(voltando do jantar)

Ju: FERROU. APAIXONEI.

Mari: Ai Deus.

Carol: Ele te levou pra comer aquela coxinha de 1kg?! Assim eu apaixono também.

Rê: Conta TUDO juliana.

Ju: Ai gente. Ele parece de mentira. Super educado, engraçado, bonito, gentil, inteligente. Tô na merda.

Carol: Onde vocês foram?

Ju: Num restaurante italiano pequenininho, de uma velinha fofa, ali na Vila Madalena. Eu não conhecia, uma delícia.

Carol: Você comeu lasanha?

Rê: Tomaram vinho?

Mari: Ele tinha reservado mesa?

Carol: Tinha aqueles rolinhos de nutella? Tão bom aquilo.

Ju: Ai chegou mensagem dele Jesus Cristo.

(print: “Cheguei em casa, Ju. Mas não estava com vontade de ir embora não. Durma bem, linda. Obrigado pela companhia.”)

Ju: GENTE. MUITO FOFO.

Mari: Fofo, mas meio profissa, não?

Ju: Como assim?

Mari: Desses caras que sempre sabe o que falar…

Rê: Mari, não vem estragar, deixa ela curtir, o cara parece ser legal.

Mari: Gente, a Juliana se apaixona em 15 minutos, ela é pisciana, a gente tem que segurar a onda dela haha.

Ju: APAIXONO MESMOOOO. Já até pensei no vestido hahahaha.

Mari: Olha lá, tô falando.

Carol: Ju, pode ter lasanha no seu casamento?

Rê: HAHAHAHAHAHAHA

Ju: Hahahaha pode Carol, tudo por você.

Mari: Agora sério, que que você vai responder?

Carol: Responde que vai sonhar com a lasanha.

Ju: Pensei em responder assim “Que bom 🙂 Posso ir separando a papelada do casamento?”, pode ser?

Rê: HAHAHAHAHA MORTA

Carol: ASSIM QUE EU GOSTO JU, CHEGANDO JUNTO HAHAHAHA

Mari: PAREM DE INCENTIVAR ESSA IMBECIL

Ju: hahahahaha calma Mari

Mari: ELA É PEIXES COM LUA EM CÂNCER E ASCENDENTE EM PEIXES, A GENTE TEM QUE AJUDAR A JULIANA

Rê: Fato. E você é Virgem com lua em Capricórnio né Mari? Não precisa de ajuda nenhuma na neurose e iceberg hahahahha

Carol: Eu sou de lasanha com lua em raça negra e ascendente em jurupinga

Ju: Falando sério, vou responder “Que bom! Eu também adorei… Vamos nos falando. Durma bem! Beijo”

Rê: Hum… E se você trocasse “vamos nos falando” por “nos falamos amanhã”?

Mari: Acho que assim tá bom…

Ju: Vou mandar assim mesmo.

(3 minutos depois)

Ju: Ele mandou a carinha piscando.

Rê: Bonitinho.

Mari: Sim, fofo.

Carol: Manda a noivinha.

Mari: CAROL NÃO CAUSA

Carol: Mariana sossega a piriquita aí, deixa a menina viveeeeer, deixa a menina ser felizzzzzz

Ju: Hahahaha relaxa Mari, não vou mandar… Ainda. Hahahaha.

Mari: Desisto de vocês todas.

Rê: Haha. A gente te ama, mesmo que você seja nóia, Mari.

Carol: Marianeura linda

Ju: Mandei a carinha do beijinho com coração

(2 minutos depois)

Ju: Gente. O Guilherme precisava saber que eu tô saindo com esse cara gato lindo gracinha delícia meu futuro marido, né?

Mari: Era bom mesmo…

Rê: Gente, Guilherme é passado.

Carol: Por favooooor, para o carro na frente do prédio daquele demônio e dá uns beijo no paquera novo!!

Mari: hahaha ai senhor

Carol: Eu fico com meu carro atrás com o Safadão no último volume EU NÃO TÔ NADA BEM, VI MINHA EX BEIJANDO OUTRO DENTRO DO CAAAARRROOOOO

Ju: hahahahahaha QUEROOOO

Mari: Primeira boa ideia da Carol em 2017 hahahahahaha

Carol: A CULPA É SUAAAA SE EU TÔ AQUI DEITADO NO MEIO DA RUUUUUAAAAA ME DEIXA AQUI SOFRENDO EU NÃO QUERO AJUUUDAAAAAAA

Rê: Hahahahahaha tá bom vai #choraguizão

(foto feia, muito feia, do guizão)

Ju: Pensando bem, nem preciso que ele saiba de nada. É passado mesmo.

Rê: Boa amiga, vai ser feliz 🙂

Mari: Justo, melhor assim.

Carol: Ok. Mas eu vou tocar o Safadão na porta dele mesmo assim.

Ju: Hahahaha tá bom

Mari: Vamos trabalhar mulhereda?

Rê: Bora. Tenho uma edição para fechar à tarde…

Ju: E eu vou entrar em cirurgia já já.

Mari: E eu tenho uma turma de sexto ano me esperando para dar aula sobre Império romano… E uma tese de doutorado me aguardando à noite.

Carol: E eu entro eu audiência daqui meia hora.

Ju: Eu nunca vou me acostumar com o fato da Carol ser juíza.

Rê: Primeiro lugar do concurso.

Mari: Só erraram no psicotécnico hahahaha

Ju: Hahahaha te amo Carol. Amo vcs tudo.

Rê: Eu também, orgulhinhos.

Carol: Também amo vocês, jurisdicionadas.

Mari: Eu também. Beijocas.