Não, eu não me orgulho disso. Muito pelo contrário, já passei vergonhas inestimáveis. Mas parei de tentar lutar, baixei as armas. Aceita que dói menos, como diria o poeta. Peço desculpas a todos meus professores de matemática, que fizeram seus trabalhos de forma exemplar, mas não deu mesmo galera.

Tudo começou com o arme e efetue. Eu olhava para aquele “37+14= ?” com uma angústia que mal cabia peito. Sabia que ia dar problema porque ia ter que somar 7 com 4 e ia da 11 e o 1 ia ter que pular lá pra cima pra juntar com o 3 e eu ia me confundir e ia dar tudo errado e 37+ 14 ia dar algo tipo 841. Nessa fase da vida a borracha era coisa mais importante do material escolar.

Daí pra frente só piorou. Apareceram as equações, a distributiva, fórmula de Bhaskara. Foram anos olhando para os colegas que, concentrados, resolviam as contas enquanto eu olhava para o teto, para para as mochilas no chão, para o cabelo do colega da frente, para o papel e… nada. Nas poucas vezes que eu tentava, meu “x” dava 31,985 e o de todos os outrs dava 12. E também tinha aqueles dias em que o professor enchia uma lousa com a solução do problema e de repente dizia “pronto, agora é só aplicar a distibutiva” e meu coração gritava “cooooomo SÓ aplicar a distributiva manoooo?????? Eu não sei aplicar a distributivaaaa!!! Eu não sei nem quanto é 4×9!!!”. Foram anos duros.

Mas tudo bem, crescemos, entramos na faculdade. Escolhemos, muito provavelmente, cursos de humanas e qualquer profissão que teoricamente não exigiria que nós lidássemos com números além da data, do horário e do holerite.

Mas a vida não perdoou e colocou os números espalhadinhos pela nossa vida, nos aguardando como tubarões famintos.

Deu R$12,50 a compra. Você paga com uma nota de R$20. Te dão o troco e você olha e não sabe se está certo. Ele tinha que me devolver R$8,50 ou R$ 7,50? Vai guardando na carteira para disfarçar a dúvida enquanto tenta pensar rápido. Acaba pensando “ah, um real a mais, um real a menos, tanto faz”. Ô tristeza.

Também é ótimo quando você tem amigos tão ruins de conta quanto você. Chega a conta do jantar: R$187,60. Vocês são quatro. Um fica olhando a conta, fingindo que consegue conferir se está tudo certo. Dois pegam a calculadora do celular. Fazem a conta. Um chega em R$38,50 para cada um. O outro diz que é R$52,75. O outro amigo olha pra conta, olha para as calculadoras… E diz algo esclarecedor como “tá esquisito isso aí”. Aí chega o garçom com a maquininha do cartão, pega a conta e diz “divide por quatro? R$46,90 cada um”. Pronto, estamos salvos.

Aliás, a nossa relação com a calculadora é uma droga. Ela, teoricamente, deveria ser nosso porto seguro. Mas não. Ela nos sabota. Você pede 6 x 94,30 e ela te diz 2,51. Você pede 271:9 e ela te diz 1.164. Acho mesmo que elas nos odeiam, fazem de propósito, riem de nós de forma sádica dentro da gaveta.

Outra coisa boa é loja em promoção. A calça é linda. Custava R$119,00. Agora tá com 30% de desconto. “Hum. Trinta por cento. 30% de 100 é 30, né? Boa, comecei bem. Então 30% de 119 deve ser… 30 e… poucos. Então 119 menos trinta e poucos dá uns… oiten… não, noventa e…”, pronto, outra pessoa já levou a calça. Meu Deus, o que que custa colocar o preço atual na etiqueta, gente?

É tudo difícil. Calcular a antecedência com que temos que chegar no aeroporto (“o voo sai 19:40, é bom sair de casa 17:40, não, 16:40, não é 17:40 mesmo. Ou não?”), fuso horário (“se aqui são 8 horas, lá são (contando nos dedos) 9, 10, 11. Onze horas. Ou o fuso era pra trás? Merda.”), jornada de trabalho (“se é das 9 às 18, com uma hora de almoço, tem uma hora extra. Não, não tem. Peraí.”), quanto já gastamos da consumação da comanda do bar (“O cartão tinha R$40. Eu tomei um mojito que era 18 e uma cerveja de 6… Deu vinte e… Vinte seis. Não, quatro. Pra quarenta faltam 18. Não. Não pode ser.”), conversão de moedas (“Custa 32 euros. O euro tá 3 e tanto. 32 vezes 3 é 64. Não 94. Não 96. Seria 96 se fosse 3. Mas é 3 e tanto então dá… uns… cento e qualquer coisa.”).

É assim. Não é fácil a nossa vida. Eu queria mesmo ser daqueles que faz tudo de cabeça, sem medo, sem traumas. Mas não rolou.

Agora eu vou indo porque tenho um compromisso às 12:20 e como demoro uns 35 minutos até lá, é bom sair 11:55. Não. Peraí, 11:25. Ou é 11:45? Ah, vou indo, é sempre bom chegar com alguma antecedência.