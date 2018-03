Foi um findi agitado, de muita programação cultural. Não deu pra presenciar muita coisa, mas meus amigos me deram bons retornos das atividades. Gostaria de ter ido cantar no sarau da Umapaz, dentro da Virada Sustentável, mas imprevistos me atrasaram e cheguei lá tarde demais. Minhas desculpas ao grande artista e promotor cultural Zulu de Arrebatá, que tão gentilmente me convidou. Fiquem com algumas notas e fotos sobre os eventos legais que aconteceram (e com a ‘agendinha’ para esses dias). E mais duas dicas imperdíveis: o projeto ‘Abalo Sísmico‘ e os livros da talentosa poeta mineira Adriane Garcia. Confira:

FINDI ANIMAL:

FOTOS DO SOPA, SARAPAU,

PERIFA, DADA E FESTIVAL

É amigos. Foi um fim de semana bem movimentado. Sábado, em Pinheiros, o poeta Vlado Lima comandou com o seu bom humor habitual mais um divertido Sopa de Letrinhas, um dos melhores e mais tradicionais saraus da cidade. Cheguei tarde, mas a tempo de ver Flá Perez (com seu ótimo livro de poemas, Antropoflágica) e o multiartista Ricardo Kelmer (com o seu Versos Safadinhos Para Noites Românticas ou Vice-Versa). Ainda acompanhei a performance de alguns poetas convidados: Maria Giulia Pinheiro (que declamou seu famoso poema sobre a gravidez do Papa – ver mais sobre ela abaixo), Augusto Cerqueira (excelente poeta ligado ao Sarau da Cooperifa) e Liz Rabello (que também lançou seu livro infantil ‘A menina que mastigava letrinhas’, na Bienal), além da presença sempre muito aplaudida das poetas Claire e Renata Regina, no palco aberto. Tive o prazer de ouvir e cantarolar com o Álvaro Cueva a sua bela canção Bosconeana (um clássico!) e a excelente performance das meninas da Vila Maria, Simone Barbour e Sheilinha (foto acima), acompanhadas pelo violão do João Emílio e pelo bandolim da Jane. Ainda teve, entre outros músicos e poetas, a bela voz da Deise Capelozza e a viola de Betto Ponciano. Isso tudo sem falar das biritas e papos legais que sempre rolam por lá. O fotógrafo do saraus da ZN, Roberto Cândido, atento a tudo, registrou. Veja aqui as fotos do Sarau Sopa de Letrinhas.

Na sexta-feira, enquanto eu estava no trabalho, rolou o show ‘Meu Festival dos Festivais’, no salão de eventos do hotel Cambridge (acima). Não pude ir, claro, mas vários amigos estiveram lá e adoraram. Parabéns ao Tarica, ao Bráu e a todo o pessoal que participou. Aqui, algumas fotos pra quem quiser sentir como estava o clima.

Ainda no sábado, aconteceu em Guarulhos a grande exposição DADA 100 anos (acima), com a participação de diferentes autores de vários países e a exibição de filmes e documentários sobre o Dadaísmo, além do ‘Sarau DADA’, com apresentações musicais e performances. Parabéns à Ligia Reginna, ao Eder Lima, à Rosinha Morais e a todo o pessoal do Coletivo 308, que organizou e participou. Sinta a alegria que salta dessas fotos.

Não posso deixar de citar a festa pelo sexto aniversário do Coletivo Perifatividade (acima). Aqui, algumas fotos do sarau que eles realizaram na Bienal. Parabéns, pessoal!

E termino essa seção com as fotos da banda TelaBeat (foto 1) no Quebrada Instrumental, do Sarapau (Sarau na Paulista – foto 2) e da participação dos Poetas do Tietê (foto 3) na Bienal. Já que não dá pra estar em todos os lugares, a gente dá uma olhadinha virtual. Parabéns a todos esses artistas que ocupam ruas, praças, bares, escolas e clubes levando poesia, música, alegria e informação ao público. Veja o álbum dos eventos: Sarau Quebrada Instrumental, Sarau da Paulista e Poetas do Tietê na Bienal.

EM TRANSE:

ABALOS SÍSMICOS

MISSIONÁRIOS

Em Transe – Abalos Sísmicos Literários … Aê pessoal que escreve e faz teatro: não dá pra perder essa dica. São dois dias de artes misturando literatura, performance cênica e música, onde a força motriz é a palavra falada. Poetas, cronistas, escritores e atores de diferentes estilos declamam seus desejos mais secretos, suas tragédias e dramas épicos, seus terrorismos literários e devaneios passionais, para um arrebatamento coletivo ao vivo. Olhem só o timaço que faz parte do projeto: Xico Sá, Fausto Fawcett, Roberta Estrela D’Alva, Lorena Calabria, Tavinho Paes, Camila Fraga, Mário Bortolotto, Júnio Barreto, Guizado, Luiz Leprevost, Chris Couto, Ubirathan do Brasil, Carolina Meinerz, Carolina Fauquemont, Rodrigo Carneiro e Richard Ribeiro. Os poemas e crônicas declamados nesse primeiro encontro de ‘spoken word’ em São Paulo, são tanto autorais, como de escritores que extrapolaram no experimentalismo de sua arte com a própria vida de forma intensa. Veja a programação:

Dia 30 de agosto, terça, às 20h –

• Tavinho Paes – ‘Do Pó ao Pó’

• Rodrigo Carneiro – ‘A Revolução está em Gil Scott-Heron & Sanvi Panou’

• Roberta Estrela D’Alva & Guizado – “Slam Blue e Outros Tons”

• Ubirathan do Brasil – ‘O Amor Circuncidado’

• Camila Fraga – ‘Socos no Escuro’

• Frenesia – ‘Vórtices Literários e Outros Beats’

(Lorena Calabria: ‘Pagu + Ana C.’)

(Chris Couto: ‘Patti Smith + W.S. Burroughs’)

(Carolina Meinerz: ‘Sylvia Plath + Anne Sexton + Elise Cowen’)

Dia 31 de agosto, quarta, às 20h30 –

• Tavinho Paes – ‘Amores Perros’

• Lorena Calabria – ‘Café Pingado e o tal do Amor, poemas de Jacques Prévert e Boris Vian’

• Trovadores do Miocárdio – ‘Músicas de Amor Diluídas em Crônicas’

– Xico Sá

– Fausto Fawcett

– Júnio Barreto

– Mário Bortolotto

– Luiz Leprevost

– Chris Couto

– Carolina Fauquemont

– Rodrigo Carneiro

A direção artística é de Eduardo Beu, com produção executiva de Bruno Bocchese. Os ingressos vão de R$25 a R$75. No Viga Espaço Cênico, à Rua Capote Valente, 1323, próximo ao metrô Sumaré. (Leia mais sobre o ‘Abalos’ nessa matéria do Guilherme Sobota, do Estadão)

UM POETA,

UM POEMA

Esta seção abre espaço aos muitos ótimos poetas que ouço por aí, pelos bares e saraus do movimento cultural. Ou os que conheço dos vários livros comprados, doados, roubados, recebidos, aparecidos (livro é um bicho vivo…). Hoje, o caso é de um ótimo livro emprestado pela minha amiga (e também poeta) Silvia Maria Ribeiro: ‘Fábulas para adulto perder o sono’, da Adriane Garcia, que venceu o prêmio Paraná de Literatura, em 2013. Nele, a autora dá novas visões, versões, finais e morais surpreendentes para as histórias (não muito) infantis que conhecemos.

Os artistas

Os artistas são aqueles que veem

Chifre em cabeça de cavalo:

São deles os unicórnios.

Ceticismo

Sei que adoeço

Que morro

Que choro

Sei que desapareço

Órfã de céus, infernos

Paraísos

Sei, e saber me torna

Impura

Da inocência de inventar histórias

De criar travesseiros de nuvens.

A santa

A santa subiu o morro, descalça,

Distribuindo todos os seus pertences.

Raspou a cabeça

Aos alopécicos,

Deixou a bolsa

Aos famintos,

A roupa,

Aos desnudos

E continuou subindo…

Nua em pelo

Deitou-se com os necessitados

De alívio:

Foi malvista

E doou seus olhos

Aos cegos.

Abre-te Sésamo

O menino emprestou-se

Pra dizer o mais profundo de si

E desceu aos infernos.

De lá saiu dono

De duras verdades suas

E abriu as mãos

Com esses tesouros:

Duas lágrimas em pedra,

Um sorriso perdido,

Um dente sem fada.

Guardou-os, não tinha baú.

Incrustou-os nas entrelinhas

De suas pinturas rupestres.

Aleijão (de ‘Só, com peixes’)

Um peixe é um pássaro

Sem asas

Mas um pássaro é um peixe

Sem águas

E não são como nós incompletos

Porque o pássaro

É um contente emerso

O peixe

Bem submerso

O homem escava

Submarinos

E se alada

A descontento:

os pés na terra.

Adriane Garcia, é de Belo Horizonte. Historiadora, arte-educadora e atriz. Escreve poesia, contos, livros infantojuvenis e teatro. Publicou os livros de poesia Fábulas para adulto perder o sono (2013), O nome do mundo (2014) e Só, com peixes (2015). Integra o site Escritoras Suicidas e colabora na Revista Mallarmargens. Leia mais poemas dela AQUI e conheça seu blog ‘Os livros que li.

AGENDINHA

Passei a publicar o ‘Agendão dos Saraus para o Fim de Semana’ num post separado, todas as sextas-feiras. Abaixo, seguem algumas sugestões para esta quarta, quinta e sexta-feiras. Acompanhe também as muitas opções contidas nesse link da Agenda da Periferia. Informe-se, atue e divirta-se!

Quarta-feira – 31 de agosto – 19h … Tempos de Olívia – em São Paulo … Lançamento do romance de Patricia Maês, escritora paulistana radicada em Belo Horizonte. O livro trata da crise criativa de uma escritora dividida entre a necessidade vital de criar e a melancólica constatação de que isso se tornou impossível num mundo de valores vazios. E vai rolar um bate-papo sobre a obra com o filósofo Luís Louceiro. Saiba mais sobre ela (e o livro) em seu blog. Na Central das Artes.

Quarta-feira – 31 de agosto – 19h … Lançamento do livro ‘Alteridade’, de Maria Giulia Pinheiro … A autora é também atriz, roteirista e dramaturga. Maria Giulia é uma das melhores poetas que conheci na cena dos saraus. Lançou também ‘Da Poeta ao Inevitável’ e escreveu os espetáculos ‘Mais um Hamlet’, ‘Alteridade’ e ‘Bruta Flor do Querer’, que também dirigiu. ‘Alteridade’ é um poema longo em que ‘a Mulher narra o estupro que sofreu e passa, camada a camada, pela sociedade que produz e normatiza a dominação sobre as mulheres’. Os livros são numerados e contém diferentes intervenções feitas pela autora. A entrada é franca, o livro custa R$20. Na Patuscada. (abaixo, vídeo com poema dela)

Quarta-feira – 31 de agosto – 19h … 5°Edição Sarau na Padoka – Anarquia, Punk e Ciclovia …

O Espaço cultural Padoka e o Movimento Ocuparte promovem mais um encontro de músicos, poetas, contistas, cronistas, atores e artistas. Lançamento do livro ‘A ler vazios’, de Daniel Brito. Participação da Banda Punkia e exposição de desenhos em HQ do Danylo Paulo. Debate sobre ‘Ciclo Ativismo e Anarquia’ com Orinho e Tony Miotto, além do microfone aberto. Na Padaria Alternativa (Praça Waldemar Bassi. Pracinha Do Marília).

Quarta-feira – 31 de agosto – 20h30 … Tanger Sessions Carol Naine … Carol, ótima cantora e compositora, é das melhores artistas da nova safra de mpb. Leia o que falei sobre ela AQUI. Neste show, traz músicas do novo álbum, que será lançado em breve. Participação especial da talentosa Nina Oliveira (de quem já falei AQUI). O primeiro trabalho autoral de Carol foi selecionado ao 26º Prêmio da Música Brasileira e ficou entre os 10 finalistas do DMX, o maior prêmio da música digital no mundo. Foi indicada pelo Buzzfeed como 20 nomes da nova mpb em 2015 e premiada como compositora em diversos festivais da canção. Ouça AQUI algumas canções dela. Entrada R$20 (na porta) ou R$15 (nome na lista). No Tanger Restaurante.

Quinta-feira – 1 de setembro – das 14h às 20h … Sarau Encontro de Utopias na Bienal do Livro … Um dos melhores saraus da cidade convida poetas, cantadores, cordelistas, cirandeiros, brincantes e arteiros pra participar dessa festa na Bienal. Já confirmarama presença a Banda Vila Morena, o Grupo Banhu Maria, o músico Chico Pedro, do Raíces de América, os cordelistas Cleusa Santo, Paulo Dantas e João Nascimento e as poetas Joana Vieira e Eunice Souza. Sarau com palco aberto.

das 14 as 16h – Sarau Encontro de Utopias na Bienal do Livro, no estande L010 , da Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Educação.

das 18 as 20h – Sarau Encontro de Utopias na Bienal do Livro, no estande J 091 , do Conselho Regional de Biblioteconomia.

Quinta-feira – 1 de setembro – 19h … Música Autoral Paulistana … O MAPA (Música Autoral Paulistana) será uma mostra da música independente que se faz na ZN e na cidade, com artistas da região e convidados. Vá conferir a diversidade de sons e a riqueza das composições e arranjos. Artistas confirmados: Bruno Brasil e Fernando Diniz, Dora Bueno, Eufra Modesto, Galldino, Viegas, Costa Senna, Edu Sereno (ver clipe abaixo) e Márcio Lugó. No Sesc Santana.

Quinta-feira – 1 de setembro – 19h30 … Lançamento – Nu Frontal com Tarja, de Lúcia Santos … Novo livro da excelente poeta maranhense Lucia Santos, que têm muitos poemas musicados por craques da nova mpb como Zeca Baleiro, Vanessa Bumagny, Kana Nogueira, Márcio Pazin, Adolar Marin e outros. O músico André Bedurê e o dj Érico Theobaldo participam do lançamento. No Julinho Clube. Aqui, a Lúcia declama um de seus poemas e, abaixo, ouça uma bela parceria com o Kleber Albuquerque:

Quinta-feira – 1 de setembro – 20h … Sobrenome Liberdade – 4 Primaveras – Edição 64 … Sarau acontece toda primeira quinta-feira do mês. Na edição de quarto aniversário, pocket-show com Daniel Silva (clipe abaixo) e lançamento da nova camiseta do sarau (edição limitada). No Relicário Rock Bar.

Quinta-feira – 1 de setembro – 20h30 … Bruna Moraes no Horácio Café … Sobre a jovem e excelente cantora Bruna Moraes eu já falei AQUI. Ela iniciou os estudos musicais aos 11 anos e, aos 14, já ganhava seu primeiro festival, com ‘Chorei Num Samba‘, em Tatuí – SP. Em 2013, lançou seu primeiro disco autoral, o ótimo ‘Olho de Dentro‘. Não demorou muito para representar o Brasil no festival Mendoza En Bossa, além de uma série de participações em eventos e shows. Couvert R$10. Ouça mais Bruna AQUI e se emocione com essa magistral interpretação:

Sexta-feira – 2 de setembro – 20h … Anacã Cia de Dança em São José do Rio Preto … Apresentação do novo espetáculo EleEla, com Carolina de Sá, Rafael Luz e elenco. Coreografia de Edy Wilson. No Teatro Municipal Humberto Sinibalidi Neto, na AV, Brigadeiro Faria Lima 5381 – Praça Cacilda Becker. Grátis (retirar ingresso uma hora antes). Abaixo teaser do belo espetáculo.

Sexta-feira – 2 de setembro – 19h30 … Raphael Andhra no Carauari … Pop, rock, mpb, blues e jazz em versões muito pessoais de Raphael Andhra. Com os saborosos petiscos e drinques do Bar e Mercearia Carauari. Na Vila Maria, entrada franca.

Sexta-feira – 2 de setembro – 20h … Julyana Gonçalves e Banda no Bar e Cachaçaria do Anão … Com os parceiros Tiago Eira e Renan Alves, Julyana traz o melhor do rock and roll, samba e soul nacional e internacional. Entrada franca, no Bar do Anão, na Vila Maria.

Sexta-feira – 2 de setembro – 21h … ‘Pássaros na Garganta’ no Sesc Vila Mariana (com Arrigo Barnabé) … Recriação do repertório integral do maravilhoso disco ‘Pássaros na Garganta’, de Tetê Espíndola, além de algumas músicas do período, que fazem parte desse universo ‘lisérgico’ por onde transitavam musicalmente Tetê e Arrigo Barnabé. Não costumo colocar artistas conhecidos na agenda dos saraus, mas Tetê e Arrigo merecem. São íntegros e mantém a qualidade de sua obra, independentemente do sucesso que alcançaram. O show terá Tetê na craviola e voz, Felix Wagner no piano e vibrafone, além da participação muito especial do grande Arrigo. No Sesc Vila Mariana.

ATÉ SEXTA, PESSOAL,

COM O AGENDÃO PARA O FINDI.

… … … … … … …