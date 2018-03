Meninos e meninas, eu vi! Eu vi Ekena cantando. É preciso vê-la, ouvi-la, vivê-la. Ekena é uma cantora sensacional. É um instante de amor em tempos de ódio. Leia a matéria sobre ela. E mais: tem uma semana cheia de eventos culturais legais nas quebradas da cidade. Veja o guia de filmes, peças e saraus no agendão, cuja programação é diariamente atualizada (diante da quantidade de assuntos que se impõem, a prometida matéria sobre as novas editoras foi adiada. Aguarde). Tem Etel Frota e Paula Valéria lançando livro. Tem Deise Capelozza fazendo show no Brazileria. Tem as ótimas cantoras do ‘Março-Mulher’, no Teatro da Rotina. Tem o Supersarau de Silvia Maria na Carauari. Tem ‘Trupe’, novo espetáculo da Focus. Tem Anná cantando Ivone Lara. Tem muito motivo pra felicidade. Mas… por mim, o assunto era apenas e tão somente ‘quem matou Marielle?’. Pelo andar arrastado das investigações, temo que seu assassinato não seja esclarecido. Impunidade que não me surpreende. Afinal, o Brasil é o quarto pior país do mundo para quem defende os óbvios e tão controversos (pode?) Direitos Humanos (só ‘perdemos’ para Colômbia, Filipinas e México). Neste velho Brasilzão do carná e do fut, um ativista que luta pelo cumprimento da legislação dos direitos humanos é morto a cada cinco dias (56 em 2015, 66 em 2016 – dados da OEA). Por outro lado, segundo ‘O Globo’ (20 de março), a mobilização contra notícias falsas espalhadas nas redes sociais pretende punir juridicamente os responsáveis e já contabilizava 16 mil e-mails (na terça-feira) reunindo provas contra grupos que disseminam essas fakenews. O professor Wilson Gomes, especialista ouvido pelo jornal, afirma: ‘grupos radicais de direita são os maiores propagadores dessas (não) ‘notícias’. E finaliza, tristemente, relatando a pusilanimidade e a condescendência do Twitter e do Facebook que não tomaram providências para retirar de seus domínios as manifestações de ódio e as calúnias contra Marielle. Compactuando com esses criminosos, também estarão sujeitos às mesmas punições. Se toca, Mark Zuckerberg!

O SUPERSARAU DA

SILVIA MARIA NA CARAUARI

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 17h … Sarau Som & Poesia na Mercearia – Mulher na Carauari … O Sarau Som & Poesia, no bar da Andrea e do Toninho, na praça Carauari, se caracteriza por sempre convidar um novo curador a cada edição. Neste sábado, a poeta Silvia Maria Ribeiro, muito querida na seara dos saraus, é quem organiza o evento. Pelo que eu pude apurar, será um supersarau! Muitos artesãos, músicos e artistas da cena alternativa já confirmaram presença: a dupla Cordeirovich & Vladinski (com seus livros e cds), o cartunista e frasista Vasqs, o cantor e compositor Augusto Teixeira (com o cd ‘Estação Felicidade’), a artista plástica e cantora Ligia Regina Lima (com Eder Lima), o poeta e ativista cultural Akira Yamasaki e a turma de São Miguel: Milton Luna, Escobar Franelas Sacha Arcanjo, Rosinha Morais, Selma & Tião Baia, Grupo Auá e Henrique Vitorino. Ainda tem a cantora Dani Mattos, com Ayrton Mugnaini, Regina Tieko & Fabio Abramo, Tarica & Regina Célia (e a nova canção à Marielle), o trio Anhangabahy, os poetas OCarlos Moraes, Vanessa Carvalho, Rosana Banharoli, Claire (com as ‘Senhoras Obscenas’), além de muitos outros amigos e artistas que estão por confirmar presença. Sem falar na turma do Sarau da Maria, que sempre aparece: Chero da Poesia, Deise & João e eu, Arnaldo Afonso (músico e poeta) que estarei lá também, com muito prazer (obrigado, Silvia!). No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria. Só digo uma coisa: vai bombar…

Silvia Maria Ribeiro se define assim: “fonoaudióloga de formação, humanista por vocação, poeta em construção. Utiliza em sua prática profissional diversão e arte. Define-se minimalista e existencialista, escreve ao sabor do estado d’alma; lírica que só! Crê em dias melhores e vive entre dores e mais amores”. Silvia, participante ativa dos saraus da Maria e da Casa Amarela, entre outros, colaborou com ilustrações e poema no projeto “Uni Duni Tê Um poema pra você” e tem poemas incluídos nas coletâneas ‘Sopa de Letrinhas’, ‘Senhoras Obscenas’ e ‘Damas entre Verdes’.

DEISE CAPELOZZA FAZ

SHOW NO BRAZILERIA

… … …

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 20h … Deise Capellozza – Show “Que Maneira de Amar” … O verso da música “Pitanga”, de Marlui Miranda, batiza o show que ainda tem pérolas como “A linha e o linho”, de Gil e “O amor”, de Caetano, sobre poema de Maiacovski, além de canções de artistas da Vila Maria, como Rogério Duran, Cordeirovich, Luiz Afonso e Guerreiro (que faz participação especial). Sobre o repertório, é a própria cantora quem afirma: “procurei retratar o amor paixão, o amor maduro, o amor doído, o amor que é pura poesia, o amor sem preconceitos e o amor pela humanidade… solidário”. Deise Capelozza, que também organiza o Sarau da Maria, fez a produção musical e canta acompanhada por João Emilio (arranjos e violão), Odair Capelozza (baixo e teclados), Rafael Morais (guitarra) e Tiago Eira (bateria). No Brazileria, à rua Clélia, 285. Couvert R$20.

… … …

SARAU FEMININO INFINITO

… … …

SÁBADO – 24 de março – 14h … O Feminino Infinito no Teatro Garagem … Quinta edição do sarau organizado pela poeta Paula Valéria Andrade traz homenagens à Marielle Franco, cruelmente assassinada (no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher) por ser militante, mulher, negra e contra a violência urbana. Das 14h às 19h, exposição de pinturas de Angela Fernandes. Das 14h às 18h, sarau com as poetas Lâmia Brito (com seu livro “Todas as funções de uma cicatriz), Mariana Portela (que lança “Viver é fictício”), Monica Marques (com “Transversais” e a antologia “Damas entre Verdes”) e Paula Mandel. Das 18h às 19h, A Confraria das Pequenas Mentiras apresenta “Café Azedo”, peça de Paula Mandel, com direção de Einat Falbel e Giseli Ramos. Com as atrizes Angela Fernandez, Camila Leitte e Einat Falbel. No Teatro Garagem, à Rua Silveira Rodrigues, 331. Leia um doos poemas que vão rolar no sarau:

[sobre os melhores lugares pra virar mar]

(Lâmia Brito)

quero te contar das vezes que eu chorei em público

foram dores sem ritmo

e apertos tonais

eu não sou educada

desafino a cada lembrança

são meus irmãos todos os que se compadecem

e aos indiferentes ofereço amor a conta-gotas

é em água que me despedaço

é em sal que eu cresço.

PAULA VALÉRIA ANDRADE

LANÇA NOVO LIVRO

… … …

QUARTA-FEIRA – 28 de março – 19h … Lançamento do Livro “Amores, Líquidos e Cenas” … Poeta, designer, curadora do sarau Feminino Infinito (matéria acima), a multiartista Paula Valéria Andrade convida para o lançamento de seu novo livro de poesia (e de imagens, cinema e filosofia) “Amores, Líquidos e Cenas”, pela Editora Laranja Original. Com prefácio de Claudio Willer, o volume tem 128 páginas e estará à venda por R$30, na Livraria Da Vila, à Al. Lorena, 1731.

Nele, Paula Valéria apresenta poemas criados de 2009 a 2016. Do título, “Amores”, se refere ‘à poesia, a percepção da autora perante o universo de outros autores e as fusões de suas vivências íntimas e amorosas’. “Líquidos”, traz na palavra, ‘a simbologia plena da filosofia de Zygmunt Bauman’. “Cenas”, são ‘referências, retratos, fotografias, sombras, contornos e imagens das vivências das relações’.

Com belo acabamento gráfico, cada poema é ilustrado por um dos artistas visuais convidados: Bete Nobrega, Celso Gitahy, Simone Siss e Guto Lacaz (que também assina o projeto gráfico). E ainda tem caricatura de Paulo Caruso e fotografia de Marcelo Navarro. No lançamento, sarau com leitura dramática e presença de vários artistas que participam do livro, além de apresentação musical da poeta e cantora Branca Lescher, com Edinho Almeida ao violão. Leia um dos poemas de Paula:

descabelado amor

afinal eu aqui,

ralando o pé na estrada

e enfiando o pé na jaca,

entre afazeres e quereres

que não importam mais nada.

algumas chuvas são bonitas na praça,

outras enxurradas.

irreverentes falam, passam e surdos-mudos-cegos

não escutam, lutam.

a poesia escorre pelos orifícios da cidade,

em alarde que arde, finca semente.

eu amo você profundamente,

do lado avesso do pente.

e assim,

a vida é larga

como o gole d’água.

Paula Valéria de Andrade tem 17 obras publicadas, entre poesia, antologias, livros infantis e didáticos. Conquistou os prêmios Jabuti, APCA, Salão Internacional do Livro de Turim e o 1º lugar na categoria Literatura Infantil de um concurso internacional realizado na Itália, em 2016. Participa ativamente do circuito literário e dos saraus da cidade.

MINHAS ANDANÇAS

PELOS SARAUS

… … …

SHOW DE EKENA >>> Olha eu aí na foto tirada pelo talentoso cantor e compositor Gabriel de Almeida Prado (que prepara novo cd). No domingo, 18 de março, fui ao Itaú Cultural, na Paulista, e me deleitei com mais uma performance sensacional da cantora Ekena, acompanhada por Vinícius Lima (voz e violão), Gabriel Planas (baixo) e banda, além da participação muito especial de Hélio Flanders, do Vanguart e da cantora e youtuber Ariel Mançanares. Hélio, além de afirmar que Ekena é maior cantora do Brasil (o que dá muita discussão, mas não está longe da verdade), após cantar com ela, se despediu com a frase: “Você cria mundos muitos melhores do aquele que nos espera lá fora”. Lembrei do texto que escrevi a primeira vez que a ouvi cantar, ao vivo. Se o mundo lá fora nos mata e entristece, um show de Ekena nos alimenta de tesão e vontade de amar e lutar. Eis meu velho texto, revisto e ampliado:

Ontem vi, pela primeira vez, a grande cantora e compositora araraquarense Ekena Monteiro, que já conhecia de vídeos e cd. Seu modo de interpretar, intenso e arrebatador, me levou às lágrimas por mais de uma vez. Após cinco ou seis canções, tudo em mim e em nós estava diferente. Ekena alterou a paisagem, a ordem das coisas, a rotação do sistema solar e nos levou a outros mundos. Ela é inteira emoção: arrepia, comove, inquieta e faz pensar. Vê-la cantar assim, tão de perto, foi um superpresente que ganhei. Mesmo agora, ao escrever, ainda ouço sua voz reverberando profundamente em meus sentimentos. Ekena é uma experiência sensorial indispensável. É preciso ouvi-la. E vê-la. É preciso estar lá com ela, vivê-la. É preciso inventar um novo verbo, um neologismo que abrace todos os sentidos: ouviver-la. Ekena canta, dança, sua, grita, chora, urra, silencia, nos encara, nos convoca, arrebata e acaricia. Sua arte é entrega incondicional. Seu modo de ser está intrinsecamente ligado ao cantar. Sua canção é plena comunhão: é ali que ela fabrica e nos dá o maior e melhor amor que puder criar.

E hoje tem mais Ekena, no Sesc Santana, com entrada franca. Não perca essa oportunidade:

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 20h … Palco Novas Rotações – Sesc Santana … Projeto aponta os caminhos da canção autoral feita por mulheres no Brasil. Nesta edição, o Obinrin Trio, banda composta por Lana Lopes (percussão e voz), Raíssa Lopes (voz e violão) e Elis Menezes (voz e violão) mostra canções políticas e feministas, que trazem reflexões sobre machismo, aborto, lesbofobia e racismo. A cantora Ekena, apresenta as levadas folk e mpb das canções de seu cd “Nó”, com letras intimistas e densas, sobre a luta das mulheres numa sociedade machista. Entrada franca. Na av. Luís Dumont Villares, 579, na ZN.

ROCK IN VILA >>> No sábado, 17 de março, fui ao Novo Limoeiro (av. Guilherme Cotching, 586, na Vila Maria), conferir a primeira edição do Rock in Vila, festival organizado pelo escritor e músico Dari Luzio, que contou com apresentações de José Carlos Guerreiro, Chero da Poesia e das bandas US Top e Jeca’s Blues (nessa ordem, nas fotos). O local, que costuma abrigar noitadas de samba e sertanejo, abre também espaço para as bandas de rock e mpb. Este blog gostou do que viu e ouviu e saúda a iniciativa, desejando vida longa ao Rock in Vila.

FOCUS CIA DE DANÇA

EM MINAS GERAIS

… … …

SÁBADO e DOMINGO – 24 e 25 de março … Trupe … A companhia carioca Focus desembarca na capital mineira para estreia nacional de ‘Trupe – Uma Intervenção Urbana’, com coreografia e direção de Alex Neoral. A montagem faz parte das comemorações dos 50 anos da Petrobrás em Minas Gerais. No dia 24 de março, sábado, na Praça da Liberdade, às 12h e às 16h. No dia 25 de março, domingo, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, às 11h. Em Belo Horizonte.

‘MARÇO-MULHER’ NO

TEATRO DA ROTINA

… … …

Neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (8 de março) e as lutas feministas, o Teatro da Rotina continua sua programação focada nelas e na diversidade de estilos e propostas das cantoras e compositoras convidadas. O ciclo de 19 shows (com curadoria musical da jornalista Bijou Monteiro) vai até dia 31. Toda quarta, quinta, sexta e sábado você terá uma boa razão para subir até a rua Augusta, 912. Curta e prestigie essas talentosas artistas. Todos os shows começam às 21h e o ingresso custa R$40 (na porta) e R$20 (antecipado, aqui no site). Nesta semana a programação é a seguinte:

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 21h … Danna Lisboa … Trans, negra e periférica, Danna faz coro com a geração que combate o machismo e o preconceito, com seu som dançante e seus versos e rimas cheios de críticas sociais e comportamentais. Neste show, acompanhada por dj Nelson D, Samuel Bueno (baixo) e Fernanda Aimê (guitarra).

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 21h … Socorro Lira … Show da poeta, compositora, intérprete, instrumentista e produtora cultural Socorro Lira, que já lançou dez cds, publicou livros de poesia, é criadora e diretora artística do Prêmio Grão de Música e foi vencedora do 23º Prêmio da Música Brasileira de Melhor Cantora (categoria regional), além de vários outros prêmios e indicações (ouça, em sua página no facebook, a música que Socorro fez sob o impacto do assassinato de Marielle Franco).

SÁBADO – 24 de março – 21h … Nô Stopa … Cantora, compositora e instrumentista, Nô Stopa faz show solo, interpretando suas primeiras composições e as influências no folk. Ela já se apresentou com o Teatro Mágico, com Zé Geraldo (seu pai) e com a banda Folk na Kombi, além de manter a dupla Duas Casas com o cantor Bezão. Ouvi dizer que vai rolar participação especial…

…

QUARTA-FEIRA – 28 de março – 21h … Alzira E (com Luiz Waack) … Para o show “Cantando Elas”, Alzira E traz suas parcerias com Alice Ruiz, Iara Rennó, a irmã Tetê, Lucina, Estrela Leminski e Anelis Assumpção, entre outras, além de uma música sobre poema de Cora Coralina e uma pérola do repertório de Maysa (acima). Com acompanhamento de Luiz Waack na guitarra.

MARIELLE, PRESENTE!

… … …

Quem matou Marielle? >>> Já faz uma semana que a vereadora Marielle Franco (PSOL), de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento para jovens negras quando foi baleada. O motorista do carro em que ela estava também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Uma semana se passou e este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. E continua condenando os absurdos discursos de ódio dos setores fascistas da sociedade, que disseminam fakenews, impune e irresponsavelmente. Que adjetivos dar à desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio, Marília Castro Neves, após tantas declarações preconceituosas? E ao Movimento Brasil Livre (livre?) e ao deputado da bancada da bala Alberto Fraga (DEM), que pronta e ‘inocentemente’ compartilharam seus infames e primários posts, sem nem desconfiar das levianas acusações? (O MBL disse que ‘apenas divulgou o post da desembargadora’ e respondeu ao texto de Heloísa Mendonça e Flávia Marreiro, no El País, chamando-as de mentirosas e classificando o jornal como sendo de ‘extrema-esquerda’. É risível… Por aí, vocês já deduzem o que o MBL é). Contra as calúnias dos haters e ativistas fascistas nas redes sociais, o jornal Extra, enojado, sentiu necessidade de divulgar didaticamente os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (veja aqui). É fundamental ler também os blogs do poeta Leo Nogueira, do multiartista Ricardo Kelmer e a excelente reportagem dos jovens jornalistas Leandro Demori, Bruna de Lara, Carolina Moura, Juliana Gonçalves e Yuri Eiras publicada pela newsletter IntercepBrasil sobre o assassinato de três homens no Rio (dois deles na área do 41º Batalão da PM, a quem Marielle pedia esclarecimentos). A vereadora denunciou os crimes nas redes sociais dias antes de ser assassinada. Os três crimes, assim como o de Marielle, continuam sem solução. Por isso, as mensagens de ativistas e organizadores de saraus e coletivos de artistas continuam a chegar. Poemas e textos indignados e revoltados. As balas atingiram a todos nós. Não podemos nos calar. Eis mais algumas vozes que se levantaram:

MARIELLE, PRESENTE!

(Socorro Lira)

Ouça a música no Facebook:

Não adianta fingir que não vêSua camisa amarelaaquela mesma… aquela avermelhou, se rompeuVeja na sua panela- calada ante a morte dela -como o sangue da favelaferveu!Olhe da sua janela- dentro da noite a sequela -na rua, na passarelaescorreu!Sangue preto, feministada liderança ativistaque seu sistema abateu!Suas mãos também estão sujase pra onde quer que fujao que nos aconteceugritará aos seus ouvidosuns "ais", nossos alaridospela dor que nos mordeu. Descanse um pouco, querida, daqui seguimos na lutae na vida.Socorro Lira#MariellePresente #AvanteMarielle #TudoéEnergia Publicado por Socorro Lira em Sábado, 17 de março de 2018

Adianta fingir que não vê?

Sua camisa amarela

aquela mesma… aquela

avermelhou, se rompeu

Veja na sua panela

– calada ante a morte dela –

como o sangue da favela

ferveu!

Olhe da sua janela

na rua, na passarela

escorreu!

Sangue preto, feminista

da liderança ativista

que seu sistema abateu!

Suas mãos também estão sujas

e pra onde quer que fuja

o que nos aconteceu

gritará aos seus ouvidos

uns “ais”, nossos alaridos

pela dor que nos mordeu. (SL)

Descanse um pouco, querida,

enquanto seguimos aqui pela vida.

MARIELLE!!! EU GRITO

(Oswhaldo Rosa)

Quem há de calar sobre sua morte?

Os covardes que atiram e correm

Os infames que acobertam tais crimes

Os mandantes em suas casacas blindadas

Não eu

Não os meus

Nenhum de nós ficará em silêncio

Retumbaremos seu grito de guerra

Reverberaremos seu brilho de Negra

Com nossas almas, com nossas peles

Seu corpo está caído

Mas Marielle não morre

A Maré vai virar tsunami

Mesmo que as bestas feras

Transformem o Rio em mar de sangue

BALADA DE MARIELLE

(Renato de Mattos Motta)

Morreu a menina

morreu a preta

morreu a profe

morreu a mãe

mas dizer morreu

é mentir

Marielle foi ASSASSINADA

a guerreira caiu na luta

a guerreira que nasceu

quando já tinha 19 anos

quando teve Luyara

nasceu a guerreira de bebê no colo

que entendeu que era preciso lutar

quando houve uma luta

entre a PM e o Tráfico

bandido contra bandido

a luta levou sua amiga

achada por uma bala perdida

a filha da maré

de filha no colo

nasceu ali

aos 19 anos

para a luta da favela

a luta pelos direitos dos pobres

a luta pelos direitos das pretas

pelos direitos de quem nunca teve

direito a ter direito

a guerreira caiu na luta

emboscada quando voltava

da Casa das Pretas

voltava de mais uma batalha

onde juntava mulheres como ela

onde juntava pretas como ela

pra lutar contra

o racismo o descaso a opressão

a violência

Marielle carioca favelada

de uma cidade sitiada

de uma cidade ocupada

pelo exército nacional

Marielle gritava

porque era cidadã

mas quem disse que podia?

preta pode ser cidadã?

pobre pensa que pode querer,

que pode pensar?

preta pobre favelada

vereadora mais votada?!

nada!

ela saiu de carro

outro carro foi atrás

um outro que já estava

antes de ela chegar

o tempo todo do encontro

o carro com gente dentro

saiu o carro da vereadora

o outro logo atrás

piscou a luz

alguem falou no celular

Marielle tinha faculdade

Ciencias Sociais

Marielle tinha mestrado

Administração pública

Marielle foi militante

Marielle tinha partido

Marielle sempre tomou partido

pelos direitos humanos

pela cidadania

Marielle superou a sina da favela

mas não saiu da favela

Marielle trabalhou para a gente da favela

pra mudar a maré da Favela da Maré

a ação dos assassinos foi rápida e precisa

um carro impediu a fuga

o outro emparelhou e de dentro dele

alguém disparou

um pente de balas 9mm

balas 9mm da Companhia CBS

vendidas para a Polícia Federal

três balas

mataram seu motorista

quatro balas

penetraram na cabeça de Marielle

quatro projéteis violaram seu corpo

qual deles a matou?

quatro tiros calaram

uma voz de menina

que denunciava a violência

que denunciava a polícia

quatro balas foram sua mordaça

Luyara tem 19 anos

os mesmos 19 anos que tinha

a Marielle que teve Luyara

os mesmos 19 anos

com que nasceu a Marielle guerreira

a terra – pensaram – vai calá-la

a terra – disseram – vai escondê-la

mas Marielle vivia de ideias

e ideias são sementes

por isso

mal a terra cobriu Marielle

ela brotou

e corpos se ergueram

como troncos

cujas copas fossem braços

cujos frutos punhos cerrados

e foram tantos troncos

e tantas árvores

que Marielle virou mata

e se espalhou numa maré

que cresceu na favela

se espalhou pelo Rio

e tomou o Brasil

uma mata de pessoas

de gente que virou Marielle

com punhos erguidos

e um só grito na voz

“quantos mais vão precisar morrer

pra que essa guerra acabe?”

VOCÊ SABE O QUE É COMOÇÃO?

(Yuri Felipe – trecho)

“Você sabe o que é comoção? Você sabe o que causa comoção?

Estão comparando a morte da Marielle com a do motorista, com a dos PMs que perdem suas vidas no trabalho, com a do pai executado na frente do filho essa semana. Curiosamente, a grande maioria dos questionadores são os que sempre estão ao lado oposto defendido pela Vereadora: o lado dos pobres, mulheres, negras, homossexuais, dos direitos humanos…

Uma vida vale a mesma coisa que a outra, sempre, porém, a comoção em torno de cada morte será diferente.

Não seja hipócrita! Não use a morte do Anderson, ou qualquer outra pra despejar seu ódio político. Seu problema não é com a falta de comoção com os outros, seu problema é com a Marielle, sempre foi. Mulher, oriunda da favela, negra, homossexual e defensora dos direitos humanos, tudo que você odeia. Seu problema é com o partido dela, que você não gosta.

Entendam que quanto mais você representa, maior vai ser a comoção em torno a sua morte. E pra uma vereadora brutalmente assassinada em exercício do mandato, que representava tanta gente, acho que a comoção foi até pouca. Era pra você, hipócrita, se sensibilizar também, mas aí é falta de humanidade e nesse caso eu entendo, porque direitos humanos nunca foi seu forte.”

…

ACALANTO AXÉ

(Luiz Gabriel Lopes)

um canto de paz

pra filha passar

firmado na força (do seu axé)

maior do que o mal

que a falta de amor

um canto de paz

pra filha que vai

e pra quem ficou

firmando a cabeça e o coração

pra raiva que dói

pra dor que chorou

um canto de paz

QUEM MATOU EDUARDO, MATHEUS E REGINALDO?

(Trecho final da reportagem da Intercept Brasil)

“Marielle se foi, mas a pressão para que esses – e todos os outros jovens de periferia – tenham respostas não pode parar. A ideia de que é impossível enfrentar o crime organizado sem usar armas é errada. A ideia de que é impossível ter liberdade nos subúrbios do Brasil é velha e errada. Uma mulher, sozinha, talvez não possa peitar os senhores da guerra. Mas uma multidão pode”.

A MANIFESTAÇÃO

DOS PROFESSORES

… … …

Há uma semana também, em São Paulo, a professora Luciana Xavier, de 42 anos, levou um golpe de cassetete no nariz, em plena Câmara Municipal (foto de Suamy Beydoun/Agif/Estadão Conteúdo). Foi agredida por homens da Guarda Civil Metropolitana. Servidora pública, ela protestava contra o projeto que aumenta a alíquota da contribuição previdenciária (aqui o abaixo-assinado pedindo a retirada da PL 621/16 – Sampaprev). O prefeito, que se dizia gestor e não político, já vai largar o posto que lhe foi confiado pelo povo e se candidatar ao governo do Estado. Os professores continuarão sendo professores (ganhando menos, se a PL for aprovada). Sobre a manifestação, transcrevo o relato da professora Raquel de Oliveira, da forma como foi escrito e postado na net:

…

“Cheguei à Câmara às 14h. Muita gente do lado de fora, pacificamente, e do lado de dentro, gritando palavras de ordem. Dirigi-me para dentro, onde a pressão estava mais forte. Logo começaram as bombas de gás, correria e tumulto. Choro de raiva. Encontrei alguns companheiros da Zona Leste, ficamos encurralados, nos sentamos e começamos sufocar. Tentamos manter a calma, mas logo um grupo de policiais do choque nos abordou, mandando levantar e nos dirigir á saída. Vejo professores com as mãos para cima, como se fossem bandidos. Choro de humilhação. Um dos policiais fala conosco com a boca espumando e com os olhos tão esbugalhados que dá um misto de medo e pena. Vê-se que não têm organização, tática ou qualquer tipo de preparo para lidar com a mais simples das situações. “Ei, vc aí, fardado, também é explorado!”. Enquanto nos retiramos pacificamente e outros permanecem sentados, os PMs acham necessário atirar balas de borracha. Corremos. Lá fora, gás e bomba por todos os lados. Perdi meus companheiros. Choro de tristeza. Choro de ardor do gás. Entro num restaurante. Sufocada, recebo ajuda. Uma bibliotecária – também em greve – me abana, me dá água. Entra outra professora gritando, pedindo socorro. Ela estava fugindo dos cachorros do choque. CACHORROS. Soltaram os cachorros em cima dos professores. Choro de revolta. Mais bombas, a fumaça entra no restaurante, as garçonetes começam a sufocar. Subimos para o segundo andar. Vejo as ruas vazias, poucos corajosos esparsos… O choque, em formação caça os pequenos grupos e atira contra eles. “Que vergonha, que VERGONHA deve ser bater em professor para ter o que comer”. Choro de desespero. Vejo um ferido na calçada. Assim que a polícia se afasta e as bombas cessam, vejo surgir de todos os lados, PROFESSORES. Professores tomando suas posições em frente à Câmara novamente, punhos cerrados, erguidos: “NÃO TEM ARREGO!”, gritam. Desço, incrédula. As ruas estão tomadas, abarrotadas. Ninguém arredou pé. Choro, dessa vez de orgulho. Não sei se conseguiremos parar o prefake que administra a cidade como quem manda no parquinho do prédio… Podemos até perder essa batalha. Mas jamais sairemos derrotados. Não tem arrego!”

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

ATÉ 14 DE ABRIL … Exposição ‘Madeira Velha’… O artista sergipano Euflávio Gois Lima, ou Madeirart, participante de saraus e eventos artísticos, expõe seus trabalhos em madeira na Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima, na Rua Henrique Schaumann, 77, em Pinheiros. De segunda à sexta, das 10h às 19h. Sábados, das 9h às 16h e aos domingos das 10h às 14h.

… … …

CURSO DE VIOLÃO – Com Paulo Miranda … Músico, frequentador do Sarau da Casa Amarela e artista sempre presente nos diversos movimentos culturais da cidade, dá aulas de violão. Horários disponíveis, inclusive no período noturno, para todas as faixas etárias. Aula experimental grátis. Contato pelo whats 9.5849-0403.

… … …

QUINTA-FEIRA – 22 de março… ReInventa 2018 – Tudo novo de novo … O Atelier ReInventa, da multiartista Ana Paula Martins, reinaugura loja virtual. Ontem, foi lançada a primeira coleção. Hoje, tem sorteio de brindes. Fique ligado no site: https://www.facebook.com/atelierreinventa/

… … …

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 18h … O Herói Provisório – Etel Frota … Lançamento do livro ‘O Herói Provisório’ da romancista, poeta, letrista, jornalista e multiartista Etel Frota. Com sarau, leitura de trechos do livro, canções e a participação de Jean Garfunkel, Gabriel de Almeida Prado, Consuelo de Paula, Ana Clara Fischer, Tato Fischer, Sonekka Osmar Lazarini e Fernanda de Almeida Prado. Na Livraria da Vila, à rua Fradique Coutinho, 915, em Pinheiros.

… … …

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 18h … Lançamento “Que culpa é essa?”, poemas de Penélope Martins … Escritora, blogueira e contadora de histórias, Penélope lança livro de poemas. Participação da artista plástica Cristina Suzuki e da parceira musical Socorro Lira. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40. A entrada é franca e o livro estará à venda por R$38. Eis um poema do livro:

quando o entregador arremessar o jornal à sua porta

quem sabe você não volta ao campo para ver as andorinhas que chegam com a primavera num céu azul que é a visão mais-do-que-sensata do paraíso

só não esqueça de levar

a comida do cão tinhoso

que te espera libidinoso

com seu verso de armar

ele vai dizer que você é diferente

ele vai jurar que nunca sentiu isso por outra mulher

use boa receita, sal grosso

fubá, pimenta, pescoço

vela, charuto, cachaça

uma língua de boi pregada

ele vai tentar sem poder dizer ‘você não presta!’

ele vai sobrar nada-além-retrato-desbotado-jornal-arremessado à sua porta

quem sabe ele ainda consiga ver de soslaio seu riso abrir céu azul nas asas das andorinhas que chegaram para a primavera

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 19h … Coquetel de lançamento – Prêmio Guarulhos de Literatura … Abertura de inscrições para a segunda edição do prêmio literário da cidade. O comitê organizador convida escritores, leitores e apoiadores da cultura a participarem do coquetel de lançamento. No Espaço Novo Mundo, à avenida SalgadoFilho, 1453, em Guarulhos.

… … …

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 19h … Pré-estreia – O Jabuti e a Anta – no CineSesc … Exibição gratuita do filme e roda de conversa com a diretora Eliza Capai, a atriz Leticia Sabatella (a confirmar), a roteirista Carol Quintanilha, Bruno Weis, repórter e Danicley de Aguiar, especialista do Greenpeace em Amazônia. Na rua Augusta, 2075.

… … …

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 19h … Blues na Boutique – com Carlos de Lucca … O cantor e guitarrista se apresenta no projeto de blues que acontece sempre às quintas. Entrada R$10. Na rua Padre Adelino, 949.

… … …

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 19h30 … Angela Davis – no Clube de Leitura da Africanidades … Lançamento de “A Liberdade é Uma Luta Constante”, livro da ativista Angela Davis, publicado pela editora Boitempo. No evento, roda de conversa seguida do Sarau DasPrê. Na Livraria Africanidades, à rua Aimberê, 1158.

… … …

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 19h30 … Encontro Autoral – Letícia Sábio … Nesta edição, cantora apresenta as canções do cd Hortelã, além de covers e músicas novas, que farão parte do próximo álbum. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

… … …

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 19h30 … Abertura da 17ª Mostra do Filme Livre – no CCBB … Até 16 de abril, o CCBB recebe a Mostra pioneira na exibição de filmes independentes e de diferentes formatos, gêneros, durações e épocas. Além da programação de filmes, a Mostra realiza debates e o curso livre “Cinema e Memória”, com Hernani Heffner. No CCBB, à rua Álvares Penteado, 112.

… … …

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 20h … Encontro de Expressões … Sarau aberto à música, poesia, artes gráficas e dança. Organizado pelo artista Cale Narman no Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

… … …

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 20h … Duo Rafael Thomaz e Guilherme Lamas – na ADunicamp … Duo lança o cd ‘Idas e Vindas’, trabalho autoral em homenagem ao centenário do compositor e multi-instrumentista Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. No repertório, de polcas tradicionais ao choro moderno. Entrada franca, à rua Dr. Érico Verissímo, 1479, na Cidade Universitária, em Campinas.

No sábado, às 20h, o Duo se apresenta no Clave Cultural, à rua Campos Salles, 421, no Centro de Itatiba.

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 20h … Chico César convida Elba Ramalho e Margareth Menezes … No show ‘Mulher, Eu Sei’, um espetáculo totalmente dedicado à alma feminina, Chico César divide o palco com Elba e Margareth. Na banda, Ana Karina Sebastião (baixo), Lívia Mattos (sanfona), Simone Soul (percuteria) e Helinho Medeiros (teclados). Na Casa Natura Musical, à rua Artur de Azevedo, 2134. Ingressos de R$60 a R$270.

… … …

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 20h … Palco Novas Rotações – Sesc Santana … Projeto aponta os caminhos da canção autoral feita por mulheres no Brasil. Nesta edição, com shows do Obinrin Trio e da cantora Ekena. Entrada franca. Na av. Luís Dumont Villares, 579, na ZN.

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 21h … Show Em Canto Amazônico … Cantora Jeanne Darwich faz show que resgata raízes amazônicas paraenses, com carimbó, lundú, xote e canções autorais. No Teatro Décio de Almeida Prado, à rua Cojuba, 45. Ingressos a R$20 r R$10.

… … …

QUINTA-FEIRA – 22 de março – 21h … Duo Certas Canções – no Sampa Jazz Bar … Duo formado pela cantora Amanda Temponi e pelo violonista Wellington Silva apresenta novos arranjos e interpretações para clássicos do cancioneiro popular. à rua Arcipreste Ezequias, 245, no Ipiranga. Couvert R$15.

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 18h … Anná canta Ivone Lara – na Casa Barbosa – Gratuito … Cantora (que lançou o ep ‘Pesada’) se junta a banda formada por grandes músicos do samba paulistano para interpretar os sucessos da Rainha do Samba. Bar com cervejas artesanais e salgados veganos. À rua Rui Barbosa, 559.

… … …

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 19h … Sarau das Águas … Artistas da periferia promovem desenvolvimento socioambiental por meio de atividade culturais. Nesta edição, o foco é o fazer cultural feminino nas bordas da cidade. Bate-papo com mediação de Mariana Belmont e Fabio Roberto Lucas. No Espaço Formação Assessoria e Documentação, à rua Cambuci do Vale, 109, em Cidade Dutra.

… … …

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 19h30 … Música no Armazém … As musicistas Mari Ananias (voz e violão) e Mariana Brandão (violoncelo) apresentam repertório de canções brasileiras, percorrendo paisagens e sonoridades que ecoam pelos diversos cantos do País. Na alameda Eduardo Prado, 499 (perto da estação Marechal do metrô).

… … …

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 20h … Companheiros do Sol – Cantoria … Segunda edição do encontro de músicos que, além de canções autorais, reserva um momento para o palco aberto. Com Ismael Birodylan, Thátha Luz, Simone Barbour, Wander Parente e Valter Gusmão & Giliane Meireles (Som da Estrada). Entyrada franca. No Bar do Anão, à rua Curuçá, 439, na Vila Maria.

… … …

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 20h … MaySistah – violão e voz – “Elas cantam MPB” … May é musicista, cantora, instrumentista, poeta, compositora, artesã e MC. No show acústico, homenagem às mulheres da mpb, tanto cantoras quanto compositoras. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

… … …

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 20h … Deise Capellozza – Show “Que Maneira de Amar” … O verso da música “Pitanga”, de Marlui Miranda, batiza o show que ainda tem pérolas como “A linha e o linho”, de Gil e “O amor”, de Caetano, sobre poema de Maiacovski, além de canções de artistas da Vila Maria, como Rogério Duran, Cordeirovich, Luiz Afonso e Guerreiro (que faz participação especial). Deise, é acompanhada pelos músicos João Emilio (arranjos e violão), Odair Capelozza (baixo e teclados), Rafael Morais (guitarra) e Tiago Eiras (bateria). No Brazileria, à rua Clélia, 285. Couvert R$20.

SEXTA-FEIRA a DOMINGO – 23 a 25 de março … Interiores – Teatro … Dividida em quatro momentos, que correspondem a habitações diferentes, a peça trata das relações que se estabelecem em torno da venda desses imóveis, de seus espaços vazios e de suas ausências. Texto e direção de Lucas Mayor e Marcos Gomes. No elenco, Anette Naiman, Daniela Schitini, Marcos Gomes, Rebecca Leão, Rodrigo Sanches, Paulo Salvetti e Mário Bortolotto (voz em off). Sexta e sábado, às 21h, domingo, às 20h. No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384.

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 21h … Semiorquestra no #MúsicaDeSexta … Big-band paulistana de música instrumental formada por dez músicos de diferentes vertentes musicais, passei por guitarradas, afrobeats, frevos atonais, reggaes, grooves e cumbias, em arranjos elaborados e dançantes. No Espaço Cia da Revista, à alameda Nothmann, 1135. Entradas à R$30 e R$15.

… … …

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 21h … Baile – Fios de Choro – Al Janiah … Após o lançamento de seu primeiro disco ‘Trama’, o quarteto formado por Allan Gaia (pandeiro), Wanessa Dourado (violino), João Pellegrini (violão 7 cordas) e Lincoln Pontes (cavaco) promove mais um baile com com os convidados Allan Abbadia (trombone) e Gustavo Surian (percussão). No repertório, choro, frevo, baião, xote e forró de rabeca. Entrada R$10 (o baile começa às 23h). Na rua Rui Barbosa, 269.

… … …

SEXTA-FEIRA a DOMINGO – 23 a 25 de março … André Abujamra – Show de lançamento de Omindá … Em ‘Omindá’, seu novo cd, André busca inspiração nas águas, que não conhecem fronteiras. O disco reune participações de artistas de diversos países, que terão suas imagens projetadas durante o show. No Dia Mundial da Água (22/março), acontece o lançamento de Omindá nas plataformas digitais. Na setxa e no sábado, às 21h. No domingo, às 19h. No Auditório Ibirapuera, à avenida Pedro Álvares Cabral, no Parque do Ibirapuera, portão 2. Ingressos a R$30 e R$15.

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 22h … Pink Floyd Cover – na Sexta Tributos … No repertório, todas as fases da banda e a execução, na íntegra, do álbum ‘Dark Side of the Moon’. Com os efeitos visuais que vêm sendo destaque nos shows da banda. No Sub Pub, à avenida João Carlos da Silva Borges, 897.

… … …

SÁBADO e DOMINGO – 24 e 25 de março … Trupe … A Focus Cia de Dança apresenta nova coreografia de Alex Neoral. A montagem faz parte das comemorações dos 50 anos da Petrobrás em Minas Gerais. No dia 24, sábado, na Praça da Liberdade, às 12h e às 16h. No dia 25, domingo, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, às 11h. Em Belo Horizonte.

SÁBADO – 24 de março – 14h … O Feminino Infinito no Teatro Garagem … Quinta edição do sarau organizado pela poeta Paula Valéria Andrade traz homenagens à Marielle Franco, cruelmente assassinada (no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher) por ser militante, mulher, negra e contra a violência urbana. Com poesia, teatro e exposição. No Teatro Garagem, à Rua Silveira Rodrigues, 331.

… … …

SÁBADO – 24 de março – das 16h às 21h … Sarau do Charles – Aniversário 22 anos … Um dos eventos multiculturais mais antigos da cidade aniversaria. Conduzida pelo Palhaço Charles (Alessandro Azevedo), a programação tem contadores de histórias, performers, músicos, rappers, mágicos, malabaristas, djs e os clows da Cia Raso da Catarina. No encerramento, o samba paulista de Aninha Batucada e bolo, claro. Na Estação Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119, na Vila Madalena.

… … …

SEXTA-FEIRA – 23 de março – 17h … Sarau Som & Poesia na Mercearia – Mulher na Carauari … O Sarau Som & Poesia se caracteriza por sempre convidar um novo curador a cada edição. Neste sábado, a poeta Silvia Maria Ribeiro é quem organiza o evento. E será um supersarau! Leia a matéria em destaque no alto do post. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

QUARTA-FEIRA – 28 de março – 19h … Lançamento do Livro “Amores, Líquidos e Cenas” … Poeta e designer, a multiartista Paula Valéria Andrade convida para o lançamento de seu novo livro de poesia (e de imagens, cinema e filosofia) “Amores, Líquidos e Cenas”, pela Editora Laranja Original. Com prefácio de Claudio Willer, o volume tem 128 páginas e estará à venda por R$30, na Livraria Da Vila, à Al. Lorena, 1731.

SÁBADO – 24 de Março – 21h … Alê Vianna lança cd Graxa – Sesc Belenzinho … Músico da banda Mojito Experience lança cd com composições que abordam o cotidiano, o trabalho, o amor e a denúncia da mídia do terror e do espetáculo. O show terá participação especial de Zé Geraldo e Bruno Kayapy, do Macaco Bong. Na rua padre Adelino, 1000. Ingressos de R$6 a R$20.

… … …

QUARTA-FEIRA – 28 de março – 21h … Talento MPB – Com Xê Casanova … Projeto abre espaço para novos talentos da nossa música. Nesta edição, show do cantor e compositor Xê Casanova. Alessandro Fontanari Casanova, o Xê, é músico e compositor natural de Mogi das Cruzes, com mais de 25 anos de carreira. Recentemente, lançou o disco Caixa de Música, com produção de Marcelo Yuka. Ingressos a R$20. No Bar Brahma Centro, à avenida São João, 677.

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Até lá.

