosto – 14h … Sarau da Praça (MAP) – No princípio era Eva … Sarau com um tema superespecial: Mylla e Luck estão esperando a chegada da filhinha Eva, e o coletivo pede contribuições para presentear o casal (pacote de fraldas também está valendo). Participação da cantora e compositora Bia Ferreira, intervenção do Coletivo Acuenda, varal de poesias com textos da Agathá D’Oliveira, varal com desenhos de Ester Amane, Projeto Muambei com várias peças style, distribuição de livros e microfone aberto. Na Estação São Miguel Paulista-Praça, Padre Aleixo Monteiro Mafra.

Domingo – 21 de agosto – das 16h às 23h … Exu Convida – Rock and Roll … A segunda edição do festival é todo dedicada ao Rock and Roll underground de Sampa em suas várias sonoridades. Com as bandas Vertical Jungle, Dependentes Quimicos (DQ), Neurônios Alucinados e Exu do Raul, além dos poetas e performers confirmados: Rita Medusa, Stand up do Michel Weber, Intervenção Morte ás vassouras com Claudia Canto e Vladi Victorelli, Political Drama com Paloma Klisys e dj Britadeira (do Sarau Erótico Yopará). Entrada R$10, no Morfeus Club.

Domingo – 21 de agosto – 21h … TAIGUARA … Exibição do vídeo gravado em fevereiro lembrando os 20 anos sem o grande compositor e cantor Taiguara. No Bar do Frango, no Parque São Lucas.

Segunda-feira – 22 de agosto – 21h … Anna Bueno – Lançamento do Videoclipe de ‘Quem Sabe’ … Pelo Youtube, a cantora-revelação apresenta videoclipe de uma das músicas de seu novo cd. E pra quem quer conhecer e/ou adquirir o cd, é só enviar um e-mail para o site dela: www.annabueno.com.br. E já adianto que no sábado, dia 27, ela fará show no Bistrô Esmeralda (Anna Bueno – show de pré-lançamento do Cd: Inspir’Ação)

Terça-feira – 23 de agosto – 17h … Abertura do ‘Estéticas das Periferias’ … Espetáculo de dança abre a Mostra Estéticas da Periferia 2016. A ideia é traçar a história do corpo negro e periférico desde sua origem e tradição africana até os dias de hoje. Às 17h, roda de conversa ‘Direito à Cultura: Cultura da Desobediência’. Às 20h, espetáculo ‘Dos Tambores ao Tamborzão’ com Mariana Camara, Grupo Zumb Boys, Cia. Sansacroma, Chemical Funk, Felix Pimenta e Cia. Batekooniana. Entrada franca, no Auditório Ibirapuera.

