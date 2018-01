Então tá, vamo lá que até que enfim chegou o findi: olhaí o agendão tinindo pra sua sexta, sábado e domingo. Antes, tem uns clipes legais que eu ando querendo mostrar mas nunca dá. Curte aí a Bruna Moraes, a Ellen Oléria e a banda Cartolas. Mais pra frente eu falo mais e melhor deles, delas & dylans.

(O novo lay-out do site ainda apresenta alguns problemas. Mas se você clicar sobre as palavras em negrito ou sobre a maioria dos nomes de artistas, cds, livros e lugares, um link se abrirá.)

Bruna Moraes iniciou os estudos musicais aos 11 anos e, aos 14, já compunha as próprias canções. Participou de festivais, ganhou prêmios, fez show na Virada Cultural e no Memorial da América Latina e lançou seu primeiro cd, Olho de Dentro. Agora, já prepara o segundo.

Ellen Oléria atua desde 2000 no circuito cultural como cantora, compositora e instrumentista. Em 2009 lançou o cd Peça. Foi premiada em vários festivais e ficou conhecida nacionalmente após participar do The Voice Brasil.

Cartolas é uma eclética banda gaúcha que ganhou projeção nacional ao vencer o festival Claro que é Rock. Após lançar em Porto Alegre o novo cd Cartolas IV, saíram em turnê pelo

país. Faça o download do disco clicando aqui.

AGENDÃO

Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas no link da 'Agenda da Periferia'.

15 de julho – sexta-feira- 19h … Serginho Acústico … Músico apresenta o melhor do reggae, rock e mpb acústico. Entrada franca. No Carauari Bar e Mercearia, na Vila Maria.

15 de julho – sexta-feira – 19h30 … Sarau LiteraturaNossa … Lançamento do livro ‘O Vendedor de Travesseiros’, de Emerson Alcalde, e apresentação musical do grupo artístico Imani. Na ocasião, haverá sorteio de livros, camisetas e produtos literários, além de arrecadação de roupas e calçados para pessoas em situação de rua.O sarau é realizado toda terceira sexta-feira do mês. Palco aberto (inscrições com 30 minutos de antecedência). Na Comunidade Kolping, em Suzano.

15 de julho – sexta-feira – 20h … Carol Naine no Mundo Art … A ótima cantora e compositora carioca traz as canções satíricas do seu primeiro disco e apresenta algumas das novas composições que estarão no próximo cd (leia mais sobre ela aqui). No Mundo Art. Entrada R$ 15 (reserva) e R$ 20 (porta).

15 de julho – sexta-feira – 20h … Jeca’ S Blues … A banda do velho Jeca está em ótima forma tocando muitos clássicos do blues e do rock. Dari Luzio (guitarra e voz), Vicente Amorim (bateria) Felipe Pellegrini (baixo e gaita). No bar do Anão, na Vila Maria. Entrada franca.

15 de julho – sexta-feira – 23h30 … Mpb, boemia e resistência … Três tarimbados instrumentistas da noite paulistana tocam e cantam grandes canções-cover, num clima relax, pra quem curte uma balada light na night. No Julinho Clube, em Pinheiros.

15 de julho – sexta-feira – 21h e 16 de julho – sábado – 23h … Nordeste Psicodélico … O músico Ortinho organizou uma viagem pelos anos 60 e 70 através da memória musical de um nordeste que nos deu novas formas de pensar e fazer arte. O show mistura música psicodélica, música nordestina, guitarras lisérgicas, instrumentos indianos, percussões africanas, violas dos cantadores do sertão, pífanos e batuques do sincretismo religioso. Com Davi Moraes, Ortinho, Junio Barreto, China, Isaar, Cátia de França e apresentação do escritor Nick Farewell. Ingressos de R$ 9 a R$ 30, na choperia do Sesc Pompeia.

16 de julho – sábado – 14h … Sarau Julino – Cena Norte … O evento ‘Eu, Tu, Eles, Nozes & Vozes – 2016’ convida para sua festa. Comidas típicas, bebidas e bingo, além de sarau com poesia, música, dança e microfone aberto. Na sede da Apeoesp, em Santana.

16 de julho – sábado – 14h … Sarau Beco dos Poetas no Parque … 4ª edição do sarau no parque: música, poesia, natureza, arte, cultura. Com microfone aberto. No Parque Lina e Paulo Raia.

16 de julho – sábado – 15h … Lançamento do livro ‘Meu Pai Vai Me Buscar na Escola’, de Junião … Primeiro livro infantil do ilustrador e jornalista, que também desenha para jornais, revistas e plataformas digitais (saiba mais sobre o livro clicando ‘aqui’). Às 17h, roda de histórias com a atriz Eliane Weinfurter. Na livraria Blooks, no shopping Frei Caneca.

16 de julho – sábado – 15h … Oficina de literatura … Aberta aos que gostam de escrever, mesmo sem experiência anterior. Os participantes apresentarão seus textos para debate e avaliação do condutor da oficina, o escritor Roberto Amado (sobrinho de Jorge Amado), autor de vários livros e com mais de 20 anos de consultoria para escritores. Serão 4 sessões de 2 horas, das 15h às 17h, nos dias 16, 23, 30 de julho e 6 de agosto, ao custo de R$ 240. Em Perdizes, perto do metrô. Inscrições pelo roberto@canopusonline.com.br

16 de julho – sábado – 17h … Literatura Marginal na Casa das Rosas … Ferréz e Marcos Teles conversam sobre literatura marginal, suas produções, carreiras, além de darem indicações de livros. Na Av. Paulista.

16 de julho – sábado – 17h … 6ª Gira de compositores do quintal do Teatro Imaginário da Fábrica de Caleidoscópios … O grande cantor Kleber Albuquerque (sobre quem já escrevi aqui) convida amigos compositores e instrumentistas para um encontro musical totalmente acústico e informal no quintal do Teatro Imaginário da Fábrica de Caleidoscópios. Haverá também o lançamento do livro ‘Nada Me Consola – Cotidiano e Cultura nas Canções de Chico Buarque e Caetano Veloso’, de Priscila Gomes Correa. Entrada R$ 10. Reservas e mais informações pelo telefone 3675-0143.

16 de julho – sábado – 17h … Sarau Mãos Dadas … Inspirado na poesia de Drummond, o sarau quer promover uma leitura poética do tempo presente. Microfone aberto para poemas autorais, mas também para a divulgação de autores consagrados. Com a presença dos músicos Costa Senna, Darc Maia e Meramolim. O Sarau se realizará na “Nossa Teia” (do Aranha). Rua Bartolomeu Sabino de Melo, 140, Vila Formosa.

16 de julho – sábado – 18h … Sarau Das Pretas SP … Na segunda edição, o sarau acontece na 2ª Mostra da Mulher Afro Latina Americana, Caribenha e Indígena. Com Elizandra Souza, Jo Freitas, Thata Alves e Débora Garcia. No Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. No mesmo local, domingo, às 19h, ainda tem mais: Jo Freitas com a sua Intervenção Cenopoética.

16 de julho – sábado – 18h … Sarau Encontro de Utopias … Sempre no terceiro sábado de cada mês, o sarau grava as performances dos artistas e depois disponibiliza no youtube. Além do palco aberto, haverá pocket-show do ótimo cantor e compositor Renato Pessoa e lançamento do dvd ‘Cordel Cantado’, do poeta, escritor, violonista e educador Cacá Lopes. No CCSP.

16 de julho – sábado – 19h … Sarau Amadododito … Com música acústica, dança, pintura, poesia e literatura, a Cia Teatral realiza sarau pra juntar gente que tenha interesse em fazer e apreciar arte. Na Amadododito Fábrica de Arte.

16 de julho – sábado – 19h … Ricardo Nash toca o cd Santo Menino Vagabundo … O músico lança seu primeiro cd com 13 músicas de sua autoria. As canções serão interpretadas pelo compositor (ao violão) e com Elcio Robbi (baixo e acústico), Jorge Peña (percussão) e Léo Costa (sax e flauta). Couvert: R$ 20. No Duesie, na Barra Funda.

16 de julho – sábado – 19h … Luiz Cláudio de Santos – Rock’intais … O cantor e compositor Luiz Cláudio de Santos apresenta repertório com o melhor do rock & mpb. Entrada R$ 10. No Corisco Mix, em Santos.

16 de julho – sábado – 20h … Produtora Café apresenta Susie Mathias e Cleber Sanches … A grande cantora Susie Mathias, (de quem já falei aqui) cantará clássicos da mpb acompanhada pelo violão do Cleber. No novo espaço ‘A Produtora Café‘, em Santana.

16 de julho – sábado – 20h30 … Ciro Pinheiro – Tour de Lançamento do cd UNO … Músico apresenta as composições do novo álbum, com participação de Nanah Correia, Carolina Castro, Sergio Espíndola e Leco Resende. No Julinho Clube, em Pinheiros.

16 de julho – sábado – 21h … Mauri de Noronha – show … O grande poeta e cantador Mauri De Noronha (de quem já falei aqui), apresenta o show ‘De repente, um cantador’, com a participação do músico Chico Pedro. Entrada franca, no bar do Frango.

17 de julho – domingo – 13h … Poesia Na Faixa – Minhocão … Sarau mensal ambulante realizado pelo pessoal do Poetas do Tietê. O grupo sai pelas ruas da cidade declamando e distribuindo poesias.Também no Minhocão, às 15h, o coletivo Corações e Lentes convida a todos para um passeio fotográfico que começa na altura da Sta. Cecília e termina com o pôr do sol na altura da Marechal.

17 de julho – domingo – 17h … FORRÓ … O melhor do forró pé-de-serra com Arnaldo do Acordeon. No Bar do Frango. Entrada franca.

17 de julho – domingo – 17h … Valério + João Perreka e Os Alambiques … As duas bandas, João Perreka e os Alambiques e Valério, se reúnem para apresentar suas músicas, ao ar livre e convidam Thays Calza (Seletores Tropicais) para discotecagem. Na Pista de Skate do Cecap.

17 de julho – domingo – 19h … Grupo Ecco – Show ‘Na Volta Que o Mundo Dá’ … Os quatro cantores mesclam músicas à capela e com acompanhamento de violão, pedal loop e percussão vocal. No repertório, ‘Lamento Sertanejo’, ‘Beradero’ e ‘Sobradinho’. No Teatro Décio de Almeida Prado. Grátis. A bilheteria abre às 18h para retirada de ingressos.

17 de julho – domingo – 19h … A BARCA – Auditório Ibirapuera … A banda (que tem Chico Saraiva e Marcelo Pretto) procura fundir ideias como viagem, música popular, Brasil e Mário de Andrade. No repertório, melodias do catimbó nordestino (recolhidas pelo escritor), toadas do boi maranhense e do congado mineiro, além de pontos de candomblé e rezas. No Ibirapuera.

19 de julho – terça-feira – 17h … Oficina de elaboração de projetos e captação de recursos … A Tapirapé Digital mostrará como preparar um projeto para captar recursos na área de música, tanto através de leis de incentivo (em especial, Lei Rouanet e ProAC) como de patrocínio (patrocínio promocional e institucional).Com 3h de duração, na Cooperativa de Música. R$ 50 e R$ 100. Inscrições e mais informações no producao@cooperativademusica.com.br

19 de julho – terça-feira – 19h … Desconcertos de Julho … Delicioso sarau literário organizado pelo poeta Claudinei Vieira no aconchegante sobrado/bar/livraria do editor Eduardo Lacerda. Nesta edição com a participação dos poetas Frederico Barbosa, Celso Alencar, Ana Rüsche, Karine Kelly Pereira e Lilian Aquino. E mais a música do flautista Nolam Quintella. No Patuscada, em Pinheiros.

