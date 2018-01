Dois shows legais na Maria, um ano da Toca do Autor e a primeira Quarta Autoral na ZL

Entre dois feriadões, tem muita cantoria pra quem fica: Show da Maria (com Deise Capelozza e Tião Baia), Teatro da Rotina (com Consuelo de Paula), Toca do Autor (com Brau Mendonça e Tarica) e Primeira Quarta Autoral (com Edvaldo Santana e Wolf do Vale) são alguns destaques da semana prolongada. Ou curta. Mas curta pra

Por Arnaldo Afonso