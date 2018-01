Mais uma sexta-feira na área e uma extensa programação te espera. Olha aqui o seu agendão lotadão de festa, show, passeio, teatro, encontro, cinema, expo, debate e tanto etc legal que nem lembro mais qual. Perdi a conta de tanto sarau e o escambau pela cidade loka de essepê. Aqui tem diversidade à toda convivendo feliz. É só escolher, cair dentro e curtir. Sorria: X!

(O novo lay-out do site ainda apresenta alguns problemas. Mas se você clicar sobre as palavras em azul, em negrito, em itálico ou sobre a maioria dos nomes de artistas, cds, livros e lugares, um link deve se abrir.)

AGENDÃO

Você já sabe, né? Toda manhã de sexta-feira, tem uma ‘superagenda’ aqui, com fotos, cartazes, links e vídeos. Na quarta-feira de manhã, continuam os posts com os meus pitacos sobre política cultural, música, poesia e o escambau. Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas no link da Agenda da Periferia. Informe-se, atue e divirta-se!

Sexta-feira – 22 de julho – das 14h às 21h … Abertura da Casa Plana … A Casa oferece cursos e oficinas relacionados à arte da publicação de livros e zines além de grupos de estudo de desenho e fotografia, cineclube, atividades gratuitas e aulas abertas. A equipe da Plana recebe os apoiadores e amigos para uma confraternização de abertura, com música e cerveja. Na Casa Plana.

Sexta-feira – 22 de julho – 19h … Paul Constantinides – Postais de Jacareí … Após passar dois anos colhendo imagens dos pontos referenciais da cidade, o fotógrafo lança e autografa seu trabalho. São 5 cinco postais que foram colocados dentro de um envelope e estarão à venda por R$ 25. Na Benedire Café e Livraria, em Jacareí.

Sexta-feira – 22 de julho – 19h … Som da Estrada … O duo Giliane Meireles e Valter Gusmão (voz e violão), apresentam uma viagem sonora e sentimental através de canções autorais ou interpretando os sucessos de artistas consagrados da mpb. No Carauari Bar e Mercearia, na Vila Maria.

Sexta-feira – 22 de julho – 19h … Sarau das Pretas – SP – 3ª Edição … Coordenado por Débora Garcia, Elizandra Souza, Jô Freitas e Thata Alves, o sarau propõe reflexões sobre feminino, cultura e ancestralidade negra. Esta edição integra a programação da 2ª Mostra da Mulher Afro, Latino-Americana e Caribenha: Violências Invisibilizadas. No Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

Sexta-feira – 22 de julho – 19h … Show Estrada Afora … O violeiro, cantor e compositor Jackson Ricarte apresenta seu show de música regional inspirado em mestres como Elomar, Dércio Marques, Geraldo Azevedo e Vital Farias. No ceu Quinta do Sol.

Sexta-feira – 22 de julho – 20h … Arraiá no Santa … Showzaço da excelente banda Lhamas do Tibet, que mistura rock, jazz e blues numa levada pessoal e brasileira. Arraiá com carne louca, cuscuz, pipoca, bolos e tortas pra comemorar o níver do Albano, baterista da banda. No Santa Sede, entrada R$ 20.

Sexta-feira – 22 de julho – 20h … Mostra de Processo – Teatro CDC … O Módulo Teatro Para Iniciantes e o Pesquisa Teatral Continuada apresentam mostra com duas pequenas cenas teatrais sobre o cotidiano. O grupo de atores será orientado por Lucas Laureno e Marcos Gomes, sob a coordenação de Inácio Neto. Na Aldeia Satélite Espaço Cultural, em São Miguel.

Sexta-feira – 22 de julho – 21h … Noite Novo Rock … Shows com as bandas João Perreka e os Alambiques, Um Quarto, Mokassin e Os Infames. Discotecagem de Will Carbônica (Seletores Tropicais). No Deco Rock Bar, em Guarulhos. R$ 10.

Sexta-feira – 22 de julho – 22h … Popó Moreira no Mundo Art … Show com o virtuoso guitarrista que já se apresentou em inúmeros festivais e passeia pelo blues, rock e jazz com maestria. Com Fernando Thomaz na bateria e Venício Rabelo no baixo e vocais. Entrada R$ 20. No Mundo Art.

Sábado – 23 de julho – das 10h às 20h … SP Music Rua … Projeto visa dar visibilidade a artistas da cena independente. Cinco bandas foram escolhidas por votação no site do festival e farão pocket-shows de 30 minutos. O evento ainda terá grafiteiros, exposição de guitarras e feira gastronômica. Na Galeria do Rock.

Sábado e domingo – 23 e 24 de julho – das 10h às 20h … MERCADO AFRO … Para homenagear o Dia da Mulher Afro Latino-Americana e Caribenha, diversas marcas com referências étnicas participarão do evento que tem curadoria de Loo Nascimento. Moda, design, gastronomia, oficinas, bate-papo, bebidinhas, música e dança. No Clube Homs, na Paulista.

Sábado – 23 de julho – das 13h30 às 19h30 … Vila Madalena, grátis: choro na rua e o melhor do samba … Em meio a desfile de moda nacional e degustação de queijos e vinhos artesanais, o quarteto formado por Vitor Enoki (sax), João Pellegrini (violão 7 cordas), Lincoln Pontes (cavaco) e Allan Pio (pandeiro) interpreta clássicos do chorinho. Depois a cantora Corina Magalhães apresenta o show “O Samba Que Eu Sei”, acompanhada pelos músicos Kaká Silva (violão), Tavinho Simões (sax) e Lino Barbosa (bateria).

Sábado e domingo – 23 e 24 de julho – das 14h às 17h … MUSICAL HAIR PAZ & AMOR … A Cia de Artes Makuná apresenta releitura do consagrado musical Hair, que conta a história de um grupo de pessoas que luta por um mundo de paz e amor. Grátis (retirar o ingresso uma hora antes). Na Fábrica de Cultura do Belém. Na noite de sábado, a Cia canta um trecho do espetáculo no Sarau da Maria.

Sábado – 23 de julho – das 15h às 21h … Sarau do Peixe – LGBT … O sarau de julho tem como tema o movimento LGBT e homenageia a poetisa e travesti Agathá D’Oliveira. Participam Os Homens de Saia e o Coletivo Acuenda, grupos que lidam com a temática. Na programação, a música da ótima cantora Anna Bueno, o mini-slam Uma Tacada Só e a intervenção poética do Estopô Balaio. Débora Garcia fala sobre seu livro “Coroações”. E ainda tem o palco aberto. Na Casa Balaio.

Sábado – 23 de julho – das 15h às 21h … Batuque de Xangô … Batuques, brechó e comidinhas. Traga seu tambor. DJ Evelyn e Ilú Obá animam a festa na Alameda Eduardo Prado.

Sábado – 23 de julho – 15h … Slam das Minas SP – Edição Preta … Batalha de poesia falada que envia representantes brasileiros para a Copa do Mundo. Exige-se textos autorais com no máximo três minutos. Antes da competição, qualquer pessoa poderá falar no microfone aberto, mas somente pessoas que se vejam no gênero feminino poderão batalhar. Apresentação das poetas Luz Ribeiro e Thata Alves. Convidadas: Ingrid Martins, Deusa Poetisa e Tayla Fernandes. Na Casa de Cultura São Mateus.

Sábado – 23 de julho – 15h … Sarau Coletivo Poesia Maloqueirista … Dentro do projeto ‘O Autor na Praça’, o ex-senador Eduardo Suplicy falará sobre seu livro ‘Renda de Cidadania – A saída é pela porta’. O cartunista Junior Lopes fará caricaturas. Na sequência, o Coletivo Poesia Maloqueirista fará intervenções poéticas. Microfone aberto ao público. No Espaço Plínio Marcos, na praça Benedito Calixto, em Pinheiros.

Sábado – 23 de julho – 16h … Inauguração – Mora Mundo … Organização comunitária tem por lema ‘buscar novas formas de existir’. Na inauguração, um sarau pra promover o encontro de pessoas e expressões artísticas. Com a presença de Eufra Modesto, Trio Agrestino, Luisa e Bê (Banda Pitaias), a festa vai ter forró, decoração especial, comidinhas e correio elegante. Entrada franca. O Mora Mundo fica na Barra Funda.

Sábado – 23 de julho – 17h … Show Almir Sater SP (Grátis) … O grande violeiro cantará suas belas canções na Ocupação Sesc Parque Dom Pedro II. Almir pode entrar aqui, na agenda dos saraus, pois é exemplo de cantor e compositor de sucesso que mantém a integridade artística.

Sábado – 23 de julho – 18h … Ophelia e seu duplo (Ensaio Aberto) … Com direção de André Corrêa, as atrizes Renata Asato e Verônica Sarno realizam ensaio da peça no espaço INBOX Cultural (metrô Faria Lima). Entrada Franca.

Sábado – 23 de julho – 19h … Hotel Ferrugem … Coletivo cultural do Piauí reúne seus artistas numa grande festa-show com as bandas Cianeto HC, Cidade Estéril, Old School Kids e Valciãn Calixto, além de exposição das fotos de Breno Andrade, dos desenhos de Joniel Santos e de uma banca com os livros O Que Acontece Quando Não Estamos Olhando (Agostinho Torres), Reminiscências do caseiro Genival (Valciãn Calixto) e Beeline (Joniel Santos). No espaço Núcleo de Artes Vapor Barato, em Teresina. Entrada R$ 5. Quem não é de lá, entra AQUI pra conhecer as bandas.

Sábado – 23 de julho – 19h30 … SARAU DA MARIA … Um dos melhores e mais animados saraus da cidade. Música, teatro, poesia, projeção de fotos, lançamento de livro e exposição de artesanato. Com palco aberto, no Clube Vila Maria. Leia o que já falei do sarau AQUI.

Sábado – 23 de julho – 20h … ALDEIA 80 … Dessa vez não é sarau, mas vai ter um monte de música dos anos 80 rolando, com clipes no telão e karaokê. Enquanto isso, o povo dança, conversa e toma umas. Na Aldeia Satélite – Espaço Cultural, em São Miguel.

Sábado – 23 de julho – 20h … O Encantamento da Rabeca … O Buraco d’Oráculo apresenta espetáculo que aborda questões relacionadas ao universo feminino, por meio de cantigas, poesias e brinquedos populares. Em parceira com a Casa Amarela – Espaço Cultural. Em São Miguel.

Sábado – 23 de julho – 20h … Tchello Palma & A Banda – Folk, Blues & Rock … Canções autorais e músicas de Neil Young, George Harrison, Muddy Waters, Eric Clapton, Stones e The Beatles, entre outros. A banda é formada por Tchello Palma (voz e violão), Eduardo Bologna (Guitarra e violão), Eric Budney (baixo) e Pedro Rangel (bateria). R$ 15 (confirmados no evento) e R$ 20 (porta). No Mundo Art, perto da Paulista.

Sábado – 23 de julho – 21h … O Clube da Esquina … Os cantores e compositores Sandro Premmero e Marcelo Barum interpretam as incríveis canções dos famosos mineiros Milton, Beto, Lô & cia. Entrada franca, no Bar do Frango (parque São Lucas).

Sábado – 23 de julho – 21h … 3 Mil Tons … Espetáculo homenageia três grandes figuras: Milton Santos, Milton Nascimento e Milton Gonçalves. Idealizado por Salloma Salomão, conta com a colaboração do coletivo de artes Aruanda Mundi (que agrega a banda Al Andalus, a Companhia Capulanas de Arte Negra e dois grupos musicais, Clarianas e Deodara) e de membros do Coletivo Negro e do Nucleozonaautônoma. No Auditório Ibirapuera, a R$ 20 e R$ 10.

Sábado – 23 de julho – 23h … Anelis Assumpção e Os amigos imaginários … A cantora (filha do grande Itamar) que já levou o prêmio APCA de melhor intérprete, mostra as canções de seu segundo disco. Entrada R$20 e R$ 25. No Mundo Pensante, na Bela Vista.

Domingo – 24 de julho – 11h … Encontros: BELGA BORDÔ + NANDO VAZ … Programação matinal e domingueira reúne grupos musicais no Bosque Maia. Nesta edição, o quarteto guarulhense Belga Bordô (influências folk, pop, psicodélica e brasileira) e Nando Vaz MPA (canções autorais e clássicos da mpb) acompanhado por Tatu Batera e convidados. Na Tenda do Bosque Maia, em Guarulhos. Grátis.

Domingo – 24 de julho – 12h … SONATA – Especial de Domingo … Apresentação do Coletivo Superjazz com Dudão Melo, Mr. Rabbit, Bruno E., Marcio Negri, Reginaldo Gomes De Jesus e Thiago Duar. Cervejas artesanais, drinks, comidinhas e um bazar superdescolado. Couvert R$ 10. Na Casa do Zé, Rua Heitor De Morais 120, no Pacaembu.

Domingo – 24 de julho – 13h … Sarau Cultural Do CCP – 11ª edição … Sarau criado para divulgar os artistas da região e fomentar a produção cultural da periferia, num ‘ato político de resistência aos meios de comunicação de massa’, que os ignoram. O Sarau é organizado pelos alunos do Cursinho Comunitário Pimentas, um projeto social criado pelo Professor Rômulo há vários anos. No CCP.

Domingo – 24 de julho – 13h … Samba, feijoada e o melhor de Rita Lee e Cazuza … Na estreia do projeto ‘Toque de Mestre’, show dos sambistas Marcinho Moreira e Sargento Vela. Depois, às 17h, o trio Les Souvenirs homenageia Rita Lee e Cazuza. Entrada franca, no Armazém da Cidade, na Vila Madalena.

Domingo – 24 de julho – 14h … Congolinária 2ª Edição: Descobrindo os sabores da culinária congolesa … O GRIST (Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem-Teto) oferece o melhor da culinária congolesa acompanhado de música (com Yannick Delass), artesanato e barracas de roupas africanas, além da venda de camisetas da campanha “Refugiado, Imigrante, Brasileiro: somos diferentes, somos iguais”. No bar Lapeju.

Domingo – 24 de julho – 15h … Sarau da Paulista … Com o grande poeta e jornalista Rubens Jardim à frente, escritores e poetas de várias gerações saem às ruas para dar seu recado. Tudo dentro do princípio de que o ‘lugar do poeta é onde possa inquietar e o lugar do poema são todos os lugares’, lema da ‘Catequese Poética’, grupo liderado por Lindolf Bell nos anos 1960. Na Paulista, esquina com Peixoto Gomide, diante do prédio da Justiça Federal.

Domingo – 24 de julho – 15h30 … Slam Poesia … Primeira edição da batalha de textos autorais que acontecerá todo quarto domingo do mês. Além da vaga para a final em dezembro, o vencedor leva para casa livros e outros prêmios. Pocket-show com S.K.A.P. + OPRADO. Exposição de Lukin Use e lançamento do livro “O Canto do Lobo”, de Edilson Borges (Lobinho). Na Rua Irapucará (rua de lazer), junto à Praça Jornalista Alexandre Kadunc, perto da estação Penha do metrô.

Domingo – 24 de julho – 17h … Slam das Minas SP #5 … O Slam da Minas – DF se multiplicou e chegou em Sampa. Foi criado para garantir vaga feminina na batalha final do Slam BR, espaço de maioria masculina. A vencedora ganha kit de livros. O microfone é aberto, mas só mulheres podem competir. Na programação, lançamento do livro de Michele Santos, pocket-show da excelente rapper Tati Botelho e expoconversa com Bruna Quesada. No Rasta Bier, na zona sul.

Domingo – 24 de julho – 18h … Cordel, Repente e Cantoria … Um encontro de tradições nordestinas com artistas populares que atuam em SP. Entrada franca. No Bar do Frango, Parque São Lucas.

Domingo – 24 de julho – 19h … Inti Illimani … A famosa banda chilena volta aos palcos e mostra músicas do mais novo álbum, Teoría de Cuerdas, além de clássicos de Violeta Parra e Victor Jara. Entrada R$ 20 e R$ 10. No Auditório Ibirapuera.

Domingo – 24 de julho – 20h … Porcas Borboletas @casinha … Banda promete performances alucinantes, riffs incandescentes, timbres e samplers certeiros. Além de canções inéditas e conhecidas. Na Casa do Mancha, entrada R$ 20.

Segunda-feira – 25 de julho – 19h30 … Mulheres Negras e a Escrita … Encontro para debater a ausência de convites e oportunidades para as mulheres negras escritoras, trocar indicações de obras e autoras inspiradoras, falar sobre literatura e a importância da escrita como ferramenta terapêutica e transformadora. Com Jarid Arraes (escritora e cordelista), Vanessa Rodrigues (escritora) e Maitê Lourenço (psicóloga). Roda de conversa gratuita, mas com vagas limitadas. Na Sala da Terapia Escrita, no Conjunto Nacional da Av. Paulista.

O sonho das coisas (Hamilton Faria)

Breton não visionou

O sonho das palavras

Dali não vaticinou cores e formas

Ocultas no mundo

A infância sim é que era surreal

Pitangas – como noivas mortas

Desfilavam nas carroças

Pinheiros oravam no sonho dos pardais

Sapos inflavam-se de orgulho

Ao pronunciar os nomes da noite

A cadela Violeta bebia leite

Nos peitos de Maria Louca

Debruçada no canto das tardes

Moscas inebriadas de cedro

Dançavam no rosto dos mortos

Pai atravessava facas no duro

Sono das palavras

E na sua vida sem encantorias

A infância sim foi o mais real

Dos meus alumbramentos

Terça-feira – 26 de julho – 19h30 … Sarau Gente de Palavra Paulistano 10 – Hamilton Faria … Evento gratuito com a presença do poeta paranense Hamilton Faria. Apresentação dos poetas Rubens Jardim e Davi Kinski. Na Patuscada – Livraria, bar & café.

Quarta-feira – 27 de julho – 18h … Augusto de Campos: Poesia além da página … Para celebrar a exposição “Rever – Augusto de Campos”, seus organizadores promovem o encontro do poeta com estudiosos de sua obra. Evento gratuito (retire sua senha a partir das 19h). No Sesc Pompeia.

Quarta-feira – 27 de julho – 19h … 4ªEdição – Sarau na padoka … Sarau realizado sempre na última quarta-feira do mês. Com a presença do músico Luck Vas e da poeta Mara Mendes, que lança seu livro Amarguras de um amor. O convidado especial Alex Mauzer organiza um cine-debate e conta histórias do bairro. Na Padaria Alternativa, na praça Valdemar Bassi.

DOIS EVENTOS

ESPECIAIS

Segunda-feira – 25 de julho – 17h … Festival da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha … De 25 a 30/07, uma semana de atividades sobre a luta e a produção intelectual e artística de mulheres negras. Veja aqui programação desta segunda, terça e quarta-feiras:

Segunda-feira – dia 25/julho

19h … Cine Debate com o filme “As Mucamas” – Coletivo Nós, Madalenas

No Centro de Referência e Promoção da Igualdade Racial, na Travessa Fernão Martins Costa, 105 – Vila Maria Alta

Terça-feira – dia 26/julho

17h … Abertura Exposição “Lélia Gonzales”

18h … Abertura Exposição Fotográfica “Mulheres Negras Cotidianamente” – Kátia Reis

18:30 … Perfomance artística Eu, Ancestral, buscando…. com Rita Teles

19h … Roda de Conversa: Ancestralidade e Narrativas de Mulheres de Fé – Nega Duda, Paula Kristina Costa, Sandra Heraclia.

21h … Poket Show: Thabata Luz

No Centro Cultural da Juventude, Av. Deputado Emílio Carlos, 3641 – Cachoeirinha

Quarta-feira – dia 27/julho

14h … Estética Política e Poder – Personal Hair Yaisa Alves

18h … Performance Artística Ana Musidora

19h … Roda de Conversa: A Década Internacional dos Afro Descendentes – Rodney Jerico e Gabriela Valim

No Centro Cultural da Juventude, na Av. Deputado Emílio Carlos, 3641 – Cachoeirinha

Terça-feira – 26 de julho – 19h30 … Sonora SP | Ciclo Internacional de Compositoras … O maior festival internacional de compositoras do mundo visa colocar em evidência a criação musical feminina. Estreando em 2016, será realizado em 6 países e em mais de 20 cidades. Confira a programação para essa terça e quarta-feiras, com horários e endereços:

Terça-feira – dia 26/julho

19h … Palestra: Cartografias da Canção Feminina – Carô Murgel

20h10 … Camila Garófalo

21h … Emilia Borja

21h50 … Verônica Ferriani

No Espaço Parlapatões, na Praça Franklin Roosevelt, 158 – Centro – SP

Preço: R$ 15 / R$ 30

Quarta-feira – dia 27/julho

19h … Debate: A mulher criadora no universo hip hop

Mediação Roberta Estrela D’Alva oficial c/ Tati Botelho, BrisaFlow

20h10 … Anna Tréa

21h … Renata Montanari

21h50 … Lucinha Turnbull

No Espaço Parlapatões, na Praça Franklin Roosevelt, 158 – Centro – SP

Preço: R$ 15 / R$ 30

