Minhas férias inesquecíveis: este blogueiro ocioso agora virou pintor (de paredes) e pedreiro. Já são quase 20 dias de trabalho braçal, olhando ansioso no relógio a hora de almoço chegar pra bater aquele tarol no pratão de feijão com arroz e restaurar as energias pra depois continuar a labuta gostosa e doída. Porque não é fácil trabalhar pesado, mas é bonito admirar o resultado numa parede bem pintada, nos buracos cimentados, nos canos e fios consertados, no telhado sem goteira, numa casa arrumada. À noite, antes do cansaço me apagar, dou aquela olhada na net pra ver se o mundo continua lá. E está, coitado, resistindo bravamente aos barracos e barrancos dos Temers e Trumps, dos Kim Jong Uns & outros dessa vida marvada e mal paga.

Mas qual não foi minha surpresa ao ler que uma exposição do Santander Cultural, em Porto Alegre, foi cancelada após protestos liderados por um tal de Movimento Brasil Livre. Primeiro, é lamentável que uma entidade que se diga ‘cultural’ não ofereça resistência a protestos de um grupo retrógrado. Segundo, me pergunto: que Brasil ‘livre’ é esse que eles querem proibindo exposições de arte com nomes como Lygia Clark, Leonilson, Flávio de Carvalho, Adriana Varejão, Volpi e até Pedro Américo? Será que eles conhecem esses artistas? Será que eles frequentam exposições de arte? Estou certo que não. Esses paladinos da ‘arte decente e bem comportada’ que militam no MBL não são aqueles mesmos jovens fascistas que até bem pouco tempo pediam a volta dos militares? Pelo visto, a volta da censura eles já conseguiram. Mente velha em pele jovem defendendo os pilares do arcaico mundo do machismo patriarcal (que já desabou faz tempo). São reacionários que desprezam a liberdade e os direitos fundamentais do indivíduo e querem impor sua visão tacanha de mundo à sociedade.

No mundo deles não existe gay, nem sexo, nem criança viada. No mundo deles não tem papai nem titio estuprador e a mamãe é recatada e do lar. No mundo deles a família é branca, unida, linda e rica. No mundo deles o pobre passa necessidade mas trabalha feliz durante 65 anos, 12 horas por dia. No mundo deles o negro fica na senzala com uma bola de ferro nos pés. No mundo deles uma mulher de minissaia é uma assanhada que tá pedindo pra ser estuprada. No mundo deles, só existe o cristianismo (e de um Deus só, o deles). No mundo ‘perfeito’ deles, só existem eles, idiotas e perfeitos, não há lugar pra nós e nossos ‘defeitos’. Por eles, nós estaríamos todos mortos (será que vão reativar os porões do Dops?). Já está mais do que na hora do Ministério Público e órgãos competentes agirem contra esses grupos fascistas, neonazistas e radicais de direita que estão se aproveitando da liberdade que a democracia oferece para se organizar e atuar descaradamente contra ela e contra os direitos básicos do cidadão brasileiro. Precisamos defender a liberdade. Basta!

Reproduzo (ao longo do texto) duas das obras mais comentadas nessa ‘polêmica’: a de Fernando Baril, que traz uma imagem de Jesus com vários braços, num cruzamento com a deusa Shiva (o quadro foi feito há 21 anos) e a de Bia Leite, que mistura pintura com fotografias postadas em sites LGBT (de crianças viadas).

Aos artistas, que enfrentam com coragem os tabus, as mentes estreitas e as proibições absurdas nessa luta contra os reacionários, registro a minha solidariedade. Já comentei e postei AQUI diversas obras de consagrados artistas (entre eles o poeta Drummond) que foram tidas como ‘obscenas’. Inseri no post a imagem de um quadro pintado em 1866, a ‘Origem do Mundo’, de Gustave Courbet, e finalizo esse papo com uma bela frase de Jack Kerouac (acima) e um vídeo do poema ‘Buceta’ (abaixo), criado e declamado por mim mesmo, no Sarau Sopa de Letrinhas. Que eu saiba, o mundo ainda não acabou por causa dos meus versinhos safadinhos. Aos meninos do MBL, um recado: se vocês não sabem brincar, não desçam pro play. Ok? E não liguem na novela, senão a Ivana/Ivan vai pegar vocês…

ERNESTO NAZARETH REVISITADO

Dois maravilhosos cds instrumentais têm as canções de Ernesto Nazareth em comum (além de trazer no encarte deliciosos comentários sobre cada uma de suas faixas). Um é ‘Alvorecer’, do duo Sai Conde e Guilherme Lamas, que apresenta 13 releituras da obra do compositor. O outro é ‘Bailado’, da dupla Marcos Paiva e Daniel Grajew, que se inspira em Nazareth e seus contemporâneos (Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros e outros) para criar seu trabalho autoral. Segundo Mario de Andrade, em seu livro ‘Música, doce, música’, Nazareth era tão popular que se referiam a ele como a alguém da própria família: ‘o Nazareth’ fazia parte do imaginário afetivo do povo.

DUO SAI CONDE & GUILHERME LAMAS – cd ‘O ALVORECER’ >>> O Duo teve início no 2015, quando o colombiano Sai Conde entrou na Unicamp e conheceu Guilherme nas rodas de choro. Sai Conde toca bandola (instrumento típico colombiano) e Guilherme Lamas violão 7 cordas de aço (instrumento típico brasileiro). Pincei do encarte do cd alguns comentários do músico e pesquisador Pedro Aragão:

“Durante a segunda metade do século XIX, um grande fluxo de músicas de danças de salão circulou pela América Latina, compartilhando polcas, habaneras, tangos, schottischs e outras danças em salões burgueses e casas noturnas. No Brasil, um desses representantes foi Ernesto Nazareth, autor de mais de uma centena de músicas para piano. Este cd, com 13 canções de Nazareth, emociona profundamente e fortalece a ideia de um imaginário sonoro latino-americano sem fronteiras.

Exímio instrumentista, Samuel Saia traz em seu toque a junção de duas poderosas tradições: a da escola colombiana de bandola com palhetada típica brasileira (tipo Jacob do Bandolim). Guilherme Lamas sintetiza a escola tradicional do violão de sete cordas brasileiro com uma abordagem camerística que traduz bem a essência de Nazareth”.

DUO MARCOS PAIVA & DANIEL GRAJEW – cd ‘BAILADO’ >>> O cd é uma delícia, repleto de pequenas citações e músicas incidentais. Do encarte, pincei alguns comentários: Marcos Paiva usa a escola do violão de sete cordas (as baixarias) de maneira pouco usual. Já Daniel Grajew mergulha na linguagem dos “pianeiros” para propor novas tonalidades à tradição. A teia musical construída no cd traz a união do primeiro respiro musical brasileiro urbano (suingue) com a escola do piano erudito (harmonização) e do jazz (improviso).

Da mistura da erudição da música de concerto com a brejeirice dos terreiros e cortiços da periferia do Rio de Janeiro nasceu a complexa música urbana instrumental brasileira. Quando Ernesto Nazareth e seus contemporâneos (como Henrique Alves, Joaquim Calado, Anacleto de Medeiros e Chiquinha Gonzaga) fundiram esses universos, elementos culturais muito distintos foram absorvidos e traduzidos para um novo idioma.

Seguindo o caminho dessa linguagem brasileira, que permanece viva e em construção, Marcos Paiva e Daniel Grajew procuram criar uma música instrumental brasileira em que o gingado e o movimento das danças urbanas do século passado sejam a linha mestra, guiando as composições e arranjos. São lundus, maxixes e polcas que sintetizam o encontro do aristocrático com o popular, entre sons da Europa e da África.

Alessandro Fontanari Casanova, o Xê Casanova, é músico e compositor natural de Mogi das Cruzes, com mais de 25 anos de carreira. Xê apresenta o disco Caixa de Música, com repertório de canções autorais urbanas. A produção do disco é de Marcelo Yuka e os arranjos têm como base baterias eletrônicas, sintetizadores, ruídos e samples retirados de trilhas sonoras de filmes, além de elementos de música eletrônica, hip hop e lounge.

Xê tem um quê de não sei que. Instiga. Pesquiso: sou desconfiado e antigo. Ser velho é rever. Revolver. Parece que sim, já ouvi. Mas é um prazer redescobrir. Reouvir. Reaver um afeto que se perdeu. Uma bala doce na memória, um revólver de brinquedo redisparando emoções. Xê às vezes lembra um híbrido light do som de Martinho da Vila e da voz de Lobão. Sem o sambão explícito do primeiro nem o grito roqueiro (dos bons tempos) do segundo. Levadas de sambalanço à la Seu Jorge & Benjor aparecem aqui e ali, mas, no fim das contas, as impressões de similaridade vão se dissipando e a gente vai ficando de boas na prazerosa audição de um belo conjunto de canções e do estilo relax tranquilex de Xê, mesmo que, ao fundo, a colagem da orquestração crie tensão e as cordas nervosas produzidas por Yuka dêem o contraponto de conflitante modernidade ao mundo clean do cd. Ora estranhamento ora entorpecimento o ouvido lento vai caindo dentro e compreendendo o tempo e o contratempo das ranhuras sujas das músicas puras. Xê é reflexivo. Vivo. Sua caixa tem muita graça. Ouça:

BRUNO CAPINAN

Sexta-feira – 15 de setembro – 20h … Bruno Capinan – na Sensorial Discos … Show marca o retorno do cantor e compositor ao Brasil e terá canções do seu mais recente álbum, o excelente “Divina Graça”, apresentadas ao lado de Saulo Duarte.

Bruno Capinan, baiano de Salvador, já levou o repertório de sua trilogia musical ao Canadá e Japão. “Divina Graça”, seu mais recente trabalho, foi gravado no estúdio Union Sound Company em Toronto, com produção dos cariocas Domenico Lancellotti e Bem Gil. São 12 faixas autorais e algumas parcerias, que transitam por temáticas LGBT, de resistência negra e saúda as raízes baianas.

Bruno Capinan começou a conquistar espaço na mídia brasileira em 2014, com o álbum anterior “Tudo Está Dito”, e foi premiado como artista revelação pela Toronto Arts Foundation no mesmo ano. Entrada: R$12, na Sensorial, à rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da av. Paulista).

AGENDÃO

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

Até 23 de setembro … III Felizs – Feira Literária da Zona Sul … Duas semanas de programação gratuita com conversas literárias, feira de livros, saraus, oficinas culturais, apresentações musicais e intervenções de teatro e circo, percorrendo unidades de CEU´s, Casas de Cultura, Escolas e Bibliotecas Públicas, espaços de cultura e educação popular da periferia, como o CIEJA Campo Limpo, Espaço CITA, Biblioteca Comunitária Brechoteca, Bloco do Beco, Sacolão das Artes, Espaço Cultural I Love Laje, Espaço Clariô de Teatro e o SESC Campo Limpo. Tudo para celebrar e valorizar a arte e cultura produzidas na região. Veja a programação completa no site www.felizs.com.br/programacao.

Até 30 de setembro, no Metrô Faria Lima … Exposição ‘Rugas’ … A fotógrafa Ana Paula Paiva, que já expôs no Sarau da Maria, agora leva sua mostra fotográfica ‘Rugas’ para a linha amarela do metrô. Segundo ela, “Rugas” segue seu objetivo e viagem, sem roteiro e passagem de volta, para quem sabe olhar o envelhecer com leveza, seguir os processos de vida, repensar e celebrar.

Até 30 de setembro, em Campinas … Exposição ‘Singularidades’ – de Ana Francotti … Mostra é um desdobramento da ação “Faço o seu retrato (cego), se você fizer o meu” que a artista realizou nas ruas de SP, dando origem ao livro ‘Retratos’, compilação de 55 desenhos de seu rosto. Evento integra a programação paralela da Feira SUB 2017 e terá oficina com modelo vivo (dia 17, das 10h às 15h) e bate-papo de encerramento (dia 30, às 17h) com Nathanael Araujo e Ana Francotti. Na Torta, à rua duque de Caxias, 537, centro de Campinas. Entrada franca. A visitação exige agendamento: torta.contato@gmail.com

Quinta-feira – 14 de setembro – 18h30 … Elenira Ribeiro e Luiz Claudio na Casa Fórum … Na segunda semana do projeto “Quintas Autorais”, a presença dos cantores e compositores Elenira Ribeiro e Luiz Claudio de Santos. Na rua Primeiro de Maio, 57, em Santos.

Quinta-feira – 14 de setembro – 19h … Quintemporâneas com Acatum e Gestos Sonoros … Projeto traz às 21h30, o Acatum, grupo de percussão e vozes que se guia por sinais para estabelecer o diálogo criativo entre os músicos e o regente, e às 23h30, o Gestos Sonoros, octeto cuja música é construída através de um sistema de gestos corporais pré-estabelecidos para conduzir à criação coletiva. No Jazz nos Fundos, à rua Cardeal Arcoverde, 742.

Quinta-feira – 14 de setembro – 19h … Ensaio aberto “Samba d’Água Doce” … Nascido do coletivo “Samba das Meninas”, o grupo é formado por Jáfia Lacerda (voz e percussão), Ana Paula (voz e violão), Jéssica Tomáz, Paola Petry e Cintia Nascimento (percussão). Entrada franca, no Casarão da rua Riachuelo, 128/136, perto das estações Anhangabaú e Sé do metrô.

Quinta-feira – 14 de setembro – 19h … Show tributo à Antonio Marcos… O cantor e compositor Carlos Bacelar homenageia seu ídolo e amigo, Antonio Marcos, nascido em São Miguel. Com participação da banda do Conservatório Oreste Sinatra, o evento terá palco aberto para músicos interpretarem as grandes canções de Antonio Marcos, como Oração de um jovem triste, Menina de tranças, Sou eu, Você pediu e eu já vou daqui, E nunca mais eu vou deixar você tão só e Como vai você, entre outras. Com entrada franca, no anfiteatro da Universidade Cruzeiro do Sul (UnicSul), à rua Ussiel Cirílo, 93, na Vila Jacui, em São Miguel Paulista.

Quinta-feira – 14 de setembro – 19h … CinePipoca – LGBT … Neste mês, exibição do filme ‘Flores Raras’ e debate abordando a temática LGBT com Queren Emanuele Pereira. Entrada franca e aberto ao público em geral. Na Ocupação Cultural Mateus Santos, à avenida Paranaguá, 1633.

Quinta-feira – 14 de setembro – 19h … Palavra Subterrânea – Poesia, Música e Loucuras … Com curadoria dos poetas Daniel Perroni Ratto & Pedro Tostes, projeto une palco aberto e convidados (ver cartaz) para ser um ponto de encontro das diversas línguagens literárias e musicais, trazendo à tona alguns dos maiores expoentes do cenário contemporâneo paulistano. Couvert R$10. Na Sensorial Cervejas, Cafés & Discos, à rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da av. Paulista).

Quinta-feira – 14 de setembro – 20h … Curso: Pornoklastia … Início do curso “Pornoklastia”, ministrado por Sue Nhamandu. Serão quatro encontros de investigação filosófica de afetos e fenomenologia de interação para desconstrução de noções comuns de pornografia. Na Tapera Taperá, à av. São Luiz, 187, 2º andar, loja 29, na Galeria Metrópole. Saiba mais sobre o curso, cronograma e inscrições: http://bit.ly/2x9hz8U

Quinta-feira – 14 de setembro – 20h … Palco Madalena – música&cena – 3ª Edição … Projeto de três amigos que trabalham com música e teatro (o ator João Aranha e os músicos Alê Moreno e Carlos Moreno) oferece dois palcos para artistas apresentarem seus trabalhos autorais. Clique no cartaz para ler melhor a programação. Na rua Fradique Coutinho, 1332, na Vila Madalena.

Quinta-feira – 14 de setembro – 21h … Quarteto Iapó convida Vanessa Moreno e Alisson Lima … O quarteto de cordas, formado por Carol Panesi (violino, arranjos e direção musical), Wanessa Dourado (violino), Elisa Graciela (viola) e Thiago Faria (cello), apresenta o show “Sotaques do Brasil” trazendo para o Teatro da Rotina frevo, forró, samba, choro e canção, com arranjos inéditos. Participação de Van Moreno (voz) e Alisson Lima (dança). Entrada R$40 e R$20. Na rua Augusta, 912.

Quinta-feira – 14 de setembro – 21h … Wellington Silva no Bistrô Esmeralda … O violonista Wellington Silva apresenta composições e arranjos para violão de sete cordas solista. No repertório, clássicos do cancioneiro e temas da música instrumental brasileira, além de peças de sua autoria. Participação especial de Giuseppina Burigo (voz) e Giancarlo Burigo (saxofone). Entrada R$15. Na rua Esmeralda, 29.

Sexta-feira – 15 de setembro … Abacaxepa lança 2° autoral … Depois de ‘Pimenta’, seu primeiro single autoral, vem aí ‘O Dia Que Maria Levantou’, gravado ao vivo na T.O.C.A. Em todas as plataformas digitais e com vídeo no youtube.

Sexta-feira – 15 de setembro … Expo Rios, Reflexos de Nós … Realizada pela Fundação SOS Mata Atlântica, a exposição ocupa o Conjunto Nacional com trabalhos de 22 artistas do Brasil e da AL sobre a relação dos moradores com o rios de suas cidades. Até 27 de setembro na av. Paulista, 2073.

Sexta-feira – 15 de setembro – 18h … Dos Olhares Nasce o Grito … Apresentação do Núcleo Iêê, com dança e capoeira: ‘O que é ser suspeito dentro de um corpo social’. Na rua Monte Camberela, 490, no Itaim.

Sexta-feira – 15 de setembro – 18h30 … Luiz Claudio de Santos – na Casa Fórum … Cantor e compositor interpreta clássicos do samba, da mpb e repertório autoral. Na rua Primeiro de Maio, 57, em Santos.

Sexta-feira – 15 de setembro – 18h30 … Slam da Norte – Edição de Setembro … Slam criado para trazer para a ZN o movimento slammer, tão presente em outras regiões. Além da competição de poesia, pocket-show da cantora e mc Gabi Nyarai e exposição do zine ‘Um Jazz pra Duas’, de Victória Sales. Na Biblioteca Pública Municipal Brito Broca, à avenida Mutinga, 1425.

Sexta-feira – 15 de setembro – 18h30 … Show ‘Açoite’ – na Galeria Olido … Cantora, compositora e atriz Juliana Amaral faz show do cd ‘Açoite’, com João Paulo Amaral (viola caipira, violão, guitarra, direção musical e arranjos), Alberto Luccas (contrabaixo), Gustavo Bugni (teclados) e Rodrigo Digão Braz Santos (bateria). Na avenida São João, 473, centro.

Sexta-feira – 15 de setembro – 19h … Lançamento – “O peso do pássaro morto” – Aline Bei .. Romance de estreia de Aline, o texto é um dos vencedores do Prêmio Toca, realizado por Marcelino Freire em suas oficinas de criação literária. No livro, acompanhamos uma mulher que, dos 8 aos 52 anos, tenta não coincidir apenas com a dor de que é feita. Aline é formada em Letras e em Artes Cênicas, e editora e colunista do site cultural OitavaArte. Na Livraria da Vila, à rua Fradique Coutinho, 915.

Sexta-feira – 15 de setembro – 20h … Luedji Luna – Itaú Cultural … Baiana de Salvador, Luedji Luna apresenta suas composições no show Cais e Sais, trazendo como tema principal a imigração africana em SP. Entrada franca, na av. Paulista, 149.

Sexta-feira – 15 de setembro – 20h … Bruno Capinan – na Sensorial Discos … Show marca o retorno do cantor e compositor ao Brasil e terá canções do seu mais recente álbum, o excelente “Divina Graça”, apresentadas ao lado de Saulo Duarte. Entrada: R$12, na Sensorial, à rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da av. Paulista).

Sexta-feira – 15 de setembro – 20h … Oliveiras Blues – da obra de Akira Yamasaki … Grupo ‘Casa Amarela em Cena’ apresenta a performance de poesia e música que artistas ligados à ‘Casa Amarela – Espaço Cultural’ criaram a partir da obra “Oliveiras Blues”, do poeta Akira Yamasaki, dando vida aos personagens ‘Clóvis’, ‘Dedo Mole’ e ‘Melancia’. Com Escobar Franelas, Manogon, Henrique Vitorino, Rosinha Morais, Luciana Marques, Luka Magalhães e Akira Yamasaki. Na Casa de Cultura Antonio Marcos, à rua Irineu Bonardi, 169, em São Miguel.

Sexta-feira – 15 de setembro – 20h … Fantasmas e Demônios de São Miguel … O elenco formado por Claudemir Santos, Deise Leite, Mariana Santana, Ivan Neris e Marcos Fersil apresenta, baseado em relatos de moradores, as histórias de assombração do bairro de São Miguel. Histórias que compõem um episódio do livro ‘Fantasmas, demônios e lendários’, de Claudemir Santos, lançado em 2016, que estará à venda por R$15. A entrada é franca. No local, bar e exibição de videoclipes. Na Aldeia Satélite – Espaço Cultural, à rua tenente Luiz Fernando Lobo, 118.

Sexta-feira – 15 de setembro – 20h … Giras de Primavera no Teatro de Contêiner … As ‘Giras’ acontecem durante quatro sextas-feiras seguidas. Nesta edição, o Stereotupi reúne artistas que cantam para orixás, entidades, encantados e toda sorte de metafísica, ritualizando o cotidiano na selva da cidade de concreto armado. Na Cia Mungunzá de Teatro, à rua dos Gusmões, 43.

Sexta-feira – 15 de setembro – 20h … O cantautorto … Show onde o artista Lucas Scandura apresenta repertório ‘autortoral’ e ‘escalafobético’. Na Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391.

Sexta-feira – 15 de setembro – 20h … Banda Eleve acústico … Grupo apresenta clássicos da mpb, do reggae e do rock. Entrada franca. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

Sexta-feira – 15 de setembro – 20h … Tuyo em São Paulo … Tuyo é um trio formado por Lilian Soares, Jean Machado e Lay Soares, ex-integrantes da Simonami, banda na qual mostraram pela primeira vez as suas experimentações vocais com o álbum ‘Então morramos’, que gerou mais de um milhão de execuções por streaming. Ingressos a R$30 e R$15. No Teatro Ressurreição, à rua dos Jornalistas, 123 (perto do metrô Jabaquara).

Sexta-feira – 15 de setembro – 21h … Zulu de Arrebatá … O cantor e multiartista Zulu, ligado ao sarau da Casa Amarela e aos movimentos culturais de São Miguel desde os anos 70, apresenta seu show ‘Cena de Cinema’, no Bar do Frango, à av. São Lucas, 479. Entrada franca.

Sexta-feira – 15 de setembro – das 22h às 5h … Festa de Volta do Cansei … Show com a banda Molodoys e discotecagem de Alline Resende, Joyce Guillarducci e Débora Cassolatto. Ingressos a R$20 e R$10. No Secretinho, à rua Inácio Pereira da Rocha.

Sexta-feira – 15 de setembro – das 22h30 às 6h … XXXbórnia na Trackers – edição Social Contacts … Festa com discotecagens variadas e shows das bandas Vitreaux, Bratislava, Malli e Cupin. Entrada R$30 (os cem primeiros não pagam). Na rua dom José de Barros, 337.

Sábado e domingo – 16 e 17 de setembro – das 8h às 18h … Formação de Educadores Populares – Paulo Freire … O curso de Formação de Educadores Populares tem como objetivo desenvolver um processo de formação para educadores populares, professores das redes públicas e particulares de ensino, estudantes e todos aqueles que tenham interesse na temática da educação popular tendo como base o referencial teórico/metodológico de Paulo Freire. Investimento R$170. No Espaço A Próxima Companhia – à rua Barão de Campinas, 529, perto do metrô Santa Cecília.

Sábado – 16 de setembro – 11h … Poesia Na Faixa especial – Sarau Asas Aberta – USP … Poesia Na Faixa é o Sarau Ambulante dos Poetas do Tietê. Todo mês declamando e distribuindo poesia nas faixas de pedestres, de graça, pelas ruas da cidade. Na avenida da Universidade, 308, no Butantã.

Sábado e domingo – 16 e 17 de setembro – 12h … Meu Pequeno Coração Caipira – no SESC Belenzinho – infantil … O espetáculo é uma grande celebração da cultura caipira. Com canções, causos, modinhas, adivinhas, simpatias e trava línguas evocando a memória afetiva do espectador, com humor e poesia. Com Giba Pedroza, Paulo Bira, André Bedurê, Simone Julian e Suzana Salles. Participação de Cris Miguel e Paulo Freire. Na rua padre Adelino, 1000.

Sábado – 16 de setembro – das 14h às 23h … Remaster Sessions + Festa Excêntrica – MPB no Jardim da Mansão de 1920 … Mansão abriga festa idealizada pelo artista Daniel Mã. Com comida, bebida, projeção, expo, discotecagens variadas e shows de diversos artistas com o melhor do repertório nacional: Rita Lee, Gil, Tim Maia, Secos & Molhados, Mutantes, Raul, Barão, Caetano, Cazuza, Zélia Duncan e outros. As 20 primeiras pessoas ganharão uma senha para visitar o interior da mansão (às 16h). Na av. Paulista. Mande mensagem inbox.

Sábado – 16 de setembro – das 14h às 21h … Centro Cultural do Itaim Paulista – 2° Feira de Artes do Itaim … Com diversas atrações e expositores, incentivando a produção independente e local. Com moda, gastronomia, artes, livros e acessórios à venda. Na rua Monte Camberela, 490.

Sábado – 16 de setembro – das 14h às 18h … I Curso de Formação em Direitos Humanos … O Centro de Defesa dos Direitos Humanos Carlos Alberto Pazzini, em parceria com a Comunidade Cultural Quilombaque e a Rede de Juristas Feministas deFEMde, convida jovens, agentes culturais, artistas, educadores, professores, trabalhadores sociais e demais interessados para o curso que vai de 16 de setembro a 9 de dezembro, todos os sábados. Na Travessa Cambaratiba, 5 (mais detalhes, clique no cartaz).

Sábado – 16 de setembro – 14h … Sarau do Urbanista Concreto … Germano Gonçalves organiza sarau com palco aberto e convidados. Nesta edição, os escritores Carla Moura e Marcos Olavo lançam seus livros. Na Força Cultural, à rua Francisco Lobo, 10, no Parque São Rafael.

Sábado – 16 de setembro – das 16h a 0h … BREAKZ0ne @SAO PAULO … Festa tem intervenções sonoras e batidas quebradas, projeções, comidinhas e bebidas (só para maiores de 18 anos). Até 18h, grátis. Depois, R$10. Na Mondo Cane Sounds, à av. Casper Libero, 534.

Sábado – 16 de setembro – das 16h às 22h … 46º Sarau Lapada Poética … Sarau com microfone aberto para músicos e poetas. Dois lançamentos de livros: Tarso de Melo com “Íntimo Desabrigo” (Dobra Editorial e Alpharrabio Edições) e Thiago Cervan com “Não existem rotas conciliatórias de fuga” (Editora Urutau). No Acervo Agostinho dos Santos, à rua professor Gieg, 15, em São Bernardo do Campo.

Sábado – 16 de setembro – das 16h às 21h … Junior da Violla Experience – no Black Bird Café … Grande músico, Junior adiciona solos de viola ao blues e toques de rock nas modas de viola. Couvert R$10. Na av. Iraí, 807.

Sábado – 16 de setembro – 16h30 … Guilherme Kafé – Nova Música … Cantor e compositor (voz, guitarra e violão) faz show acompanhado por Klaus Sena (baixo), João Leão (teclado), Gabriel Draetta (bateria) e Ariel Coelho (percussão). Participação especial de Ana Flor de Carvalho. Entrada franca. Na Fundação Ema Klabin, à rua Portugal, 43.

Sábado – 16 de setembro – das 17h às 22h … Pense Já – Sarau/Slam … Sarau organizado pelo poeta Cleyton Mendes conta com o dj David White, batalha de poesia, microfone aberto e pocket-show dos convidados Monna Brutal e mc TABOK, lançamento do livro Dente Do Leão de Andrio Candido, intervenção poética com o grupo VOPO e intervenção musical com Gabriela Fernandes (clarinete). Na Associação Cultural Opereta, à rua dr. Emílio Ribas, 185, em Poá.

Sábado – 16 de setembro – das 17h30 … Sarau Encontro de Utopias … Centésima edição do sarau organizado por Regina Tieko, Fabio Abramo e Renato Pessoa. Com palco aberto e os convidados João Caetano do Nascimento, que lança seu livro “O rio de todas as nossas dores”, “Banda Entre Latinos” e “Coral da Oficina de Arte e Cultura”. Entrada franca. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000.

Sábado – 16 de setembro – das 17h30 … Sarau na Galeria – Edição de Aniversário … Quarto aniversário do sarau tem palco aberto e os convidados Carol Naine, cantora e compositora, Mel Duarte, poeta, slammer e produtora cultural, Poetas Ambulantes, coletivo de poetas, Capoeira Tradicional do Mestre Yuna e Nilson Ferreira, intervenção teatral e Toddy One, intervenção graffiti. Com entrada franca, na EE Geraldo Justiniano Rezende Silva, à rua Basilio Valente de Aguiar, 19, em

Sábado – 16 de setembro – 21h … Funarte Musical – Ná Ozzetti e Luiz Tatit na Sala Guiomar Novaes … A grande cantora e o genial compositor do Grupo Rumo (da Vanguarda Paulistana dos anos 80), relembram canções da época como Ladeira da Memória, Felicidade e Dia Útil, além das músicas de seus álbuns solo como Estopim, Capitu e Musa da Música. No Complexo Cultural Funarte SP, à alameda Nothmann, 1058, nos Campos Elíseos. Ingressos a R$20 e R$10.

Sábado – 16 de setembro – 21h … Freud a Deriva – Alucinação – Belchior … Banda Freud a Deriva, formada por Rene de França (guitarra e voz), Marcelo Mazzucatto (baixo e voz) e Zé Terra (viola caipira, weissborn, gaita e voz) interpreta o disco Alucinação, de Belchior, além de canções autorais. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479, no parque São Lucas.

Sábado – 16 de setembro – 21h … Felipe Camara no Teatro da Rotina … Felipe é um dos componentes do trio Folk na Kombi. No delicioso espaço do Teatro da Rotina, o músico apresenta as canções de seu novo disco, produzido por Raul Misturada. Ingressos a R$20, R$25 e R$40. Na rua Augusta, 912.

Sábado – 16 de setembro – 21h30 … Jane Mara Canta Clube da Esquina e Clássicos da Música Mineira … Cantora interpreta as inesquecíveis canções dos mineiros acompanhada por Jarbas Barbosa (guitarra), Richard Metairon (baixo) e Max Sallum (bateria). No Bistrô Esmeralda, à rua Esmeralda, 29, na Aclimação. Entrada R$30.

Domingo – 17 de setembro – 12h … Os quatro elementos: Terra, Ar, Água e Fogo … Organizado pelo Chama Poética, projeto criado por Fernanda de Almeida Prado e que existe desde 2004, o espetáculo conta com Gabriel De Almeida Prado, Liw Ferreira, Beatriz De Miranda Kovacsik e Fernanda De Almeida Prado. Na Livraria Cultura, à avenida Paulista, 2073.

Domingo – 17 de setembro – 14h … Sarau Música e poesia … A casa de Atividades e o pessoal do projeto Multicor convidam ao sarau com palco aberto e os convidados Sinopse da Leste, Marcy santtos, Gisélia Sá, Tru Original, Kathya Scarzullio e Akanni Lemos. Na av. Candea, 1717, em Guarulhos.

Domingo – 17 de setembro – 15h … Lançamento do livro ‘Luz & Tom’ … O Sarau da Paulista em parceria com o Sarau da Cesta (que comemora 8 anos) convidam para o lançamento do livro do poeta, ator e agitador cultural Cláudio Laureatti, com sessão de autógrafos, roda de poesia e pocket-shows dos músicos Jhony Uriel (15h), Monahyr Campos (15h20), Lara Gomes (15h40, Naguais (17h) e Gabriel de Almeida Prado (17h30). O Sarau da Paulista, que sempre acontece na esquina da Peixoto Gomide, neste domingo se deslocará para o evento, na Livraria Martins Fontes, na av. Paulista, 509. Abaixo, um famoso poema do Laureatti:

PARA ALÉM DOS MUROS

O problema não é o mundo. São os muros

O problema não é a seca. São as cercas

O problema é que o muro diz algo deselegante do vizinho

Cansei de abrir muro na marreta

Mas como pedir ao muro licença?

Os muros das casas são altos

para não deixar ninguém entrar

Os muros das prisões são altos

para não deixar ninguém sair

Muro baixo para quem está fora

Muro alto para quem está dentro

Murros não derrubam o invisível muro

se cada um se fechar em seu mundo

Do outro lado do morro

preso no engarrafamento do rádio

Do outro lado do mundo

prisão de muros e murmúrios para mim

Do outro lado do muro

preso no apartamento com televisão

Sonhei que posso passar spray

nas pedras do muro das casas do mundo

No meio do muro tinha uma árvore

Ser muro onde o morro desabou grave

Gatos caem dos muros altos dos outonos

Outras primaveras outras rosas outros donos

Prefiro ser ponte ser morro ser nada

ser tudo cercado ser muro

onde moro onde esmurro onde rascunho palavras

no muro na grama na calçada

Domingo – 17 de setembro – 15h … Sarau da Praça + Slam do Corre … O Sarau da Praça juntamente com o Racha CorAção convidam para sarau com microfone aberto e pocket-show com Bruna Muniz e Welld (WM), além da apresentação da peça ‘um em cada três’, da Cia Cínicos Cênicos, do Varal Poético com Lucas Novaes (poesia) e Nicole (desenho), do espaço para crianças (desenho e pintura), do Brechó Renderize e da batalha de poesias do Slam do Corre. Praça padre Aleixo Monteiro Mafra (praça do Forró).

Domingo – 17 de setembro – das 15h às 22h … Jazz no Hostel 0800 – Izzy Gordon … Show-festa de jazz, tem Solarium + Lounge Jazz no Hostel, com dj Residente Dualib e Jazzy moda alternativa by Jéssica Lima (15h), Tito Pereira Trio (18h) e a cantora Izzy Gordon & Band fechando a programação. Entrada franca. Na Avenida Rebouças, 990.

Domingo – 17 de setembro – 16h … Carol Naine no SESC Bom Retiro – show gratuito … Cantora e compositora, finalista do Prêmio da Música Brasileira na categoria “Melhor Canção”, Carol Naine interpreta as canções de seu cd “Qualquer pessoa além de nós”. Na alameda Nothmann, 185, no Bom Retiro.

Domingo – 17 de setembro – das 16h20 às 22h … Na minha boca – ed. 1 … A artista Alessandra leão promoverá uma série de saraus com participação de músicos e poetas, com espaço para livre improvisação. Neste primeiro, os convidados são a poeta Anna Zêpa e o músico Caçapa.

Domingo – 17 de setembro – das 17h às 23h … Doces Tardes de Domingo – #13 … Promovida pelo coletivo Jardim Psicodélico, a festa abre espaço para bandas alternativas, como Capitão Bourbon, Psicodélico ZL, Los Borges e Verónica Decide Morrer. Em todos os eventos, tem artes plásticas, fanzines, exposições e performances. No Komb Bar ZL, à praça Miguel Ramos de Moura, 175.

Domingo – 17 de setembro – 17h … Antonio Novaes leva o seu “Clarimbó” ao Baderna … O paraense Antonio Novaes funde a seu trabalho autoral o Clarimbó, um projeto nascido a partir do encontro de músicos paraenses, sergipanos e paulistas com o intuito de fazer uma roda de carimbó. Rua Oscar Freire, 2529.

Domingo – 17 de setembro – 17h … Tássia Reis e Gê de Lima … Com referências da black music e do rap, Tássia Reis divide o palco com Gê de Lima. Entrada franca. Na Casa de Cultura Municipal de São Mateus, à rua rua José Francisco Santos, 502.

Domingo – 17 de setembro – 17h … Viegas – Engrenagem Urbana – Rincon Sapiência … A Casa de Cultura Raul Seixas recebe Rincon Sapiência. Na abertura, Viegas e Engrenagem Urbana. Na rua Murmúrios da tarde, 211.

Domingo – 17 de setembro – 18h … Renato Godá – sesc Belenzinho … Cantor e compositor escreve músicas românticas com atmosfera esfumaçada de cabarés. É influenciado pelo folk americano e foi comparado a Serge Gainsbourg e Leonard Cohen pela revista inglesa Timeout. No show, o artista apresenta canções de seus dois discos: “Canções Para Embalar Marujos” e “Eu Não Mereço Seu Amor”. Rua padre Adelino, 1000.

Domingo – 17 de setembro – 18h … Baile do Padilha part. Rhaissa Bittar e Bloco TodoMundo … Paulo Padilha comanda festa com samba, marchinha, forró e participação do bloco TodoMundo e da cantora Rhaissa Bittar. No repertório, “Brasil Pandeiro” (Assis Valente), “Se Acaso Você Chegasse” (Lupicínio Rodrigues), “A Voz do Morro” (Zé Kéti) e as canções “Na Lojinha de Um Real”, “Love” (gravada por Simone) e “Pré- Pago Pai de Santo”, de Padilha. No Tupi or not Tupi, à rua Fidalga, 360, na Vila Madalena.

Domingo – 17 de setembro – das 17h à 0h … Sky Down, enema noise (DF), O Grande Ogro – no Menino Muquito Bar … Domingão de festa com várias bandas se alternando e apresentando seu som. Entrada na base do pague quanto quiser/puder. Na avenida Vila Ema, 5090.

Segunda-feira a domingo – 18 a 24 de setembro – 13h … Dedo de Moça – Na linha amarela do metrô … Circuito Cultural Via 4 … O Grupo Dedo de Moça vai ao metrô e apresenta releituras para clássicos do samba e do choro numa formação inusitada e camerística, com violino, cello e os tradicionais cavaquinho, flauta e violão de 7 cordas. Dessa vez o grupo se apresenta em trio, com Ana Claudia (cavaquinho), Ana Eliza Colomar (cello, flauta), e Rosana Bergamasco (violão 7 cordas). Grátis. Veja a programação:

18 – segunda – estação Faria Lima

19 – terça – estação Pinheiros

20 – quarta – estação Butantã

21 – quinta – estação Luz

22 – sexta – estação República

23 – sábado – estação Paulista

24 – domingo – estação Fradique Coutinho

Segunda-feira a quarta-feira – 18 a 20 de setembro – das 18h às 23h … XVII Encontro de Educação … Sob o tema ‘Infância: as muitas e diferentes aprendizagens’, o UNISAL convida profissionais de educação, coordenadores pedagógicos, gestores das escolas públicas e privadas, educadores sociais e graduandos de Pedagogia e demais licenciaturas para este Encontro, que promove palestras, debates, e atividades de caráter científico-cultural, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos pedagógicos dos participantes. Clique no link e veja a programação completa. No UNISAL – Santa Teresinha, à rua Augusto Tolle, 575, na ZN.

Terça-feira – 19 de setembro – 19h … Terça Autoral – 15° Edição … Sarau organizado pelo músico Wolf do Vale abre espaço para compositores. Pocket-show de Fabricio Dias. Na rua Hungria, 128, em Guarulhos. Entrada franca.

Terça-feira – 19 de setembro – 19h30 … Travessia Musical – Vitrine da Música Autoral … Organizado pelo produtor cultural Ca Cau, o sarau acontece numa galeria de arte e abre espaço para novos compositores, performers e todo o tipo de arte. Nesta edição, com as cantoras Joana Reais e Juliana Lima. No Atelier Travessia, à rua Minas Gerais, 201.

Terça-feira – 19 de setembro – 19h30 … CL Jazz Time Apresenta – Quarteto Futebol Club … Odisseia pelo mundo do jazz e suas vertentes, para quem quer curtir um som e viajar pela noite paulista. O Quarteto FC é formado por Alexandre Vianna (piano), Rafael Clarim (saxofone tenor e flauta), João Benjamin (contrabaixo) e Rafael Lourenço (bateria). No CityLights Hostel, à rua padre Garcia Velho, 44.

Terça-feira – 19 de setembro – 19h30 … 5a. Edição – Sarau da Vergueiro … Organizado pelo poeta Cá Berto e pelo cantor e compositor Vieira Pato, o sarau tem microfone aberto e convidados como os poetas Osian Lopes, Renato reis, Erton Moraes, José Clemente e Francisco Nogueira, além da cantora e compositora Anna Bueno, que cantará canções de seu cd ‘Inspir’ação’.

Terça-feira – 19 de setembro – 19h30 … Juçara Marçal, Kiko Dinucci e Suzana Salles cantam Itamar Assumpção … As duas cantoras, musas da banda que acompanhava Itamar, se unem ao músico Kiko Dinucci para interpretar as grandes canções do Nego Dito. No Estúdio do Latão, à rua Harmonia, 931. Ingressos a R$40 e R$20.

Terça-feira – 19 de setembro – 21h … Paula Lima – Voz e Piano … Além das canções de seu repertório, Paula apresenta releituras de João Donato, Ella Fitzgerald, Roberto Carlos, Chico Buarque e outros. Teatro Porto Seguro, alameda barão de Piracicaba, 740.

Terça-feira – 19 de setembro – das 23h às 5h … Terça Open: Projeto Coisa Fina – no Mundo Pensante … Projeto Coisa Fina é um grupo instrumental de SP, formado por treze jovens músicos (4 saxofones, 2 trompetes, 2 trombones, piano, guitarra, baixo acústico, bateria e percussão) que fundem jazz, baião, maracatu e samba. Discotecagem dos djs Papaleo e Birão Ramin. Entrada franca até meia-noite. Após, R$15. Na rua Treze de Maio, 830, no Bixiga.

Quarta-feira – 20 de setembro – 10h … Abertura do IMS Paulista … O novo endereço do Instituto Moreira Salles em São Paulo fica na avenida Paulista, 2424, entre as ruas Bela Cintra e Consolação. O centro cultural abrigará toda a programação organizada pelo instituto na cidade, com mais de 1200m² de espaço para exposições, um cineteatro, biblioteca, loja/livraria e restaurante. A partir das 19h, presença de artistas e curadores e lançamento de catálogos. Eventos gratuitos. Para acompanhar as novidades, siga a página www.facebook.com/imspaulista

Robert Frank: ‘Os americanos’ + ‘Os livros e os filmes’ … A obra de Robert Frank, um dos nomes mais importantes da história da fotografia, será apresentada em duas exposições no IMS Paulista: “Os americanos” e “Os livros e os filmes”, a partir de 20 de setembro, com entrada franca. Em paralelo às exposições, o IMS promove retrospectiva da filmografia de Frank, exibindo 25 títulos, entre curtas, médias e longas-metragens. Inclusive “Pull My Daisy”, filme inaugural de Frank, baseado em texto de Jack Kerouac. Visitação: de terça a domingo, das 10h às 20h (quinta, das 10h às 22h). Na avenida Paulista, 2424.

Quarta-feira – 20 de setembro – das 19h às 2h … Contramão Gig apresenta: Papisa e Grená … Evento voltado à divulgação da música autoral apresenta artistas da cena independente em ambiente com cervejas artesanais e discotecagens que fogem do lugar comum. Nesta quarta edição, com as bandas: Grená, com sons que vão do baião ao rock progressive e Papisa (Rita Oliva), a “Cat Power psicodélica”. Entrada R$10 (R$30, consumíveis). No bar da Avareza, à rua Augusta, 591.

Quarta-feira – 20 de setembro – 20h … Slam do Grito … Sarau organizado por André Pereira, Janaína Moitinho, Everton Batista e Lucas Bronzatto tem palco aberto, convidados (ver cartaz) e batalha de poesia. No Nosso Bar – Trecão Lanches e Aperitivo, à rua Nova Louzã, 66, no Ipiranga.

Quarta-feira – 20 de setembro – 20h … Lançamento Online – Caikan – CD – Plural … Lançamento do álbum com participações de Folha Chaparral, Rique Nascimento, K.V. e Meyson Vieira.

Quarta-feira – 20 de setembro – 20h30 às 4h … Baile de Máscaras – Cultura Livre 8 anos … O excelente programa Cultura Livre completa 8 anos no ar. Criado em 2009, teve vários formatos desde o início na rádio AM até a sétima temporada na televisão, abrindo espaço para mais de 300 artistas. Para comemorar, a apresentadora, criadora e curadora Roberta Martinelli (de quem já falei AQUI) convida para o Baile de Máscaras com A Espetacular Charanga do França e participação de Maurício Pereira. Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22, na Sé.

Quarta-feira – 20 de setembro – 20h45 … Junior da Violla Experience no Ton Ton Jazz … A ótima banda Junior da Violla Experience apresenta seu blues com solos de viola no Festival Hoje é Dia de Blues. E ainda tem os shows de Léo Uoya e Edu Dias. Na alameda Pamaris, 55, em Moema. Entrada R$27.

Quarta-feira – 20 de setembro – 21h30 … Anhangabahy no Centro Cultural Butantã … O CCB recebe, às quartas-feiras, até 29 de novembro, a banda Anhangabahy, formada por Hévelin Gonçalves, Rui Condeixa Xavier e Wady Issa Fernandes, artistas de teatro, literatura e música, que se uniram para dar voz aos sambas de Condeixa. Ingresso na base do ‘pague quanto puder/quiser’. Na av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

